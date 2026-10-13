Configuration requise pour GTA 6 : votre PC est-il compatible ?

La configuration requise pour GTA 6 est ce que les joueurs sur PC ne cessent de rechercher. La réponse honnête est à la fois complexe et intéressante : Rockstar n’a pas publié de configuration officielle pour GTA 6 sur PC, car la version PC n’avait pas encore été annoncée en juillet 2026. Quiconque vous présente une fiche technique « confirmée » ne fait que formuler des hypothèses.

Ce que je peux vous fournir, ce sont les prévisions les plus crédibles concernant la configuration requise pour GTA 6, basées sur le matériel confirmé des consoles, l’historique des moteurs de Rockstar et des titres AAA comparables.

Dans cet article, nous allons détailler la configuration minimale estimée pour GTA 6 sur PC ainsi que la configuration recommandée, expliquer pourquoi la version PC est retardée et vous aider à décider si vous devriez mettre à niveau votre PC dès maintenant.

Configuration requise pour GTA 6 : ce que nous savons

En juillet 2026, GTA 6 n’est confirmé que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Sa sortie est prévue le 19 novembre 2026, avec un préchargement à partir du 12 novembre. Rockstar Games n’ayant pas annoncé de version PC, il n’existe pour l’instant aucune configuration système officielle pour GTA 6.

L'annonce de précommande de Rockstar, datée du 24 juin 2026, ne mentionne que la PS5 et l’Xbox Series X|S. Le rapport financier de Take-Two de mai 2026 ne fait pas non plus mention d'une version PC. Ce qui est confirmé est concret :

Lancement le 19 novembre

Compatibilité avec les consoles

Prix de l'édition standard (79,99 $)

Prix de l'édition Ultimate (99,99 $)

Accent mis sur le mode solo lors du lancement

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a déclaré sans détour, comme le rapporte IGN, que GTA 6 ne sortira pas sur PC dès le premier jour, et que ce délai est une décision commerciale délibérée plutôt qu'un problème technique. Cela n'a rien à voir avec une annulation du jeu sur PC. M. Zelnick a souligné que « pratiquement tous nos titres à succès finissent par sortir sur toutes les plateformes au fil du temps », et chaque sortie récente de Rockstar a fini par arriver sur PC.

Tout site web vous présentant un tableau confirmé de la configuration requise pour GTA 6 sur PC vous propose des estimations issues de la communauté, et non des informations officielles de Rockstar ; cela inclut les spécifications PC prévues pour GTA 6 que vous verrez ici. J’ai clairement indiqué chaque prévision, afin que vous sachiez toujours ce qui relève de la réalité et ce qui relève d’une analyse éclairée.

Si vous prévoyez de vous lancer sur console dès le premier jour plutôt que d’attendre le portage PC retardé, vous pouvez acheter des précommandes officielles pour console et des bons cadeaux sur Eneba afin de réserver votre exemplaire.

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Configuration PC prévue pour GTA 6 : tableau des performances et des spécifications

Afin de vous aider à cibler vos objectifs de jeu spécifiques, nous avons classé les spécifications prévues en trois niveaux de performances distincts, y compris la configuration recommandée pour GTA 6.

Important : toutes les spécifications ci-dessous sont des estimations basées sur le matériel de la PS5 et de la Xbox Series X|S, l’historique du moteur RAGE de Rockstar et des titres AAA comparables. Il s’agit de la même méthode utilisée par les analystes de Digital Foundry et la communauté des spécialistes du matériel informatique en général. Cette page sera mise à jour dès la publication des spécifications officielles.

Niveau de performances visé Exigences prévues en matière de processeur Cible prévue pour le GPU et la VRAM Architecture mémoire et stockage Configuration minimale (1080p / 30 à 40 images par seconde) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (8 Go de VRAM au minimum) 16 Go de RAM + 150 Go de SSD (NVMe recommandé) Configuration recommandée (1440p / 60 images par seconde) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (12 Go ou plus de VRAM) 32 Go de RAM DDR5 + SSD NVMe Gen 4 de 150 Go Ultra / 4K (4K / 60+ images par seconde) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 Go ou plus de mémoire vidéo) 32 Go à 64 Go de RAM DDR5 + SSD NVMe Gen 4/Gen 5 de 200 Go

Windows 11 est recommandé pour la fonctionnalité DirectStorage, qui permet au jeu de transférer des ressources du SSD vers la carte graphique, réduisant ainsi les temps de chargement et les saccades.

