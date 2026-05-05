I 20 migliori giochi per Xbox One che definiscono la console nel 2026

Siamo onesti: la tua Xbox merita di meglio che prendere polvere su uno scaffale. Che tu non veda l’ora di galoppare verso il tramonto, sbaragliare ondate di nemici o sfidare i tuoi amici in gare mozzafiato, il mondo dei giochi per Xbox One è praticamente pieno zeppo di emozioni .

Vuoi esplorare mondi mozzafiato? Ci siamo. Affrontare boss terrificanti con nient’altro che la tua abilità (e magari un po’ di fortuna)? Ci siamo di nuovo. O magari hai voglia di unirti agli amici per un po’ di divertimento caotico? Oh, abbiamo pensato anche a quello.

Da storie epiche che ti toccano il cuore all’azione che ti farà stringere il controller, questi migliori giochi per Xbox One sono pensati per coinvolgerti e non lasciarti più andare. Quindi, accendi la console, fai scorta di snack e preparati a tuffarti in avventure indimenticabili quanto la tua prossima vittoria royale.

Le nostre scelte migliori per i giochi Xbox One

Ecco la nostra selezione personale dei migliori giochi per Xbox One: ognuno di essi offre esperienze indimenticabili in diversi generi. Che tu sia appassionato di azione, corse o trame avvincenti, questi giochi sono assolutamente da provare!

1 Halo: The Master Chief Collection 2014 Un pacchetto definitivo di sparatutto in prima persona che riunisce sei iconici giochi della serie Halo. Buy now 2 Red Dead Redemption 2 2018 Un capolavoro di azione e avventura in mondo aperto che ti permette di vivere un'emozionante saga di fuorilegge nel selvaggio West. Buy now 3 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Un gioco in stile Souls incredibilmente impegnativo ambientato nel Giappone feudale. Buy now

Non ne hai mai abbastanza? Questi sono solo la punta dell’iceberg: scorri verso il basso per scoprire l’elenco completo dei 20 incredibili giochi per Xbox che abbiamo selezionato per te!

I 20 migliori giochi per Xbox One

Cerchi emozioni da brivido, storie avvincenti o una bella rivalità con i tuoi amici? Non dire altro! Abbiamo selezionato con cura una collezione di giochi per Xbox perfetti per la tua prossima ossessione videoludica.

Non importa come ti piaccia giocare, questi titoli imperdibili sono pieni zeppi di avventure mozzafiato, sfide impegnative e un sacco di divertimento che ti aspettano. Quindi mettiti comodo sul divano e preparati a scoprire perché la console Xbox è davvero il massimo del gaming!

1. Halo: The Master Chief Collection

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (ottimizzato nel 2020) 343 Industries

Preparati, soldato: questa è l’esperienza definitiva in uno dei giochi Xbox più iconici di sempre. Halo: The Master Chief Collection non ti offre solo un gioco, ma ti mette tra le mani un’intera eredità. Dallo sbaragliare le forze del Covenant in Combat Evolved alle emozioni strazianti di Reach, questa raccolta riunisce ogni momento emozionante, straziante ed esplosivo della serie.

Che tu sia alla ricerca dei migliori giochi di Halo o che lo faccia solo per nostalgia, questo pacchetto fa al caso tuo. La grafica rimasterizzata di Halo 2 Anniversary è sbalorditiva, e le prestazioni fluide a oltre 60 FPS in tutti i giochi rendono ogni scontro a fuoco nitidissimo. Inoltre, la possibilità di passare dalla grafica classica a quella moderna? Da leccarsi i baffi.

Multigiocatore? Oh, è pazzesco. Puoi passare dalle classiche partite Slayer a caotiche partite personalizzate su mappe di tutte le generazioni. E con la modalità Forge, le possibilità creative sono infinite.

Anni di aggiornamenti hanno appianato i problemi iniziali, trasformando questa raccolta nell’esperienza definitiva di Halo. Che tu sia nuovo alla serie o un veterano temprato dalle battaglie, questa raccolta è pura magia fantascientifica d’azione.

