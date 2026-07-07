I migliori giovani centrocampisti dell’EAFC 26

I migliori giovani centrocampisti di EAFC 26 sono il cuore di ogni squadra di successo. In EAFC 26, spesso la differenza la fanno proprio quei giocatori che uniscono velocità, contrasto e passaggio in egual misura. Senza di loro, il possesso palla si perde troppo facilmente e gli attacchi perdono la loro incisività.

Nella modalità Carriera, investire nei giovani centrocampisti è una strategia a lungo termine . Possono migliorare di diversi punti in poche stagioni, diventando pilastri della tua squadra e risorse con un alto valore di rivendita.

Alcuni giovani talenti eccellono come registi arretrati, altri mettono in campo un’energia instancabile per coprire ogni centimetro di campo, mentre pochi eletti riescono a fare tutto. Concentrandoti sia sui giovani prodigi con un enorme potenziale di crescita che sui talenti già affermati, saprai esattamente chi può trasformare il tuo centrocampo.

Giovani centrocampisti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EA FC 26

In EAFC 26, i giovani centrocampisti sono un fattore chiave per determinare quanto sarà competitiva la tua partita salvata in Modalità Carriera già dopo poche stagioni. Le opzioni più preziose su cui puntare sono quelle con un punteggio complessivo iniziale solido e un potenziale elevato, che spesso raggiunge gli 80 alti o addirittura i 90. Questi giocatori ti offrono sia qualità immediata che crescita a lungo termine.

Molti dei migliori giovani centrocampisti di EAFC 26 provengono da accademie d’élite, mentre altri sono vere e proprie perle nascoste nei club minori. Ingaggiarli presto ti fa risparmiare sulle future spese di trasferimento e ti dà il controllo sul loro percorso di crescita. A seconda delle tue tattiche, potresti aver bisogno di un centrocampista difensivo per proteggere la linea difensiva, di un regista creativo per sfondare le difese avversarie o di un motore “box-to-box” che dia il suo contributo in entrambe le fasi di gioco.

Qui ci concentriamo sui giovani talenti del centrocampo FC26 che si distinguono per il loro potenziale di crescita e le loro doti a tutto tondo. Sono i giocatori che possono diventare i pilastri della tua squadra, offrendo il giusto mix tra impatto immediato e capacità future di livello mondiale. Costruire la squadra attorno a loro ti garantirà un centrocampo dominante per gli anni a venire.

Nome del giocatore Età Squadra Posizione(i) Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Vitinha 26 Paris SG Centrocampista 77 milioni di euro 89 91 Jude Bellingham 22 Real Madrid Centrocampista offensivo / Centrocampista centrale 180 milioni di euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 milioni di euro 89 93 Declan Rice 27 Arsenal Centrocampista difensivo 85 milioni di euro 87 88 Nico Williams 23 Athletic Club LM 79 milioni di euro 86 89 Ryan Gravenberch 24 Liverpool Centrocampista difensivo 54 milioni di euro 85 87 Enzo Fernández 25 Chelsea CM 52 milioni di euro 84 87 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65 milioni di euro 84 89 Gavi 21 FC Barcelona CM 55 milioni di euro 83 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 200 milioni di euro 89 95

Chi sono i migliori giovani centrocampisti che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

L’opzione migliore a lungo termine è chiaramente Lamine Yamal, che a soli 17 anni ha già 89 punti e può arrivare a 95. Bellingham è quello con cui lo accoppierei, perché porta quell’equilibrio e quella leadership di cui hai bisogno fin da subito.

Anche se altri come Rice o Gravenberch sono di livello mondiale, per me la combinazione tra il potenziale di Yamal e la completezza di Bellingham è il modo più intelligente per costruire un centrocampo che duri per diverse stagioni.