La Xbox Series S représente le minimum pratique pour PC, puisqu’il s’agit de la console la moins puissante que Rockstar doive prendre en charge, avec environ 8 Go de mémoire pour les jeux. Avec la configuration minimale requise pour GTA 6, le jeu est jouable, mais l’expérience n’est pas celle à laquelle s’attendent la plupart des joueurs sur PC.

Pour l’expérience que la plupart des joueurs souhaitent réellement, les spécifications recommandées visent une résolution de 1 440p à 60 images par seconde stables avec des paramètres élevés, et le ray tracing activé à un niveau de qualité modéré. C’est le juste milieu sur lequel s’accordent la plupart des analystes.

Si vous visez la 4K à 60 images par seconde dans le niveau « Ultra », la 4K native sans upscaling nécessitera probablement une RTX 5080 ou une carte plus performante, bien que les technologies d’upscaling basées sur l’apprentissage profond, telles que DLSS Quality ou FSR, aideront les cartes de milieu de gamme à dépasser leurs limites.

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Allocations de VRAM et upscaling : avez-vous besoin de 32 Go de RAM pour GTA 6 ?

Une question courante chez les joueurs sur PC est de savoir de combien de VRAM GTA 6 a besoin et s’il est indispensable de passer à 32 Go de RAM pour ce jeu.

Vice City propose des environnements denses et des textures détaillées ; les textures haute résolution satureront donc rapidement la mémoire graphique. 8 Go de VRAM suffiront en 1080p avec des textures de qualité faible à moyenne, mais le passage à des paramètres plus élevés exigera des allocations de VRAM plus importantes.

Pour des performances stables, les technologies d’upscaling basées sur l’apprentissage profond, telles que DLSS Quality et FSR 3.0, seront des outils indispensables pour aider les configurations de milieu de gamme à maintenir des fréquences d’images fluides en 1440p et 4K sans surcharger le tampon de mémoire graphique.

Si vous recherchez la meilleure carte graphique pour les configurations PC de GTA 6 en 1080p et 1440p, en ciblant des modèles tels que la NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou l'AMD Radeon RX 7800 XT (16 Go), vous aurez ainsi la garantie que votre configuration dispose d’une marge de mémoire suffisante et prend en charge l’upscaling.

Pourquoi ces spécifications sont-elles si élevées ?

Les exigences techniques élevées prévues pour GTA 6 sur PC s’expliquent par les mises à jour exigeantes du moteur RAGE 9 :

Densité et simulation IA Les configurations de simulation gourmandes en mémoire sollicitent fortement les processeurs multicœurs lors d’interactions urbaines complexes. Infrastructure d’éclairage L’éclairage global avancé par lancer de rayons et les matrices de réflexion exigent une puissance de GPU élevée, tant en résolution native qu’en résolution upscalée. Streaming des ressources Les boucles de performance du système de streaming des ressources, pour un fonctionnement fluide, nécessitent les vitesses des SSD NVMe ; les disques durs mécaniques provoquent d'importants ralentissements. Charge thermique du système Les exigences de performances soutenues poussent les composants à la limite des paramètres de limitation thermique du matériel, rendant le refroidissement indispensable.

GTA 6 est fortement limité au niveau du processeur par ces exigences du moteur. Les anciens processeurs quadricœurs auront du mal à suivre dans les rues animées de la ville. Passer à des processeurs dotés d’une architecture de cache performante, comme la série AMD X3D, offrira un gain de performances plus important que de se fier uniquement à la puissance du GPU.

