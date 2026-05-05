I 10 migliori giochi simili a Fallout con mondi coinvolgenti

Hai finito tutti i giochi della serie Fallout e cerchi altri titoli simili? Non cercare oltre, perché ho la selezione perfetta di giochi che soddisferà la tua voglia di avventure. Che tu stia cercando mondi post-apocalittici da esplorare, mostri da cacciare o avventure epiche in cui tuffarti, i giochi che seguono hanno proprio tutto ciò che fa per te. Ma prima, ti darò una panoramica su cosa sono esattamente i giochi di Fallout.

La serie Fallout è in circolazione dal 1997 e si è evoluta fino a diventare uno dei giochi di ruolo più iconici di sempre. Nei giochi esci dai rifugi antiatomici per esplorare un’America post-apocalittica alla ricerca di risposte e avventure. Crei un personaggio completamente personalizzato con cui interagire con il mondo mentre si svolge una trama epica. Naturalmente, durante il gioco dovrai prendere decisioni difficili che influenzeranno in modo significativo la trama generale.

I giochi della serie Fallout hanno molto da offrire e attraggono molte persone per motivi diversi. Per questo ho selezionato una serie di titoli che eccellono in diversi aspetti e che dovrebbero piacere agli appassionati più o meno in un modo o nell’altro. Quindi, stappa una bottiglia di Nuka Cola e dai un’occhiata alla mia lista dei migliori giochi simili a Fallout.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Fallout

Fallout è noto soprattutto come un gioco di ruolo d’azione e avventura fantascientifico, che offre un mondo immenso da esplorare, pieno di zone desolate e storie interessanti da scoprire. Per questo ho scelto giochi che rispondono a questi criteri generali, anche se ci sono alcune eccezioni se dai la priorità ad altri aspetti di questa serie.

In ogni caso, ecco quelli che secondo me sono i dieci migliori giochi simili a Fallout.

1 The Outer Worlds 2019 Un gioco di ruolo d'azione retro-futuristico in cui combatti contro le corporazioni ingiuste che dominano la galassia. Buy now 2 Bioshock 2007 FPS horror incentrato sulla trama, in cui devi fuggire da una città utopica sottomarina abbandonata. Buy now 3 Kingdom Come: Deliverance 2018 Un RPG medievale dal taglio cinematografico che punta molto sul realismo. Buy now

I 10 migliori giochi simili a Fallout

Prima di tutto, vorrei chiarire che i giochi che ho selezionato qui di seguito non ti daranno esattamente la stessa esperienza che avresti giocando a tutti i titoli della serie Fallout. Dopotutto, è difficile riprodurre l’atmosfera generale e la portata di questo RPG di altissima qualità. Questi titoli hanno sicuramente molte somiglianze con Fallout, ma sono unici a modo loro. Comunque, penso che abbiano tutti delle caratteristiche eccellenti che dovrebbero piacere ai fan sfegatati di Fallout.

Ho dato la priorità ai giochi di ruolo coinvolgenti che offrono sistemi approfonditi di creazione e personalizzazione dei personaggi . Una delle cose che mi piace di più di Fallout è proprio l’enorme varietà di stili di gioco disponibili. In una partita posso essere un tiratore scelto furtivo, mentre in un’altra un combattente tosto. Alcuni dei giochi che ho incluso permettono persino di superare gli ostacoli senza ricorrere al combattimento.

. Una delle cose che mi piace di più di Fallout è proprio l’enorme varietà di stili di gioco disponibili. In una partita posso essere un tiratore scelto furtivo, mentre in un’altra un combattente tosto. Alcuni dei giochi che ho incluso permettono persino di superare gli ostacoli senza ricorrere al combattimento. Un altro aspetto fondamentale nella selezione è stata l’ enfasi sull’esplorazione . I giochi di Fallout presentano mondi ben progettati con una narrazione ambientale spettacolare, incredibilmente coinvolgenti e gratificanti da esplorare. Per questo ho scelto giochi con mondi altrettanto avvincenti e storie emozionanti tutte da scoprire.

. I giochi di Fallout presentano mondi ben progettati con una narrazione ambientale spettacolare, incredibilmente coinvolgenti e gratificanti da esplorare. Per questo ho scelto giochi con mondi altrettanto avvincenti e storie emozionanti tutte da scoprire. Infine, ho voluto mettere in evidenza titoli con storie avvincenti in cui le tue scelte hanno un impatto significativo sul mondo e sui personaggi che ti circondano. Insomma, questi dieci giochi hanno un’eccellente rigiocabilità in termini di varietà di configurazioni e di trama che si sviluppa nel corso del gioco.

