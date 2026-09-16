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Nebenjobs, mit denen man 1.000 Dollar im Monat verdienen kann: So funktioniert es & Wie viel man 2026 verdienen kann

Nebenjobs, mit denen man 1000 im Monat verdienen kann, klingen ambitioniert, aber die Rechnung wird viel einfacher, wenn man eine Plattform wählt, auf der man seine Zeit, Fähigkeiten, Dienstleistungen, Räumlichkeiten oder Produkte verkaufen kann. Die folgenden besten Ideen für Nebenjobs zeigen genau auf, was dafür tatsächlich nötig ist, damit du Teilzeit-Nebenjobs vergleichen kannst, bevor du Zeit mit dem falschen verschwendest.

Manche davon lassen sich von zu Hause aus betreiben, manche sind lokal begrenzt und manche erfordern Kapital oder Lagerbestände. Um einen realistischen Nebenjob zu finden, mit dem man 1.000 im Monat verdienen kann, solltest du den Arbeitsaufwand der einzelnen Optionen vergleichen. Die folgenden Ideen für Nebenjobs zeigen genau, was diese Teilzeit-Nebenjobs erfordern.

Kann man mit einem Nebenjob wirklich 1.000 $ im Monat verdienen?

Ja, aber der einfachste Weg, Nebenjobs zu beurteilen, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, besteht darin, vom Ziel ausgehend rückwärts zu rechnen, anstatt sich auf eine Einkommensangabe zu verlassen. 1.000 im Monat entsprechen etwa 231 pro Woche. Ein Nebenjob, mit dem man 1.000 im Monat verdient, könnte etwa 12 Stunden pro Woche zu 21 $ erfordern, zwei Freiberufler-Projekte zu je 500 $ oder 10 gebuchte Abende, die jeweils 100 $ einbringen.

Hier ist ein kurzer Realitätscheck:

Wenn Sie bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügen, sind Nachhilfeunterricht und freiberufliche Tätigkeiten in der Regel die einfachsten Ideen für einen Nebenverdienst, da Ihre Startkosten nahezu bei null liegen können.

sind Nachhilfeunterricht und freiberufliche Tätigkeiten in der Regel die einfachsten Ideen für einen Nebenverdienst, da Ihre Startkosten nahezu bei null liegen können. Wenn du auf vorhersehbare Arbeitszeiten angewiesen bist, machen es dir Care.com und Instawork leichter, 1.000 Dollar im Monat zu verdienen, da die Arbeit stunden- oder schichtweise bezahlt wird.

machen es dir Care.com und Instawork leichter, 1.000 Dollar im Monat zu verdienen, da die Arbeit stunden- oder schichtweise bezahlt wird. Wenn du Nebenjobs von zu Hause aus suchst, sind Preply, Outschool und Contra hier die besten Optionen. Sie sind zwar nicht ganz mühelos, aber du sparst dir den Arbeitsweg und musst kein Lager führen.

sind Preply, Outschool und Contra hier die besten Optionen. Sie sind zwar nicht ganz mühelos, aber du sparst dir den Arbeitsweg und musst kein Lager führen. Wenn du einfache Nebenjobs im Sinne einer unkomplizierten Einrichtung bevorzugst, sind Instawork und Care.com leichter zu verstehen als der Aufbau eines Shops oder einer Zielgruppe, obwohl die Zulassung und die lokale Nachfrage nach wie vor eine Rolle spielen.

sind Instawork und Care.com leichter zu verstehen als der Aufbau eines Shops oder einer Zielgruppe, obwohl die Zulassung und die lokale Nachfrage nach wie vor eine Rolle spielen. Wenn du die besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen mit Wachstumspotenzial suchst, können Contra, Thumbtack und Outschool über 1.000 $ hinaus skalieren, sobald du Stammkunden oder -schüler hast.

Du kannst auch Teilzeit-Nebenjobs kombinieren. 600 Dollar im Monat durch Nachhilfe plus 400 Dollar aus zwei freiberuflichen Tätigkeiten sind oft realistischer, als zu versuchen, alles über eine einzige neue Plattform zu erreichen. Wenn dir 1.000 $ im Monat für dein Ziel zu langsam erscheinen, behandelt unser Leitfaden zum Thema „Wie man 1.000 $ pro Woche verdient“ eine wesentlich anspruchsvollere Variante derselben Rechnung. Um mit Nebenjobs 1.000 $ im Monat zu verdienen, kann die Kombination zweier kleinerer Einnahmequellen der stressfreiere Weg sein.

8 echte Nebenjobs, mit denen man 1.000 Dollar im Monat verdienen kann

Diese Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, wurden ausgewählt, weil die jeweilige Plattform einen realistischen Weg zu bezahlter Arbeit, Kunden, Buchungen oder Verkäufen bietet. Die unten aufgeführten Einkommensbeispiele sind Richtwerte und keine Garantien. Ihr Wohnort, Ihre Erfahrung, Ihre Preisgestaltung, die Nachfrage, Steuern und Plattformgebühren können das Ergebnis beeinflussen.

