Las 10 mejores VPN para la privacidad: las mejores VPN para la seguridad en línea en 2026

Encontrar la mejor VPN para proteger la privacidad puede resultar abrumador. La palabra «privada» que forma parte del acrónimo VPN no siempre garantiza la privacidad. Algunas VPN utilizan tecnologías obsoletas, mientras que otras almacenan registros, algo que no me gusta nada. Teniendo esto en cuenta, decidí tomar cartas en el asunto.

En lugar de dejar que te pases el día buscando y analizando las políticas de privacidad de las VPN (algo bastante aburrido), he reducido la lista a las 10 Las mejores VPN para proteger tu privacidad. Con estas VPN fiables y de confianza, tus datos estarán siempre a salvo. Además, disfrutarás de otras ventajas, como streaming, P2P y desbloqueo de sitios web.

Nuestra selección de las mejores VPN para proteger tu privacidad

Lo prometí10 VPN orientadas a la privacidad, y pronto hablaré de ellas. Sin embargo, no todas las VPN son iguales, y entre las 10 opciones increíbles, he encontrado 3 Las mejores VPN para la privacidad que llevan la seguridad a otro nivel. Déjame presentártelas:

NordVPN – La mejor VPN para la privacidad, con una política de no registro auditada, servidores sin disco, Double VPN y conexiones Onion Over VPN, todo ello para garantizar tu privacidad total. ExpressVPN – Una VPN de alta gama conocida por sus velocidades ultrarrápidas, una política de no registro de datos de confianza, la tecnología TrustedServer y un acceso fiable en una amplia variedad de dispositivos y regiones. Proton VPN – Una VPN centrada en la seguridad, desarrollada por el equipo responsable de Proton Mail, que ofrece una estricta política de no registro de datos, la arquitectura Secure Core y un cifrado robusto para usuarios preocupados por su privacidad.

¿Quieres ello mejor de lo mejor ¿Cuáles son las VPN que respetan la privacidad? Estas 3 son opciones destacadas. Pero, como siempre, te invito a que eches un vistazo a mi lista completa, sopeses todas las opciones y elijas la mejor VPN para la privacidad que más te convenza.

Las mejores VPN para la privacidad: mantén el anonimato sin registros

¿Listo para mantener el anonimato y ocultar tu identidad? A continuación te presento la mejor VPN para la privacidad, y mi favorita 10 Estas opciones no te dejarán indeciso. Analizo sus características, ventajas y desventajas para ayudarte a tomar una decisión informada en función de tus necesidades.

1. NordVPN [La mejor VPN en general para la privacidad]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Conexiones simultáneas 10 Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad 300 Mbps de media Funciones de seguridad VPN doble, protección contra malware, política de no registro, servidores sin disco, NordLynx, ofuscación Ideal para Seguridad a toda prueba y privacidad garantizada

Como la mejor VPN para la privacidad en línea, NordVPN utiliza las últimas tecnologías. Cuenta con servidores sin disco (basados en RAM), en los que todos los datos se borran tras cada reinicio. Su política de no registro es de lo más rigurosa que puede haber. Varias empresas de ciberseguridad de prestigio la han auditado y han confirmado lo que afirma la empresa: tus datos confidenciales no se almacenan.

NordVPNla jurisdicción de Panamá es un aspecto clave. Se encuentra fuera de la región de los Cinco Ojos, por lo que NordVPN puede funcionar sin almacenar ni facilitar la información de los usuarios a las autoridades.

Para más información Cambia al protocolo NordLynx en la configuración: es mucho más rápido que OpenVPN, pero sigue siendo igual de seguro. Ideal para streaming, videojuegos o descargas de gran tamaño.

En cuanto a las características, NordVPN cuenta con servidores de doble VPN y Onion sobre VPN. Servidores de doble VPN cifrar el tráfico dos veces, lo que hace que el usuario sea imposible de rastrear. Los servidores «Onion over VPN» permiten conexiones fluidas con Tor, algo fundamental para el anonimato.

Los protocolos modernos como NordLynx y NordWhisper ofrecen una gran velocidad y seguridad, al tiempo que lo que te permite sortear los filtros de red. Por último, el cifrado poscuántico protege tu identidad de extremo a extremo, lo que te hace inmune a la vigilancia y al rastreo.

