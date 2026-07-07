Jump to:

Skip to content
Home » Games » Game Guides » I migliori giocatori di EAFC 26: le stelle della modalità Carriera da non perdere

I migliori giocatori di EAFC 26: le stelle della modalità Carriera da non perdere

I migliori giocatori di EAFC 26: le stelle della modalità Carriera da non perdere
Image credit: EA Canada

Quando si parla dei migliori giocatori di EAFC 26, compresi i migliori giocatori economici della modalità Carriera di EAFC 26, scegliere la rosa giusta può fare la differenza tra il successo e il fallimento della tua stagione. Cercare i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 è il primo passo. EAFC 26 è pieno zeppo di giocatori in grado di fare la differenza, dai giocatori che cambiano le sorti della partita ai giocatori più popolari di EAFC 26, fino alle future leggende. 

In questa guida ho raccolto i migliori giocatori di cui hai bisogno, compresi i migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26, da mettere in squadra per dare il via al tuo percorso e dominare la competizione. Tra questi ci sono alcuni dei migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e i giocatori più popolari di EAFC 26 che gli allenatori cercano spesso.

Che tu stia puntando alla gloria a lungo termine nella Modalità Carriera o alla ricerca dei giocatori più popolari di EAFC26 per dare il via a una partita partendo dalle serie minori, questa lista fa al caso tuo. Continua a leggere per scoprire chi renderà la tua squadra imbattibile.

YouTube video

I giocatori con il miglior potenziale in modalità Carriera e i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26

Quando si tratta di costruire la migliore squadra del futuro fin dall’inizio, scegliere i migliori giocatori che FC 26 offre sin dalle prime fasi, che si tratti dei giocatori più popolari di EAFC26 o dei migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26, è fondamentale per il successo a lungo termine. Questi giocatori daranno un contributo immediato alla tua squadra nella modalità Carriera, una delle modalità più emozionanti di cui ho parlato nella mia recensione di EA Sports FC 26. Partendo dalle basi giuste, potrai costruire una squadra che si evolve man mano che vai avanti, preparandoti alla gloria nelle stagioni future.

In EAFC 26 ho dato un’occhiata ai migliori talenti con il rating più alto, concentrandomi su quelli che potrebbero diventare fuoriclasse a livello mondiale nel giro di poche stagioni. Diamo anche un’occhiata ai migliori giocatori economici disponibili nella Modalità Carriera di FC 26. Tra questi ci sono sia stelle affermate che giocatori emergenti e popolari di EAFC 26 da aggiungere alla tua rosa. Dalle stelle nascenti dei campionati europei ai migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 già nel mirino, questa lista è il tuo punto di riferimento per rendere la tua formazione a prova di futuro.

Che tu voglia formare future superstar , cercare i migliori giocatori economici offerti dalla modalità Carriera di FC 26 o mescolare giocatori popolari di EAFC26 con giocatori esperti ma dal grande potenziale, questa guida è pensata per aiutarti a partire alla grande e a rimanere competitivo. Vediamo subito quali sono i giocatori chiave su cui puntare fin dal primo giorno e come influenzeranno il futuro della tua squadra.

Che tu voglia far crescere future superstar , cercare i migliori giocatori economici offerti dalla Modalità Carriera di FC 26 o mescolare giocatori esperti con un potenziale enorme, questa guida è pensata per aiutarti a partire alla grande e a rimanere al top. Vediamo subito quali sono i giocatori chiave da puntare fin dal primo giorno e come influenzeranno il futuro della tua squadra. Più avanti daremo un’occhiata ai giocatori più popolari di EAFC26, ai migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e ai migliori giocatori economici che la modalità Carriera di FC 26 ha da offrire.

