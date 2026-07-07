Slitherine adquiere los derechos del videojuego «Blood Bowl» de NACON

Slitherine ha adquirido los derechos de publicación del videojuego «Blood Bowl» y el catálogo anterior de NACON, y Cyanide Studio seguirá encargándose del desarrollo del próximo título.

ha adquirido los derechos de publicación del videojuego «Blood Bowl» y el catálogo anterior de NACON, y Cyanide Studio seguirá encargándose del desarrollo del próximo título. El próximo Warhammer Blood Bowl Se basará en Blood Bowl 3 e incluirá reglas de juego de mesa actualizadas, 26 facciones disponibles desde el lanzamiento, contenido de temporada y el nuevo modo «Rumble», de ritmo trepidante.

Se basará en Blood Bowl 3 e incluirá reglas de juego de mesa actualizadas, 26 facciones disponibles desde el lanzamiento, contenido de temporada y el nuevo modo «Rumble», de ritmo trepidante. La transición editorial Esto se produce en un momento en el que NACON está reestructurando su división de videojuegos, mientras que Slitherine amplía su catálogo de juegos de estrategia de Warhammer.

Slitherine (Terminator: Dark Fate – Defiance, Panzer Corps 2) ha adquirido la licencia, los derechos de publicación y el catálogo de títulos anteriores de la franquicia de videojuegos Blood Bowl a NACON, lo que supone una importante ampliación de la cartera de juegos de estrategia de Warhammer de la editorial.

El acuerdo también confirma que Slitherine continuará con el desarrollo del próximo juego de Blood Bowl anunciado previamente por NACON, al tiempo que mantendrá su colaboración con Cyanide Studio, desarrollador de la serie desde hace mucho tiempo. Este estudio ha sido el responsable de todas las adaptaciones importantes de Blood Bowl a videojuegos hasta la fecha.

«Blood Bowl es una de las franquicias de estrategia más emblemáticas y singulares de los videojuegos, y es un auténtico honor para nosotros contribuir a dar forma a su futuro junto a Cyanide y Warhammer», afirmó Marco Minoli, director de publicaciones de Slitherine. «Sentimos un enorme respeto por lo que Cyanide ha construido a lo largo de los años, y estamos encantados de seguir trabajando en estrecha colaboración con el equipo para apoyar y hacer crecer la serie junto con su apasionada comunidad».

Slitherine se hace cargo de la franquicia de Blood Bowl

Creado originalmente por Games Workshop en la década de los 80, Blood Bowl combina una mecánica de juego táctica por turnos con el fútbol americano de fantasía, enfrentando a las facciones de Warhammer entre sí en partidos violentos y, a menudo, impredecibles. Cyanide Studio lleva más de una década desarrollando la serie, y las sucesivas entregas han adaptado las reglas del juego de mesa al tiempo que han ampliado el modo multijugador online, los sistemas de ligas y el contenido de temporada.

A principios de este año, NACON y Cyanide anunciaron «Warhammer Blood Bowl», una nueva adaptación basada en las últimas reglas del juego de mesa cuyo lanzamiento estaba previsto para la primavera. Se dice que el juego incorporará reglas actualizadas, 26 facciones jugables en el momento del lanzamiento, nuevos torneos, tutoriales renovados y el nuevo modo «Rumble» de 30 minutos, que ya estuvo disponible en una demo limitada de Steam el pasado mes de marzo. Además, se prometió a los jugadores actuales de Blood Bowl 3 una actualización gratuita, en la que se mantendrían sus cuentas y el contenido desbloqueado anteriormente.

Slitherine ha prometido que pronto habrá más noticias. En una publicación reciente en su página web, la empresa ha dicho: «Acompáñanos el 22 de julio durante la retransmisión en directo de Slitherine Next en el canal de Slitherine en Twitch a las 18:00 CEST. La presentación incluirá novedades sobre algunos de los principales proyectos y franquicias de Slitherine que están por llegar, entre ellos Blood Bowl, además de otros anuncios relacionados con nuestra cartera de desarrollo».

«Analizaremos en profundidad el futuro de Blood Bowl, compartiremos novedades importantes y anuncios emocionantes, y os ofreceremos un primer adelanto de lo que está por venir».

El futuro del fútbol americano

La cesión de los derechos de publicación se produce en un momento de reestructuración para NACON, que recientemente ha reducido parte de su cartera editorial tras cancelaciones de proyectos y cierres de estudios. En virtud del nuevo acuerdo, Slitherine asumirá las responsabilidades de publicación del catálogo de Blood Bowl, al tiempo que continuará con el desarrollo del próximo título junto con Cyanide Studio.

Patrick Pligersdorffer, director ejecutivo de Cyanide Studio, ha declarado: «Estamos encantados de asociarnos con Slitherine para garantizar el futuro de los videojuegos de Blood Bowl. Slitherine ha demostrado su experiencia en la publicación de juegos de estrategia de alta calidad. Creemos que es una combinación perfecta».

Esta adquisición amplía aún más el catálogo de adaptaciones de Games Workshop de Slitherine. La editorial ya cuenta con la licencia de Warhammer en títulos como Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War, Warhammer 40.000: Battlesector, Warhammer 40.000: Sanctus Reach y Warhammer 40.000: Armageddon.