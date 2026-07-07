I migliori giovani giocatori dell’EAFC 26

Acquisire i migliori giovani giocatori in EAFC 26 non è solo una mossa intelligente: è il modo più veloce per costruire una squadra vincente. I giovani migliorano in fretta, il che li rende perfetti per la Modalità Carriera. Alcuni sono già pronti a brillare, mentre altri sono giovani talenti nascosti che aspettano solo di esplodere e diventare stelle di livello mondiale dopo qualche stagione di allenamento.

Gli acquisti giusti possono trasformare una squadra sfavorita in una vera contendente o aiutare un club di punta a raggiungere il livello successivo. In questa guida ti illustrerò i migliori giovani talenti di EAFC 26, perché vale la pena ingaggiarli e come ottenere il massimo da loro.

Giovani giocatori con il miglior potenziale in Modalità Carriera in EAFC 26

Iniziare la tua squadra in modalità Carriera in EAFC 26 con i migliori giovani giocatori getta le basi per un successo a lungo termine. Queste stelle nascenti possono avere un impatto immediato, continuando a crescere fino a diventare talenti di prim’ordine nel corso delle stagioni. Alcuni sono veri e propri giovani prodigi in grado di raggiungere valutazioni d’élite, mentre altri hanno già le capacità per inserirsi direttamente nella tua formazione.

In questa guida troverai i migliori giovani giocatori di EAFC 26 per ogni tipo di squadra: dalle squadre in fase di ricostruzione nelle serie minori ai club di punta in caccia di trofei. Scoprirai anche scelte intelligenti ed economiche che valgono molto più del loro prezzo.

Combinando giocatori ad alto potenziale con quelli già pronti per il campo, potrai costruire una rosa che non solo sia competitiva oggi, ma che domini per gli anni a venire sia in Modalità Carriera che in Ultimate Team.

I migliori giovani talenti nella modalità Carriera di EAFC 26

Per costruire una squadra forte in EAFC 26, devi iniziare ingaggiando giovani giocatori che possano diventare delle vere stelle. Questi giocatori possono migliorare col tempo e aiutare la tua squadra per molte stagioni. Ecco una lista di alcuni dei migliori giovani giocatori che puoi ingaggiare nella modalità Carriera:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Jorthy Mokio 18 Ajax Centrocampista difensivo 6–12 milioni di euro 70 89 Endrick 19 Real Madrid Attaccante 24–30 milioni di euro 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milioni di euro 78 89 Rodrigo 18 FC Porto Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 milioni di euro 89 95 Pau Cubarsí 19 FC Barcelona CB 49–55 milioni di euro 82 89 Kenan Yıldız 21 Juventus Centrocampista offensivo 16–20 milioni di euro 79 86 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 25–30 milioni di euro 82 87 Jorrel Hato 20 Chelsea Terzino sinistro 21–26 milioni di euro 78 88 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milioni di euro 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milioni di euro 83 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Alejandro Balde 22 FC Barcelona Terzino sinistro 60–70 milioni di euro 83 87 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 milioni di euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 milioni di euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CM 110–120 milioni di euro 89 90 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco CAM 130–140 milioni di euro 88 92

Nota: i valori di trasferimento sono stime e potrebbero cambiare nel gioco.

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1. Jorthy Mokio [Il miglior centrocampista difensivo economico]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Belgio / Ajax Valutazione complessiva (OVR) 70 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 51 Passaggi (PAS) 64 Dribbling (DRI) 72 Difesa (DEF) 69 Piede dominante Sinistra

A soli 18 anni, Mokio è un vero affare per le partite salvate in Modalità Carriera nei campionati minori. Grazie alla sua presenza fisica imponente e alle statistiche difensive impressionanti per la sua età, è un punto fermo davanti alla tua difesa e, nel giro di poche stagioni, si trasformerà rapidamente in un centrocampista difensivo di livello mondiale.

2. Endrick [Il miglior giovane attaccante dal potenziale esplosivo]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Brasile / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 77 Velocità (PAC) 87 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 62 Dribbling (DRI) 78 Difesa (DEF) 30 Piede dominante Sinistro

L'attaccante di punta del Real Madrid vanta una velocità incredibile e una potenza di tiro letale. Endrick è fatto apposta per guidare i contropiedi e concretizzare le occasioni con spietata efficienza. Il suo fenomenale potenziale di crescita lo rende il centravanti perfetto su cui costruire il tuo attacco per il prossimo decennio.

3. Estêvão [Il migliore tra gli esterni veloci]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Brasile / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 90 Tiro (SHO) 74 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 33 Piede preferito Sinistro

Giocando sulla fascia destra, Estêvão offre una velocità elettrizzante di 90 e un dribbling d’élite di 82 che fa a pezzi i terzini. Il prodigio brasiliano rappresenta una minaccia immediata dalle fasce, trasformandosi rapidamente da promettente giovane talento in un’ala dominante e prolifica.