Ventajas Contras ✅ Servidores de doble VPN ✅ Oculación que elude la censura ✅ La VPN más rápida en las pruebas ✅ Política de no registro auditada ✅ Todos los servidores funcionan con memoria RAM ✅ Cifrado poscuántico moderno ❌ El precio es más alto tras la oferta inicial, pero sigue siendo barato y merece la pena

Veredicto final: NordVPN es una VPN versátil centrada en la privacidad que cuenta con algunas de las funciones más avanzadas, una política de no registro auditada y un potente sistema de ofuscación que elude la censura y oculta tu conexión VPN.

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2. ExpressVPN [Las mejores aplicaciones en cuanto a velocidad y facilidad de uso para principiantes]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Conexiones simultáneas Hasta 14 Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad 267 Mbps de media Funciones de seguridad Bloqueo de anuncios, Lightway Turbo, política de no registro auditada, interruptor de emergencia, protección contra fugas de DNS Ideal para Velocidades ultrarrápidas y aplicaciones fáciles de usar

ExpressVPN es la mejor VPN para la privacidad, con velocidades sorprendentemente rápidas y conexiones fiables. Se basa en la tecnología TrustedServer (Servidores que solo utilizan memoria RAM) y una política de no registro para garantizar tu privacidad y que te sientas seguro. De hecho, ExpressVPN es la VPN más auditada del mercado.

Una búsqueda rápida revelará más de veinte auditorías realizadas por terceros de KPMG, PwC, Cure53 y otros gigantes de la ciberseguridad. Además, ExpressVPN utiliza Lightway Turbo, un protocolo con 256 bitsCifrado AES y velocidades ultrarrápidas, lo que hace que ExpressVPN a una buena VPN para jugary P2P.

Para más información Selecciona manualmente los servidores cercanos en lugar de confiar en la «ubicación inteligente»: a menudo obtendrás una latencia menor y velocidades más estables.

Bloqueo de red, un interruptor de seguridad, evita las fugas de datos, mientras que la Protección Avanzada te protege contra anuncios, rastreadores y sitios maliciosos. ExpressVPN cuenta con Identity Defender, que ofrece protección adicional contra los ciberataques y los intentos de robo de datos personales.

Ventajas Contras ✅ Aplicación fácil de usar ✅ Servidores rápidos y seguros basados en RAM ✅ Numerosas auditorías realizadas por terceros ✅ Bloquea rastreadores, anuncios y sitios web maliciosos ✅ El interruptor de seguridad automático evita las fugas de datos ✅ Protocolo Lightway Turbo para mayor velocidad y privacidad ❌ No se admiten conexiones de múltiples saltos (no es necesario, ya que el sistema ya es lo suficientemente seguro)

Veredicto final: ExpressVPNSus funciones de privacidad y seguridad, integradas en una aplicación fácil de usar, la convierten en una opción ideal tanto para principiantes como para quienes desean mantener el anonimato en Internet con un solo clic.

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3. Proton VPN [Lo mejor para una privacidad al nivel suizo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Conexiones simultáneas 10 Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad 248 Mbps de media Funciones de seguridad Servidores Secure Core, bloqueador de anuncios NetShield, enrutamiento alternativo, servidores Tor sobre VPN Ideal para Política de no registro verificada, tanto en la versión gratuita como en la de pago

Proton VPN es la mejor VPN en materia de privacidad y seguridad. Tiene su sede en Suiza, una de las jurisdicciones más favorables para la privacidad, y cuenta con una política de no registro respaldada por varias auditorías independientes. Además, ofrece algunas de las funciones más impresionantes, como la tecnología patentada Servidores Secure Core que actúan como Multi-hop y encripta tu tráfico dos veces.

NetShield, un bloqueador de anuncios, también te protege de los rastreadores y los sitios maliciosos. Proton destaca el cifrado de disco completo y una infraestructura reforzada; se trata de un enfoque diferente al de los diseños basados únicamente en RAM. Además, la VPN también ofrece protocolos modernos, entre los que se incluyen OpenVPN y WireGuard, lo que ofrece un equilibrio perfecto entre velocidad y seguridad.

