Fallout 4 contre Fallout 76 : vaut-il mieux jouer en solitaire ou faire équipe en ligne ?

Fallout 4 contre Fallout 76 : le choix peut sembler simple ; même franchise Fallout, même univers post-apocalyptique, n’est-ce pas ? Pas tout à fait. Ces deux jeux emmènent l’univers de Fallout dans des directions complètement différentes – et c’est précisément ce contraste qui rend leur comparaison si passionnante.

Dans ce guide, je vais vous présenter ce qui distingue chaque jeu et vous aider à déterminer lequel correspond le mieux à votre style de jeu. Si vous avez envie d’explorer davantage l’univers de Fallout, c’est le point de départ idéal.

Fallout 4 vs Fallout 76 : présentation des jeux

La franchise Fallout n’a jamais eu peur de prendre des risques, et cela se voit particulièrement bien avec Fallout 4 et Fallout 76. Ces deux jeux partagent peut-être le même ADN – un désert post-apocalyptique, des créatures mutantes et cet humour noir caractéristique –, mais leur gameplay est totalement différent.

Fallout 4, sorti en 2015, reste plus fidèle à ce que les fans de longue date apprécient. Vous découvrez ici un jeu doté d’éléments narratifs captivants et d’un gameplay qui s’adapte à votre style. La communauté des moddeurs n’a pas non plus ralenti ses efforts ; de nouvelles modifications, des refontes et des expériences créées par les fans ne cessent de lui insuffler une nouvelle vie et de le renouveler.

Avec ses mécanismes complexes et son design raffiné, il n’est pas surprenant que cet opus occupe toujours une place particulière parmi les fans de Fallout, surtout si vous appréciez les jeux solo et la liberté d’action offerte au joueur.

Et puis il y a Fallout 76. Soyons honnêtes : sa sortie a été pour le moins… difficile. Mais au fil du temps, Bethesda a déployé des efforts pour en faire un jeu qui vaut réellement la peine d’être joué.

Après des années de mises à jour régulières, le jeu a évolué pour devenir un RPG de type « MMO-lite » regorgeant d’événements, de nouvelles armes, d’un système d’artisanat et d’explorations en équipe. Si vous êtes prêt à plonger avec votre équipe dans l’univers de Fallout, toujours en ligne, un monde immense regorgeant de nouveaux contenus n’attend que d’être exploré. Des jeux comme Fallout proposent des univers et des aventures tout aussi immersifs.

Au fond, ces deux jeux restent fidèles à ce rythme familier. Ils partagent une sensation de combat et un style visuel similaires, mais la manière dont ils vous permettent de vivre l’expérience Fallout ne pourrait être plus différente. C’est là tout l’intérêt de cet article : vous aider à déterminer lequel sera votre prochain jeu incontournable.

Fallout 4 vs Fallout 76 : l’expérience de jeu fondamentale

Ces deux jeux proposent des visions différentes de l’apocalypse, puisqu’ils sont souvent considérés comme faisant partie des meilleurs titres de la franchise Fallout. Fallout 4 suit un cycle bien défini : explorez le désert, construisez votre base, accomplissez des quêtes et façonnez l’histoire à votre guise. C’est un choix sûr si vous aimez prendre le contrôle total dans des situations imprévisibles.

Fallout 76, en revanche, tire toute sa force de ses moments multijoueurs. Vous explorez le monde en temps réel avec d’autres joueurs tout en façonnant votre propre parcours, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux multijoueurs disponibles à l’heure actuelle. Les mécanismes du jeu vous poussent à agir en équipe et à vous adapter rapidement, ce qui transforme Fallout en une expérience plus imprévisible et axée sur l’interaction sociale.

Le RPG solo de Fallout 4

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One/X/S Année de sortie 2015 Développeur Bethesda Game Studios Idéal pour L'exploration en solo, la personnalisation poussée, une narration immersive

Si vous avez grandi avec des jeux Fallout comme New Vegas, alors Fallout 4 vous semblera sans doute familier, s’imposant comme l’un des meilleurs jeux de rôle d’action jamais créés.

Il s’agit d’un RPG solo : vous êtes plongé dans les ruines du Wasteland, où vous partez à la recherche d’un fils disparu dans un monde en ruines. Le jeu vous plonge dans un univers qui vous transforme peu à peu, en fonction de votre façon de jouer.

Vous disposez d’un contrôle total sur votre personnage, de la manière dont vous agissez à la façon dont le monde réagit. C’est ce qui en fait un opus si remarquable de la franchise Fallout.