I migliori giocatori che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26

Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercato nel gioco (stime)Valutazione attualeValutazione potenziale
Mohamed Salah33LiverpoolRM104-110 milioni di euro9191
Kylian Mbappé26Real MadridAttaccante160-165 milioni di euro9194
Ousmane Dembélé28PSGST85-90 milioni di euro9090
Rodri29Manchester CityCDM115-120 milioni di euro9090
Virgil van Dijk34Liverpool CB57-62 milioni di euro9090
Jude Bellingham22Real MadridCentrocampista offensivo175-180 milioni di euro9094
Erling Haaland25Manchester CityAttaccante157-162 milioni di euro9092
Raphinha28FC BarcelonaLM97-102 milioni di euro8989
Achraf Hakimi26PSGterzino destro78-83 milioni di euro8989
Lamine Yamal18FC BarcelonaRM141-146 milioni di euro8995
Vitinha25PSGCM77-82 milioni di euro8991
Gianluigi Donnarumma26Manchester CityPortiere76-80 milioni di euro8991
Pedri22FC BarcelonaCM110-115 milioni di euro8993
Joshua Kimmich30FC Bayern MonacoCentrocampista difensivo78-83 milioni di euro8989
Alisson Becker32Liverpool Portiere55-60 milioni di euro8989
Harry Kane32FC Bayern MonacoAttaccante118-123 milioni di euro8989
Federico Valverde27Real MadridCentrocampista120-125 milioni di euro8990
Vini Jr.25Real MadridAla sinistra172-177 milioni di euro8992
Florian Wirtz22LiverpoolCAM144-149 milioni di euro8993
Thibaut Courtois33Real MadridPortiere51-56 milioni di euro8989
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

1. Mohammed Salah [L'ala d'élite più costante]

Mohammed Salah - L'ala d'élite più costante
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra33 / Egitto / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)91
Velocità (PAC)89
Tiro (SHO)88
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)45
Fisicità (Phy)76
Piede preferitoSinistro

Mohamed Salah rimane un vero e proprio punto di riferimento per il Liverpool e una delle principali risorse in attacco. Grazie a un abbinamento perfetto tra precisione sotto porta, accelerazione esplosiva e dribbling eccezionale, l’ala egiziana mantiene un punteggio di 91, il più alto in assoluto. È il miglior ala destra di EAFC 26, uno dei giocatori più popolari di EAFC 26, capace di portare all’istante qualsiasi squadra di alto livello in Modalità Carriera a vincere il campionato. 

2. Kylian Mbappé [Ultimate Fast Forward]

Kylian Mbappé - L&apos;attaccante più veloce in assoluto
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra27 / Francia / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)91
Velocità (PAC)97
Tiro (SHO)90
Passaggi (PAS)81
Dribbling (DRI)92
Difesa (DEF)37
Fisicità (Phy)76
Piede dominanteDestro

Kylian Mbappé è una presenza terrificante per qualsiasi difesa, con una velocità senza pari di 97. Dopo il suo clamoroso trasferimento al Real Madrid, il francese offre il mix perfetto tra velocità da fuoriclasse, dribbling d’élite e finalizzazione letale. Con un potenziale di 94, è un pilastro generazionale per la gloria nella Modalità Carriera. 

3. Ousmane Dembélé [L’attaccante più imprevedibile]

Ousmane Dembélé - L&apos;attaccante più imprevedibile
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra29 / Francia / PSG
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)91
Tiro (SHO)88
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)93
Difesa (DEF)50
Fisicità (Phy)69
Piede preferitoDestra

Attaccante di alto livello del PSG, Ousmane Dembélé semina il caos nelle difese avversarie grazie al suo incredibile 93 in dribbling e al 91 in velocità. Capace di allungare le difese e sbloccare partite in bilico da solo, si distingue come un’opzione incredibilmente dinamica sia come ala che come attaccante per gli allenatori alla ricerca di un tocco di classe immediato. 

4. Rodri [Miglior regista]

Rodri - Il miglior regista a centrocampo
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra29 / Spagna / Manchester City
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)65
Tiro (SHO)80
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)84
Difesa (DEF)86
Fisicità (Phy)85
Piede dominanteDestro

Rodri offre una stabilità e un controllo senza pari nel cuore del centrocampo del Manchester City. Anche se non è velocissimo, la sua consapevolezza tattica di livello mondiale, i passaggi precisi e la superiorità fisica lo rendono il miglior centrocampista difensivo in assoluto. È fondamentale per gli allenatori che vogliono dettare il ritmo e neutralizzare completamente i contropiedi centrali, il che lo rende uno dei migliori centrocampisti difensivi di EAFC 26.

