Fallout 4 kontra Fallout 76: Czy lepiej grać jako Samotny Wędrowiec, czy dołączyć do drużyny online?

Porównanie Fallout 4 i Fallout 76 może wydawać się prostym wyborem – ta sama seria Fallout, ten sam postapokaliptyczny świat, prawda? Nie do końca. Te dwie gry kierują uniwersum Fallouta w zupełnie różnych kierunkach – i właśnie ta różnica sprawia, że porównywanie ich jest tak fascynujące.

W tym przewodniku omówię cechy wyróżniające każdą z gier i pomogę Ci ustalić, która z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu gry. Jeśli chcesz zgłębić świat Fallouta, to idealne miejsce na początek.

Fallout 4 kontra Fallout 76: przegląd gier

Seria „Fallout” nigdy nie bała się podejmować ryzyka, co widać szczególnie wyraźnie w przypadku „Fallout 4” i „Fallout 76”. Te dwie gry mogą mieć wspólne DNA – postapokaliptyczne pustkowie, zmutowane stworzenia i charakterystyczny czarny humor – ale rozgrywają się w zupełnie odmienny sposób.

Fallout 4, który ukazał się w 2015 roku, jest bliższy temu, co kochają wieloletni fani. Mamy tu do czynienia z grą o wciągających elementach fabularnych i rozgrywce, która dostosowuje się do stylu gracza. Scena moderska również nie zwalnia tempa; nowe poprawki, gruntowne przeróbki i tworzone przez fanów dodatki nieustannie podtrzymują jej żywotność i świeżość.

Dzięki wielowarstwowej mechanice i dopracowanemu projektowi nie dziwi fakt, że ta część nadal zajmuje szczególne miejsce wśród fanów Fallouta, zwłaszcza jeśli lubisz gry jednoosobowe i swobodę wyboru.

Jest też Fallout 76. Powiedzmy sobie szczerze – jego premiera była nieco… burzliwa. Jednak z biegiem czasu firma Bethesda włożyła sporo wysiłku, by przekształcić tę grę w coś, w co naprawdę warto zagrać.

Po latach ciągłych aktualizacji gra przekształciła się w RPG typu „MMO-lite”, pełne wydarzeń, nowej broni, rzemiosła i eksploracji w ramach drużyny. Jeśli jesteś gotowy, by wraz ze swoją ekipą wkroczyć do świata Fallouta, w którym zawsze trzeba być online, czeka na ciebie ogromny świat pełen nowych treści do odkrycia. Gry takie jak Fallout oferują podobne, wciągające światy i przygody.

W swej istocie obie gry nadal trzymają się tego znanego rytmu. Łączy je podobny styl walki i oprawa wizualna, ale sposób, w jaki pozwalają ci zanurzyć się w świecie Fallouta, nie mógłby być bardziej odmienny. O to właśnie chodzi w tym artykule: pomóc ci zdecydować, która z nich będzie twoją następną ulubioną grą.

Fallout 4 kontra Fallout 76: podstawowe wrażenia z rozgrywki

Te dwie gry oferują różne oblicza apokalipsy i często są uznawane za jedne z najlepszych gier z serii Fallout. Fallout 4 opiera się na jasnej pętli rozgrywki: eksploruj pustkowie, buduj swoją bazę, realizuj zadania i kształtuj fabułę na swój sposób. To solidny wybór , jeśli lubisz przejmować pełną kontrolę w nieprzewidywalnych sytuacjach.

Z kolei Fallout 76 opiera się na rozgrywce wieloosobowej. Eksplorujesz świat w czasie rzeczywistym wraz z innymi graczami, jednocześnie kształtując własną przygodę, co czyni tę grę jedną z najlepszych gier wieloosobowych dostępnych obecnie na rynku. Mechaniki gry zachęcają do działania zespołowego i szybkiego dostosowywania się, co sprawia, że Fallout staje się bardziej nieprzewidywalnym i opartym na interakcji społecznej doświadczeniem.