In ogni caso, ti consiglio di dare un’occhiata ai 10 migliori giochi simili a Fallout per trovare quello che offre la combinazione perfetta di caratteristiche per i tuoi gusti.

1. The Outer Worlds

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Questo titolo non è solo un esempio straordinario di gioco indie, ma è anche la mia scelta come miglior gioco in assoluto simile a Fallout. Tanto per cominciare, è stato sviluppato da Obsidian Entertainment, che ha creato anche l’acclamato Fallout: New Vegas. Di conseguenza, puoi aspettarti lo stesso livello di raffinatezza per quanto riguarda la sceneggiatura, la trama e il gameplay. Anche l’ambientazione generale del gioco è simile a quella di Fallout, con la sua estetica retro-futuristica, sebbene questo titolo includa i viaggi spaziali. Inoltre, troverai alcuni elementi di gameplay familiari, come la meccanica di dilatazione del tempo, che ricorda il V.A.T.S. di Fallout per rallentare il tempo.

In The Outer Worlds sei un sopravvissuto di una nave coloniale dispersa, risvegliato dal sonno criogenico da uno scienziato pazzo di nome Phineas Vernon Welles. Dovrai esplorare il sistema stellare di Halcyon, controllato dalle megacorporazioni, e decidere se aiutare il tuo salvatore a risvegliare gli altri coloni della tua nave o schierarti con la megacorporazione per assicurarne il dominio sul sistema.

Lungo il percorso, incontrerai compagni interessanti che ti aiuteranno nelle tue divertenti avventure con abilità uniche. Se hai investito nelle abilità giuste, potrai affrontare molti degli ostacoli del gioco usando il combattimento, la furtività e il dialogo.

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2. Bioshock

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Australia

Bioshock è un iconico sparatutto in prima persona incentrato sulla trama che dovrebbe essere nel mirino di ogni fan di Fallout. Anche se non è un gioco open-world come Fallout, la sua estetica art nouveau anni '50 e l'atmosfera eccellente lo rendono una scelta di prim'ordine per chiunque cerchi uno sparatutto coinvolgente con elementi RPG. Come alcuni dei migliori giochi horror, questo titolo non punta su eccessivi spaventi improvvisi. Bioshock è invece terrificante per la sua atmosfera inquietante, gli scontri impegnativi e le risorse limitate.

Il gioco inizia con te che sopravvivi a un incidente aereo in mezzo al mare e trovi rifugio in un faro isolato. All’interno trovi un ascensore che ti porta in una magnifica città sottomarina. Purtroppo, la metropoli sembra completamente in rovina e i pochi abitanti rimasti sono tutt’altro che accoglienti. Mentre esplori le profondità di Rapture e ne sveli i misteri, ogni incontro successivo porta a rivelazioni che ti fanno dubitare di tutto ciò che hai imparato lungo il percorso.

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3. Kingdom Come: Deliverance

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance non è il solito gioco tipo Fallout, l’ennesimo RPG fantascientifico open-world. È invece un coinvolgente RPG medievale ambientato nel Regno di Boemia, con un’attenzione eccezionale ai dettagli e al realismo. Ogni aspetto del gioco ti fa credere di vivere davvero in un’epoca storica nei panni di un tipico contadino alla ricerca della gloria.

Il protagonista del gioco è Henry, figlio di un fabbro che sopravvive a un devastante assalto al suo villaggio. Avendo perso la famiglia e la vita di un tempo, si unisce alla resistenza per riportare al trono il legittimo sovrano di Boemia. Le tue scelte influenzano lo sviluppo ramificato della trama e puoi personalizzare le tue varie abilità (compreso il bere) come preferisci.

Oltre a essere considerato uno dei migliori giochi open-world in circolazione, Kingdom Come: Deliverance presenta molte meccaniche uniche che lo rendono eccezionalmente coinvolgente e realistico. Ad esempio, i tuoi vestiti si sporcano col passare del tempo, il che influisce sul tuo aspetto generale e su come reagiscono a te i personaggi non giocanti. Fondamentalmente, il sistema di combattimento dettagliato garantisce che ogni scontro sia impegnativo ma anche gratificante.

