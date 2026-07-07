Slitherine erwirbt die Rechte am Videospiel „Blood Bowl“ von NACON

Slitherine hat die Veröffentlichungsrechte für das Videospiel „Blood Bowl“ sowie den Backkatalog von NACON erworben; Cyanide Studio wird die Entwicklung des nächsten Titels fortsetzen.

hat die Veröffentlichungsrechte für das Videospiel „Blood Bowl“ sowie den Backkatalog von NACON erworben; Cyanide Studio wird die Entwicklung des nächsten Titels fortsetzen. Das kommende Warhammer Blood Bowl wird auf „Blood Bowl 3“ aufbauen und aktualisierte Tabletop-Regeln, 26 Fraktionen zum Start, saisonale Inhalte sowie den neuen, rasanten „Rumble“-Modus bieten.

wird auf „Blood Bowl 3“ aufbauen und aktualisierte Tabletop-Regeln, 26 Fraktionen zum Start, saisonale Inhalte sowie den neuen, rasanten „Rumble“-Modus bieten. Der Wandel im Verlagswesen Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass NACON sein Spielegeschäft umstrukturiert, während Slitherine sein Portfolio an Warhammer-Strategiespielen erweitert.

Slitherine (Terminator: Dark Fate – Defiance, Panzer Corps 2) hat von NACON die Lizenz, die Veröffentlichungsrechte und den Backkatalog für die Videospielreihe „Blood Bowl“ erworben und damit das Portfolio des Publishers an Warhammer-Strategiespielen erheblich erweitert.

Die Vereinbarung bestätigt zudem, dass Slitherine die Entwicklung des nächsten, zuvor von NACON angekündigten „Blood Bowl“-Spiels fortsetzen wird, während die Partnerschaft mit dem langjährigen Entwickler der Reihe, Cyanide Studio, fortbesteht. Das Studio war bislang für alle bedeutenden „Blood Bowl“-Videospieladaptionen verantwortlich.

„Blood Bowl ist eine der kultigsten und unverwechselbarsten Strategie-Reihen in der Welt der Videospiele, und es ist uns eine echte Ehre, gemeinsam mit Cyanide und Warhammer an ihrer Zukunft mitzuwirken“, sagte Marco Minoli, Publishing-Direktor bei Slitherine. „Wir haben großen Respekt vor dem, was Cyanide im Laufe der Jahre aufgebaut hat, und freuen uns darauf, weiterhin eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Reihe gemeinsam mit ihrer leidenschaftlichen Community zu unterstützen und weiterzuentwickeln.“

Slitherine übernimmt die „Blood Bowl“-Reihe

Blood Bowl wurde ursprünglich in den 1980er Jahren von Games Workshop entwickelt und verbindet rundenbasiertes taktisches Gameplay mit Fantasy-American-Football, bei dem die Fraktionen aus Warhammer in brutalen, oft unvorhersehbaren Spielen gegeneinander antreten. Cyanide Studio entwickelt die Serie seit mehr als einem Jahrzehnt. In den nachfolgenden Teilen wurden die Regeln des Tabletop-Spiels adaptiert und gleichzeitig der Online-Multiplayer-Modus, die Ligasysteme sowie saisonale Inhalte erweitert.

Anfang dieses Jahres kündigten NACON und Cyanide „Warhammer Blood Bowl“ an, eine neue Adaption auf Basis der aktuellen Tabletop-Regeln, deren Veröffentlichung für das Frühjahr geplant war. Das Spiel soll aktualisierte Regelwerke, 26 spielbare Fraktionen zum Start, neue Turniere, überarbeitete Tutorials und den neuen 30-minütigen „Rumble“-Modus bieten, der bereits im März in einer limitierten Steam-Demo verfügbar war. Bestehenden „Blood Bowl 3“-Spielern wurde zudem ein kostenloses Upgrade versprochen, bei dem ihre Konten und zuvor freigeschalteten Inhalte übernommen werden.

Slitherine hat versprochen, dass bald weitere Neuigkeiten folgen werden. In einem aktuellen Beitrag auf seiner Website erklärte das Unternehmen: „Seid am 22. Juli beim Slitherine Next-Livestream dabei auf der Slitherine-Twitch-Kanal um 18:00 Uhr MESZ. Im Rahmen des Showcases werden Neuigkeiten zu einigen der wichtigsten kommenden Projekte und Reihen von Slitherine vorgestellt, darunter „Blood Bowl“, sowie weitere Ankündigungen aus unserem Entwicklungsportfolio.“

„Wir werden einen genaueren Blick auf die Zukunft von Blood Bowl werfen, wichtige Neuigkeiten und spannende Ankündigungen mit euch teilen und euch einen ersten Einblick in das geben, was euch erwartet.“

Die Zukunft des American Footballs

Die Übertragung der Verlagsrechte erfolgt in einer Phase der Umstrukturierung bei NACON, das kürzlich Teile seines Verlagsportfolios reduziert hat, nachdem Projektstreichungen und Schließungen von Studios. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Slitherine die Veröffentlichungsrechte für den „Blood Bowl“-Katalog übernehmen und gleichzeitig gemeinsam mit Cyanide Studio die Entwicklung des kommenden Titels fortsetzen.

Patrick Pligersdorffer, Geschäftsführer von Cyanide Studio, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Slitherine, um die Zukunft der Blood-Bowl-Videospiele zu sichern. Slitherine hat seine Kompetenz bei der Veröffentlichung hochwertiger Strategiespiele unter Beweis gestellt. Wir glauben, dass dies eine perfekte Kombination ist.“

Mit dieser Übernahme erweitert Slitherine seinen Katalog an Adaptionen von Games Workshop weiter. Der Publisher nutzt die Warhammer-Lizenz bereits für Titel wie „Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War“, „Warhammer 40.000: Battlesector, Warhammer 40.000: Sanctus Reach und Warhammer 40.000: Armageddon.