Fallout 4 – gra RPG dla jednego gracza

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One/X/S Rok wydania 2015 Producent Bethesda Game Studios Najlepsze dla Samodzielną eksplorację, rozbudowaną personalizację, wciągającą fabułę

Jeśli dorastałeś grając w gry z serii Fallout, takie jak New Vegas, to Fallout 4 prawdopodobnie sprawi, że poczujesz się jak w domu – gra ta plasuje się wśród najlepszych gier RPG akcji, jakie kiedykolwiek powstały.

To gra RPG dla jednego gracza: trafiasz na ruiny Pustkowi, gdzie w zniszczonym świecie poszukujesz zaginionego syna. Gra przenosi cię do świata, który powoli cię zmienia, w zależności od tego, jak grasz.

Masz pełną kontrolę nad swoją postacią – od tego, jak się zachowujesz, po to, jak reaguje na ciebie świat. To właśnie sprawia, że jest to tak mocna pozycja w serii Fallout.

Systemy gry dają ci swobodę eksperymentowania, a jednocześnie są na tyle realistyczne, że wszystko ma sens. Wśród ruin tworzysz coś osobistego.

System budowy baz pozwala ci tworzyć strefy bezpieczeństwa, dekorować je, bronić, a nawet zamieniać w centra zysków. Chcesz rekrutować osadników lub zaprojektować całą ulicę handlową? Daj się ponieść fantazji.

Znacznym ulepszeniom poddano również system walki. Jest on bardziej płynny niż w poprzednich częściach serii i sprawia, że każda strzelanina wydaje się osobista, co stawia „Fallout 4” w gronie najlepszych gier FPS.

Ponadto prężna społeczność modderów sprawia, że gra pozostaje żywa nawet wiele lat po premierze – dzięki modom, które ulepszają grafikę, dodają nowe historie lub zamieniają twojego psa w Deathclawa (tak, naprawdę). Skorzystaj z laptopa do gier, aby w pełni cieszyć się tymi ulepszeniami wizualnymi.

Spośród dwóch gier biorących udział w debacie „Fallout 4 kontra Fallout 76” to właśnie ta najsilniej pozostaje wierna korzeniom uniwersum Fallouta. Daje ci swobodę podejścia do spraw na własnych warunkach i kształtowania przygody zgodnie z twoim stylem.

Porada od profesjonalisty Chcesz lepszej grafiki i fajniejszego ekwipunku? Skorzystaj ze sceny modowej: całkowicie wzbogaca ona grę i sprawia, że doświadczenie z Fallout 4 za każdym razem staje się czymś nowym.

Tryb wieloosobowy online w Fallout 76

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Producent Bethesda Game Studios Najlepsze dla wspólną eksplorację, aktualizacje na żywo, rozgrywkę typu survival

W momencie premiery Fallout 76 nie wypadł najlepiej. Gra pojawiła się na rynku bez postaci niezależnych, pełna błędów i pozbawiona tego, czego oczekiwali fani.

Jednak po latach wysiłków i ciągłych aktualizacji jest to obecnie w pełni grywalne (i naprawdę zabawne) MMO oparte na chaosie trybu wieloosobowego. To bez wątpienia jedna z najlepszych gier kooperacyjnych na rynku dla fanów, którzy chcą łączyć siły i wspólnie eksplorować świat.

Ta odsłona całkowicie zmienia typowe doświadczenie z serii Fallout. Nadal jesteś w samym sercu chaosu Pustkowi, ale tym razem napięcie i decyzje dzielisz z prawdziwymi ludźmi wokół ciebie.

Wszędzie czekają na ciebie losowe spotkania – od sojuszników po trolli. Nigdy nie wiesz, co kryje się za rogiem. Każdy wybór, którego dokonujesz, wpływa na twoją walkę o przetrwanie i zmienia to, jak gra na ciebie reaguje.

Jeśli szukasz uporządkowanej rozgrywki, ta gra może nie być dla ciebie, ale jeśli kochasz chaos napędzany przez graczy? To właśnie ta gra.

I tak, w Fallout 76 w końcu pojawiają się postacie ludzkie z prawdziwymi dialogami. Zadania i fragmenty fabuły dają ci teraz więcej, czym możesz się zainteresować, nawet jeśli nie są tak emocjonalnie głębokie jak w Fallout 4 czy New Vegas.