4. Rodrigo Mora [La migliore perla nascosta in termini di creatività]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Portogallo / FC Porto Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 40 Piede dominante Destro

La giovane promessa dell’FC Porto è un regista avanzato dalla tecnica eccellente, dotato di un dribbling e una visione di gioco straordinari. Mora si muove con grande naturalezza tra le linee, aprendo le difese serrate con passaggi intelligenti. È un investimento fenomenale e conveniente per gli allenatori che cercano un futuro regista a centrocampo.

5. Lamine Yamal [Miglior giovane ala in assoluto]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Passaggi (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 23 Piede preferito Sinistro

Con un incredibile punteggio di 89 a soli 18 anni, Yamal è un talento generazionale. Grazie al suo dribbling fluido (90) e alla sua creatività impeccabile, la stella del Barcellona è una superstar già pronta che rafforzerà la tua fascia destra e ti porterà senza problemi verso le vette più alte del calcio mondiale.

6. Pau Cubarsí [Miglior futuro pilastro difensivo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 19 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 82 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 42 Passaggi (PAS) 66 Dribbling (DRI) 77 Difesa (DEF) 84 Piede dominante Destro

Cubarsí è il punto di riferimento per i moderni difensori centrali abili nel gioco di palla. Con un impressionante punteggio difensivo di 84 e una grande freddezza, neutralizza facilmente gli attaccanti d’élite mentre lancia con sicurezza gli attacchi dalla retroguardia, garantendo una stabilità difensiva a lungo termine alla tua squadra.

7. Kenan Yıldız [Miglior centrocampista offensivo dinamico]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Juventus Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 35 Piede preferito Destro

Il versatile attaccante della Juventus unisce una velocità ingannevole a un dribbling aggressivo e a un tocco finale micidiale. Capace di giocare su tutta la linea d’attacco o come regista centrale, Yıldız offre flessibilità tattica e un potenziale enorme, rendendolo un motore super affidabile per i moderni sistemi offensivi.

8. Dean Huijsen [Miglior difensore centrale moderno abile con la palla]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Spagna / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 82 Velocità (PAC) 71 Tiro (SHO) 55 Passaggi (PAS) 73 Dribbling (DRI) 74 Difesa (DEF) 82 Piede preferito Destro

Alto e dotato di un'eccezionale capacità di passaggio per un difensore, Huijsen è perfetto per le tattiche basate su una linea alta e sul possesso palla. Il suo enorme potenziale difensivo gli garantisce di diventare una presenza imponente e inattaccabile al centro di qualsiasi difesa d'élite.

9. Jorrel Hato [Miglior difensore sinistro versatile]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 20 / Olanda / Chelsea Valutazione complessiva (OVR) 78 Velocità (PAC) 85 Tiro (SHO) 41 Passaggi (PAS) 70 Dribbling (DRI) 74 Difesa (DEF) 75 Piede preferito Sinistro

A suo agio sia come terzino sinistro che come difensore centrale, Hato offre un’ottima velocità (85) unita a una solida consapevolezza difensiva. La sua flessibilità di ruolo lo rende una risorsa preziosa per la squadra, capace di chiudere bene la fascia sinistra e di mostrare un incredibile potenziale di crescita nelle stagioni a venire.

10. Arda Güler [Miglior regista tecnico]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 52 Piede preferito Sinistro

Il mago turco del Real Madrid si distingue per i passaggi sublimi e i dribbling con controllo di palla perfetto. Eccellente sia sulla fascia che come regista centrale, Güler sblocca senza sforzo i blocchi difensivi bassi con cross millimetrici e tiri precisi dalla distanza, dimostrando di essere già un punto di riferimento offensivo di livello mondiale.

11. Gavi [Miglior centrocampista box-to-box ad alta intensità]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 83 Velocità (PAC) 76 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 78 Dribbling (DRI) 85 Difesa (DEF) 68 Piede preferito Destro

Con la sua energia instancabile, la grinta e una tecnica da fuoriclasse, Gavi è il vero cuore pulsante del centrocampo. Interrompe con grinta le azioni avversarie e porta la tua squadra in attacco con naturalezza, grazie al suo eccellente equilibrio e ai passaggi corti, fluidi e veloci.

12. Nico Paz [Miglior centrocampista creativo rivelazione]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Argentina / Como Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Passaggi (PAS) 77 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 51 Piede preferito Sinistro

Proveniente dal Como, Paz è un regista incredibilmente elegante che unisce un dribbling stellare (82) a una visione di gioco brillante. È specializzato nelle incursioni in avanti nell’ultimo terzo di campo, offrendo agli allenatori un’opzione di centrocampo altamente creativa, economica e ricca di immenso potenziale futuro.