Para más información Secure Core desvía el tráfico a través de países que respetan la privacidad, lo que resulta ideal para mantener el anonimato, aunque la velocidad es menor. Úsalo de forma selectiva (por ejemplo, para el periodismo o la investigación).

Me gusta su función de rutas alternativas, que oculta el tráfico y disimula el uso de la VPN. Proton VPN es compatible con Tor a través de VPN conexiones, lo que lo convierte en una opción ideal para mantener el anonimato total. Y lo mejor de todo es que al menos la mitad de estas funciones también están disponibles en su plan gratuito con datos ilimitados.

No obstante, sigo recomendando el plan premium. Es económico y te permite disfrutar de todo lo que esta VPN, considerada la mejor en materia de privacidad, tiene para ofrecer. Aunque suene muy avanzado, La VPN es fácil de configurar y fácil de usar, por lo que incluso los principiantes pueden disfrutarlo.

Ventajas Contras ✅ Servidores Secure Core (multisalto) ✅ Bloqueador de anuncios NetShield ✅ Compatibilidad con Tor sobre VPN ✅ No se registran datos, ni en el plan gratuito ni en el de pago ✅ Rutas alternativas (ofuscación) ✅ Cifrado de disco completo ❌ El servicio de atención al cliente no es el más ágil, pero resulta útil y está disponible a través del chat en vivo

Veredicto final: Proton VPN es mi opción favorita por sus innovaciones en materia de seguridad y privacidad, respaldadas por una política de no registro de datos, aplicaciones de código abierto y precios asequibles que nos demuestran que la privacidad total en Internet no tiene por qué ser un lujo.

★ Lo mejor en materia de privacidad al nivel suizo Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost VPN [VPN fácil de usar con excelente compatibilidad con el streaming]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Conexiones simultáneas 7 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, televisores inteligentes, routers, extensiones de navegador Número de servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad 300 Mbps de media Funciones de seguridad Cifrado AES-256, política de no registro, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y rastreadores Ideal para Streaming, facilidad de uso y cobertura global de servidores

CyberGhost VPN es una VPN muy fácil de usar pero potente, diseñada tanto para principiantes como para usuarios experimentados. Funciona bajo una estricta política de no registro de datos, lo que garantiza que tu actividad de navegación permanezca privada en todo momento. Además, su Los servidores basados en RAM mejoran la privacidad al borrar todos los datos con cada reinicio.

Con sede en Rumanía, CyberGhost se beneficia de una jurisdicción respetuosa con la privacidad fuera de la alianza Five Eyes. Esto le permite mantener unos sólidos estándares de protección de datos sin requisitos de vigilancia intrusiva.

Para más información CyberGhost servidores de etiquetas para Netflix, la BBC, etc.: están optimizados y son mucho más fiables que los genéricos.

La VPN es compatible con protocolos modernos como WireGuard, que ofrece conexiones rápidas y seguras en todas las principales plataformas. Su interfaz intuitiva, combinada con potentes funciones como el «kill switch» automático y el bloqueo de contenidos, garantiza una experiencia fluida y segura para el uso diario.

CyberGhostSu amplia red de servidores garantiza conexiones estables en todo el mundo, mientras que Los servidores especializados mejoran el acceso a contenidos con restricciones geográficas en plataformas como Netflix y BBC iPlayer.

Ventajas Contras ✅ Servidores específicos para streaming y descargas de torrents ✅ Amplia red mundial de servidores ✅ Interfaz fácil de usar para principiantes ✅ Una política estricta de no registro de datos y una jurisdicción que respeta la privacidad ✅ Planes a largo plazo a precios asequibles ❌ Ligeramente más lento que los principales competidores en algunas regiones ❌ Posibilidades limitadas de personalización avanzada para usuarios avanzados

Veredicto final: CyberGhost VPN es una VPN completa y fácil de usar, con excelentes prestaciones para el streaming, una amplia red de servidores y sólidas funciones de privacidad, lo que la convierte en una opción ideal para los usuarios habituales.