Model sezonowy wprowadza nową zawartość, rzadką broń, elementy kosmetyczne oraz wyzwania zmieniające rozgrywkę – w Falloutcie zawsze jest coś nowego do odkrycia. Wszystko to sprawia, że Fallout 76 jest jedną z najlepszych gier MMORPG dla fanów serii.

To gra, w której przyjaciele sprawiają, że jest jeszcze lepsza. Jeśli pociąga cię chaos, w którym twoja drużyna naprawdę ma znaczenie, a świat reaguje w czasie rzeczywistym, to może być ta część serii Fallout, która na najdłużej pozostanie w twojej pamięci.

Porada od profesjonalisty Graj z mikrofonem i drużyną. Bezpośrednia komunikacja zamienia chaotyczne wydarzenia w strategiczne atuty, zwłaszcza podczas zmagań w strefach walk o wysokim poziomie trudności.

Zwycięzca: Zdecydowanie „Fallout 4”. Kładzie większy nacisk na mechanikę RPG, ułatwia grindowanie w pojedynkę i pozostaje świeży dzięki modom, które wciąż przyciągają gracza z powrotem do gry.

Fallout 4 kontra Fallout 76: fabuła i narracja

Fallout 4 oferuje osobistą, opartą na postaciach fabułę z ważnymi wyborami, które kształtują otaczający cię świat. Jesteś związany z ustaloną historią, ale to, jak poradzisz sobie z tą podróżą – i kim się staniesz – zależy wyłącznie od ciebie.

Z kolei gra „Fallout 76” rozpoczęła się bez żadnych ludzkich postaci niezależnych: były tylko ślady wskazówek rozrzucone po całym świecie, a gracz musiał samodzielnie ułożyć z nich całość historii. Aktualizacja „Wastelanders” całkowicie zmieniła ten schemat – teraz gracz faktycznie wchodzi w interakcje z postaciami, które reagują na jego wybory, a nie tylko z logami tekstowymi czy szumem w tle.

Obie gry z serii Fallout oferują różne style opowiadania historii: jedna jest klasyczna i skupia się na graczowi, druga jest bardziej dynamiczna i oparta na społeczności.

Osobista podróż w Fallout 4

W gruncie rzeczy w Fallout 4 wszystko kręci się wokół ciebie. Wcielasz się w rolę Jedynego Ocalałego: rodzica wyrwanego ze swojego dawnego życia i wrzuconego do zrujnowanego świata, by odnaleźć zaginionego syna.

Nie jest to jednak tylko misja ratunkowa. Fabuła pozwala ci kształtować swoją tożsamość w uniwersum Fallouta: czy sprzymierzysz się z Bractwem? Dołączysz do Instytutu? Pozostaniesz samotnikiem i będziesz budować osady? Wybór należy do ciebie.

Bethesda wnosi do gry swoją charakterystyczną głębię narracji, dzięki czemu możesz swobodnie kształtować otaczający cię świat w sposób, który naprawdę ma znaczenie. Twoje wybory decydują o tym, kto przeżyje, kto zginie i jakim przywódcą (lub niszczycielem) się staniesz. Nawet system walki odzwierciedla tę elastyczność dzięki systemowi V.A.T.S., który pozwala spowolnić akcję i precyzyjnie zaplanować każdy strzał.

Oprócz głównej fabuły gra nieustannie zachęca do odkryć, które dają równie dużą satysfakcję – od tworzenia własnej przestrzeni po zagłębianie się w nieoczekiwane zakręty fabuły.

A dzięki wciąż prężnej społeczności modderów wciąż pojawiają się nowe treści – od w pełni udźwiękowionych towarzyszy po zupełnie nowe kampanie na miarę Vegas.

To właśnie ta odsłona serii „Fallout” wyznaczyła standardy dla współczesnych gier jednoosobowych i zdecydowanie warto w nią zagrać, jeśli pragniesz emocjonalnej głębi i swobody wyboru.

Porada od profesjonalisty Chcesz zwiększyć powtórną grywalność? Spróbuj wcielić się w zupełnie inny typ postaci. Wybór frakcji i decyzje dialogowe całkowicie zmienią przebieg Twojej przygody.

