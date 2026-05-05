Una empresa contratista militar se lanza al mercado de los videojuegos retro

Palmer Luckey busca recaudar 1.000 millones de dólares para financiar la empresa de videojuegos retro ModRetro, fabricante de la consola portátil ModRetro Chromatic, inspirada en la Game Boy, y de la próxima consola ModRetro M64.

Algunos críticos afirman que comprar el Chromatic supone un apoyo indirecto a Anduril Industries, la empresa de defensa de Luckey, que desarrolla tecnología militar autónoma.

La M64 es una recreación en FPGA de la Nintendo 64, cuyo objetivo es ofrecer un hardware fiel al original, tiempos de arranque rápidos y servir de plataforma para revivir juegos que fueron cancelados.

Palmer Luckey, el creador de Oculus VR, fabrica ahora armas con inteligencia artificial para Estados Unidos a través de su startup, Anduril. Sin embargo, recientemente ha vuelto a centrar su atención en los videojuegos, ya que busca recaudar alrededor de 1000 millones de dólares para invertirlos en los videojuegos retro.

La financiación está destinada a ModRetro, una empresa fundada por Luckey en 2024. Aunque técnicamente comenzó como un foro tecnológico hace años, es posible que el nombre tal y como se conoce hoy en día resulte familiar a los lectores aficionados a los videojuegos retro; la empresa es la creadora de la Chromatic, una consola al estilo Game Boy, y de la M64, un próximo homenaje a la N64. En cuanto a la Chromatic, Luckey expuso la filosofía que la inspira en un vídeo publicado en la página web de ModRetro el pasado mes de julio.

«El objetivo era crear la mejor forma posible de jugar a los juegos de GameBoy. No solo la siguiente, ni una más entre muchas, sino, sin lugar a dudas, la mejor de todas. La más auténtica. La de mayor calidad. Una que perdure durante generaciones como una obra de arte homenaje digna de ser transmitida de generación en generación».

Separar el arte del artista

Aunque Luckey no es el director ejecutivo de ModRetro (ese cargo lo ocupa Torin Herndon), es la figura emblemática de la empresa y participa muy activamente en la concepción y el diseño de la misma. Por ello, aunque el Chromatic se ha vendido bien y ha recibido críticas positivas, a muchos les cuesta separar a Luckey de su trabajo principal, más conocido, como traficante de armas para los «tech-bros».

Una reseña destacada, publicada por Wired en octubre del año pasado, afirmaba que la Chromatic es «una fiel recreación de la Game Boy original», pero que «comprarla supone darle dinero al tipo de los chatbots asesinos».

Luckey vendió Oculus VR a Meta en marzo de 2014 por unos 2000 millones de dólares y luego destinó ese dinero a Anduril Industries, la start-up de tecnología de defensa que podría alcanzar un valor estimado de 60 000 millones de dólares si los planes de inversión actuales salen bien. Y es probable que así sea, dado que al menos dos de los actuales inversores de Anduril (Lux Capital y Founders Fund) tienen previsto aportar fondos. Lux, en particular, encaja perfectamente con el enfoque de Luckey en la tecnología de IA, ya que la empresa de capital riesgo también financia Hugging Face and Pista de aterrizaje.

Un ejemplo de un dron Andruil, que puede utilizarse para tareas de reconocimiento y guerra cibernética.

Andruil fabrica una amplia gama de máquinas autónomas para situaciones de combate, entre las que se incluyen sumergibles, drones y armas electromagnéticas, con nombres como Pulsar, Ghost y Menace. A fecha de diciembre de 2025, Andruil suministra tecnología a unos 10 países, entre ellos Japón, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Además, presta apoyo a Ucrania en su actual esfuerzo bélico a través de diversos contratos de defensa con Estados Unidos.

