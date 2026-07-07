Najlepsze postacie CAM w EAFC 26

Najlepsi środkowi pomocnicy ofensywni w EAFC 26 stanowią serce każdego ataku. Środkowy pomocnik ofensywny charakteryzuje się wizją gry pozwalającą mu podawać piłkę przez szczelną obronę oraz opanowaniem niezbędnym do strzelania decydujących bramek. Zdobądź odpowiedniego rozgrywającego, a cała drużyna będzie grała płynniej w posiadaniu piłki.

W tym przewodniku przedstawiono elitarnych kreatorów gry, którzy mogą natychmiastowo odmienić oblicze Twojej drużyny, a także młode talenty, które po kilku sezonach rozwoju staną się supergwiazdami.

Od graczy światowej klasy po niedrogie perełki z ogromnym potencjałem – ci środkowi ofensywni pomocnicy zapewniają płynność każdej akcji ofensywnej i sprawiają, że w EAFC 26 masz poczucie kontroli nad każdym meczem.

CAM-y z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26

Chcesz mieć pomoc, która będzie wygrywać przez wiele sezonów? Postaw na CAM-ów o wysokim potencjale. Ci rozgrywający stają się maszynami do asyst, dryblującymi graczami odpornymi na pressing oraz strzelcami w końcówkach meczów, którzy potrafią rozstrzygać najważniejsze spotkania. Zatrudnij ich wcześnie, zainwestuj w ich rozwój, a nie tylko będziesz kontrolować dzisiejsze mecze, ale także zabezpieczysz swoją drużynę na długie lata.

Niektórzy z tych pomocników to kreatywni gracze gotowi do gry od razu, którzy mogą dołączyć do twojej podstawowej jedenastki już od pierwszej kolejki. Inni wymagają cierpliwości – potrzebują minut na boisku, mentoringu i planów rozwoju dostosowanych do ich mocnych stron, zanim osiągną status supergwiazd.

Równowaga między gwiazdami dającymi natychmiastowy efekt a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twój skład będzie odnosił sukcesy w perspektywie krótkoterminowej, jednocześnie stopniowo poprawiając się z sezonu na sezon.

W tym przewodniku znajdziesz najlepszych ofensywnych pomocników (CAM) w grze EAFC 26, dostosowanych do każdego rodzaju projektu w trybie kariery: niedrogie opcje idealne dla mniejszych klubów oraz utalentowanych graczy z najwyższej półki, którzy z pewnością zdominują światową scenę.

Zdobądź odpowiedniego ofensywnego pomocnika, a Twoja drużyna w trybie kariery EAFC 26 będzie dyktować tempo, stwarzać niekończące się okazje i pozostawać konkurencyjna aż do samego końca rozgrywek ligowych i pucharowych. Z odpowiednim ofensywnym pomocnikiem na czele ataku sukces wydaje się nieunikniony.

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Kim są najlepsi młodzi pomocnicy ofensywni, których można kupić w trybie kariery w FC 26?

Odpowiedni CAM zmienia wszystko – tempo, kreatywność oraz częstotliwość, z jaką Twoja drużyna osiąga groźne pozycje w polu karnym. Poniżej znajduje się zestawienie elitarnych rozgrywających i wschodzących cudownych dzieci, które mogą kierować Twoim atakiem przez wiele kolejnych lat. Wyróżnia się dziesięć nazwisk, od rozsądnych zakupów po talenty pokoleniowe:

Nazwa gracza Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM 130–140 mln euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 mln euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CAM 110–120 mln euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 mln euro 84 89 Arda Güler 21 Real Madryt CAM/RW 38–42 mln euro 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 86 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 mln euro 81 88

1. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny kreator gry typu „box-to-box”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Anglia / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 90 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 86 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Jude Bellingham to absolutny wzór do naśladowania wśród środkowych ofensywnych pomocników. Obdarzony niesamowitą prezencją fizyczną, doskonałą grą krótkimi podaniami oraz niezwykłą umiejętnością pojawiania się w polu karnym w odpowiednim momencie, samodzielnie kontroluje tempo meczów i zapewnia ogromną skuteczność strzelecką każdej elitarnej drużynie.

2. Jamal Musiala [Najlepszy kreatywny rozgrywający]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / FC Bayern München Ogólna ocena (OVR) 88 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 66 Preferowana noga Prawa

Jamal Musiala dysponuje nadnaturalną umiejętnością dryblowania z precyzyjną kontrolą piłki, co pozwala mu bez wysiłku przedzierać się przez zatłoczone pola karne. Dzięki znakomitej zwinności i precyzyjnemu ustawianiu się na boisku ten niemiecki mistrz z łatwością rozbija uparte, nisko ustawione formacje obronne, pełniąc rolę zabójczego i widowiskowego filaru nowoczesnych, kreatywnych systemów gry.

