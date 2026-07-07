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Najlepsze postacie CAM w EAFC 26

Najlepsze postacie CAM w EAFC 26
Image credit: EA Vancouver and EA Romania

Najlepsi środkowi pomocnicy ofensywni w EAFC 26 stanowią serce każdego ataku. Środkowy pomocnik ofensywny charakteryzuje się wizją gry pozwalającą mu podawać piłkę przez szczelną obronę oraz opanowaniem niezbędnym do strzelania decydujących bramek. Zdobądź odpowiedniego rozgrywającego, a cała drużyna będzie grała płynniej w posiadaniu piłki.

W tym przewodniku przedstawiono elitarnych kreatorów gry, którzy mogą natychmiastowo odmienić oblicze Twojej drużyny, a także młode talenty, które po kilku sezonach rozwoju staną się supergwiazdami.

Od graczy światowej klasy po niedrogie perełki z ogromnym potencjałem – ci środkowi ofensywni pomocnicy zapewniają płynność każdej akcji ofensywnej i sprawiają, że w EAFC 26 masz poczucie kontroli nad każdym meczem.

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CAM-y z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Chcesz mieć pomoc, która będzie wygrywać przez wiele sezonów? Postaw na CAM-ów o wysokim potencjale. Ci rozgrywający stają się maszynami do asyst, dryblującymi graczami odpornymi na pressing oraz strzelcami w końcówkach meczów, którzy potrafią rozstrzygać najważniejsze spotkania. Zatrudnij ich wcześnie, zainwestuj w ich rozwój, a nie tylko będziesz kontrolować dzisiejsze mecze, ale także zabezpieczysz swoją drużynę na długie lata.

Niektórzy z tych pomocników to kreatywni gracze gotowi do gry od razu, którzy mogą dołączyć do twojej podstawowej jedenastki już od pierwszej kolejki. Inni wymagają cierpliwości – potrzebują minut na boisku, mentoringu i planów rozwoju dostosowanych do ich mocnych stron, zanim osiągną status supergwiazd. 

Równowaga między gwiazdami dającymi natychmiastowy efekt a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twój skład będzie odnosił sukcesy w perspektywie krótkoterminowej, jednocześnie stopniowo poprawiając się z sezonu na sezon.

W tym przewodniku znajdziesz najlepszych ofensywnych pomocników (CAM) w grze EAFC 26, dostosowanych do każdego rodzaju projektu w trybie kariery: niedrogie opcje idealne dla mniejszych klubów oraz utalentowanych graczy z najwyższej półki, którzy z pewnością zdominują światową scenę. 

Zdobądź odpowiedniego ofensywnego pomocnika, a Twoja drużyna w trybie kariery EAFC 26 będzie dyktować tempo, stwarzać niekończące się okazje i pozostawać konkurencyjna aż do samego końca rozgrywek ligowych i pucharowych. Z odpowiednim ofensywnym pomocnikiem na czele ataku sukces wydaje się nieunikniony.

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Kim są najlepsi młodzi pomocnicy ofensywni, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

Odpowiedni CAM zmienia wszystko – tempo, kreatywność oraz częstotliwość, z jaką Twoja drużyna osiąga groźne pozycje w polu karnym. Poniżej znajduje się zestawienie elitarnych rozgrywających i wschodzących cudownych dzieci, które mogą kierować Twoim atakiem przez wiele kolejnych lat. Wyróżnia się dziesięć nazwisk, od rozsądnych zakupów po talenty pokoleniowe:

Karty zawodników EA FC 26: Jude Bellingham, Xavi Simons i Rayan Cherki
Nazwa graczaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Jude Bellingham22Real MadrytCAM170–180 mln euro9094
Jamal Musiala23Bayern MonachiumCAM130–140 mln euro8892
Florian Wirtz23LiverpoolCAM140–150 mln euro8992
Pedri23FC BarcelonaCAM110–120 mln euro8990
Xavi Simons23SpursCAM65–70 mln euro8489
Arda Güler21Real MadrytCAM/RW38–42 mln euro8188
Kenan Yıldız21JuventusCAM16–20 mln euro7986
Nico Paz21ComoCAM16–20 mln euro7986
Rodrigo Mora18FC PortoCAM17–25 mln euro7688
Rayan Cherki22Manchester CityCAM38–42 mln euro8188

1. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny kreator gry typu „box-to-box”]

Jude Bellingham – najlepszy wszechstronny kreator gry typu „box-to-box”
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub22 / Anglia / Real Madryt
Ogólna ocena (OVR)90
Szybkość (PAC)80
Strzelanie (SHO)86
Podania (PAS)83
Drybling (DRI)90
Obrona (DEF)78
Preferowana nogaPrawa

Jude Bellingham to absolutny wzór do naśladowania wśród środkowych ofensywnych pomocników. Obdarzony niesamowitą prezencją fizyczną, doskonałą grą krótkimi podaniami oraz niezwykłą umiejętnością pojawiania się w polu karnym w odpowiednim momencie, samodzielnie kontroluje tempo meczów i zapewnia ogromną skuteczność strzelecką każdej elitarnej drużynie.