13. Alejandro Balde [Il terzino sinistro più veloce]

Attributi Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 83 Velocità (PAC) 91 Tiro (SHO) 47 Passaggi (PAS) 75 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 78 Piede dominante Sinistro

Dotato di una velocità pazzesca (91), Balde è una forza terrificante quando si inserisce sulla fascia sinistra. Il terzino del Barcellona neutralizza completamente gli esterni avversari in fase difensiva, offrendo al contempo un punto di riferimento offensivo costante e di altissimo livello grazie alle sue incursioni fulminee e alla sua abilità nei cross.

14. Jude Bellingham [Miglior centrocampista completo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Inghilterra / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

Con un incredibile punteggio complessivo di 90, Bellingham è già il regista più completo e dominante del pianeta. Fa proprio tutto: entra in contrasto, si lancia in avanti, segna gol decisivi e domina il campo. È la superstar “plug-and-play” per eccellenza, capace di portare subito a casa i trofei.

15. Florian Wirtz [Miglior regista creativo d’élite]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 54 Piede preferito Destro

Wirtz è un maestro della creatività: grazie ai suoi fantastici 88 in passaggio e 90 in dribbling, riesce a smarcare le difese a suo piacimento. Il maestro tedesco detta il ritmo di ogni partita, regalando un'infinità di assist e momenti brillanti che decidono le partite.

16. Pedri [Miglior maestro del possesso palla]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

Il regista per eccellenza, Pedri detta il ritmo delle partite grazie a un dribbling squisito (91) e a passaggi magistrali. Dà il meglio di sé sotto pressione, facendo girare la palla senza sforzo in spazi ristretti e fungendo da perfetto punto di riferimento tecnico per tattiche dominanti e orientate al controllo.

17. Jamal Musiala [Miglior centrocampista offensivo fantasista]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 88 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 66 Piede preferito Destro

Il dribbling soprannaturale di Musiala al minuto 90 gli permette di superare i difensori come se fossero dei coni da allenamento. Con un’ottima velocità e una precisione letale sotto porta, la superstar del Bayern porta puro spettacolo e un contributo offensivo micidiale in qualsiasi squadra d’élite.

Questa lista è un mix di giovani promesse economiche e talenti di punta. Giocatori come Jorthy Mokio e Rodrigo Mora sono perfetti per crescere nel lungo periodo senza spendere troppo, mentre Lamine Yamal e Jude Bellingham possono rafforzare subito la tua squadra. Endrick è un attaccante dal potenziale enorme , e Gavi è un vero e proprio motore a centrocampo in grado di controllare il gioco.

Ingaggiando un mix di giocatori già pronti e giovani prodigi ad alto potenziale, puoi costruire una squadra che vince subito e continua a migliorare nel corso delle stagioni. Scegli con intelligenza, allenali bene e la tua squadra potrebbe dominare per anni!

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I migliori giovani per le squadre delle serie minori

Non tutte le squadre di EAFC 26 hanno il budget del Real Madrid o del Barcellona. Se gestisci una squadra più piccola, avrai bisogno di giovani giocatori che siano alla tua portata ma che abbiano ancora margini di crescita. Questi giocatori potrebbero non essere subito delle superstar, ma con un po’ di tempo e di allenamento possono diventare determinanti e aiutare la tua squadra a scalare le classifiche.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Jorthy Mokio 18 Ajax Centrocampista difensivo 6-12 milioni di euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Centrocampista offensivo 17-25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Terzino sinistro 21–26 milioni di euro 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Centrocampista offensivo 16-20 milioni di euro 79 86

Questi giocatori sono perfetti per le squadre con un budget limitato. Jorthy Mokio costa poco, è molto giovane e ha un potenziale di crescita tra i più alti, il che lo rende un investimento intelligente per il futuro. Rodrigo Mora e Nico Paz hanno già le capacità per dare subito una mano, mentre Vermeeren e Yıldız garantiscono equilibrio grazie al loro talento e al potenziale di crescita.

Ingaggiando giocatori come questi, le squadre delle serie minori possono costruire un nucleo solido che migliora di stagione in stagione, dandoti una vera possibilità di sfidare i club più grandi più avanti nella Modalità Carriera.

I migliori giovani per le squadre di serie A

I grandi club in EAFC 26 non cercano solo talenti per il futuro. Hanno bisogno di giovani in grado di incidere subito e di migliorare col tempo. Questi giocatori hanno già valutazioni elevate e margini di crescita, il che li rende perfetti per le squadre che vogliono vincere trofei mentre costruiscono il futuro.