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2. Red Dead Redemption 2

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Games

Se c’è un titolo che merita un posto nella hall of fame dei migliori giochi open-world, quello è Red Dead Redemption 2. Questa storia di Arthur Morgan, ambientata nel 1899, ti toccherà il cuore mentre esplori ciò che resta del selvaggio West. È tutto incentrato su intensi sviluppi dei personaggi e storie strazianti di lealtà e perdita.

Il livello di dettaglio in questo gioco è sbalorditivo, dai tramonti mozzafiato ai singoli fili d’erba sotto i piedi, fino a ogni singolo NPC che incontri. I combattimenti sono adrenalinici, la gestione dei cavalli è stranamente emozionante (sì, creerai un legame con il tuo cavallo) e ogni singola interazione con i personaggi è realizzata con maestria per trascinarti nella trama.

Sì, a volte può essere un po’ lento, ma è proprio questo che lo rende così affascinante. Dalle montagne innevate alle vivaci cittadine, Rockstar Games ha realizzato un gioco che è diventato un’icona dei giochi di ruolo western. Quindi, preparati a metterti in cammino: ne vale la pena, anche per ogni granello di polvere sugli stivali.

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3. Sekiro: Shadows Die Twice

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Se la pazienza e la precisione avessero un figlio, si chiamerebbe Sekiro: Shadows Die Twice. Stavolta, FromSoftware abbandona le meccaniche da RPG di Dark Souls e Bloodborne per offrirti azione pura e senza filtri. Nei panni di Wolf, uno stoico shinobi, esplorerai uno splendido Giappone dell’era Sengoku, incontrando samurai giganteschi, bestie terrificanti e boss feroci.

Il sistema di parata sembra quasi un gioco ritmico, mentre la meccanica della postura ti costringe a giocare in modo aggressivo e a pensare in modo tattico. Aggiungi la furtività e un rampino per muoverti, e avrai un gioco tanto strategico quanto spietato.

Il mondo è stupendo, un mix tra il Giappone storico e un folklore inquietante, e la storia – anche se essenziale – è profondamente personale e piena di personaggi memorabili. Ma non indoriamo la pillola: Sekiro è difficile. Del tipo che ti fa smettere infuriato per poi scusarti dopo. Eppure, ogni vittoria sembra un segno d’onore, rendendolo uno dei migliori giochi d’azione di sempre.

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4. The Witcher 3: Wild Hunt

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Se non hai ancora giocato a The Witcher 3, ma che cavolo stai facendo? È il punto di riferimento per i giochi di ruolo, con una trama avvincente, personaggi indimenticabili e un mondo così vivo che sembra quasi respirare. Nei panni di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri fuori dal comune, andrai alla ricerca della tua figlia adottiva Ciri mentre sconfiggi creature spaventose, corteggi streghe e prendi decisioni moralmente complesse che ti faranno mettere in discussione la tua anima.

Il combattimento è un mix di abili duelli con la spada, magie spettacolari e alchimia strategica. Aggiungici un vastissimo albero delle abilità e l’avvincente gioco di carte Gwent, e non ti annoierai mai. Il mondo in sé? Da leccarsi i baffi. Dalle paludi inquietanti di Velen alle isole innevate di Skellige, ogni centimetro della mappa è pieno zeppo di missioni secondarie, segreti e panorami mozzafiato.

Con un doppiaggio stellare, una colonna sonora che ti rimane in testa e una grafica che ancora oggi, a distanza di anni, ti lascia a bocca aperta, The Witcher 3 è un capolavoro. Consiglio dell’esperto: non saltare i DLC – già solo “Sangue e vino” vale il prezzo del gioco. Corri a giocarci!

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5. Forza Horizon 4

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Giochi da parco giochi

Guidare attraverso la campagna britannica non è mai stato così emozionante. Un attimo prima stai sfrecciando tra le foglie dorate dell’autunno, e quello dopo ti ritrovi a solcare strade secondarie innevate in pieno inverno. Forza Horizon 4 non si limita a darti le chiavi dell’auto. Ti offre un mondo completamente nuovo che cambia con ogni stagione, rendendo ogni curva un’esperienza nuova ed emozionante.