Ewolucja fabuły w Fallout 76

Fallout 76 pojawił się na rynku z odważną koncepcją: żadnych ludzkich postaci niezależnych, tylko ty i ruiny. Pierwotna wizja skupiała się na opowiadaniu historii poprzez otoczenie, w którym gracz sam składał w całość historię powojennych Appalachów. Było to klimatyczne, ale w większości brakowało temu emocjonalnej głębi.

Sytuacja uległa zmianie wraz z aktualizacją „Wastelanders”, która przywróciła do gry postacie niezależne (NPC) oraz pełnoprawne linie fabularne.

Nagle „Fallout 76” zaczął sprawiać wrażenie bardziej znanej części serii „Fallout”. Niezależnie od tego, czy pomagasz miastu w obronie, czy decydujesz, którą frakcję wesprzeć, zadania mają teraz prawdziwą wartość fabularną.

Gra nieustannie się zmienia, ciągle pojawiają się w niej nowe treści, które przekształcają sposób, w jaki doświadczasz świata; czasem subtelnie, a czasem poprzez prawdziwy zwrot akcji.

Prawdziwa magia tkwi w chaosie współpracy; w jednej chwili możesz targować się o przetrwanie, a w następnej nagle zostajesz wciągnięty w chaotyczną strzelaninę. Żadne dwie sytuacje nie rozgrywają się tak samo, gdy świat reaguje w czasie rzeczywistym.

Dzięki połączeniu elementów gier MMO i klasycznych RPG „Fallout 76” może nie być najlepszą grą dla purystów, ale bez wątpienia jest bardziej „Falloutem” niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza jeśli lubisz dzielić Pustkowie z przyjaciółmi.

Porada od profesjonalisty Dołącz do publicznej drużyny, aby uzyskać korzyści dla całej grupy oraz premię do XP. To sprytny sposób na zdobywanie kolejnych poziomów, a przy okazji poznanie pomocnych (i przezabawnych) ocalałych.

Zwycięzca: Fallout 4. Fabuła tym razem robi o wiele większe wrażenie; każdy wybór ma znaczenie, a emocjonalny ładunek naprawdę się liczy.

Fallout 4 kontra Fallout 76: Świat i atmosfera

W grze Fallout 4 trafiasz do gęsto zabudowanego, ogarniętego wojną Bostonu, pełnego wielowarstwowych detali i opowieści płynących z otoczenia. Każdy obszar sprawia wrażenie, jakby próbował ci coś przekazać. To praktycznie świat stworzony po to, by odkrywać go kawałek po kawałku.

Appalachia w Fallout 76 jest większa i bardziej dzika. To rozległa mapa pełna niesamowitego piękna. W jednej chwili wędrujesz po mglistych lasach, a w następnej zostajesz złapany w burzę radiacyjną. Nadal znajdziesz tu rozrzucone fragmenty fabuły, ale świat ewoluuje wraz z sezonowymi aktualizacjami i treściami na żywo.

Obie gry doskonale oddają atmosferę: jedna jest kameralna i dopracowana, druga – rozległa i nieustannie zmieniająca się.

Commonwealth w Fallout 4

Spośród wszystkich gier z serii Fallout to właśnie Fallout 4 wywołał we mnie najsilniejsze poczucie: „Muszę zobaczyć, co kryje się za tym zakrętem”.

Zostajesz przeniesiony do Wspólnoty – tej zrujnowanej wersji Bostonu, gdzie przeszłość wciąż unosi się w każdej uliczce, schronie i na wpół zasypanych ruinach. W jednej chwili skradasz się obok zardzewiałego czołgu, a w następnej brodzisz po kolana w przerażającej fabryce pełnej syntetyków.

Nie chodzi tylko o zadania czy mechanikę rozgrywki – sam świat wciąga gracza. Miejsca takie jak Diamond City, Krypta 111 i świecące morze wydają się żywe, nawet gdy wszystko wokół jest martwe. To właśnie ten rodzaj mapy, który sprawia, że zbaczasz z głównej misji tylko po to, by obejrzeć dziwny budynek w oddali.

Nie wspominając już o broni w Fallout 4. Karabin plazmowy i Fat Man? To naprawdę jedne z najbardziej kultowych rodzajów broni w historii gier wideo.