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4. Cyberpunk 2077

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Anche se l’uscita è stata un po’ travagliata, varie patch hanno reso Cyberpunk 2077 uno dei migliori giochi per giocatore singolo di sempre (almeno secondo me). Innanzitutto, l’ambientazione è molto più futuristica rispetto a quella di Fallout. Invece di una landa desolata post-apocalittica, esplori una megalopoli distopica controllata dalle grandi aziende chiamata Night City, dove potenziamenti cibernetici, crimini violenti e hacking sono parte integrante della vita quotidiana.

Vesti i panni di V, un mercenario a pagamento che vuole farsi un nome nella città dei sogni. Purtroppo, un recente incarico ha messo un conto alla rovescia sulla tua vita, spingendoti a cercare in lungo e in largo una soluzione alla tua morte imminente. Lungo il percorso, incontri tanti personaggi vivaci con storie affascinanti che ti aiutano nel tuo viaggio. Ovviamente, non c’è nulla di male nel lasciarti distrarre per esplorare la vasta città e guadagnare qualche eddie prima di andartene in un tripudio di gloria.

5. Mass Effect

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect è un altro iconico gioco di ruolo d’azione con una trama epica che i fan di Fallout non dovrebbero lasciarsi sfuggire. La storia è ambientata in un futuro prossimo, dove la tecnologia aliena ha permesso all’umanità di viaggiare fino ai confini più remoti della galassia, solo per scoprire che non siamo affatto l’unica specie senziente là fuori.

Vesti i panni di Shepard, comandante dell’astronave Normandy. Un incontro casuale con un antico manufatto alieno ti mostra una visione in cui tutta la vita nella galassia è destinata a essere annientata dai Razziatori. Ovviamente, devi fermarli, ma pochi si lasciano convincere dai tuoi avvertimenti. Finché, ovviamente, non è troppo tardi.

Come ogni buon RPG incentrato sulla trama, Mass Effect ti farà prendere decisioni difficili che influenzeranno la narrazione complessiva e i tuoi rapporti con i compagni. Inoltre, la storia continua negli altri giochi della serie, il che significa che le tue scelte nel primo gioco avranno ripercussioni su tutta la trilogia.

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6. Metro Exodus

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Prova Metro Exodus se vuoi esplorare una landa desolata post-apocalittica come in Fallout, ma in Russia. Questo gioco dal taglio cinematografico alterna livelli lineari e open-world per raccontare la sua storia. E a differenza dei precedenti titoli della serie Metro, ambientati principalmente nei tunnel della metropolitana di Mosca, questo capitolo ti porterà attraverso i desolati resti dell’apocalisse in superficie.

Vesti i panni di Artyom in un viaggio alla ricerca di una nuova casa per sua moglie e gli amici dell’Ordine Spartano. Il gruppo usa una vecchia locomotiva a vapore chiamata Aurora per attraversare il territorio per oltre un anno. Durante questo periodo, assistono a paesaggi incredibili e incontrano vari gruppi di sopravvissuti con strategie di sopravvivenza e visioni della vita diverse. Dovrai scegliere se usare la furtività o il combattimento spietato per superare gli ostacoli. In entrambi i casi, le tue scelte avranno conseguenze a lungo termine sul destino dei tuoi compagni.

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7. S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Se cerchi un gioco open-world con elementi survival-horror che porti il "scavenging" all’estremo, dai un’occhiata a S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl. In questo gioco esplori “The Zone”, un’area irradiata che circonda la zona di esclusione di Chernobyl. Un altro disastro all’interno della centrale nucleare, avvenuto 20 anni dopo il primo, ha riempito l’area circostante di mutanti terrificanti, misteriose anomalie e preziosi manufatti, che attirano i cercatori di reperti chiamati stalker.

Vesti i panni di uno di questi stalker, affetto da amnesia e alla ricerca di un altro stalker di nome Strelok. Il tuo viaggio attraverso la Zona ti aiuterà a svelare i misteri di questa zona e a scoprire di più su te stesso. E anche se l’ambiente è pieno di mutanti, militari, banditi e altri stalker, dovrai scegliere con attenzione le tue battaglie , dato che le risorse nella Zona sono minime.