Il gioco ti offre più di 750 auto tra cui scegliere, così puoi gareggiare come preferisci! Puoi divertirti a sfrecciare su piste sterrate, a fare acrobazie mozzafiato o semplicemente a guidare tranquillamente godendoti il panorama a bordo di un’Aston Martin d’epoca. Ogni esperienza di guida è fatta su misura per te. La personalizzazione delle auto è approfondita, il mondo è immenso e la perfetta integrazione del multiplayer online ti permette di condividere sempre la strada, sia con gli amici che con sconosciuti.

E parliamo della grafica: è mozzafiato. La pioggia brilla sul cofano, il fango schizza sui parafanghi e i tramonti dipingono il cielo con colori che non pensavi esistessero. Che tu sia un appassionato di giochi di corse o un semplice guidatore della domenica, questo è un titolo che ti spinge a premere a fondo sull’acceleratore.

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6. NieR: Automata – Edizione “Diventate come degli dei”

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox One 2018 PlatinumGames

Combattimenti fulminei, una filosofia inquietante e un pizzico di angoscia esistenziale : NieR: Automata ha proprio tutto! Vesti i panni di 2B, 9S e A2, androidi in missione per salvare l’umanità da un esercito di invasori meccanici. Il colpo di scena? Queste macchine potrebbero non essere i cattivi senza cervello che sembrano a prima vista.

Questo gioco ti tiene incollato allo schermo con combattimenti frenetici, un sistema di chip personalizzabile per potenziare le abilità dei tuoi Android e diverse rigiocabilità che cambiano completamente la tua visione della storia. La trama? Oh, è un vero pugno allo stomaco. Ricca di colpi di scena, momenti strazianti e riflessioni profonde, è un’esperienza narrativa che ti fa pensare mentre piangi.

Dal punto di vista visivo, il gioco è mozzafiato : ambientazioni suggestive, personaggi dal design splendido e una colonna sonora struggente ed emozionante che ti rimane dentro. E l’edizione “Diventate come degli dei” su Xbox offre una grafica migliorata e contenuti extra per rendere l’esperienza ancora più allettante. Che tu sia qui per i combattimenti o per le emozioni, NieR: Automata è un viaggio indimenticabile.

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7. Ori and the Will of the Wisps

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

Spesso considerato uno dei migliori giochi in stile Metroidvania, questo titolo riprende tutto ciò che ci è piaciuto di Ori e la foresta cieca e lo porta a livelli ancora più alti. Nei panni di un adorabile spirito guardiano, potrai correre, saltare e planare su paesaggi da sogno che sembrano usciti da una fiaba.

Il combattimento fa un grande salto di qualità rispetto alla precedente avventura di Ori, con frammenti personalizzabili e varie armi spirituali che rendono le battaglie sempre avvincenti. Inoltre, la storia emozionante ti coinvolge profondamente, arricchendo ogni momento con la bellezza autentica dell’amicizia, della perdita e della speranza.

E poi quella colonna sonora… wow. Le musiche di Gareth Coker sono straordinarie quanto la grafica, trasformando ogni momento in una sinfonia di emozioni. Che tu sia un veterano dei Metroidvania o un neofita, l’avventura di Ori è un capolavoro da non perdere.

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8. Fortnite

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Pochi giochi sono riusciti ad avere un impatto globale come Fortnite. A prima vista, è un frenetico battle royale da 100 giocatori, che unisce picconi, tiri di precisione e abilità di costruzione. Ma se vai oltre le apparenze, scoprirai un gioco che ha ridefinito il concetto stesso di multiplayer online. È un parco giochi creativo, un punto di ritrovo sociale e, a volte, un luogo per concerti virtuali.

Cosa rende questo titolo così speciale? Le meccaniche di costruzione lo distinguono dagli altri, permettendoti di costruire muri, rampe e torri al volo: una caratteristica che aggiunge ulteriori livelli di strategia alla classica formula del “ultimo giocatore in piedi”. La modalità Creativa è il tuo spazio libero per creare mondi da sogno o semplicemente per divertirti con gli amici, e lo stile grafico vivace e le skin stravaganti rendono ogni momento fresco e divertente.

