I migliori giocatori di EAFC 26: le stelle della modalità Carriera da non perdere

Quando si parla dei migliori giocatori di EAFC 26, compresi i migliori giocatori economici della modalità Carriera di EAFC 26, scegliere la rosa giusta può fare la differenza tra il successo e il fallimento della tua stagione. Cercare i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 è il primo passo. EAFC 26 è pieno zeppo di giocatori in grado di fare la differenza, dai giocatori che cambiano le sorti della partita ai giocatori più popolari di EAFC 26, fino alle future leggende.

In questa guida ho raccolto i migliori giocatori di cui hai bisogno, compresi i migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26, da mettere in squadra per dare il via al tuo percorso e dominare la competizione. Tra questi ci sono alcuni dei migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e i giocatori più popolari di EAFC 26 che gli allenatori cercano spesso.

Che tu stia puntando alla gloria a lungo termine nella Modalità Carriera o alla ricerca dei giocatori più popolari di EAFC26 per dare il via a una partita partendo dalle serie minori, questa lista fa al caso tuo. Continua a leggere per scoprire chi renderà la tua squadra imbattibile.

I giocatori con il miglior potenziale in modalità Carriera e i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26

Quando si tratta di costruire la migliore squadra del futuro fin dall’inizio, scegliere i migliori giocatori che FC 26 offre sin dalle prime fasi, che si tratti dei giocatori più popolari di EAFC26 o dei migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26, è fondamentale per il successo a lungo termine. Questi giocatori daranno un contributo immediato alla tua squadra nella modalità Carriera, una delle modalità più emozionanti di cui ho parlato nella mia recensione di EA Sports FC 26. Partendo dalle basi giuste, potrai costruire una squadra che si evolve man mano che vai avanti, preparandoti alla gloria nelle stagioni future.

In EAFC 26 ho dato un’occhiata ai migliori talenti con il rating più alto, concentrandomi su quelli che potrebbero diventare fuoriclasse a livello mondiale nel giro di poche stagioni. Diamo anche un’occhiata ai migliori giocatori economici disponibili nella Modalità Carriera di FC 26. Tra questi ci sono sia stelle affermate che giocatori emergenti e popolari di EAFC 26 da aggiungere alla tua rosa. Dalle stelle nascenti dei campionati europei ai migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 già nel mirino, questa lista è il tuo punto di riferimento per rendere la tua formazione a prova di futuro.

Che tu voglia formare future superstar , cercare i migliori giocatori economici offerti dalla modalità Carriera di FC 26 o mescolare giocatori popolari di EAFC26 con giocatori esperti ma dal grande potenziale, questa guida è pensata per aiutarti a partire alla grande e a rimanere competitivo. Vediamo subito quali sono i giocatori chiave su cui puntare fin dal primo giorno e come influenzeranno il futuro della tua squadra.

Che tu voglia far crescere future superstar , cercare i migliori giocatori economici offerti dalla Modalità Carriera di FC 26 o mescolare giocatori esperti con un potenziale enorme, questa guida è pensata per aiutarti a partire alla grande e a rimanere al top. Vediamo subito quali sono i giocatori chiave da puntare fin dal primo giorno e come influenzeranno il futuro della tua squadra. Più avanti daremo un’occhiata ai giocatori più popolari di EAFC26, ai migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e ai migliori giocatori economici che la modalità Carriera di FC 26 ha da offrire.

