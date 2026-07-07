Os melhores CAMs do EAFC 26
Os melhores médios ofensivos do EAFC 26 são o coração de cada ataque. Um médio ofensivo central tem a visão necessária para fazer passes entre defesas compactas e a calma para marcar golos decisivos. Se conseguires arranjar o criador de jogo certo, toda a equipa vai sentir-se mais à vontade com a posse de bola.
Este guia destaca criadores de elite que podem transformar a tua equipa de imediato, juntamente com jovens promessas que se tornam superestrelas após algumas épocas de desenvolvimento.
Desde nomes já de classe mundial até pérolas acessíveis repletas de potencial, estes CAMs garantem que cada ataque flua e que cada jogo pareça estar sob o teu controlo no EAFC 26.
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CAMs com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26
Queres um meio-campo que continue a vencer durante várias épocas? Aposta em CAMs com grande potencial de crescimento. Estes criadores de jogo tornam-se máquinas de assistências, dribladores resistentes à pressão e marcadores de golos no final das partidas, capazes de decidir os jogos mais importantes. Contrata-os cedo, investe no seu desenvolvimento e não só vais controlar os jogos de hoje, como também vais preparar a tua equipa para os anos que se seguem.
Alguns destes médios são criadores prontos a jogar, capazes de integrar o teu onze inicial desde a primeira jornada. Outros exigem paciência — precisam de minutos de jogo, orientação e planos de desenvolvimento adaptados aos seus pontos fortes antes de atingirem o estatuto de superestrelas.
Equilibrar estrelas de impacto imediato com projetos a longo prazo garante que a tua equipa prospere a curto prazo, ao mesmo tempo que melhora de forma constante, época após época.
Neste guia, vais encontrar os melhores CAMs do EAFC 26 para cada tipo de projeto no Modo Carreira: opções económicas, perfeitas para clubes mais pequenos, e talentos de primeira linha destinados a dominar a cena mundial.
Consegue o médio ofensivo certo e a tua equipa do Modo Carreira do EAFC 26 vai ditar o ritmo, criar oportunidades a não acabar e manter-se competitiva até às fases finais dos campeonatos e das taças. Com o médio ofensivo certo a liderar o teu ataque, o sucesso parece inevitável.
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Quem são os melhores jovens CAMs que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?
O CAM certo muda tudo – o ritmo, a criatividade e a frequência com que a tua equipa chega a posições perigosas na área. Abaixo tens uma mistura de criadores de jogo de elite e jovens promessas em ascensão que podem comandar o teu ataque nos próximos anos. Dez nomes destacam-se, desde aquisições sensatas a talentos de geração:
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado no jogo (estimativas)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo
|170–180 milhões de euros
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern de Munique
|Meio-campista ofensivo
|130–140 milhões de euros
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|Meio-campista ofensivo
|140–150 milhões de euros
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Meio-campista ofensivo
|110–120 milhões de euros
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|Meio-campista ofensivo
|65–70 milhões de euros
|84
|89
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo/Extremo direito
|38–42 milhões de euros
|81
|88
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|Meio-campista ofensivo
|16–20 milhões de euros
|79
|86
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milhões de euros
|79
|86
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Meio-campista ofensivo
|17–25 milhões de euros
|76
|88
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|Meio-campista ofensivo
|38–42 milhões de euros
|81
|88
1. Jude Bellingham [O melhor criador completo do tipo «box-to-box»]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / Inglaterra / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|90
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|86
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|78
|Pé dominante
|Direita
O Jude Bellingham é a referência absoluta entre os médios ofensivos centrais. Dotado de uma presença física incrível, passes curtos de elite e uma capacidade extraordinária de aparecer na área no momento certo, ele controla sozinho o ritmo dos jogos e contribui com uma enorme produção goleadora para qualquer equipa de elite.
2. Jamal Musiala [Melhor criativo e driblador]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Alemanha / FC Bayern München
|Classificação geral (OVR)
|88
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|66
|Pé dominante
|Direita
O Jamal Musiala tem um drible de controlo de bola sobrenatural que lhe permite esgueirar-se sem esforço por áreas de grande penalidade cheias de jogadores. Com uma agilidade fantástica e um posicionamento preciso, este maestro alemão desarma com facilidade defesas teimosas e baixas, servindo como um ponto central letal e espetacular para os sistemas criativos modernos.
3. Florian Wirtz [Melhor Orquestrador Puramente Criativo]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Alemanha / Liverpool
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|80
|Remate (SHO)
|82
|Passes (PAS)
|88
|Drible (DRI)
|90
|Defesa (DEF)
|54
|Pé dominante
|Direita
Florian Wirtz é um mestre da criatividade, usando os seus passes magníficos e o controlo preciso da bola para criar oportunidades de golo sem fim. A jogar com perfeição entre as linhas, domina o último terço do campo com passes em profundidade que rasgam a defesa, o que faz dele uma contratação de sonho para treinadores que preferem um futebol de posse de bola dominante.