Les mécanismes du jeu vous laissent une grande liberté d’expérimentation tout en restant suffisamment ancrés dans la réalité pour que vos actions aient un sens. Vous vous forgez une identité personnelle au milieu de toutes ces ruines.

Le système de construction de bases vous permet de bâtir des zones de sécurité, de les décorer, de les défendre, voire d’en faire des pôles de rentabilité. Vous souhaitez recruter des colons ou concevoir toute une rue commerçante ? Laissez libre cours à votre imagination.

Le système de combat a lui aussi bénéficié d’améliorations majeures. Il est plus fluide que dans les opus précédents et confère à chaque échange de tirs une dimension personnelle, ce qui place Fallout 4 parmi les meilleurs jeux de tir à la première personne.

De plus, la communauté de moddeurs, très active, continue de faire vivre le jeu des années après sa sortie, grâce à des mods qui améliorent considérablement les graphismes, ajoutent de nouvelles histoires ou transforment votre chien en Deathclaw (oui, vraiment). Utilisez un ordinateur portable de jeu pour profiter pleinement de ces améliorations visuelles.

Parmi les deux jeux opposés dans le débat Fallout 4 contre Fallout 76, c’est celui-ci qui reste le plus fidèle à l’univers de Fallout. Il vous offre la liberté d’aborder les choses à votre manière et de façonner l’aventure en fonction de votre style.

Conseil de pro Vous voulez de meilleurs graphismes et un équipement plus cool ? Plongez-vous dans l’univers des mods : cela enrichit complètement le jeu et transforme l’expérience Fallout 4 en quelque chose de nouveau à chaque fois.

Le mode multijoueur en ligne de Fallout 76

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Bethesda Game Studios Idéal pour Exploration en coopération, contenu en direct, gameplay de survie

À sa sortie, Fallout 76 n’a pas connu un lancement sans heurts. Le jeu est sorti sans PNJ, truffé de bugs et ne répondait pas aux attentes des fans.

Mais après des années d’efforts et de mises à jour régulières, c’est désormais un MMO pleinement jouable (et véritablement divertissant) articulé autour du chaos multijoueur. Vraiment l’un des meilleurs jeux coopératifs du moment pour les fans qui souhaitent faire équipe et explorer.

Cet opus bouleverse complètement l’expérience Fallout habituelle. Vous êtes toujours plongé dans le chaos du Wasteland, mais cette fois-ci, la tension et les décisions sont partagées avec de vraies personnes qui vous entourent.

Les rencontres aléatoires sont omniprésentes, qu’il s’agisse d’alliés ou de trolls. Vous ne savez jamais ce qui vous attend au détour d’un coin. Chaque choix que vous faites influe sur votre survie et modifie la façon dont le jeu vous traite en retour.

Si vous recherchez une structure bien définie, ce jeu n’est peut-être pas le plus adapté, mais si vous aimez le chaos généré par les joueurs ? C’est celui-ci qu’il vous faut.

Et oui, Fallout 76 propose enfin des personnages humains dotés de véritables dialogues. Les quêtes et les éléments narratifs vous offrent désormais davantage de points d’ancrage, même s’ils ne sont pas aussi riches sur le plan émotionnel que ceux de Fallout 4 ou de New Vegas.

Le modèle saisonnier apporte du nouveau contenu, des armes rares, des objets cosmétiques et des défis qui bouleversent le jeu ; il y a toujours davantage de Fallout à découvrir. Tout cela fait de Fallout 76 une expérience MMORPG incontournable pour les fans de Fallout.

C’est le genre de jeu où les amis rendent l’expérience encore meilleure. Si vous êtes attiré par ce genre de chaos où votre escouade joue un rôle crucial et où le monde riposte en temps réel, ce Fallout pourrait bien être celui qui vous marquera le plus longtemps.

Conseil de pro Jouez avec un micro et une équipe. La communication directe transforme les événements chaotiques en atouts stratégiques, en particulier lorsque vous affrontez des zones de combat de haut niveau.

Vainqueur : C’est sans aucun doute Fallout 4. Il met davantage l’accent sur les mécanismes de RPG, améliore la progression en solo et reste toujours d’actualité grâce à des mods qui ne cessent de vous donner envie d’y revenir.

Fallout 4 vs Fallout 76 : histoire et narration

Fallout 4 propose une histoire personnelle, centrée sur le personnage, avec des choix importants qui façonnent le monde qui vous entoure. Vous êtes lié à une trame de fond fixe, mais la manière dont vous menez votre périple – et la personne que vous devenez – ne dépend que de vous.