Aggiornamenti regolari, collaborazioni stravaganti (Spider-Man? Ariana Grande? Certo che sì!) e un’atmosfera davvero divertente rendono Fortnite sempre entusiasmante. È vero che la strategia di monetizzazione potrebbe mettere un po’ troppo alla prova il tuo portafoglio (quelle skin sono troppo belle), ma l’esperienza di gioco vale davvero la pena.

9. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Questo gioco d’azione stealth in stile sandbox è un vero e proprio parco giochi per la creatività tattica. Ti ritroverai catapultato in vaste mappe open-world in Afghanistan e in Africa, dove potrai muoverti furtivamente, sparare o catturare con il pallone di Fulton qualsiasi cosa, dai soldati nemici alle capre. Sul serio, funziona davvero – ed è fantastico.

Il gameplay di Metal Gear Solid brilla per la sua libertà: infiltrati nelle basi come preferisci, che sia con il supporto da cecchino di Quiet o lanciandoti all’attacco in sella a D-Horse (che funge anche da “distrazione” mobile). Le meccaniche di costruzione della Mother Base creano dipendenza, trasformando i soldati che catturi in un impero dello spionaggio in continua espansione.

Dal punto di vista visivo, il gioco è mozzafiato e il suo Fox Engine rende davvero coinvolgente muoversi furtivamente tra tempeste di sabbia o giungle lussureggianti. Per quanto riguarda la trama, è un po’ un mix. Pur essendo piena delle tipiche stranezze di Kojima, inciampa in alcuni fili narrativi lasciati in sospeso e in un cattivo deludente come Skull Face.

Difetti a parte, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è una vera e propria festa di divertimento, tanto emozionante quanto audace. Un gioco imperdibile sia per i ninja della strategia che per gli amanti del caos!

10. Controllo

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (versione cloud), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Immagina questo: un giorno entri nel tuo solito ufficio e, con tua grande sorpresa, lo trovi trasformato in un labirinto in continua evoluzione. Il thriller soprannaturale di Remedy Entertainment ti catapulta nei corridoi mutevoli del Federal Bureau of Control, un edificio in stile brutalista pieno zeppo di strani fenomeni, fascicoli criptici e nemici che sussurrano frasi inquietanti mentre fluttuano sopra la tua testa.

Vesti i panni di Jesse Faden, la nuova direttrice dotata di poteri telecinetici e di una pistola mutaforma chiamata “Service Weapon”. I combattimenti sono caotici ed emozionanti: lanciare scrivanie e pezzi di cemento contro i nemici non stanca mai. La grafica del gioco è mozzafiato, soprattutto grazie agli ambienti distruttibili e agli effetti di luce abbaglianti. E non ti facciamo nemmeno iniziare a parlare dell’Ashtray Maze, che sembra un concerto rock all’interno di un dipinto di MC Escher.

Il modo enigmatico in cui viene raccontata la storia potrebbe lasciarti un po’ perplesso (in senso positivo), ma la grafica suggestiva, i sussurri inquietanti e il doppiaggio stellare ti terranno incollato allo schermo. Anche se la difficoltà dei combattimenti può diventare altissima e la trama non è per tutti, Control è un’emozionante immersione nel bizzarro. Abbraccia il caos: non te ne pentirai.

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11. Gears 5

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 The Coalition

Gears 5 riprende l’iconica azione da sparatutto con copertura e colpi alla testa della serie Gears of War, ma la stravolge nel modo giusto. Kait Diaz è la protagonista di questa storia ricca di emozioni e azione, che mescola segreti di famiglia, lealtà e mostri giganteschi e terrificanti. È come un film di grande successo in cui ti fai strada a colpi di motosega.

Il combattimento è più incisivo che mai, unendo sparatorie brutali alle utili abilità del robot Jack: mimetizzazione, scariche elettriche e, in generale, la capacità di salvarti la pelle. Aggiungici sezioni in mondo semi-aperto, una miriade di nuove armi e movimenti fluidi, e avrai la ricetta perfetta per un caos tattico.

Gli appassionati del multiplayer avranno di che divertirsi con le classiche modalità PvP, una modalità Orda rinnovata e la frenetica modalità Fuga. Anche se i dialoghi possono risultare un po’ prevedibili e il ritmo rallenta durante le parti in mondo aperto, questo sparatutto in terza persona è un’evoluzione audace che soddisfa sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori. Prendi il tuo Lancer: è ora di salvare di nuovo l’umanità.