Spécifications PC de GTA 6 par rapport au matériel PS5 et Xbox

La meilleure façon de prévoir la configuration PC requise pour GTA 6 est de partir du matériel dont nous connaissons déjà les caractéristiques. Jetons un coup d’œil rapide à ce que renferment les consoles de la génération actuelle :

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S Processeur 8 cœurs AMD Zen 2 à une fréquence pouvant atteindre 3,5 GHz 8 cœurs AMD Zen 2 à une fréquence pouvant atteindre 3,85 GHz 8 cœurs AMD Zen 2 à 3,8 GHz (3,66 GHz en SMT) 8 cœurs AMD Zen 2 à 3,6 GHz (3,4 GHz en mode SMT) Architecture GPU AMD RDNA 2 RDNA 2/3 personnalisée (avec ray tracing RDNA 4) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Performances du GPU ~10,28 TFLOPs ~16,7 TFLOPs (ou 33,5 TFLOPs en double émission) 12,15 TFLOPs ~4,0 TFLOPs Mémoire 16 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 + 2 Go de DDR5 16 Go de GDDR6 10 Go de GDDR6

Un TFLOP est une mesure approximative du débit graphique brut ; plus ce chiffre est élevé, plus la carte est rapide. En termes de performances brutes du GPU, ces caractéristiques techniques situent les consoles quelque part entre une RTX 2070 Super et une RTX 3060 Ti.

Mais Rockstar ne transpose pas directement les spécifications des consoles sur PC, ce qui est essentiel pour bien interpréter la configuration requise de GTA 6 sur PC. Le matériel des consoles définit la base sur laquelle le jeu est conçu, mais la version PC doit s'adapter à des milliers de combinaisons matérielles tout en offrant des résolutions plus élevées, des fréquences d'images plus élevées et des fonctionnalités visuelles supplémentaires. Cela signifie que la configuration minimale sur PC sera supérieure à celle du matériel des consoles, et non équivalente.

Il est utile de voir ce que chaque console vise réellement :

PS5 (modèle de base) : environ 1 440p à 30 images par seconde avec un éclairage global par ray tracing, selon l'analyse de la bande-annonce réalisée par Digital Foundry.

environ 1 440p à 30 images par seconde avec un éclairage global par ray tracing, selon l'analyse de la bande-annonce réalisée par Digital Foundry. PS5 Pro : Ray tracing amélioré et fidélité visuelle accrue grâce au PSSR, visant un rendu plus net à 30 images par seconde (ou 40 images par seconde) plutôt qu'à 60 images par seconde en raison des limites du processeur.

Ray tracing amélioré et fidélité visuelle accrue grâce au PSSR, visant un rendu plus net à 30 images par seconde (ou 40 images par seconde) plutôt qu'à 60 images par seconde en raison des limites du processeur. Xbox Series X : À peu près au même niveau que la PS5 de base.

À peu près au même niveau que la PS5 de base. Xbox Series S : compromis importants, probablement en 720p avec un ray tracing réduit ou désactivé. Les 8 Go de mémoire accessible aux jeux constituent le seuil minimum que Rockstar doit respecter.

Si l’on recoupe ces informations avec les prévisions, tout s’explique. Si une PS5 parvient à atteindre 30 images par seconde en 1 440p avec une carte graphique de la classe RTX 2070 Super environ, alors un PC visant les 60 images par seconde, même en 1080p, a besoin d’une marge de manœuvre nettement plus importante, ce qui explique précisément pourquoi les analystes de la communauté estiment que le minimum pratique pour atteindre 60 images par seconde se situe autour d’une RTX 3060 Ti ou d’une RTX 3070.

Un autre élément ressort clairement des bandes-annonces : l’éclairage global par ray tracing semble constituer un pilier visuel central de GTA 6, et non une option que l’on peut désactiver, ce que confirme l’analyse de Digital Foundry. Ce simple choix de conception place la barre encore plus haut que d’habitude en matière de performances GPU.

Si l’on passe en revue tous les jeux GTA dans l’ordre, chaque génération a poussé le matériel PC plus loin que la précédente, et le prochain opus semble bien parti pour perpétuer cette tendance.