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1. Vitinha [Il miglior dettatore del ritmo]

Vitinha è uno straordinario metronomo del centrocampo, bravissimo a mantenere il possesso palla e a cambiare l’andamento tattico della partita. Dotato di un passaggio stellare e di un dribbling di livello mondiale, supera senza sforzo le pressioni alte, rendendolo la scelta perfetta per guidare una struttura orientata al possesso in qualsiasi squadra d’élite.

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 26 / Portogallo / Paris SG Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 75 Piede dominante Destro

2. Jude Bellingham [Il miglior maestro completo del centrocampo]

Bellingham rimane il punto di riferimento assoluto per i centrocampisti polivalenti. Grazie alle sue doti d’élite in difesa, nella distribuzione del gioco e negli inserimenti letali nell’ultimo terzo di campo, trasforma all’istante il tuo centrocampo in una forza inarrestabile. Domina le partite con la sua presenza fisica e una leadership senza pari, garantendo un valore a lungo termine ineguagliabile per la squadra.

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Inghilterra / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

3. Florian Wirtz [Miglior regista creativo puro]

Wirtz è una risorsa incredibile per gli schemi offensivi basati sugli sblocchi. Dotato di un magnifico indice di passaggio di 88 e di un ottimo controllo di palla di 90, esegue senza sforzo passaggi filtranti che squarciano la difesa. È l’ideale per gli allenatori che utilizzano linee d’attacco fluide e vogliono un flusso costante di assist da gol.

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 54 Piede dominante Destro

4. Declan Rice [Il miglior punto di riferimento difensivo d’élite]

Rice è una garanzia assoluta per la tua linea difensiva. Esperto nell’intercettare i passaggi, dotato di una resistenza straordinaria e di una disciplina di marcatura impeccabile, ferma da solo i contropiedi prima ancora che minaccino la tua area. Ingaggialo se la tua tattica richiede uno scudo altamente affidabile per liberare i compagni più creativi e orientati all’attacco.

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 27 / Inghilterra / Arsenal Valutazione complessiva (OVR) 87 Velocità (PAC) 72 Tiro (SHO) 73 Passaggi (PAS) 84 Dribbling (DRI) 80 Difesa (DEF) 83 Piede preferito Destro

5. Nico Williams [Il miglior centrocampista esterno esplosivo]

Portando una minaccia verticale esplosiva sulle fasce, Williams sfrutta la sua velocità pazzesca (93) e i suoi dribbling ingegnosi per smarcare i terzini sulla fascia. La sua grande agilità gli permette di passare senza problemi dalle zone più arretrate direttamente nei pericolosi spazi interni.

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Spagna / Athletic Club Valutazione complessiva (OVR) 86 Velocità (PAC) 93 Tiro (SHO) 76 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Difesa (DEF) 36 Piede preferito Destro

6. Ryan Gravenberch [Miglior centrocampista difensivo in forte crescita]

Gravenberch è diventato un vero e proprio pilastro della squadra. Grazie alla combinazione di una struttura fisica imponente, passaggi corti precisi e un ottimo posizionamento difensivo, neutralizza efficacemente sia i duelli aerei che quelli a terra. Offre incredibili possibilità di personalizzazione tattica man mano che la tua squadra si evolve nel corso delle stagioni.

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 24 / Olanda / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 85 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 76 Passaggi (PAS) 81 Dribbling (DRI) 85 Difesa (DEF) 81 Piede dominante Destro

7. Enzo Fernandez [Il miglior regista arretrato]

Enzo è fatto apposta per orchestrare il gioco dalla zona centrale del campo. Il suo eccezionale valore di 85 nei passaggi gli permette di effettuare lanci lunghi e ampi da una parte all’altra del campo, che allungano rapidamente le linee avversarie. È perfetto per una costruzione di gioco metodica, che permette alla tua squadra di mantenere saldamente il controllo del ritmo della partita.

