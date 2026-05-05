Fallout 4 vs Fallout 76: meglio giocare da solitari o in squadra online?

Fallout 4 contro Fallout 76 potrebbe sembrare una scelta semplice: stessa serie di Fallout, stesso mondo post-apocalittico, giusto? Non proprio. Questi due giochi portano l’universo di Fallout in direzioni completamente diverse – ed è proprio questo contrasto a rendere così divertente metterli a confronto.

In questa guida ti spiegherò cosa distingue ciascun gioco e ti aiuterò a capire quale si adatta meglio al tuo stile di gioco. Se sei curioso di esplorare meglio il mondo di Fallout, questo è il punto di partenza perfetto.

Fallout 4 vs Fallout 76: Panoramica dei giochi

La serie di Fallout non ha mai avuto paura di correre rischi, e questo si vede chiaramente con Fallout 4 e Fallout 76. Questi due giochi possono anche condividere lo stesso DNA – una landa desolata post-apocalittica, creature mutanti e quel caratteristico umorismo nero – ma si sviluppano in modi completamente diversi.

Fallout 4, uscito nel 2015, rimane più fedele a ciò che i fan di lunga data amano. Ti trovi di fronte a un gioco con elementi narrativi avvincenti e un gameplay che si adatta al tuo stile. Anche la scena del modding non ha perso slancio: nuove modifiche, revisioni e esperienze create dai fan lo mantengono costantemente vivo e fresco.

Con le sue meccaniche articolate e il design raffinato, non c’è da stupirsi che questo titolo occupi ancora un posto speciale tra i fan di Fallout, soprattutto se ti piacciono i giochi in single-player e la libertà di scelta.

Poi c’è Fallout 76. Diciamoci la verità: il suo lancio è stato un po’… difficile. Ma col tempo, Bethesda si è impegnata per trasformarlo in qualcosa che valga davvero la pena giocare.

Dopo anni di aggiornamenti continui, il gioco si è evoluto in un RPG in stile MMO-lite ricco di eventi, nuove armi, crafting ed esplorazione in squadra. Se sei pronto a tuffarti in un’ambientazione Fallout sempre online insieme alla tua squadra, c’è un mondo enorme di contenuti nuovi che aspetta solo di essere esplorato. Giochi come Fallout offrono mondi e avventure altrettanto coinvolgenti.

In fondo, entrambi i giochi mantengono ancora quel ritmo familiare. Condividono lo stesso stile visivo e la stessa sensazione di combattimento, ma il modo in cui ti permettono di vivere l’esperienza di Fallout non potrebbe essere più diverso. È proprio questo lo scopo di questo articolo: aiutarti a capire quale sarà il tuo prossimo gioco preferito.

Fallout 4 vs Fallout 76: l’esperienza di gioco fondamentale

Questi due giochi propongono diverse interpretazioni dell’apocalisse, ed sono spesso considerati tra i migliori titoli della serie Fallout. Fallout 4 segue un ciclo ben definito: esplora la terra desolata, costruisci la tua base, porta a termine le missioni e modella la storia a modo tuo. È una scelta azzeccata se ti piace avere il pieno controllo in situazioni imprevedibili.

Fallout 76, invece, punta tutto sui momenti multiplayer. Esplori il mondo in tempo reale insieme ad altri giocatori, plasmando al contempo il tuo percorso personale, il che lo rende uno dei migliori giochi multiplayer disponibili oggi. I meccanismi di gioco ti spingono a collaborare in squadra e ad adattarti rapidamente, trasformando Fallout in un’esperienza più imprevedibile e incentrata sull’interazione sociale.

Il gioco di ruolo per giocatore singolo di Fallout 4

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One/X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore Bethesda Game Studios Ideale per Esplorazione in solitaria, personalizzazione approfondita, trama coinvolgente

Se sei cresciuto con giochi della serie Fallout come New Vegas, allora Fallout 4 ti farà sentire proprio a casa, essendo uno dei migliori giochi di ruolo d’azione mai realizzati.

È un gioco di ruolo in solitaria: ti ritrovi catapultato tra le rovine della Wasteland, dove vai alla ricerca di un figlio scomparso in un mondo in rovina. Ti immerge in un mondo che ti trasforma pian piano, a seconda di come giochi.

