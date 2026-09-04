6 trabajos secundarios con pago diario en 2026: formas reales de ganar dinero

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Los trabajos secundarios que pagan a diario pueden aportar, de forma realista, entre 40 y 150 dólares a tu cuenta en una sola sesión intensiva. Si ya tienes una cuenta aprobada y un coche que cumpla los requisitos, Uber ofrece la forma más rápida y repetible de cobrar a través de Instant Pay. Empezar desde cero lleva más tiempo con la mayoría de las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante, ya que las comprobaciones de antecedentes pueden tardar unos días.

Los trabajos secundarios que realmente pagan a diario cuentan con un sistema de pagos claro. Esta clasificación se basa en las normas de pago publicadas por cada plataforma, incluyendo «Instant Pay» de Uber y «Fast Pay» de DoorDash. El objetivo es mostrar la rapidez con la que cada opción paga realmente, cuánto cuesta retirar el dinero y cuánto puedes ganar de forma realista.

¿ Son realmente viables los trabajos secundarios que pagan a diario?

Sí. Varios trabajos secundarios que pagan a diario realmente pueden hacerte llegar el dinero ese mismo día. Un objetivo realista para una sesión intensiva ronda entre los 40 y los 150 dólares. El principal inconveniente es el tiempo de aprobación. Las aplicaciones de transporte y reparto suelen requerir primero una verificación de antecedentes, mientras que una venta local en Facebook Marketplace puede estar disponible mucho antes.

Los conductores de Uber aprobados que utilizan Instant Pay ganan de media 23,88 dólares brutos por hora en concepto de pago por viaje a nivel nacional, según los datos de conductores de Gridwise para 2025. Una vez que la cuenta está activa, los conductores pueden cobrar el mismo día, pero aún así tienen que dedicar horas al volante. Una venta local en Facebook Marketplace funciona de forma diferente, ya que un artículo sin usar puede convertirse en dinero en efectivo el mismo día sin comisiones de la plataforma. Si ya tienes una cuenta aprobada en una aplicación de trabajos esporádicos, conducir o hacer repartos es la opción más recurrente. Si empiezas hoy desde cero, una venta local puede ser más rápida.

Las aplicaciones de conducción y reparto suelen tardar entre dos y cinco días laborables en completar la verificación de antecedentes, mientras que la reventa local es una forma más realista de obtener dinero en efectivo el mismo día para alguien que empieza desde cero. Esa es la verdadera diferencia entre los trabajos secundarios que pagan a diario.

6 trabajos secundarios reales que pagan a diario

Si tu objetivo es ganar dinero hoy mismo, empieza por la opción que puedas utilizar ahora mismo. A continuación, compara la rapidez con la que se cobra, cuánto puedes ganar de forma realista y si el cobro inmediato conlleva alguna comisión. Las seis opciones que te presentamos a continuación incluyen tanto aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante como métodos con los que puedes empezar sin apenas espera.

1. Conducir para Uber

Los conductores de Uber ganan una media de 23,88 dólares por hora en concepto de pago por viaje a nivel nacional, según los datos de conductores de Gridwise para 2025. En la mayoría de los mercados, la tarifa oscila entre los 19 y los 25 dólares por hora, mientras que en Nueva York y Los Ángeles puede alcanzar entre 28 y 32 dólares. Una vez descontados el combustible, el desgaste del vehículo y los impuestos por cuenta propia, el salario neto real se sitúa más cerca de los 14 a 19 dólares por hora. Aun así, esto sitúa a Uber entre los trabajos secundarios con pago inmediato que ofrecen mayores ingresos una vez se aprueba la solicitud.

