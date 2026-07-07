Die besten CAMs in EAFC 26

Die besten CAMs in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 sind das Herzstück jedes Angriffs. Ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler verfügt über die Übersicht, um Pässe durch dichte Abwehrreihen zu spielen, und die Gelassenheit, um entscheidende Tore zu erzielen. Mit dem richtigen Spielmacher läuft der gesamte Kader im Ballbesitz rund.

Dieser Leitfaden stellt herausragende Spieler vor, die Ihr Team sofort verstärken können, sowie Nachwuchstalente, die sich nach einigen Saisons der Entwicklung zu Superstars entwickeln.

Von bereits weltbekannten Namen bis hin zu erschwinglichen Geheimtipps mit großem Potenzial – diese CAMs sorgen dafür, dass jeder Angriff reibungslos verläuft und Sie in jedem Spiel das Gefühl haben, die Kontrolle zu behalten, in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26.

CAMs mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EAFC 26

Willst du ein Mittelfeld, das über mehrere Spielzeiten hinweg immer wieder Siege einfährt? Dann setze auf CAMs mit hohen Decken. Diese Spielmacher entwickeln sich zu Assists-Maschinen, pressresistenten Dribblern und Torjägern in der Schlussphase, die die wichtigsten Spiele entscheiden können. Wenn Sie sie frühzeitig unter Vertrag nehmen und in ihre Entwicklung investieren, werden Sie nicht nur die Spiele von heute dominieren, sondern Ihren Kader auch für die kommenden Jahre zukunftssicher machen.

Einige dieser Mittelfeldspieler sind sofort einsatzbereite Spielmacher, die schon ab dem ersten Spieltag in Ihrer Startelf stehen können. Bei anderen ist Geduld gefragt – sie brauchen Spielzeit, Betreuung und auf ihre Stärken zugeschnittene Förderpläne, bevor sie den Status eines Superstars erreichen.

Die Balance zwischen Stars, die sofort für Aufsehen sorgen, und langfristigen Projekten sorgt dafür, dass Ihre Mannschaft kurzfristig erfolgreich ist und sich gleichzeitig Saison für Saison stetig verbessert.

In diesem Leitfaden findest du die besten CAMs in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 für jede Art von KarrieremodusProjekt:preisgünstige Empfehlungen ideal für kleinere Vereine und Spitzenkräfte dazu bestimmt, die Weltbühne zu beherrschen.

Wenn du den richtigen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtest, dann Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 Das Team im Karrieremodus bestimmt das Tempo, schafft unzählige Torchancen und bleibt bis weit in die Liga- und Pokalsaisons hinein konkurrenzfähig. Mit dem richtigen offensiven Mittelfeldspieler an der Spitze Ihres Angriffs scheint der Erfolg vorprogrammiert.

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Wer sind die besten jungen CAMs, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Der richtige Flügelspieler verändert alles – das Tempo, die Kreativität und die Häufigkeit, mit der dein Team gefährliche Positionen im Strafraum erreicht. Im Folgenden findest du eine Mischung aus Spitzenspielmacher and aufstrebende Nachwuchstalente die Ihren Angriff in den kommenden Jahren leiten können. Zehn Namen stechen dabei besonders hervor – von sinnvollen Neuverpflichtungen bis hin zu einmaligen Talenten:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 Millionen Euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern München CAM 130–140 Millionen Euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 Millionen Euro 89 92 Pedri 23 Fußballverein Barcelona CAM 110–120 Millionen Euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 Millionen Euro 84 89 Arda Güler 21 Real Madrid Tor/Rote Karte 38–42 Mio. € 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 Millionen Euro 79 86 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 Mio. € 81 88

1. Jude Bellingham [Bester Allround-Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / England / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 78 Bevorzugter Fuß Richtig

Jude Bellingham ist der absolute Maßstab für offensive Mittelfeldspieler im Zentrum. Ausgestattet mit einer unglaublichen physischen Präsenz, erstklassigem Kurzpassspiel und der außergewöhnlichen Fähigkeit, im letzten Moment im Strafraum aufzutauchen, bestimmt er im Alleingang das Tempo der Spiele und sorgt in jeder Spitzenmannschaft für eine enorme Torausbeute.

2. Jamal Musiala [Bester trickreicher Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Germany / FC Bayern München Gesamtbewertung (OVR) 88 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 66 Bevorzugter Fuß Richtig

Jamal Musiala verfügt über eine überragende Ballbeherrschung, die es ihm ermöglicht, sich mühelos durch dicht besetzte Strafräume zu schlängeln. Mit seiner herausragenden Beweglichkeit und präzisen Positionierung knackt der deutsche Maestro selbst hartnäckige Abwehrreihen mit tiefem Block mit Leichtigkeit und fungiert als torgefährlicher, unterhaltsamer Dreh- und Angelpunkt in modernen, kreativen Spielsystemen.

