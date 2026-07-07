I migliori giovani difensori dell’EAFC 26

EA ha appena pubblicato le valutazioni ufficiali dei giocatori per EAFC 26, e mi sono immerso a fondo nella ricerca dei migliori giovani difensori che EAFC 26 ha da offrire. Questi difensori saranno il pilastro della tua difesa per gli anni a venire.

Le valutazioni rivelano alcune vere e proprie perle. Giocatori con un potenziale pazzesco che si trasformeranno da promesse in difensori di livello mondiale. Ho analizzato ogni giovane difensore sotto i 24 anni con un serio potenziale di crescita. Valori di mercato, valutazioni attuali, potenziale massimo: proprio tutto quello che ti serve per un reclutamento intelligente.

Alcuni nomi ti costeranno un occhio della testa. Altri sono veri affari nascosti in bella vista. Ma hanno tutti una cosa in comune: la capacità di diventare difensori d’élite.

La tua difesa determina quanto lontano arriverai nella Modalità Carriera. Ingaggia i giocatori giusti fin da subito e dominerai i campionati per diverse stagioni . Pronto a scoprire quali giovani difensori meritano il tuo budget per il calciomercato? Analizziamo l’elenco completo.

Giovani difensori con il miglior potenziale in Modalità Carriera in EA FC 26

Per costruire difese da campionato bisogna prima individuare i talenti giusti. I migliori giovani difensori di EAFC 26 uniscono le capacità attuali a un enorme potenziale di crescita.

I manager esperti della modalità Carriera conoscono il segreto: acquista giovani, falli crescere nel modo giusto e guarda giocatori mediocri trasformarsi in superstar. Questi difensori offrono proprio questo percorso. I valori di mercato variano tantissimo, ma è il potenziale a raccontare la vera storia. Un acquisto da 8 milioni di euro può diventare la risorsa più preziosa della tua squadra con il giusto sviluppo.

Mi sono concentrato sui giocatori che possono realisticamente raggiungere un punteggio complessivo di 85 o più, i futuri difensori di livello mondiale. Il segreto sta nel tempismo. Ingaggia questi giocatori nelle prime fasi della Modalità Carriera, garantisci loro un minutaggio costante e ti ripagheranno della fiducia con prestazioni che giustificano ogni centesimo speso. I ritiri, i piani di sviluppo individuali e l’esperienza in partita contribuiscono tutti a sbloccare il loro potenziale. I migliori giovani difensori di EAFC 26 rispondono perfettamente allo sviluppo strategico.

Alcuni eccellono in velocità e recupero. Altri dominano i duelli aerei. Alcuni offrono un pacchetto completo che si adatta a qualsiasi sistema tattico tu scelga. Il tuo reparto di scouting ti ringrazierà per questa lista. Questi sono i nomi che fanno la differenza tra le partite di Modalità Carriera di successo e quelle mediocri.

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Chi sono i migliori giovani difensori che puoi acquistare nella Modalità Carriera di FC 26?

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 55-60 milioni di euro 82 89 Pau Cubarsi 19 FC Barcelona CB 50-55 milioni di euro 82 88 Castello Lukeba 23 RB Lipsia CB 40-45 milioni di euro 80 88 Malo Gusto 23 Chelsea RB 30-35 milioni di euro 79 87 Leny Yoro 20 Manchester United CB 35-40 milioni di euro 78 87 Jorrel Hato 20 Chelsea Terzino sinistro 31-35 milioni di euro 78 88 Lucas Beraldo 22 Paris SG Terzino sinistro 26-30 milioni di euro 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City terzino destro 30-35 milioni di euro 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto terzino destro 8-13 milioni di euro 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milioni di euro 75 79

1. Dean Huijsen [Miglior difensore centrale a lungo termine]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Spagna / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 82 Velocità (PAC) 71 Tiro (SHO) 55 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 74 Difesa (DEF) 82 Piede dominante Destro

Dean Huijsen è un difensore dal potenziale fenomenale che unisce statura e forza straordinarie a una maturità tecnica ben superiore alla sua età. Con il suo trasferimento al Real Madrid, la sua eccezionale capacità di distribuire con precisione la palla dalla difesa e di dominare i duelli aerei lo rende un acquisto fondamentale per qualsiasi squadra d’élite.

