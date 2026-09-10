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7 trabajos extra desde casa con los que realmente se gana dinero en 2026

Los trabajos secundarios desde casa pueden suponer unos ingresos extra reales si el trabajo se adapta a tu horario y cuenta con un sistema de pago claro. Si quieres ganar dinero desde casa, las siete opciones que te presentamos aquí abarcan el entrenamiento de IA, la transcripción, la investigación remunerada, la narración de audiolibros, la atención al cliente, las pruebas de usabilidad y las tareas flexibles en línea.

Un buen trabajo extra desde casa también debe ser realista en cuanto a la frecuencia con la que surgen trabajos remunerados. Algunas plataformas ofrecen proyectos regulares, mientras que otras solo pagan cuando tu perfil se ajusta a una tarea disponible.

Las formas legítimas de ganar dinero desde casa son transparentes en cuanto a tarifas, requisitos y plazos de pago. Eso es tan importante como la cifra de ingresos que aparece en el titular.

Estos trabajos extra desde casa van desde plataformas de tareas de acceso gratuito hasta trabajos especializados que requieren equipo o una aplicación. Los mejores trabajos extra desde casa te dan una idea clara de lo que vas a hacer y de lo que tienes que cumplir antes de que te paguen.

¿Son realmente viables estos trabajos extra desde casa?

Sí. Estos trabajos extra desde casa son realistas, pero la mayoría empiezan como un ingreso complementario más que como un sustituto de tu sueldo. Tus resultados dependen de la tarifa, de la cantidad de trabajo disponible y de la frecuencia con la que cumplas los requisitos para ello.

Los mejores trabajos extra desde casa dejan claras esas limitaciones. Outlier puede ofrecer varias horas remuneradas a la semana cuando hay proyectos activos. Respondent puede pagar mucho más por una sola sesión, pero las invitaciones a los estudios son menos predecibles.

Un trabajo extra desde casa también puede implicar tiempo no remunerado más allá de la tarea en sí. Rev paga por minuto de audio, por lo que una grabación complicada puede llevar varias horas de trabajo. Liveops puede pagar por tiempo de conversación productivo, lo que significa que no todos los minutos en los que estás conectado son facturables.

¿Cuánto se puede ganar desde casa? No hay una cifra única que se aplique a los siete métodos. Unas cuantas pruebas remuneradas pueden aportar unos modestos ingresos mensuales, mientras que el trabajo habitual de entrenamiento de IA o transcripción puede alcanzar varios cientos de dólares cuando hay suficientes tareas disponibles.

Las formas legítimas de ganar dinero desde casa también te indican lo que necesitas antes de empezar. Esto puede incluir una solicitud, equipo específico o una verificación de antecedentes. Los trabajos secundarios desde casa funcionan mejor cuando los evalúas en función de las horas realmente pagadas y las tareas completadas, no de la tarifa más alta anunciada en la página de registro.

7 trabajos secundarios reales desde casa que puedes probar

Estos trabajos extra desde casa varían en cuanto a remuneración y disponibilidad de trabajo. Cada entrada muestra cómo funciona el pago y qué puede limitar tus ingresos, para que puedas comparar los mejores trabajos extra desde casa sin basarte únicamente en las tarifas anunciadas.

1. Entrena modelos de IA con Outlier

Entre los trabajos secundarios que se pueden realizar desde casa, Outlier destaca por su combinación de horarios flexibles y una tarifa publicada relativamente alta. Su oferta actual para generalistas anuncia hasta 15 dólares por hora, con pagos semanales. La mayoría de los colaboradores de esa oferta dedican entre 5 y 10 horas a la semana.

A la tarifa completa de 15 dólares, entre 5 y 10 horas remuneradas a la semana supondrían entre 300 y 600 dólares aproximadamente en cuatro semanas. Esa estimación parte de la base de que haya suficientes proyectos disponibles y de que cada hora remunerada cumpla los requisitos para la tarifa máxima.

Comisión de la plataforma: 0 dólares

0 dólares Tarifa publicada: Hasta 15 dólares por hora

Hasta 15 dólares por hora Tiempo de dedicación habitual: entre 5 y 10 horas semanales

entre 5 y 10 horas semanales Requisitos: ser mayor de 18 años y tener un teléfono Android del 2023 o más reciente para esta oportunidad de trabajo generalista

Si quieres ganar dinero desde casa evaluando la IA, el trabajo en sí es fácil de entender. Tienes que revisar los resultados de la IA y completar tareas según las instrucciones del proyecto.

El error más común es calcular los ingresos basándose en la tarifa máxima antes de ver cuánto trabajo llega realmente a tu cuenta. La demanda de proyectos puede variar.