El pago inmediato es lo que le vale a Uber un lugar entre los trabajos secundarios que pagan a diario. Puedes retirar las ganancias disponibles hasta seis veces al día por 1,25 dólares por retirada, o no pagar ninguna comisión de retirada con la tarjeta Uber Pro. Los conductores de Nueva York también se libran de la comisión, aunque están limitados a una retirada al día. No hay cuota de inscripción, pero necesitas un vehículo que cumpla los requisitos y un permiso de conducir válido. La verificación de antecedentes puede tardar entre dos y cinco días laborables, por lo que los conductores solo reciben el pago el mismo día tras la aprobación.

También necesitarás un smartphone y un carné de conducir que, por lo general, lleve al menos un año en vigor. El error más habitual es conducir durante las horas de menor actividad en lugar de comprobar primero la demanda y las tarifas dinámicas. Eso puede hacer que tu tarifa horaria efectiva se sitúe muy por debajo de la media nacional. De todos los trabajos extra que pagan a diario aquí, Uber ofrece el techo de ingresos realista y repetible más alto una vez que tu cuenta está activa, lo que también lo convierte en un punto de partida útil si estás pensando en cómo ganar 500 dólares a la semana.

LÍMITE MÁXIMO DIARIO Uber 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Conduce en las horas punta y cobra hasta seis veces al día con Uber Instant Pay. Conduce con Uber

2. Reparto de comida con DoorDash

Los repartidores de DoorDash suelen ganar entre 15 y 25 dólares brutos por hora en la mayoría de los mercados, según los datos de seguimiento de ingresos de 2026 de Everlance y Gridwise. La remuneración base oscila entre 2 y 10 dólares por entrega, a lo que hay que sumar las propinas y las bonificaciones ocasionales de «Peak Pay». Los gastos de vehículo reducen esa cantidad total, por lo que los ingresos netos reales suelen rondar entre los 12 y los 18 dólares por hora, una vez descontados la gasolina, el kilometraje y los impuestos.

Fast Pay te permite cobrar una vez al día por una comisión de 1,99 dólares. La tarjeta DoorDash Crimson elimina esa comisión y deposita las ganancias automáticamente tras cada entrega. Registrarse es gratis, aunque necesitas un smartphone y un vehículo que cumpla los requisitos, como un coche, una bicicleta o un patinete. La verificación de antecedentes suele tardar unos días laborables. Una vez aprobado, Fast Pay o Crimson convierten a DoorDash en una de las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante tras completar un reparto.

Los repartidores deben tener al menos 18 años y superar la verificación de antecedentes antes de aceptar pedidos. El error más común es aceptar todos los repartos sin comprobar si la remuneración se ajusta a la distancia. Yo me centraría primero en los ingresos por milla, ya que un pedido mal pagado puede dejar de ser rentable rápidamente una vez que se incluyen los gastos del vehículo. Fast Pay y Crimson permiten a los repartidores aprobados cobrar el mismo día, por lo que DoorDash se encuentra entre los trabajos secundarios que pagan a diario, en lugar de los trabajos ocasionales habituales con pago semanal.

PAGOS RÁPIDOS EL MISMO DÍA DoorDash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Reparte comida según tu horario y cobra una vez al día con Fast Pay o utiliza Crimson de forma gratuita. Empieza a usar DoorDash

3. Compras y reparto de comestibles en Instacart

Los compradores de Instacart que ofrecen un servicio completo suelen ganar entre 18 y 26 dólares netos por hora, una vez descontada la gasolina, según los datos de ingresos de 2026 recopilados por ShiftTracker y SideQuestHustle. Los compradores con experiencia en barrios residenciales de ingresos más altos pueden llegar a ganar entre 25 y 30 dólares por hora durante los fines de semana más ajetreados. Las compras en tienda pagan menos, normalmente entre 13 y 17 dólares por hora. La ubicación es un factor muy importante en los trabajos secundarios con pago inmediato como Instacart, ya que los mercados con exceso de oferta pueden hacer que los ingresos se sitúen en la franja más baja.

