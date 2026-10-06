Come guadagnare Robux su Roblox: tutti i metodi gratuiti, i guadagni degli sviluppatori e le app a premi

Imparare a guadagnare Robux su Roblox è semplice, una volta capito quali metodi funzionano davvero e quali sono solo una perdita di tempo. Roblox funziona grazie ai Robux, la sua valuta virtuale ufficiale, e che tu voglia nuovi oggetti per il tuo avatar, l’accesso a giochi premium o un guadagno come sviluppatore, i Robux sono la chiave. Sapere come guadagnare Robux ti dà accesso a tutto questo senza dover fare affidamento solo sul tuo portafoglio.

Questa guida copre tutti i modi legittimi per guadagnare Robux, dalle app a premi e dagli eventi ufficiali agli strumenti per sviluppatori e al programma DevEx. Ogni metodo descritto qui sotto è un approccio verificato e funzionante per guadagnare Robux su Roblox senza mettere a rischio il tuo account.

Se sei completamente alle prime armi con l’argomento, il nostro articolo su cosa sono i Robux spiega le basi del funzionamento del sistema monetario di Roblox prima di addentrarti nelle strategie per guadagnarli.

Come guadagnare Robux gratis su Roblox: app a premi, eventi ufficiali e codici promozionali

Esistono metodi legittimi e gratuiti per guadagnare Robux, ma richiedono un impegno costante. Le categorie principali sono le app a premi, gli eventi ufficiali di Roblox e i codici promozionali.

App a premi che convertono i crediti in carte regalo Robux

Diverse app a premi ti permettono di completare attività come l’installazione di giochi, sondaggi e test di app per guadagnare crediti. Questo approccio indiretto è una delle soluzioni più pratiche per guadagnare Robux per i giocatori che non sono ancora sviluppatori. Questi crediti si convertono in carte regalo, comprese quelle di Roblox, che puoi riscattare direttamente in Robux. Questo è uno dei metodi gratuiti più affidabili disponibili.

Snakzy è l’opzione migliore perché ti permette di guadagnare crediti per le carte regalo senza spendere nulla in anticipo.

Per la maggior parte dei giocatori, Snakzy è il punto di partenza quando si cerca di capire come guadagnare Robux gratis, perché la registrazione richiede meno di cinque minuti e il primo compito è solitamente disponibile da subito. Completi i compiti, accumuli punti e li riscatti per ottenere carte regalo Roblox quando vuoi tu.

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Microsoft Rewards – Una fonte gratuita e costante di carte regalo Robux

Microsoft Rewards è uno dei metodi gratuiti per ottenere Robux più sottovalutati. Guadagni punti effettuando ricerche su Bing, completando sfide giornaliere e rispondendo a quiz, per poi riscattare quei punti con carte regalo Roblox.

Il ritmo di guadagno è graduale (circa 50 punti al giorno solo con le ricerche), ma si accumula nel tempo. La maggior parte degli utenti accumula punti sufficienti per una carta regalo Roblox da 5 dollari ogni 3-4 settimane, con un uso quotidiano regolare. Per chiunque stia cercando un modo per guadagnare Robux senza spendere soldi, vale la pena configurare Microsoft Rewards fin dal primo giorno, perché funziona interamente in background. Abbinare Microsoft Rewards a un’app dedicata ai premi accelera notevolmente il processo.

Usarle entrambe contemporaneamente è uno dei modi più semplici per guadagnare Robux gratis velocemente senza ricorrere a metodi a pagamento.

Eventi ufficiali di Roblox e codici promozionali

Roblox organizza eventi stagionali e collaborazioni con marchi che regalano oggetti virtuali gratuiti e, a volte, anche dei Robux. Alcuni di questi eventi sono strutturati come giochi gratuiti per vincere Robux all’interno della piattaforma, dove il completamento delle sfide ti premia con piccole quantità di Robux o premi riscattabili. I codici promozionali provengono dagli annunci ufficiali di Roblox.

Dove trovare i codici promozionali attivi:

L'account ufficiale di Roblox su X (ex Twitter)

Collaborazioni sul canale YouTube ufficiale di Roblox

Annunci degli eventi sul blog di Roblox

Tieni presente che i codici promozionali regalano principalmente oggetti virtuali, non Robux direttamente. Se il tuo obiettivo è proprio guadagnare Robux piuttosto che oggetti cosmetici, è meglio considerare gli eventi come un’integrazione alle app di ricompensa piuttosto che come metodo principale. Riducono la quantità di Robux che devi spendere per gli oggetti cosmetici, allungando così il tuo saldo attuale.

