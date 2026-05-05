La mejor VPN para Steam en 2026: mis 7 mejores opciones en cuanto a velocidad, privacidad y juegos sin retrasos

Aviso legal: Las condiciones de servicio de Steam prohíben el uso de VPN para falsear la ubicación con el fin de realizar compras o acceder a precios específicos de una región. No recomendamos incumplir las normas de la plataforma. Esta guía aborda los usos legítimos de las VPN, como la privacidad, la seguridad, la protección contra ataques DDoS y la elusión de restricciones de red. El uso de una VPN en Steam es bajo tu propia responsabilidad.

Ni siquiera la mejor VPN para Steam reducirá por arte de magia tu ping ni te dará acceso a descuentos secretos, pero sí mantendrá la privacidad de tu conexión, te protegerá de los ataques DDoS y evitará que tu proveedor de Internet limite la velocidad de tus descargas.

Si una VPN te reduce la velocidad o dispara el ping, da igual cuántas funciones de seguridad tenga: la experiencia de juego será pésima. Por eso, a la hora de elegir la VPN adecuada para Steam, lo que realmente importa es cómo se comporta en la práctica a la hora de jugar.

En esta guía, voy a hablar de las mejores VPN para Steam que funcionan bien al jugar, descargar y usar la Steam Deck. Mis recomendaciones principales garantizan una conexión segura y la velocidad que te corresponde, tanto si utilizas un ordenador como si buscas una VPN para Steam Deck.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores servicios de VPN para Steam en cuanto a velocidad, seguridad y juegos con baja latencia

No todas las VPN son capaces de funcionar con Steam sin que se corte la conexión. Estas tres sí lo hicieron, y son las mejores VPN para Steam que recomendaría en primer lugar a la mayoría de la gente. Eran rápidas, mantenían la latencia bajo control y protegían mi conexión durante sesiones largas y descargas pesadas.

NordVPN – El equilibrio perfecto entre velocidad y estabilidad. NordLynx mantiene un ping bajo, los servidores se conectan rápidamente y soporta largas sesiones de Steam sin picos de latencia aleatorios. Ofrece una sólida protección contra ataques DDoS y funciona de maravilla como VPN para Steam Deck. ExpressVPN – La VPN más fiable para Steam si te importa la estabilidad en las partidas clasificatorias. Lightway se conecta al instante y mantiene una latencia constante. Protección anti-DDoS en todos los servidores. Ideal para juegos de disparos o cualquier otro en el que cada milisegundo cuente. Proton VPN – ProtonVPN es una opción muy recomendable si buscas una VPN para Steam que priorice la privacidad sin ralentizar tus juegos hasta el punto de que se vuelvan insoportables.

Si quieres aún más opciones, echa un vistazo a la lista completa de las mejores VPN para Steam que te ofrecemos a continuación: cada una de ellas aporta algo útil.

Los 7 mejores proveedores de VPN para Steam en 2026: más privacidad, menos retrasos

Elegir la mejor VPN para Steam te ayuda a mantener la privacidad de tus partidas, te protege de los ataques a través de la conexión y evita que tu proveedor de Internet te reduzca la velocidad. Tras probar los mejores servicios, he seleccionado las 7 mejores VPN para Steam de 2026 para ayudarte a jugar en Steam con VPN de la forma correcta.

1. NordVPN [La mejor VPN para Steam en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada en cinco ocasiones, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN destaca porque, sencillamente, se comporta como un una VPN ideal para jugar deberías, sobre todo si estás buscando la mejor VPN para Steam. Durante las pruebas, mantuvo una latencia casi idéntica a la de una conexión normal, con solo una pequeña más cinco milisegundos aumento en los servidores cercanos, algo que nunca notarías durante el juego. Esto es gracias a NordLynx, un rápido Protocolo basado en WireGuard diseñado para mantener un ping estable y evitar los picos que arruinan las partidas en Steam.

Por qué lo elegimos Si quieres la mejor VPN para Steam, que ofrezca una conexión estable y un ping bajo, NordVPN aguanta bien incluso en sesiones largas.

