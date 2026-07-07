Las mejores jugadas de CAM en la EAFC 26

Las mejores medicinas alternativas en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 son el motor de cada ataque. Un centrocampista ofensivo central tiene la visión necesaria para hilar pases entre defensas muy cerradas y la serenidad para marcar goles decisivos. Si consigues al creador de juego adecuado, toda la plantilla se sentirá más cómoda con el balón.

Esta guía destaca a los creadores de élite que pueden transformar tu equipo de inmediato, así como a los jóvenes promesas que se convierten en superestrellas tras unas cuantas temporadas de formación.

Desde nombres que ya son de talla mundial hasta joyas asequibles con un gran potencial, estas CAM garantizan que cada ataque fluya y que sientas que tienes el control de cada partido en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26.

Jugadores personalizados con mayor potencial en el modo Carrera de EAFC 26

¿Quieres un centro del campo que siga ganando temporada tras temporada? Apuesta por CAM con techos altos. Estos creadores de juego se convierten en auténticas máquinas de las asistencias, regateadores capaces de resistirse a la presión y anotadores en los últimos compases que pueden decidir los partidos más importantes. Fíchalos pronto, invierte en su desarrollo y no solo controlarás los partidos de hoy, sino que también asegurarás el futuro de tu plantilla durante muchos años.

Algunos de estos centrocampistas son creadores «listos para jugar», preparados para formar parte de tu once inicial desde la primera jornada. Otros requieren paciencia: necesitan minutos de juego, orientación y planes de desarrollo adaptados a sus puntos fuertes antes de alcanzar el estatus de superestrella.

Encontrar el equilibrio entre las estrellas de éxito inmediato y los proyectos a largo plazo garantiza que tu equipo rinda al máximo a corto plazo, al tiempo que mejora de forma constante temporada tras temporada.

En esta guía encontrarás las mejores cámaras de acción de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 para cada tipo de Modo Carreraproyecto:opciones económicas ideal para clubes más pequeños, y talentos de primer nivel destinado a dominar la escena mundial.

Consigue al centrocampista ofensivo adecuado y tu Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 El equipo del Modo Carrera marcará el ritmo, creará un sinfín de ocasiones y se mantendrá competitivo hasta las últimas jornadas de la liga y en las campañas de copa. Con el mediapunta adecuado al frente de tu ataque, el éxito parece inevitable.

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¿Quiénes son los mejores jóvenes CAM que se pueden fichar en el modo Carrera de FC 26?

Un extremo derecho adecuado lo cambia todo: el ritmo del juego, la creatividad y la frecuencia con la que tu equipo crea ocasiones de peligro en el área. A continuación te ofrecemos una combinación de jugadores clave de élite and jóvenes promesas en alza que puedan liderar tu ataque durante los próximos años. Destacan diez nombres, desde fichajes sensatos hasta talentos generacionales:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich CAM entre 130 y 140 millones de euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM entre 140 y 150 millones de euros 89 92 Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona CAM entre 110 y 120 millones de euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM entre 65 y 70 millones de euros 84 89 Arda Güler 21 Real Madrid Gol/Tarjeta roja entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM entre 38 y 42 millones de euros 81 88

1. Jude Bellingham [El mejor creador de juego «de área a área»]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Inglaterra / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Jude Bellingham es el referente absoluto entre los centrocampistas ofensivos centrales. Dotado de una presencia física increíble, un pase corto de élite y una habilidad extraordinaria para llegar en el momento justo al área, controla por sí solo el ritmo de los partidos y aporta una enorme capacidad goleadora a cualquier equipo de élite.

2. Jamal Musiala [Mejor creador de juego con regates]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 88 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 66 Pie dominante Bien

Jamal Musiala posee un regate de control cercano sobrehumano que le permite abrirse paso sin esfuerzo por áreas de penalti abarrotadas. Con una agilidad magnífica y un posicionamiento preciso, el maestro alemán desbarata con facilidad las defensas obstinadas y de bloque bajo, convirtiéndose en un eje letal y espectacular para los sistemas creativos modernos.

3. Florian Wirtz [Mejor creador de juego puro]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Alemania / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 88 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 54 Pie dominante Bien

Florian Wirtz es un maestro de la creación, que aprovecha sus magníficos pases y su preciso control del balón para generar un sinfín de ocasiones de gol. Se mueve con total soltura entre líneas y domina el último tercio del campo con pases en profundidad que desbaratan la defensa, lo que lo convierte en el fichaje soñado para los entrenadores que apuestan por un fútbol de posesión dominante.