2. Pau Cubarsí [Miglior difensore centrale della sua generazione]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Club 19 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 82 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 42 Passaggi (PAS) 66 Dribbling (DRI) 77 Difesa (DEF) 84 Piede preferito Destro

Pau Cubarsí si distingue come uno dei giovani difensori più promettenti del calcio mondiale. Con una lettura di gioco degna di un veterano, la sua straordinaria capacità di intercettazione e la sua freddezza sotto pressione garantiscono un'enorme stabilità difensiva, mentre la sua distribuzione di livello mondiale crea pericolose occasioni in contropiede.

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Francia / RB Leipzig Valutazione complessiva (OVR) 80 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 43 Passaggi (PAS) 68 Dribbling (DRI) 73 Difesa (DEF) 81 Piede preferito Sinistro

Castello Lukeba porta in difesa un posizionamento tattico eccezionale e una grande velocità di recupero. Molto calmo quando deve affrontare un pressing alto, questo difensore centrale francese è un punto di riferimento affidabile, capace di orchestrare con sicurezza il gioco anche da posizioni difensive molto arretrate.

4. Malo Gusto [Miglior terzino destro difensivo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Francia / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 84 Tiro (SHO) 45 Passaggi (PAS) 75 Dribbling (DRI) 78 Difesa (DEF) 73 Piede dominante Destro

Malo Gusto offre un pacchetto davvero completo sulla fascia destra. Grazie alla sua resistenza instancabile e a un’incredibile velocità di 84, torna indietro senza sforzo per neutralizzare gli esterni veloci, pur rimanendo una minaccia costante nei cross durante le transizioni in attacco.

5. Leny Yoro [Miglior giovane difensore centrale veloce]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Francia / Man Utd Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 69 Tiro (SHO) 41 Passaggi (PAS) 60 Dribbling (DRI) 64 Difesa (DEF) 79 Piede dominante Destro

Leny Yoro è un difensore centrale moderno e molto agile, dotato di grande intuito naturale e istinto difensivo. La sua grande accelerazione gli permette di gestire al meglio i contropiedi veloci, rendendolo un obiettivo ideale a lungo termine per garantire la sicurezza difensiva negli anni a venire.

6. Jorrel Hato [Miglior terzino sinistro versatile]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Olanda / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 43 Passaggi (PAS) 70 Dribbling (DRI) 74 Difesa (DEF) 75 Piede dominante Sinistro

A suo agio sia nel chiudere gli spazi centrali come difensore centrale che nel sovrapporsi sulla fascia, Jorrel Hato offre un'eccezionale versatilità di ruolo. La sua velocità naturale e la capacità di smarcare con passaggi corti gli permettono di diventare un vero e proprio punto di riferimento difensivo per le squadre di alto livello.

7. Lucas Beraldo [La migliore opzione come terzino sinistro abile con la palla]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Brasile / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 66 Tiro (SHO) 34 Passaggi (PAS) 66 Dribbling (DRI) 68 Difesa (DEF) 79 Piede preferito Sinistro

Lucas Beraldo si distingue per le sue straordinarie capacità di gioco con la palla, passando con disinvoltura dal ruolo di difensore centrale a quello di terzino sinistro invertito. Le sue ottime statistiche nei passaggi e la sua freddezza in campo lo rendono una risorsa preziosa per i sistemi di gioco basati sul possesso palla e sulla costruzione del gioco.

8. Rico Lewis [Miglior full-back invertito dal punto di vista tecnico]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Inghilterra / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 77 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 54 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 73 Piede dominante Destro

Rico Lewis offre una straordinaria flessibilità tattica grazie alla sua capacità di inserirsi direttamente nelle posizioni di centrocampo. Con un dribbling preciso e un'ottima tecnica di distribuzione, è lo strumento perfetto per gli allenatori che vogliono assicurarsi la superiorità numerica nei canali centrali.