Además, es ideal para la seguridad. NordVPN oculta tu IP real de forma eficaz, lo que hace que los ataques DDoS contra ti sean prácticamente imposibles. La función Meshnet es una ventaja adicional muy interesante: te permite configurar una red LAN privada y cifrada con tus amigos para jugar en modo cooperativo o alojar juegos de forma remota sin revelar la dirección IP real de nadie.

With miles de servidores de 10 Gbps, las descargas siguen siendo rápidas y las conexiones se mantienen estables incluso en las horas punta.

Ventajas Contras ✅ Ping muy estable para jugar ✅ Meshnet para jugar en red LAN a nivel mundial ✅ Miles de servidores de 10 Gbps ✅ Funciona sin problemas en PC y Steam Deck ❌ Hay muchas opciones de configuración (puede resultar abrumador para los usuarios nuevos)

Veredicto final:Para quienes utilicen Steam con una VPN, NordVPN Ofrece una experiencia estable con un ping bajo, un cambio rápido entre servidores y un tiempo de actividad constante. Si buscas la mejor VPN para Steam que te resulte rápida sin complicarte la vida, esta es una de las opciones más seguras.

★ La mejor VPN para Steam en general NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [La mejor VPN para Steam en cuanto a velocidad y seguridad]

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, Threat Manager, túnel dividido Privacidad Política de no registro auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, con tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN es conocida por su sencillez, pero también es una VPN muy fiable para los jugadores de Steam a los que les importa tener un ping bajo y un rendimiento constante. Su protocolo Lightway mantiene baja la latencia, por lo que es una de las mejores opciones de VPN para Steam en los juegos de disparos de ritmo trepidante. Si alguna vez necesitara una una VPN fiable para Warzone, este estaría entre mis favoritos. Ofrece un rendimiento rápido sin sacrificar la seguridad ni la facilidad de uso.

Por qué lo elegimos ExpressVPN mantiene un ping estable incluso con servidores lejanos, y es ideal para juegos competitivos o títulos de Steam de ritmo trepidante.

¿Qué distingueExpressVPNaparte estáprotección contra ataques DDoS en todos los servidores. Incluso si alguien ataca el servidor VPN al que estás conectado, ExpressVPNLa infraestructura de [nombre] puede soportarlo. La tecnología TrustedServer implica que todos los servidores se ejecutan únicamente en la memoria RAM; los datos nunca se escriben en el disco.

The La aplicación es fácil de usar, funciona en cualquier dispositivo (PC, Steam Deck mediante una solución alternativa, móviles, consolas a través del router) y cuenta con algunos de los estándares de seguridad más sólidos del mercado.

Ventajas Contras ✅ El protocolo Lightway mantiene un ping bajo ✅ Funciona en PC, dispositivos móviles y consolas ✅ Privacidad y cifrado de alto nivel ✅ Conexiones al servidor muy rápidas ❌ Más cara que la mayoría de las VPN

Veredicto final: Si necesitas una experiencia de juego fluida y con baja latencia, especialmente para juegos de disparos como Fortnite or CS2, ExpressVPN ofrece una de las experiencias de juego más estables. Al igual que Norte, también es una buena VPN para Steam Deck, aunque tendrás que recurrir a una solución alternativa.

★ La mejor VPN para Steam en cuanto a velocidad y seguridad ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. ProtonVPN [La mejor VPN para Steam en materia de privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

ProtonVPN es una opción muy recomendable si buscas una VPN para Steam que priorice la privacidad sin ralentizar tus juegos hasta el punto de que se vuelvan insoportables. Tiene su sede en Suiza, por lo que tus datos están protegidos por leyes de privacidad estrictas y una política de no registro verificada.

Por qué lo elegimos ProtonVPN se ha ganado su puesto en lo más alto de la clasificación de VPN para Steam al garantizar la seguridad sin ralentizar demasiado la conexión.

El rendimiento es sólido, lo cual fue uno de mis principales criterios a la hora de elegir la mejor VPN para Steam. WireGuard mantiene una velocidad constante y un ping predecible en la mayoría de los servidores. Ofrece un rendimiento lo suficientemente fluido para jugar de forma ocasional en Steam y para el uso diario.

