La mejor VPN para Firestick en el Reino Unido: acceso sin restricciones

Encontrar la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido es importante cuando te encuentras con el mensaje «Este contenido no está disponible en tu región» o cuando tu proveedor de Internet registra todas tus actividades de streaming en virtud de la Ley de Poderes de Investigación. La mayoría de las VPN prometen compatibilidad con Firestick y acceso a servicios de streaming del Reino Unido, pero la mayoría dejan de funcionar en cuanto BBC iPlayer actualiza su sistema de detección.

He probado decenas de VPN en dispositivos Firestick reales, sometiéndolas a pruebas exhaustivas con bloqueos de BBC iPlayer, detección de ITV Hub y situaciones de streaming transfronterizo a las que se enfrentan a diario los usuarios del Reino Unido. En esta guía se detallan las cinco VPN que superaron todas las pruebas específicas para el Reino Unido.

Mis tres mejores opciones para la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido

He probado estas VPN en situaciones reales en el Reino Unido: accediendo a BBC iPlayer desde el extranjero, viendo ITV Hub sin ser detectado, viendo en streaming partidos de la Premier League y protegiendo la privacidad conforme a la legislación británica sobre retención de datos.

NordVPN – Funciona a la perfección con BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go y las plataformas estadounidenses. Cuentas con servidores específicos para el Reino Unido optimizados para el streaming, la aplicación nativa para Firestick se instala en cuestión de minutos y, al estar bajo la jurisdicción de Panamá, tus datos quedan fuera del alcance del Gobierno británico. Proton VPN – Su jurisdicción suiza y su política de no guardar registros, verificada por auditores independientes, lo convierten en el líder en materia de privacidad. Los servidores del Reino Unido permiten acceder sin problemas al BBC iPlayer, y no tuve ningún problema para desbloquear los catálogos estadounidenses. CyberGhost VPN – Un servicio fiable y compatible con Firestick, con una amplia red global de servidores y un cifrado de alta seguridad que permite a los usuarios del Reino Unido eludir las restricciones geográficas y reproducir contenidos en streaming de forma segura.

Si quieres saber más sobre mis 5 recomendaciones principales para Firestick en el Reino Unido, sigue leyendo, ya que vamos a repasar sus respectivas ventajas y algunos posibles inconvenientes.

La mejor VPN para Firestick en el Reino Unido: 5 soluciones probadas

Cada análisis aborda lo que los usuarios del Reino Unido realmente necesitan: la fiabilidad de BBC iPlayer, el acceso a ITV Hub y Sky Go, la calidad de la aplicación para Firestick, el rendimiento de los servidores del Reino Unido, la protección de la privacidad conforme a las leyes de vigilancia del Reino Unido y unos precios que se ajusten al presupuesto de los hogares británicos. También incluiré el acceso a aplicaciones y servicios de streaming extranjeros, por si quieres acceder a todo desde el Reino Unido.

1. NordVPN [La mejor VPN para Firestick en el Reino Unido]

Característica Detalles Servidores Más de 9.000 servidores en más de 120 países Servidores del Reino Unido Más de 440 servidores repartidos por Londres, Mánchester, Glasgow y Edimburgo Compatibilidad con Firestick Aplicación nativa, instalación con un solo clic desde Amazon Appstore Streaming en el Reino Unido BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go, Channel 4, BritBox, All 4 Servicios de streaming en EE. UU. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, doble VPN Privacidad Jurisdicción de Panamá, política de no registro auditada, servidores que solo utilizan memoria RAM Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN ha arrasado en todas las pruebas de streaming que he realizado en el Reino Unido. BBC iPlayer funcionó a la perfección en todos los servidores del Reino Unido, ITV Hub nunca activó alertas de detección y Sky Go retransmitió los partidos de la Premier League sin interrupciones. Realicé las pruebas durante las horas punta de los sábados, cuando el tráfico alcanza su máximo, y NordVPN se mantuvo estable. Mis pruebas lo confirmaron como el la mejor VPN para streaming, y punto.

The La aplicación de Firestick se instala en menos de tres minutos a través de la Amazon Appstore. La interfaz es sencilla, los servidores del Reino Unido se conectan al instante y puedes ver en streaming Peaky Blinders or Doctor Who antes de que termines de prepararte el té. El protocolo NordLynx garantiza una reproducción fluida incluso con las conexiones de banda ancha más lentas del Reino Unido.