★ Una VPN fácil de usar con excelente compatibilidad con el streaming CyberGhost VPN Visita CyberGhost VPN

5. Acceso privado a Internet (PIA) [Lo mejor en funciones avanzadas de privacidad]

Nuestra puntuación 9.6

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores 35 000 servidores en más de 90 países Velocidad 284 Mbps de media Funciones de seguridad El bloqueador de anuncios PIA MACE, los servidores de múltiples saltos, la ofuscación de Shadowsocks y la política de no registro verificada ante los tribunales Ideal para Conexiones personalizables y funciones de privacidad

Acceso privado a Internet es conocida por su política de no guardar registros, demostrada ante los tribunales, tras Las citaciones judiciales notificadas a la empresa no han revelado ningún registro que permita identificar a nadie. Para consolidar su reputación en materia de privacidad, también se ha sometido a una auditoría independiente realizada por Deloitte, que confirmó todo lo que te encanta oír.

VPN de PIA cuenta con funciones de seguridad avanzadas, como MACE, un bloqueador de anuncios y rastreadores a nivel de DNS, y la ofuscación de Shadowsocks para ocultar el uso de la VPN. La aplicación es muy configurable y ofrece la opción de elegir Cifrado GCM de 256/128 bits, determina el tamaño de tu MTU y utiliza WireGuard u OpenVPN protocolos.

Para más información Activa el reenvío de puertos: puede mejorar considerablemente la velocidad y la conectividad del P2P.

El antivirus opcional de la VPN ofrece una protección adicional contra amenazas. Además, dispones de conexiones simultáneas ilimitadas y aplicaciones para las principales plataformas. Acceso privado a Internet tiene algunos de los precios más bajos y un 30 díasGarantía de devolución del dinero para una prueba sin compromiso.

También es uno de los las VPN más fiables para ver contenidos en streaming, gracias a los servidores dedicados que funciona con Netflix, BBC iPlayer y otras plataformas de streaming.

Ventajas Contras ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Política de no registro avalada judicialmente y verificada mediante una auditoría independiente ✅ Servidores dedicados para streaming ✅ Protección contra ataques DDoS para juegos ✅ Cifrado configurable (128 o 256 bits) ❌ Con sede en EE. UU. (Five Eyes), pero eso no afecta negativamente a su registro de datos

Veredicto final: Acceso privado a Internet garantiza la privacidad sin complicaciones gracias a su bajo precio, sus funciones de seguridad configurables y sus prácticas de no registro de datos, que lo convierten en uno de los servicios de VPN más fiables en general.

★ Lo mejor en funciones avanzadas de privacidad Acceso privado a Internet (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La mejor VPN para proteger tu privacidad sin gastar mucho]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores 4.500 servidores en 100 países Velocidad 295 Mbps de media Funciones de seguridad Conexiones de múltiples saltos, rotador de IP, modo de camuflaje, servidores RAM, política de no registro Ideal para Funciones innovadoras de seguridad, privacidad y protección antivirus

SurfsharkSus precios asequibles lo convierten en una auténtica joya entre las VPN. Servidores que funcionan solo con memoria RAM, auditorías independientes realizadas por terceros y una política de no registro: tres elementos esenciales para la privacidad. Sin embargo, Surfshark también utilizaWireGuard para conexiones rápidas y seguras.

Me encantan especialmente sus conexiones Multi-hop (VPN doble) y el modo Camuflaje (ofuscación), que oculta que utilizas una VPN. De forma predeterminada,Surfshark cuenta con un interruptor de emergencia, protección contra fugas de IP/DNS y un rotador de IP, que cambia tu dirección IP cada pocos minutos para que no puedas ser rastreado.

Para más información Activa CleanWeb para bloquear anuncios, rastreadores y dominios maliciosos. Esto no solo mejora la privacidad, sino que también puede acelerar la carga de las páginas y reducir el desorden.

El plan intermedio incluye incluso protección antivirus para reducir la superficie de huellas dactilares. Aparte de eso, Surfshark Es ideal para el streaming, permite el uso de P2P en todos los servidores e incluso te permite ocultar tu identidad con una falsa mediante su «Alternative ID».