Fallout 76, quant à lui, a débuté sans aucun PNJ humain : seulement une série d’indices disséminés à travers le monde, vous laissant le soin de reconstituer l’histoire par vous-même. La mise à jour « Wastelanders » a complètement changé la donne : désormais, vous interagissez réellement avec des personnages qui réagissent à vos choix, et non plus seulement avec des journaux de texte ou du bruit de fond.

Ces deux jeux Fallout proposent des styles narratifs différents : l’un est classique et personnel, l’autre est plus dynamique et axé sur la communauté.

Le parcours personnel de Fallout 4

Au fond, Fallout 4 tourne entièrement autour de vous. Vous incarnez le Seul Survivant : un parent arraché à son ancienne vie et plongé dans un monde en ruines pour retrouver son fils disparu.

Mais il ne s’agit pas seulement d’une mission de sauvetage. L’histoire vous permet de forger votre identité au sein de l’univers de Fallout : allez-vous vous rallier à la Confrérie ? Rejoindre l’Institut ? Rester en solitaire et bâtir des colonies ? C’est à vous de décider.

Bethesda apporte toute la profondeur narrative qui fait sa marque de fabrique, vous laissant ainsi libre de façonner le monde qui vous entoure d’une manière qui a véritablement de l’importance. Vos choix déterminent qui vit, qui meurt et quel genre de leader (ou de destructeur) vous deviendrez. Même le système de combat reflète cette flexibilité, grâce au V.A.T.S. qui vous permet de ralentir l’action et de planifier chaque tir avec précision.

Au-delà de la quête principale, le jeu vous incite sans cesse à faire des découvertes tout aussi gratifiantes, qu’il s’agisse de vous forger votre propre univers ou de vous lancer dans des détours inattendus.

Et grâce à une communauté de moddeurs toujours aussi active, de nouveaux contenus ne cessent d’affluer – qu’il s’agisse de compagnons entièrement doublés ou de campagnes totalement inédites, dignes de Las Vegas.

C’est l’expérience Fallout qui a établi la norme pour les jeux solo modernes, et elle vaut absolument le détour pour les fans en quête de profondeur émotionnelle et de liberté de choix.

Conseil de pro Vous souhaitez améliorer la rejouabilité ? Essayez d’incarner un type de personnage complètement différent. Vos choix de faction et vos décisions dans les dialogues transformeront radicalement votre aventure.

L'univers en constante évolution de Fallout 76

Fallout 76 a été lancé avec un concept audacieux : pas de PNJ humains, juste vous et les ruines. La vision initiale était axée sur une narration environnementale, où vous reconstituiez l’histoire des Appalaches d’après-guerre. L’ambiance était au rendez-vous, mais dans l’ensemble, l’univers manquait de profondeur émotionnelle.

Tout cela a changé avec la mise à jour « Wastelanders », qui a réintroduit des PNJ humains et de véritables séries de quêtes.

D’un seul coup, Fallout 76 a commencé à ressembler davantage à un opus classique de la franchise Fallout. Que vous aidiez une ville à se défendre ou que vous choisissiez la faction à soutenir, les quêtes comportent désormais de véritables enjeux narratifs.

Le jeu ne cesse d’évoluer, proposant sans cesse du contenu inédit qui redéfinit votre façon de découvrir le monde ; parfois subtilement, parfois avec un rebondissement spectaculaire.

La véritable magie réside dans ce chaos coopératif : vous pouvez être en train de troquer pour survivre une minute, puis vous retrouver soudainement entraîné dans une fusillade chaotique la suivante. Aucun moment ne se déroule de la même manière lorsque le monde réagit en temps réel.

Avec son mélange d’éléments de MMO et de RPG classique, Fallout 76 n’est peut-être pas le jeu idéal pour les puristes, mais il est indéniablement plus « Fallout » qu’auparavant, surtout si vous aimez partager le Wasteland avec des amis.

Conseil de pro Rejoignez une équipe publique pour bénéficier d’avantages pour tout le groupe et de bonus d’XP. C’est un moyen astucieux de gagner des niveaux tout en rencontrant des survivants serviables (et hilarants).

Vainqueur : Fallout 4. L’histoire est bien plus percutante cette fois-ci ; chaque choix a un impact, et la charge émotionnelle a véritablement de l’importance.