Esa incertidumbre hace que Outlier no parezca un trabajo a tiempo parcial normal, pero sigue ocupando mi primer puesto entre los mejores trabajos secundarios desde casa para quienes cumplen los requisitos. Si buscas opciones con un techo de ingresos más alto, consulta nuestra guía de trabajos secundarios lucrativos.

El mejor en general Outlier 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entrena modelos de IA mediante proyectos de pago flexibles. Prueba Outlier

2. Realiza transcripciones y subtitulados con Rev

Si quieres ganar dinero desde casa escribiendo con precisión, Rev paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo por la transcripción estándar. La subtitulación se remunera actualmente entre 0,54 y 1,10 dólares. El trabajo aprobado se paga semanalmente a través de PayPal.

Por lo tanto, una hora completada de transcripción estándar se remunera con entre 24 y 66 dólares. Dos horas completadas cada semana supondrían unos ingresos de entre 192 y 528 dólares en cuatro semanas.

Hay que tener en cuenta que una grabación de 60 minutos puede llevar varias horas de trabajo completarla. Los audios difíciles, el lenguaje técnico y la superposición de voces ralentizan el trabajo. Tu rendimiento real por hora depende en gran medida de la rapidez con la que puedas producir una transcripción precisa.

Actualmente, Rev tiene una lista de espera debido al elevado volumen de solicitudes. Además, es necesario superar su evaluación de habilidades y enviar una muestra antes de que se puedan aceptar trabajos remunerados.

Esto convierte a Rev en una de las opciones más claras de trabajo extra desde casa para quienes escriben rápido, pero no es una fuente de ingresos inmediata. Entre las formas legítimas de ganar dinero desde casa, su mayor ventaja es la transparencia. Puedes ver la estructura salarial por minuto antes de comprometerte con el trabajo.

Mejor transcripción Rev 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Transcribe grabaciones y cobra cada semana. Solicitar Rev

3. Participa en estudios de investigación remunerados con Respondent

Respondent se diferencia de la mayoría de los trabajos extra desde casa porque una sola participación satisfactoria puede reportar una buena remuneración por una sesión relativamente corta. Un estudio actual sobre videojuegos en EE. UU., por ejemplo, ofrece 75 dólares por una entrevista de 45 minutos.

Entonces, ¿cuánto se puede ganar desde casa con Respondent? La plataforma deduce actualmente una comisión de gestión del 5 %, con un mínimo de 7 dólares. Por lo tanto, de un incentivo de 75 dólares te quedarían unos 71,25 dólares, mientras que dos estudios similares completados te reportarían unos 142,50 dólares.

El inconveniente es la selección. Primero respondes a unas preguntas de preselección y el investigador decide quién participa realmente en el estudio. Una buena remuneración no sirve de nada si tu perfil rara vez encaja.

Si estás comparando formas legítimas de ganar dinero desde casa, Respondent resulta útil porque el incentivo se muestra antes de presentar la solicitud. El procesamiento del pago suele tardar entre 7 y 10 días laborables después de que el investigador lo confirme y se gestiona a través de Tremendous.

No distorsiones la verdad en los cuestionarios de selección solo para cumplir los requisitos. Los investigadores necesitan un perfil de participante específico, y las respuestas inexactas pueden hacer perder el tiempo a todo el mundo. Para la persona adecuada, Respondent es una de las mejores formas de ganar un dinero extra desde casa con trabajos ocasionales de alto valor.

Los mejores estudios bien remunerados Respondent 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra entrevistas y estudios de investigación remunerados que se ajusten a tu perfil. Únete a Respondent

4. Narra audiolibros a través de ACX

ACX ofrece una opción más creativa para los trabajos secundarios desde casa. Creas un perfil de narrador, subes muestras de voz y te presentas a audiciones para proyectos de audiolibros publicados por los titulares de los derechos. La remuneración depende del acuerdo. Un proyecto «Pay-for-Production» (pago por producción) utiliza una tarifa negociada por hora finalizada. «Royalty Share» y «Royalty Share Plus» ofrecen diferentes modelos de remuneración.

No existe una media fiable para toda la plataforma, por lo que resulta más útil poner un ejemplo. A una tarifa negociada de 150 dólares por hora finalizada, un audiolibro de seis horas reportaría 900 dólares brutos. La carga de trabajo modifica ese cálculo. ACX afirma que los nuevos productores suelen dedicar entre 5 y 7 horas de trabajo a producir una hora finalizada. Por lo tanto, un libro de seis horas podría requerir entre 30 y 42 horas de trabajo aproximadamente.

