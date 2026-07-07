Os melhores médios ofensivos do EAFC 26 são o coração de cada ataque. Um médio ofensivo central tem a visão necessária para fazer passes entre defesas compactas e a calma para marcar golos decisivos. Se conseguires arranjar o criador de jogo certo, toda a equipa vai sentir-se mais à vontade com a posse de bola.

Este guia destaca criadores de elite que podem transformar a tua equipa de imediato, juntamente com jovens promessas que se tornam superestrelas após algumas épocas de desenvolvimento.

Desde nomes já de classe mundial até pérolas acessíveis repletas de potencial, estes CAMs garantem que cada ataque flua e que cada jogo pareça estar sob o teu controlo no EAFC 26.

CAMs com o melhor potencial no Modo Carreira no EAFC 26

Queres um meio-campo que continue a vencer durante várias épocas? Aposta em CAMs com grande potencial de crescimento. Estes criadores de jogo tornam-se máquinas de assistências, dribladores resistentes à pressão e marcadores de golos no final das partidas, capazes de decidir os jogos mais importantes. Contrata-os cedo, investe no seu desenvolvimento e não só vais controlar os jogos de hoje, como também vais preparar a tua equipa para os anos que se seguem.

Alguns destes médios são criadores prontos a jogar, capazes de integrar o teu onze inicial desde a primeira jornada. Outros exigem paciência — precisam de minutos de jogo, orientação e planos de desenvolvimento adaptados aos seus pontos fortes antes de atingirem o estatuto de superestrelas.

Equilibrar estrelas de impacto imediato com projetos a longo prazo garante que a tua equipa prospere a curto prazo, ao mesmo tempo que melhora de forma constante, época após época.

Neste guia, vais encontrar os melhores CAMs do EAFC 26 para cada tipo de projeto no Modo Carreira: opções económicas, perfeitas para clubes mais pequenos, e talentos de primeira linha destinados a dominar a cena mundial.

Consegue o médio ofensivo certo e a tua equipa do Modo Carreira do EAFC 26 vai ditar o ritmo, criar oportunidades a não acabar e manter-se competitiva até às fases finais dos campeonatos e das taças. Com o médio ofensivo certo a liderar o teu ataque, o sucesso parece inevitável.

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Quem são os melhores jovens CAMs que podes comprar no Modo Carreira do FC 26?

O CAM certo muda tudo – o ritmo, a criatividade e a frequência com que a tua equipa chega a posições perigosas na área. Abaixo tens uma mistura de criadores de jogo de elite e jovens promessas em ascensão que podem comandar o teu ataque nos próximos anos. Dez nomes destacam-se, desde aquisições sensatas a talentos de geração:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo 130–140 milhões de euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140–150 milhões de euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelona Meio-campista ofensivo 110–120 milhões de euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs Meio-campista ofensivo 65–70 milhões de euros 84 89 Arda Güler 21 Real Madrid Meio-campista ofensivo/Extremo direito 38–42 milhões de euros 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 79 86 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City Meio-campista ofensivo 38–42 milhões de euros 81 88

1. Jude Bellingham [O melhor criador completo do tipo «box-to-box»]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 22 / Inglaterra / Real Madrid Classificação geral (OVR) 90 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

O Jude Bellingham é a referência absoluta entre os médios ofensivos centrais. Dotado de uma presença física incrível, passes curtos de elite e uma capacidade extraordinária de aparecer na área no momento certo, ele controla sozinho o ritmo dos jogos e contribui com uma enorme produção goleadora para qualquer equipa de elite.

2. Jamal Musiala [Melhor criativo e driblador]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / FC Bayern München Classificação geral (OVR) 88 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 66 Pé dominante Direita

O Jamal Musiala tem um drible de controlo de bola sobrenatural que lhe permite esgueirar-se sem esforço por áreas de grande penalidade cheias de jogadores. Com uma agilidade fantástica e um posicionamento preciso, este maestro alemão desarma com facilidade defesas teimosas e baixas, servindo como um ponto central letal e espetacular para os sistemas criativos modernos.

3. Florian Wirtz [Melhor Orquestrador Puramente Criativo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Alemanha / Liverpool Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 80 Remate (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Drible (DRI) 90 Defesa (DEF) 54 Pé dominante Direita

Florian Wirtz é um mestre da criatividade, usando os seus passes magníficos e o controlo preciso da bola para criar oportunidades de golo sem fim. A jogar com perfeição entre as linhas, domina o último terço do campo com passes em profundidade que rasgam a defesa, o que faz dele uma contratação de sonho para treinadores que preferem um futebol de posse de bola dominante.