Fallout 4 vs Fallout 76 : univers et ambiance

Le Commonwealth de Fallout 4 vous plonge dans un Boston dense et ravagé par la guerre, regorgeant de détails complexes et d’une narration environnementale. Chaque zone donne l’impression de vouloir vous dire quelque chose. C’est pratiquement un monde conçu pour être découvert pièce par pièce.

Les Appalaches de Fallout 76 sont plus vastes et plus sauvages. C’est une carte tentaculaire empreinte d’une beauté inquiétante. Un instant, vous errez dans des forêts brumeuses ; l’instant d’après, vous êtes pris dans une tempête radioactive. Vous y trouverez toujours des éléments d’univers éparpillés, mais le monde évolue au gré des mises à jour saisonnières et du contenu en direct.

Les deux jeux parviennent à créer une atmosphère unique : l’un est intimiste et soigné, l’autre est vaste et en constante évolution.

Le Commonwealth de Fallout 4

De tous les jeux Fallout, c’est sans doute Fallout 4 qui m’a le plus donné cette envie irrépressible de « découvrir ce qui se cache au détour de ce virage ».

Vous êtes parachuté dans le Commonwealth, cette version dévastée de Boston, où le passé persiste encore dans chaque ruelle, chaque abri et chaque ruine à demi ensevelie. Une seconde, vous vous faufilez près d’un char rouillé, la suivante, vous avez de l’eau jusqu’aux genoux dans une usine sinistre grouillant de synths.

Il ne s’agit pas seulement des quêtes ou des mécanismes de jeu : c’est l’univers lui-même qui vous captive. Des lieux comme Diamond City, le Vault 111 et la mer lumineuse semblent prendre vie, même lorsque tout est mort. C’est le genre de carte qui vous donne envie de vous éloigner de votre mission principale juste pour aller découvrir un bâtiment étrange au loin.

Et ne me lancez pas sur les armes de Fallout 4. Le fusil à plasma et le Fat Man ? Ce sont véritablement parmi les armes les plus emblématiques de toute l’histoire du jeu vidéo.

Et puis il y a la communauté des moddeurs, qui a pratiquement transformé Fallout 4 en un véritable passe-temps, en ajoutant sans cesse de nouveaux contenus qui enrichissent le jeu dans tous les sens du terme. C’est le genre de jeu qui ne cesse de s’enrichir, même des années après sa sortie.

Si vous aimez les jeux en solo en monde ouvert qui vous captivent pendant des heures, Fallout 4 fait toujours forte impression.

Conseil de pro Ajoutez-y quelques mods de survie et de conditions météorologiques. Cela rend l’expérience Fallout bien plus intense sans altérer l’ambiance originale.

Les Appalaches de Fallout 76

Fallout 76 est étrange, mais dans le bon sens du terme.

Il reprend tout ce que l’on attend de la franchise Fallout et le transpose dans les Appalaches – cette version gigantesque et inquiétante de la Virginie-Occidentale –, avec ses marécages toxiques, ses forêts hantées et ses vieilles montagnes russes rouillées au milieu de nulle part. C’est chaotique, mais étonnamment beau pour un Wasteland.

À sa sortie, vous n’étiez pour l’essentiel qu’avec une poignée d’autres joueurs à fouiller les ruines et à reconstituer l’histoire à partir de cassettes et de journaux intimes. C’était un peu solitaire, mais intéressant.

Au fil du temps, cependant, du nouveau contenu a été ajouté. Des PNJ ont fait leur apparition et de véritables quêtes ont été introduites, si bien que l’on a enfin retrouvé l’ambiance d’un véritable jeu Fallout.

Désormais, il se passe toujours quelque chose. Des événements surgissent sans cesse, la carte ne cesse d’évoluer, et jouer entre amis est un vrai plaisir grâce aux avantages d’équipe publics qui enrichissent l’expérience. Le système de combat s’est également amélioré, surtout lorsque vous composez correctement votre équipement.

Si vous recherchez un univers Fallout qui vous tient en haleine avec des surprises constantes et des défis en constante évolution, c’est ici qu’il faut être.

Conseil de pro Rejoignez une équipe partageant les mêmes objectifs. C’est un moyen décontracté d’obtenir des bonus d’XP et de venir facilement à bout de mécanismes plus complexes, comme la construction de bases ou les combats contre les boss.

Vainqueur : Fallout 4. L'univers semble plus cohérent et plus vivant, avec des zones conçues avec soin qui vous invitent à les explorer.