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 25 / Argentina / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 84 Velocità (PAC) 68 Tiro (SHO) 75 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 81 Difesa (DEF) 73 Piede preferito Destro

8. Xavi Simons [Miglior centrocampista offensivo ad alta agilità]

Simons rappresenta una minaccia diretta incredibile nei corridoi centrali. Grazie a un'ottima tecnica e a una rapida accelerazione, eccelle nel ricevere la palla in rovesciata e nel puntare direttamente i difensori centrali fermi. La sua versatilità tattica in tutta la linea d'attacco lo rende una risorsa offensiva fondamentale.

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Olanda / Spurs Valutazione complessiva (OVR) 84 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Difesa (DEF) 56 Piede dominante Destro

9. Gavi [Il miglior motore ad alta intensità]

Una grinta instancabile, unita alla tecnica da fuoriclasse del vivaio del Barcellona, rende Gavi un elemento insostituibile. Pressa in modo aggressivo per recuperare i palloni persi e, grazie al suo eccellente controllo di palla, aiuta la tua squadra a uscire senza intoppi dalle situazioni di pericolo, mettendo in difficoltà le linee avversarie per tutti i 90 minuti.

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 83 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 78 Dribbling (DRI) 85 Difesa (DEF) 68 Piede preferito Destro

10. Lamine Yamal [Il miglior giovane talento della sua generazione]

Yamal è un vero e proprio "cheat code" nella Modalità Carriera. A soli 18 anni, vanta già un punteggio base d'élite di 89, con un magnifico 90 nel dribbling e una visione di gioco di altissimo livello. Rappresenta il pilastro fondamentale per assicurarsi un decennio di dominio incontrastato a livello nazionale.

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 23 Piede dominante Sinistro

I migliori giovani centrocampisti delle squadre delle serie minori

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Elliot Anderson 23 Foresta di Nottingham Centrocampista difensivo 25 milioni di euro 80 84 Harvey Elliott 23 Aston Villa CM 32 milioni di euro 78 86 Marc Casadó 22 FC Barcelona Centrocampista difensivo 12 milioni di euro 79 86

Nei salvataggi della Modalità Carriera delle serie minori, il valore è tutto, e questi tre giocatori spiccano. Elliot Anderson è un'ottima scelta come centrocampista difensivo, che offre equilibrio e affidabilità senza il costo di una superstar. Il suo punteggio complessivo di 80 lo rende subito utile, mentre il suo basso valore di mercato ti permette di investire in altre aree della rosa.

Harvey Elliott è un’altra scelta intelligente: un centrocampista esperto, veloce e creativo, in grado di dare alle squadre delle serie inferiori la qualità necessaria per competere con quelle delle serie superiori. Oltre a questo, ha un potenziale di crescita pazzesco, visto che in futuro raggiungerà l’86.

Infine, Marc Casadó è un’opzione conveniente come centrocampista difensivo, ideale per chi cerca costanza e qualcuno in grado di aiutare la difesa. Personalmente, tra questi mi piace di più Harvey Elliott, perché garantisce controllo a centrocampo e offre alla tua squadra un nucleo solido su cui costruire la corsa alla promozione.

I migliori giovani centrocampisti per le squadre delle serie superiori

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato Valutazione attuale Valutazione potenziale Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 200 milioni di euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Centrocampista offensivo / Centrocampista centrale 180 milioni di euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 milioni di euro 89 93

Per le squadre di vertice, questi tre centrocampisti si distinguono come le opzioni più preziose. Lamine Yamal ha il potenziale massimo più alto, pari a 95, e anche se ha solo 17 anni, gioca già come se fosse pronto per le competizioni d’élite. Personalmente, lo vedo come un acquisto di lusso per i club con budget consistenti. Il suo prezzo è altissimo, ma se cerchi un giocatore attorno al quale costruire la squadra per un’intera partita salvata, ne vale davvero la pena.

Jude Bellingham è, secondo me, l’investimento più sicuro. A 21 anni, si è già affermato come uno dei migliori nel suo ruolo, con un mix di abilità tecnica e leadership che pochi altri possiedono. Se dovessi scegliere un giocatore per trasformare all’istante un centrocampo, sarebbe lui.