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8. Wasteland 3

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

Nessuna lista dei migliori giochi simili a Fallout sarebbe completa senza un RPG isometrico che piaccia ai fan dei primi due capitoli. Wasteland 3 ricorda i CRPG della vecchia scuola, dove controlli un gruppo di personaggi diversi in combattimenti tattici a turni. Allo stesso tempo, il sistema di combattimento presenta miglioramenti moderni che mi ricordano XCOM. Anche la trama è eccellente e ti porta a compiere molte scelte difficili che influenzano l’intera storia.

Il gioco è ambientato in un Colorado post-apocalittico, afflitto da un inverno nucleare senza fine. Vesti i panni di due Arizona Rangers che sono riusciti a malapena a sopravvivere a un’imboscata. Vieni reclutato dal sovrano del Colorado, che ti affida il compito di catturare i suoi eredi, intenzionati a minare il suo potere. Nel corso del gioco, scopri sempre di più sulla sua brutale dittatura, il che ti porta a chiederti se sia meglio continuare a lavorare per lui o unirti alla resistenza che sta prendendo piede.

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9. Mad Max

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Max è il gioco d'azione e avventura perfetto per i fan di Fallout che sono anche appassionati di auto. Unisce l'esplorazione di un mondo aperto, la ricerca di risorse e combattimenti ad alta intensità in un'esperienza davvero emozionante. Le risorse che raccogli sono necessarie per ricostruire e potenziare la tua auto, chiamata Magnum Opus, che è il tuo mezzo principale di trasporto e di combattimento nel deserto.

Come ci si aspetta, vesti i panni dell’omonimo Mad Max, che è in missione per raggiungere le Pianure del Silenzio, nella speranza di trovare la pace. Per farlo, devi setacciare la Terra Desolata alla ricerca di carburante, acqua e, soprattutto, rottami per potenziare la tua auto. È il tuo bene più prezioso, in grado di eliminare gli avversari e distruggere gli ostacoli. Dovrai potenziarne le parti per migliorare le prestazioni e montare varie armi come arpioni e lanciafiamme per andare avanti. E anche se il gioco si concentra sul combattimento con i veicoli, ci sono un sacco di scontri corpo a corpo e a fuoco che rendono il tutto davvero emozionante.

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10. No Man’s Sky

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hello Games

Scegli No Man’s Sky se vuoi un’esperienza simile a quella di Fallout, con esplorazione, raccolta di risorse e costruzione di basi. Ha avuto un lancio un po’ travagliato , proprio come Cyberpunk 2077, ma alcune patch importanti nel corso degli anni l’hanno trasformato in un simulatore di esplorazione spaziale davvero coinvolgente. Inoltre, la trama è piuttosto essenziale, lasciandoti una libertà infinita di fare quello che vuoi.

In No Man’s Sky puoi esplorare miliardi di pianeti diversi generati proceduralmente, pieni di flora e fauna uniche. Ogni pianeta è ricco di risorse fondamentali che puoi usare per creare il tuo equipaggiamento. Che si tratti di attrezzi, astronavi, edifici o qualsiasi altra cosa, puoi costruirti una casa ovunque ti sembri meglio. E se avere la terra sotto i piedi non ti basta, puoi passare il tempo a volare nello spazio dando la caccia ai pirati o facendo commercio con civiltà lontane. L’intera esperienza è fluida, dato che non incontrerai schermate di caricamento nemmeno quando viaggi alla velocità della luce attraverso la galassia.

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Domande frequenti

Qual è il gioco più simile a Fallout?

The Outer Worlds è il gioco più simile a Fallout in termini di gameplay. Entrambi sono giochi di ruolo fantascientifici retro-futuristici e coinvolgenti, incentrati sul combattimento, sulle missioni e sul prendere decisioni importanti durante il gioco.

The Outer Worlds si ispira a Fallout?

Sì, The Outer Worlds è stato sviluppato da Obsidian Entertainment, la stessa casa che ha realizzato Fallout: New Vegas, il che significa che i due giochi sono molto simili in termini di qualità della sceneggiatura.

Fallout 4 o Cyberpunk 2077, quale gioco è migliore?

Cyberpunk 2077 è migliore perché ha un mondo aperto più dettagliato, un’eccellente personalizzazione dei personaggi e una trama avvincente in cui le tue decisioni influenzano in modo significativo il risultato finale.

Qual è il migliore, Fallout 4 o Starfield?

Fallout 4 è migliore perché sembra più completo e coinvolgente, dato che non devi usare così spesso il viaggio rapido per portare a termine le cose, come invece devi fare in Starfield.