Secure Core redirige el tráfico a través de servidores reforzados en países con una política de privacidad favorable antes de llegar al destino. Es ideal para garantizar la máxima privacidad, aunque aumenta la latencia; es mejor evitarlo cuando se necesite el menor ping posible.

The las aplicaciones son de código abierto, lo que significa que cualquiera puede revisar el código en busca de problemas de seguridad. Si te lo estabas preguntando Cómo elegir la mejor VPN para proteger tu privacidad, no busques más allá de Proton.

Ventajas Contras ✅ Privacidad reforzada y política de no registro de datos ✅ Protección con sede en Suiza ✅ Velocidades estables con WireGuard ✅ Aplicaciones de código abierto ❌ Secure Core aumenta el ping

Veredicto final:Si tu objetivo es disfrutar de sesiones sin retrasos en Steam con una VPN sin comprometer tu privacidad, ProtonVPN cumple ambos requisitos. Además, es una opción muy recomendable si buscas una buena VPN para Steam Deck.

★ La mejor VPN para Steam en materia de privacidad ProtonVPN Visita ProtonVPN

4. CyberGhost VPN [La mejor opción para acceder fácilmente a la región de Steam]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Rendimiento en juegos Alrededor de 300 Mbps de media Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

CyberGhost facilita el cambio de región en Steam. Con servidores en 100 países y una aplicación sencilla que identifica claramente los servidores, puedes acceder a una tienda regional de Steam diferente en cuestión de segundos. Durante mis pruebas, gestionó bien las descargas y la latencia fue aceptable para navegar por la tienda y activar claves de otras regiones.

Por qué lo elegimos CyberGhost ofrece un rendimiento fiable y de alta velocidad, ideal para jugar y para descargas de gran tamaño, lo que la convierte en una de las mejores VPN para Steam.

CyberGhost es una VPN para Steam muy fiable gracias a su compatibilidad con protocolos modernos como WireGuard, lo que permite a los usuarios encontrar el equilibrio entre velocidad y seguridad. WireGuard, en particular, ofrece un rendimiento excelente; las pruebas demuestran un rendimiento muy elevado y una gran estabilidad en la velocidad.

CyberGhost ofrece servidores rápidos, baja latencia y velocidades constantes, ideales para la mayoría de los juegos multijugador.

También incluye servidores y enrutamiento optimizados para juegos que pueden reducir el ping y evitar la limitación de velocidad por parte del proveedor de acceso a Internet, lo que contribuye a mantener un rendimiento estable y le ha valido un puesto en la lista de las mejores VPN para Steam.

Ventajas Contras ✅ Servidores en 100 países para acceder a los precios y las bibliotecas regionales de Steam ✅ WireGuard mantiene una velocidad de descarga rápida durante las actualizaciones de gran tamaño de los videojuegos ✅ Cambio sencillo de servidor para encontrar la tienda regional más adecuada ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Límite de 7 dispositivos por suscripción

Veredicto final:CyberGhost es una opción muy recomendable para los usuarios de Steam que desean acceder fácilmente a las tiendas regionales sin tener que lidiar con configuraciones complicadas. La garantía de devolución del dinero de 45 días te da tiempo suficiente para probarlo en diferentes regiones de Steam.

★ La mejor opción para acceder fácilmente a la región de Steam CyberGhost VPN Visita CyberGhost

5. Acceso privado a Internet [La mejor opción para Steam con la red de servidores más amplia]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad Alrededor de 220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Rendimiento en juegos Alrededor de 220 Mbps de media Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet cuenta con la red de servidores más amplia de todas las VPN, lo que ofrece a los usuarios de Steam más opciones regionales que cualquier competidor. Tanto si estás echando un vistazo a las tiendas regionales, activando claves o descargando contenido desde otra ubicación, PIA‘s Más de 35 000 servidores en más de 90 países lo cubrimos todo.

Por qué lo elegimos PIA’s La estabilidad de la conexión y la amplia disponibilidad de servidores la convierten en la mejor VPN para Steam.

Protocolos modernos como WireGuard y OpenVPN ofrecen a los usuarios la posibilidad de elegir entre velocidad y seguridad. Estos protocolos, combinados con el túnel dividido y una amplia red de servidores, permiten a los jugadores ajustar su conexión para obtener un mejor enrutamiento y mayor fiabilidad.

