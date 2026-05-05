Militärzulieferer nimmt Retro-Gaming ins Visier

Palmer Luckey bemüht sich um eine Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde Dollar für das Retro-Gaming-Unternehmen ModRetro, das den Handheld „ModRetro Chromatic“ im Game-Boy-Stil sowie die in Kürze erscheinende Konsole „ModRetro M64“ herstellt.

Einige Kritiker behaupten, der Kauf des Chromatic unterstütze indirekt Luckeys Rüstungsunternehmen Anduril Industries, das autonome Militärtechnologie entwickelt.

Der M64 ist eine FPGA-Nachbildung des Nintendo 64, die auf authentische Hardware, schnelle Startzeiten und die Rolle als Plattform für wiederbelebte, eingestellte Spiele abzielt.

Palmer Luckey, der Gründer von Oculus VR, stellt nun mit seinem Start-up Anduril KI-Waffen für die USA her. Vor kurzem hat er sein Augenmerk jedoch wieder auf Videospiele gerichtet, da er um Finanzmittel in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar wirbt, um diese in den Bereich Retro-Gaming zu investieren.

Die Finanzierung ist für ModRetro bestimmt, ein Unternehmen, das Luckey im Jahr 2024 gegründet hat. Obwohl es vor Jahren eigentlich als Technikforum begann, dürfte der Name in seiner heutigen Form Lesern, die sich für Retro-Gaming begeistern, bekannt vorkommen; das Unternehmen steht hinter dem Chromatic im GameBoy-Stil und der in Kürze erscheinenden N64-Hommage M64. Was den Chromatic betrifft, so hat Luckey das Leitbild dahinter in einem Video dargelegt, das im vergangenen Juli auf der Website von ModRetro veröffentlicht wurde.

„Das Ziel war es, die ultimative Möglichkeit zu schaffen, GameBoy-Spiele zu spielen. Nicht nur die nächste oder eine von vielen, sondern zweifellos die allerbeste. Die authentischste. Die hochwertigste. Eine, die als Kunstwerk von erbstückartigem Wert über Generationen hinweg Bestand haben wird.“

Trenne die Kunst vom Künstler

Auch wenn Luckey nicht der CEO von ModRetro ist (diesen Titel trägt Torin Herndon), ist er doch das Aushängeschild des Unternehmens und maßgeblich an dessen Konzeption und Design beteiligt. Obwohl sich der Chromatic gut verkauft hat und ordentliche Kritiken erhielt, fällt es vielen daher schwer, Luckey von seinem bekannteren Hauptberuf als „Tech-Bro“-Waffenhändler zu trennen.

In einer bemerkenswerten Rezension des „Chromatic“ im Oktober letzten Jahres schrieb „Wired“, das Handheld sei „eine originalgetreue Nachbildung des ursprünglichen Game Boy“, aber „wer es kauft, füllt die Taschen des Erfinders der Killer-Chatbots“.

Luckey verkaufte Oculus VR im März 2014 für rund 2 Milliarden Dollar an Meta und investierte dieses Geld anschließend in Anduril Industries, ein Start-up im Bereich Verteidigungstechnologie, dessen Wert auf 60 Milliarden Dollar geschätzt wird, sofern die aktuellen Investitionspläne aufgehen. Und das werden sie wahrscheinlich, da mindestens zwei der derzeitigen Anduril-Investoren (Lux Capital und Founders Fund) sich an der Finanzierung beteiligen wollen. Insbesondere Lux passt gut zu Luckeys Fokus auf KI-Technologie, da die Risikokapitalfirma auch Hugging Face and Laufsteg.

Ein Beispiel für eine Andruil-Drohne, die zur Aufklärung und für Cyberkriegsführung eingesetzt werden kann.

Andruil stellt eine breite Palette autonomer Maschinen für Kampfeinsätze her, darunter Unterwasserfahrzeuge, Drohnen und elektromagnetische Waffen mit Namen wie „Pulsar“, „Ghost“ und „Menace“. Seit Dezember 2025 beliefert Andruil rund zehn Länder mit seiner Technologie, darunter Japan, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen die Ukraine in ihren aktuellen Kriegsbemühungen durch verschiedene US-Verteidigungsaufträge.

Von VR bis 64-Bit

Es überrascht nicht, dass viele von Andruils Waffen und Systemen über VR-Headsets gesteuert werden können. Das ist zwar weit entfernt von ModRetros Schwerpunkt auf älteren Spielkonsolen, doch Luckey hat dieses Thema bereits letztes Jahr in einem ModRetro-Blogbeitrag angesprochen.