I migliori giocatori che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 milioni di euro 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid Attaccante 160-165 milioni di euro 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85-90 milioni di euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115-120 milioni di euro 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB 57-62 milioni di euro 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madrid Centrocampista offensivo 175-180 milioni di euro 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City Attaccante 157-162 milioni di euro 90 92 Raphinha 28 FC Barcelona LM 97-102 milioni di euro 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG terzino destro 78-83 milioni di euro 89 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 141-146 milioni di euro 89 95 Vitinha 25 PSG CM 77-82 milioni di euro 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City Portiere 76-80 milioni di euro 89 91 Pedri 22 FC Barcelona CM 110-115 milioni di euro 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern Monaco Centrocampista difensivo 78-83 milioni di euro 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool Portiere 55-60 milioni di euro 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern Monaco Attaccante 118-123 milioni di euro 89 89 Federico Valverde 27 Real Madrid Centrocampista 120-125 milioni di euro 89 90 Vini Jr. 25 Real Madrid Ala sinistra 172-177 milioni di euro 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool CAM 144-149 milioni di euro 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madrid Portiere 51-56 milioni di euro 89 89

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1. Mohammed Salah [L'ala d'élite più costante]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 33 / Egitto / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 91 Velocità (PAC) 89 Tiro (SHO) 88 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 45 Fisicità (Phy) 76 Piede preferito Sinistro

Mohamed Salah rimane un vero e proprio punto di riferimento per il Liverpool e una delle principali risorse in attacco. Grazie a un abbinamento perfetto tra precisione sotto porta, accelerazione esplosiva e dribbling eccezionale, l’ala egiziana mantiene un punteggio di 91, il più alto in assoluto. È il miglior ala destra di EAFC 26, uno dei giocatori più popolari di EAFC 26, capace di portare all’istante qualsiasi squadra di alto livello in Modalità Carriera a vincere il campionato.

2. Kylian Mbappé [Ultimate Fast Forward]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 27 / Francia / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 91 Velocità (PAC) 97 Tiro (SHO) 90 Passaggi (PAS) 81 Dribbling (DRI) 92 Difesa (DEF) 37 Fisicità (Phy) 76 Piede dominante Destro

Kylian Mbappé è una presenza terrificante per qualsiasi difesa, con una velocità senza pari di 97. Dopo il suo clamoroso trasferimento al Real Madrid, il francese offre il mix perfetto tra velocità da fuoriclasse, dribbling d’élite e finalizzazione letale. Con un potenziale di 94, è un pilastro generazionale per la gloria nella Modalità Carriera.

3. Ousmane Dembélé [L’attaccante più imprevedibile]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 29 / Francia / PSG Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 91 Tiro (SHO) 88 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 93 Difesa (DEF) 50 Fisicità (Phy) 69 Piede preferito Destra

Attaccante di alto livello del PSG, Ousmane Dembélé semina il caos nelle difese avversarie grazie al suo incredibile 93 in dribbling e al 91 in velocità. Capace di allungare le difese e sbloccare partite in bilico da solo, si distingue come un’opzione incredibilmente dinamica sia come ala che come attaccante per gli allenatori alla ricerca di un tocco di classe immediato.

4. Rodri [Miglior regista]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 29 / Spagna / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 65 Tiro (SHO) 80 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 84 Difesa (DEF) 86 Fisicità (Phy) 85 Piede dominante Destro

Rodri offre una stabilità e un controllo senza pari nel cuore del centrocampo del Manchester City. Anche se non è velocissimo, la sua consapevolezza tattica di livello mondiale, i passaggi precisi e la superiorità fisica lo rendono il miglior centrocampista difensivo in assoluto. È fondamentale per gli allenatori che vogliono dettare il ritmo e neutralizzare completamente i contropiedi centrali, il che lo rende uno dei migliori centrocampisti difensivi di EAFC 26.

5. Virgil van Dijk [Ancoraggio difensivo per eccellenza]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 34 / Paesi Bassi / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 73 Tiro (SHO) 60 Passaggi (PAS) 72 Dribbling (DRI) 72 Difesa (DEF) 90 Fisicità (Phy) 87 Piede dominante Destro

Anche a 34 anni, Virgil van Dijk rimane il punto di riferimento per i difensori centrali. Il capitano del Liverpool vanta un punteggio d’élite di 90 in difesa e 87 in fisicità, il che lo rende assolutamente imbattibile nei duelli aerei e negli scontri fisici. È la soluzione immediata perfetta per rafforzare la tua difesa e garantire porte inviolate, il che lo rende uno dei migliori difensori centrali di EAFC 26.