Guadagna Robux gratis in fretta – Le migliori app "play-to-earn" per i giocatori di Roblox

Se vuoi guadagnare Robux gratis velocemente, le piattaforme di ricompensa dedicate ti offrono un potenziale di guadagno maggiore rispetto ai metodi di accumulo passivo. Queste app pagano con denaro reale o crediti per carte regalo quando completi offerte di giochi, sondaggi e download di app. Puoi convertire questi guadagni in carte regalo Roblox in qualsiasi momento.

Questo rende le piattaforme di ricompensa uno dei modi più flessibili per imparare a guadagnare Robux secondo i tuoi tempi.

Freecash ti paga per partecipare a sondaggi, offerte di giochi e test di app. I suoi guadagni sono più alti rispetto alla maggior parte delle piattaforme simili, e le carte regalo Roblox sono un'opzione standard per incassare.

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Usare più piattaforme contemporaneamente è la strategia più veloce. La nostra guida alle app che ti pagano per giocare ti mostra le migliori opzioni da abbinare a Freecash per accumulare crediti più in fretta.

BigCash si concentra sulle attività da dispositivo mobile e funziona con lo stesso modello “guadagna e riscatta”. I nuovi utenti ricevono un bonus di iscrizione, il che la rende una seconda app pratica da usare insieme a Freecash.

Attività su dispositivi mobili con bonus di iscrizione Bigcash 4.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Guadagna soldi veri e buoni regalo giocando a giochi casual per cellulare. Scarica

KashKick – Un’opzione affidabile per guadagnare Robux gratis

KashKick ti paga per attività di gioco e sondaggi con una procedura di prelievo semplice. Per chiunque voglia provare a guadagnare Robux gratis tramite piattaforme esterne, vale la pena usare KashKick come terza app nel tuo stack di ricompense. Il guadagno combinato di più piattaforme riduce notevolmente il tempo necessario per raggiungere la soglia per ottenere una carta regalo.

Combinare tre piattaforme è l’approccio che i giocatori più esperti usano quando cercano di capire come guadagnare Robux il più velocemente possibile senza pagare direttamente.

NESSUN COSTO INIZIALE KashKick 4.8 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Guadagna guardando video, giocando e partecipando a sondaggi online. Guadagna subito

Modi ufficiali per guadagnare Robux su Roblox nel 2026 – Metodi a pagamento e il loro valore reale

I metodi a pagamento sono la strada più veloce per ottenere Robux. I modi ufficiali per guadagnare Robux su Roblox nel 2026 includono l’acquisto diretto, gli abbonamenti e il riscatto delle carte regalo. Ecco un confronto tra questi metodi:

Metodo per ottenere Robux Costo R obux ricevuti Ideale per Acquisto diretto (base) 4,99 $ 400 Robux Esigenze estetiche una tantum Acquisto diretto (livello intermedio) 9,99 $ 800 Robux Abbonamenti di gioco, oggetti per l'avatar Acquisto diretto (il più grande) 99,99 $ 10.000 Robux Sviluppatori, utenti esperti Roblox Premium (base) 4,99 $ al mese 450 Robux al mese Giocatori occasionali Roblox Premium (standard) 9,99 $ al mese 1.000 Robux al mese Giocatori attivi Roblox Premium (livello massimo) 19,99 $ al mese 2.200 Robux al mese Utenti esperti e sviluppatori

Roblox Premium vale il costo mensile se spendi più di 5 $ in Robux al mese. Per i giocatori abituali, Premium è la soluzione a pagamento più conveniente per guadagnare Robux in modo costante ogni mese. Oltre alla quota mensile di Robux, gli abbonati Premium ricevono un bonus del 10% sul marketplace quando vendono oggetti e hanno accesso a esperienze esclusive per gli abbonati Premium.

Carte regalo Roblox scontate

Comprare carte regalo Roblox scontate è un modo semplice per far durare di più il tuo budget. È una delle soluzioni più sottovalutate per ottenere Robux a un costo effettivo inferiore, soprattutto durante i periodi di saldi più importanti.