Hai il pieno controllo sul tuo personaggio, dal modo in cui agisci a come reagisce il mondo. È proprio questo che lo rende un titolo così forte nella serie Fallout.

I sistemi ti danno spazio per sperimentare, pur mantenendo le cose abbastanza concrete da farti sentire che c’è uno scopo. Ti stai costruendo qualcosa di personale in mezzo a tutte quelle rovine.

Il sistema di costruzione delle basi ti permette di creare zone sicure, decorarle, difenderle o persino trasformarle in centri di profitto. Vuoi reclutare coloni o progettare un’intera via commerciale? Scatenati.

Anche il sistema di combattimento ha subito notevoli miglioramenti. È più fluido rispetto ai capitoli precedenti e rende ogni scontro a fuoco un’esperienza personale, il che colloca Fallout 4 tra i migliori giochi FPS in circolazione.

In più, la vivace comunità di modder mantiene vivo il gioco anche anni dopo l’uscita, con mod che rinnovano la grafica, aggiungono nuove storie o trasformano il tuo cane in un Deathclaw (sì, davvero). Usa un portatile da gaming per goderti appieno questi miglioramenti visivi.

Tra i due giochi al centro del dibattito Fallout 4 vs Fallout 76, questo è quello che rimane più fedele alle radici dell’universo di Fallout. Ti dà la libertà di affrontare le cose a modo tuo e di plasmare l’avventura in base al tuo stile.

Consiglio dell’esperto Vuoi una grafica migliore e equipaggiamento più figo? Esplora la scena del modding: migliora completamente il gioco e trasforma l’esperienza di Fallout 4 in qualcosa di nuovo ogni volta.

Il multiplayer online di Fallout 76

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Bethesda Game Studios Ideale per Esplorazione cooperativa, contenuti in tempo reale, gameplay di sopravvivenza

Al momento dell’uscita, Fallout 76 non ha avuto un esordio proprio brillante. Il gioco è stato lanciato senza NPC, pieno di bug e privo di ciò che i fan si aspettavano.

Ma dopo anni di impegno e aggiornamenti continui, ora è un MMO perfettamente giocabile (e davvero divertente) incentrato sul caos del multiplayer. È davvero uno dei migliori giochi cooperativi in circolazione per i fan che vogliono unirsi in squadra ed esplorare.

Questo titolo stravolge completamente la tipica esperienza di Fallout. Ti ritrovi ancora immerso nel caos delle Wasteland, ma questa volta la tensione e le decisioni sono condivise con persone reali intorno a te.

Gli incontri casuali sono ovunque, dagli alleati ai troll. Non sai mai cosa ti aspetta dietro l’angolo. Ogni scelta che fai influisce sulla tua corsa alla sopravvivenza e cambia il modo in cui il gioco ti tratta in cambio.

Se cerchi un gioco ben strutturato, forse questo non fa per te, ma se ami il caos guidato dai giocatori? Allora questo è quello che fa per te.

E sì, Fallout 76 ha finalmente personaggi umani con dialoghi veri e propri. Le missioni e i frammenti di trama ora ti offrono più spunti a cui aggrapparti, anche se non sono emotivamente profondi come in Fallout 4 o New Vegas.

Il modello stagionale aggiunge nuovi contenuti, armi rare, oggetti cosmetici e sfide che cambiano le regole del gioco; c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire in Fallout. Tutto questo rende Fallout 76 un’esperienza MMORPG di prim’ordine per i fan di Fallout.

Questo è il tipo di gioco che diventa ancora più bello con gli amici. Se ti attira quel tipo di caos in cui la tua squadra conta davvero e il mondo reagisce in tempo reale, questo potrebbe essere il Fallout che ti resterà nel cuore più a lungo.

Consiglio dell’esperto Gioca con un microfono e una squadra. La comunicazione diretta trasforma gli eventi caotici in opportunità strategiche d’oro, specialmente quando affronti zone di combattimento di alto livello.

Vincitore: È senza dubbio Fallout 4. Punta di più sulle meccaniche RPG, potenzia il grinding in solitaria e rimane sempre fresco grazie alle mod che continuano a farti tornare a giocarci.

Fallout 4 vs Fallout 76: Storia e narrazione

Fallout 4 offre una storia personale, incentrata sul personaggio, con scelte importanti che plasmano il mondo che ti circonda. Sei legato a una trama di fondo fissa, ma come affronti il viaggio – e chi diventerai – dipende interamente da te.