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Comparaison des configurations requises pour GTA 6 sur PC par rapport à celles de RDR2 et CP2077

Si vous souhaitez vous faire une idée intuitive des performances, le moyen le plus rapide d’évaluer votre configuration est de la comparer à deux jeux que vous pouvez déjà faire tourner aujourd’hui. En fonction de la façon dont votre PC gère Red Dead Redemption 2 et Cyberpunk 2077, voici à peu près où vous vous situerez avec GTA 6.

Red Dead Redemption 2 : la référence Rockstar la plus pertinente

Red Dead Redemption 2 constitue la meilleure référence, car il s’agit d’un titre développé par Rockstar. Il utilise le moteur RAGE 8 ; GTA 6 utilise quant à lui le moteur RAGE 9, qui repose sur la même philosophie de conception mais doit gérer une charge bien plus importante en raison d’une densité de végétation environ quatre fois supérieure, d’une carte plus vaste et d’un éclairage global en temps réel.

À titre de référence, la configuration minimale officielle de Red Dead Redemption 2 sur PC requiert une GTX 770 de 2 Go, un i5-2500K, 8 Go de RAM et 150 Go d’espace de stockage. Il s’agit là de composants datant de 2013, ce qui rappelle que Rockstar a tendance à fixer des seuils minimaux assez souples.

La configuration minimale requise pour GTA 6 se situera bien au-dessus de ce niveau, en phase avec l’augmentation de la complexité du moteur. Gardez également à l’esprit le précédent des 150 Go d’espace de stockage : si l’on considère la taille globale du jeu Grand Theft Auto 6 et l’espace de stockage nécessaire, le titre devrait nécessiter au minimum 150 à 200 Go, et ce chiffre ne fera qu’augmenter avec l’arrivée du contenu en ligne.

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Cyberpunk 2077 : le modèle de référence du secteur en matière de configurations par niveaux

Cyberpunk 2077 revêt une importance particulière pour une autre raison. La fiche technique mise à jour par CD Projekt Red distingue les niveaux de configuration avec et sans ray tracing, exige un SSD et abandonne la prise en charge des disques durs. Il s’agit là du modèle le plus clair indiquant comment les spécifications de GTA 6 seront probablement définies.

La grande leçon à retenir pour votre portefeuille : le ray tracing double à peu près la puissance de la carte graphique dont vous avez besoin pour obtenir la même résolution et le même nombre d’images par seconde. Étant donné que GTA 6 intègre si profondément l’éclairage par ray tracing, cette distinction aura une grande importance lorsque les spécifications officielles seront dévoilées.

L'échelle de VRAM de Cyberpunk 2077 constitue également un aperçu utile :

6 Go au minimum sans ray tracing

8 Go recommandés sans ray tracing

12 Go pour le mode « Ultra »

16 Go pour le mode « overdrive » du ray tracing

GTA 6 suivra probablement une progression similaire. Étant donné que la configuration recommandée pour Cyberpunk 2077 (une RTX 2060 Super ou une RX 5700 XT pour une résolution de 1080p à 60 images par seconde avec les paramètres « élevés ») se situe un cran en dessous de ce qu’exigera GTA 6, on peut raisonnablement estimer qu’il vous faudra au moins une carte de la gamme RTX 3060 Ti ou RTX 4060 Ti pour obtenir un débit comparable de 60 images par seconde.

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Quand GTA 6 sortira-t-il sur PC ? Le calendrier réaliste

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le PC n’est pas inclus dans la fenêtre de lancement initiale en raison des calendriers de déploiement échelonnés de Rockstar, qui privilégient d’abord les consoles. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a souligné que le fait de lancer d’abord le jeu sur consoles permettait de maximiser son audience dès le premier jour auprès des communautés de joueurs déjà établies.

Il a également noté que le marché PC est en pleine croissance pour les jeux de type console et que « pratiquement tous nos titres à succès finissent par sortir sur toutes les plateformes au fil du temps ». C’est à peu près la confirmation la plus claire que vous obtiendrez concernant la version PC, sans pour autant connaître de date précise. Une fois que Rockstar aura annoncé le portage, attendez-vous à ce que la configuration officielle de GTA 6 sur PC soit publiée quelques semaines ou quelques mois avant la date de sortie.

