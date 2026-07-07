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I migliori giovani centrocampisti dell’EAFC 26

I migliori giovani centrocampisti dell’EAFC 26
Image credit: EA Vancouver and EA Romania

I migliori giovani centrocampisti di EAFC 26 sono il cuore di ogni squadra di successo. In EAFC 26, spesso la differenza la fanno proprio quei giocatori che uniscono velocità, contrasto e passaggio in egual misura. Senza di loro, il possesso palla si perde troppo facilmente e gli attacchi perdono la loro incisività.

Nella modalità Carriera, investire nei giovani centrocampisti è una strategia a lungo termine. Possono migliorare di diversi punti in poche stagioni, diventando pilastri della tua squadra e risorse con un alto valore di rivendita. 

Alcuni giovani talenti eccellono come registi arretrati, altri mettono in campo un’energia instancabile per coprire ogni centimetro di campo, mentre pochi eletti riescono a fare tutto. Concentrandoti sia sui giovani prodigi con un enorme potenziale di crescita che sui talenti già affermati, saprai esattamente chi può trasformare il tuo centrocampo.

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Giovani centrocampisti con il miglior potenziale in modalità Carriera in EA FC 26

In EAFC 26, i giovani centrocampisti sono un fattore chiave per determinare quanto sarà competitiva la tua partita salvata in Modalità Carriera già dopo poche stagioni. Le opzioni più preziose su cui puntare sono quelle con un punteggio complessivo iniziale solido e un potenziale elevato, che spesso raggiunge gli 80 alti o addirittura i 90. Questi giocatori ti offrono sia qualità immediata che crescita a lungo termine.

Molti dei migliori giovani centrocampisti di EAFC 26 provengono da accademie d’élite, mentre altri sono vere e proprie perle nascoste nei club minori. Ingaggiarli presto ti fa risparmiare sulle future spese di trasferimento e ti dà il controllo sul loro percorso di crescita. A seconda delle tue tattiche, potresti aver bisogno di un centrocampista difensivo per proteggere la linea difensiva, di un regista creativo per sfondare le difese avversarie o di un motore “box-to-box” che dia il suo contributo in entrambe le fasi di gioco.

Qui ci concentriamo sui giovani talenti del centrocampo FC26 che si distinguono per il loro potenziale di crescita e le loro doti a tutto tondo. Sono i giocatori che possono diventare i pilastri della tua squadra, offrendo il giusto mix tra impatto immediato e capacità future di livello mondiale. Costruire la squadra attorno a loro ti garantirà un centrocampo dominante per gli anni a venire.

Schede giocatore EA FC 26 di Jude Bellingham, Nico Williams e Lamine Yamal
Nome del giocatoreEtàSquadraPosizione(i)Valore di mercato nel giocoValutazione attualeValutazione potenziale
Vitinha26Paris SGCentrocampista77 milioni di euro8991
Jude Bellingham22Real MadridCentrocampista offensivo / Centrocampista centrale180 milioni di euro9094
Florian Wirtz23LiverpoolCAM140 milioni di euro8993
Declan Rice27ArsenalCentrocampista difensivo85 milioni di euro8788
Nico Williams23Athletic ClubLM79 milioni di euro8689
Ryan Gravenberch24LiverpoolCentrocampista difensivo54 milioni di euro8587
Enzo Fernández25ChelseaCM52 milioni di euro8487
Xavi Simons23SpursCAM65 milioni di euro8489
Gavi21FC BarcelonaCM55 milioni di euro8389
Lamine Yamal18FC BarcelonaRM200 milioni di euro8995

Chi sono i migliori giovani centrocampisti che puoi acquistare nella modalità Carriera di FC 26?

L’opzione migliore a lungo termine è chiaramente Lamine Yamal, che a soli 17 anni ha già 89 punti e può arrivare a 95. Bellingham è quello con cui lo accoppierei, perché porta quell’equilibrio e quella leadership di cui hai bisogno fin da subito. 

Anche se altri come Rice o Gravenberch sono di livello mondiale, per me la combinazione tra il potenziale di Yamal e la completezza di Bellingham è il modo più intelligente per costruire un centrocampo che duri per diverse stagioni.

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1. Vitinha [Il miglior dettatore del ritmo]

Scheda di valutazione complessiva di Vitinha (89) come centrocampista in EA FC 26

Vitinha è uno straordinario metronomo del centrocampo, bravissimo a mantenere il possesso palla e a cambiare l’andamento tattico della partita. Dotato di un passaggio stellare e di un dribbling di livello mondiale, supera senza sforzo le pressioni alte, rendendolo la scelta perfetta per guidare una struttura orientata al possesso in qualsiasi squadra d’élite.

CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra26 / Portogallo / Paris SG
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)80
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)75
Piede dominanteDestro

2. Jude Bellingham [Il miglior maestro completo del centrocampo]

Scheda di valutazione di Jude Bellingham (90 in totale) come centrocampista offensivo in EA FC 26

Bellingham rimane il punto di riferimento assoluto per i centrocampisti polivalenti. Grazie alle sue doti d’élite in difesa, nella distribuzione del gioco e negli inserimenti letali nell’ultimo terzo di campo, trasforma all’istante il tuo centrocampo in una forza inarrestabile. Domina le partite con la sua presenza fisica e una leadership senza pari, garantendo un valore a lungo termine ineguagliabile per la squadra.

CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra22 / Inghilterra / Real Madrid
Valutazione complessiva (OVR)90
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)86
Passaggi (PAS)83
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)78
Piede preferitoDestro

3. Florian Wirtz [Miglior regista creativo puro]

Scheda di valutazione complessiva di Florian Wirtz (89) come centrocampista offensivo in EA FC 26

Wirtz è una risorsa incredibile per gli schemi offensivi basati sugli sblocchi. Dotato di un magnifico indice di passaggio di 88 e di un ottimo controllo di palla di 90, esegue senza sforzo passaggi filtranti che squarciano la difesa. È l’ideale per gli allenatori che utilizzano linee d’attacco fluide e vogliono un flusso costante di assist da gol.

AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Germania / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)80
Tiro (SHO)82
Passaggi (PAS)88
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)54
Piede dominanteDestro

4. Declan Rice [Il miglior punto di riferimento difensivo d’élite]

Scheda di valutazione di Declan Rice, centrocampista difensivo con punteggio complessivo di 87 in EA FC 26

Rice è una garanzia assoluta per la tua linea difensiva. Esperto nell’intercettare i passaggi, dotato di una resistenza straordinaria e di una disciplina di marcatura impeccabile, ferma da solo i contropiedi prima ancora che minaccino la tua area. Ingaggialo se la tua tattica richiede uno scudo altamente affidabile per liberare i compagni più creativi e orientati all’attacco.

AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra27 / Inghilterra / Arsenal
Valutazione complessiva (OVR)87
Velocità (PAC)72
Tiro (SHO)73
Passaggi (PAS)84
Dribbling (DRI)80
Difesa (DEF)83
Piede preferitoDestro

5. Nico Williams [Il miglior centrocampista esterno esplosivo]

Scheda di valutazione di Nico Williams con punteggio complessivo di 86 come giocatore LM in EA FC 26

Portando una minaccia verticale esplosiva sulle fasce, Williams sfrutta la sua velocità pazzesca (93) e i suoi dribbling ingegnosi per smarcare i terzini sulla fascia. La sua grande agilità gli permette di passare senza problemi dalle zone più arretrate direttamente nei pericolosi spazi interni.

CaratteristicaDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Spagna / Athletic Club
Valutazione complessiva (OVR)86
Velocità (PAC)93
Tiro (SHO)76
Passaggi (PAS)80
Dribbling (DRI)87
Difesa (DEF)36
Piede preferitoDestro

6. Ryan Gravenberch [Miglior centrocampista difensivo in forte crescita]

Scheda di valutazione di Ryan Gravenberch, centrocampista difensivo con punteggio complessivo di 85, in EA FC 26

Gravenberch è diventato un vero e proprio pilastro della squadra. Grazie alla combinazione di una struttura fisica imponente, passaggi corti precisi e un ottimo posizionamento difensivo, neutralizza efficacemente sia i duelli aerei che quelli a terra. Offre incredibili possibilità di personalizzazione tattica man mano che la tua squadra si evolve nel corso delle stagioni.

CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra24 / Olanda / Liverpool
Valutazione complessiva (OVR)85
Velocità (PAC)76
Tiro (SHO)76
Passaggi (PAS)81
Dribbling (DRI)85
Difesa (DEF)81
Piede dominanteDestro

7. Enzo Fernandez [Il miglior regista arretrato]

Scheda di valutazione del giocatore Enzo Fernández con punteggio complessivo di 84 come centrocampista in EA FC 26

Enzo è fatto apposta per orchestrare il gioco dalla zona centrale del campo. Il suo eccezionale valore di 85 nei passaggi gli permette di effettuare lanci lunghi e ampi da una parte all’altra del campo, che allungano rapidamente le linee avversarie. È perfetto per una costruzione di gioco metodica, che permette alla tua squadra di mantenere saldamente il controllo del ritmo della partita.

AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra25 / Argentina / Chelsea
Valutazione complessiva (OVR)84
Velocità (PAC)68
Tiro (SHO)75
Passaggi (PAS)85
Dribbling (DRI)81
Difesa (DEF)73
Piede preferitoDestro

8. Xavi Simons [Miglior centrocampista offensivo ad alta agilità]

Scheda di valutazione del giocatore Xavi Simons (84 di valore complessivo) nel ruolo di CAM in EA FC 26

Simons rappresenta una minaccia diretta incredibile nei corridoi centrali. Grazie a un'ottima tecnica e a una rapida accelerazione, eccelle nel ricevere la palla in rovesciata e nel puntare direttamente i difensori centrali fermi. La sua versatilità tattica in tutta la linea d'attacco lo rende una risorsa offensiva fondamentale.

CaratteristicaDettagli
Età/Nazionalità/Squadra23 / Olanda / Spurs
Valutazione complessiva (OVR)84
Velocità (PAC)77
Tiro (SHO)77
Passaggi (PAS)80
Dribbling (DRI)87
Difesa (DEF)56
Piede dominanteDestro

9. Gavi [Il miglior motore ad alta intensità]

Scheda di valutazione complessiva del giocatore Gavi (83 CM) in EA FC 26

Una grinta instancabile, unita alla tecnica da fuoriclasse del vivaio del Barcellona, rende Gavi un elemento insostituibile. Pressa in modo aggressivo per recuperare i palloni persi e, grazie al suo eccellente controllo di palla, aiuta la tua squadra a uscire senza intoppi dalle situazioni di pericolo, mettendo in difficoltà le linee avversarie per tutti i 90 minuti.

CaratteristicheDettagli
Età/Nazionalità/Squadra21 / Spagna / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)83
Velocità (PAC)76
Tiro (SHO)66
Passaggi (PAS)78
Dribbling (DRI)85
Difesa (DEF)68
Piede preferitoDestro

10. Lamine Yamal [Il miglior giovane talento della sua generazione]

Scheda di valutazione di Lamine Yamal con punteggio complessivo di 89 come giocatore RM in EA FC 26

Yamal è un vero e proprio "cheat code" nella Modalità Carriera. A soli 18 anni, vanta già un punteggio base d'élite di 89, con un magnifico 90 nel dribbling e una visione di gioco di altissimo livello. Rappresenta il pilastro fondamentale per assicurarsi un decennio di dominio incontrastato a livello nazionale.

AttributoDettagli
Età/Nazionalità/Squadra18 / Spagna / FC Barcelona
Valutazione complessiva (OVR)89
Velocità (PAC)85
Tiro (SHO)81
Passaggi (PAS)86
Dribbling (DRI)90
Difesa (DEF)23
Piede dominanteSinistro

I migliori giovani centrocampisti delle squadre delle serie minori

Schede giocatore EA FC 26 per Elliot Anderson, Harvey Elliott e Marc Casadó
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercato nel giocoValutazione attualeValutazione potenziale
Elliot Anderson23Foresta di NottinghamCentrocampista difensivo25 milioni di euro8084
Harvey Elliott23Aston VillaCM32 milioni di euro7886
Marc Casadó22FC BarcelonaCentrocampista difensivo12 milioni di euro7986

Nei salvataggi della Modalità Carriera delle serie minori, il valore è tutto, e questi tre giocatori spiccano. Elliot Anderson è un'ottima scelta come centrocampista difensivo, che offre equilibrio e affidabilità senza il costo di una superstar. Il suo punteggio complessivo di 80 lo rende subito utile, mentre il suo basso valore di mercato ti permette di investire in altre aree della rosa. 

Harvey Elliott è un’altra scelta intelligente: un centrocampista esperto, veloce e creativo, in grado di dare alle squadre delle serie inferiori la qualità necessaria per competere con quelle delle serie superiori. Oltre a questo, ha un potenziale di crescita pazzesco, visto che in futuro raggiungerà l’86.

Infine, Marc Casadó è un’opzione conveniente come centrocampista difensivo, ideale per chi cerca costanza e qualcuno in grado di aiutare la difesa. Personalmente, tra questi mi piace di più Harvey Elliott, perché garantisce controllo a centrocampo e offre alla tua squadra un nucleo solido su cui costruire la corsa alla promozione.