La tecnología SmartPlay redirige automáticamente el tráfico a través de servidores DNS optimizados para plataformas del Reino Unido, por lo que BBC iPlayer, ITV Hub y Sky Go funcionan sin necesidad de configuración manual. Solo tienes que conectarte a un servidor del Reino Unido y empezar a ver contenido en streaming, sin tener que perder el tiempo con ajustes.

Más de 440 servidores en el Reino Unido en Londres, Mánchester y Edimburgo te ofrece numerosas opciones de copia de seguridad. Cuando un servidor se satura durante «Strictly Come Dancing», tienes montones de opciones.

La jurisdicción de Panamá es importante en materia de privacidad. La Ley de Poderes de Investigación del Reino Unido obliga a los proveedores de servicios de Internet a conservar registros de tu actividad durante 12 meses. Norte«su base en Panamá significa» Las leyes de vigilancia del Reino Unido no pueden acceder a tus datos.

Ventajas Contras ✅ BBC iPlayer funciona con total fiabilidad en todos los servidores del Reino Unido ✅ Excelente desbloqueo geográfico de plataformas fuera del Reino Unido ✅ La aplicación nativa para Firestick se instala en cuestión de minutos ✅ Más de 440 servidores en el Reino Unido ofrecen una excelente cobertura ✅ La jurisdicción de Panamá ofrece protección frente a las leyes de vigilancia del Reino Unido ❌ El inicio de sesión a través del navegador añade un paso adicional al proceso de registro

Veredicto final: Es la VPN para streaming del Reino Unido más fiable que he probado, con un acceso impecable a BBC iPlayer y una aplicación para Firestick que realmente funciona bien. Además, desbloquea cualquier servicio de streaming que se te ocurra, incluidos los catálogos estadounidenses.

★ La mejor VPN en general para Firestick en el Reino Unido NordVPN Visita NordVPN

2. Proton VPN [La mejor VPN centrada en la privacidad para Firestick en el Reino Unido]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 120 países Servidores del Reino Unido Más de 700 servidores en 6 ciudades Compatibilidad con Firestick Aplicación nativa a través de Amazon Appstore Streaming en el Reino Unido BBC iPlayer, ITV Hub, Channel 4 (Sky Go funciona de forma irregular) Servicios de streaming en EE. UU. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, enrutamiento Secure Core Privacidad Jurisdicción suiza, política de no registro auditada, aplicaciones de código abierto Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN destaca entre los usuarios del Reino Unido preocupados por la privacidad que se toman en serio la Ley de Poderes de Investigación. La jurisdicción suiza y la política de no registro de datos, sometida a auditoría, implican que Las leyes de vigilancia del Reino Unido no pueden acceder a tus datos. Las aplicaciones de código abierto permiten a los investigadores de seguridad comprobar que Proton realmente cumple lo que promete.

El acceso a BBC iPlayer funciona bien en ProtonLos servidores UK Plus. ITV Hub y Channel 4 también se reprodujeron sin problemas de detección. Sky Go funcionaba a veces sí y a veces no, por lo que no es la mejor opción si Sky Go es tu principal prioridad en cuanto a streaming. Sin embargo, la biblioteca de EE. UU. fue mi terreno de juego: pude acceder a todo lo que quise durante las pruebas.

The La aplicación Firestick está disponible en la Amazon Appstore. Algunos modelos antiguos de Firestick requieren instalar el APK manualmente, lo que complica un poco las cosas. Si te sientes cómodo con la instalación manual en Firestick, no es nada complicado.

La jurisdicción suiza es el referente en materia de privacidad. Suiza cuenta con una legislación sólida en materia de privacidad y no exige la conservación de datos. A diferencia de las VPN con sede en el Reino Unido, no se puede obligar a las empresas suizas a registrar la actividad de los usuarios ni a entregar datos a las autoridades británicas.

Ventajas Contras ✅ Más de 700 servidores en el Reino Unido ✅ Sólida trayectoria en materia de privacidad y seguridad ✅ Sólita protección de datos y características que facilitan el streaming ✅ Aplicación nativa para Firestick ✅ Jurisdicción suiza ❌ Es posible que tengas que probar varios servidores hasta encontrar el más adecuado para tu ubicación

Veredicto final: Es el líder en privacidad y cuenta con excelentes funciones para desbloquear contenidos georrestringidos. Si te preocupan las leyes de vigilancia del Reino Unido y quieres una protección de la privacidad contrastada, además de acceso a BBC iPlayer, Proton VPN ofrece ambas cosas.