6. Jude Bellingham [Il centrocampista più completo]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 22 / Inghilterra / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Fisicità (Phy) 85 Piede preferito Destro

Jude Bellingham è un vero e proprio motore che fa di tutto per il Real Madrid. A soli 22 anni, ha già un punteggio complessivo di 90 e un potenziale sbalorditivo di 94. Le sue doti a tutto tondo in dribbling, tiro e fisicità gli permettono di dominare sia come motore box-to-box che come regista creativo.

7. Erling Haaland [La macchina da gol per eccellenza]

Caratteristiche Valore Età/Nazione/Squadra 25 / Norvegia / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 86 Tiro (SHO) 91 Passaggi (PAS) 70 Dribbling (DRI) 80 Difesa (DEF) 45 Fisicità (Phy) 88 Piede preferito Sinistro

Erling Haaland è una vera e propria forza della natura in attacco per il Manchester City. Grazie a un letale attributo di tiro pari a 91 unito a un'impressionante fisicità di 88, l'attaccante norvegese è fatto apposta per dominare i difensori centrali e segnare a volontà. Con un potenziale di 92, garantisce il dominio a lungo termine della tua linea d'attacco.

8. Raphinha [L'ala più versatile nel creare gioco]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 29 / Brasile / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 91 Tiro (SHO) 84 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 87 Difesa (DEF) 53 Fisicità (Phy) 75 Piede dominante Sinistro

Raphinha, uno dei migliori ali sinistre di EAFC 26, brilla nell’FC Barcelona come forza energica e creativa sulle fasce. Con una velocità di 91 e statistiche ben bilanciate in passaggio e dribbling, il brasiliano offre un’ottima ampiezza di gioco e un’elevata intensità in fase difensiva. È la scelta ideale per le squadre di alto livello che cercano flessibilità tattica e un gioco sulle fasce instancabile.

9. Achraf Hakimi [Il terzino più esplosivo]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 27 / Marocco / PSG Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 92 Tiro (SHO) 79 Passaggi (PAS) 82 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 82 Fisicità (Phy) 79 Piede dominante Destro

Achraf Hakimi è un terzino destro offensivo di prim’ordine, con un’incredibile velocità di 92. Fondamentale per gli allenatori che puntano sui terzini che si sovrappongono, il nazionale marocchino rappresenta una minaccia offensiva costante per il PSG senza trascurare i suoi compiti difensivi, il che lo rende un investimento costoso ma sicuro per i club di alto livello.

10. Lamine Yamal [Giovane promessa con il potenziale più alto]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 18 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 23 Fisicità (Phy) 53 Piede dominante Sinistro

Lamine Yamal è un ragazzo incredibilmente promettente. A soli 18 anni, il suo punteggio base è schizzato a 89, sostenuto da un potenziale sbalorditivo di 95. Con un dribbling da 90 e una visione di gioco eccezionale, questa stella del Barcellona è l’investimento a lungo termine perfetto per garantire il futuro del tuo attacco in Modalità Carriera nelle prossime stagioni.

11. Vitinha [Il miglior regista del centrocampo]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 26 / Portoghese / PSG Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 75 Fisicità (Phy) 70 Piede preferito Destro

Vitinha è il cuore creativo del centrocampo del PSG. Con un eccezionale 90 nel dribbling e un 86 nei passaggi, il fantasista portoghese è specializzato nel mantenere il possesso palla, muoversi in spazi ristretti e lanciare palloni che sfondano le linee difensive. Con un potenziale di 91, ha tutto il margine per diventare un fuoriclasse mondiale sotto la tua guida.