3. Florian Wirtz [Bester rein kreativer Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Deutschland / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 54 Bevorzugter Fuß Richtig

Florian Wirtz ist ein Meister der Spielgestaltung, der mit seinen großartigen Pässen und seiner präzisen Ballkontrolle unzählige Torchancen kreiert. Er bewegt sich nahtlos zwischen den Linien und beherrscht das letzte Drittel des Spielfelds mit Durchsteckpässen, die die Abwehr aushebeln – das macht ihn zu einem Traumtransfer für Trainer, die auf einen dominanten Ballbesitzfußball setzen.

4. Pedri [Bester Meister der Ballkontrolle]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 73 Passing (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Verteidigung (DEF) 78 Bevorzugter Fuß Richtig

Als technischer Mittelfeldspieler par excellence bestimmt Pedri das Spielgeschehen durch exquisite Dribblings und meisterhafte Passgenauigkeit. Er blüht unter extremem Druck auf engstem Raum auf, sorgt mühelos für Ballzirkulation und fungiert als perfektes Bindeglied, um das Spiel aus dem tiefen Mittelfeld direkt in gefährliche Angriffslinien zu verlagern.

5. Xavi Simons [Bester dynamischer Spielmacher mit Flankenläufen]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Niederlande / Spurs Gesamtbewertung (OVR) 84 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Verteidigung (DEF) 56 Bevorzugter Fuß Richtig

Xavi Simons stellt mit seiner ausgeprägten technischen Beweglichkeit und seiner hohen Laufbereitschaft eine unerbittliche Gefahr in der Tiefe dar. Dank seiner explosiven Ballbeherrschung im Nahbereich ist er besonders stark darin, den Ball aus der Drehung anzunehmen und direkt auf statische Abwehrreihen zuzulaufen, was ihm eine außergewöhnliche taktische Vielseitigkeit im Angriff verleiht.

6. Arda Güler [Bester eleganter technischer Spielmacher]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 70 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 52 Bevorzugter Fuß Links

Arda Güler verbindet eine hervorragende Ballbehandlung mit dem linken Fuß mit einem hervorragenden Gespür für präzise Pässe. Er wechselt fließend zwischen den Positionen des rechten Außenstürmers und des zentralen Spielmachers und durchbricht mühelos tiefe Abwehrreihen mit cleveren Kombinationen und präzisen Weitschüssen, was sein Potenzial auf höchstem Niveau unterstreicht.

7. Kenan Yıldız [Beste „Wildcard“ für explosive Angriffe]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Juventus Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 84 Schießen (SHO) 78 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 35 Bevorzugter Fuß Richtig

Kenan Yıldız verbindet ein täuschend lineares Spieltempo mit präzisem Dribbling und körperlicher Robustheit. Der türkische Nachwuchsstar, der sowohl im gesamten Sturm als auch hinter einem Stürmer eingesetzt werden kann, bietet Trainern, die nach einer direkten Offensivoption suchen, enorme dynamische Bewegungsabläufe und ein ausgeprägtes Abschlussvermögen.

8. Nico Paz [Beste Newcomer-Leistung – ein echter Geheimtipp]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Argentinien / Como Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 78 Schießen (SHO) 71 Passing (PAS) 77 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 51 Bevorzugter Fuß Links

Nico Paz, der bei Como glänzt, ist ein eleganter Spielmacher, der hervorragende Ballbeherrschung mit klugem Spielverständnis verbindet. Er ist darauf spezialisiert, in den Strafraum vorzudringen, und bietet Trainern damit eine körperlich starke und zugleich hochtechnische kreative Option mit enormem Entwicklungspotenzial für die Zukunft.

9. Rodrigo Mora [Bestes kreatives Ausnahmetalent mit kleinem Budget]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 18 / Portugal / FC Porto Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 66 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 40 Bevorzugter Fuß Richtig

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Rodrigo Mora ein technisch versierter Spielmacher, der sich durch hervorragende Dribbling-Fähigkeiten und ein ausgezeichnetes Raumgefühl auszeichnet. Er agiert hervorragend in den Lücken zwischen den Linien und öffnet die Abwehr mit cleveren Kurzpässen – damit ist er eine fantastische und kostengünstige Investition für langfristige Entwicklungsprojekte.

10. Rayan Cherki [Bester 5-Sterne-Trickkünstler]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / Frankreich / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 75 Schießen (SHO) 75 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 88 Verteidigung (DEF) 21 Bevorzugter Fuß Beides

Mit seinen außergewöhnlichen Fünf-Sterne-Trickkünsten und seiner Stärke auf dem schwachen Fuß ist Rayan Cherki ein echter Unterhaltungskünstler. Der mittlerweile bei Manchester City unter Vertrag stehende Spieler ist dank seiner herausragenden Dribbling-Technik und seiner durchbruchsstarken Pässe eine unberechenbare Waffe, die Verteidiger jederzeit ausmanövrieren kann.