L’histoire fournit un calendrier fiable pour cette attente. Il a fallu 19 mois à Grand Theft Auto V pour arriver sur PC après son lancement sur console, tandis que Red Dead Redemption 2 a mis environ 13 mois. D’après ces tendances, une version PC devrait probablement sortir entre fin 2027 et mi-2028.

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Devriez-vous mettre à niveau votre PC dès maintenant pour GTA 6 ?

La réponse dépend des performances actuelles de votre PC.

Si votre PC a plus de 5 à 6 ans : mettez-le à niveau, que GTA 6 sorte ou non. La plupart des jeux à gros budget actuels poussent déjà le matériel ancien au-delà de ses limites, et une configuration de milieu de gamme de 2024 ou 2025 vous permettra de profiter pleinement de toute votre bibliothèque de jeux tout en vous préparant au mieux pour GTA 6 plus tard.

mettez-le à niveau, que GTA 6 sorte ou non. La plupart des jeux à gros budget actuels poussent déjà le matériel ancien au-delà de ses limites, et une configuration de milieu de gamme de 2024 ou 2025 vous permettra de profiter pleinement de toute votre bibliothèque de jeux tout en vous préparant au mieux pour GTA 6 plus tard. Si vous disposez d’une configuration actuelle de milieu de gamme (RTX 3060 à RTX 4060 Ti ou un équivalent AMD) : attendez. D’après les spécifications prévues, le matériel de cette gamme devrait satisfaire, voire dépasser, la configuration minimale requise pour GTA 6. Investir dès maintenant, avant que les chiffres officiels ne soient connus, vous expose au risque d’acheter des composants dont vous n’avez pas besoin. Attendez l’annonce officielle pour PC.

attendez. D’après les spécifications prévues, le matériel de cette gamme devrait satisfaire, voire dépasser, la configuration minimale requise pour GTA 6. Investir dès maintenant, avant que les chiffres officiels ne soient connus, vous expose au risque d’acheter des composants dont vous n’avez pas besoin. Attendez l’annonce officielle pour PC. Si vous prévoyez de toute façon de monter un nouvel ordinateur : optez pour une configuration réfléchie plutôt que réactive. Privilégiez, dans l’ordre : un SSD NVMe, 32 Go de RAM, un processeur à 8 cœurs doté d’un cache performant, et une carte graphique de la gamme RTX 4070 ou RX 7800 XT, voire supérieure. Cette configuration dépassera largement ce que Rockstar finira par qualifier de « recommandé », tout en conservant une marge de manœuvre.

optez pour une configuration réfléchie plutôt que réactive. Privilégiez, dans l’ordre : un SSD NVMe, 32 Go de RAM, un processeur à 8 cœurs doté d’un cache performant, et une carte graphique de la gamme RTX 4070 ou RX 7800 XT, voire supérieure. Cette configuration dépassera largement ce que Rockstar finira par qualifier de « recommandé », tout en conservant une marge de manœuvre. Si vous utilisez encore un disque dur : c’est la seule mise à niveau qui vaille la peine d’être effectuée dès aujourd’hui, quoi qu’il arrive. Les jeux modernes en monde ouvert exigent de plus en plus une vitesse comparable à celle d’un SSD, et GTA 6 en fera très certainement partie. Un SSD NVMe améliore les temps de chargement et la fluidité de tous les jeux auxquels vous jouez déjà.

Autre information utile : les technologies d'upscaling DLSS 4 et FSR 4 ont tellement évolué que les cartes graphiques de milieu de gamme peuvent désormais offrir des performances supérieures à leurs capacités en 1440p. Activez la fonction « Frame Generation », qui insère des images générées par l’IA entre les images réelles : cela rendra moins urgente la mise à niveau de votre carte graphique si votre objectif est d’atteindre une résolution de 1 440p à 60 images par seconde.

Lors de votre mise à niveau, gardez à l’esprit que la configuration officielle de GTA 6 sur PC sera la seule référence fiable ; cette page sera donc mise à jour dès que ces spécifications seront publiées. En attendant, si vous préférez ne pas attendre et souhaitez jouer au jeu sur console dès sa sortie, vous pouvez vous procurer votre exemplaire de Grand Theft Auto VI à un prix compétitif via Eneba.