9. Pedro Lima [Il miglior giovane terzino destro economico]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Brasile / FC Porto Valutazione complessiva (OVR) 68 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 50 Passaggi (PAS) 67 Dribbling (DRI) 71 Difesa (DEF) 65 Piede preferito Destro

Pedro Lima è un terzino volante eccezionale e molto attivo. Grazie alla sua incredibile agilità naturale e alle solide basi nel passaggio, rappresenta un investimento dal grande potenziale, in grado di trasformarsi facilmente da giovane promessa energica a vera forza della Premier League.

10. Bradley Locko [Il miglior terzino potente ed economico]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 24 / Francia / Stade Brestois 29 Valutazione complessiva (OVR) 75 Velocità (PAC) 73 Tiro (SHO) 49 Passaggi (PAS) 63 Dribbling (DRI) 71 Difesa (DEF) 74 Piede preferito Sinistro

Bradley Locko offre un’ottima presenza fisica e una grande disciplina difensiva sulla fascia sinistra. Un acquisto affidabile ed economico con comprovata esperienza nella massima serie, si inserisce senza problemi come solido punto di riferimento, perfetto per le sfide di promozione nelle serie minori.

Dean Huijsen è in cima alla mia lista con un potenziale di 89: un vero e proprio fenomeno che unisce altezza, forza e freddezza ben superiori alla sua età. A soli 20 anni, ha tutto il tempo per affinare il suo QI difensivo e diventare il difensore centrale di punta di EAFC 26.

Pau Cubarsí rappresenta un altro affare incredibile nonostante il prezzo di 55 milioni di euro, perché un diciottenne con un potenziale di 88 è senza dubbio un talento generazionale che legge già il gioco come un veterano.

Bradley Locko spicca come l’opzione economica che funziona davvero, con un potenziale di crescita di quattro punti a soli 15 milioni di euro, il che lo rende un vero gioiello nella Modalità Carriera per i club più piccoli.

I migliori giovani difensori per le squadre delle serie minori

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato in-game (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Lucas Beraldo 22 Paris SG Terzino sinistro 26-30 milioni di euro 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City terzino destro 30-35 milioni di euro 77 86 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milioni di euro 75 79

Gestire squadre di serie inferiori richiede una gestione oculata delle spese, e questi tre difensori offrono davvero la qualità dei migliori giovani difensori dell’EAFC 26 senza sforare il budget.

Bradley Locko è il perfetto acquisto per le serie minori. Il potenziale di crescita pari a 4 lo trasforma da discreto titolare a pilastro affidabile nel corso di diverse stagioni.

Rico Lewis porta con sé un pedigree da Premier League a un costo ragionevole. La sua versatilità aggiunge flessibilità tattica, mentre il potenziale di 86 lo rende una soluzione a lungo termine.

Lucas Beraldo unisce le capacità attuali alle promesse per il futuro. Con un punteggio di 78, dà subito il suo contributo mentre cresce fino a diventare un terzino sinistro d’élite.

Schiera questi giocatori fin dall’inizio del tuo percorso in Modalità Carriera. Allenali con costanza, fai loro fare esperienza in partita e saranno loro a guidare la tua difesa attraverso diverse promozioni.

I migliori giovani difensori per le squadre dei campionati di vertice

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Pau Cubarsi 19 FC Barcelona CB 55-60 milioni di euro 82 88 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 50-55 milioni di euro 82 89 Jorrel Hato 20 Chelsea terzino sinistro 31-35 milioni di euro 78 88

I club d’élite richiedono difensori d’élite, e questo trio rappresenta il meglio tra i giovani talenti difensivi che EAFC 26 ha da offrire.

Il potenziale di 89 di Dean Huijsen lo rende l’investimento a lungo termine per eccellenza. Una crescita di sette punti lo trasformerà nel miglior difensore centrale di EAFC 26 nel giro di poche stagioni.

Pau Cubarsí porta l’eccellenza della Masia nella tua difesa. La sua abilità tecnica, unita all’istinto difensivo, lo rende il perfetto difensore centrale moderno.