Ventajas Contras ✅ Multi-hop dinámico para mayor privacidad ✅ Protección antivirus eficaz en todos los dispositivos ✅ Política de no registro de datos (auditada) ✅ La rotación de IP cambia tu dirección IP periódicamente para garantizar tu anonimato ✅ Una opción ideal para ver contenidos en streaming ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ❌ El plan Starter no incluye antivirus, pero el siguiente plan que lo ofrece es ligeramente más caro

Veredicto final: Surfshark destaca por encima del resto, con precios competitivos, sólidas funciones de seguridad y privacidad, y conexiones simultáneas ilimitadas que aumentan su relación calidad-precio y la convierten en la mejor VPN en materia de privacidad por su precio.

★ La mejor VPN para proteger tu privacidad sin gastar mucho Surfshark Visita Surfshark

7. AirVPN [La mejor VPN independiente para proteger tu privacidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Conexiones simultáneas 5 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android; iOS mediante configuración manual de OpenVPN/WireGuard Número de servidores Más de 260 servidores en más de 22 países Velocidad 213 Mbps de media Funciones de seguridad Confidencialidad perfecta hacia adelante, cifrado de 256 bits, Tor sobre VPN Ideal para Política de no registro y cifrado impenetrable

AirVPN es un servicio único gestionado por activistas e ingenieros que se rige por una sólida filosofía a favor de la privacidad y por protocolos técnicos. Compatibilidad completa con OpenVPN y WireGuard permite personalizar la configuración de privacidad. Por otra parte, tienes un política de no registro impecable.

AirVPN es una VPN independiente, lo que significa que no tiene una empresa matriz. Funciona con un registro mínimo y total transparencia. Además, ofrece un cifrado de primer nivel, un interruptor de seguridad y una protección infalible contra fugas de DNS.

Para más información Aprovecha OpenVPN sobre SSH/SSL para eludir la censura o las redes restrictivas. Esto camufla tu tráfico VPN como tráfico HTTPS normal, lo que dificulta su detección y bloqueo.

El servicio es compatible con todas las plataformas principales, pero también puedes conectarlo a un router y proteger todos los dispositivos del hogar. AirVPN Puede que no sea la mejor opción para el streaming, pero eso se compensa con su firme compromiso con la privacidad, la seguridad y el anonimato, y precisamente por eso está en mi lista.

Ventajas Contras ✅ Modelo de negocio transparente ✅ Sin registro alguno ✅ Protocolo WireGuard para mayor velocidad y seguridad ✅ Cifrado AES de 256 bits ✅ Funciona en todos los dispositivos principales ✅ Rendimiento aceptable ❌ No es ideal para el streaming, pero sigue funcionando con algunos servicios

Veredicto final: RecomiendoAirVPN para cualquiera que busque una VPN asequible que anteponga la privacidad y esté diseñada para mantener tu huella digital lejos de miradas indiscretas.

8. BolehVPN [La mejor opción por su política de no registro totalmente transparente]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Conexiones simultáneas 3 Plataformas compatibles Windows y macOS (nativo), iOS y Android (a través de OpenVPN) Número de servidores No cotizado Velocidad 194 Mbps de media Funciones de seguridad Interruptor de seguridad, política de cero registros, protección contra fugas de DNS Ideal para Política de no registro y jurisdicción respetuosa con la privacidad

BolehVPN Puede que no sea muy popular, pero eso no significa que no merezca la pena dedicarle tiempo, y mucho menos dinero. Se trata de un proveedor especializado que cuenta con una política explícita de no registro y un «warrant canary» para los escépticos. BolehVPN utiliza técnicas avanzadas de ofuscación, mediante Túneles SSH para eludir la censura.

Una de las cosas que más me gustan es la posibilidad de pagar de forma anónima (con criptomonedas). Además, BolehVPN is apto para descargar torrents y compartir archivos P2P gracias a su potente cifrado y a su función de desconexión automática. BolehVPN no es para los streamers que quieren tener un sinfín de contenidos al alcance de la mano.

Para más información Elige servidores en función de usos concretos, como el streaming, el anonimato o eludir restricciones. BolehVPN ofrece diferentes perfiles de ruta, y elegir el adecuado puede mejorar considerablemente tu experiencia.