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12. Destiny 2

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Immagina di volare attraverso paesaggi alieni, lanciando incantesimi spaziali mentre sconfiggi ondate di nemici con un'arma che spara letteralmente fulmini. È questa l'energia che ti regala questo gioco: un mix perfetto di adrenalina, lavoro di squadra e personalizzazione senza limiti. Il parco giochi interstellare di Bungie ti permette di creare il tuo Guardiano come preferisci, che tu sia un Titano che lancia martelli, un Cacciatore furtivo o uno Stregone che scaglia incantesimi.

Il combattimento? Di altissimo livello. Ogni arma sembra avere un peso e uno scopo ben precisi, dai fucili di precisione ai lanciagranate per spazzare via le folle. Aggiungici attività PvE di vasta portata come raid e dungeon che mettono alla prova tanto il tuo ingegno quanto il tuo dito sul grilletto, e modalità PvP che spaziano dal divertimento caotico a sfide da sudore.

Sì, la routine può diventare un po’ stancante e alcuni contenuti più vecchi finiscono nel “vault”, ma è difficile rimanere arrabbiati quando esce la prossima grande espansione e ridisegna l’universo. Da solo o con gli amici, questa è un’avventura che ti fa tornare sempre per un’altra missione.

13. Titanfall 2

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Allacciati le cinture, perché questa è una corsa da brivido. Tra corse sfrenate sui muri, doppi salti in mezzo agli scontri a fuoco e l’evocazione di imponenti Titani dal cielo, questo gioco ti fa sentire inarrestabile. I movimenti in stile parkour sono fluidissimi, le meccaniche di combattimento sono curate nei minimi dettagli e la combinazione unica tra il ruolo di Pilota e quello di Titano rende l’esperienza davvero impareggiabile.

La campagna per giocatore singolo? Da urlo. Grazie al legame profondo tra Jack Cooper e il suo sarcastico Titano, BT-7274, offre missioni creative che non smettono mai di sorprenderti. “Effect and Cause”, dove salti da una linea temporale all’altra nel bel mezzo della battaglia, è indimenticabile e spinge i limiti del level design.

Il multigiocatore è una scarica di adrenalina: veloce, caotico e infinitamente divertente. Certo, avrebbe potuto ricevere più attenzione dopo il lancio, ma quello che c’è è fantastico. Che tu stia cercando i migliori giochi FPS o semplicemente adori i robot giganti, questo titolo è oro colato. Indossa l’armatura e preparati per Titanfall: non te ne pentirai.

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14. Apex Legends

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Sei a mezz’aria, sfrecci attraverso un canyon, il tuo compagno di squadra lancia una bomba fumogena e il cecchino della tua squadra fa fuori un avversario dall’altra parte della mappa. Sembra caotico? È solo un’altra partita di Apex Legends.

Ogni Leggenda ha la sua specialità: che si tratti di Wraith con il suo teletrasporto, di Bloodhound che individua i nemici o di Bangalore che chiama i raid aerei. Qui è tutta una questione di lavoro di squadra, e ogni partita ti dà davvero la sensazione di uno sforzo collettivo.

Gli scontri a fuoco sono fluidi come il burro, con armi tanto potenti quanto variegate. Dalla precisione di un Wingman alla furia in modalità automatica di un R-99, ogni scontro sembra meritato. Le mappe si alternano tra città vulcaniche, utopie fluttuanti e isole tropicali, rendendo ogni lancio una nuova avventura.

Sì, alcuni oggetti cosmetici costosi potrebbero mettere a dura prova il tuo budget, ma gli aggiornamenti gratuiti frequenti e una solida arena competitiva mantengono il gioco vivace. Quindi raduna la tua squadra: è ora di lanciarsi.

15. Grand Theft Auto V: Edizione Premium Online

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Rapina una banca, scatena il caos totale con armi da guerra o semplicemente sfreccia lungo l’autostrada ascoltando la radio: questo gioco ti permette di fare tutto questo con stile. Los Santos è un parco giochi tentacolare e satirico pieno di vita, dove caos e comicità vanno a braccetto. Che tu stia passando dalla crisi di mezza età di Michael all’ascesa di Franklin nel mondo del crimine, o a Trevor che… beh, è semplicemente Trevor, ogni filone narrativo ti trascina sempre più in profondità in un mondo fatto di crimini e conseguenze.