Le paysage du jeu sur PC en 2026 : où en sont la plupart des joueurs ?

L’enquête Steam sur le matériel de juin 2026 constitue le meilleur aperçu dont nous disposons sur les configurations réellement utilisées par les joueurs, et elle permet de bien cerner les exigences système de GTA 6 en 2026.

Carte graphique RTX 4060 pour ordinateur portable (4,02 %)



RTX 3060 (3,88 %)



RTX 4060 pour ordinateur de bureau (3,65 %)



RTX 5070 (3,29 %)



RTX 3050 (3,23 %) Mémoire vive 16 Go (41,57 %)



32 Go (36,79 %) Processeur 6 cœurs (27,64 %)



8 cœurs (27,47 %) Système d'exploitation Windows 11 (70,44 %)



Windows 10 (23,56 %) Résolution 1080p (51,12 %)



1440p (21,44 %) Mémoire graphique 8 Go (25,64 %)



16 Go (24,50 %)



12 Go (13,01 %)

En 2026, le joueur Steam type disposera d’un processeur à 6 ou 8 cœurs, de 16 ou 32 Go de RAM et d’une carte graphique de type RTX 3060 ou RTX 4060. Par rapport aux spécifications prévues, cette configuration se situe dans la fourchette allant du minimum au recommandé : elle ne vous laissera pas à la traîne, mais ne vous garantira pas pour autant une expérience optimale dès le lancement sans devoir réduire certains paramètres.

Les solutions AMD méritent également votre attention : leur part de marché en matière de cartes graphiques est passée d’un creux de 10,6 % à environ 19 %, et les modèles RX 9070 XT et RX 9060 XT se distinguent comme des choix offrant un excellent rapport qualité-prix. Si vous possédez une RTX 4060 et que vous lorgnez sur ces 8 Go de VRAM, cela suffira en 1080p avec des paramètres moyens et le ray tracing désactivé, mais 12 Go ou plus constituent un choix plus sûr pour le 1440p ou le ray tracing.

Si vous vous demandez : « Mon ordinateur portable de jeu peut-il faire tourner GTA 6 ? », la réponse dépend de la limitation thermique et de la mémoire vidéo. Une carte graphique RTX 4060 pour ordinateur portable prendra en charge la résolution 1080p avec des paramètres moyens, mais des résolutions plus élevées nécessiteront une interpolation intensive.

Prêt à jouer à GTA 6 ? Voici où nous en sommes

Faisons le point sur tout ce que nous savons à ce jour concernant GTA 6 et sa configuration système requise :

En juillet 2026, il n'existe aucune configuration système officielle pour GTA 6 sur PC. Tout site affirmant le contraire ne vous fournit que des estimations.

Les spécifications minimales prévues s'articulent autour d'une carte graphique de type RTX 2060 ou RX 6600, d'un processeur moderne à 6 cœurs, de 16 Go de mémoire vive et d'un SSD d'une capacité de 150 Go ou plus.

Les spécifications recommandées prévues visent une carte graphique de type RTX 4070 ou RX 7800 XT, 32 Go de RAM et un SSD NVMe de 4e génération.

Une sortie sur PC est, de manière réaliste, à envisager entre 2027 et 2028, si l'on se base sur l'historique de Rockstar.

La puissance du processeur et la vitesse du SSD sont les deux éléments les plus sous-estimés du moteur de Rockstar.

Restez informé en ajoutant cette page et le site d’assistance officiel de Rockstar Games à vos favoris. C’est sur ce dernier que les véritables spécifications PC seront publiées une fois le portage annoncé, comme cela avait été le cas pour Red Dead Redemption 2.

Et si vous préférez ne pas rester les bras croisés, vous pouvez vous procurer votre exemplaire de Grand Theft Auto VI via Eneba à un prix compétitif et y jouer sur console pendant que votre PC se prépare pour le portage éventuel.

Pour toutes les autres actualités concernant GTA 6 à l’approche de sa sortie sur PC, rendez-vous sur notre page dédiée à GTA 6.

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