A do tego dochodzi społeczność modderów, która praktycznie przekształciła Fallout 4 w hobby, nieustannie dodając nową zawartość, która rozszerza grę we wszystkich kierunkach. To gra, która po prostu wciąż się rozwija, nawet wiele lat po premierze.

Jeśli lubisz gry z otwartym światem dla jednego gracza, które wciągają na wiele godzin, „Fallout 4” wciąż robi ogromne wrażenie.

Rada od profesjonalisty Dodaj kilka modów związanych z przetrwaniem i pogodą. Dzięki temu całe doświadczenie z Falloutem stanie się o wiele bardziej intensywne, a jednocześnie nie zakłóci oryginalnego klimatu.

Appalachia w Fallout 76

Fallout 76 jest dziwny w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Bierze wszystko, czego oczekujesz od serii Fallout, i przenosi to do Appalachów – tej ogromnej, niesamowitej wersji Zachodniej Wirginii – wraz z toksycznymi bagnami, nawiedzonymi lasami i zardzewiałymi starymi kolejkami górskimi pośrodku pustkowia. Jest chaotycznie, ale jak na Pustkowie, zaskakująco pięknie.

W momencie premiery gra polegała głównie na tym, że ty i garstka innych graczy przeszukiwaliście ruiny i składaliście fabułę z fragmentów znalezionych na taśmach i w dziennikach. Trochę samotne, ale interesujące.

Z czasem jednak pojawiła się nowa zawartość. Pojawili się postacie niezależne i pojawiły się prawdziwe zadania, więc w końcu znów zaczęło to przypominać prawdziwą grę z serii Fallout.

Teraz zawsze coś się dzieje. Wydarzenia pojawiają się nieustannie, mapa ciągle się zmienia, a gra z przyjaciółmi naprawdę świetnie się sprawdza dzięki publicznym atutom drużynowym, które wzbogacają doświadczenie. System walki również się poprawił, zwłaszcza gdy odpowiednio skomponujesz swój ekwipunek.

Jeśli szukasz świata Fallouta, który trzyma cię w napięciu dzięki ciągłym niespodziankom i ewoluującym wyzwaniom, to właśnie tutaj powinieneś być.

Rada od profesjonalisty Dołącz do drużyny o wspólnych celach. To świetny sposób na zdobycie bonusów XP i łatwe pokonanie trudniejszych elementów, takich jak budowa bazy czy walki z bossami.

Zwycięzca: Fallout 4. Świat wydaje się bardziej spójny i żywy, a starannie dopracowane strefy wręcz zachęcają: „Hej, odkryj mnie!”.

Fallout 4 kontra Fallout 76: wydajność i aspekty techniczne

Przyjrzyjmy się, jak Fallout 4 i Fallout 76 wypadają pod względem wydajności i stabilności – od błędów z dnia premiery po to, jak płynnie działają obecnie. Sprawdzimy liczbę klatek na sekundę, grafikę oraz to, jak aktualizacje wpłynęły na obie gry.

Aspekt Fallout 4 Fallout 76 Stan w momencie premiery ✅ W większości stabilna, z drobnymi błędami ❌ Więcej błędów, częste awarie Obecna wydajność ✅ Stabilna i dobrze poprawiona ✅ Coraz lepsza dzięki regularnym aktualizacjom Jakość grafiki ✅ Solidna podstawowa grafika, która zyskuje dzięki modom ✅ Z czasem uległa poprawie, ale może być nierówna Błędy/Optymalizacja ✅ W momencie premiery gra miała pewne niedociągnięcia, które zostały usunięte dzięki aktualizacjom ❌ Znaczna poprawa, choć niektóre problemy nadal występują Stabilność liczby klatek na sekundę ✅ Stabilne 30–60 klatek na sekundę na konsolach ❌ Wydajność jest zmienna, zwłaszcza w trybie wieloosobowym Obsługa modów ✅ Ogromna społeczność modderów ❌ Rośnie, ale wciąż jest mniejsza niż w przypadku Fallout 4 Grafika i prezentacja ✅ Wysokiej jakości tekstury, dodatkowo ulepszone przez modyfikacje ❌ Poprawiła się dzięki aktualizacjom, ale niektóre elementy wyglądają na przestarzałe

Gra „Fallout 4” zadebiutowała całkiem solidnie, z zaledwie kilkoma drobnymi potknięciami na początku. Bethesda naprawiła błędy i poprawiła wydajność, dzięki czemu rozgrywka przebiega płynnie i stabilnie z prędkością 30–60 klatek na sekundę na konsolach.

