Cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero en 2026: 8 formas reales que funcionan

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Si estás aprendiendo a ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero, la reventa en Mercari es el método más rápido, ya que el pago se realiza entre 3 y 5 días después de que se confirme la entrega. Los ingresos reales que se pueden obtener con aplicaciones que pagan dinero de verdad oscilan entre los 20 dólares al mes y más de 3.000 dólares al mes, en el caso de los trabajos basados en habilidades de los vendedores más populares de Fiverr. El nivel de ingresos que consigas dependerá de si aportas una habilidad comercializable o simplemente tiempo libre.

Esta guía muestra cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero, clasificando ocho opciones reales según su potencial de ingresos, comisiones y rapidez de pago. Uno de los métodos que se describen a continuación, los ingresos por contenido y publicidad, funciona de forma diferente, ya que se paga por visualizaciones en lugar de por una venta directa, así que ten en cuenta esa distinción mientras lees.

VEREDICTO RÁPIDO La reventa en Mercari ofrece el primer pago realista más rápido, entre 3 y 5 días tras la confirmación de la entrega. El trabajo como autónomo en Fiverr ofrece el techo realista más alto, entre 3.000 y 15.000 dólares al mes para los vendedores mejor valorados en desarrollo web

¿Son las aplicaciones para ganar dinero una forma realista de obtener ingresos?

Sí, pero incluso las mejores aplicaciones para ganar dinero tienen sus límites. Solo dos de los ocho métodos aquí descritos pueden sustituir de forma realista incluso unos ingresos a tiempo parcial, y el resto son, en el mejor de los casos, complementarios. El 70 % de los vendedores de Fiverr ganan menos de 100 dólares al mes y solo alrededor del 1 % supera los 2.000 dólares al mes, según las estadísticas de Fiverr de 2026 de GrabOn, así que ajusta tus expectativas antes de consultar la lista clasificada que aparece a continuación.

Tus habilidades actuales determinan cómo ganar dinero con las aplicaciones para ganar dinero. Las aplicaciones basadas en habilidades, como el trabajo autónomo, el trabajo de asistente virtual y las clases particulares, pagan más por hora, pero requieren una habilidad con salida en el mercado y semanas para crear una cartera de clientes. Las aplicaciones basadas en activos —como la reventa, la impresión bajo demanda o las fotos de archivo— pueden iniciarse sin necesidad de habilidades previas, pero los ingresos son irregulares hasta que se acumula un inventario o un catálogo. Las aplicaciones de recompensas puras, como Swagbucks, casi no requieren configuración, pero ofrecen ganancias máximas reducidas.

Antes de decidir cómo ganar dinero con las aplicaciones para ganar dinero, ten en cuenta que todos los métodos que se indican a continuación son legales y se pueden iniciar de forma informal sin necesidad de una licencia comercial. La impresión bajo demanda y la reventa pueden convertirse en actividades comerciales sujetas a impuestos a partir de un determinado volumen, por lo que conviene tenerlo en cuenta.

8 formas reales de ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero

Estos ocho métodos abarcan diferentes modelos de ingresos, por lo que la elección adecuada depende de lo que puedas aportar a la aplicación. Los he clasificado según su potencial de ingresos realista y la rapidez de pago, teniendo en cuenta las comisiones de la plataforma para que puedas comparar lo que cada opción te deja realmente en el bolsillo.

1. Servicios como autónomo a través de Fiverr

El nivel de habilidad determina cómo ganar dinero con las aplicaciones para ganar dinero. En Fiverr, los vendedores se quedan con el 80 % de cada pedido, mientras que los vendedores activos ganan de media entre 500 y 3.000 dólares al mes. Los vendedores mejor valorados en desarrollo web pueden llegar a ganar entre 3.000 y 15.000 dólares, aunque el vendedor medio solo gana unos 60 dólares al mes, según el desglose de ingresos de Fiverr de 2026 de BizToolkit y las estadísticas de Fiverr de 2026 de GrabOn.