Jorrel Hato offre le qualità di un terzino moderno a prezzi da Chelsea. Un aumento di 10 punti di potenziale giustifica l’investimento di 35 milioni di euro per i club alla ricerca di un successo immediato.

I prezzi premium garantiscono un potenziale di livello mondiale che porta a casa trofei quando i piani di sviluppo vanno a buon fine. La loro elevata intelligenza calcistica accelera lo sviluppo di tutte le caratteristiche difensive.

Giovani talenti difensivi economici nella modalità Carriera di EA FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Rico Lewis 21 Manchester City Terzino destro 30-35 milioni di euro 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto terzino destro 8-13 milioni di euro 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15-19 milioni di euro 75 79

I limiti di budget non significano rinunciare alla qualità. Questi giovani talenti della difesa dell’EAFC 26 dimostrano che un buon lavoro di scouting batte le grandi spese.

Bradley Locko è in testa a questa categoria grazie alla sua comprovata esperienza in Ligue 1. Un potenziale di crescita di quattro punti a 15 milioni di euro rappresenta un valore eccezionale nella Modalità Carriera.

Pedro Lima offre il potenziale di crescita più alto tra le opzioni economiche. Con un potenziale di crescita di tredici punti, passa dall’essere una promessa a un giocatore di livello Premier League.

Costruisci le fondamenta della tua difesa con queste gemme nascoste e guarda la tua squadra conquistare il titolo.

I migliori giovani giocatori di EAFC 26

Hai messo a posto la difesa, ma la vera magia avviene quando ogni ruolo è pieno di giovani talenti. Ho selezionato le migliori opzioni in tutto il campo, così potrai continuare a costruire una rosa pronta a dominare.

I migliori giovani portieri – I grandi difensori hanno bisogno di grandi portieri alle loro spalle, e questa guida mette in evidenza i portieri con le qualità giuste per diventare giocatori di livello mondiale. Sono l’ultima linea di difesa su cui potrai contare per anni.

– I grandi difensori hanno bisogno di grandi portieri alle loro spalle, e questa guida mette in evidenza i portieri con le qualità giuste per diventare giocatori di livello mondiale. Sono l’ultima linea di difesa su cui potrai contare per anni. I migliori giovani centrocampisti – È a centrocampo che si vincono le partite, e queste stelle nascenti hanno l’energia e la visione di gioco per controllarlo. Creeranno occasioni, vinceranno i contrasti e imporranno il ritmo dall’inizio alla fine.

– È a centrocampo che si vincono le partite, e queste stelle nascenti hanno l’energia e la visione di gioco per controllarlo. Creeranno occasioni, vinceranno i contrasti e imporranno il ritmo dall’inizio alla fine. I migliori giovani attaccanti – Quando hai bisogno di una scintilla in attacco, questi attaccanti hanno la velocità e la precisione sotto porta per fare la differenza. Sono i giovani attaccanti pronti a lasciare subito il segno sul tabellone.

– Quando hai bisogno di una scintilla in attacco, questi attaccanti hanno la velocità e la precisione sotto porta per fare la differenza. Sono i giovani attaccanti pronti a lasciare subito il segno sul tabellone. I migliori giovani giocatori – Se vuoi una panoramica completa delle stelle Under 23, questa guida le raccoglie tutte. È la tua scorciatoia completa per scoprire la prossima generazione di talenti di EAFC 26.

– Se vuoi una panoramica completa delle stelle Under 23, questa guida le raccoglie tutte. È la tua scorciatoia completa per scoprire la prossima generazione di talenti di EAFC 26. I migliori giocatori – A volte il potenziale non basta e hai bisogno subito di talenti di livello mondiale già affermati. Questo articolo presenta i giocatori più quotati del gioco, in grado di trasformare la tua squadra all’istante.

Rafforza la difesa, potenzia il centrocampo e affina l’attacco: è così che si costruisce una squadra in Modalità Carriera capace di vincere stagione dopo stagione.

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