Florian Wirtz è invece un altro tipo di giocatore, più orientato alla creatività. Lo consiglio agli allenatori che amano il calcio di possesso palla, perché la sua visione di gioco lo rende un vero e proprio regista.

Giovani talenti economici a centrocampo nella modalità Carriera di EA FC 26

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato Valutazione attuale Valutazione potenziale Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM 2,0 milioni di euro 68 84 Christian Comotto 18 Spezia CM 1,5 milioni di euro 61 82 Sverre Nypan 19 Middlesbrough CM 15,0 milioni di euro 69 86

Se alleni una squadra più piccola, questi tre giovani talenti del centrocampo dell'EAFC 26 sono quelli che prenderei subito in considerazione. Tygo Land mi sembra l'acquisto più sicuro: economico, equilibrato e già in grado di dimostrare che diventerà un regista affidabile.

Christian Comotto è una vera scommessa, ma a 1,5 milioni di euro non rischi praticamente nulla, e mi piace un sacco avere in squadra un diciassettenne che col tempo può riservarti delle sorprese.

Sverre Nypan è il più costoso dei tre, ma onestamente lo prenderei comunque se avessi il budget, perché gioca ben al di sopra della sua valutazione e ha un potenziale massimo di 86. Personalmente, ingaggerei prima Comotto, lo darei in prestito per una stagione e poi lo riprenderei come titolare: è proprio questo il tipo di mossa che rende divertente la Modalità Carriera.

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I migliori giovani giocatori di EAFC 26

I centrocampisti possono dominare ogni partita, ma è una rosa piena di giovani talenti a rendere le partite in Modalità Carriera sempre nuove e gratificanti. Ho analizzato le migliori opzioni per ogni ruolo, così saprai sempre chi cercare per primo.

I migliori giovani portieri – Ogni squadra ha bisogno di un portiere affidabile, e questi ragazzi hanno il talento per diventare dei numeri uno di livello mondiale. Ti daranno sicurezza in difesa mentre ti concentri sulla costruzione del resto della rosa.

– Ogni squadra ha bisogno di un portiere affidabile, e questi ragazzi hanno il talento per diventare dei numeri uno di livello mondiale. Ti daranno sicurezza in difesa mentre ti concentri sulla costruzione del resto della rosa. I migliori giovani difensori – Una linea difensiva solida è il fondamento di ogni grande squadra. Questa guida presenta i difensori dotati della forza, della disciplina e del potenziale necessari per diventare leader a lungo termine in difesa.

– Una linea difensiva solida è il fondamento di ogni grande squadra. Questa guida presenta i difensori dotati della forza, della disciplina e del potenziale necessari per diventare leader a lungo termine in difesa. I migliori giovani attaccanti – I gol cambiano le partite, e questi attaccanti hanno la velocità e la precisione per farlo. Sono i giovani attaccanti che possono diventare una minaccia inarrestabile in avanti.

– I gol cambiano le partite, e questi attaccanti hanno la velocità e la precisione per farlo. Sono i giovani attaccanti che possono diventare una minaccia inarrestabile in avanti. I migliori giovani giocatori – Per una panoramica completa delle stelle più brillanti di EAFC 26, questa guida raccoglie i migliori giocatori under 23 in ogni ruolo. È la tua scorciatoia per costruire una squadra piena di future icone.

– Per una panoramica completa delle stelle più brillanti di EAFC 26, questa guida raccoglie i migliori giocatori under 23 in ogni ruolo. È la tua scorciatoia per costruire una squadra piena di future icone. I migliori giocatori – A volte hai semplicemente bisogno di qualità comprovata fin da subito. Questo articolo mette in evidenza i giocatori più quotati di EAFC 26, quelli che possono trascinare la tua squadra fin dal primo giorno.

Parti dal nucleo, aggiungi la scintilla e avrai una squadra in modalità Carriera costruita per dominare nelle stagioni a venire.