Unter den Nebenjobs, mit denen man 1000 im Monat verdienen kann, bietet Preply einen der klarsten Wege, wenn man eine Sprache oder ein anderes der aufgeführten Fächer unterrichten kann. Wenn du einen Nebenjob suchst, um 1000 im Monat zu verdienen, kannst du bei Preply deinen Unterrichtspreis selbst festlegen und Wiederholungsbuchungen kostenlos annehmen. Das macht Preply zu einer der besseren Ideen für einen Nebenjob mit wiederkehrenden Einnahmen.

Preply behält 100 % der Einnahmen aus der Probestunde jedes neuen Schülers ein. Danach beginnt die Provision bei 33 % und sinkt schrittweise auf 18 %. Bei einem Unterrichtspreis von 25 $ und einer Provision von 28 % bleiben dir 18 $ pro bezahlter Unterrichtsstunde. Etwa 56 Unterrichtsstunden würden 1.008 $ vor Steuern einbringen.

Das entspricht etwa 14 bezahlten Unterrichtsstunden pro Woche. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, 1.000 $ im Monat zu verdienen, lässt sich dieser Richtwert leicht mit der verfügbaren Zeit an Abenden oder Wochenenden abgleichen. Preply ist zudem einer der praktischsten Nebenjobs von zu Hause aus, wenn du über einen ruhigen Raum, eine Webcam und eine zuverlässige Internetverbindung verfügst. Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, lassen sich leichter einschätzen, sobald man das Ziel in wöchentliche Buchungen umrechnet.

Ein sinnvoller Einstieg:

Wählen Sie eine klare Nische im Bereich Unterricht aus und erklären Sie genau, wem Sie helfen.

Setzen Sie den Preis niedrig genug an, um frühzeitig Buchungen zu gewinnen, aber denken Sie daran, dass Probestunden nicht bezahlt werden.

Setzen Sie auf Stammschüler. Regelmäßiger Unterricht verwandelt diese Nebenjobs in ein verlässliches monatliches Einkommen.

Erhöhen Sie Ihren Stundensatz schrittweise, sobald sich Ihr Terminkalender füllt und Ihre Bewertungen besser werden. Unter den besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen wird Nachhilfe deutlich lukrativer, sobald Sie nicht mehr auf einmalige Buchungen angewiesen sind.

Es gehört nicht zu den einfachen Nebenjobs, bei denen man sofort nach der Anmeldung Geld verdient. Du brauchst nach wie vor ein gutes Profil und Schüler, die wiederkommen. Für Nebenjobs, mit denen man 1000 im Monat verdient, ist der Stundenlohn jedoch realistischer als bei Belohnungs-Apps oder schlecht bezahlten Mikroaufgaben. Dadurch basieren diese Nebenjobs, mit denen man 1000 im Monat verdient, auf echter bezahlter Arbeit.

Unterrichten Sie von zu Hause aus Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloses Nachhilfelehrer-Profil. Nach den Probestunden sinkt die Provision mit zunehmender Unterrichtsstundenzahl von 33 % auf 18 %. Mit dem Nachhilfeunterricht beginnen

2. Outschool: Kleine Online-Kurse unterrichten

Outschool eignet sich gut, wenn Ihre Ideen für Nebenjobs eher das Unterrichten von Gruppen als Einzelunterricht beinhalten. Lehrkräfte erstellen Kurse für Lernende im Alter von 1 bis 18 Jahren, legen ihre Preise fest und erhalten 70 % des Kurspreises. Damit ist dies ein realistischer Nebenjob, mit dem man 1000 im Monat verdienen kann, wenn man mehrere Plätze besetzen kann. Die Plattform empfiehlt etwa 18 bis 21 pro Lernendem für jede Unterrichtsstunde.

Das Gruppenformat ist der Grund, warum Outschool sich für Nebenjobs eignet, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann. Wenn Sie sechs Lernenden jeweils 20 Dollar für eine einstündige Unterrichtsstunde berechnen, verdienen Sie 120 Dollar. Nach Abzug der 30-prozentigen Gebühr beträgt Ihre Auszahlung 84 Dollar. Zwölf voll besetzte Unterrichtsstunden würden 1.008 Dollar vor Steuern und Unterrichtskosten einbringen.

Das entspricht drei Kursen pro Woche, sofern Sie regelmäßig sechs Plätze besetzen können. Damit ist Outschool auch einer der interessanteren Nebenjobs von zu Hause aus für Lehrer, Künstler, Musiker, Programmierer und alle, die ein kinderfreundliches Fach unterrichten.

Was beim Einstieg hilft:

Gestalte deinen ersten Kurs um ein klares Lernziel herum, statt um ein weit gefasstes Thema.

Orientieren Sie sich an der empfohlenen Preisspanne pro Lernendem und passen Sie diese dann an Kursdauer, Vorbereitungsaufwand und Nachfrage an.

Denken Sie daran, dass neue Lehrkräfte zunächst einen Kurs zur Prüfung einreichen können – machen Sie also das Beste aus Ihrem ersten Kursangebot.