«Instant Cashout» es la función que permite los pagos diarios. Tras completar cinco pedidos y alcanzar al menos 5 dólares en ganancias, puedes transferir el dinero a una tarjeta de débito por una comisión de 0,50 dólares. La solicitud es gratuita, aunque los repartidores con servicio completo necesitan un vehículo asegurado. La verificación de antecedentes suele tardar unos días. Una vez aprobada, la función «Instant Cashout» permite a los repartidores cobrar el mismo día tras completar un lote de pedidos.

Para repartir pedidos, debes tener al menos 18 años, disponer de un smartphone y contar con un seguro válido. Para repartir alcohol, normalmente hay que tener 21 años o más. Un error habitual es cobrar varias cantidades pequeñas durante un mismo turno, ya que cada comisión de transferencia de 0,50 $ merma tus propinas. Entre los trabajos extra que pagan a diario aquí, Instacart resulta especialmente atractivo si puedes trabajar en una zona con un gran volumen de pedidos y buenas propinas.

VENTAJA PRINCIPAL Instacart 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Compra y entrega productos de alimentación; después, utiliza la función «Instant Cashout» tras cinco pedidos por una comisión de 0,50 $. Empezar a comprar

4. Trabajos por tareas en TaskRabbit

Los nuevos «taskers» de TaskRabbit suelen cobrar entre 15 y 25 dólares por hora. Los «Taskers» con experiencia y habilidades muy demandadas, como el montaje de muebles, la instalación o la ayuda en mudanzas, pueden llegar a ganar entre 40 y 80 dólares por hora, según los desgloses de ingresos de 2026 y los datos salariales de Glassdoor. Esas tarifas más altas suelen conseguirse tras acumular buenas valoraciones, por lo que un perfil nuevo debería esperar empezar por un importe más cercano al límite inferior.

TaskRabbit también gestiona las comisiones de forma diferente a la mayoría de las aplicaciones de trabajos esporádicos. Tú fijas tu propia tarifa por hora y te quedas con ella, mientras que el cliente paga una comisión de «Confianza y Asistencia» independiente de entre el 5 % y el 15 % aproximadamente. Registrarse es gratuito, pero es necesario superar una verificación de antecedentes antes de aceptar un trabajo. Ese proceso puede tardar entre tres y siete días. Una vez completada la tarea, el pago suele llegar a tu cuenta bancaria en unas 24 horas.

Debes tener al menos 18 años y contar con las habilidades y herramientas necesarias para los trabajos que aceptes. Un error habitual es fijar una tarifa demasiado baja solo para conseguir reservas tempranas y luego mantener esa tarifa incluso cuando tus valoraciones mejoren. Aumenta tu tarifa a medida que tu perfil se vaya consolidando. TaskRabbit se sitúa justo por detrás de los trabajos secundarios con pago inmediato, ya que el pago suele tardar unas 24 horas. No obstante, los trabajos especializados le otorgan uno de los límites máximos por hora más altos entre los trabajos secundarios que pagan a diario.

TASAS DE COMPETENCIA MÁXIMAS TaskRabbit 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus propias tarifas para los trabajos locales y recibe el pago mediante transferencia bancaria aproximadamente un día después de haberlos completado. Conviértete en un Tasker

5. Entrega de paquetes con Amazon Flex

Amazon Flex suele pagar entre 18 y 25 dólares por hora antes de gastos. Durante los periodos de mayor actividad, las tarifas dinámicas pueden ser más altas, llegando en algunos casos a entre 38 y 55 dólares por hora, pero esas tarifas son temporales. Una vez descontados el combustible, el desgaste del vehículo y los impuestos por cuenta propia, el salario neto habitual puede situarse más cerca de los 11 a 15 dólares por hora en rutas con mucho kilometraje.