5. Virgil van Dijk [Ancoraggio difensivo per eccellenza]

Virgil van Dijk - Il vero pilastro della difesa
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra34 / Paesi Bassi / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)73
Tiro (SHO)60
Passaggi (PAS)72
Dribbling (DRI)72
Difesa (DEF)90
Fisicità (Phy)87
Piede dominanteDestro

Anche a 34 anni, Virgil van Dijk rimane il punto di riferimento per i difensori centrali. Il capitano del Liverpool vanta un punteggio d’élite di 90 in difesa e 87 in fisicità, il che lo rende assolutamente imbattibile nei duelli aerei e negli scontri fisici. È la soluzione immediata perfetta per rafforzare la tua difesa e garantire porte inviolate, il che lo rende uno dei migliori difensori centrali di EAFC 26

6. Jude Bellingham [Il centrocampista più completo]

Jude Bellingham - Il centrocampista più completo
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra22 / Inghilterra / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)86
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)78
Fisicità (Phy)85
Piede preferitoDestro

Jude Bellingham è un vero e proprio motore che fa di tutto per il Real Madrid. A soli 22 anni, ha già un punteggio complessivo di 90 e un potenziale sbalorditivo di 94. Le sue doti a tutto tondo in dribbling, tiro e fisicità gli permettono di dominare sia come motore box-to-box che come regista creativo. 

7. Erling Haaland [La macchina da gol per eccellenza]

Erling Haaland - La macchina da gol per eccellenza
CaratteristicheValore
Età/Nazione/Squadra25 / Norvegia / Manchester City
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)86
Tiro (SHO)91
Passaggi (PAS)70
Dribbling (DRI)80
Difesa (DEF)45
Fisicità (Phy)88
Piede preferitoSinistro

Erling Haaland è una vera e propria forza della natura in attacco per il Manchester City. Grazie a un letale attributo di tiro pari a 91 unito a un'impressionante fisicità di 88, l'attaccante norvegese è fatto apposta per dominare i difensori centrali e segnare a volontà. Con un potenziale di 92, garantisce il dominio a lungo termine della tua linea d'attacco. 

8. Raphinha [L'ala più versatile nel creare gioco]

Raphinha - L&apos;ala più versatile nel ruolo di regista
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra29 / Brasile / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)91
Tiro (SHO)84
Passaggi (PAS)85
Dribbling (DRI)87
Difesa (DEF)53
Fisicità (Phy)75
Piede dominanteSinistro

Raphinha, uno dei migliori ali sinistre di EAFC 26, brilla nell’FC Barcelona come forza energica e creativa sulle fasce. Con una velocità di 91 e statistiche ben bilanciate in passaggio e dribbling, il brasiliano offre un’ottima ampiezza di gioco e un’elevata intensità in fase difensiva. È la scelta ideale per le squadre di alto livello che cercano flessibilità tattica e un gioco sulle fasce instancabile. 

9. Achraf Hakimi [Il terzino più esplosivo]

Achraf Hakimi - Il terzino più esplosivo
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra27 / Marocco / PSG
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)92
Tiro (SHO)79
Passaggi (PAS)82
Dribbling (DRI)83
Difesa (DEF)82
Fisicità (Phy)79
Piede dominanteDestro

Achraf Hakimi è un terzino destro offensivo di prim’ordine, con un’incredibile velocità di 92. Fondamentale per gli allenatori che puntano sui terzini che si sovrappongono, il nazionale marocchino rappresenta una minaccia offensiva costante per il PSG senza trascurare i suoi compiti difensivi, il che lo rende un investimento costoso ma sicuro per i club di alto livello. 

10. Lamine Yamal [Giovane promessa con il potenziale più alto]

Lamine Yamal - Il giovane talento con il potenziale più alto
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra18 / Spagna / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)85
Tiro (SHO)81
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)23
Fisicità (Phy)53
Piede dominanteSinistro

Lamine Yamal è un ragazzo incredibilmente promettente. A soli 18 anni, il suo punteggio base è schizzato a 89, sostenuto da un potenziale sbalorditivo di 95. Con un dribbling da 90 e una visione di gioco eccezionale, questa stella del Barcellona è l’investimento a lungo termine perfetto per garantire il futuro del tuo attacco in Modalità Carriera nelle prossime stagioni. 

11. Vitinha [Il miglior regista del centrocampo]

Vitinha - Il miglior regista a centrocampo
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra26 / Portoghese / PSG
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)80
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)75
Fisicità (Phy)70
Piede preferitoDestro

Vitinha è il cuore creativo del centrocampo del PSG. Con un eccezionale 90 nel dribbling e un 86 nei passaggi, il fantasista portoghese è specializzato nel mantenere il possesso palla, muoversi in spazi ristretti e lanciare palloni che sfondano le linee difensive. Con un potenziale di 91, ha tutto il margine per diventare un fuoriclasse mondiale sotto la tua guida. 