Empezar de forma gratuita te permite probar fácilmente cómo ganar dinero con las aplicaciones para ganar dinero en Fiverr. Crear un perfil de vendedor no cuesta nada, y Fiverr retiene las ganancias liquidadas durante unos 14 días después de que un encargo se marque como completado, antes de que puedas retirarlas. Necesitarás una habilidad que realmente se pueda vender —redacción, diseño, desarrollo, edición de vídeo—, un pequeño portafolio y la verificación de tu identidad. El error más común es fijar precios demasiado bajos en los servicios para competir en precio, en lugar de especializarse en un nicho como la automatización con IA o el desarrollo web , que permiten cobrar tarifas más elevadas.

Alcanzar el nivel de más de 3.000 dólares al mes es un resultado al que solo llegan unos pocos, reservado a los vendedores mejor valorados en nichos de gran demanda; no es un resultado típico del primer mes, así que mantén tus expectativas realistas.

LÍMITE MÁXIMO DE GANANCIAS Fiverr 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte una habilidad con salida en el mercado en ingresos como autónomo y quédate con el 80 % de cada encargo. Crea un perfil

2. Trabajo como asistente virtual a través de Upwork

El trabajo como asistente virtual muestra cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero a través de trabajos por horas para clientes. Los clientes de Upwork pagan entre 10 y 20 dólares la hora, con una tarifa media de 13 dólares. El salario neto es inferior porque la comisión por el servicio de la plataforma oscila entre el 0 % y el 15 % por contrato, y la mayoría de los autónomos pagan en torno al 10 %.

Basta con un perfil gratuito para empezar, aunque las pujas cuestan «Connects» a unos 0,15 dólares cada una. El primer pago se recibe entre 5 y 10 días laborables después de que el cliente apruebe las horas trabajadas o un hito. Necesitarás habilidades organizativas y administrativas, una conexión a Internet fiable y dominio del inglés para la mayoría de las ofertas. Un error habitual es gastar los «Connects» en propuestas genéricas y no personalizadas. Un puñado de solicitudes bien orientadas permite aprovechar mejor ese presupuesto.

Para los principiantes que quieren aprender a ganar dinero con aplicaciones que generan ingresos, el trabajo como asistente virtual puede resultar la opción más sencilla basada en habilidades, ya que no requiere conocimientos especializados como el diseño o el desarrollo.

EL CAMINO MÁS RÁPIDO HACIA UN INGRESO ESTABLE Upwork 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra trabajo como asistente virtual con contratos flexibles y tareas administrativas aptas para principiantes. Explora ofertas de trabajo para asistentes virtuales

3. Clases particulares en línea a través de Preply

Una asignatura que se pueda impartir facilita mucho aprender a ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero. Preply sitúa la tarifa media de los tutores en 18,30 dólares por hora, con tarifas que oscilan entre los 10 y los 38,90 dólares según la asignatura. Los nuevos tutores se quedan con el 67 % de cada clase pagada, porcentaje que aumenta hasta el 82 % tras 400 horas, mientras que la primera clase de prueba con cada nuevo alumno no genera ingresos.

La inscripción es gratuita. El primer pago se recibe aproximadamente dos semanas después de completar la primera clase pagada que no sea de prueba. Necesitarás una asignatura que puedas impartir y una conexión a Internet y un sistema de vídeo fiables. El error más común es fijar los precios según la tarifa media de la plataforma sin tener en cuenta la clase de prueba de 0 dólares, lo que reduce discretamente los ingresos efectivos por hora de los profesores que aceptan muchos alumnos nuevos.

La paciencia influye en cómo ganar dinero con aplicaciones como Preply. Para alcanzar el mejor reparto de comisiones se necesitan 400 horas de enseñanza, lo que puede suponer meses de trabajo constante.

GANA MÁS MIENTRAS IMPARTES CLASES Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de las materias que dominas y obtén una mayor parte de los ingresos por cada clase a medida que aumenten tus horas de trabajo. Solicitar puesto de tutor

4. Reventa en mercados online a través de Mercari

Los artículos que ya tienes pueden facilitarte la forma de ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero. Mercari cobra una comisión fija del 10 % por venta, sin comisión por publicación, por lo que un artículo de 50 $ con 10 $ de gastos de envío a cargo del comprador le reporta al vendedor 54 $ antes de sus propios gastos de envío. Los compradores asumen por separado la comisión de protección del 3,6 %.