Beziehen Sie die Vorbereitungszeit in Ihre Berechnungen mit ein. Teilzeit-Nebenjobs sehen auf dem Papier oft besser aus, wenn man die unbezahlte Arbeit rund um jede Unterrichtseinheit außer Acht lässt.

Für alle, die fragen, wie man mit einem lehrbaren Hobby 1.000 Dollar im Monat verdienen kann: Dies ist einer der besten Nebenjobs für ein zusätzliches Einkommen, da eine Stunde mehreren zahlenden Lernenden zugutekommen kann. Es gehört nicht zu den wirklich einfachen Nebenjobs, wenn man die Unterrichtsvorbereitung nicht mag, aber die Gruppenökonomie ist überzeugend. Das ist hilfreich, wenn Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen will, sich um den Hauptberuf herum organisieren lassen müssen.

Gruppen unterrichten Outschool 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lehrer legen die Kurspreise fest und erhalten 70 % des Kurspreises. Outschool empfiehlt etwa 18 bis 21 US-Dollar pro Lernendem und Unterrichtsstunde. Mit dem Unterrichten beginnen

3. Contra: Freiberufliche Dienstleistungen anbieten

Wenn du bereits schreibst, gestaltest, Videos bearbeitest, programmierst, Produkte vermarktest oder Social Media verwaltest, ist Contra eine der besten Möglichkeiten, hier monatlich 1000 zu verdienen. Du kannst ein Profil erstellen, Aufträge finden, Angebote senden und Zahlungen erhalten, während du 100 % deiner Projekteinnahmen behältst.

Wenn du mit einem Nebenjob 1.000 im Monat verdienen möchtest, ist die Einkommensrechnung einfach: Zwei Projekte à 500 $ oder vier Projekte à 250 $ reichen aus, um das Ziel zu erreichen. Das macht freiberufliche Arbeit zu einer der flexibelsten Nebenjob-Ideen für alle, die herausfinden möchten, wie sie mit einer vorhandenen Fähigkeit 1.000 $ im Monat verdienen können. Bei Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, sind oft ein paar höherwertige Projekte einfacher zu bewältigen als Dutzende kleiner Aufgaben.

Contra bietet einen kostenlosen Tarif an. Kunden zahlen möglicherweise Plattform- und Bearbeitungsgebühren, während schnellere Auszahlungen oder Auszahlungen in Kryptowährung zusätzliche Kosten verursachen können. Überprüfe daher die Zahlungsmethode, bevor du einem Kunden ein Angebot unterbreitest. Die Plattform erhebt keine prozentuale Provision auf deine Projekteinnahmen.

Damit der erste Monat weniger vom Zufall bestimmt ist:

Bieten Sie eine konkrete Dienstleistung an, zum Beispiel eine Landingpage, fünf bearbeitete Kurzvideos oder ein Social-Media-Paket.

Legen Sie den Preis anhand eines klaren Ergebnisses fest. So lässt sich das Ziel von 1.000 Dollar leichter in zwei bis vier Aufträge aufteilen.

Nutzen Sie Ihr Portfolio, um genau die Fähigkeiten zu belegen, die Sie anbieten. Contra sagt, dass projektbezogene Erfahrung auch dann zählen kann, wenn es sich nicht um frühere freiberufliche Tätigkeiten handelte.

Bewerben Sie sich auch weiterhin anderweitig. Die besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen sollten nicht von einer einzigen Quelle abhängen.

Contra ist einer der besseren Nebenjobs von zu Hause aus und einer der skalierbarsten Teilzeit-Nebenjobs hier, aber es ist nur dann ein einfacher Nebenjob, wenn du die entsprechenden Fähigkeiten bereits besitzt. Bei Null anzufangen bedeutet, erst lernen zu müssen, bevor du dich um bezahlte Aufträge bewerben kannst. Wenn du schnell ein höheres Einkommensziel erreichen musst, findest du unter „Wie man schnell 2.000 $ verdient“ aggressivere Optionen. Das macht Contra zu einem nützlichen Maßstab beim Vergleich von Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, im Vergleich zu schlechter bezahlten Gig-Apps.

Behalten Sie Ihren Tarif bei Contra 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Freiberufler behalten 100 % ihrer Projekteinnahmen. Es gibt einen kostenlosen Tarif, wobei die Zahlungs- und kundenseitigen Gebühren je nach Transaktion variieren. Arbeit finden

4. Care.com: Teilzeitjobs in der Pflege finden

Care.com bietet Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat nach einem einfachen Stundenlohnmodell verdienen kann. Pflegekräfte erstellen ein Profil, legen ihren Stundensatz fest, suchen nach Jobs in ihrer Umgebung und bewerben sich bei Familien. Stand September 2026 liegt der landesweit auf Care.com angegebene Einstiegslohn für häusliche Pflegekräfte bei etwa 21,83 $ pro Stunde.