Una velocidad media de unos 220 Mbps con una latencia cercana a los 30 ms es suficiente para disfrutar de una experiencia de juego fluida, y las conexiones a servidores locales pueden añadir tan solo entre 5 y 8 ms de latencia adicional.

Ventajas Contras ✅ Servidores en 91 países para acceder a los precios y las bibliotecas regionales de Steam ✅ Las conexiones simultáneas ilimitadas cubren todos los dispositivos de juego y navegación ✅ MACE bloquea los anuncios no deseados y los rastreadores mientras navegas por la tienda de Steam ✅ Reenvío de puertos para optimizar la velocidad de descarga en redes peer-to-peer ❌ La velocidad en servidores lejanos puede ser irregular al descargar juegos de gran tamaño ❌ Interfaz menos optimizada que las alternativas premium

Veredicto final:PIASu amplia red de servidores y sus opciones de cifrado flexibles la convierten en una de las mejores VPN para Steam para aquellos usuarios que buscan una cobertura regional completa. La garantía de devolución del dinero de 30 días te da tiempo para probarla en varias regiones de Steam.

★ La mejor opción para Steam con la red de servidores más amplia Acceso privado a Internet (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La mejor VPN para Steam en relación calidad-precio]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en juegos Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Como VPN para Steam, Surfshark destaca porque te permite conectar tantos dispositivos como quieras, algo poco habitual en un modelo de gama alta Steam Deck VPN. Si utilizas Steam en PC, portátil, Steam Deck e incluso consolas: puedes tenerlo todo bajo una misma cuenta sin pagar nada más. Para los jugadores que utilizan varios dispositivos a la vez, esto por sí solo ya hace que Surfshark una de las mejores opciones.

Así que, si estás buscando un VPN ultrarrápida para varios dispositivos, con esto no te puedes equivocar Surfshark.

Por qué lo elegimos Surfshark Es una de las mejores opciones de VPN para Steam por su alta velocidad y su fácil acceso a diferentes regiones, y un solo plan cubre todos tus dispositivos.

En cuanto al rendimiento, Surfshark El protocolo WireGuard garantiza una conexión rápida y estable, incluso durante sesiones prolongadas en Steam. Los aumentos del ping fueron mínimos durante las pruebas, y las descargas se mantuvieron estables, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores que buscan una experiencia de juego fluida sin picos de retraso apreciables.

CleanWeb bloquea anuncios y rastreadores, y el modo NoBorders te ayuda a sortear las restricciones de las redes en colegios, lugares de trabajo u hoteles.

Ventajas Contras ✅ Dispositivos ilimitados en una sola tarifa ✅ Rápido y estable con WireGuard ✅ El modo NoBorders desbloquea las redes restringidas ✅ Excelente relación calidad-precio a largo plazo ❌ Picos ocasionales de latencia en servidores lejanos

Veredicto final: Surfshark Es la mejor VPN para Steam para aquellos jugadores que buscan una protección fiable en todos sus dispositivos sin tener que pagar por cada uno de ellos. También es una VPN ideal para Steam Deck, si quieres disfrutar de la experiencia en cualquier lugar.

★ La mejor VPN para Steam en relación calidad-precio Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [La mejor VPN para Steam para presupuestos ajustados]

Característica Detalles Servidores Más de 2.500 servidores en 60 países Velocidad Entre 150 y 400 Mbps en servidores cercanos (la velocidad se reduce considerablemente en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, Double VPN, NetGuard (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido Privacidad Política de no registro de datos, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Funciona bien en servidores locales, pero se notan ralentizaciones en las conexiones de larga distancia Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

VeePN no es el absoluto la mejor VPN hay muchas opciones, pero es una buena elección si quieres Protección básica contra el vapor sin tener que pagar precios elevados. Tiene su sede en Panamá —fuera de la alianza de vigilancia «14 Eyes»— y ofrece funciones de seguridad adecuadas, como cifrado AES-256, un interruptor de seguridad y Double VPN para el enrutamiento a través de dos servidores. Eso es más de lo que ofrecen la mayoría de las VPN económicas.