Le promozioni nei negozi come Walmart e Target a volte includono bonus sulle carte regalo. Anche alcune app di cashback premiano gli acquisti di carte regalo Roblox effettuati tramite le loro piattaforme.

La nostra guida su come acquistare Robux copre tutti i metodi di pagamento disponibili, comprese le carte di credito, Apple Pay e il riscatto delle carte regalo.

Come guadagnare Robux come sviluppatore Roblox: DevEx, UGC e pagamenti di gruppo

Gli sviluppatori hanno più possibilità di guadagno rispetto a qualsiasi altro gruppo su Roblox. Imparare a guadagnare Robux su Roblox come creatore significa capire tutti questi sistemi, non solo lo sviluppo dei giochi. La nostra guida su come guadagnare su Roblox offre una panoramica completa.

Game Pass e prodotti per sviluppatori

I Game Pass sono acquisti una tantum che sbloccano funzionalità all’interno del tuo gioco. Per gli sviluppatori, i Game Pass sono la prima cosa da configurare quando impari a guadagnare Robux con la tua esperienza. I prodotti per sviluppatori sono acquisti ripetibili (valuta di gioco, potenziamenti, oggetti consumabili) che generano entrate costanti. Questi due strumenti sono le principali fonti di reddito per la maggior parte degli sviluppatori di Roblox.

Strumento di monetizzazione Modello di ricavi Scenario di guadagno ottimale Esempio Game Pass Acquisto una tantum Accesso VIP, vantaggi permanenti Pass VIP: 100 Robux Prodotto dello sviluppatore Acquisto ripetibile Valuta di gioco, oggetti consumabili 100 monete: 10 Robux Server privato Abbonamento mensile Server dedicato per il gioco in gruppo Server: 50 Robux al mese

UGC – Articoli del Marketplace degli avatar

Il marketplace degli avatar di Roblox permette ai creatori idonei di vendere oggetti di contenuto generato dagli utenti (UGC). I creatori UGC approvati caricano accessori, vestiti e corpi per avatar che gli altri giocatori acquistano con i Robux. Questo è uno dei modi più redditizi per artisti e modellatori 3D. Per iniziare, serve un abbonamento Roblox Premium e l’approvazione tramite la domanda per il programma UGC nel portale dei creatori di Roblox.

L’UGC è una delle soluzioni con il potenziale di guadagno più alto per guadagnare Robux in modo passivo, una volta che i tuoi oggetti iniziano ad avere successo sul marketplace.

Pagamenti di gruppo – Guadagna Robux attraverso progetti collaborativi

I proprietari dei gruppi possono distribuire Robux dai fondi del gruppo ai membri che contribuiscono. Alcuni gruppi di sviluppo organizzano anche giochi e competizioni interne gratuite che premiano i migliori contributori con Robux provenienti dai fondi del gruppo.

Molti gruppi di sviluppo attivi pagano i propri tester, artisti e scripters attraverso questo sistema. Entrare a far parte di un gruppo di sviluppo attivo è uno dei modi più semplici per guadagnare Robux senza dover creare il tuo gioco da zero.

Puoi anche vendere oggetti Roblox in cambio di soldi veri una volta che possiedi oggetti con un valore di mercato consolidato.

Developer Exchange – Convertire i Robux in denaro reale

Il programma Developer Exchange (DevEx) converte i Robux guadagnati in dollari statunitensi al tasso attuale di circa 0,0035 $ per Robux. La soglia minima per incassare è di 30.000 Robux, che equivalgono all’incirca a 100 $ USD.

Requisiti per DevEx:

Almeno 30.000 Robux sul tuo account

Abbonamento Roblox Premium attivo

Identità verificata tramite Roblox

Il Forum degli sviluppatori di Roblox è la risorsa migliore per i nuovi creatori.

Il forum elenca anche giochi gratuiti con Robux legittimi e sfide per sviluppatori in cui i creatori possono guadagnare Robux completando attività sponsorizzate all’interno della piattaforma.

Offre supporto per la scrittura di script, feedback sulla progettazione dei giochi e consigli aziendali da parte di sviluppatori che già guadagnano tramite DevEx. Roblox organizza anche campagne di licenze IP (esempi passati includono Stranger Things e Nike) in cui i creatori idonei possono sviluppare esperienze all’interno dei framework dei marchi concessi in licenza.