Le missioni in Grand Theft Auto sono pazzesche, le rapine sono da brivido e le attività secondarie? Golf, caccia o investimenti in borsa – perché anche i criminali hanno bisogno di un portafoglio diversificato. La guida dei veicoli è precisa, gli scontri a fuoco sono intensi e il mondo sembra vivo, con infinite cose da fare.

E poi c’è GTA Online, un sandbox pazzesco dove puoi costruire imperi criminali o semplicemente combinare guai con gli amici.

Certo, il grinding può essere impegnativo e i tempi di caricamento mettono alla prova la tua pazienza, ma la totale libertà e l’assurdità rendono ogni minuto ben speso. È caotico, è geniale ed è ancora uno dei migliori giochi open-world in circolazione.

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16. Assassin’s Creed Odyssey

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (solo in Giappone) 2018 Ubisoft Quebec

Hai mai desiderato dare un calcio alla spartana a qualcuno e buttarlo giù da una scogliera definendolo “strategia”? Questa è la tua occasione. Indossa un paio di sandali greci antichi nei panni di Kassandra o Alexios, mercenari alle prese con drammi familiari, guerre e mostri leggendari. La storia è ricca e articolata, piena di intrighi politici, tradimenti personali e una serie di complotti settari che ti faranno girare la testa.

Il combattimento è veloce, spettacolare e ti permette di compiere imprese incredibilmente fighe, come dare fuoco alla tua spada o scatenare una pioggia di frecce. La furtività c’è, ma sembra più un suggerimento gentile che un requisito. La vera attrazione? Esplorare un mondo greco mozzafiato, pieno di isole baciate dal sole, città vivaci e bestie spaventose in agguato tra le rovine antiche.

Qui le scelte contano davvero – da chi corteggi a chi pugnalerai alle spalle – e plasmano la storia in modi davvero appaganti. Per chi non vede l’ora di perdersi in una grande avventura tra dei, guerra e gloria, questa odissea vale davvero la pena.

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17. Sid Meier’s Civilization VI

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Se guidare la tua civiltà dall’Età della Pietra alla corsa allo spazio ti sembra proprio il tipo di sfida che fa per te, questo titolo si conferma senza dubbio uno dei migliori giochi di strategia mai realizzati. Ogni turno è una decisione: espandi le tue città, stringi alleanze, dichiara guerra o scopri la prossima grande tecnologia che cambierà il corso della storia. Con il suo stile grafico vivace e un gameplay coinvolgente che ti fa dire “ancora un turno”, è un mondo in cui ti perderai per ore.

Ciò che rende questo gioco così unico è il suo sistema dei distretti. Ti permette di espandere le tue città su diverse caselle, rendendo l’area e la tua strategia più cruciali che mai. Aggiungici due alberi tecnologici e civici distinti, e avrai innumerevoli modi per plasmare il tuo impero. Tutto dipende dalle scelte che fai!

Aggiungi espansioni come “Tempesta in arrivo” e “Rise and Fall”, e avrai disastri naturali, cambiamenti climatici e crisi di lealtà che ti terranno sempre all’erta. Che tu sia uno stratega esperto o un nuovo giocatore curioso, questo è un gioco a cui tornerai sempre – turno dopo turno glorioso.

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18. Palworld

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, PC (Windows, macOS) 2024 Pocketpair

Immagina se Pokémon prendesse una svolta radicale verso il caos della sopravvivenza, con un pizzico di crafting, agricoltura e – oh sì – armi da fuoco. Palworld ti catapulta nelle vivaci Isole Palpagos, dove catturare adorabili (e a volte terrificanti) creature chiamate Pals è solo l’inizio. Questi Pals non sono solo per bellezza: taglieranno legna, coltiveranno i campi, costruiranno la tua base o ti affiancheranno in battaglia.