Los pagos estándar de Amazon Flex se realizan dos veces por semana, pero la tarjeta de débito gratuita de Amazon Flex incluye la función «Instant Pay». Con esa tarjeta, los conductores pueden cobrar el mismo día, normalmente entre 2 y 30 minutos después de completar un bloque, sin comisiones por retirada de efectivo. Inscribirse es gratis, aunque es necesario disponer de un vehículo que cumpla los requisitos, un seguro y superar una verificación de antecedentes. Una vez superados estos requisitos, el pago instantáneo convierte a Amazon Flex en uno de los trabajos secundarios con pago inmediato que permite cobrar las ganancias tras cada bloque completado.

Los conductores deben tener al menos 21 años, estar en posesión de un carné de conducir válido, contar con un seguro y disponer de un smartphone. El error más habitual es aceptar todos los encargos disponibles sin comprobar si la ruta compensa la remuneración anunciada. Las rutas largas pueden reducir rápidamente tus ingresos reales por hora. La tarjeta Instant Pay, sin comisiones, es lo que hace que Amazon Flex se gane un lugar entre los trabajos extra que pagan a diario.

PAGO INSTANTÁNEO SIN COMISIONES Amazon Flex 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entrega paquetes de Amazon y obtén ingresos en cuestión de minutos con la tarjeta de débito gratuita de Amazon Flex. Únete a Amazon Flex

6. Ventas locales en efectivo en Facebook Marketplace

Una venta local en Facebook Marketplace puede reportarte entre 20 y 200 dólares en efectivo el mismo día en que publicas un artículo, dependiendo de lo que vendas y de la rapidez con la que responda un comprador. Las ventas con recogida local no tienen comisión de plataforma. Esto funciona mejor cuando necesitas ganar dinero hoy mismo con cosas que ya tienes, ya que cada pago depende de encontrar un comprador.

Publicar anuncios de ventas locales en efectivo es gratuito y no conlleva comisiones por venta. Solo necesitas una cuenta activa de Facebook, fotos nítidas y algo que valga la pena vender. Un artículo con un buen precio puede atraer a un comprador en cuestión de horas, por lo que los vendedores locales pueden cobrar el mismo día si aparece el comprador adecuado.

La seguridad es más importante aquí que con las opciones basadas en aplicaciones. El error más común es quedar con un comprador a solas en un lugar privado o entregar un artículo antes de confirmar el pago. Elige un lugar público para el encuentro y comprueba el dinero antes de completar el intercambio. De todos los trabajos extra que pagan a diario de esta lista, Facebook Marketplace ofrece la forma más rápida de ganar tu primer dólar sin tener que esperar a que te aprueben la venta.

Si tu objetivo inmediato es ganar 100 dólares, nuestra guía sobre cómo ganar 100 dólares rápidamente te ofrece más opciones a corto plazo.

SIN TIEMPO DE ESPERA PARA LA APROBACIÓN Facebook Marketplace 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende artículos que no utilices en tu zona a cambio de dinero en efectivo, sin comisiones por publicación ni comisiones de la plataforma en las ventas con recogida local. Empieza a vender

Trabajos secundarios que pagan a diario: comparación de 6 métodos

La tabla siguiente compara la rapidez de pago, los ingresos habituales y las comisiones por retirada de fondos en los seis trabajos secundarios que pagan a diario. También muestra qué trabajos secundarios con pago inmediato cobran comisiones por retiradas más rápidas.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas ser un complemento para un trabajo extra que se paga a diario?

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy, BigCash y KashKick no pueden sustituir a los trabajos extra mencionados anteriormente que pagan a diario. En comparación con las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante, las aplicaciones de recompensas ofrecen un potencial de ingresos mucho menor, de entre 10 y 60 dólares al mes por dedicar unos minutos al día. Funcionan mejor como una pequeña fuente de ingresos extra entre turnos o trabajos.