Publicar anuncios es gratis. Entre las aplicaciones que te pagan dinero real, Mercari es la que ofrece la tramitación más rápida, ya que libera los fondos unos días después de que se confirme la entrega. Mercari te muestra cómo ganar dinero con tu móvil a partir de artículos que ya tienes. Sin embargo, sigues necesitando una cámara y un proceso de envío fiable.

Un error habitual es fijar el precio de un artículo sin tener en cuenta la comisión del 10 %, más los gastos de embalaje y envío, lo que convierte una venta «rentable» en una pérdida.

Mercari se encuentra entre las mejores aplicaciones para ganar dinero si tienes objetos sin usar pero no sabes cómo venderlos.

EL PRIMER PAGO MÁS RÁPIDO Mercari 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pone a la venta artículos que ya no uses de forma gratuita y recibe el pago unos días después de que se confirme la entrega. Publica tu artículo

5. Impresión bajo demanda a través de Printify y Etsy

Los márgenes de los productos son importantes cuando aprendes a ganar dinero con aplicaciones rentables a través de la impresión bajo demanda. Una camiseta estándar de 25 dólares, fabricada a través de Printify y vendida en Etsy, genera un margen aproximado del 27 %, es decir, unos 6,75 dólares, una vez deducidos los costes de producción y de la plataforma. Etsy cobra una tarifa de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y un 3 % más 0,25 dólares por el procesamiento del pago, además del coste base del producto de Printify.

Una cuenta gratuita de Printify es suficiente para empezar; el nivel Premium es opcional y cada anuncio en Etsy cuesta 0,20 dólares. No hay ingresos hasta la primera venta, lo que, siendo realistas, requiere semanas de trabajo de publicación de anuncios y de posicionamiento en buscadores (SEO) para conseguirla. Necesitarás diseños, una tienda en Etsy y una cuenta en Printify. Un error habitual es fijar precios demasiado bajos para la ropa básica, con un margen del 15 % al 20 %, mientras que los artículos con márgenes más altos, como tazas o diarios, pueden alcanzar márgenes de hasta el 76 %.

La automatización puede transformar la forma de ganar dinero con aplicaciones rentables una vez que el catálogo esté en línea. La impresión bajo demanda es el método más pasivo en este caso, pero también es el que más tarda en generar el primer dólar.

LA MEJOR ESTRATEGIA PASIVA Printify 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Lanza productos con un bajo coste inicial y crea un catálogo que pueda seguir vendiéndose a lo largo del tiempo. Empieza a vender

6. Venta de fotos y vídeos de archivo a través de Foap

Foap muestra cómo ganar dinero con el móvil vendiendo fotos. Por cada venta, el fotógrafo recibe 5 dólares, mientras que el comprador paga 10 dólares.

Basta con la cámara de un smartphone para probar cómo ganar dinero con aplicaciones que permiten obtener ingresos a través de fotos de archivo. Los pagos se realizan únicamente a través de PayPal, con un importe mínimo de retirada de 50 dólares, y varias reseñas en Trustpilot entre 2024 y 2026 señalan retrasos en los pagos que superan con creces lo que promete la aplicación.

Necesitarás la cámara de un smartphone y ganas de hacer fotos para las «misiones» de la marca. El error más común aquí es esperar un pago rápido. Ten en cuenta que el pago puede tardar mucho más que en una app habitual.

La demanda de fotos cambia la forma de ganar dinero con aplicaciones como Foap. Es la que requiere menos esfuerzo por venta de esta lista, pero el volumen sigue siendo impredecible, ya que las ganancias dependen de las misiones a las que se ajusten tus fotos.