Bei einem Stundenlohn von 21,83 $ erfordert ein Nebenjob, mit dem man 1.000 im Monat verdienen kann, etwa 46 bezahlte Stunden vor Steuern. Das sind ungefähr 10 bis 11 Stunden pro Woche, was die Pflege zu einem der realistischeren Teilzeit-Nebenjobs für jemanden mit der richtigen Erfahrung, Geduld und Verfügbarkeit macht. Nur wenige Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, legen den erforderlichen Zeitaufwand so klar dar.

Es ist auch eine sinnvolle Option, wenn Sie überlegen, wie Sie 1.000 Dollar im Monat verdienen können, und regelmäßige wöchentliche Einsätze der ständigen Suche nach neuen Kunden vorziehen. Zu den Aufgaben gehören Seniorenbetreuung, Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Nachhilfe und andere Dienstleistungen, wobei die Vergütung und die Anforderungen variieren.

Bevor Sie sich bewerben:

Legen Sie einen Tarif fest, der Ihrer Erfahrung und dem lokalen Markt entspricht, anstatt sich auf einen landesweiten Richtwert zu verlassen.

Geben Sie Ihre Verfügbarkeit genau an. Regelmäßige wöchentliche Schichten machen diese Nebenjob-Ideen planbar.

Fülle die erforderlichen Profil- und Sicherheitsschritte aus und gib relevante Zertifizierungen an.

Betrachten Sie die Pflege als echte Arbeit und nicht als einen der lockeren, einfachen Nebenjobs. Zuverlässigkeit und Vertrauen sind wichtiger als ein ausgeklügeltes Profil.

Im Gegensatz zu Nebenjobs, die man von zu Hause aus erledigen kann, erfordert Care.com in der Regel Ihre physische Anwesenheit. Wenn man jedoch die besten Nebenjobs für ein zusätzliches Einkommen danach vergleicht, wie direkt sich Arbeitsstunden in Geld umwandeln lassen, ist dies einer der eindeutigsten Nebenjobs, um hier monatlich 1000 zu verdienen. Bei Nebenjobs, mit denen man monatlich 1000 verdienen kann, ist diese vorhersehbare Stundenvergütung der Hauptreiz.

Legen Sie Ihren Tarif fest Care.com 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der landesweit geltende Mindeststundenlohn für Pflegekräfte im häuslichen Bereich beträgt etwa 21,83 US-Dollar pro Stunde. Stellenangebote finden

5. Thumbtack: Lokale Dienstleistungsaufträge vermitteln

Thumbtack eignet sich für Menschen, die bereits eine lokale Dienstleistung anbieten, von Reinigung und Massage über Fotografie, Umzüge und Reparaturen bis hin zu Eventarbeit. Es ist eine der flexibleren Nebenjob-Ideen , da du deine Dienstleistung, deinen Aktionsradius und deine Aufträge selbst wählst. Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, funktionieren besonders gut, wenn man bereits etwas anbietet, das die Leute vor Ort regelmäßig in Anspruch nehmen.

Bei Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, hängt das Ziel von Ihrem Dienstleistungspreis ab. Fünf Aufträge zu je 200, zehn Aufträge zu je 100 oder ein Projekt zu 1.000 bringen alle denselben Bruttobetrag ein. Thumbtack zeigt echte Kundenanfragen, die von kleineren Aufträgen bis hin zu vierstelligen Projekten reichen.

Wenn du Thumbtack als Nebenjob nutzt, um 1.000 im Monat zu verdienen, fallen keine Anmelde- oder Abonnementgebühren an, aber du zahlst für direkte Anfragen, sobald du sie erhältst – unabhängig davon, ob daraus gebuchte Aufträge werden oder nicht. Die Preise für Anfragen variieren je nach Dienstleistung und Standort. Du legst dein wöchentliches Budget fest, während der Kunde dich für die erledigte Arbeit bezahlt.

Eine intelligentere Vorgehensweise sieht so aus:

Wählen Sie Dienstleistungen aus, bei denen der Gewinn pro Auftrag hoch genug ist, um die Kosten für die Kundenakquise zu decken.

Legen Sie ein wöchentliches Lead-Budget fest, das Sie sich leisten können, während Sie Ihre Konversionsrate ermitteln.

Reagieren Sie schnell und stellen Sie genügend Fragen, um sicherzustellen, dass sich der Auftrag lohnt.

Vergleichen Sie die Ausgaben für Kundenakquise mit dem Gewinn aus abgeschlossenen Aufträgen. Die besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen bleiben auch nach Abzug der Kundenakquisitionskosten rentabel.

Thumbtack gehört nicht zu den einfachen Nebenjobs, wenn Sie keine Dienstleistung, kein Werkzeug und keine Erfahrung haben. Für Reinigungskräfte, Fotografen, DJs, Handwerker oder Trainer kann es jedoch eine vorhandene Fähigkeit in einen der lukrativeren Teilzeit-Nebenjobs verwandeln. Für Nebenjobs von zu Hause aus ist dies weniger relevant, aber nützlich, wenn du recherchierst, wie du monatlich 1.000 Dollar mit lokalen Kunden verdienen kannst. Unter den Nebenjobs, mit denen man monatlich 1.000 Dollar verdienen kann, ermöglichen dir lokale Dienstleistungen, den Wert jedes Auftrags zu steigern.