4. Pedri [El mejor maestro del control de la posesión]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 91 Defensa (DEF) 78 Pie dominante Bien

Pedri, el centrocampista técnico por excelencia, marca el ritmo de los partidos gracias a sus exquisitos regates y a la magistral precisión de sus pases. Se crece bajo una presión extrema en espacios reducidos, haciendo circular el balón con soltura y actuando como el enlace perfecto para llevar el juego desde las zonas más retrasadas del centro del campo directamente hacia líneas de ataque peligrosas.

5. Xavi Simons [Mejor creador de juego con desplazamientos dinámicos por las bandas]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 23 / Holanda / Spurs Puntuación global (OVR) 84 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 87 Defensa (DEF) 56 Pie dominante Bien

Xavi Simons supone una amenaza vertical constante gracias a su gran agilidad técnica y su gran capacidad de trabajo. Dotado de un control del balón explosivo, destaca por recibir el balón en giro y penetrar directamente hacia defensas estáticas, lo que le confiere una versatilidad táctica excepcional en toda la línea de ataque.

6. Arda Güler [Mejor creador de juego técnico y elegante]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Real Madrid Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 52 Pie dominante Izquierda

Arda Güler combina un control de balón sublime con la pierna izquierda con una magnífica visión de juego para dar pases milimétricos. Alternando con fluidez entre las posiciones de extremo derecho y de mediapunta, desmonta sin esfuerzo las defensas cerradas con combinaciones ingeniosas y disparos precisos desde lejos, lo que le confiere un potencial de primer nivel.

7. Kenan Yıldız [El comodín con el ataque más explosivo]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Turquía / Juventus Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 35 Pie dominante Bien

Kenan Yıldız combina un ritmo lineal engañoso con un regate preciso y una gran fortaleza física. Capaz de desenvolverse en toda la línea de ataque o por detrás de un delantero, esta joven promesa turca aporta un movimiento dinámico extraordinario y un gran potencial de definición certera a los entrenadores que buscan una opción ofensiva directa.

8. Nico Paz [La mejor revelación que rompe los esquemas]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 21 / Argentina / Como Puntuación global (OVR) 79 Paz (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Pase (PAS) 77 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 51 Pie dominante Izquierda

Nico Paz, que destaca con brillantez en el Como, es un elegante creador de juego que combina un control del balón excepcional con una visión de juego inteligente. Se especializa en penetrar hacia el último tercio del campo, lo que ofrece a los entrenadores una opción creativa, física a la par que muy técnica, con un inmenso potencial de crecimiento futuro.

9. Rodrigo Mora [El mejor prodigio creativo con un presupuesto reducido]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 18 / Portugal / FC Porto Puntuación global (OVR) 76 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Pase (PAS) 74 Regate (DRI) 79 Defensa (DEF) 40 Pie dominante Bien

Con tan solo 18 años, Rodrigo Mora es un creador de juego muy técnico y avanzado que destaca por su magnífico regate y su visión de juego. Se mueve con gran soltura entre las líneas para abrir la defensa rival con pases cortos e inteligentes, lo que lo convierte en una inversión fantástica y rentable para proyectos de crecimiento a largo plazo.

10. Rayan Cherki [El mejor «Trickst» de 5 estrellas]

Atributo Detalle Edad/Nacionalidad/Club 22 / Francia / Manchester City Puntuación global (OVR) 81 Paz (PAC) 75 Tiro (SHO) 75 Pase (PAS) 80 Regate (DRI) 88 Defensa (DEF) 21 Pie dominante Ambos

Con unas habilidades técnicas excepcionales dignas de cinco estrellas y una gran destreza con la pierna débil, Rayan Cherki es una auténtica fuente de entretenimiento. Actualmente juega en el Manchester City, y su técnica de regate de élite y sus pases que rompen las líneas defensivas lo convierten en un arma impredecible, capaz de dejar en ridículo a los defensas en cualquier momento.