Fallout 76, invece, è partito senza NPC umani: solo una scia di indizi sparsi per il mondo, lasciando a te il compito di ricostruire la storia da solo. L’aggiornamento “Wastelanders” ha ribaltato la situazione: ora interagisci davvero con persone che reagiscono alle tue scelte, non solo con log di testo o rumore di sottofondo.

Entrambi i giochi della serie Fallout offrono stili narrativi diversi: uno è classico e personale, l’altro è più dinamico e incentrato sulla community.

Il viaggio personale di Fallout 4

In fondo, Fallout 4 ruota tutto intorno a te. Ti calerai nei panni dell’Unico Sopravvissuto: un genitore strappato alla sua vecchia vita e catapultato in un mondo in frantumi alla ricerca del figlio scomparso.

Ma questa non è solo una missione di salvataggio. La storia ti permette di plasmare la tua identità nell’universo di Fallout: ti schiererai con la Confraternita? Ti unirai all’Istituto? Rimarrai da solo e costruirai insediamenti? Dipende da te.

Bethesda mette in campo la sua caratteristica profondità narrativa, così sei libero di plasmare il mondo che ti circonda in modi che contano davvero. Le tue scelte determinano chi vive, chi muore e che tipo di leader (o distruttore) diventerai. Anche il sistema di combattimento riflette questa flessibilità, con il V.A.T.S. che ti permette di rallentare l’azione e pianificare ogni colpo con precisione.

Oltre alla trama principale, il gioco ti spinge continuamente verso scoperte che ti danno la stessa soddisfazione, dal crearti il tuo spazio personale all’immergerti in deviazioni inaspettate.

E con la community di modding che continua a dare il meglio di sé, continuano ad arrivare nuovi contenuti: dai compagni con doppiaggio completo a campagne completamente nuove ambientate a Las Vegas.

Questa è l’esperienza Fallout che ha alzato l’asticella per i giochi single-player moderni, e vale assolutamente la pena giocarci per i fan che cercano profondità emotiva e libertà di scelta.

Consiglio dell’esperto Vuoi aumentare la rigiocabilità? Prova a interpretare un tipo di personaggio completamente diverso. Le tue scelte di fazione e le decisioni nei dialoghi cambieranno completamente la tua avventura.

La storia in continua evoluzione di Fallout 76

Fallout 76 è stato lanciato con un concetto audace: niente NPC umani, solo tu e le rovine. La visione originale puntava sulla narrazione ambientale, in cui dovevi ricostruire la storia degli Appalachi del dopoguerra. L’atmosfera era suggestiva, ma per la maggior parte mancava di peso emotivo.

La situazione è cambiata con l’aggiornamento “Wastelanders”, che ha reintrodotto nel gioco i personaggi non giocanti umani e delle vere e proprie linee narrative.

All’improvviso, Fallout 76 ha iniziato a sembrare un titolo più familiare della serie Fallout. Che tu stia aiutando una città a difendersi o decidendo quale fazione sostenere, le missioni ora hanno una vera e propria posta in gioco narrativa.

Il gioco continua a evolversi, con nuovi contenuti che cambiano il modo in cui vivi il mondo; a volte in modo sottile, altre con colpi di scena in grande stile.

La vera magia sta nel caos cooperativo: un attimo prima potresti trovarti a barattare per sopravvivere, e quello dopo essere trascinato in una sparatoria caotica. Non ci sono due momenti uguali quando il mondo reagisce in tempo reale.

Con il suo mix di elementi MMO e RPG classici, Fallout 76 potrebbe non essere il gioco ideale per i puristi, ma è innegabilmente più “Fallout” di quanto non fosse in passato, soprattutto se ti piace condividere la Wasteland con gli amici.

Consiglio dell’esperto Entra in una squadra pubblica per ottenere vantaggi per tutto il gruppo e bonus XP. È un modo intelligente per salire di livello e allo stesso tempo incontrare sopravvissuti disponibili (e divertentissimi).

Vincitore: Fallout 4. La trama questa volta colpisce molto di più; ogni scelta ha un peso, e il carico emotivo conta davvero.

Fallout 4 vs Fallout 76: Mondo e atmosfera

Il Commonwealth di Fallout 4 ti catapulta in una Boston affollata e devastata dalla guerra, ricca di dettagli stratificati e di una narrazione ambientale. Ogni zona sembra voler dirti qualcosa. È praticamente un mondo costruito per essere svelato pezzo per pezzo.