★ La mejor VPN centrada en la privacidad para Firestick en el Reino Unido Proton VPN Visita Proton VPN

3. CyberGhost VPN [La mejor VPN económica para Firestick en el Reino Unido]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Servidores del Reino Unido Más de 500 servidores repartidos por tres ciudades del Reino Unido Compatibilidad con Firestick Aplicación nativa de Fire TV disponible en Amazon Appstore Streaming en el Reino Unido Servidores de streaming específicos para Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ y Amazon Prime Video Servicios de streaming en EE. UU. Servidores de streaming específicos para Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ y Amazon Prime Video Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

Para cualquiera que esté buscando la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido, CyberGhost presenta argumentos de peso gracias a su enorme infraestructura de más de 11 000 servidores en 100 países. La cobertura en el Reino Unido es especialmente buena: más de 500 servidores repartidos por tres grandes ciudades garantizan conexiones rápidas y fiables, además de numerosas opciones alternativas en caso de que un servidor esté saturado.

La configuración en Firestick es muy sencilla. La aplicación nativa de Fire TV está disponible directamente en la Amazon Appstore y cuenta con una interfaz optimizada para el mando a distancia que permite a cualquiera navegar desde el sofá.

El rendimiento del streaming es donde CyberGhost realmente destaca, con Servidores dedicados para Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ y Amazon Prime Video que abarca bibliotecas tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Estos servidores optimizados eliminan las conjeturas a la hora de desbloquear contenidos georrestringidos: solo tienes que elegir la plataforma, conectarte y disfrutar del streaming sin tener que buscar manualmente un servidor que funcione.

La seguridad es igualmente sólida: Cifrado AES-256, un interruptor de seguridad automático y protección contra fugas de DNS/IP Mantén tu tráfico privado en todo momento. CyberGhost Opera bajo la jurisdicción rumana, que favorece la protección de la privacidad, sigue una política de «sin registros» sometida a auditorías rigurosas y publica informes de transparencia anuales para respaldar sus afirmaciones. Al admitir hasta siete conexiones simultáneas, es una opción muy completa para los hogares que buscan la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido.

Ventajas Contras ✅ Servidores de streaming específicos para Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+ y Amazon Prime ✅ Más de 11 000 servidores en 100 países para acceder a una amplia biblioteca de contenido en streaming ✅ Selector de servidores de streaming con un solo clic en la aplicación ✅ Desbloqueo constante con un tiempo de carga mínimo en las principales plataformas ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Límite de 7 dispositivos por suscripción

Veredicto final:CyberGhostLa aplicación nativa para Fire TV y los servidores optimizados para el streaming en el Reino Unido hacen que sea la VPN económica más fácil de configurar y usar en un Firestick. La garantía de devolución del dinero de 45 días te permite probarla en tu dispositivo sin ningún riesgo.

★ La mejor VPN económica para Firestick en el Reino Unido CyberGhost VPN Visita CyberGhost VPN

4. Acceso privado a Internet [La mejor VPN para Firestick con dispositivos ilimitados]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Servidores del Reino Unido Servidores en Londres, Mánchester y Southampton Compatibilidad con Firestick Aplicación nativa de Fire TV disponible en Amazon Appstore Streaming en el Reino Unido Funciona con Netflix EE. UU. y Amazon Prime Video; la IP dedicada mejora la fiabilidad a la hora de desbloquear contenidos Servicios de streaming en EE. UU. Funciona con Netflix EE. UU. y Amazon Prime Video; la IP dedicada mejora la fiabilidad a la hora de desbloquear contenidos Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet es una de las principales candidatas a ser la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido, gracias a su amplia red de más de 35 000 servidores repartidos por 91 países. En el Reino Unido, da cobertura a Londres, Mánchester y Southampton, ofreciendo opciones de conexión fiables y flexibles para el streaming y el uso diario.

La aplicación nativa de Fire TV está disponible directamente en la Amazon Appstore: es fácil de instalar y está diseñada para facilitar la navegación en los dispositivos Firestick, lo que la hace accesible tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

En cuanto al streaming, PIA Funciona con Netflix EE. UU. y Amazon Prime Video, eludiendo las restricciones geográficas sin depender en gran medida de servidores de streaming específicos. La opción de IP dedicada mejora la fiabilidad del desbloqueo y ayuda a mantener una experiencia homogénea tanto en la biblioteca de contenidos del Reino Unido como en la de EE. UU.