Está pensado precisamente para los apasionados de la privacidad y la seguridad que no quieren dejar rastros digitales por ahí. Ofrece total transparencia y es indescifrable. 256 bitscifrado, y una excelente reputación como servicio de VPN que lleva en funcionamiento desde 2007.

Ventajas Contras ✅ Política de no registro con «warrant canary» ✅ Los túneles SSH ayudan a eludir la censura ✅ Cifrado de 256 bits de nivel bancario ✅ Pagos anónimos (con criptomonedas) ✅ Excelente reputación general ❌ Un parque de servidores más reducido, pero aún así suficiente para el desbloqueo y la protección de la privacidad

Veredicto final: BolehVPN es una VPN sorprendentemente buena para proteger la privacidad, con una seguridad a toda prueba, una política de no registro de datos y un sistema avanzado de ofuscación que mantiene tus actividades en línea en secreto.

9. CactusVPN [La mejor VPN centrada en la privacidad para el streaming]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Conexiones simultáneas Ilimitado Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers, extensiones de navegador Número de servidores 36 servidores en 22 países Velocidad 257 Mbps de media Funciones de seguridad WireGuard, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS Ideal para Ver contenidos en streaming y acceder a sitios bloqueados con total privacidad

CactusVPN cuenta con una política explícita de no registro que me confirma que es la mejor VPN para la privacidad en línea. Para reforzar aún más el anonimato, incluye opciones de IP compartida y estática. También encontréCactusVPNLa protección contra fugas de IPv6/DNS resulta eficaz, sin que se hayan detectado fugas en las pruebas.

Para una mayor personalización, el proveedor incluye el túnel dividido, mientras que el «kill switch» evita que tu dirección IP se haga pública. CactusVPN funciona incluso en redes con restricciones gracias a la opción «VPN sobre ICMP/DNS».

Para más información Utiliza Smart DNS junto con la VPN cuando veas contenidos en streaming: es más rápido porque no cifra el tráfico, lo que lo hace ideal para reproducir vídeos en alta calidad con conexiones lentas.

Puede que el parque de servidores sea más reducido, pero todos los servidores cuentan con 10 Gbps puertos y nunca están abarrotados. Y, como guinda del pastel, CactusVPN permite realizar pagos anónimos mediante criptomonedas y cuenta con un30 días Garantía de devolución del dinero si no estás seguro de que te vaya a gustar.

Ventajas Contras ✅ Interruptor de seguridad fiable ✅ Estricta política de no registro de datos ✅ Funciona en regiones con censura ✅ Ideal para ver contenidos en streaming ✅ Se permite el uso de torrents ❌ Una red de servidores más reducida, pero presente en 22 ubicaciones clave

Veredicto final: CactusVPN Está diseñado para garantizar la privacidad y la seguridad, con una red de servidores pequeña pero bien distribuida, optimizada para el streaming, las altas velocidades y la descarga de torrents. Una ventaja adicional, a este precio, es su capacidad para funcionar en regiones con restricciones como China o los Emiratos Árabes Unidos.

10. VPN.ac [Ideal para conexiones de doble salto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Conexiones simultáneas 12 Plataformas compatibles Windows, Linux, macOS, Android, iOS, routers Número de servidores Número de servidores no revelado en 20 países Velocidad 244 Mbps de media Funciones de seguridad Doble salto, cifrado avanzado, WireGuard, interruptor de seguridad Ideal para Contar con dos capas de cifrado mediante conexiones de doble salto

VPN.ac se centra totalmente en la privacidad, con una política de no registro tan clara que te enamora al instante. OpenVPN y WireGuard están ahí, con compatibilidad con opciones avanzadas de TLS para un cifrado más seguro y mayor privacidad. VPN.ac cuenta con un amplio conjunto de direcciones IP compartidas.

Esto refuerza el anonimato y evita el rastreo. Dicho esto, VPN.actambién permite Las conexiones de doble salto (multisalto) que desviar el tráfico a través de dos servidores y cifrarlo dos veces. VPN.ac está debidamente optimizado para el streaming, mientras que el uso de torrents está permitido en todos los servidores.

Para más información Utiliza servidores ofuscados si te encuentras en una región con controles estrictos de Internet. Estos servidores están diseñados específicamente para eludir la inspección profunda de paquetes y evitar ser detectados.