12. Gianluigi Donnarumma [Il giovane portiere più dominante]

Gianluigi Donnarumma - Il giovane portiere più dominante
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra27 / Italia / Manchester City
Valutazione complessiva (OVR)89
Simulazione (DIV)89
Gestione palla (HAN)83
Calci (KIC)81
Riflessi (REF)90
Velocità (SPD)53
Posizionamento (POS)86
Piede dominanteDestro

In questa guida è inserito nella sezione dedicata al Manchester City: Gianluigi Donnarumma è una presenza imponente e affidabile tra i pali. A 26 anni, unisce istinti da portiere d’élite e un’ottima estensione fisica a un potenziale di ben 91. È la soluzione perfetta a lungo termine per garantire una difesa di livello mondiale per un decennio. 

13. Pedri [Miglior regista tecnico]

Pedri - Miglior regista tecnico
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra23 / Spagna / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)77
Tiro (SHO)73
Passaggi (PAS)85
Dribbling (DRI)91
Difesa (DEF)78
Fisicità (Phy)77
Piede dominanteDestro

Pedri è un tecnico magistrale che detta il ritmo delle partite dell’FC Barcelona senza alcuno sforzo. Con un attributo di dribbling d’élite pari a 91, il ventiduenne è in grado di farsi strada con facilità attraverso i centricampi più affollati. Con un potenziale di 93, è un pilastro creativo di prim’ordine, capace di guidare le tue azioni a centrocampo per molte stagioni. 

14. Joshua Kimmich [Il giocatore jolly più intelligente]

Joshua Kimmich - Il giocatore più versatile e intelligente
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra31 / Germania / FC Bayern München
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)74
Passaggi (PAS)89
Dribbling (DRI)84
Difesa (DEF)83
Fisicità (Phy)79
Piede dominanteDestro

Joshua Kimmich porta al Bayern Monaco un'intelligenza tattica d'élite e una versatilità senza pari. Con un eccezionale punteggio di 89 nei passaggi, eccelle nel superare le linee avversarie e nel servire cross millimetrici. Il suo solido posizionamento difensivo lo rende un regista arretrato o un centrocampista difensivo di prim'ordine per qualsiasi squadra da titolo. 

15. Alisson Becker [Il portiere più affidabile nei momenti decisivi]

Alisson Becker - Il portiere più affidabile nei momenti decisivi
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra33 / Brasile / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)89
Simulazione (DIV)86
Controllo palla (HAN)85
Calci (KIC)86
Riflessi (REF)89
Velocità (SPD)56
Posizionamento (POS)90
Piede dominanteDestro

Alisson Becker rimane un punto di forza costante per il Liverpool. Apprezzato per il suo posizionamento eccezionale, la distribuzione del gioco e la capacità di parare nell’uno contro uno, il nazionale brasiliano garantisce subito una sicurezza di altissimo livello in difesa. È una scelta fenomenale per gli allenatori che hanno bisogno di un portiere di alto livello, calmo e pronto all’azione, per vincere subito i trofei più importanti. 

16. Harry Kane [Miglior centravanti di profondità]

Harry Kane - Il miglior centravanti di profondità
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra32 / Inghilterra / FC Bayern München
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)64
Tiro (SHO)92
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)82
Difesa (DEF)48
Fisicità (Phy)82
Piede dominanteDestro

Harry Kane è uno dei giocatori più affidabili e popolari di EAFC26, nonché il finalizzatore più letale del Bayern Monaco, con un'eccezionale abilità di tiro pari a 92. Anche se non ha una velocità da fuoriclasse, il suo gioco di collegamento di livello mondiale, la sua capacità di tenere palla e il suo valore di 83 nel passaggio gli permettono di arretrare e creare occasioni, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per gli schemi tattici basati sul possesso palla. 