4. Pedri [O melhor maestro do controlo de posse de bola]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Espanha / FC Barcelona Classificação geral (OVR) 89 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Drible (DRI) 91 Defesa (DEF) 78 Pé dominante Direita

O médio técnico por excelência, o Pedri dita o ritmo dos jogos com dribles requintados e uma precisão magistral nos passes. Ele brilha sob pressão extrema em espaços apertados, fazendo circular a bola com facilidade e servindo de elo perfeito para transformar jogadas das zonas mais recuadas do meio-campo em linhas de ataque perigosas.

5. Xavi Simons [Melhor criador dinâmico que se deslocam pelas alas]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 23 / Holanda / Spurs Classificação geral (OVR) 84 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 87 Defesa (DEF) 56 Pé dominante Direita

O Xavi Simons representa uma ameaça vertical constante graças à sua agilidade técnica apurada e ao seu elevado ritmo de trabalho. Dotado de um controlo de bola explosivo, destaca-se na capacidade de receber a bola em giro e avançar diretamente contra defesas estáticas, oferecendo uma versatilidade tática excecional em toda a linha de frente.

6. Arda Güler [Melhor Meio-campista Técnico e Elegante]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Real Madrid Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 70 Remate (SHO) 77 Passes (PAS) 83 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 52 Pé dominante Esquerda

O Arda Güler combina um controlo de bola sublime com o pé esquerdo com uma visão fantástica para passes milimétricos. Alternando com facilidade entre as posições de extremo direito e de criador de jogo no centro, ele desmonta sem esforço as defesas baixas com combinações inteligentes e remates precisos de longa distância, revelando um potencial de topo.

7. Kenan Yıldız [Melhor curinga ofensivo explosivo]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Turquia / Juventus Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 84 Remate (SHO) 78 Passes (PAS) 74 Drible (DRI) 83 Defesa (DEF) 35 Pé dominante Direita

Kenan Yıldız combina uma velocidade linear enganadora com dribles precisos e robustez física. Capaz de atuar em toda a linha de frente ou atrás de um avançado, esta jovem promessa turca traz um movimento dinâmico imenso e um final de jogada certeiro aos treinadores que procuram uma opção ofensiva direta.

8. Nico Paz [Melhor revelação em jogadas de penetração]

Atributo Detalhe Idade/Nacionalidade/Clube 21 / Argentina / Como Classificação geral (OVR) 79 Velocidade (PAC) 78 Remate (SHO) 71 Passes (PAS) 77 Drible (DRI) 82 Defesa (DEF) 51 Pé dominante Esquerda

A brilhar pelo Como, o Nico Paz é um elegante criador de jogo que combina um controlo de bola fantástico com uma visão de jogo inteligente. É especialista em avançar para o último terço do campo, oferecendo aos treinadores uma opção criativa, física mas altamente técnica, com um enorme potencial de crescimento futuro.

9. Rodrigo Mora [Melhor prodígio criativo de baixo orçamento]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 18 / Portugal / FC Porto Classificação geral (OVR) 76 Velocidade (PAC) 77 Remate (SHO) 66 Passes (PAS) 74 Dribles (DRI) 79 Defesa (DEF) 40 Pé dominante Direita

Com apenas 18 anos, o Rodrigo Mora é um criativo de jogo avançado e altamente técnico, que se destaca pelo seu excelente drible e perceção espacial. Ele joga de forma brilhante nos espaços entre as linhas para abrir as defesas com passes curtos e inteligentes, representando um investimento fantástico e rentável para projetos de crescimento a longo prazo.

10. Rayan Cherki [O melhor «Trickster» de 5 estrelas]

Atributo Detalhes Idade/Nacionalidade/Clube 22 / França / Manchester City Classificação geral (OVR) 81 Velocidade (PAC) 75 Remate (SHO) 75 Passes (PAS) 80 Drible (DRI) 88 Defesa (DEF) 21 Pé dominante Ambos

Com jogadas técnicas excecionais de cinco estrelas e grande habilidade com o pé fraco, o Rayan Cherki é uma verdadeira força de entretenimento. Agora a jogar pelo Manchester City, a sua técnica de drible de elite e os seus passes que rompem as linhas defensivas fazem dele uma arma imprevisível, capaz de dar a volta aos defesas a qualquer momento.