Fallout 4 vs Fallout 76 : performances et aspects techniques

Voyons comment Fallout 4 et Fallout 76 se comparent en termes de performances et de stabilité, des bugs du jour du lancement à leur fluidité actuelle. Nous examinerons les fréquences d’images, les graphismes et l’impact des mises à jour sur ces deux jeux.

Aspect Fallout 4 Fallout 76 État au lancement ✅ Globalement stable, avec quelques bugs mineurs ❌ Plus de bugs, plantages fréquents Performances actuelles ✅ Stable et bien corrigé ✅ S'améliore grâce à des mises à jour régulières Fidélité graphique ✅ Une expérience de base solide, qui gagne encore en qualité grâce aux mods ✅ S'est améliorée au fil du temps, mais peut présenter des irrégularités Bugs/Optimisation ✅ Quelques problèmes au lancement, corrigés par des correctifs ❌ Nette amélioration, même si certains problèmes persistent Stabilité du framerate ✅ Stable entre 30 et 60 FPS sur consoles ❌ Les performances varient, notamment en mode multijoueur Prise en charge du modding ✅ Une communauté de moddeurs très active ❌ En pleine expansion, mais encore plus restreinte que celle de Fallout 4 Graphismes et présentation ✅ Textures de haute qualité améliorées par les mods ❌ Amélioration grâce aux mises à jour, mais certains éléments semblent dépassés

Fallout 4 a connu un lancement plutôt solide, avec seulement quelques petits accrocs au début. Bethesda a corrigé les bugs et optimisé les performances, ce qui permet au jeu de fonctionner de manière fluide et stable à une fréquence de 30 à 60 images par seconde sur consoles.

Les graphismes ont bénéficié d’une amélioration considérable, la communauté des moddeurs n’ayant cessé de proposer de nouvelles modifications et améliorations. Et pour vraiment saisir tous ces détails, jouer sur un bon écran de jeu fait toute la différence.

Les fans de Fallout 4 sur les nouvelles plateformes apprécieront les graphismes améliorés et les performances plus fluides, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux PS5 pour une expérience RPG immersive.

Fallout 76 a connu des débuts difficiles ; les bugs et les plantages étaient fréquents. Les mises à jour et extensions régulières de Bethesda, en particulier « Wastelanders » avec ses PNJ réalistes, ont considérablement amélioré l’expérience.

Si vous êtes amateur de RPG immersifs, Fallout 76 offre une expérience remarquable sur Xbox One, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux disponibles sur cette console.

Même si Fallout 4 et Fallout 76 sont sortis il y a plusieurs années, ces deux jeux continuent de connaître un grand succès. Des mises à jour constantes et une communauté passionnée veillent à ce que l’univers de Fallout reste bien vivant. Le soutien continu de Bethesda, associé aux mods, assure véritablement la pérennité de ces jeux.

Si vous souhaitez jouer avec des performances optimales, un PC de jeu adapté est indispensable pour garantir une expérience de jeu fluide. Les performances sont bien meilleures aujourd’hui, même si quelques ralentissements persistent.

Vainqueur : Fallout 4. Il a été lancé avec une plus grande stabilité, fonctionne de manière plus fluide et bénéficie d’une immense communauté de moddeurs qui renouvelle sans cesse les graphismes et le gameplay.

Fallout 4 vs Fallout 76 : monétisation et contenu post-lancement

Voyons maintenant comment ces deux jeux gèrent la monétisation et le contenu post-lancement. Fallout 4 s'appuie sur des DLC payants, tandis que Fallout 76 mise sur des événements saisonniers et des abonnements. Je vais vous présenter ce que chaque jeu propose et comment ils assurent un apport continu de contenu supplémentaire.

Aspect Fallout 4 Fallout 76 Modèle de lancement ✅ DLC traditionnels ✅ Modèle de service en ligne avec mises à jour Contenu post-lancement ✅ Extensions payantes telles que Far Harbor et Nuka-World ✅ Mises à jour saisonnières gratuites et skins payants Monétisation ✅ Achat unique, sans frais supplémentaires ✅ Atom Shop et abonnement optionnel à Fallout 1st Fonctionnalités supplémentaires ✅ Nouvelles zones, quêtes et fonctionnalités via des DLC ✅ Serveurs privés, équipement exclusif et mises à jour de contenu régulières Accessibilité pour les joueurs ✅ Les DLC sont payants, mais aucun abonnement n’est nécessaire ✅ Jeu gratuit avec des avantages d'abonnement en option

Fallout 4 reste fidèle au modèle classique des DLC : vous payez une seule fois et bénéficiez d’extensions gigantesques telles que Far Harbor et Nuka-World. Vous découvrez de nouvelles zones, quêtes et histoires sans les tracas liés à un abonnement. Ces DLC restent, des années plus tard, parmi les préférés des fans.