Bellingham, Musiala und Wirtz kann mit Weitblick und Abschlussstärke sofort das Spiel bestimmen, während Pedri und Simons sind für mehr Kontrolle und Vielseitigkeit sorgen. Beispiele hierfür sind Güler, Yıldız und Mora erfordern zwar Geduld, entwickeln sich aber bei richtiger Förderung zu Spitzenkreatoren. Diese Balance aus sofort einsetzbaren Stars und langfristigen Projekten sorgt dafür, dass dein Mittelfeld in jeder Saison Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26.

Die besten CAMs für Teams aus den unteren Ligen

Kleine Budgets, große Ideen. Diese drei sind erschwinglich, flexibel und lassen sich schnell entwickeln – perfekte CAMs in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26für Vereine, die in der Tabelle aufsteigen:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 89 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 Mio. € 74 86

Mora ist ein Spieler, der sofort Torchancen kreiert und sich mit zunehmendem Training weiterentwickelt. Paz zeichnet sich durch kluge Laufwege und einen gefährlichen linken Fuß aus. Echeverri bietet Ihnen das gewisse Etwas zu einem Schnäppchenpreis. Sie helfen Außenseitern, über sich hinauszuwachsen, und behalten dabei ihr Wertsteigerungspotenzial bei.

Die besten CAMs für Top-Liga-Teams

Sie brauchen nahtlose Übertragungen für Titelkämpfe und europäische Spiele? Das sind die besten CAMs in Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 die erstklassiges Spielaufbauvermögen mit Entwicklungspotenzial vereinen:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 Millionen Euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern München CAM 130–140 Millionen Euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 Millionen Euro 89 92 Pedri 23 Fußballverein Barcelona CAM 110–120 Millionen Euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 Millionen Euro 84 89

Diese Spieler erschließen Räume in der Abwehr und glänzen bei schnellen Umschaltphasen. Kombiniert man einen von ihnen mit einem treffsicheren Stürmer und überlappenden Außenverteidigern, lassen sich auf Knopfdruck hochkarätige Torchancen kreieren.

Günstige Wunderkinder-Stürmer im Karrieremodus von EAFC 26

Wenn Ihr Budget begrenzt ist, sind diese zehn Spieler die preiswertesten Talente, die sich mit Spielzeit und fachlicher Betreuung zu Spielmachern der Spitzenklasse entwickeln können:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 89 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 Millionen Euro 79 86 Arda Güler 21 Real Madrid Tor/Rote Karte 38–42 Mio. € 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 Mio. € 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma CAM 12–18 Mio. € 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 Mio. € 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salzburg CAM 16–22 Mio. € 76 85 Fermín López 23 Fußballverein Barcelona CAM 31–36 Mio. € 83 86 Giovanni Reyna 23 M’gladbach CAM 9–15 Mio. € 75 81

Diese Neuverpflichtungen werden Ihr Budget nicht sprengen, können aber bis zum dritten Jahr zu den besten Vorlagengebern aufsteigen. Die Trainingspläne sollten sich auf das Spielverständnis, das Kurzpassspiel, die Beweglichkeit und die Ausdauer konzentrieren; gib ihnen im Mittelfeld Freiraum und stelle einen aggressiven Stürmer nach vorne – und schon wird deine Torausbeute steigen.

Die 26 besten Nachwuchsspieler der EAFC

Angriff entscheidet Spiele, Ausgewogenheit entscheidet Titel. Ergänze deinen Kader mit Top-Talenten in jeder Position, damit deine offensiven Mittelfeldspieler immer Anspielmöglichkeiten und Rückendeckung haben.

Die besten Nachwuchsspieler – Ein umfassender Überblick über die U23-Spieler auf allen Positionen – der schnelle Weg zum Aufbau des Superteams von morgen.

– Ein umfassender Überblick über die U23-Spieler auf allen Positionen – der schnelle Weg zum Aufbau des Superteams von morgen. Die besten jungen Verteidiger – Spielmacher und Kopfballspezialisten als Stützen der Meister-Abwehrreihen.

– Spielmacher und Kopfballspezialisten als Stützen der Meister-Abwehrreihen. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Engines und Künstler, die Spiele steuern, Übergänge gestalten und Ihre CAMs mit Daten versorgen.

– Engines und Künstler, die Spiele steuern, Übergänge gestalten und Ihre CAMs mit Daten versorgen. Die besten Spieler – Stars, die bereits zur Elite gehören und dein Potenzial vom ersten Moment an steigern.

Probieren Sie immer wieder verschiedene Rollen und Entwicklungspläne aus, dann wird es Ihrer Mannschaft in den entscheidenden Momenten nicht an Ideen – oder Siegern – mangeln.