La tabla siguiente compara los requisitos de pago y los costes de acceso, mientras que nuestra guía de aplicaciones para ganar dinero abarca más opciones basadas en aplicaciones.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

JUGAR PARA GANAR JUGAR A JUEGOS POR DINERO Gana dinero jugando a juegos para móvil y probando nuevas aplicaciones con Snakzy, la plataforma especializada de «play-to-earn» de Eneba. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descarga Snakzy hoy mismo Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

El mayor problema de los trabajos secundarios que pagan a diario son las promesas de ingresos poco realistas. Los falsos trabajos en los que se cobra en efectivo el mismo día suelen anunciar «500 $ hoy», cuando, siendo realistas, una sesión dedicada a ello suele valer entre 40 $ y 150 $. Esa diferencia exacta entre el titular y el resultado habitual es precisamente lo que los reguladores han estado tratando de controlar.

Cursos que «garantizan ingresos el mismo día» y secretos de las aplicaciones de transporte: la Comisión Federal de Comercio propuso ampliar su Norma sobre Oportunidades de Negocio en enero de 2025, de modo que los vendedores de programas de formación para ganar dinero tendrían que aportar pruebas que respalden sus afirmaciones sobre los ingresos. Esto es importante porque los trabajos secundarios que pagan a diario suelen promocionarse con capturas de pantalla de ingresos que no reflejan resultados típicos.

la Comisión Federal de Comercio propuso ampliar su Norma sobre Oportunidades de Negocio en enero de 2025, de modo que los vendedores de programas de formación para ganar dinero tendrían que aportar pruebas que respalden sus afirmaciones sobre los ingresos. Esto es importante porque los trabajos secundarios que pagan a diario suelen promocionarse con capturas de pantalla de ingresos que no reflejan resultados típicos. Pagar para «garantizar» la aprobación en aplicaciones de trabajos esporádicos: las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante siguen exigiendo que completes el proceso de aprobación habitual antes de poder ganar dinero. Uber, DoorDash, Instacart y Amazon Flex realizan comprobaciones de antecedentes, por lo que cualquiera que ofrezca saltarse o acelerar el proceso de aprobación a cambio de una tarifa es una señal de alarma.

las aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante siguen exigiendo que completes el proceso de aprobación habitual antes de poder ganar dinero. Uber, DoorDash, Instacart y Amazon Flex realizan comprobaciones de antecedentes, por lo que cualquiera que ofrezca saltarse o acelerar el proceso de aprobación a cambio de una tarifa es una señal de alarma. Aceptar una captura de pantalla del pago en Facebook Marketplace: la Better Business Bureau recomienda confirmar que el pago se ha hecho efectivo antes de entregar un artículo.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios que pagan a diario

Si necesitas ganar dinero hoy mismo, empieza por la opción a la que realmente tengas acceso. Una cuenta aprobada de Uber o DoorDash te da acceso a aplicaciones de trabajos esporádicos que pagan al instante, mientras que una venta local en Facebook Marketplace puede ser una buena opción para alguien que empieza de cero. Ninguno de estos métodos garantiza una gran ganancia en una sola sesión, pero los trabajos secundarios que pagan a diario aquí pueden generar, de forma realista, entre 40 y 150 dólares el mismo día.

Entre los trabajos de conducción y reparto, los ingresos netos reales oscilan aproximadamente entre 11 y 26 dólares por hora, dependiendo de la plataforma, el mercado y los costes del vehículo.

La lista clasificada anterior te permite comparar las comisiones y los plazos de pago de estos trabajos secundarios que pagan a diario antes de elegir uno. Si tu objetivo es mucho mayor, nuestra guía sobre cómo ganar 300 dólares al día explica lo que se necesita, de forma realista, para alcanzar ese nivel.

Lo que más diferencia a los trabajos secundarios que pagan a diario de los proyectos paralelos más lentos es la rapidez con la que se recibe el primer pago. En el caso de los trabajos secundarios con pago inmediato, comprueba primero el plazo de aprobación y la comisión por retirada de fondos. A continuación, compara las ganancias realistas y elige la opción que mejor se adapte a lo que ya tienes disponible hoy mismo. Elige la opción con la que puedas empezar hoy mismo, completa el registro o la configuración y trabaja para conseguir tu primer pago.

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