Lokale Aufträge buchen Thumbtack 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es fallen keine Anmelde- oder Abonnementgebühren an. Gewerbetreibende zahlen für Kundenkontakte, wobei die Preise je nach Auftragsumfang und Standort variieren. Stellenangebote finden

6. Instawork: Flexible Schichten übernehmen

Instawork ist die unkomplizierteste Option, wenn du bezahlte Schichten statt Kunden suchst. Die App listet lokale Stellenangebote in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Lagerhaltung, Eventmanagement, Einzelhandel und anderen stundenbezogenen Tätigkeiten auf. Du siehst den Lohn vor der Buchung und entscheidest selbst, wie viel du arbeitest. Bei Nebenjobs, mit denen du 1000 im Monat verdienen willst, entfällt dadurch ein Großteil des Rätselratens.

Die Rechnung für Nebenjobs, mit denen man 1000 im Monat verdienen kann , ist einfach. Bei 20 $ pro Stunde brauchst du 50 bezahlte Stunden im Monat. Bei 25 $ sind es 40. Das sind eher Beispiele als garantierte Sätze, aber Instawork zeigt den tatsächlichen Schichtlohn an , bevor du dich festlegst.

Für alle, die sich für einen Nebenjob entscheiden, um 1000 im Monat zu verdienen: Instawork ist für Arbeitnehmer kostenlos, wickelt die Auszahlung der Verdienste in der Regel innerhalb von ein bis drei Werktagen ab und hat keine Mindeststundenzahl. Diese Flexibilität hilft Instawork, sich unter den Teilzeit-Nebenjobs abzuheben, wenn sich Ihre Verfügbarkeit wöchentlich ändert.

So nutzt du die App optimal:

Vervollständige dein Profil, gib deine Berufserfahrung, Fähigkeiten und erforderlichen Zertifizierungen an, bevor du Zugang zu den besten Schichten erwartest.

Buche nur Schichten, die du zuverlässig wahrnehmen kannst. Bewertungen und Anwesenheit beeinflussen zukünftige Möglichkeiten.

Berechne den Gesamtbetrag für den Monat, bevor du beliebige Schichten annimmst. Wenn du herausfinden möchtest, wie du 1.000 $ im Monat verdienen kannst, teile den noch benötigten Betrag durch den angezeigten Verdienst pro Schicht.

Priorisiere besser bezahlte oder längere Schichten, die zu deinem Zeitplan passen, anstatt viele kleine Aufträge anzuhäufen.

Instawork gehört zwar nicht zu den Nebenjobs, die man von zu Hause aus erledigen kann, ist aber eine der leichter verständlichen Ideen für einen Nebenjob, da man weder Produkte beschaffen noch Angebote erstellen muss. Unter den einfachen Nebenjobs ist die Einrichtung nach der Genehmigung relativ unkompliziert. Wenn Sie sich ein kleineres, kurzfristiges Ziel setzen möchten, ist die Frage, wie man schnell 200 $ verdienen kann, besser geeignet, als sich sofort die vollen 1.000 $ zum Ziel zu setzen. Das macht Instawork zu einem der praktischeren Nebenjobs, um monatlich 1.000 $ zu verdienen – insbesondere für Menschen, die planbare Arbeit bevorzugen.

Wähle deine Schichten aus Instawork 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitarbeiter sehen die Schichtvergütung bereits vor der Buchung, wählen ihren Dienstplan aus und erhalten ihre ausgezahlten Verdienste in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Schichten suchen

7. Airbnb: Ein Zimmer oder eine Wohnung vermieten

Airbnb ist der am stärksten von den eigenen Ressourcen abhängige dieser Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann. Wenn du über ein geeignetes Zimmer oder eine geeignete Wohnung verfügst und die örtlichen Vorschriften eine kurzfristige Vermietung erlauben, kannst du damit Geld verdienen, ohne eine weitere regelmäßige Schicht einzurichten. Andernfalls solltest du darauf verzichten.

Es gibt keinen einheitlichen Übernachtungspreis. Airbnb stützt seine Schätzungen auf ähnliche lokale Angebote, aber Ihre Einnahmen hängen von Preis, Nachfrage, Verfügbarkeit und Gebühren ab. Wenn du netto 100 $ pro Nacht verdienst, würden 10 Buchungen 1.000 $ einbringen – vor Abzug von Reinigungskosten, Nebenkosten, Steuern und anderen Ausgaben. Dies ist eine der Nebenbeschäftigungen, bei denen der Standort am wichtigsten ist, um 1.000 im Monat zu verdienen.

Das Erstellen eines Inserats ist kostenlos. Die Gebühren variieren, aber Airbnb stellt zunehmend auf ein Einheitsgebührenmodell um, das derzeit in den entsprechenden Märkten bei 15,5 % liegt. Überprüfe deine Auszahlungsvorschau, um den für dich geltenden Satz zu erfahren.