17. Federico Valverde [Il motore box-to-box più instancabile]

Federico Valverde - Il motore "box-to-box" più instancabile
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra27 / Uruguay / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)88
Tiro (SHO)84
Passaggi (PAS)84
Dribbling (DRI)84
Difesa (DEF)83
Fisicità (Phy)85
Piede dominanteDestro

Federico Valverde è una vera e propria macchina nel centrocampo del Real Madrid, capace di coprire incredibilmente bene il campo grazie alla sua velocità di 88. L’uruguaiano ha statistiche incredibilmente equilibrate su tutta la linea, unendo un’elevata intensità difensiva a potenti tiri dalla distanza e a un grande dominio fisico. È il motore perfetto del centrocampo, capace di dare energia a qualsiasi squadra. 

18. Vini Jr. [L'ala più dinamica e fantasiosa]

Vini Jr. - L&apos;ala più dinamica e fantasiosa
AttributoValore
Età/Nazione/Squadra25 / Brasile / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)95
Tiro (SHO)84
Passaggi (PAS)81
Dribbling (DRI)91
Difesa (DEF)29
Fisicità (Phy)69
Piede preferitoDestro

Vini Jr. è un vero incubo per i terzini, che terrorizza le fasce con una velocità di 95 e un dribbling di 91. La superstar del Real Madrid riesce a sfondare le linee difensive senza sforzo e a ribaltare le partite in un batter d’occhio grazie al suo talento innato. Con un potenziale di 92, è un’opzione d’attacco d’élite a lungo termine per qualsiasi allenatore in modalità Carriera. 

19. Florian Wirtz [Miglior visionario creativo]

Florian Wirtz - Miglior visionario creativo
CaratteristicaValore
Età/Nazione/Squadra23 / Germania / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)82
Passaggi (PAS)88
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)54
Fisicità (Phy)67
Piede dominanteDestro

Inserito nel Liverpool in questa edizione, Florian Wirtz è una risorsa creativa fenomenale a soli 22 anni. Con 90 nel dribbling e 88 nei passaggi, il fantasista tedesco ha un potenziale stellare di 93. È bravissimo a muoversi tra le linee e a sbloccare le difese, il che lo rende un obiettivo imprescindibile per chi cerca un fantasista moderno. 

20. Thibaut Courtois [Il numero uno assoluto sui palloni alti]

Thibaut Courtois - Il numero uno per le parate in elevazione

Thibaut Courtois sfrutta la sua stazza imponente per dominare l’area con il Real Madrid. Portiere d’élite a tutti gli effetti, il belga offre una sicurezza in aria senza pari e parate di riflesso incredibili. È la perfetta polizza assicurativa difensiva per qualsiasi allenatore che voglia proteggere la propria porta e garantire clean sheet fin dal primo giorno. 

AttributoValore
Età/Nazione/Squadra34 / Belgio / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)89
Simulazione (DIV)85
Controllo palla (HAN)89
Calci (KIC)76
Riflessi (REF)90
Velocità (SPD)46
Posizionamento (POS)88
Piede dominanteDestro
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

Ecco cosa ne penso: se punti al massimo livello, Kylian Mbappé ed Erling Haaland sono dei veri e propri game-changer – metteranno a soqquadro le difese per tutta la partita. Anche Jude Bellingham e Virgil van Dijk sono ottime scelte, se vuoi rafforzare il centrocampo e la difesa. Ma se cerchi delle future stelle, Lamine Yamal e Vitinha sono un vero affare per il futuro. Non dimenticare di dare un’occhiata alla sezione sui giocatori più popolari di EAFC26 e sui migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26 per trovare occasioni a buon prezzo.

I migliori giocatori per le squadre delle serie minori

I migliori giocatori delle squadre delle serie minori
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercato nel giocoValutazione attualeValutazione potenziale
Uğurcan Çakır29GalatasarayPortiere15-20 milioni di euro8081
Wilfried Singo24GalatasarayCB29-34 milioni di euro8085
Georgiy Sudakov23SL BenficaCAM43-48 milioni di euro8087
Evann Guessand24Aston VillaRW21-26 milioni di euro7983
Darwin Núñez26Al HilalST29-34 milioni di euro7983

Per le squadre delle serie minori, i giocatori che spiccano davvero sono i migliori giocatori economici disponibili nella Modalità Carriera di FC 26, perché offrono un potenziale notevole senza costare una fortuna. Sono i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 per qualsiasi budget. Uğurcan Çakır offre una solida affidabilità tra i pali, mentre Wilfried Singo è un ottimo terzino veloce e pericoloso in fase offensiva.