MÍNIMO ESFUERZO POR VENTA Foap 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube fotos tomadas con tu móvil y gana 5 dólares cada vez que se venda una a través de Foap. Subir una foto

7. Creación de contenido e ingresos publicitarios a través de TikTok Recompensas para creadores

En TikTok, las visualizaciones redefinen la forma de ganar dinero con aplicaciones de este tipo, ya que este método paga por la atención del público. Recompensas para creadores paga aproximadamente entre 0,40 y 1 dólar por cada 1.000 visualizaciones válidas, aunque los resultados publicados muestran un rango observado de entre 0,36 y 1,04 dólares por cada 1.000.

El coste inicial es cero, solo necesitas un teléfono. Para ganar dinero, debes alcanzar los 10 000 seguidores y las 100 000 visualizaciones en los últimos 30 días, tener 18 años o más y tener una cuenta registrada en uno de los ocho países elegibles antes de que sea posible recibir un primer pago, lo que, siendo realistas, supone meses de publicaciones constantes. Entre estos países se incluyen Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, México y Brasil.

Los vídeos deben tener una duración mínima de un minuto y publicarse en una cuenta personal que esté al corriente de pago. El error más común que comete la mayoría de la gente es publicar vídeos de menos de un minuto, que nunca cumplen los requisitos, o dar por hecho que el programa está disponible en todas partes cuando no es así. Es más adecuado para lectores que ya publican con regularidad que como método para empezar desde cero.

MEJOR SI YA HAS PUBLICADO ALGO TikTok 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte las visualizaciones válidas en recompensas para creadores una vez que tu cuenta cumpla los requisitos de elegibilidad. Empieza a crear

8. Aplicaciones de recompensas y reembolsos a través de Swagbucks

El tiempo libre puede determinar cómo ganar dinero con las aplicaciones para ganar dinero. Los usuarios ocasionales de Swagbucks ganan, de forma realista, entre 20 y 100 dólares al mes, mientras que las encuestas suelen reportar solo entre 1,50 y 3 dólares por hora, según la reseña de Side Hustle Nation de 2026.

Aprender a ganar dinero con el móvil gracias a Swagbucks no cuesta nada al principio. El canje por PayPal o tarjetas regalo comienza una vez que se alcanza el saldo mínimo de SB y suele procesarse en unos días. Solo necesitarás un smartphone o un ordenador y paciencia. El error más común es considerarlo como una fuente de ingresos principal. Los usuarios señalan que entre el 60 % y el 80 % de los intentos de realizar encuestas terminan en descalificación después de haber dedicado tiempo a ello.

El tiempo libre determina cómo ganar dinero con aplicaciones como Swagbucks. Es la opción más fácil para empezar hoy mismo, pero también tiene el límite de ingresos más bajo, así que considérala un complemento, no un plan.

LA FORMA MÁS FÁCIL DE EMPEZAR HOY MISMO Swagbucks 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana pequeñas recompensas por participar en encuestas y ofertas sin necesidad de tener conocimientos específicos ni realizar ningún gasto inicial. Únete gratis a Swagbucks

Comparación entre el coste inicial y la rapidez de pago

Esta tabla te ayuda a decidir cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero, comparando el coste inicial y la rapidez de pago de las ocho opciones.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango realista Servicios como autónomo (Fiverr) Gratis ~14 días tras la liquidación del primer pedido Mediana de 60 $ al mes; entre 500 y 3.000 $ al mes para un vendedor activo típico; entre 3.000 y 15.000 $ al mes para los vendedores de desarrollo web mejor valorados Asistente virtual (Upwork) Gratis De 5 a 10 días laborables De 10 a 20 $/hora antes de comisiones Clases particulares en línea (Preply) Gratis ~2 semanas después de la primera clase pagada De 10 a 39 $/hora, con una media de 18,30 $ Reventa en plataformas de mercado (Mercari) Gratis De 3 a 5 días tras la entrega El 90 % del precio de venta, una vez deducida la comisión Impresión bajo demanda (Printify + Etsy) Gratis + 0,20 $ por anuncio Semanas (hasta la primera venta) Margen del 15 al 35 % por artículo Fotos y vídeos de archivo (Foap) Gratis Hasta que se alcance un saldo de 50 $ (puede tardar) 5 $ por cada foto vendida Ingresos por contenido/publicidad (TikTok) Gratis Meses, para cumplir los requisitos De 0,40 a 1,00 dólares por cada 1.000 visualizaciones válidas Aplicaciones de recompensas (Swagbucks) Gratis Días De 20 $ a 100 $ al mes

Si buscas una variedad más amplia de plataformas de reparto, reembolsos y juegos, nuestra guía de aplicaciones para ganar dinero incluye más opciones además de los ocho métodos que comparamos aquí.