All’inizio del 2026, Roblox ha esteso il programma Creator Rewards a tutti i creatori. Il programma paga Robux in base al tempo che gli abbonati Premium trascorrono all’interno della tua esperienza. È stata lanciata anche la funzione Roblox Moments, che ricompensa i creatori quando i giocatori inviano video clip dei loro giochi. Entrambe rappresentano fonti di guadagno passive per chiunque abbia pubblicato un’esperienza su Roblox.

I "Creator Rewards" e i "Roblox Moments" rappresentano, insieme, l'aggiornamento più importante su come guadagnare Robux su Roblox che Roblox abbia rilasciato per gli sviluppatori negli ultimi anni.

Programma di affiliazione di Roblox

Il programma di affiliazione di Roblox ti fa guadagnare commissioni in Robux quando i nuovi utenti si registrano tramite il tuo link di riferimento ed effettuano acquisti. I pagamenti si basano sul valore complessivo dell’utente nel tempo, quindi i referral provenienti da comunità di gioco attive generano più Robux nel lungo periodo.

Come ottenere Robux in sicurezza – Individuare le truffe prima che ti costino caro

Posso dirti che lo spazio online dedicato ai cosiddetti “trucchi per ottenere Robux” è pieno di siti fraudolenti. La regola fondamentale è semplice: nessun servizio di terze parti può generare Robux gratuiti chiedendoti il nome utente o la password.

Segnali di allarme a cui prestare attenzione:

Generatori che richiedono solo il nome utente : qualsiasi sito che prometta di regalarti Robux semplicemente inserendo il tuo nome utente è una truffa. L’API di Roblox richiede token di autenticazione, non nomi utente pubblici.

: qualsiasi sito che prometta di regalarti Robux semplicemente inserendo il tuo nome utente è una truffa. L’API di Roblox richiede token di autenticazione, non nomi utente pubblici. Richieste di password : le piattaforme di ricompensa legittime non hanno mai bisogno delle tue credenziali di accesso a Roblox per pagarti.

: le piattaforme di ricompensa legittime non hanno mai bisogno delle tue credenziali di accesso a Roblox per pagarti. Cicli di verifica manuale : i siti che ti fanno compilare sondaggi a ripetizione senza pagarti stanno guadagnando con la pubblicità a tue spese.

: i siti che ti fanno compilare sondaggi a ripetizione senza pagarti stanno guadagnando con la pubblicità a tue spese. Distribuzioni solo su Discord : le community non verificate che offrono Robux per l’iscrizione ai server sono in genere operazioni di phishing.

: le community non verificate che offrono Robux per l’iscrizione ai server sono in genere operazioni di phishing. Generatori a pagamento: pagare per un "generatore di Robux" significa perdere i soldi e non ricevere nemmeno un Robux.

Proteggi il tuo account:

attiva la verifica in due passaggi nelle impostazioni di sicurezza di Roblox. La sicurezza dell’account è l’aspetto che la maggior parte delle guide tralascia quando spiega come guadagnare Robux gratis, ma perdere l’accesso a un account con Robux accumulati è un rischio reale se interagisci con piattaforme non verificate.

Non condividere mai i cookie di sessione o i token di autenticazione del browser

Segnala i link sospetti tramite il centro assistenza ufficiale di Roblox

Qual è il metodo migliore per guadagnare Robux su Roblox?

Il metodo giusto dipende dalla tua situazione. Le app a premi come Snakzy, Freecash e BigCash sono l’ideale per chi vuole Robux gratis senza dover creare nulla. Richiedono tempo, ma non costano nulla. I metodi a pagamento sono più veloci e pratici per chi usa Roblox regolarmente e vuole una fornitura costante di Robux.

I percorsi da sviluppatore offrono il guadagno massimo: i giochi di successo e gli oggetti UGC generano Robux in modo passivo una volta pubblicati. Inizia con ciò che si adatta al tuo attuale livello di abilità e parti da lì.

I giocatori che capiscono come guadagnare Robux nel modo più efficiente sono di solito quelli che combinano almeno un metodo gratuito con una competenza da sviluppatore, anche di base.

La maggior parte dei modi ufficiali per guadagnare Robux gratis velocemente prevede di abbinare un’app a premi con almeno una competenza da sviluppatore, anche qualcosa di semplice come impostare un game pass per una piccola esperienza.

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Domande frequenti