Georgiy Sudakov è un motore a centrocampo in grado di dominare la partita, mentre Evann Guessand è una stella nascente in attacco, pronta a crescere. Per quanto riguarda Darwin Núñez, è una vera minaccia grazie alla sua velocità e potenza, perfetto per sfondare nei campionati di alto livello se hai il giusto piano di sviluppo.

I migliori giocatori per le squadre dei campionati di punta

I migliori giocatori delle squadre di punta del campionato
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercato nel giocoValutazione attualeValutazione potenziale
Mohamed Salah33LiverpoolRM104-110 milioni di euro9191
Kylian Mbappé26Real MadridAttaccante160-165 milioni di euro9194
Ousmane Dembélé28PSGST85-90 milioni di euro9090
Rodri29Manchester CityCDM115-120 milioni di euro9090
Virgil van Dijk34LiverpoolCB57-62 milioni di euro9090

Per le squadre di punta, anche se stelle come Mohamed Salah e Kylian Mbappé sono scelte ovvie, può comunque essere utile cercare i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e i migliori giocatori economici in modalità Carriera di FC 26 per avere una rosa più profonda. Rodri e Virgil van Dijk garantiscono quella stabilità e quel controllo di cui hai bisogno ai massimi livelli. E se cerchi qualcuno di dinamico, Ousmane Dembélé è perfetto per allungare le difese e creare scompiglio.

I migliori giocatori economici nella modalità Carriera di EA FC 26

I migliori giocatori economici nella modalità Carriera di EA FC 26
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercato nel giocoValutazione attualeValutazione potenziale
Dominik Livaković30Girona FCPortiere16-21 milioni di euro8081
Myles Lewis-Skelly18ArsenalTerzino sinistro17-22 milioni di euro7887
Mario Pašalić30Bergamo CalcioCM20-25 milioni di euro8080
Ethan Nwaneri18NapoliRW13-18 milioni di euro7687
Ermedin Demirović27VfB StoccardaST21-26 milioni di euro8080

Se stai mettendo insieme una rosa con un budget limitato, ecco i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e le gemme di cui hai bisogno. Dominik Livaković è un portiere affidabile che non ti costerà un occhio della testa, ma sa tenere la porta a posto. Myles Lewis-Skelly è uno dei migliori terzini sinistri di EAFC 26, con un grande potenziale per rendere solida la difesa.

Mario Pašalić è un giocatore versatile ed esperto che può ricoprire qualsiasi ruolo. Ethan Nwaneri è uno da tenere d’occhio per il futuro, mentre Ermedin Demirović ha l’istinto da attaccante per farti segnare gol, il tutto a un costo contenuto. Perfetto per le squadre che vogliono crescere con un budget limitato!

I migliori giovani talenti di EAFC 26

I giovani talenti possono cambiare completamente il futuro della tua squadra, e ho preparato altre guide che mettono in evidenza i migliori talenti in ogni ruolo. Dai un’occhiata e arricchisci la tua rosa con giocatori che brilleranno per anni.

  • I migliori giovani portieri – Avere un portiere affidabile è la colonna portante di ogni grande squadra. Questa guida ti mostra i migliori giovani portieri pronti a difendere la tua porta con sicurezza.
  • I migliori giovani difensori – È in difesa che si forgiano i campioni, e questi giovani talenti hanno la grinta e il potenziale per neutralizzare anche gli attaccanti più insidiosi. Troverai future leggende in grado di guidare la tua retroguardia per stagioni intere.
  • I migliori giovani centrocampisti – Dai registi capaci di infilare passaggi impossibili ai corridori instancabili che controllano il ritmo, questa lista offre il meglio di entrambi i mondi. Questi centrocampisti portano equilibrio e creatività in ogni partita.
  • I migliori giovani attaccanti – Sono i gol a decidere le partite, e questa guida presenta i giovani talenti più letali, capaci di mandare la palla in rete. Con velocità, estro e istinto da killer, sono fatti apposta per far sudare i difensori.
  • I migliori giovani giocatori – Vuoi un punto di riferimento unico per i migliori in tutte le posizioni? Questa rassegna mette in evidenza i giocatori Under 23 più entusiasmanti di EAFC 26, offrendoti la scorciatoia definitiva per lo scouting.

Continua a cercare e trova il talento che porterà la tua squadra al livello successivo!

IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
Shop on Eneba

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Nate Kencana

Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More

Read these next:

Most searched