En materia de seguridad,PIA ofreceCifrado AES-128/256, un interruptor de seguridad y protección contra fugas de DNS, además de herramientas adicionales como MACE para el bloqueo de anuncios y malware, túneles divididos y reenvío de puertos. Opera bajo la jurisdicción de EE. UU., pero cuenta con una política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto y un «warrant canary». Con conexiones simultáneas ilimitadas por 2,03 $ al mes, es una opción con numerosas funciones para cualquiera que busque la mejor VPN para Firestick en el Reino Unido.

Ventajas Contras ✅ Funciona con Netflix EE. UU., Amazon Prime Video y una selección de catálogos internacionales ✅ La opción de IP dedicada mejora la fiabilidad de la transmisión y evita la detección de la VPN ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas para todos tus dispositivos de streaming ✅ MACE bloquea los anuncios en todas las aplicaciones de streaming ✅ WireGuard ofrece velocidades estables para contenidos en HD y 4K ❌ Menos eficaz a la hora de desbloquear contenido con restricciones geográficas que CyberGhost ❌ Interfaz menos intuitiva para los usuarios ocasionales de streaming

Veredicto final:PIALa política de dispositivos ilimitados y las direcciones IP dedicadas para streaming de [nombre de la empresa] lo convierten en la mejor opción para hogares con varios dispositivos Firestick. La garantía de devolución del dinero de 30 días te permite probar el rendimiento del streaming en el Reino Unido antes de comprometerte.

★ La mejor VPN para Firestick con dispositivos ilimitados Acceso privado a Internet Visita PIA

5. Surfshark [La mejor VPN versátil para Firestick en el Reino Unido]

Característica Detalles Servidores Más de 4500 servidores en más de 100 países Servidores del Reino Unido Más de 440 servidores repartidos por Londres, Mánchester, Glasgow y Edimburgo Compatibilidad con Firestick Aplicación nativa a través de Amazon Appstore Streaming en el Reino Unido BBC iPlayer, ITV Hub, Sky Go, Channel 4, All 4, BritBox Servicios de streaming en EE. UU. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO Max, Crunchyroll, Disney+ Conexiones simultáneas Ilimitado Seguridad Cifrado AES-256, kill switch, bloqueo de anuncios CleanWeb, MultiHop Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, con sede en los Países Bajos y política de no registro de datos auditada Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark Ha desbloqueado sin problemas todos los servicios de streaming del Reino Unido y Estados Unidos que he probado. BBC iPlayer funcionó a la perfección, ITV Hub no dio ningún problema y Sky Go transmitió partidos de fútbol sin problemas de detección. Por menos de 2 $ al mes con los planes anuales, obtienes un rendimiento de streaming británico de primera calidad a un precio asequible.

Conexiones simultáneas ilimitadas supone un cambio radical para los hogares del Reino Unido. Puse en marcha cuatro Firesticks a la vez en diferentes habitaciones, reproduciendo en streaming distintos contenidos del Reino Unido y de EE. UU., y nadie notó ninguna ralentización. La mayoría de los hogares del Reino Unido utilizan varios dispositivos de streaming, y Surfshark los gestiona todos sin límites de dispositivos. Si necesitas ayuda para configurarlo todo, consulta mi guía completa en Cómo conseguir una VPN para el Reino Unidopara pedir ayuda.

The Aplicaciones compatibles con Firestick NordVPN«su calidad». La instalación a través de Amazon Appstore tardó tres minutos, y la conexión con los servidores del Reino Unido es instantánea. Lo probé con familiares que no son muy expertos en tecnología, y lograron configurarlo sin mi ayuda.

CleanWeb bloquea los anuncios intrusivos con los que te bombardean los servicios de streaming del Reino Unido. ITV Hub y Channel 4 son famosos por su exceso de anuncios, y CleanWeb los elimina en su mayoría a nivel de DNS antes de que te consuman ancho de banda.

Los Países Bajos forman parte de la alianza de inteligencia «Nine Eyes», lo que suscita ciertas reservas entre algunos defensores de la privacidad. Dicho esto, SurfsharkLa política de no registro de datos, auditada de forma independiente, significa que no hay datos de usuario que facilitar – incluso si las autoridades lo solicitan. El cumplimiento del RGPD y la ausencia de leyes que obliguen a conservar los datos aportan una capa adicional de protección a los usuarios del Reino Unido.