Jugar para ganar: las aplicaciones de recompensas como complemento

Si todavía estás averiguando cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero, las aplicaciones de recompensas pueden sumarse a los ocho métodos anteriores. La tabla que aparece a continuación recoge aplicaciones que te pagan dinero real por jugar, probar ofertas o alcanzar objetivos.

Se trata de aplicaciones legítimas para ganar dinero de socios confirmados, con pagos mínimos reales y actualizados. Si buscas opciones más centradas en los juegos, nuestra guía de aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante compara plataformas verificadas según la rapidez de pago y el potencial de ganancias.

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Lo que no funciona

Servicios en Fiverr que provocan una «carrera hacia el abismo»: fijar precios demasiado bajos para competir únicamente en el coste tiende a atraer a los compradores menos fiables y a los pedidos más propensos a generar disputas, según las advertencias generales de la BBB sobre la economía de los servicios.

fijar precios demasiado bajos para competir únicamente en el coste tiende a atraer a los compradores menos fiables y a los pedidos más propensos a generar disputas, según las advertencias generales de la BBB sobre la economía de los servicios. Revender sin tener en cuenta las comisiones: poner a la venta un artículo a un precio que parece rentable antes de restar la comisión del 10 % de Mercari y tus propios gastos de envío, y acabar perdiendo dinero con la venta.

poner a la venta un artículo a un precio que parece rentable antes de restar la comisión del 10 % de Mercari y tus propios gastos de envío, y acabar perdiendo dinero con la venta. Perseguir los pagos por fotos de archivo con una fecha límite: confiar en los ingresos de Foap para pagar una factura concreta, teniendo en cuenta los retrasos documentados en los pagos de PayPal que han señalado algunos colaboradores.

confiar en los ingresos de Foap para pagar una factura concreta, teniendo en cuenta los retrasos documentados en los pagos de PayPal que han señalado algunos colaboradores. Publicar vídeos de TikTok de menos de un minuto y esperar recibir pagos de Recompensas para creadores: según las propias normas de elegibilidad de TikTok, los vídeos de menos de un minuto nunca cumplen los requisitos del programa, independientemente del número de visualizaciones que obtengan.

según las propias normas de elegibilidad de TikTok, los vídeos de menos de un minuto nunca cumplen los requisitos del programa, independientemente del número de visualizaciones que obtengan. Considerar las aplicaciones de encuestas y recompensas como un plan de ingresos: Swagbucks y otras aplicaciones similares tienen un límite máximo de unos 100 dólares al mes para un uso ocasional. Las aplicaciones legítimas para ganar dinero no cobran por adelantado para desbloquear las ganancias, y la FTC advierte contra cualquier aplicación que lo haga.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero con aplicaciones para ganar dinero

Las aplicaciones basadas en habilidades, como Fiverr, Upwork y Preply, pagan más por hora, pero tardan más en dar sus frutos. Las aplicaciones basadas en activos, como Mercari, Printify y Foap, requieren menos habilidades, pero los ingresos son irregulares. Las aplicaciones de recompensas como Swagbucks son un complemento, no un plan. Un dato que conviene recordar: el reparto 80/20 de Fiverr significa que un vendedor se queda con 80 dólares de cada pedido de 100 dólares, antes incluso de que la comisión de la plataforma influya en si el encargo en sí mismo resulta lo suficientemente rentable.

Las mejores aplicaciones para ganar dinero funcionan mejor si eliges una opción basada en tus habilidades y otra basada en tus activos, en lugar de probar las ocho a la vez.

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