Najlepsze postacie CAM w EAFC 26
Najlepsi środkowi pomocnicy ofensywni w EAFC 26 stanowią serce każdego ataku. Środkowy pomocnik ofensywny charakteryzuje się wizją gry pozwalającą mu podawać piłkę przez szczelną obronę oraz opanowaniem niezbędnym do strzelania decydujących bramek. Zdobądź odpowiedniego rozgrywającego, a cała drużyna będzie grała płynniej w posiadaniu piłki.
W tym przewodniku przedstawiono elitarnych kreatorów gry, którzy mogą natychmiastowo odmienić oblicze Twojej drużyny, a także młode talenty, które po kilku sezonach rozwoju staną się supergwiazdami.
Od graczy światowej klasy po niedrogie perełki z ogromnym potencjałem – ci środkowi ofensywni pomocnicy zapewniają płynność każdej akcji ofensywnej i sprawiają, że w EAFC 26 masz poczucie kontroli nad każdym meczem.
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CAM-y z największym potencjałem w trybie kariery w EAFC 26
Chcesz mieć pomoc, która będzie wygrywać przez wiele sezonów? Postaw na CAM-ów o wysokim potencjale. Ci rozgrywający stają się maszynami do asyst, dryblującymi graczami odpornymi na pressing oraz strzelcami w końcówkach meczów, którzy potrafią rozstrzygać najważniejsze spotkania. Zatrudnij ich wcześnie, zainwestuj w ich rozwój, a nie tylko będziesz kontrolować dzisiejsze mecze, ale także zabezpieczysz swoją drużynę na długie lata.
Niektórzy z tych pomocników to kreatywni gracze gotowi do gry od razu, którzy mogą dołączyć do twojej podstawowej jedenastki już od pierwszej kolejki. Inni wymagają cierpliwości – potrzebują minut na boisku, mentoringu i planów rozwoju dostosowanych do ich mocnych stron, zanim osiągną status supergwiazd.
Równowaga między gwiazdami dającymi natychmiastowy efekt a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twój skład będzie odnosił sukcesy w perspektywie krótkoterminowej, jednocześnie stopniowo poprawiając się z sezonu na sezon.
W tym przewodniku znajdziesz najlepszych ofensywnych pomocników (CAM) w grze EAFC 26, dostosowanych do każdego rodzaju projektu w trybie kariery: niedrogie opcje idealne dla mniejszych klubów oraz utalentowanych graczy z najwyższej półki, którzy z pewnością zdominują światową scenę.
Zdobądź odpowiedniego ofensywnego pomocnika, a Twoja drużyna w trybie kariery EAFC 26 będzie dyktować tempo, stwarzać niekończące się okazje i pozostawać konkurencyjna aż do samego końca rozgrywek ligowych i pucharowych. Z odpowiednim ofensywnym pomocnikiem na czele ataku sukces wydaje się nieunikniony.
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Kim są najlepsi młodzi pomocnicy ofensywni, których można kupić w trybie kariery w FC 26?
Odpowiedni CAM zmienia wszystko – tempo, kreatywność oraz częstotliwość, z jaką Twoja drużyna osiąga groźne pozycje w polu karnym. Poniżej znajduje się zestawienie elitarnych rozgrywających i wschodzących cudownych dzieci, które mogą kierować Twoim atakiem przez wiele kolejnych lat. Wyróżnia się dziesięć nazwisk, od rozsądnych zakupów po talenty pokoleniowe:
|Nazwa gracza
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa w grze (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Jude Bellingham
|22
|Real Madryt
|CAM
|170–180 mln euro
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monachium
|CAM
|130–140 mln euro
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140–150 mln euro
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|CAM
|110–120 mln euro
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|CAM
|65–70 mln euro
|84
|89
|Arda Güler
|21
|Real Madryt
|CAM/RW
|38–42 mln euro
|81
|88
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|CAM
|16–20 mln euro
|79
|86
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 mln euro
|79
|86
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|CAM
|17–25 mln euro
|76
|88
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|CAM
|38–42 mln euro
|81
|88
1. Jude Bellingham [Najlepszy wszechstronny kreator gry typu „box-to-box”]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|22 / Anglia / Real Madryt
|Ogólna ocena (OVR)
|90
|Szybkość (PAC)
|80
|Strzelanie (SHO)
|86
|Podania (PAS)
|83
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|78
|Preferowana noga
|Prawa
Jude Bellingham to absolutny wzór do naśladowania wśród środkowych ofensywnych pomocników. Obdarzony niesamowitą prezencją fizyczną, doskonałą grą krótkimi podaniami oraz niezwykłą umiejętnością pojawiania się w polu karnym w odpowiednim momencie, samodzielnie kontroluje tempo meczów i zapewnia ogromną skuteczność strzelecką każdej elitarnej drużynie.