Bevor Sie das Vermieten von Unterkünften als eine Ihrer Ideen für einen Nebenverdienst in Betracht ziehen:

Prüfen Sie die Ertragsschätzungen von Airbnb für Ihre Region und Ihren Immobilientyp.

Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zu Registrierung, Steuern, Mietverträgen, Bauvorschriften und Hausordnungen.

Ziehe Reinigungskosten, Verbrauchsmaterialien, Nebenkosten, Instandhaltungskosten und Leerstand von deinen Einnahmen ab.

Entscheiden Sie, wie oft Sie Gäste beherbergen können. Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, funktionieren nur, wenn das Ziel zu Ihrer Verfügbarkeit passt.

Airbnb kann eine der besten Nebenbeschäftigungen für zusätzliches Einkommen sein, wenn Sie ungenutzten Platz haben, aber es ist nicht für jeden eine der einfachen Nebenbeschäftigungen. Im Gegensatz zu den meisten Nebenjobs von zu Hause aus verdienst du mit der Immobilie selbst Geld, auch wenn die Kommunikation mit den Gästen und der Gästewechsel immer noch Zeit in Anspruch nehmen. Unter den Teilzeit-Nebenjobs kann es ein gutes Verhältnis von Zeitaufwand zu Verdienst bieten. Im richtigen Markt reichen für Nebenjobs, mit denen du 1.000 im Monat verdienst, vielleicht nur wenige Buchungen aus, aber jede Ausgabe zählt dennoch.

Vermieten Sie Ihre Unterkunft Airbnb 1.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Erstellen eines Inserats ist kostenlos. Die Gebühren für Gastgeber variieren je nach Struktur und Markt, wobei viele Gastgeber zu einer Einheitsgebühr von 15,5 % übergehen. Als Gastgeber durchstarten

8. Sonstiges: Weiterverkauf über Live-Shopping

Whatnot unterstützt Live-Shows, Auktionen und Festpreisverkäufe in über 250 Kategorien. Nach Angaben der Plattform nutzt jeder achte Verkäufer die Plattform als Haupteinkommensquelle, was sie zu einer glaubwürdigen Option für Nebenjobs macht, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann.

Verkäufer in den USA zahlen in der Regel bis zu 8 % Provision sowie 2,9 % Bearbeitungsgebühr und 0,30 $ pro Transaktion. Bei einem Verkaufserlös von 50 US-Dollar bleiben vor Abzug von Lagerkosten, Steuern und Versandkosten etwa 44,25 US-Dollar übrig. Bei etwa 23 solchen Verkäufen würde die Auszahlung durch die Plattform die 1.000-Dollar-Marke überschreiten, auch wenn der Gewinn geringer ausfiele. Damit ist Whatnot eine der Nebenbeschäftigungen, mit denen man monatlich 1.000 verdienen kann, bei denen die Gewinnspannen am wichtigsten sind.

So fängst du an:

Verkaufen Sie Produkte, mit denen Sie sich auskennen und deren Preis Sie sicher festlegen können.

Berechne den Gewinn, bevor du Ware einkaufst. Eine schlechte Beschaffung kann diese Nebenverdienstideen schnell zunichte machen.

Nutze Live-Verkäufe nur, wenn du dich beim Präsentieren von Produkten wohlfühlst.

Beginnen Sie mit einem begrenzten Lagerbestand. Einfache Nebenjobs sollten nicht dazu führen, dass Sie auf unverkauften Waren sitzen bleiben.

Wenn dir digitale Artikel vertrauter sind, schau dir unseren Leitfaden zum Verkauf von CS2-Skins gegen echtes Geld an. Whatnot gehört zwar nicht zu den Nebenjobs von zu Hause aus ohne Startkosten, kann aber für erfahrene Wiederverkäufer einer der besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen sein. Unter den Teilzeit-Nebenjobs bietet es mehr Risiko und Gewinnpotenzial als eine Arbeit auf Stundenbasis.

Für alle, die sich fragen, wie man 1.000 Dollar im Monat verdienen kann: Whatnot eignet sich am besten, wenn Sie bereits über Lagerbestände oder Kenntnisse in der Beschaffung verfügen. Andernfalls sollten Sie eine andere Plattform wählen. Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, funktionieren nur, wenn die Zielgruppe zu dem passt, was Sie bereits haben.

Live verkaufen Whatnot 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen. Die Verkäufergebühren in den USA betragen in der Regel bis zu 8 % Provision zuzüglich 2,9 % + 0,30 $ für die Zahlungsabwicklung. Mit dem Verkauf beginnen

Wie wir diese Nebenjobs ausgewählt haben, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann

Eine Plattform schaffte es nur dann auf die Liste, wenn bezahlte Arbeit, Kundenprojekte, Buchungen oder Verkäufe realistisch gesehen zu einem Nebenjob führen konnten, mit dem man 1.000 im Monat verdienen kann. Wir haben alles weggelassen, was von Glück, einer riesigen Zielgruppe oder endlosen Klicks abhing. Nebenjobs, mit denen man 1.000 pro Monat verdienen kann, sollten auf einer klaren Kalkulation beruhen und nicht nur auf einem beeindruckenden Screenshot der Einnahmen.