Questo gioco è un mix fantastico tra agricoltura rilassata ed emozionante sopravvivenza. Un attimo prima stai pescando tranquillamente, e quello dopo ti stai difendendo da creature selvagge con un fucile a pompa. Puoi creare oggetti, costruire ed esplorare, e il mondo è pieno di paesaggi diversi da scoprire e risorse da usare.

La modalità multigiocatore cooperativa rende il caos ancora più divertente: unisciti agli amici per costruire imponenti fortezze o dare la caccia a Pals rari.

Rilasciato in accesso anticipato e disponibile con Xbox Game Pass, il gioco è ancora un po’ grezzo – con qualche problema di prestazioni e un’interfaccia un po’ goffa – ma gli aggiornamenti stanno arrivando. Se hai sempre desiderato mettere un fucile da caccia in mano a Pikachu e costruire una fattoria insieme a lui, Palworld è proprio la follia che fa per te.

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19. Monster Hunter: World

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Entra nel mondo di Monster Hunter: World e preparati a fare i conti con la realtà. Non si tratta solo di dare la caccia a mostri giganteschi: devi studiarli, sopravvivere ai loro attacchi e, alla fine, indossarli come armature. Il grande salto di Capcom in un ecosistema aperto e vivo ti catapulta in biomi pieni di vita, dove ogni creatura mangia, combatte e fugge proprio come dovrebbe.

Il combattimento? Oh, è davvero profondo. Con 14 armi diverse, ogni colpo, ogni tiro e ogni fendente ha un senso. Preferisci tagliare le code con una spada lunga o far saltare via le scaglie con un balestra pesante? La tua arma è la tua identità. Le cacce non sono solo battaglie: sono enigmi, e ogni mostro ha una storia scritta nelle sue cicatrici e nella sua furia.

La modalità cooperativa brilla grazie al multiplayer drop-in senza interruzioni, che permette agli amici (o agli sconosciuti) di buttarsi nella mischia. E parliamo di quell’espansione Iceborne: è praticamente un sequel con mostri ghiacciati e cacce brutali.

Certo, la trama è un po’ scarsa e la curva di apprendimento può sembrare una parete da scalare, ma una volta che avrai sconfitto il tuo primo Drago Anziano, capirai.

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20. Metafora: ReFantazio

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

Fatevi da parte, RPG fantasy tradizionali: Metafora: ReFantazio non è qui per andare sul sicuro. Dalle menti geniali dietro Persona, Atlus ti regala un mondo nuovo e audace dove si scontrano intrighi politici, divisioni sociali e battaglie contro mostri. Ambientato nel regno di Euchronia, ti ritroverai catapultato in un’elezione magica e letale per decidere il prossimo sovrano. Nessuna pressione, vero?

Il combattimento è una rivisitazione intelligente della strategia vecchio stile, ma con un tocco in più grazie al sistema degli Archetipi. Questo sistema ti permette di cambiare il tuo stile di combattimento come preferisci. Non dovrai più usare sempre la stessa mossa; ora puoi adattarti, sfruttare i punti deboli e superare in astuzia i tuoi nemici. Ogni combattimento ti sembrerà familiare e allo stesso tempo completamente nuovo.

A livello visivo? Assolutamente stupendo. Immagina un fantasy barocco immerso nello stile caratteristico di Atlus. La colonna sonora oscilla tra momenti di una bellezza struggente e altri da batticuore, adattandosi perfettamente all’atmosfera del gioco.

Il gioco può sembrare un po’ opprimente per i principianti, ma una volta trovato il tuo ritmo, è impossibile smettere di giocarci.

Giochi Xbox One per coppie

Vuoi rendere ancora più speciale la tua serata romantica? Diamo un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi cooperativi per Xbox, perfetti per le coppie che vogliono giocare insieme, ridere e magari anche mettere alla prova le proprie capacità comunicative.

It Takes Two – Un’avventura in modalità cooperativa realizzata in modo geniale, che trasforma i conflitti di coppia in un viaggio stravagante e ricco di azione. Con le sue meccaniche di gioco in continua evoluzione e la sua storia commovente, è il gioco perfetto per le coppie pronte a collaborare e superare le sfide insieme.