„Diese Ankündigung mag vielleicht überraschend kommen, da mich die meisten Menschen für meine Arbeit im Bereich der Virtual-Reality-Technologie und tödlicher autonomer Waffensysteme kennen, aber mein Hintergrund in diesem Bereich reicht noch viel weiter zurück“, sagte er. „Die Arbeit mit und die Weiterentwicklung von Original-Hardware macht immer am meisten Spaß, aber ich war auch tief in der Emulations-Community verwurzelt, sowohl auf dem PC als auch auf Linux-basierten Handhelds wie dem Nokia N800, dem GamePark Holdings GP32/GP2X und sogar dem berüchtigten OpenPandora.“

Er erklärte außerdem, dass es sein Ziel bei ModRetro sei, „das Beste der Vergangenheit zu einem festen Bestandteil der Gegenwart zu machen, damit man sich wieder so fühlt wie an einem Weihnachtsmorgen vor Jahrzehnten.“ Während andere Retro-Revivalisten wie Peri Fractic Auch wenn andere Anbieter ähnliche Angebote unterbreiten und echte Ingenieure hinzuziehen, die an den von ihnen wiederbelebten Computern gearbeitet haben, wird der M64 vollständig von ModRetro entwickelt.

Zu den transparenten Farben der M64 gehört auch ein kürzlich vorgestelltes Rot.

Das geschieht jedoch nicht im luftleeren Raum: Der M64 basiert auf Open-Source-Hardware, worauf Luckey in mehreren Interviews immer wieder hingewiesen hat. Insbesondere baut er auf dem bestehenden MiSTer-FPGA-N64-Kern von Robert Peip / FPGAzumSpass auf, wurde jedoch so konzipiert, dass er die bestehenden Schwächen dieses Kerns überwindet (Torin Herndon hat in seinen Aussagen ebenfalls deutlich gemacht, dass ModRetro seine Arbeit nicht als Konkurrenz oder Ersatz für den FPGA-N64 betrachtet).

Dazu gehören ein Start der Spiele innerhalb von vier bis fünf Sekunden, eine Steuerung mit extrem geringer Latenz bzw. ohne Verzögerung sowie Elektronik in Premium-Qualität – Herndon hob die PCBA (Printed Circuit Board Assembly, Leiterplattenbestückung) in einem Blogbeitrag Ende Januar dieses Jahres als Beispiel für Letzteres hervor. „Schwarzes Prepreg und eine klare Lötmaske mit goldenen Leiterbahnen. Es gibt einen Grund, warum man so etwas nie sieht – es ist teuer und dauert ewig, aber das Ergebnis ist wirklich wunderschön“, sagte er.

Ja, okay, das sieht ganz nett aus.

„Die M64 steckt voller mechanischer Easter Eggs“, fügte er hinzu. „Ein knallpinker, versteckter Riegel unter den Kassettenklappen sorgt dafür, dass diese auf Wunsch ständig offen bleiben. Dank eines einfachen Auswurfmechanismus kannst du die Kassette auswerfen, ohne die Konsole vom Boden heben zu müssen. Ein spezieller Lichtleiter beleuchtet die Kassette von unten, sodass du die Spielgrafiken auch im Dunkeln erkennen kannst.“

Die M64 wurde Ende letzten Jahres vorgestellt, wurde jedoch von Analogues eigener N64-Nachbildung, der 3D, übertrumpft, die im November 2025 auf den Markt kam. Die Veröffentlichung dieser Konsole war jedoch von zahlreichen Verzögerungen beeinträchtigt, was wiederum dazu führte, dass Analogue Aufträge verlor und einen Großteil seines guten Rufs einbüßte.

Der 3D ist zumindest derzeit in viel mehr Farben erhältlich als der M64.

Wie beim M64 basiert auch der 3D auf einem FPGA-Kern (in diesem Fall geht man allgemein vom UltraFP64 aus), verfügt über Bluetooth-Funktionalität und verspricht, jede einzelne N64-Spielekassette abspielen zu können. Wo der M64 ihn möglicherweise übertreffen könnte, ist Luckeys Plan, zuvor eingestellte N64-Spiele zu veröffentlichen sowie sicherzustellen, dass genügend Lagerbestände vorhanden sind, damit niemand, der einen M64 vorbestellt, monatelang darauf warten muss; er befindet sich derzeit in der Massenproduktion, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis ein konkretes Erscheinungsdatum bekannt gegeben wird.