2. Jamal Musiala [Najlepszy kreatywny rozgrywający]

Jamal Musiala – najlepszy kreatywny rozgrywający specjalizujący się w zwodach
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Niemcy / FC Bayern München
Ogólna ocena (OVR)88
Szybkość (PAC)80
Strzelanie (SHO)82
Podania (PAS)80
Drybling (DRI)90
Obrona (DEF)66
Preferowana nogaPrawa

Jamal Musiala dysponuje nadnaturalną umiejętnością dryblowania z precyzyjną kontrolą piłki, co pozwala mu bez wysiłku przedzierać się przez zatłoczone pola karne. Dzięki znakomitej zwinności i precyzyjnemu ustawianiu się na boisku ten niemiecki mistrz z łatwością rozbija uparte, nisko ustawione formacje obronne, pełniąc rolę zabójczego i widowiskowego filaru nowoczesnych, kreatywnych systemów gry.

3. Florian Wirtz [Najlepszy czysty kreator gry]

Florian Wirtz – Najlepszy kreatywny koordynator
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Niemcy / Liverpool
Ogólna ocena (OVR)89
Szybkość (PAC)80
Strzelanie (SHO)82
Podania (PAS)88
Drybling (DRI)90
Obrona (DEF)54
Preferowana nogaPrawa

Florian Wirtz jest mistrzem kreatywności, wykorzystującym swoje wspaniałe podania i precyzyjną kontrolę piłki do tworzenia niekończących się okazji do zdobycia bramki. Poruszając się płynnie między liniami, dominuje w ostatniej trzeciej części boiska dzięki podaniom rozbijającym obronę, co czyni go wymarzonym nabytkiem dla menedżerów preferujących dominującą grę opartą na posiadaniu piłki.

4. Pedri [Najlepszy mistrz kontroli posiadania piłki]

Pedri – najlepszy mistrz kontroli piłki
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Hiszpania / FC Barcelona
Ogólna ocena (OVR)89
Szybkość (PAC)77
Strzelanie (SHO)73
Podania (PAS)85
Drybling (DRI)91
Obrona (DEF)78
Preferowana nogaPrawa

Pedri, kwintesencja technicznego pomocnika, dyktuje przebieg meczów dzięki znakomitym dryblingom i mistrzowskiej precyzji podań. Doskonale radzi sobie pod ogromną presją w ciasnych przestrzeniach, płynnie rozgrywając piłkę i pełniąc rolę idealnego łącznika, który przenosi akcję z głębokich stref pomocy prosto na niebezpieczne linie ataku.

5. Xavi Simons [Najlepszy dynamiczny kreator ataków z skrzydła]

Xavi Simons – najlepszy kreator gry z dynamicznymi dryblingami na skrzydle
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub23 / Holandia / Spurs
Ogólna ocena (OVR)84
Szybkość (PAC)77
Strzelanie (SHO)77
Podania (PAS)80
Drybling (DRI)87
Obrona (DEF)56
Preferowana nogaPrawa

Xavi Simons stanowi nieustanne zagrożenie w głębi pola dzięki swojej doskonałej zwinności technicznej i wysokiej wydajności. Obdarzony niesamowitą kontrolą piłki w zwarciu, doskonale radzi sobie z przyjmowaniem piłki w obrocie i przebijaniem się bezpośrednio przez statyczną obronę, oferując wyjątkową wszechstronność taktyczną w całym ataku.

6. Arda Güler [Najlepszy elegancki rozgrywający]

Arda Güler – Najlepszy elegancki rozgrywający o doskonałej technice
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub21 / Turcja / Real Madryt
Ogólna ocena (OVR)81
Szybkość (PAC)70
Strzelanie (SHO)77
Podania (PAS)83
Drybling (DRI)83
Obrona (DEF)52
Preferowana nogaLewa

Arda Güler łączy w sobie znakomitą kontrolę piłki lewą nogą z doskonałym wyczuciem podania na milimetr. Płynnie przechodząc między rolą prawoskrzydłowego a centralnego rozgrywającego, bez trudu rozbija niskie bloki dzięki sprytnym kombinacjom i precyzyjnym strzałom z dystansu, wykazując potencjał na najwyższym poziomie.