Debo decir que me gusta su amplia compatibilidad con dispositivos, que se extiende a los routers, lo que permite protección sencilla para todos los dispositivos del hogar. Además,12 Las conexiones simultáneas son más que suficientes incluso para familias numerosas.

Ventajas Contras ✅ El doble salto añade otra capa de cifrado ✅ Altas velocidades gracias a WireGuard ✅ Es compatible con routers ✅ Direcciones IP compartidas (ideales para mantener el anonimato) ✅ Conexiones altamente configurables ❌ A veces hay problemas para desbloquear servicios de streaming, pero funciona con Netflix

Veredicto final: VPN.ac es la mejor VPN para la privacidad, ya que ofrece compatibilidad con Double-hop, conexiones VPN configurables y una amplia compatibilidad, lo que la convierte en una aliada segura tanto si estás en casa como fuera de ella.

Factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor VPN para proteger la privacidad

Mi lista de los10 «Las mejores VPN para la privacidad» tiene como objetivo ahorrarte tiempo y dinero evitando que tomes decisiones equivocadas. Elegir la VPN adecuada centrada en la privacidad es fundamental, pero antes de hacerlo, debes tener en cuenta estos factores importantes:

Las funciones de seguridad más importantes para la privacidad en línea

Las funciones básicas de seguridad de la VPN protegen directamente tu privacidad y evitan las fugas de datos. Por «funciones básicas» me refiero al cifrado (128 bits or 256 bits AES/GCM), protección contra fugas de IPv6 y DNS, confidencialidad hacia adelante, un interruptor de emergencia, WebRTC protección contra fugas y protocolos modernos.

Los protocolos modernos incluyen OpenVPN y WireGuard y sus derivados. Algunas VPN, como NordVPN and ExpressVPN, cuentan con opciones propias como NordLynx y Lightway Turbo que hacen hincapié en la seguridad y la rapidez, basándose en protocolos ya probados.

Debería mencionar el modo sin disco o Servidores que solo utilizan memoria RAM y cuyos datos se borran por completo al reiniciarlos. La mejor VPN para la privacidad también incluye el enrutamiento Double VPN, que cifra el tráfico dos veces y hace que el usuario sea imposible de rastrear. Por otra parte, la ofuscación, presente en muchas VPN, te permite ocultar que utilizas una VPN y eludir la censura (DPI) en China, Rusia y regiones similares.

La privacidad en Internet no consiste solo en ocultar tu dirección IP. Se trata de minimizar la exposición de los datos en cada nivel, desde tu dispositivo hasta el servidor, lo que garantiza que no se almacene ni se filtre información bajo ninguna circunstancia. Todo ello se consigue gracias a la correcta implementación de las tecnologías modernas y los protocolos de túnel de las mejores VPN actuales en materia de privacidad.

Políticas de «sin registros» y tratamiento de datos: el factor más importante en materia de privacidad

No existe tal cosa como un 100% VPN sin registro; aclaremos esto.

Sin embargo,Cuando hablo de una VPN sin registros, me refiero a una VPN que no almacena registros que permitan identificar a los usuarios, y mi favorito10 entran en esa categoría. Los registros identificables incluyen, entre otros:

Tu dirección IP de origen

Solicitudes DNS

Marcas de tiempo de conexión

Metadatos

Las VPN pueden afirmar que no almacenan registros, pero sin auditorías de seguridad, eso no significa gran cosa. Por este motivo, he seleccionado VPN que una o varias auditorías independientes que han confirmado sus afirmaciones de no tala. En este contexto de la privacidad, vuelven a destacar los servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM.

Su capacidad para borrar todos los datos con cada reinicio resulta muy útil para reducir al mínimo el registro de datos. Por último, puedes contar con un cifrado robusto, o incluso utilizar algunos de los Las mejores VPN para la protección contra ataques DDoS, pero si almacena registros y conserva datos identificables, estas características no sirven de nada.

La base de toda buena VPN para la privacidad es una política de no registro de datos verificada.

VPN gratuitas frente a VPN de pago: lo que debes saber sobre la privacidad

Las VPN gratuitas y las de pago pueden ser igual de seguras, pero eso rara vez es así.