Bellingham, Musiala e Wirtz conseguem ditar o ritmo dos jogos de imediato com a sua visão de jogo e finalização, enquanto o Pedri e o Simons acrescentam controlo e versatilidade. Jovens promessas como Güler, Yıldız e Mora exigem paciência , mas transformam-se em criadores de elite com o desenvolvimento adequado. Este equilíbrio entre estrelas imediatas e projetos a longo prazo garante que o teu meio-campo se mantém perigoso em todas as épocas do EAFC 26.

Os melhores CAMs para equipas das divisões inferiores

Orçamentos mais modestos, grandes cérebros. Estes três são acessíveis, flexíveis e evoluem rapidamente – CAMs perfeitos no EAFC 26 para clubes que estão a subir na tabela:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen Meio-campista ofensivo 10–15 milhões de euros 74 86

O Mora é um criador de oportunidades imediato que melhora com o treino. O Paz tem movimentos inteligentes e um pé esquerdo perigoso. O Echeverri dá-te talento entre as linhas por um preço de pechincha. Eles ajudam as equipas menos favoritas a superar as suas limitações, mantendo ao mesmo tempo o potencial de revenda.

Os melhores CAMs para equipas das ligas de topo

Precisas de um impacto imediato na luta pelo título e nas noites europeias? Estes são os melhores CAMs do EAFC 26 que trazem uma criatividade de elite com margem para crescer:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Jude Bellingham 22 Real Madrid Meio-campista ofensivo 170–180 milhões de euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern de Munique Meio-campista ofensivo 130–140 milhões de euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool Meio-campista ofensivo 140–150 milhões de euros 89 92 Pedri 23 FC Barcelona Meio-campista ofensivo 110–120 milhões de euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs Meio-campista ofensivo 65–70 milhões de euros 84 89

Estes criadores conseguem desarmar as defesas baixas e dão o seu melhor em transições rápidas. Junta qualquer um deles a um avançado certeiro e a laterais que se sobreponham, e vais criar oportunidades de alta qualidade sempre que quiseres.

Jogadores jovens e baratos na posição de CAM no Modo Carreira do EAFC 26

Se tens um orçamento limitado, estes dez são os criadores com a melhor relação qualidade/preço, capazes de se tornarem criadores de jogo de topo com tempo de jogo e orientação:

Nome do jogador Idade Clube Posição Valor de mercado no jogo (estimativas) Classificação atual Classificação potencial Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo 17–25 milhões de euros 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milhões de euros 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus Meio-campista ofensivo 16–20 milhões de euros 79 86 Arda Güler 21 Real Madrid Meio-campista ofensivo/Extremo direito 38–42 milhões de euros 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 milhões de euros 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma Meio-campista ofensivo 12–18 milhões de euros 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City Meio-campista ofensivo 38–42 milhões de euros 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salzburgo Meio-campista ofensivo 16–22 milhões de euros 76 85 Fermín López 23 FC Barcelona CAM 31–36 milhões de euros 83 86 Giovanni Reyna 23 M'gladbach CAM 9–15 milhões de euros 75 81

Estas contratações não vão estourar o teu orçamento, mas podem tornar-se líderes em assistências já no terceiro ano. Concentra os planos de desenvolvimento na visão de jogo, nos passes curtos, na agilidade e na resistência; dá-lhes liberdade no meio-campo com um avançado agressivo à frente e vê o teu número de golos a subir.

Os 26 melhores jovens jogadores da EAFC

O ataque ganha jogos, o equilíbrio ganha troféus. Completa o teu plantel com os melhores talentos em todas as posições, para que os teus médios ofensivos tenham sempre opções de passe e cobertura.

Melhores Jovens Jogadores – Um resumo completo dos jogadores com menos de 23 anos em todas as posições, para um caminho rápido na construção da superequipa do futuro.

– Um resumo completo dos jogadores com menos de 23 anos em todas as posições, para um caminho rápido na construção da superequipa do futuro. Os melhores jovens defesas – Organizadores e recuperadores de bola para formar a base de uma defesa capaz de conquistar títulos.

– Organizadores e recuperadores de bola para formar a base de uma defesa capaz de conquistar títulos. Melhores jovens médios – Motores e artistas que controlam os jogos, mudam o ritmo das transições e alimentam os teus médios ofensivos.

– Motores e artistas que controlam os jogos, mudam o ritmo das transições e alimentam os teus médios ofensivos. Melhores jogadores – Estrelas já de elite para elevarem o teu nível assim que chegarem.

Continua a experimentar diferentes funções e planos de desenvolvimento, e o teu plantel não vai ficar sem ideias – nem sem vencedores – quando mais importa.

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