12. Gianluigi Donnarumma [Il giovane portiere più dominante]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 27 / Italia / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 89 Gestione palla (HAN) 83 Calci (KIC) 81 Riflessi (REF) 90 Velocità (SPD) 53 Posizionamento (POS) 86 Piede dominante Destro

In questa guida è inserito nella sezione dedicata al Manchester City: Gianluigi Donnarumma è una presenza imponente e affidabile tra i pali. A 26 anni, unisce istinti da portiere d’élite e un’ottima estensione fisica a un potenziale di ben 91. È la soluzione perfetta a lungo termine per garantire una difesa di livello mondiale per un decennio.

13. Pedri [Miglior regista tecnico]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 23 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Difesa (DEF) 78 Fisicità (Phy) 77 Piede dominante Destro

Pedri è un tecnico magistrale che detta il ritmo delle partite dell’FC Barcelona senza alcuno sforzo. Con un attributo di dribbling d’élite pari a 91, il ventiduenne è in grado di farsi strada con facilità attraverso i centricampi più affollati. Con un potenziale di 93, è un pilastro creativo di prim’ordine, capace di guidare le tue azioni a centrocampo per molte stagioni.

14. Joshua Kimmich [Il giocatore jolly più intelligente]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 31 / Germania / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 74 Passaggi (PAS) 89 Dribbling (DRI) 84 Difesa (DEF) 83 Fisicità (Phy) 79 Piede dominante Destro

Joshua Kimmich porta al Bayern Monaco un'intelligenza tattica d'élite e una versatilità senza pari. Con un eccezionale punteggio di 89 nei passaggi, eccelle nel superare le linee avversarie e nel servire cross millimetrici. Il suo solido posizionamento difensivo lo rende un regista arretrato o un centrocampista difensivo di prim'ordine per qualsiasi squadra da titolo.

15. Alisson Becker [Il portiere più affidabile nei momenti decisivi]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 33 / Brasile / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 86 Controllo palla (HAN) 85 Calci (KIC) 86 Riflessi (REF) 89 Velocità (SPD) 56 Posizionamento (POS) 90 Piede dominante Destro

Alisson Becker rimane un punto di forza costante per il Liverpool. Apprezzato per il suo posizionamento eccezionale, la distribuzione del gioco e la capacità di parare nell’uno contro uno, il nazionale brasiliano garantisce subito una sicurezza di altissimo livello in difesa. È una scelta fenomenale per gli allenatori che hanno bisogno di un portiere di alto livello, calmo e pronto all’azione, per vincere subito i trofei più importanti.

16. Harry Kane [Miglior centravanti di profondità]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 32 / Inghilterra / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 64 Tiro (SHO) 92 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 48 Fisicità (Phy) 82 Piede dominante Destro

Harry Kane è uno dei giocatori più affidabili e popolari di EAFC26, nonché il finalizzatore più letale del Bayern Monaco, con un'eccezionale abilità di tiro pari a 92. Anche se non ha una velocità da fuoriclasse, il suo gioco di collegamento di livello mondiale, la sua capacità di tenere palla e il suo valore di 83 nel passaggio gli permettono di arretrare e creare occasioni, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per gli schemi tattici basati sul possesso palla.

17. Federico Valverde [Il motore box-to-box più instancabile]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 27 / Uruguay / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 88 Tiro (SHO) 84 Passaggi (PAS) 84 Dribbling (DRI) 84 Difesa (DEF) 83 Fisicità (Phy) 85 Piede dominante Destro

Federico Valverde è una vera e propria macchina nel centrocampo del Real Madrid, capace di coprire incredibilmente bene il campo grazie alla sua velocità di 88. L’uruguaiano ha statistiche incredibilmente equilibrate su tutta la linea, unendo un’elevata intensità difensiva a potenti tiri dalla distanza e a un grande dominio fisico. È il motore perfetto del centrocampo, capace di dare energia a qualsiasi squadra.