L’Appalachia di Fallout 76 è più vasta e selvaggia. È una mappa tentacolare piena di una bellezza inquietante. Un attimo prima stai vagando per foreste nebbiose, quello dopo sei travolto da una tempesta radioattiva. Troverai comunque spunti narrativi sparsi qua e là, ma il mondo si evolve con aggiornamenti stagionali e contenuti in tempo reale.

Entrambi i giochi azzeccano alla grande l’atmosfera: uno intimo e curato nei dettagli, l’altro vastissimo e in continua evoluzione.

Il Commonwealth di Fallout 4

Tra tutti i giochi di Fallout, Fallout 4 è probabilmente quello che mi ha dato la sensazione più forte di «devo vedere cosa c’è dietro quell’angolo».

Ti ritrovi catapultato nel Commonwealth, questa versione in rovina di Boston, dove il passato aleggia ancora in ogni vicolo, rifugio e rovina semisepolta. Un attimo prima ti intrufoli accanto a un carro armato arrugginito, quello dopo sei immerso fino alle ginocchia in una fabbrica inquietante brulicante di synth.

Non si tratta solo delle missioni o delle meccaniche di gioco: è il mondo stesso a coinvolgerti. Luoghi come Diamond City, il Vault 111 e il mare luminoso sembrano vivi, anche quando tutto intorno è morto. È il tipo di mappa che ti fa allontanare dalla missione principale solo per dare un’occhiata a uno strano edificio in lontananza.

E non farmi nemmeno iniziare a parlare delle armi di Fallout 4. Il fucile al plasma e il Fat Man? Sono davvero tra le armi più iconiche della storia dei videogiochi.

E poi c’è la community dei modder, che ha praticamente trasformato Fallout 4 in un hobby, aggiungendo costantemente nuovi contenuti che ampliano il gioco in ogni direzione. È il tipo di gioco che continua a crescere, anche anni dopo l’uscita.

Se ti piacciono i giochi open-world in solitaria che ti tengono incollato allo schermo per ore, Fallout 4 fa ancora sul serio.

Consiglio dell’esperto Prova ad aggiungere qualche mod di sopravvivenza e di condizioni meteorologiche. Rende l’intera esperienza di Fallout molto più intensa senza alterare l’atmosfera originale.

L’Appalachia di Fallout 76

Fallout 76 è strano, ma nel senso buono.

Prende tutto quello che ti aspetti dalla serie di Fallout e lo trasferisce negli Appalachi – questa versione enorme e inquietante del West Virginia – completa di paludi tossiche, foreste infestate e vecchie montagne russe arrugginite in mezzo al nulla. È caotico ma sorprendentemente bello per essere una Terra Desolata.

All’inizio, c’eravate praticamente solo tu e un gruppo di altri giocatori a rovistare tra le rovine e a ricostruire la storia attraverso nastri e diari. Un po’ solitario, ma interessante.

Col passare del tempo, però, sono stati aggiunti nuovi contenuti. Sono comparsi i personaggi non giocanti (NPC) e sono arrivate vere e proprie missioni, così finalmente ha ricominciato a sembrare di nuovo un vero gioco di Fallout.

Ora c’è sempre qualcosa da fare. Gli eventi spuntano di continuo, la mappa continua a evolversi e giocare con gli amici è davvero il massimo grazie ai vantaggi di squadra pubblici che migliorano l’esperienza. Anche il sistema di combattimento è migliorato, soprattutto se metti insieme l’equipaggiamento giusto.

Se vuoi un mondo di Fallout che ti tenga sempre all’erta con sorprese continue e sfide in continua evoluzione, questo è proprio il posto giusto per te.

Consiglio dell’esperto Entra in una squadra con obiettivi comuni. È un modo rilassante per ottenere bonus XP e superare senza problemi meccaniche più impegnative come la costruzione di basi o i combattimenti contro i boss.

Vincitore: Fallout 4. Il mondo sembra più compatto e vivo, con zone create a mano che sembrano dire “ehi, vieni a esplorarmi”.