4. Pedri [O melhor maestro do controlo de posse de bola]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Espanha / FC Barcelona
|Classificação geral (OVR)
|89
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|73
|Passes (PAS)
|85
|Drible (DRI)
|91
|Defesa (DEF)
|78
|Pé dominante
|Direita
O médio técnico por excelência, o Pedri dita o ritmo dos jogos com dribles requintados e uma precisão magistral nos passes. Ele brilha sob pressão extrema em espaços apertados, fazendo circular a bola com facilidade e servindo de elo perfeito para transformar jogadas das zonas mais recuadas do meio-campo em linhas de ataque perigosas.
5. Xavi Simons [Melhor criador dinâmico que se deslocam pelas alas]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|23 / Holanda / Spurs
|Classificação geral (OVR)
|84
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|87
|Defesa (DEF)
|56
|Pé dominante
|Direita
O Xavi Simons representa uma ameaça vertical constante graças à sua agilidade técnica apurada e ao seu elevado ritmo de trabalho. Dotado de um controlo de bola explosivo, destaca-se na capacidade de receber a bola em giro e avançar diretamente contra defesas estáticas, oferecendo uma versatilidade tática excecional em toda a linha de frente.
6. Arda Güler [Melhor Meio-campista Técnico e Elegante]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Turquia / Real Madrid
|Classificação geral (OVR)
|81
|Velocidade (PAC)
|70
|Remate (SHO)
|77
|Passes (PAS)
|83
|Drible (DRI)
|83
|Defesa (DEF)
|52
|Pé dominante
|Esquerda
O Arda Güler combina um controlo de bola sublime com o pé esquerdo com uma visão fantástica para passes milimétricos. Alternando com facilidade entre as posições de extremo direito e de criador de jogo no centro, ele desmonta sem esforço as defesas baixas com combinações inteligentes e remates precisos de longa distância, revelando um potencial de topo.
7. Kenan Yıldız [Melhor curinga ofensivo explosivo]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Turquia / Juventus
|Classificação geral (OVR)
|79
|Velocidade (PAC)
|84
|Remate (SHO)
|78
|Passes (PAS)
|74
|Drible (DRI)
|83
|Defesa (DEF)
|35
|Pé dominante
|Direita
Kenan Yıldız combina uma velocidade linear enganadora com dribles precisos e robustez física. Capaz de atuar em toda a linha de frente ou atrás de um avançado, esta jovem promessa turca traz um movimento dinâmico imenso e um final de jogada certeiro aos treinadores que procuram uma opção ofensiva direta.
8. Nico Paz [Melhor revelação em jogadas de penetração]
|Atributo
|Detalhe
|Idade/Nacionalidade/Clube
|21 / Argentina / Como
|Classificação geral (OVR)
|79
|Velocidade (PAC)
|78
|Remate (SHO)
|71
|Passes (PAS)
|77
|Drible (DRI)
|82
|Defesa (DEF)
|51
|Pé dominante
|Esquerda
A brilhar pelo Como, o Nico Paz é um elegante criador de jogo que combina um controlo de bola fantástico com uma visão de jogo inteligente. É especialista em avançar para o último terço do campo, oferecendo aos treinadores uma opção criativa, física mas altamente técnica, com um enorme potencial de crescimento futuro.
9. Rodrigo Mora [Melhor prodígio criativo de baixo orçamento]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|18 / Portugal / FC Porto
|Classificação geral (OVR)
|76
|Velocidade (PAC)
|77
|Remate (SHO)
|66
|Passes (PAS)
|74
|Dribles (DRI)
|79
|Defesa (DEF)
|40
|Pé dominante
|Direita
Com apenas 18 anos, o Rodrigo Mora é um criativo de jogo avançado e altamente técnico, que se destaca pelo seu excelente drible e perceção espacial. Ele joga de forma brilhante nos espaços entre as linhas para abrir as defesas com passes curtos e inteligentes, representando um investimento fantástico e rentável para projetos de crescimento a longo prazo.
10. Rayan Cherki [O melhor «Trickster» de 5 estrelas]
|Atributo
|Detalhes
|Idade/Nacionalidade/Clube
|22 / França / Manchester City
|Classificação geral (OVR)
|81
|Velocidade (PAC)
|75
|Remate (SHO)
|75
|Passes (PAS)
|80
|Drible (DRI)
|88
|Defesa (DEF)
|21
|Pé dominante
|Ambos
Com jogadas técnicas excecionais de cinco estrelas e grande habilidade com o pé fraco, o Rayan Cherki é uma verdadeira força de entretenimento. Agora a jogar pelo Manchester City, a sua técnica de drible de elite e os seus passes que rompem as linhas defensivas fazem dele uma arma imprevisível, capaz de dar a volta aos defesas a qualquer momento.