2. Jamal Musiala [Najlepszy kreatywny rozgrywający]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Niemcy / FC Bayern München
|Ogólna ocena (OVR)
|88
|Szybkość (PAC)
|80
|Strzelanie (SHO)
|82
|Podania (PAS)
|80
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|66
|Preferowana noga
|Prawa
Jamal Musiala dysponuje nadnaturalną umiejętnością dryblowania z precyzyjną kontrolą piłki, co pozwala mu bez wysiłku przedzierać się przez zatłoczone pola karne. Dzięki znakomitej zwinności i precyzyjnemu ustawianiu się na boisku ten niemiecki mistrz z łatwością rozbija uparte, nisko ustawione formacje obronne, pełniąc rolę zabójczego i widowiskowego filaru nowoczesnych, kreatywnych systemów gry.
3. Florian Wirtz [Najlepszy czysty kreator gry]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Niemcy / Liverpool
|Ogólna ocena (OVR)
|89
|Szybkość (PAC)
|80
|Strzelanie (SHO)
|82
|Podania (PAS)
|88
|Drybling (DRI)
|90
|Obrona (DEF)
|54
|Preferowana noga
|Prawa
Florian Wirtz jest mistrzem kreatywności, wykorzystującym swoje wspaniałe podania i precyzyjną kontrolę piłki do tworzenia niekończących się okazji do zdobycia bramki. Poruszając się płynnie między liniami, dominuje w ostatniej trzeciej części boiska dzięki podaniom rozbijającym obronę, co czyni go wymarzonym nabytkiem dla menedżerów preferujących dominującą grę opartą na posiadaniu piłki.
4. Pedri [Najlepszy mistrz kontroli posiadania piłki]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Hiszpania / FC Barcelona
|Ogólna ocena (OVR)
|89
|Szybkość (PAC)
|77
|Strzelanie (SHO)
|73
|Podania (PAS)
|85
|Drybling (DRI)
|91
|Obrona (DEF)
|78
|Preferowana noga
|Prawa
Pedri, kwintesencja technicznego pomocnika, dyktuje przebieg meczów dzięki znakomitym dryblingom i mistrzowskiej precyzji podań. Doskonale radzi sobie pod ogromną presją w ciasnych przestrzeniach, płynnie rozgrywając piłkę i pełniąc rolę idealnego łącznika, który przenosi akcję z głębokich stref pomocy prosto na niebezpieczne linie ataku.
5. Xavi Simons [Najlepszy dynamiczny kreator ataków z skrzydła]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|23 / Holandia / Spurs
|Ogólna ocena (OVR)
|84
|Szybkość (PAC)
|77
|Strzelanie (SHO)
|77
|Podania (PAS)
|80
|Drybling (DRI)
|87
|Obrona (DEF)
|56
|Preferowana noga
|Prawa
Xavi Simons stanowi nieustanne zagrożenie w głębi pola dzięki swojej doskonałej zwinności technicznej i wysokiej wydajności. Obdarzony niesamowitą kontrolą piłki w zwarciu, doskonale radzi sobie z przyjmowaniem piłki w obrocie i przebijaniem się bezpośrednio przez statyczną obronę, oferując wyjątkową wszechstronność taktyczną w całym ataku.
6. Arda Güler [Najlepszy elegancki rozgrywający]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Turcja / Real Madryt
|Ogólna ocena (OVR)
|81
|Szybkość (PAC)
|70
|Strzelanie (SHO)
|77
|Podania (PAS)
|83
|Drybling (DRI)
|83
|Obrona (DEF)
|52
|Preferowana noga
|Lewa
Arda Güler łączy w sobie znakomitą kontrolę piłki lewą nogą z doskonałym wyczuciem podania na milimetr. Płynnie przechodząc między rolą prawoskrzydłowego a centralnego rozgrywającego, bez trudu rozbija niskie bloki dzięki sprytnym kombinacjom i precyzyjnym strzałom z dystansu, wykazując potencjał na najwyższym poziomie.