Außerdem haben wir Folgendes überprüft:

Aktuelle Informationen: Gebühren, Tarife und Auszahlungsregeln stammen aus erster Hand. Trustpilot-Bewertungen spiegeln die allgemeine Kundenstimmung wider, nicht die Verdienste der Arbeitnehmer.

Gebühren, Tarife und Auszahlungsregeln stammen aus erster Hand. Trustpilot-Bewertungen spiegeln die allgemeine Kundenstimmung wider, nicht die Verdienste der Arbeitnehmer. Realistische Verdienstberechnung: Beim Vergleich von Teilzeit-Nebenjobs habe ich ein klares Verdienstpotenzial höher bewertet als Bewertungsergebnisse. Für Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, sind aktuelle Gebühren wichtiger als alte Einkommensdurchschnitte.

Beim Vergleich von Teilzeit-Nebenjobs habe ich ein klares Verdienstpotenzial höher bewertet als Bewertungsergebnisse. Für Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, sind aktuelle Gebühren wichtiger als alte Einkommensdurchschnitte. Vielfalt: Die Liste umfasst Nebenjobs von zu Hause aus, Stundenjobs, freiberufliche Tätigkeiten, lokale Dienstleistungen, Vermietung und Wiederverkauf. Wenn Sie recherchieren, wie Sie 1.000 $ im Monat verdienen können, bietet Ihnen diese Liste mehr nützliche Ideen für Nebenjobs als acht ähnliche Gig-Apps.

Die besten Nebenjobs für ein zusätzliches Einkommen bauen in der Regel auf etwas auf, das Sie bereits haben. Unterrichtserfahrung passt zu Preply oder Outschool, ein Portfolio passt zu Contra und Erfahrung in der Pflege passt zu Care.com. Wenn du einfache Nebenjobs suchst, wähle die Option, die am besten zu deinen Fähigkeiten passt, und nicht die, bei der die Anmeldung am schnellsten geht. Selbst einfache Nebenjobs erfordern genügend bezahlte Arbeit, um das Ziel zu erreichen – insbesondere Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen will.

Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann – im Vergleich

Die besten Nebenjobs, um 1.000 im Monat zu verdienen, sehen ganz anders aus, wenn man sie auf das eigentliche Ziel reduziert. Wenn du einen Nebenjob suchst, um 1.000 im Monat zu verdienen, erleichtert dir diese kompakte Übersicht die Auswahl der besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen, die zu deiner Zeit, deinen Fähigkeiten und deinen Startressourcen passen.

Plattform Einfacher Weg zu 1.000 Am besten geeignet für Wichtigster Haken Preply 56 bezahlte Unterrichtseinheiten à 25 $ bei 28 % Provision 1:1-Nachhilfe Bei Probestunden erhält der Nachhilfelehrer kein Entgelt Outschool 12 Unterrichtsstunden à 20 $ für 6 Lernende Gruppenunterricht Erfordert Unterrichtsvorbereitung und Anmeldungen Nachteil 2 Projekte à 500 $ Freiberufliche Fähigkeiten Man muss sich immer noch Kunden akquirieren Care.com Etwa 46 Stunden zu 21,83 $ pro Stunde Pflegearbeit Lokale Nachfrage und Vertrauen sind entscheidend Thumbtack 5 x 200 $ für abgeschlossene Aufträge Lokale Dienstleistungen Sie zahlen für Kundenkontakte Instawork 50 Stunden zu 20 $ pro Stunde Flexible Schichten Tarife und Schichten variieren je nach Stadt Airbnb 10 Übernachtungen à 100 $ Ungenutzter Platz Immobilie, Regeln und Nachfrage erforderlich Sonstiges Der Gewinn hängt von der Marge und dem Volumen ab Erfahrene Wiederverkäufer Lagerkosten und Verkäufergebühren

Können Belohnungs-Apps Ihnen helfen, 1.000 Dollar im Monat zu verdienen?

Mit Prämien-Apps allein lässt sich selten ein monatliches Einkommen von 1.000 $ erzielen, aber sie bringen zusätzlich zu einem dieser Nebenjobs echte 20 bis 60 $ pro Monat ein, sodass Sie fast ohne zusätzlichen Zeitaufwand 1.000 $ im Monat verdienen können. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer der oben genannten Verdienstmöglichkeiten und sollten nicht an deren Stelle genutzt werden. Eine Belohnungs-App ist für sich genommen kein realistischer Nebenjob, um 1.000 pro Monat zu verdienen.

Snakzy, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 $ über Geschenkkarten oder PayPal aus, und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus und eignet sich für Gelegenheitsspiele in der Freizeit. Die Auszahlung erfolgt bei beiden in der Regel über PayPal. Da man für ein PayPal-Konto mindestens 18 Jahre alt sein muss, solltest du dies als praktisches Mindestalter für diesen Weg betrachten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Um diese drei mit anderen Spieloptionen zu vergleichen, finden Sie in unserem Leitfaden zu Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann, weitere Plattformen und Auszahlungsmodelle.