Fallout 4 vs Fallout 76: prestazioni e aspetti tecnici

Vediamo come se la cavano Fallout 4 e Fallout 76 in termini di prestazioni e stabilità, dai bug del giorno del lancio a quanto funzionano bene adesso. Daremo un’occhiata al frame rate, alla grafica e a come gli aggiornamenti hanno influenzato entrambi i giochi.

Aspetto Fallout 4 Fallout 76 Stato al lancio ✅ Per lo più stabile, con qualche piccolo bug ❌ Più bug, crash frequenti Prestazioni attuali ✅ Stabile e ben aggiornato ✅ Migliora grazie agli aggiornamenti regolari Fedeltà grafica ✅ Esperienza di base solida, che brilla ancora di più con le mod ✅ Migliorata nel tempo, ma a volte può essere un po' incostante Bug/Ottimizzazione ✅ Un po’ grezzo al lancio, risolto con le patch ❌ Grandi miglioramenti, anche se permangono alcuni problemi Stabilità del framerate ✅ Stabile tra 30 e 60 FPS su console ❌ Le prestazioni variano, soprattutto in multiplayer Supporto alle mod ✅ Comunità di modding enorme ❌ In crescita, ma ancora più piccola rispetto a quella di Fallout 4 Grafica e presentazione ✅ Texture di alta qualità, ulteriormente migliorate dalle mod ❌ Migliorata con gli aggiornamenti, ma alcune parti sembrano un po’ datate

Fallout 4 è partito piuttosto bene, con solo qualche piccolo intoppo all’inizio. Bethesda ha corretto i bug e ottimizzato le prestazioni, il che aiuta a mantenere il gameplay fluido e stabile a 30-60 FPS sulle console.

La grafica ha subito un notevole miglioramento grazie alla comunità di modder che ha continuato a proporre nuove modifiche e miglioramenti. E per cogliere davvero tutti quei dettagli, giocare su un buon monitor da gaming fa davvero la differenza.

I fan di Fallout 4 sulle piattaforme più recenti apprezzeranno la grafica migliorata e le prestazioni più fluide, che lo rendono uno dei migliori giochi per PS5 per un’esperienza RPG davvero coinvolgente.

Fallout 76 ha avuto un inizio difficile; bug e crash erano all’ordine del giorno. Gli aggiornamenti regolari e le espansioni di Bethesda, in particolare “Wastelanders” con i suoi NPC reali, hanno migliorato notevolmente l’esperienza di gioco.

Se sei un fan dei giochi di ruolo coinvolgenti, Fallout 76 offre un’esperienza straordinaria su Xbox One, che lo rende uno dei migliori giochi disponibili per questa console.

Anche se Fallout 4 e Fallout 76 sono usciti anni fa, entrambi i giochi continuano ad andare alla grande. Aggiornamenti costanti e una community appassionata fanno sì che il mondo di Fallout rimanga vivo e vegeto. Il supporto continuo di Bethesda, insieme alle mod, garantisce davvero la longevità di questi giochi.

Se vuoi giocare al massimo delle prestazioni, un PC da gaming adeguato è essenziale per un'esperienza di gioco fluida. Le prestazioni ora sono decisamente migliori, anche se ogni tanto si verificano ancora dei lag.

Vincitore: Fallout 4. È stato lanciato in modo più stabile, funziona in modo più fluido e vanta un’enorme scena di modding che mantiene freschi sia la grafica che il gameplay.

Fallout 4 vs Fallout 76: Monetizzazione e contenuti post-lancio

Ora vediamo nel dettaglio come questi due giochi gestiscono la monetizzazione e i contenuti post-lancio. Fallout 4 punta sui DLC a pagamento, mentre Fallout 76 punta su eventi stagionali e abbonamenti. Ti spiegherò cosa offre ogni gioco e come continuano a proporre nuovi contenuti.

Aspetto Fallout 4 Fallout 76 Modello di lancio ✅ DLC tradizionali ✅ Modello di servizio live con aggiornamenti Contenuti post-lancio ✅ Espansioni a pagamento come Far Harbor e Nuka-World ✅ Aggiornamenti stagionali gratuiti più skin a pagamento Monetizzazione ✅ Acquisto una tantum, senza costi aggiuntivi ✅ Atom Shop e abbonamento opzionale a Fallout 1st Funzionalità aggiuntive ✅ Nuove zone, missioni e funzionalità tramite DLC ✅ Server privati, equipaggiamento esclusivo e nuovi contenuti in arrivo Accessibilità per i giocatori ✅ I DLC costano di più, ma non servono abbonamenti ✅ Gioco gratuito con vantaggi opzionali per gli abbonati

Fallout 4 segue la classica formula dei DLC: paghi una volta sola e ottieni espansioni enormi come Far Harbor e Nuka-World. Hai a disposizione nuove aree, missioni e storie senza il fastidio di un abbonamento. Questi DLC sono ancora tra i preferiti dai fan, anche a distanza di anni.