Fallout 76 fonctionne comme un jeu en service continu, avec des mises à jour constantes et des événements saisonniers. Il propose une boutique en ligne pour des objets cosmétiques ainsi qu’un abonnement « Fallout 1st » qui débloque des mondes privés et des avantages exclusifs. Certains joueurs ne sont pas ravis de ces extras payants, mais le jeu ne cesse de s’enrichir grâce à de grandes extensions telles que « Wastelanders » et « Steel Dawn ».

Fallout 4 s’appuie sur des extensions classiques, tandis que Fallout 76 ne cesse d’évoluer grâce à des mises à jour en continu. Que vous recherchiez une aventure solo aboutie ou un monde en constante évolution, Bethesda vous offre une expérience Fallout toujours aussi novatrice et riche en aventures.

Vainqueur : Égalité. Fallout 4 s’en tient à des DLC classiques sans frais supplémentaires, tandis que Fallout 76 se distingue par des mises à jour saisonnières gratuites et des avantages d’abonnement optionnels.

Verdict final

Écoutez, Fallout 4 est la référence absolue pour tous ceux qui ne jurent que par le grind en solo. Une ambiance RPG très marquée, des choix fous qui ont vraiment de l’importance, sans oublier une communauté de moddeurs qui permet au jeu de rester comme neuf, quel que soit le nombre d’heures que vous y consacrez.

Certes, il faut débourser un peu plus pour les DLC, et il n’y a pas de parties multijoueurs en équipe ici. Mais si vous voulez mener la danse dans le Wasteland, c’est celui-là qu’il vous faut.

Fallout 76 ? C’est une tout autre paire de manches. Si vous aimez jouer en équipe, vous plonger dans un chaos imprévisible et évoluer dans un monde en constante mutation, c’est un excellent choix. Mais attention : ces microtransactions et l’abonnement Fallout 1st ne sont peut-être pas du goût de tout le monde.

Au final, tout dépend de votre style de jeu. Vous voulez jouer en solo et forger votre propre légende ? Fallout 4 est fait pour vous. Vous recherchez la folie du multijoueur et un monde en constante évolution ? Fallout 76 est là pour vous.

Mais si l’on considère l’ensemble – gameplay, scénario, univers et technologie –, Fallout 4 conserve toujours la palme.

FAQ

Lequel est le meilleur, Fallout 4 ou Fallout 76 ?

Fallout 4 est préférable pour une expérience solo approfondie, avec une histoire et une exploration plus riches. Fallout 76 met l’accent sur le chaos multijoueur et les mises à jour en temps réel, mais ne parvient pas tout à fait à égaler la profondeur d’un RPG classique comme Fallout 4.

Fallout 4 est-il le même jeu que Fallout 76 ?

Non, Fallout 4 n’est pas le même jeu que Fallout 76. Fallout 4 est un RPG solo classique, tandis que Fallout 76 vous plonge dans un univers multijoueur en ligne axé sur la survie en coopération et l’exploration. C’est le même univers Fallout, mais l’ambiance est totalement différente.

Fallout 4 est-il plus vaste que Fallout 76 ?

Fallout 76 dispose d’une carte plus vaste, mais son scénario et ses détails sont moins riches. Les zones de Fallout 4 sont plus compactes et riches en intrigues, tandis que Fallout 76 s’étend sur de vastes biomes et propose des événements multijoueurs qui ralentissent quelque peu le rythme.

Faut-il commencer par jouer à Fallout 4 ou à Fallout 76 ?

Si l’histoire et l’évolution des personnages sont vos priorités, commencez par Fallout 4. Il s’agit d’une aventure complète et autonome. Fallout 76 est préférable si vous appréciez le multijoueur, les mises à jour en direct et que vous n’êtes pas rebuté par une courbe d’apprentissage plus raide.

Puis-je jouer à Fallout 76 sans avoir joué à Fallout 4 ?

Oui, vous pouvez jouer à Fallout 76 sans avoir joué à Fallout 4. Il s’agit d’un jeu autonome doté de son propre scénario ; aucune connaissance préalable de l’univers Fallout n’est donc nécessaire.