Por qué lo elegimos VeePN es una de las mejores opciones de VPN para Steam si buscas funciones de seguridad reales a uno de los precios más bajos de esta lista.

DóndeVeePN Donde se queda corto es en la velocidad pura. En los servidores cercanos, el rendimiento es correcto, lo suficientemente bueno para jugar de forma ocasional en Steam y para las descargas. Pero si te conectas a uno más lejano, lo notarás. En mis pruebas, los servidores lejanos redujeron la velocidad de forma notable.

The La función NetGuard bloquea los anuncios y los rastreadores, y el túnel dividido te permite dirigir solo Steam a través de la VPN, mientras que el resto de aplicaciones siguen utilizando tu conexión habitual.

Ventajas Contras ✅ Planes a largo plazo muy asequibles ✅ NetGuard bloquea los anuncios y los dominios maliciosos conocidos ✅ Con sede en Panamá (respetuoso con la privacidad) ✅ Servidores solo con RAM ❌ La velocidad disminuye en servidores lejanos ❌ No hay servidores dedicados para juegos

Veredicto final: VeePN No es la mejor VPN para Steam en cuanto a velocidad pura, pero es una opción inteligente para los jugadores con un presupuesto limitado que se ciñen a servidores cercanos y buscan una protección fiable sin gastarse demasiado.

★ La mejor VPN para Steam para presupuestos ajustados VeePN Visita VeePN

¿Por qué necesitas una VPN para Steam? Privacidad, protección contra ataques DDoS y soluciones para la limitación de velocidad

Una VPN para Steam te ayuda a navegar por Internet de forma más segura y estable, ya que oculta tu dirección IP y encripta tu tráfico, lo que puede reducir el riesgo de sufrir ataques DDoS y ralentizaciones por parte de tu proveedor de Internet. En definitiva, usar Steam con una VPN significa menos interrupciones y menos exposición, no «engañar al sistema».

Esto es lo que realmente te ofrece una VPN con baja latencia para Steam:

Cómo protegerse de los ataques DDoS – Usar la mejor VPN para Steam oculta tu IP real, lo que hace mucho más difícil que alguien te expulse de la partida en mitad de un encuentro. Esto es especialmente importante en las partidas clasificatorias, los torneos o si retransmites en directo. Descubre más en mi guía completa sobre el Las mejores VPN para la protección contra ataques DDoS.

– Usar la mejor VPN para Steam oculta tu IP real, lo que hace mucho más difícil que alguien te expulse de la partida en mitad de un encuentro. Esto es especialmente importante en las partidas clasificatorias, los torneos o si retransmites en directo. Descubre más en mi guía completa sobre el Las mejores VPN para la protección contra ataques DDoS. Proteger la privacidad de tus datos – La mejor VPN para Steam encripta tu tráfico para que tu proveedor de Internet, los hackers o las redes poco seguras no puedan espiar lo que estás haciendo. Steam recopila mucha información sobre tus hábitos de juego, y jugar en Steam con una VPN supone una buena barrera entre tú y cualquiera que te esté vigilando.

– La mejor VPN para Steam encripta tu tráfico para que tu proveedor de Internet, los hackers o las redes poco seguras no puedan espiar lo que estás haciendo. Steam recopila mucha información sobre tus hábitos de juego, y jugar en Steam con una VPN supone una buena barrera entre tú y cualquiera que te esté vigilando. Cómo evitar la limitación de velocidad por parte del proveedor de servicios de Internet – Algunos proveedores reducen la velocidad de los juegos o de las descargas pesadas en las horas punta. Con la mejor VPN para Steam, tu tráfico queda cifrado, por lo que les resulta más difícil detectar la actividad de la VPN en Steam y reducir tu velocidad sin que te des cuenta.

– Algunos proveedores reducen la velocidad de los juegos o de las descargas pesadas en las horas punta. Con la mejor VPN para Steam, tu tráfico queda cifrado, por lo que les resulta más difícil detectar la actividad de la VPN en Steam y reducir tu velocidad sin que te des cuenta. Cómo sortear los bloqueos de red – En redes restringidas (como las de colegios, empresas u hoteles), una buena VPN para Steam te ayuda a acceder a Steam sin esos molestos mensajes de «bloqueado». Si intentas usar Steam con una VPN en una red Wi-Fi restringida, esta es una de las mayores ventajas.