Buenos ejemplos de sistemas seguros, 100% Las VPN gratuitas sonProton VPN, Windscribe, yHide.me. Ofrecen un cifrado potente e incluso políticas de no registro, por lo que cumplen todos los requisitos. Sin embargo, tienen otros limitaciones en cuanto a la transmisión en streaming, la fiabilidad, el límite de datos y las funciones de seguridad avanzadas.

En la mayoría de los casos, las VPN gratuitas carecen de enrutamiento Double VPN, ofuscación, protección contra malware y otras funciones clave diseñadas para garantizar la privacidad. Muchas VPN gratuitas, y seguro que has oído hablar de Hola VPN and Betternet, que son conocidos por almacenar registros o bombardearte con anuncios personalizados, lo que las convierte en perjudiciales, en lugar de beneficiosas, para tu privacidad.

Todos estos riesgos se minimizan si se opta por una VPN de pago.

Las VPN de pago obtienen suficientes ingresos gracias a las suscripciones. Disponen de todo el dinero del mundo para implementar funciones de vanguardia y no necesitan vender tus datos para obtener beneficios. Si quieres una privacidad impecable y una seguridad a toda prueba, Las VPN premium son una elección obvia.

Mi veredicto general

Hoy en día, internet puede parecer un campo minado. ¿La buena noticia? Encontrar la mejor VPN para proteger tu privacidad es un problema que ya puedes tachar oficialmente de tu lista. Aquí tienes la guía rápida.

Lo mejor para una privacidad total → NordVPN . Con la política de «sin registros» verificada, servidores sin disco, cifrado poscuántico y Double VPN, cubre todos los aspectos, lo que lo convierte en la opción ideal si buscas el paquete de privacidad más completo sin concesiones.

Con la política de «sin registros» verificada, servidores sin disco, cifrado poscuántico y Double VPN, cubre todos los aspectos, lo que lo convierte en la opción ideal si buscas el paquete de privacidad más completo sin concesiones. Lo mejor para mantener el anonimato sin esfuerzo → ExpressVPN . Si quieres una privacidad a toda prueba sin tener que perder el tiempo con la configuración, ExpressVPN cumple lo que promete. Su tecnología TrustedServer, más de 20 auditorías independientes y sus aplicaciones increíblemente sencillas hacen que navegar de forma anónima sea cuestión de un solo clic.

Si quieres una privacidad a toda prueba sin tener que perder el tiempo con la configuración, ExpressVPN cumple lo que promete. Su tecnología TrustedServer, más de 20 auditorías independientes y sus aplicaciones increíblemente sencillas hacen que navegar de forma anónima sea cuestión de un solo clic. Lo mejor para los defensores acérrimos de la privacidad → Proton VPN . Creado por el mismo equipo responsable de Proton Mail, este servicio se basa en la privacidad: servidores Secure Core, aplicaciones de código abierto y una política de no registro de datos que se aplica tanto en la versión gratuita como en la de pago.

Creado por el mismo equipo responsable de Proton Mail, este servicio se basa en la privacidad: servidores Secure Core, aplicaciones de código abierto y una política de no registro de datos que se aplica tanto en la versión gratuita como en la de pago. Ideal para usuarios ocasionales que lo quieren todo → CyberGhost . Una amplia red de servidores, servidores optimizados para el streaming y una interfaz sencilla hacen que CyberGhost La VPN más fácil de usar para la navegación diaria, sin renunciar a lo esencial.

Una amplia red de servidores, servidores optimizados para el streaming y una interfaz sencilla hacen que CyberGhost La VPN más fácil de usar para la navegación diaria, sin renunciar a lo esencial. Ideal para usuarios avanzados con un presupuesto limitado → PIA. Cifrado totalmente configurable, una política de no registro de datos demostrada en casos judiciales reales y conexiones simultáneas ilimitadas, todo ello a uno de los precios más bajos del mercado.

Elijas la que elijas, ya estás tomando una decisión más acertada que la mayoría. La mejor VPN para la privacidad existe, y, sinceramente, es cualquiera de estas cinco.

Preguntas frecuentes