Bellingham, Musiala y Wirtz puede marcar el ritmo de los partidos de inmediato gracias a su visión de juego y su capacidad para crear ocasiones, mientras que Pedri y Simons aportan control y versatilidad. A los aficionados les gusta Güler, Yıldız y Mora requieren paciencia, pero con un desarrollo adecuado se convierten en creadores de élite. Este equilibrio entre estrellas inmediatas y proyectos a largo plazo garantiza que tu mediocampo siga siendo peligroso en todas las temporadas de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26.

Los mejores CAM para equipos de las divisiones inferiores

Presupuestos reducidos, grandes ideas. Estos tres son asequibles, flexibles y se desarrollan rápidamente: son CAM perfectos en Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26para los clubes que van subiendo en la clasificación:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM entre 10 y 15 millones de euros 74 86

Mora es un jugador capaz de crear ocasiones al instante y que mejora con el entrenamiento. Paz destaca por su juego inteligente y su peligrosa pierna izquierda. Echeverri te ofrece un toque especial entre líneas a un precio muy asequible. Ayudan a los equipos menos favoritos a rendir por encima de sus posibilidades, sin perder el potencial de revalorización.

Los mejores CAM para los equipos de las principales ligas

¿Necesitas un impacto impecable para las campañas por el título y las noches europeas? Estas son las mejores cámaras CAM de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 que aportan una capacidad de creación de juego de élite y margen de mejora:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 170 y 180 millones de euros 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern de Múnich CAM entre 130 y 140 millones de euros 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM entre 140 y 150 millones de euros 89 92 Pedri 23 Club de Fútbol de Barcelona CAM entre 110 y 120 millones de euros 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM entre 65 y 70 millones de euros 84 89

Estos creadores desmarcan en zonas bajas y se lucen en las transiciones a gran ritmo. Si combinas a cualquiera de ellos con un delantero letal y laterales que se incorporan al ataque, generarás ocasiones de gran calidad cuando quieras.

Jóvenes promesas de la CAM a buen precio en el modo Carrera de EAFC 26

Si tu presupuesto es limitado, estos diez jugadores son los que ofrecen la mejor relación calidad-precio y que, con minutos de juego y la orientación adecuada, pueden convertirse en creadores de juego de primer nivel:

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Rodrigo Mora 18 FC Oporto CAM entre 17 y 25 millones de euros 76 89 Nico Paz 21 Cómo CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM entre 16 y 20 millones de euros 79 86 Arda Güler 21 Real Madrid Gol/Tarjeta roja entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM entre 10 y 15 millones de euros 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma CAM entre 12 y 18 millones de euros 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM entre 38 y 42 millones de euros 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salzburgo CAM entre 16 y 22 millones de euros 76 85 Fermín López 23 Club de Fútbol de Barcelona CAM entre 31 y 36 millones de euros 83 86 Giovanni Reyna 23 M’gladbach CAM entre 9 y 15 millones de euros 75 81

Estos fichajes no te harán saltarte el presupuesto, pero pueden convertirse en los líderes en asistencias para la tercera temporada. Centrar los planes de desarrollo en la visión de juego, los pases cortos, la agilidad y la resistencia; dales libertad en el centro del campo con un delantero agresivo en la punta y verás cómo aumenta tu cuenta goleadora.

Los 26 mejores jugadores jóvenes de la EAFC

El ataque gana partidos, pero el equilibrio gana trofeos. Completa tu plantilla con los mejores talentos en cada posición para que tus centrocampistas ofensivos siempre tengan opciones de pase y cobertura.

Los mejores jugadores jóvenes – Un resumen completo de los jugadores sub-23 en todas las posiciones del campo para acelerar la creación del superequipo del mañana.

– Un resumen completo de los jugadores sub-23 en todas las posiciones del campo para acelerar la creación del superequipo del mañana. Los mejores defensas jóvenes – Los organizadores y los jugadores que ganan balones serán los pilares de las defensas que conquisten el título.

– Los organizadores y los jugadores que ganan balones serán los pilares de las defensas que conquisten el título. Los mejores centrocampistas jóvenes – Motores y artistas que controlan los juegos, gestionan las transiciones y alimentan tus cámaras.

– Motores y artistas que controlan los juegos, gestionan las transiciones y alimentan tus cámaras. Los mejores jugadores – Estrellas que ya forman parte de la élite y que te ayudarán a superar tus límites desde el momento en que lleguen.

Sigue probando diferentes roles y planes de desarrollo, y a tu equipo no le faltarán ideas —ni victorias— cuando más importe.