Grafika została znacznie ulepszona dzięki społeczności modderów , która nieustannie wprowadzała nowe poprawki i ulepszenia. Aby naprawdę dostrzec wszystkie te szczegóły, warto grać na dobrym monitorze gamingowym – to robi ogromną różnicę.

Fani Fallouta 4 na nowszych platformach z pewnością docenią ulepszoną grafikę i płynniejszą rozgrywkę, co sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier na PS5 zapewniających wciągające wrażenia z RPG.

Fallout 76 miał trudny początek; błędy i awarie były na porządku dziennym. Regularne aktualizacje i dodatki od Bethesdy, zwłaszcza „Wastelanders” z prawdziwymi postaciami niezależnymi, znacznie poprawiły wrażenia z gry.

Jeśli jesteś fanem wciągających gier RPG, Fallout 76 oferuje niezwykłe wrażenia na Xbox One, co czyni go jedną z najlepszych dostępnych gier na tę konsolę.

Mimo że Fallout 4 i Fallout 76 pojawiły się na rynku już kilka lat temu, obie gry nadal cieszą się popularnością. Ciągłe aktualizacje i pełna pasji społeczność sprawiają, że świat Fallouta pozostaje żywy i pełen energii. Nieustanne wsparcie ze strony Bethesdy oraz modyfikacje naprawdę przedłużają żywotność tych gier.

Jeśli chcesz grać z maksymalną wydajnością, do płynnej rozgrywki niezbędny jest odpowiedni komputer do gier. Wydajność jest teraz znacznie lepsza, choć nadal zdarzają się pewne opóźnienia.

Zwycięzca: Fallout 4. Gra została wydana w bardziej stabilnej wersji, działa płynniej i może pochwalić się ogromną społecznością modderów, dzięki której grafika i rozgrywka nie tracą na atrakcyjności.

Fallout 4 kontra Fallout 76: monetyzacja i zawartość po premierze

Przyjrzyjmy się teraz, jak te dwie gry radzą sobie z monetyzacją i zawartością po premierze. Fallout 4 opiera się na płatnych DLC, podczas gdy Fallout 76 stawia na wydarzenia sezonowe i subskrypcje. Przedstawię wam, co oferuje każda z gier i w jaki sposób zapewniają one ciągły dopływ dodatkowej zawartości.

Aspekt Fallout 4 Fallout 76 Model premierowy ✅ Tradycyjne DLC ✅ Model usługi na żywo z aktualizacjami Treści po premierze ✅ Płatne dodatki, takie jak Far Harbor i Nuka-World ✅ Bezpłatne aktualizacje sezonowe oraz płatne skórki Monetyzacja ✅ Jednorazowy zakup, bez dodatkowych opłat ✅ Sklep Atom Shop i opcjonalna subskrypcja Fallout 1st Dodatkowe funkcje ✅ Nowe strefy, zadania i funkcje dostępne w ramach DLC ✅ Prywatne serwery, ekskluzywny ekwipunek i regularne aktualizacje zawartości Dostępność dla graczy ✅ Dodatki DLC są płatne, ale subskrypcja nie jest wymagana ✅ Gra darmowa z opcjonalnymi korzyściami wynikającymi z subskrypcji

Fallout 4 pozostaje wierny klasycznemu modelowi DLC: płacisz raz i otrzymujesz ogromne dodatki, takie jak Far Harbor i Nuka-World. Zyskujesz nowe obszary, zadania i historie bez kłopotów związanych z subskrypcją. Te dodatki DLC nadal cieszą się popularnością wśród fanów nawet po latach.

Fallout 76 funkcjonuje jako gra typu „live service” z ciągłymi aktualizacjami i wydarzeniami sezonowymi. W grze dostępny jest sklep z elementami kosmetycznymi oraz subskrypcja Fallout 1st, która odblokowuje prywatne światy i ekskluzywne korzyści. Niektórzy gracze nie są zachwyceni płatnymi dodatkami, ale gra wciąż się rozwija dzięki dużym rozszerzeniom, takim jak Wastelanders i Steel Dawn.