Bellingham, Musiala e Wirtz conseguem ditar o ritmo dos jogos de imediato com a sua visão de jogo e finalização, enquanto o Pedri e o Simons acrescentam controlo e versatilidade. Jovens promessas como Güler, Yıldız e Mora exigem paciência , mas transformam-se em criadores de elite com o desenvolvimento adequado. Este equilíbrio entre estrelas imediatas e projetos a longo prazo garante que o teu meio-campo se mantém perigoso em todas as épocas do EAFC 26.
Os melhores CAMs para equipas das divisões inferiores
Orçamentos mais modestos, grandes cérebros. Estes três são acessíveis, flexíveis e evoluem rapidamente – CAMs perfeitos no EAFC 26 para clubes que estão a subir na tabela:
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado no jogo (estimativas)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Meio-campista ofensivo
|17–25 milhões de euros
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milhões de euros
|79
|86
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|Meio-campista ofensivo
|10–15 milhões de euros
|74
|86
O Mora é um criador de oportunidades imediato que melhora com o treino. O Paz tem movimentos inteligentes e um pé esquerdo perigoso. O Echeverri dá-te talento entre as linhas por um preço de pechincha. Eles ajudam as equipas menos favoritas a superar as suas limitações, mantendo ao mesmo tempo o potencial de revenda.
Os melhores CAMs para equipas das ligas de topo
Precisas de um impacto imediato na luta pelo título e nas noites europeias? Estes são os melhores CAMs do EAFC 26 que trazem uma criatividade de elite com margem para crescer:
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado no jogo (estimativas)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo
|170–180 milhões de euros
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern de Munique
|Meio-campista ofensivo
|130–140 milhões de euros
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|Meio-campista ofensivo
|140–150 milhões de euros
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|Meio-campista ofensivo
|110–120 milhões de euros
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|Meio-campista ofensivo
|65–70 milhões de euros
|84
|89
Estes criadores conseguem desarmar as defesas baixas e dão o seu melhor em transições rápidas. Junta qualquer um deles a um avançado certeiro e a laterais que se sobreponham, e vais criar oportunidades de alta qualidade sempre que quiseres.
Jogadores jovens e baratos na posição de CAM no Modo Carreira do EAFC 26
Se tens um orçamento limitado, estes dez são os criadores com a melhor relação qualidade/preço, capazes de se tornarem criadores de jogo de topo com tempo de jogo e orientação:
|Nome do jogador
|Idade
|Clube
|Posição
|Valor de mercado no jogo (estimativas)
|Classificação atual
|Classificação potencial
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Meio-campista ofensivo
|17–25 milhões de euros
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milhões de euros
|79
|86
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|Meio-campista ofensivo
|16–20 milhões de euros
|79
|86
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Meio-campista ofensivo/Extremo direito
|38–42 milhões de euros
|81
|88
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|CAM
|10–15 milhões de euros
|74
|86
|Tommaso Baldanzi
|23
|AS Roma
|Meio-campista ofensivo
|12–18 milhões de euros
|75
|82
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|Meio-campista ofensivo
|38–42 milhões de euros
|81
|88
|Oscar Gloukh
|22
|RB Salzburgo
|Meio-campista ofensivo
|16–22 milhões de euros
|76
|85
|Fermín López
|23
|FC Barcelona
|CAM
|31–36 milhões de euros
|83
|86
|Giovanni Reyna
|23
|M'gladbach
|CAM
|9–15 milhões de euros
|75
|81
Estas contratações não vão estourar o teu orçamento, mas podem tornar-se líderes em assistências já no terceiro ano. Concentra os planos de desenvolvimento na visão de jogo, nos passes curtos, na agilidade e na resistência; dá-lhes liberdade no meio-campo com um avançado agressivo à frente e vê o teu número de golos a subir.
Os 26 melhores jovens jogadores da EAFC
O ataque ganha jogos, o equilíbrio ganha troféus. Completa o teu plantel com os melhores talentos em todas as posições, para que os teus médios ofensivos tenham sempre opções de passe e cobertura.
- Melhores Jovens Jogadores – Um resumo completo dos jogadores com menos de 23 anos em todas as posições, para um caminho rápido na construção da superequipa do futuro.
- Os melhores jovens defesas – Organizadores e recuperadores de bola para formar a base de uma defesa capaz de conquistar títulos.
- Melhores jovens médios – Motores e artistas que controlam os jogos, mudam o ritmo das transições e alimentam os teus médios ofensivos.
- Melhores jogadores – Estrelas já de elite para elevarem o teu nível assim que chegarem.
Continua a experimentar diferentes funções e planos de desenvolvimento, e o teu plantel não vai ficar sem ideias – nem sem vencedores – quando mais importa.