I migliori giovani centrocampisti per le squadre delle serie superiori

Schede giocatore EA FC 26 di Lamine Yamal, Jude Bellingham e Florian Wirtz
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercatoValutazione attualeValutazione potenziale
Lamine Yamal18FC BarcelonaRM200 milioni di euro8995
Jude Bellingham22Real MadridCentrocampista offensivo / Centrocampista centrale180 milioni di euro9094
Florian Wirtz23LiverpoolCAM140 milioni di euro8993

Per le squadre di vertice, questi tre centrocampisti si distinguono come le opzioni più preziose. Lamine Yamal ha il potenziale massimo più alto, pari a 95, e anche se ha solo 17 anni, gioca già come se fosse pronto per le competizioni d’élite. Personalmente, lo vedo come un acquisto di lusso per i club con budget consistenti. Il suo prezzo è altissimo, ma se cerchi un giocatore attorno al quale costruire la squadra per un’intera partita salvata, ne vale davvero la pena. 

Jude Bellingham è, secondo me, l’investimento più sicuro. A 21 anni, si è già affermato come uno dei migliori nel suo ruolo, con un mix di abilità tecnica e leadership che pochi altri possiedono. Se dovessi scegliere un giocatore per trasformare all’istante un centrocampo, sarebbe lui. 

Florian Wirtz è invece un altro tipo di giocatore, più orientato alla creatività. Lo consiglio agli allenatori che amano il calcio di possesso palla, perché la sua visione di gioco lo rende un vero e proprio regista.

Giovani talenti economici a centrocampo nella modalità Carriera di EA FC 26

Schede giocatore EA FC 26 per Tygo Land, Christian Comotto e Sverre Nypan
Nome del giocatoreEtàSquadraRuoloValore di mercatoValutazione attualeValutazione potenziale
Tygo Land20PSV EindhovenCM2,0 milioni di euro6884
Christian Comotto18SpeziaCM1,5 milioni di euro6182
Sverre Nypan19MiddlesbroughCM15,0 milioni di euro6986

Se alleni una squadra più piccola, questi tre giovani talenti del centrocampo dell'EAFC 26 sono quelli che prenderei subito in considerazione. Tygo Land mi sembra l'acquisto più sicuro: economico, equilibrato e già in grado di dimostrare che diventerà un regista affidabile. 

Christian Comotto è una vera scommessa, ma a 1,5 milioni di euro non rischi praticamente nulla, e mi piace un sacco avere in squadra un diciassettenne che col tempo può riservarti delle sorprese. 

Sverre Nypan è il più costoso dei tre, ma onestamente lo prenderei comunque se avessi il budget, perché gioca ben al di sopra della sua valutazione e ha un potenziale massimo di 86. Personalmente, ingaggerei prima Comotto, lo darei in prestito per una stagione e poi lo riprenderei come titolare: è proprio questo il tipo di mossa che rende divertente la Modalità Carriera.

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I migliori giovani giocatori di EAFC 26

I centrocampisti possono dominare ogni partita, ma è una rosa piena di giovani talenti a rendere le partite in Modalità Carriera sempre nuove e gratificanti. Ho analizzato le migliori opzioni per ogni ruolo, così saprai sempre chi cercare per primo.

  • I migliori giovani portieri – Ogni squadra ha bisogno di un portiere affidabile, e questi ragazzi hanno il talento per diventare dei numeri uno di livello mondiale. Ti daranno sicurezza in difesa mentre ti concentri sulla costruzione del resto della rosa.
  • I migliori giovani difensori – Una linea difensiva solida è il fondamento di ogni grande squadra. Questa guida presenta i difensori dotati della forza, della disciplina e del potenziale necessari per diventare leader a lungo termine in difesa.
  • I migliori giovani attaccanti – I gol cambiano le partite, e questi attaccanti hanno la velocità e la precisione per farlo. Sono i giovani attaccanti che possono diventare una minaccia inarrestabile in avanti.
  • I migliori giovani giocatori – Per una panoramica completa delle stelle più brillanti di EAFC 26, questa guida raccoglie i migliori giocatori under 23 in ogni ruolo. È la tua scorciatoia per costruire una squadra piena di future icone.
  • I migliori giocatori – A volte hai semplicemente bisogno di qualità comprovata fin da subito. Questo articolo mette in evidenza i giocatori più quotati di EAFC 26, quelli che possono trascinare la tua squadra fin dal primo giorno.

Parti dal nucleo, aggiungi la scintilla e avrai una squadra in modalità Carriera costruita per dominare nelle stagioni a venire.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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