7. Kenan Yıldız [Najlepszy dynamiczny atakujący typu „wildcard”]

Kenan Yıldız – Najlepszy atakujący typu „wildcard” o wybuchowej grze
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub21 / Turcja / Juventus
Ogólna ocena (OVR)79
Szybkość (PAC)84
Strzelanie (SHO)78
Podania (PAS)74
Drybling (DRI)83
Obrona (DEF)35
Preferowana nogaPrawa

Kenan Yıldız łączy zwodnicze tempo z ostrym dryblingiem i fizyczną wytrzymałością. Ta turecka wschodząca gwiazda, zdolna do gry na całej linii ataku lub za napastnikiem, wnosi ogromną dynamikę ruchu i potencjał w zakresie precyzyjnego wykańczania akcji, co jest atutem dla menedżerów poszukujących bezpośredniej opcji ofensywnej.

8. Nico Paz [Najlepszy debiutant przełamujący linię obrony]

Nico Paz – Najlepszy debiutant, który zaskoczył wszystkich
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub21 / Argentyna / Como
Ogólna ocena (OVR)79
Szybkość (PAC)78
Strzelanie (SHO)71
Podania (PAS)77
Drybling (DRI)82
Obrona (DEF)51
Preferowana nogaLewa

Nico Paz, błyszczący w barwach Como, to elegancki rozgrywający, łączący znakomitą kontrolę piłki z przemyślanym widzeniem boiska. Specjalizuje się w wchodzeniu do ostatniej trzeciej części boiska, oferując trenerom fizyczną, a jednocześnie wysoce techniczną opcję kreatywną, obfitującą w ogromny potencjał rozwoju w przyszłości.

9. Rodrigo Mora [Najlepszy kreatywny talent z niższej półki]

Rodrigo Mora – najlepszy kreatywny geniusz pracujący przy niskim budżecie
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub18 / Portugalia / FC Porto
Ogólna ocena (OVR)76
Szybkość (PAC)77
Strzelanie (SHO)66
Podania (PAS)74
Drybling (DRI)79
Obrona (DEF)40
Preferowana nogaPrawa

W wieku zaledwie 18 lat Rodrigo Mora jest wysoce technicznym, zaawansowanym rozgrywającym, który może pochwalić się znakomitym dryblingiem i wyczuciem przestrzeni. Doskonale porusza się między liniami, otwierając obronę sprytnymi krótkimi podaniami, co czyni go fantastyczną i opłacalną inwestycją w długoterminowe projekty rozwoju.

10. Rayan Cherki [Najlepszy 5-gwiazdkowy trikster]

Rayan Cherki – najlepszy 5-gwiazdkowy specjalista od trików
AtrybutSzczegóły
Wiek/Obywatelstwo/Klub22 / Francja / Manchester City
Ogólna ocena (OVR)81
Szybkość (PAC)75
Strzelanie (SHO)75
Podania (PAS)80
Drybling (DRI)88
Obrona (DEF)21
Dominująca nogaObie

Rayan Cherki, który może pochwalić się wyjątkowymi, pięciogwiazdkowymi zwodami i umiejętnością gry słabszą nogą, jest prawdziwą siłą rozrywkową. Obecnie grający w Manchesterze City, dzięki swoim elitarnym umiejętnościom dryblingu i podaniom przełamującym linię obrony, jest nieprzewidywalną bronią, zdolną w każdej chwili do całkowitego zmylenia obrońców.

Bellingham, Musiala i Wirtz potrafią od razu przejąć kontrolę nad meczem dzięki swojej wizji gry i skuteczności, podczas gdy Pedri i Simons wnoszą do drużyny kontrolę i wszechstronność. Młodzi zawodnicy, tacy jak Güler, Yıldız i Mora, wymagają cierpliwości , ale przy odpowiednim rozwoju rozkwitają jako elitarni kreatorzy gry. Ta równowaga między gotowymi gwiazdami a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twoja pomoc pozostanie groźna w każdym sezonie EAFC 26.

Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z niższych lig

Mniejsze budżety, wielkie umysły. Ta trójka jest przystępna cenowo, elastyczna i szybko się rozwija – to idealni ofensywni pomocnicy w EAFC 26 dla klubów pnących się w górę tabeli:

Karty zawodników w grze EA FC 26: Rodrigo Mora, Nico Paz i Claudio Echeverri
Nazwisko zawodnikaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Rodrigo Mora18FC PortoCAM17–25 mln euro7689
Nico Paz21ComoCAM16–20 mln euro7986
Claudio Echeverri20LeverkusenCAM10–15 mln euro7486

Mora to zawodnik, który błyskawicznie stwarza okazje do strzelenia bramki, a jego forma rośnie wraz z treningiem. Paz charakteryzuje się sprytnymi ruchami i groźną lewą nogą. Echeverri zapewnia błyskotliwość w grze między liniami za okazyjną cenę. Pomagają oni słabszym drużynom grać ponad swoje możliwości, zachowując jednocześnie potencjał wzrostu wartości przy odsprzedaży.

Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z czołowych lig

Potrzebujesz graczy, którzy bez problemu wniosą impuls do walki o tytuł i europejskich rozgrywek? Oto najlepsi środkowi ofensywni w EAFC 26, którzy zapewniają elitarne rozgrywanie akcji z potencjałem do rozwoju:

Karty zawodników EA FC 26: Jude Bellingham, Florian Wirtz i Pedri
Imię i nazwisko zawodnikaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Jude Bellingham22Real MadrytCAM170–180 mln euro9094
Jamal Musiala23Bayern MonachiumCAM130–140 mln euro8892
Florian Wirtz23LiverpoolCAM140–150 mln euro8992
Pedri23FC BarcelonaCAM110–120 mln euro8990
Xavi Simons23SpursCAM65–70 mln euro8489

Ci kreatywni gracze rozbijają niskie bloki i świetnie radzą sobie w szybkich kontratakach. Wystarczy połączyć dowolnego z nich z skutecznym napastnikiem i nakładającymi się boiskowymi obrońcami, a na żądanie będziesz generować wysokiej jakości okazje bramkowe.

Niedrogie młode talenty na pozycji CAM w trybie kariery EAFC 26

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, oto dziesięciu najbardziej opłacalnych kreatywnych graczy, którzy dzięki regularnym występom i wsparciu trenera mogą wyrosnąć na rozgrywających najwyższej klasy:

Karty zawodników EA FC 26: Kenan Yıldız, Tommaso Baldanzi i Giovanni Reyna
Imię i nazwisko zawodnikaWiekKlubPozycjaWartość rynkowa w grze (szacunkowa)Aktualna ocenaOcena potencjału
Rodrigo Mora18FC PortoCAM17–25 mln euro7689
Nico Paz21ComoCAM16–20 mln euro7986
Kenan Yıldız21JuventusCAM16–20 mln euro7986
Arda Güler21Real MadrytCAM/RW38–42 mln euro8188
Claudio Echeverri20LeverkusenCAM10–15 mln euro7486
Tommaso Baldanzi23AS RomaCAM12–18 mln euro7582
Rayan Cherki22Manchester CityCAM38–42 mln euro8188
Oscar Gloukh22RB SalzburgOfensywny pomocnik16–22 mln euro7685
Fermín López23FC BarcelonaCAM31–36 mln euro8386
Giovanni Reyna23M'gladbachCAM9–15 mln euro7581

Te transfery nie nadwyrężą Twojego budżetu, ale już w trzecim roku mogą stać się liderami pod względem liczby asyst. Skoncentruj plany rozwoju na widzeniu boiska, krótkich podaniach, zwinności i wytrzymałości; zapewnij im swobodę działania w środku pola z agresywnym napastnikiem z przodu i obserwuj, jak rośnie liczba strzelonych bramek.

26 najlepszych młodych piłkarzy EAFC

Atak wygrywa mecze, a równowaga zapewnia trofea. Uzupełnij swój skład o najlepsze talenty na każdej pozycji, aby Twoi ofensywni pomocnicy zawsze mieli możliwości podania i wsparcie.

  • Najlepsi młodzi piłkarze – kompletny przegląd zawodników poniżej 23 lat na wszystkich pozycjach, który pozwoli szybko zbudować superdrużynę przyszłości.
  • Najlepsi młodzi obrońcy – organizatorzy gry i gracze przejmujący piłkę, którzy stanowią filar linii obrony zdobywającej tytuły.
  • Najlepsi młodzi pomocnicy – silniki i artyści, którzy kontrolują przebieg meczów, zmieniają tempo gry i zasilają twoich środkowych pomocników.
  • Najlepsi gracze – gwiazdy z najwyższej półki, które podniosą poziom Twojej drużyny od razu po dołączeniu.

Nie przestawaj eksperymentować z pozycjami i planami rozwoju, a Twojemu składowi nie zabraknie pomysłów – ani zwycięzców – w najważniejszych momentach.

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