– En redes restringidas (como las de colegios, empresas u hoteles), una buena VPN para Steam te ayuda a acceder a Steam sin esos molestos mensajes de «bloqueado». Si intentas usar Steam con una VPN en una red Wi-Fi restringida, esta es una de las mayores ventajas. Conexiones más fluidas con los servidores – A veces, una VPN para Steam puede estabilizar tu conexión al redirigirte a través de una ruta mejor hacia los servidores. Los proveedores de servicios de Internet no siempre eligen la ruta más eficiente, y el enrutamiento de una VPN para Steam puede, en ocasiones, reducir los picos de lag y las desconexiones aleatorias.

– A veces, una VPN para Steam puede estabilizar tu conexión al redirigirte a través de una ruta mejor hacia los servidores. Los proveedores de servicios de Internet no siempre eligen la ruta más eficiente, y el enrutamiento de una VPN para Steam puede, en ocasiones, reducir los picos de lag y las desconexiones aleatorias. Protección en redes Wi-Fi públicas – ¿Juegas en una cafetería o en el aeropuerto? Las redes públicas son un blanco fácil para el rastreo de paquetes. Utilizar Steam con una VPN mantiene tu tráfico cifrado, lo que ayuda a proteger tus credenciales y la información de tu cuenta.

¿Cómo funciona una VPN para Steam? Cifrado, enrutamiento y qué cambia realmente

La mejor VPN para Steam te permitirá cambiar la ruta que sigue tu tráfico para conectarse a los servidores de Valve. No cambia Steam ni la forma en que interactúas con él, solo la forma de acceder a él.

Normalmente, tu dispositivo enviaría los datos a través de tu proveedor de Internet directamente a Steam. Cuando utilizas Steam con una VPN, tus datos dan un pequeño rodeo a través de un túnel cifrado hasta un servidor VPN antes de llegar a Steam; así es exactamente como funciona el enrutamiento de Steam con una VPN.

Así que, en lugar de:

Tú > Proveedor de servicios de Internet > Steam

Queda así:

Tú > Túnel cifrado > VPN > Steam

El uso de una VPN para Steam básicamente oculta tu actividad en Steam a tu proveedor de servicios de Internet: el túnel VPN de Steam garantiza que no puedan ver lo que estás haciendo en la plataforma. Como resultado, no pueden detectar fácilmente el tráfico de Steam a través de la VPN ni limitar su velocidad durante las horas punta.

En el camino de vuelta, los datos de Steam regresan al servidor VPN a través del túnel y se descifran en tu dispositivo. En la práctica, Steam con una VPN funciona igual: los juegos se ejecutan con normalidad, pero Steam ve la IP del servidor VPN en lugar de tu IP doméstica.

Por lo general, ese paso adicional sí que provoca un ligero aumento de la latencia, por lo que recomiendo elegir servidores cercanos a tu región. La distancia física es importante. Si necesitas algunos consejos adicionales para empezar a usar tu VPN con Steam, echa un vistazo a mi guía completa en Cómo configurar una VPN.

¿Se puede usar una VPN en Steam Deck?

Para los aficionados a las consolas portátiles, hay otra pregunta que no deja de surgir: ¿se puede usar una VPN en la Steam Deck? Por supuesto. La Steam Deck es, básicamente, un ordenador portátil, así que… La VPN en la Steam Deck funciona igual que en un ordenador portátil: Cifra tu tráfico y lo redirige a través de un servidor VPN.

A Una VPN para Steam Deck resulta especialmente útil cuando no estás conectado a la red segura de tu casa. Piensa, por ejemplo, en el wifi de los hoteles, las cafeterías, los aeropuertos o las residencias de estudiantes. Usar Steam con una VPN en esos lugares puede suponer una buena capa adicional de protección (y, a veces, ayuda a sortear los molestos bloqueos de red).