18. Vini Jr. [L'ala più dinamica e fantasiosa]

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 25 / Brasile / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 95 Tiro (SHO) 84 Passaggi (PAS) 81 Dribbling (DRI) 91 Difesa (DEF) 29 Fisicità (Phy) 69 Piede preferito Destro

Vini Jr. è un vero incubo per i terzini, che terrorizza le fasce con una velocità di 95 e un dribbling di 91. La superstar del Real Madrid riesce a sfondare le linee difensive senza sforzo e a ribaltare le partite in un batter d’occhio grazie al suo talento innato. Con un potenziale di 92, è un’opzione d’attacco d’élite a lungo termine per qualsiasi allenatore in modalità Carriera.

19. Florian Wirtz [Miglior visionario creativo]

Caratteristica Valore Età/Nazione/Squadra 23 / Germania / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 54 Fisicità (Phy) 67 Piede dominante Destro

Inserito nel Liverpool in questa edizione, Florian Wirtz è una risorsa creativa fenomenale a soli 22 anni. Con 90 nel dribbling e 88 nei passaggi, il fantasista tedesco ha un potenziale stellare di 93. È bravissimo a muoversi tra le linee e a sbloccare le difese, il che lo rende un obiettivo imprescindibile per chi cerca un fantasista moderno.

20. Thibaut Courtois [Il numero uno assoluto sui palloni alti]

Thibaut Courtois sfrutta la sua stazza imponente per dominare l’area con il Real Madrid. Portiere d’élite a tutti gli effetti, il belga offre una sicurezza in aria senza pari e parate di riflesso incredibili. È la perfetta polizza assicurativa difensiva per qualsiasi allenatore che voglia proteggere la propria porta e garantire clean sheet fin dal primo giorno.

Attributo Valore Età/Nazione/Squadra 34 / Belgio / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 89 Simulazione (DIV) 85 Controllo palla (HAN) 89 Calci (KIC) 76 Riflessi (REF) 90 Velocità (SPD) 46 Posizionamento (POS) 88 Piede dominante Destro

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Ecco cosa ne penso: se punti al massimo livello, Kylian Mbappé ed Erling Haaland sono dei veri e propri game-changer – metteranno a soqquadro le difese per tutta la partita. Anche Jude Bellingham e Virgil van Dijk sono ottime scelte, se vuoi rafforzare il centrocampo e la difesa. Ma se cerchi delle future stelle, Lamine Yamal e Vitinha sono un vero affare per il futuro. Non dimenticare di dare un’occhiata alla sezione sui giocatori più popolari di EAFC26 e sui migliori giocatori economici della modalità Carriera di FC 26 per trovare occasioni a buon prezzo.

I migliori giocatori per le squadre delle serie minori

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Uğurcan Çakır 29 Galatasaray Portiere 15-20 milioni di euro 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray CB 29-34 milioni di euro 80 85 Georgiy Sudakov 23 SL Benfica CAM 43-48 milioni di euro 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa RW 21-26 milioni di euro 79 83 Darwin Núñez 26 Al Hilal ST 29-34 milioni di euro 79 83

Per le squadre delle serie minori, i giocatori che spiccano davvero sono i migliori giocatori economici disponibili nella Modalità Carriera di FC 26, perché offrono un potenziale notevole senza costare una fortuna. Sono i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 per qualsiasi budget. Uğurcan Çakır offre una solida affidabilità tra i pali, mentre Wilfried Singo è un ottimo terzino veloce e pericoloso in fase offensiva.

Georgiy Sudakov è un motore a centrocampo in grado di dominare la partita, mentre Evann Guessand è una stella nascente in attacco, pronta a crescere. Per quanto riguarda Darwin Núñez, è una vera minaccia grazie alla sua velocità e potenza, perfetto per sfondare nei campionati di alto livello se hai il giusto piano di sviluppo.