De la realidad virtual a los 64 bits

Como era de esperar, muchas de las armas y sistemas de Andruil se pueden controlar mediante cascos de realidad virtual. Esto dista mucho del enfoque de ModRetro, centrado en las consolas de videojuegos antiguas, pero es un tema que Luckey ya mencionó en una entrada del blog de ModRetro el año pasado.

«Esta revelación puede parecer un poco inesperada, ya que la mayoría de la gente me conoce por mi trabajo en tecnología de realidad virtual y sistemas de armas autónomas letales, pero mi trayectoria en este ámbito es aún más larga», afirmó. «Trabajar con hardware original y desarrollarlo a partir de ahí siempre es lo más divertido, pero también estaba muy metido en la comunidad de la emulación, tanto en PC como en dispositivos portátiles basados en Linux, como el Nokia N800, el GamePark Holdings GP32/GP2X e incluso el famoso OpenPandora».

También explicó que su objetivo con ModRetro es «convertir lo mejor del pasado en un elemento básico del presente, para que te sientas como te sentías en las mañanas de Navidad de hace décadas». Mientras que otros los adeptos al retro-revivalismo, como Peri Fractic Aunque otras empresas ofrecen presupuestos similares y cuentan con ingenieros que realmente trabajaron en los ordenadores que están restaurando, el M64 está siendo desarrollado íntegramente por ModRetro.

Entre los colores translúcidos de la M64 también se incluye un rojo que se ha presentado recientemente.

Sin embargo, no se está haciendo de la nada: el M64 se basa en hardware de código abierto, algo que Luckey no ha dudado en mencionar en múltiples entrevistas. En particular, se basa en el núcleo MiSTer FPGA N64 existente de Robert Peip / FPGAzumSpass, pero está diseñado para superar las debilidades actuales de ese núcleo (Torin Herndon también ha dejado claro en sus declaraciones que ModRetro no considera que lo que está haciendo sea una competencia o un sustituto del FPGA N64).

Entre ellas se incluyen la posibilidad de iniciar los juegos en cuatro o cinco segundos, controles con latencia ultrabaja o sin retrasos, y componentes electrónicos de primera calidad – Herndon destacó el PCBA (conjunto de placa de circuito impreso) en una entrada de blog a finales de enero de este año como ejemplo de esto último. «Preimpregnado negro y una máscara de soldadura transparente con trazas doradas. Hay una razón por la que nunca se ve esto: es caro y lleva una eternidad, pero el resultado es realmente precioso», afirmó.

Sí, vale, es bastante bonito.

«La M64 está llena de detalles ocultos de carácter técnico», añadió. «Un pestillo oculto de color rosa chillón situado debajo de las tapas del cartucho permite, si se desea, mantenerlas abiertas en todo momento. Un sencillo mecanismo de expulsión te permite sacar el cartucho sin tener que levantar la consola del suelo. Un conducto de luz especial ilumina el cartucho desde abajo para que puedas ver la carátula del juego en la oscuridad».

La M64 se presentó a finales del año pasado, pero se vio superada por la réplica de la N64 de la propia Analogue, la 3D, que comenzó a comercializarse en noviembre de 2025. Sin embargo, el lanzamiento de esa consola fue marcado por múltiples retrasos, lo que a su vez le supuso la pérdida de los pedidos de Analogue y una buena parte de su reputación.

El 3D está disponible en muchos más colores que el M64, al menos por ahora.

Al igual que la M64, la 3D también se basa en un núcleo FPGA (que, según se cree, en este caso es el UltraFP64), cuenta con funcionalidad Bluetooth y promete ser compatible con todos y cada uno de los cartuchos de N64. Donde el M64 podría acabar superándolo es en el plan de Luckey de lanzar juegos de N64 que habían sido cancelados, así como de garantizar que haya existencias suficientes para que nadie que haya reservado un M64 tenga que esperar meses y meses para recibirlo; actualmente se encuentra en fase de producción en masa, por lo que no debería pasar mucho tiempo antes de que se revele una fecha de lanzamiento concreta.