¿Te preguntas si realmente vale la pena usar una VPN con Steam Deck? Esto es para lo que resulta ideal una VPN para Steam Deck:

Una red Wi-Fi pública más segura: a VPN para Steam Deck mantiene tu tráfico cifrado en redes poco seguras

a VPN para Steam Deck mantiene tu tráfico cifrado en redes poco seguras Menos problemas con las conexiones: La VPN para Steam Deck oculta tu IP real, lo que te protege contra ataques de tipo DDoS

La VPN para Steam Deck oculta tu IP real, lo que te protege contra ataques de tipo DDoS Cómo sortear las restricciones: a Una VPN para Steam Deck resulta útil si Steam está bloqueado en la red del trabajo o del colegio

Entonces, ¿cómo puedes usar una VPN en Steam Deck sin complicarte demasiado la vida? Estas son las formas más sencillas de configurar una VPN para Steam Deck:

Instalación en modo escritorio: Instala tu VPN en modo escritorio (normalmente mediante aplicaciones o configuraciones compatibles con Linux). Instalar una VPN para Steam Deck de esta forma te ofrece el máximo control.

Instala tu VPN en modo escritorio (normalmente mediante aplicaciones o configuraciones compatibles con Linux). Instalar una VPN para Steam Deck de esta forma te ofrece el máximo control. Router VPN: Si prefieres no meterte en configuraciones, puedes configurar una VPN para la Steam Deck a través de un router con VPN para que la Deck se conecte automáticamente.

Entonces, ¿se puede usar una VPN en Steam Deck? Sí, pero ten en cuenta que usar Steam con una VPN puede aumentar un poco la latencia, así que elige un servidor cercano para jugar. Una vez que la VPN de Steam Deck esté en funcionamiento, la mayoría de los juegos y las descargas funcionarán con normalidad; solo tendrás que estar atento al ping.

Cómo elegir la mejor VPN para Steam: características clave para la velocidad, la seguridad y un ping bajo

Elegir la mejor VPN para Steam puede parecer complicado al principio, pero una vez que entiendes lo básico, la decisión resulta mucho más fácil. Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una VPN para Steam.

Característica Por qué es importante para Steam Qué hay que tener en cuenta Protocolos rápidos El protocolo de tu VPN influye en la velocidad y la latencia. Los más lentos pueden provocar un retraso apreciable en los juegos en línea. WireGuard, NordLynx o Lightway. Evita el PPTP y los protocolos más antiguos. Amplia red de servidores Un mayor número de servidores se traduce en menos congestión y más posibilidades de encontrar una opción rápida y cercana para las conexiones VPN a Steam. Miles de servidores repartidos por múltiples regiones, no solo unos pocos en cada país. Rendimiento de baja latencia Cada salto adicional aumenta el retraso, y el ping es más importante para los juegos en línea que la velocidad pura. Una buena configuración de VPN en Steam mantiene los aumentos de latencia al mínimo y los hace más constantes. Proveedores conocidos por ofrecer un ping estable, no solo por sus altas velocidades de descarga. Cifrado robusto Protege tu tráfico en redes Wi-Fi públicas y evita que sea interceptado fácilmente. Cifrado AES-256 o ChaCha20 con protocolos de túnel seguros. Estos algoritmos de cifrado son, literalmente, indescifrables con la tecnología actual. Protección contra ataques DDoS Oculta tu IP real para que los atacantes no puedan atacar tu conexión doméstica durante las partidas. Una VPN para Steam que oculta tu dirección IP en todos los servidores, no solo en los «especiales». Política de no registro de datos Limita la cantidad de datos sobre tu actividad que almacena el propio proveedor de VPN. Una política clara de no conservación de registros, a ser posible respaldada por una auditoría independiente. Interruptor de emergencia fiable Si se interrumpe la conexión a la VPN, tu IP real podría quedar al descubierto en mitad de la sesión. Un interruptor de seguridad a nivel del sistema que bloquea el tráfico si se desconecta la VPN.

Una buena VPN para Steam es aquella que puedes dejar funcionando en segundo plano sin que tus juegos se vean afectados. Si notas retrasos constantes, picos de latencia o desconexiones, esa VPN no está diseñada para jugar, por muy bien que suene su publicidad. Si buscas específicamente una VPN para Steam Deck, da prioridad a una configuración sencilla en Linux y a protocolos de baja latencia.

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