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Lamine Yamal 18 FC Barcelona RM 148–155 milioni di euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Centrocampista offensivo 170–180 milioni di euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 milioni di euro 89 92 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco CAM 130–140 milioni di euro 88 92 Pedri 23 FC Barcelona CM 110–120 milioni di euro 89 90

Questi giovani talenti sono pronti a brillare sul palcoscenico più importante. Yamal è già uno degli attaccanti più entusiasmanti in circolazione, mentre Bellingham domina il centrocampo come un veterano. Wirtz e Musiala apportano creatività e estro, e Pedri è il regista perfetto per un calcio basato sul possesso palla.

Con giocatori come questi, i club di punta possono mantenere il dominio oggi e costruire dinastie per il domani.

Giovani talenti economici nella modalità Carriera di EAFC 26

Se alleni una squadra più piccola o hai un budget limitato, trovare giovani talenti economici è la strada giusta da seguire. Questi giocatori costano meno dei grandi nomi, ma possono comunque diventare delle stelle se gli dai spazio in campo e li alleni bene. Ecco 10 dei migliori giovani talenti economici che puoi ingaggiare:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco Valutazione attuale Valutazione potenziale Jorthy Mokio 18 Ajax Centrocampista difensivo 6–12 milioni di euro 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Jorrel Hato 20 Chelsea Terzino sinistro 21–26 milioni di euro 78 88 Kenan Yıldız 21 Juventus Centrocampista offensivo 16–20 milioni di euro 79 86 Endrick 19 Real Madrid ST 24–30 milioni di euro 77 91 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 milioni di euro 78 89 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 25–30 milioni di euro 82 87 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 milioni di euro 81 88 Gavi 21 FC Barcelona CM 18–25 milioni di euro 83 89

Questi giocatori offrono il miglior rapporto tra prezzo e potenziale. Jorthy Mokio è il più economico e una delle opzioni più interessanti a lungo termine, mentre Rodrigo Mora e Nico Paz sono già pronti a giocare senza costarti una fortuna. Endrick e Gavi potrebbero costare un po’ di più, ma possono portare la tua squadra al vertice se investi su di loro fin da subito.

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I 26 migliori giovani talenti dell’EAFC 26

I giovani talenti hanno il potenziale per plasmare la tua squadra per anni, ma sono solo una parte del quadro generale. Ho analizzato ogni ruolo in dettaglio, così potrai individuare i migliori giovani talenti in ogni posizione.

I migliori giovani portieri – Un portiere forte è la tua ultima linea di difesa, e questa guida mette in evidenza i giovani portieri che possono diventare giocatori di livello mondiale. Ti daranno la sicurezza di cui hai bisogno per spingere in avanti, sapendo che la tua porta è al sicuro.

– Un portiere forte è la tua ultima linea di difesa, e questa guida mette in evidenza i giovani portieri che possono diventare giocatori di livello mondiale. Ti daranno la sicurezza di cui hai bisogno per spingere in avanti, sapendo che la tua porta è al sicuro. I migliori giovani difensori – Bloccare la linea difensiva è fondamentale, e questi difensori hanno le capacità e la mentalità per farlo. Scoprirai stelle nascenti che possono diventare la colonna portante della tua squadra.

– Bloccare la linea difensiva è fondamentale, e questi difensori hanno le capacità e la mentalità per farlo. Scoprirai stelle nascenti che possono diventare la colonna portante della tua squadra. I migliori giovani centrocampisti – Controlla il gioco con giovani centrocampisti in grado di creare occasioni, vincere i duelli e mantenere il ritmo a tuo favore. Questa lista ti mostra i registi e i motori di cui ogni squadra ha bisogno.

– Controlla il gioco con giovani centrocampisti in grado di creare occasioni, vincere i duelli e mantenere il ritmo a tuo favore. Questa lista ti mostra i registi e i motori di cui ogni squadra ha bisogno. I migliori giovani attaccanti – Quando hai bisogno di gol, questi attaccanti rispondono con velocità, precisione e estro. Sono le future macchine da gol pronte a trascinare la tua squadra in ogni competizione.

– Quando hai bisogno di gol, questi attaccanti rispondono con velocità, precisione e estro. Sono le future macchine da gol pronte a trascinare la tua squadra in ogni competizione. I migliori giocatori – Al di là dell’età, questa guida ti presenta i migliori giocatori attualmente disponibili in EAFC 26. Inseriscili nella tua rosa e alzerai immediatamente il livello della tua squadra.

Continua ad allenarti, continua a cercare nuovi talenti e sarai sempre un passo avanti nella costruzione della squadra definitiva!

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