3. Florian Wirtz [Najlepszy czysty kreator gry]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Niemcy / Liverpool Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 80 Strzelanie (SHO) 82 Podania (PAS) 88 Drybling (DRI) 90 Obrona (DEF) 54 Preferowana noga Prawa

Florian Wirtz jest mistrzem kreatywności, wykorzystującym swoje wspaniałe podania i precyzyjną kontrolę piłki do tworzenia niekończących się okazji do zdobycia bramki. Poruszając się płynnie między liniami, dominuje w ostatniej trzeciej części boiska dzięki podaniom rozbijającym obronę, co czyni go wymarzonym nabytkiem dla menedżerów preferujących dominującą grę opartą na posiadaniu piłki.

4. Pedri [Najlepszy mistrz kontroli posiadania piłki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Hiszpania / FC Barcelona Ogólna ocena (OVR) 89 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 73 Podania (PAS) 85 Drybling (DRI) 91 Obrona (DEF) 78 Preferowana noga Prawa

Pedri, kwintesencja technicznego pomocnika, dyktuje przebieg meczów dzięki znakomitym dryblingom i mistrzowskiej precyzji podań. Doskonale radzi sobie pod ogromną presją w ciasnych przestrzeniach, płynnie rozgrywając piłkę i pełniąc rolę idealnego łącznika, który przenosi akcję z głębokich stref pomocy prosto na niebezpieczne linie ataku.

5. Xavi Simons [Najlepszy dynamiczny kreator ataków z skrzydła]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 23 / Holandia / Spurs Ogólna ocena (OVR) 84 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 87 Obrona (DEF) 56 Preferowana noga Prawa

Xavi Simons stanowi nieustanne zagrożenie w głębi pola dzięki swojej doskonałej zwinności technicznej i wysokiej wydajności. Obdarzony niesamowitą kontrolą piłki w zwarciu, doskonale radzi sobie z przyjmowaniem piłki w obrocie i przebijaniem się bezpośrednio przez statyczną obronę, oferując wyjątkową wszechstronność taktyczną w całym ataku.

6. Arda Güler [Najlepszy elegancki rozgrywający]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Real Madryt Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 70 Strzelanie (SHO) 77 Podania (PAS) 83 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 52 Preferowana noga Lewa

Arda Güler łączy w sobie znakomitą kontrolę piłki lewą nogą z doskonałym wyczuciem podania na milimetr. Płynnie przechodząc między rolą prawoskrzydłowego a centralnego rozgrywającego, bez trudu rozbija niskie bloki dzięki sprytnym kombinacjom i precyzyjnym strzałom z dystansu, wykazując potencjał na najwyższym poziomie.

7. Kenan Yıldız [Najlepszy dynamiczny atakujący typu „wildcard”]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Turcja / Juventus Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 84 Strzelanie (SHO) 78 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 83 Obrona (DEF) 35 Preferowana noga Prawa

Kenan Yıldız łączy zwodnicze tempo z ostrym dryblingiem i fizyczną wytrzymałością. Ta turecka wschodząca gwiazda, zdolna do gry na całej linii ataku lub za napastnikiem, wnosi ogromną dynamikę ruchu i potencjał w zakresie precyzyjnego wykańczania akcji, co jest atutem dla menedżerów poszukujących bezpośredniej opcji ofensywnej.

8. Nico Paz [Najlepszy debiutant przełamujący linię obrony]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 21 / Argentyna / Como Ogólna ocena (OVR) 79 Szybkość (PAC) 78 Strzelanie (SHO) 71 Podania (PAS) 77 Drybling (DRI) 82 Obrona (DEF) 51 Preferowana noga Lewa

Nico Paz, błyszczący w barwach Como, to elegancki rozgrywający, łączący znakomitą kontrolę piłki z przemyślanym widzeniem boiska. Specjalizuje się w wchodzeniu do ostatniej trzeciej części boiska, oferując trenerom fizyczną, a jednocześnie wysoce techniczną opcję kreatywną, obfitującą w ogromny potencjał rozwoju w przyszłości.

9. Rodrigo Mora [Najlepszy kreatywny talent z niższej półki]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 18 / Portugalia / FC Porto Ogólna ocena (OVR) 76 Szybkość (PAC) 77 Strzelanie (SHO) 66 Podania (PAS) 74 Drybling (DRI) 79 Obrona (DEF) 40 Preferowana noga Prawa

W wieku zaledwie 18 lat Rodrigo Mora jest wysoce technicznym, zaawansowanym rozgrywającym, który może pochwalić się znakomitym dryblingiem i wyczuciem przestrzeni. Doskonale porusza się między liniami, otwierając obronę sprytnymi krótkimi podaniami, co czyni go fantastyczną i opłacalną inwestycją w długoterminowe projekty rozwoju.

10. Rayan Cherki [Najlepszy 5-gwiazdkowy trikster]

Atrybut Szczegóły Wiek/Obywatelstwo/Klub 22 / Francja / Manchester City Ogólna ocena (OVR) 81 Szybkość (PAC) 75 Strzelanie (SHO) 75 Podania (PAS) 80 Drybling (DRI) 88 Obrona (DEF) 21 Dominująca noga Obie

Rayan Cherki, który może pochwalić się wyjątkowymi, pięciogwiazdkowymi zwodami i umiejętnością gry słabszą nogą, jest prawdziwą siłą rozrywkową. Obecnie grający w Manchesterze City, dzięki swoim elitarnym umiejętnościom dryblingu i podaniom przełamującym linię obrony, jest nieprzewidywalną bronią, zdolną w każdej chwili do całkowitego zmylenia obrońców.