Was bei Nebenjobs nicht funktioniert, um 1.000 Dollar im Monat zu verdienen

Wer nach Nebenjobs sucht, um 1.000 im Monat zu verdienen, stößt oft auf Angebote, die glaubwürdig klingen, weil 1.000 ehrgeizig, aber erreichbar erscheinen. Wenn Sie einen Nebenjob prüfen, mit dem Sie 1.000 im Monat verdienen können, sollte eine seriöse Plattform klar erklären, woher das Geld kommt – egal, ob Sie unterrichten, in Schichten arbeiten, Projekte abschließen, als Gastgeber tätig sind oder etwas verkaufen. Wenn dies nicht der Fall ist, lassen Sie die Finger davon.

Achten Sie auf diese Muster, bevor Sie Zeit oder Geld investieren:

Vorauszahlungen für „Aufträge“: Bei manchen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Nebenjobs werden Sie aufgefordert, zu zahlen, bevor Sie Geld verdienen können. Seriöse Plattformgebühren können durchaus anfallen, aber einem Fremden Geld zu zahlen, um einen versprochenen Auftrag freizuschalten, ist etwas ganz anderes.

Bei manchen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Nebenjobs werden Sie aufgefordert, zu zahlen, bevor Sie Geld verdienen können. Seriöse Plattformgebühren können durchaus anfallen, aber einem Fremden Geld zu zahlen, um einen versprochenen Auftrag freizuschalten, ist etwas ganz anderes. Garantiertes monatliches Einkommen: Niemand kann versprechen, dass Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen soll, genau 1.000 $ einbringen, bevor er deinen Stundensatz, deine Arbeitszeiten, deinen Standort, deine Buchungen oder deine Umsätze kennt.

Niemand kann versprechen, dass Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen soll, genau 1.000 $ einbringen, bevor er deinen Stundensatz, deine Arbeitszeiten, deinen Standort, deine Buchungen oder deine Umsätze kennt. Einfache Nebenjobs mit unmöglichen Rechenaufgaben: Wenn eine Aufgabe 2 $ einbringt, brauchst du 500 erledigte Aufgaben, um auf 1.000 $ zu kommen. Rechne immer erst nach, bevor du dich anmeldest.

Wenn eine Aufgabe 2 $ einbringt, brauchst du 500 erledigte Aufgaben, um auf 1.000 $ zu kommen. Rechne immer erst nach, bevor du dich anmeldest. Teilzeit-Nebenjobs, die Kosten verbergen: Vermittlungsgebühren, Provisionen, Lagerhaltung, Reinigung, Fahrtkosten und Steuern können einen guten Bruttoumsatz in einen mageren Gewinn verwandeln.

Vermittlungsgebühren, Provisionen, Lagerhaltung, Reinigung, Fahrtkosten und Steuern können einen guten Bruttoumsatz in einen mageren Gewinn verwandeln. Ideen für Nebenjobs, bei denen Sie eher Leute anwerben müssen, anstatt echte Arbeit oder Produkte zu verkaufen: Wenn die Anwerbung das eigentliche Produkt ist, seien Sie vorsichtig.

Bei den besten Nebenjobs für ein zusätzliches Einkommen ist der Gegenwert klar erkennbar. Das ist auch der Grund, warum Nebenjobs von zu Hause aus nicht automatisch sicherer oder einfacher sind als Arbeit vor Ort. Wenn du nach Möglichkeiten suchst, wie du 1.000 Dollar im Monat verdienen kannst, lass alle Methoden links liegen, bei denen nicht klar ist, woher das Geld des Kunden, Arbeitgebers, Schülers, Gastes oder Käufers stammt. Gute Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, sollten diesen Geldfluss leicht in einem Satz erklären lassen.

Fazit zu Nebenjobs, mit denen man 1.000 Dollar im Monat verdienen kann

Die besten Nebenjobs, mit denen man 1.000 im Monat verdienen kann, hängen davon ab, was du bereits hast:

Für Nebenjobs von zu Hause aus probier doch mal Preply, Outschool oder Contra aus.

Für verlässliche Teilzeit-Nebenjobs sollten Sie Care.com oder Instawork in Betracht ziehen.

Wenn du über geeignete Räumlichkeiten oder Erfahrung im Wiederverkauf verfügst, sind Airbnb und Whatnot möglicherweise besser geeignet.

Wenn du entscheidest, wie du 1.000 $ im Monat verdienen möchtest, wähle eine dieser Nebenverdienst-Ideen aus und berechne die erforderlichen Stunden, Buchungen oder Umsätze. Die besten Nebenjobs für zusätzliches Einkommen sind nicht immer die einfachsten, sondern diejenigen, die du regelmäßig wiederholen kannst. Du kannst auch Snakzy nutzen, um in deiner Freizeit ein wenig dazu zu verdienen, aber betrachte dies eher als Bonus und nicht als Teil des 1.000-Dollar-Plans.

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Häufig gestellte Fragen