– Un’avventura in modalità cooperativa realizzata in modo geniale, che trasforma i conflitti di coppia in un viaggio stravagante e ricco di azione. Con le sue meccaniche di gioco in continua evoluzione e la sua storia commovente, è il gioco perfetto per le coppie pronte a collaborare e superare le sfide insieme. Amanti in uno spazio-tempo pericoloso – Se hai voglia di qualcosa di un po’ più caotico (nel senso buono del termine), questo gioco vi farà pilotare, te e il tuo partner, un’astronave al neon attraverso galassie ostili. Trovare l’equilibrio tra scudi, armi e navigazione richiede un lavoro di squadra perfetto – o almeno tante risate quando le cose vanno a rotoli.

– Se hai voglia di qualcosa di un po’ più caotico (nel senso buono del termine), questo gioco vi farà pilotare, te e il tuo partner, un’astronave al neon attraverso galassie ostili. Trovare l’equilibrio tra scudi, armi e navigazione richiede un lavoro di squadra perfetto – o almeno tante risate quando le cose vanno a rotoli. Minecraft – Il classico sandbox che permette alle coppie di costruire, esplorare e sopravvivere insieme. Che si tratti di creare la casa dei tuoi sogni, sopravvivere a orde di zombie o esplorare biomi infiniti, Minecraft è rilassante o avventuroso proprio come vuoi tu.

Giochi per Xbox One per bambini

Cerchi i giochi perfetti per Xbox One per i bambini? Ecco tre titoli che promettono divertimento, sicurezza e ore di intrattenimento per i giocatori più piccoli!

Fruit Ninja Kinect 2 – Questo gioco trasforma il tagliare la frutta in un’attività super emozionante. È un gioco con comandi di movimento che incoraggia i bambini a muoversi mentre schivano, girano su se stessi e tagliano la frutta che vola. Non solo è divertente e vivace, ma garantisce anche di unire il gioco a un po’ di esercizio fisico divertente!

– Questo gioco trasforma il tagliare la frutta in un’attività super emozionante. È un gioco con comandi di movimento che incoraggia i bambini a muoversi mentre schivano, girano su se stessi e tagliano la frutta che vola. Non solo è divertente e vivace, ma garantisce anche di unire il gioco a un po’ di esercizio fisico divertente! Team Sonic Racing – Una vera chicca per chi ama la velocità. È uno dei migliori giochi di Sonic per bambini che unisce l’emozione delle corse mozzafiato alla collaborazione e al lavoro di squadra. I bambini possono scegliere i loro personaggi di Sonic preferiti, gareggiare su circuiti dal design fantastico, condividere fantastici potenziamenti e aiutare i compagni di squadra a tagliare il traguardo. È veloce, divertente e pieno di acrobazie ad alta velocità!

– Una vera chicca per chi ama la velocità. È uno dei migliori giochi di Sonic per bambini che unisce l’emozione delle corse mozzafiato alla collaborazione e al lavoro di squadra. I bambini possono scegliere i loro personaggi di Sonic preferiti, gareggiare su circuiti dal design fantastico, condividere fantastici potenziamenti e aiutare i compagni di squadra a tagliare il traguardo. È veloce, divertente e pieno di acrobazie ad alta velocità! Spyro: Reignited Trilogy – L’amato drago viola è tornato in una veste tutta nuova. Il gioco è stato migliorato dal punto di vista grafico per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I tuoi bambini potranno avventurarsi in regni fantastici, risolvere rompicapi stimolanti e combattere creature nemiche in tre delle leggendarie missioni di Spyro.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra Xbox One e Xbox One S?

La Xbox One S è più piccola, supporta la riproduzione video in 4K, l’HDR e offre prestazioni leggermente migliori rispetto alla Xbox One originale.

Xbox One produce ancora giochi?

No, Microsoft ora punta su Xbox Series X/S, ma molti nuovi giochi sono ancora compatibili con Xbox One.

Si possono giocare i giochi per Xbox One su Xbox Series X?

Sì! Xbox Series X offre la retrocompatibilità per la maggior parte dei giochi per Xbox One con prestazioni migliori.

I giochi per Xbox 360 sono retrocompatibili con Xbox One?

Sì, ma non tutti. Molti giochi popolari per Xbox 360 sono retrocompatibili su Xbox One, ma dovrai controllare l'elenco dei giochi supportati.