Fallout 4 opiera się na klasycznych rozszerzeniach, podczas gdy Fallout 76 nieustannie ewoluuje dzięki aktualizacjom na żywo. Niezależnie od tego, czy chcesz przeżyć dopracowaną przygodę w pojedynkę, czy też w nieustannie zmieniającym się świecie, Bethesda zapewnia doświadczenie Fallouta, które wciąż jest świeże i pełne przygód.

Zwycięzca: Remis. Fallout 4 pozostaje przy klasycznych dodatkach DLC bez dodatkowych opłat, podczas gdy Fallout 76 wyróżnia się darmowymi aktualizacjami sezonowymi i opcjonalnymi korzyściami wynikającymi z subskrypcji.

Ocena końcowa

Słuchaj, Fallout 4 to klasyk dla każdego, kto stawia na samotną grindowankę. Głębokie klimaty RPG, szalone wybory, które naprawdę mają znaczenie, a do tego scena modów, dzięki której gra wydaje się zupełnie nowa, niezależnie od tego, ile godzin w nią włożysz.

Jasne, trzeba wydać trochę dodatkowej gotówki na DLC i nie ma tu drużynowych rozgrywek wieloosobowych. Ale jeśli chcesz sam rządzić na Pustkowiach, to właśnie ta gra jest najlepsza.

Fallout 76? To zupełnie inna bajka. Jeśli lubisz grać z ekipą, zanurzać się w nieprzewidywalnym chaosie i odkrywać świat, który nieustannie się zmienia, to świetny wybór. Ale ostrzegam: te mikrotransakcje i subskrypcja Fallout 1st mogą nie wszystkim przypadnąć do gustu.

Ostatecznie wszystko zależy od twojego stylu gry. Chcesz działać w pojedynkę i stworzyć własną legendę? Fallout 4 to gra dla ciebie. Szukasz szaleństwa w trybie wieloosobowym i żywego świata? Fallout 76 spełni twoje oczekiwania.

Jeśli jednak mówimy o całościowym pakiecie – rozgrywce, fabule, świecie i technologii – to Fallout 4 wciąż pozostaje numerem jeden.

Często zadawane pytania

Która gra jest lepsza, Fallout 4 czy Fallout 76?

Fallout 4 jest lepszy, jeśli chodzi o rozbudowaną rozgrywkę solo, z bogatszą fabułą i możliwościami eksploracji. Fallout 76 skupia się na chaosie w trybie wieloosobowym i aktualizacjach na żywo, ale nie dorównuje klasycznej głębi RPG, jaką oferuje Fallout 4.

Czy Fallout 4 to ta sama gra co Fallout 76?

Nie, Fallout 4 to nie to samo co Fallout 76. Fallout 4 to klasyczna gra RPG dla jednego gracza, podczas gdy Fallout 76 przenosi cię do świata wieloosobowego online, skupionego na kooperacyjnej walce o przetrwanie i eksploracji. Ten sam świat Fallouta, ale zupełnie inny klimat.

Czy Fallout 4 jest większy niż Fallout 76?

Fallout 76 ma większą mapę, ale nie jest tak bogaty w fabułę ani szczegóły. Obszary w Fallout 4 są bardziej zwarte i bogate fabularnie, podczas gdy Fallout 76 rozciąga się na rozległych biomach i oferuje wydarzenia w trybie wieloosobowym, które spowalniają tempo rozgrywki.

Od czego zacząć: od Fallout 4 czy od Fallout 76?

Jeśli najważniejsza jest dla Ciebie fabuła i rozwój postaci, zacznij od Fallout 4. To kompletna, samodzielna przygoda. Fallout 76 będzie lepszym wyborem, jeśli interesuje Cię tryb wieloosobowy, aktualizacje na żywo i nie przeszkadza Ci bardziej stroma krzywa nauki.

Czy mogę zagrać w Fallout 76 bez grania w Fallout 4?

Tak, możesz grać w Fallout 76 bez grania w Fallout 4. Jest to samodzielna gra z własną fabułą, więc nie jest wymagana wcześniejsza znajomość serii Fallout.