Fallout 76 è un gioco live service con aggiornamenti costanti ed eventi stagionali. C’è un negozio in-game per oggetti cosmetici e un abbonamento Fallout 1st che sblocca mondi privati e vantaggi esclusivi. Alcuni giocatori non sono entusiasti degli extra a pagamento, ma il gioco continua a crescere con grandi espansioni come Wastelanders e Steel Dawn.

Fallout 4 punta sulle espansioni classiche, mentre Fallout 76 continua a evolversi con aggiornamenti in tempo reale. Che tu voglia un’avventura in solitaria ben curata o un mondo in continua evoluzione, Bethesda ti offre un’esperienza Fallout ancora fresca e piena di avventure.

Vincitore: È un pareggio. Fallout 4 rimane fedele ai classici DLC senza costi aggiuntivi, mentre Fallout 76 si distingue per gli aggiornamenti stagionali gratuiti e i vantaggi opzionali dell’abbonamento.

Verdetto finale

Senti, Fallout 4 è il gioco per eccellenza per chiunque ami giocare da solo. Atmosfera da RPG autentica, scelte folli che contano davvero, oltre a una scena di modding che fa sembrare il gioco sempre nuovo, non importa quante ore ci passi.

Certo, devi sborsare qualche soldo in più per i DLC e qui non ci sono avventure in squadra in multiplayer. Ma se vuoi fare di testa tua nella Wasteland, questo è il gioco che fa per te.

Fallout 76? È tutta un’altra storia. Se ti piace giocare con la tua squadra, tuffarti in un caos imprevedibile e in un mondo in continuo mutamento, è una scelta azzeccata. Solo un avvertimento: quelle microtransazioni e l’abbonamento a Fallout 1st potrebbero non essere proprio di gusto di tutti.

In fin dei conti, dipende tutto dal tuo stile di gioco. Vuoi andare da solo e crearti la tua leggenda? Fallout 4 fa al caso tuo. Cerchi la follia del multiplayer e un mondo vivo? Fallout 76 fa al caso tuo.

Ma se parliamo del pacchetto complessivo – gameplay, trama, mondo e tecnologia – Fallout 4 detiene ancora il primato.

Domande frequenti

Qual è il migliore, Fallout 4 o Fallout 76?

Fallout 4 è migliore per un'esperienza in solitaria più approfondita, con una trama più ricca e un'esplorazione più articolata. Fallout 76 punta sul caos del multiplayer e sugli aggiornamenti in tempo reale, ma non riesce a eguagliare appieno la profondità del classico RPG di Fallout 4.

Fallout 4 è lo stesso gioco di Fallout 76?

No, Fallout 4 non è uguale a Fallout 76. Fallout 4 è un classico RPG per giocatore singolo, mentre Fallout 76 ti catapulta in un mondo multiplayer online incentrato sulla sopravvivenza cooperativa e sull’esplorazione. Stesso universo di Fallout, ma atmosfere completamente diverse.

Fallout 4 è più grande di Fallout 76?

Fallout 76 ha una mappa più grande, ma non è così ricco di trama e dettagli. Le aree di Fallout 4 sono più compatte e ricche di storia, mentre Fallout 76 si estende su vasti biomi ed eventi multiplayer che rallentano un po’ il ritmo.

Con quale dei due dovrei iniziare: Fallout 4 o Fallout 76?

Se per te contano soprattutto la trama e lo sviluppo del personaggio, inizia con Fallout 4. È un’avventura completa e a sé stante. Fallout 76 è meglio se ti piacciono il multiplayer, gli aggiornamenti in tempo reale e non ti spaventa una curva di apprendimento più ripida.

Posso giocare a Fallout 76 senza aver giocato a Fallout 4?

Sì, puoi giocare a Fallout 76 senza aver giocato a Fallout 4. È un gioco a sé stante con una trama tutta sua, quindi non serve conoscere i precedenti capitoli della serie.