I migliori giocatori per le squadre dei campionati di punta

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 milioni di euro 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid Attaccante 160-165 milioni di euro 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85-90 milioni di euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115-120 milioni di euro 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB 57-62 milioni di euro 90 90

Per le squadre di punta, anche se stelle come Mohamed Salah e Kylian Mbappé sono scelte ovvie, può comunque essere utile cercare i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e i migliori giocatori economici in modalità Carriera di FC 26 per avere una rosa più profonda. Rodri e Virgil van Dijk garantiscono quella stabilità e quel controllo di cui hai bisogno ai massimi livelli. E se cerchi qualcuno di dinamico, Ousmane Dembélé è perfetto per allungare le difese e creare scompiglio.

I migliori giocatori economici nella modalità Carriera di EA FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Dominik Livaković 30 Girona FC Portiere 16-21 milioni di euro 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal Terzino sinistro 17-22 milioni di euro 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio CM 20-25 milioni di euro 80 80 Ethan Nwaneri 18 Napoli RW 13-18 milioni di euro 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stoccarda ST 21-26 milioni di euro 80 80

Se stai mettendo insieme una rosa con un budget limitato, ecco i migliori giocatori da ingaggiare in FC 26 e le gemme di cui hai bisogno. Dominik Livaković è un portiere affidabile che non ti costerà un occhio della testa, ma sa tenere la porta a posto. Myles Lewis-Skelly è uno dei migliori terzini sinistri di EAFC 26, con un grande potenziale per rendere solida la difesa.

Mario Pašalić è un giocatore versatile ed esperto che può ricoprire qualsiasi ruolo. Ethan Nwaneri è uno da tenere d’occhio per il futuro, mentre Ermedin Demirović ha l’istinto da attaccante per farti segnare gol, il tutto a un costo contenuto. Perfetto per le squadre che vogliono crescere con un budget limitato!

I migliori giovani talenti di EAFC 26

I giovani talenti possono cambiare completamente il futuro della tua squadra, e ho preparato altre guide che mettono in evidenza i migliori talenti in ogni ruolo. Dai un’occhiata e arricchisci la tua rosa con giocatori che brilleranno per anni.

I migliori giovani portieri – Avere un portiere affidabile è la colonna portante di ogni grande squadra. Questa guida ti mostra i migliori giovani portieri pronti a difendere la tua porta con sicurezza.

– Avere un portiere affidabile è la colonna portante di ogni grande squadra. Questa guida ti mostra i migliori giovani portieri pronti a difendere la tua porta con sicurezza. I migliori giovani difensori – È in difesa che si forgiano i campioni, e questi giovani talenti hanno la grinta e il potenziale per neutralizzare anche gli attaccanti più insidiosi. Troverai future leggende in grado di guidare la tua retroguardia per stagioni intere.

– È in difesa che si forgiano i campioni, e questi giovani talenti hanno la grinta e il potenziale per neutralizzare anche gli attaccanti più insidiosi. Troverai future leggende in grado di guidare la tua retroguardia per stagioni intere. I migliori giovani centrocampisti – Dai registi capaci di infilare passaggi impossibili ai corridori instancabili che controllano il ritmo, questa lista offre il meglio di entrambi i mondi. Questi centrocampisti portano equilibrio e creatività in ogni partita.

– Dai registi capaci di infilare passaggi impossibili ai corridori instancabili che controllano il ritmo, questa lista offre il meglio di entrambi i mondi. Questi centrocampisti portano equilibrio e creatività in ogni partita. I migliori giovani attaccanti – Sono i gol a decidere le partite, e questa guida presenta i giovani talenti più letali, capaci di mandare la palla in rete. Con velocità, estro e istinto da killer, sono fatti apposta per far sudare i difensori.

– Sono i gol a decidere le partite, e questa guida presenta i giovani talenti più letali, capaci di mandare la palla in rete. Con velocità, estro e istinto da killer, sono fatti apposta per far sudare i difensori. I migliori giovani giocatori – Vuoi un punto di riferimento unico per i migliori in tutte le posizioni? Questa rassegna mette in evidenza i giocatori Under 23 più entusiasmanti di EAFC 26, offrendoti la scorciatoia definitiva per lo scouting.

Continua a cercare e trova il talento che porterà la tua squadra al livello successivo!

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