Ventajas Contras ✅ Dispositivos ilimitados: ideal para hogares del Reino Unido con varios Firesticks ✅ Las suscripciones a largo plazo bajan a unos 2 $ al mes para el servicio de streaming premium en el Reino Unido ✅ Acceso fiable a plataformas de streaming de todo el mundo ✅ CleanWeb bloquea los molestos anuncios de ITV Hub y Channel 4 ✅ La jurisdicción de los Países Bajos ofrece protección frente a las leyes de vigilancia del Reino Unido ❌ La tarifa mensual resulta elevada en comparación con los planes anuales

Veredicto final: Ofrece un rendimiento de streaming de primera calidad en el Reino Unido a un precio asequible. Si tienes varios dispositivos Firestick y quieres disfrutar de un acceso fiable a BBC iPlayer sin tener que pagar una tarifa premium, Surfshark es la opción más acertada.

★ La VPN con la mejor relación calidad-precio para Firestick en el Reino Unido Surfshark Visita Surfshark

Por qué los usuarios del Reino Unido necesitan una VPN para Firestick

Entender qué problemas resuelve realmente una VPN para los usuarios de Firestick en el Reino Unido ayuda a comprender por qué estos cinco servicios son importantes. Para obtener más información al respecto, echa un vistazo a VPN para el Reino Unido y elegimos la mejor para ti. El streaming en el Reino Unido conlleva una serie de inconvenientes que una buena VPN elimina.

Problema con el streaming en el Reino Unido Cómo lo resuelve una VPN BBC iPlayer en el extranjero Conéctate a servidores del Reino Unido desde España, Francia o cualquier otro lugar para acceder a los contenidos financiados con la tasa de televisión Seguimiento de los proveedores de servicios de Internet en virtud de la Ley de Poderes de Investigación El cifrado de la VPN impide que los proveedores de servicios de Internet del Reino Unido registren tu actividad de streaming y navegación durante 12 meses Restricciones geográficas de ITV Hub Los servidores del Reino Unido permiten eludir los bloqueos del tipo «no disponible en tu región» cuando se viaja Detección de ubicación de Sky Go Una VPN oculta tu ubicación real para que puedas acceder a la Premier League desde cualquier lugar Netflix y Disney+ de EE. UU. desde el Reino Unido Conéctate a servidores de EE. UU. para acceder a bibliotecas de contenido más amplias Limitación de la velocidad por parte del proveedor de servicios de Internet durante las horas punta Una VPN evita que Virgin Media, Sky o BT reduzcan la velocidad de tus transmisiones durante las horas de la tarde

Por eso los usuarios del Reino Unido necesitan una VPN para Firestick. Cuando estás en Málaga en invierno y quieres ver Eastenders, un servidor del Reino Unido te permite volver a conectarte al instante. Cuando tu proveedor de Internet registra legalmente todas tus elecciones de streaming, el cifrado garantiza la privacidad de esos datos. Y cuando estés ampliando tu colección de juegos entre sesiones de streaming, echa un vistazo a la Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam para sacar más partido a tu presupuesto.

Cómo probé las VPN para Firestick en el Reino Unido

Mis pruebas se centraron en situaciones reales del Reino Unido. Instalé cada VPN en un Fire TV Stick 4K y en un Fire TV Stick Lite para comprobar la compatibilidad entre los distintos modelos de Firestick. Se tuvieron en cuenta el tiempo de instalación, la facilidad de uso de la interfaz y la fiabilidad de la conexión.

He comprobado el acceso a BBC iPlayer a diario en varios servidores y a diferentes horas del día. El iPlayer actualiza con frecuencia su sistema de detección de VPN, por lo que necesitaba una verificación de acceso constante. También probé ITV Hub, Sky Go, Channel 4, All 4 y BritBox para confirmar que el servicio es totalmente compatible con el streaming en el Reino Unido.

Para comprobar el acceso internacional, realicé pruebas desde Estados Unidos, España, Francia y Alemania con el fin de simular el acceso de expatriados británicos a contenidos del Reino Unido desde el extranjero. La verificación de la privacidad consistió en analizar la jurisdicción, las políticas de no registro de datos y las respuestas a solicitudes de datos anteriores. Llevé a cabo sesiones de streaming de entre 6 y 8 horas para comprobar la estabilidad durante todo el En servicioatracones.

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