Bellingham, Musiala i Wirtz potrafią od razu przejąć kontrolę nad meczem dzięki swojej wizji gry i skuteczności, podczas gdy Pedri i Simons wnoszą do drużyny kontrolę i wszechstronność. Młodzi zawodnicy, tacy jak Güler, Yıldız i Mora, wymagają cierpliwości , ale przy odpowiednim rozwoju rozkwitają jako elitarni kreatorzy gry. Ta równowaga między gotowymi gwiazdami a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twoja pomoc pozostanie groźna w każdym sezonie EAFC 26.

Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z niższych lig

Mniejsze budżety, wielkie umysły. Ta trójka jest przystępna cenowo, elastyczna i szybko się rozwija – to idealni ofensywni pomocnicy w EAFC 26 dla klubów pnących się w górę tabeli:

Nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 mln euro 74 86

Mora to zawodnik, który błyskawicznie stwarza okazje do strzelenia bramki, a jego forma rośnie wraz z treningiem. Paz charakteryzuje się sprytnymi ruchami i groźną lewą nogą. Echeverri zapewnia błyskotliwość w grze między liniami za okazyjną cenę. Pomagają oni słabszym drużynom grać ponad swoje możliwości, zachowując jednocześnie potencjał wzrostu wartości przy odsprzedaży.

Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z czołowych lig

Potrzebujesz graczy, którzy bez problemu wniosą impuls do walki o tytuł i europejskich rozgrywek? Oto najlepsi środkowi ofensywni w EAFC 26, którzy zapewniają elitarne rozgrywanie akcji z potencjałem do rozwoju:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Jude Bellingham 22 Real Madryt CAM 170–180 mln euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern Monachium CAM 130–140 mln euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 mln euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CAM 110–120 mln euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 mln euro 84 89

Ci kreatywni gracze rozbijają niskie bloki i świetnie radzą sobie w szybkich kontratakach. Wystarczy połączyć dowolnego z nich z skutecznym napastnikiem i nakładającymi się boiskowymi obrońcami, a na żądanie będziesz generować wysokiej jakości okazje bramkowe.

Niedrogie młode talenty na pozycji CAM w trybie kariery EAFC 26

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, oto dziesięciu najbardziej opłacalnych kreatywnych graczy, którzy dzięki regularnym występom i wsparciu trenera mogą wyrosnąć na rozgrywających najwyższej klasy:

Imię i nazwisko zawodnika Wiek Klub Pozycja Wartość rynkowa w grze (szacunkowa) Aktualna ocena Ocena potencjału Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 mln euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 mln euro 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 mln euro 79 86 Arda Güler 21 Real Madryt CAM/RW 38–42 mln euro 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 mln euro 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma CAM 12–18 mln euro 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 mln euro 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salzburg Ofensywny pomocnik 16–22 mln euro 76 85 Fermín López 23 FC Barcelona CAM 31–36 mln euro 83 86 Giovanni Reyna 23 M'gladbach CAM 9–15 mln euro 75 81

Te transfery nie nadwyrężą Twojego budżetu, ale już w trzecim roku mogą stać się liderami pod względem liczby asyst. Skoncentruj plany rozwoju na widzeniu boiska, krótkich podaniach, zwinności i wytrzymałości; zapewnij im swobodę działania w środku pola z agresywnym napastnikiem z przodu i obserwuj, jak rośnie liczba strzelonych bramek.

26 najlepszych młodych piłkarzy EAFC

Atak wygrywa mecze, a równowaga zapewnia trofea. Uzupełnij swój skład o najlepsze talenty na każdej pozycji, aby Twoi ofensywni pomocnicy zawsze mieli możliwości podania i wsparcie.

Najlepsi młodzi piłkarze – kompletny przegląd zawodników poniżej 23 lat na wszystkich pozycjach, który pozwoli szybko zbudować superdrużynę przyszłości.

– kompletny przegląd zawodników poniżej 23 lat na wszystkich pozycjach, który pozwoli szybko zbudować superdrużynę przyszłości. Najlepsi młodzi obrońcy – organizatorzy gry i gracze przejmujący piłkę, którzy stanowią filar linii obrony zdobywającej tytuły.

– organizatorzy gry i gracze przejmujący piłkę, którzy stanowią filar linii obrony zdobywającej tytuły. Najlepsi młodzi pomocnicy – silniki i artyści, którzy kontrolują przebieg meczów, zmieniają tempo gry i zasilają twoich środkowych pomocników.

– silniki i artyści, którzy kontrolują przebieg meczów, zmieniają tempo gry i zasilają twoich środkowych pomocników. Najlepsi gracze – gwiazdy z najwyższej półki, które podniosą poziom Twojej drużyny od razu po dołączeniu.

Nie przestawaj eksperymentować z pozycjami i planami rozwoju, a Twojemu składowi nie zabraknie pomysłów – ani zwycięzców – w najważniejszych momentach.

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