7. Kenan Yıldız [Najlepszy dynamiczny atakujący typu „wildcard”]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Turcja / Juventus
|Ogólna ocena (OVR)
|79
|Szybkość (PAC)
|84
|Strzelanie (SHO)
|78
|Podania (PAS)
|74
|Drybling (DRI)
|83
|Obrona (DEF)
|35
|Preferowana noga
|Prawa
Kenan Yıldız łączy zwodnicze tempo z ostrym dryblingiem i fizyczną wytrzymałością. Ta turecka wschodząca gwiazda, zdolna do gry na całej linii ataku lub za napastnikiem, wnosi ogromną dynamikę ruchu i potencjał w zakresie precyzyjnego wykańczania akcji, co jest atutem dla menedżerów poszukujących bezpośredniej opcji ofensywnej.
8. Nico Paz [Najlepszy debiutant przełamujący linię obrony]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|21 / Argentyna / Como
|Ogólna ocena (OVR)
|79
|Szybkość (PAC)
|78
|Strzelanie (SHO)
|71
|Podania (PAS)
|77
|Drybling (DRI)
|82
|Obrona (DEF)
|51
|Preferowana noga
|Lewa
Nico Paz, błyszczący w barwach Como, to elegancki rozgrywający, łączący znakomitą kontrolę piłki z przemyślanym widzeniem boiska. Specjalizuje się w wchodzeniu do ostatniej trzeciej części boiska, oferując trenerom fizyczną, a jednocześnie wysoce techniczną opcję kreatywną, obfitującą w ogromny potencjał rozwoju w przyszłości.
9. Rodrigo Mora [Najlepszy kreatywny talent z niższej półki]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|18 / Portugalia / FC Porto
|Ogólna ocena (OVR)
|76
|Szybkość (PAC)
|77
|Strzelanie (SHO)
|66
|Podania (PAS)
|74
|Drybling (DRI)
|79
|Obrona (DEF)
|40
|Preferowana noga
|Prawa
W wieku zaledwie 18 lat Rodrigo Mora jest wysoce technicznym, zaawansowanym rozgrywającym, który może pochwalić się znakomitym dryblingiem i wyczuciem przestrzeni. Doskonale porusza się między liniami, otwierając obronę sprytnymi krótkimi podaniami, co czyni go fantastyczną i opłacalną inwestycją w długoterminowe projekty rozwoju.
10. Rayan Cherki [Najlepszy 5-gwiazdkowy trikster]
|Atrybut
|Szczegóły
|Wiek/Obywatelstwo/Klub
|22 / Francja / Manchester City
|Ogólna ocena (OVR)
|81
|Szybkość (PAC)
|75
|Strzelanie (SHO)
|75
|Podania (PAS)
|80
|Drybling (DRI)
|88
|Obrona (DEF)
|21
|Dominująca noga
|Obie
Rayan Cherki, który może pochwalić się wyjątkowymi, pięciogwiazdkowymi zwodami i umiejętnością gry słabszą nogą, jest prawdziwą siłą rozrywkową. Obecnie grający w Manchesterze City, dzięki swoim elitarnym umiejętnościom dryblingu i podaniom przełamującym linię obrony, jest nieprzewidywalną bronią, zdolną w każdej chwili do całkowitego zmylenia obrońców.
Bellingham, Musiala i Wirtz potrafią od razu przejąć kontrolę nad meczem dzięki swojej wizji gry i skuteczności, podczas gdy Pedri i Simons wnoszą do drużyny kontrolę i wszechstronność. Młodzi zawodnicy, tacy jak Güler, Yıldız i Mora, wymagają cierpliwości , ale przy odpowiednim rozwoju rozkwitają jako elitarni kreatorzy gry. Ta równowaga między gotowymi gwiazdami a długoterminowymi projektami gwarantuje, że twoja pomoc pozostanie groźna w każdym sezonie EAFC 26.
Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z niższych lig
Mniejsze budżety, wielkie umysły. Ta trójka jest przystępna cenowo, elastyczna i szybko się rozwija – to idealni ofensywni pomocnicy w EAFC 26 dla klubów pnących się w górę tabeli:
|Nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa w grze (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|CAM
|17–25 mln euro
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 mln euro
|79
|86
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|CAM
|10–15 mln euro
|74
|86
Mora to zawodnik, który błyskawicznie stwarza okazje do strzelenia bramki, a jego forma rośnie wraz z treningiem. Paz charakteryzuje się sprytnymi ruchami i groźną lewą nogą. Echeverri zapewnia błyskotliwość w grze między liniami za okazyjną cenę. Pomagają oni słabszym drużynom grać ponad swoje możliwości, zachowując jednocześnie potencjał wzrostu wartości przy odsprzedaży.
Najlepsi ofensywni pomocnicy dla drużyn z czołowych lig
Potrzebujesz graczy, którzy bez problemu wniosą impuls do walki o tytuł i europejskich rozgrywek? Oto najlepsi środkowi ofensywni w EAFC 26, którzy zapewniają elitarne rozgrywanie akcji z potencjałem do rozwoju:
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa w grze (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Jude Bellingham
|22
|Real Madryt
|CAM
|170–180 mln euro
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monachium
|CAM
|130–140 mln euro
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140–150 mln euro
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|CAM
|110–120 mln euro
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|CAM
|65–70 mln euro
|84
|89
Ci kreatywni gracze rozbijają niskie bloki i świetnie radzą sobie w szybkich kontratakach. Wystarczy połączyć dowolnego z nich z skutecznym napastnikiem i nakładającymi się boiskowymi obrońcami, a na żądanie będziesz generować wysokiej jakości okazje bramkowe.
Niedrogie młode talenty na pozycji CAM w trybie kariery EAFC 26
Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, oto dziesięciu najbardziej opłacalnych kreatywnych graczy, którzy dzięki regularnym występom i wsparciu trenera mogą wyrosnąć na rozgrywających najwyższej klasy:
|Imię i nazwisko zawodnika
|Wiek
|Klub
|Pozycja
|Wartość rynkowa w grze (szacunkowa)
|Aktualna ocena
|Ocena potencjału
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|CAM
|17–25 mln euro
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 mln euro
|79
|86
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|CAM
|16–20 mln euro
|79
|86
|Arda Güler
|21
|Real Madryt
|CAM/RW
|38–42 mln euro
|81
|88
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|CAM
|10–15 mln euro
|74
|86
|Tommaso Baldanzi
|23
|AS Roma
|CAM
|12–18 mln euro
|75
|82
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|CAM
|38–42 mln euro
|81
|88
|Oscar Gloukh
|22
|RB Salzburg
|Ofensywny pomocnik
|16–22 mln euro
|76
|85
|Fermín López
|23
|FC Barcelona
|CAM
|31–36 mln euro
|83
|86
|Giovanni Reyna
|23
|M'gladbach
|CAM
|9–15 mln euro
|75
|81
Te transfery nie nadwyrężą Twojego budżetu, ale już w trzecim roku mogą stać się liderami pod względem liczby asyst. Skoncentruj plany rozwoju na widzeniu boiska, krótkich podaniach, zwinności i wytrzymałości; zapewnij im swobodę działania w środku pola z agresywnym napastnikiem z przodu i obserwuj, jak rośnie liczba strzelonych bramek.
26 najlepszych młodych piłkarzy EAFC
Atak wygrywa mecze, a równowaga zapewnia trofea. Uzupełnij swój skład o najlepsze talenty na każdej pozycji, aby Twoi ofensywni pomocnicy zawsze mieli możliwości podania i wsparcie.
- Najlepsi młodzi piłkarze – kompletny przegląd zawodników poniżej 23 lat na wszystkich pozycjach, który pozwoli szybko zbudować superdrużynę przyszłości.
- Najlepsi młodzi obrońcy – organizatorzy gry i gracze przejmujący piłkę, którzy stanowią filar linii obrony zdobywającej tytuły.
- Najlepsi młodzi pomocnicy – silniki i artyści, którzy kontrolują przebieg meczów, zmieniają tempo gry i zasilają twoich środkowych pomocników.
- Najlepsi gracze – gwiazdy z najwyższej półki, które podniosą poziom Twojej drużyny od razu po dołączeniu.
Nie przestawaj eksperymentować z pozycjami i planami rozwoju, a Twojemu składowi nie zabraknie pomysłów – ani zwycięzców – w najważniejszych momentach.