Si quieres ganar dinero desde casa con la narración, calcula tu tarifa en función del tiempo real de producción. Ofrecer 150 dólares por hora finalizada porque suena como si fueran 150 dólares por una hora de trabajo es un error común entre los principiantes.

Este trabajo extra desde casa también requiere un espacio de grabación tranquilo y el equipo adecuado. Actualmente, ACX acepta productores de EE . UU., Canadá, Reino Unido e Irlanda que cumplan con sus requisitos bancarios y fiscales locales.

Ideal para trabajos de locución ACX 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Haz una audición para proyectos remunerados de narración de audiolibros. Únete a ACX

5. Trabajar como agente independiente de atención al cliente con Liveops

Como actividad complementaria desde casa, Liveops se acerca más a un servicio de atención al cliente estructurado que a un trabajo flexible basado en microtareas. Trabajas como autónomo y prestas asistencia en programas específicos de los clientes.

Los programas de tiempo de conversación pagan actualmente entre 0,25 y 0,34 dólares por minuto productivo. En determinadas oportunidades pueden aplicarse incentivos en forma de comisiones. Los pagos se realizan dos veces al mes tras la presentación de las facturas.

¿Cuánto puedes ganar desde casa con Liveops? Si una hora de trabajo incluye 30 minutos productivos de conversación, esa tarifa equivale a entre 7,50 y 10,20 dólares aproximadamente. Con 45 minutos productivos, la cifra oscila entre unos 11,25 y 15,30 dólares. Esta distinción es importante porque el tiempo de conexión no se convierte automáticamente en tiempo de conversación remunerado.

Los colaboradores que se incorporan por primera vez también deben abonar una tasa de 25 dólares por la verificación de antecedentes. La certificación en sí misma es gratuita actualmente, pero el tiempo de formación no se remunera. Los solicitantes de EE. UU. deben consultar la lista actual de estados elegibles antes de presentar su solicitud, y los colaboradores deben proporcionar su propio equipo compatible.

Un error habitual es fijarse únicamente en la tarifa por minuto. Comprueba cómo calcula el programa del cliente el tiempo productivo antes de estimar tus ingresos semanales. Entre los trabajos secundarios desde casa, Liveops es ideal para quienes prefieren un trabajo programado de atención al cliente en lugar de esperar a que aparezcan tareas puntuales. Si buscas opciones de trabajo más flexibles, consulta nuestra guía de trabajos secundarios a distancia.

El mejor servicio de atención al cliente Liveops 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prestar asistencia al cliente a través de programas de cliente remotos. Abrir Liveops

6. Prueba sitios web y aplicaciones con UserTesting

Entre los trabajos extra desde casa sin cuota de inscripción, UserTesting es uno de los que presenta menos barreras de acceso. Consiste en probar páginas web o aplicaciones y explicar qué funciona, qué te resulta confuso y qué esperabas que pasara.

La recompensa exacta aparece antes de que aceptes una prueba. Los ejemplos actuales del panel de control de UserTesting muestran una prueba basada en tareas de 8 dólares y una conversación en directo de 60 dólares. Cuatro pruebas de 8 dólares más una sesión de 60 dólares sumarían un total de 92 dólares. Se trata de un ejemplo basado en las recompensas que se muestran actualmente, por lo que tus ingresos mensuales reales dependerán de las pruebas para las que cumplas los requisitos.

Para un principiante que busca un trabajo extra desde casa, el proceso de registro es sencillo. Crea una cuenta, vincula tu cuenta de PayPal, completa tu perfil y supera la prueba de práctica. El mayor error es precipitarse una vez que cumples los requisitos. Los clientes pagan por comentarios útiles, por lo que las respuestas breves o vagas pueden reducir el valor de tu prueba.

Los pagos suelen llegar a tu cuenta de PayPal vinculada 14 días después de completar una prueba, sin umbral mínimo de pago. Esa baja barrera de entrada sitúa a UserTesting entre los mejores trabajos secundarios desde casa para principiantes, aunque las pruebas disponibles pueden variar de un día para otro.

Lo más fácil para empezar UserTesting 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prueba productos digitales y gana dinero a cambio de tus valiosos comentarios. Empezar a realizar pruebas

7. Realiza microtareas flexibles con Clickworker

Clickworker es una de las actividades complementarias que se pueden realizar desde casa y que están pensadas para aprovechar los pequeños huecos de tiempo en tu agenda. Los trabajos disponibles pueden incluir investigación en Internet, tareas relacionadas con la inteligencia artificial, grabaciones y otras pequeñas tareas digitales.

No hay una tarifa por hora fija. Según Clickworker, los trabajos pueden oscilar entre céntimos y cantidades de dos dígitos en euros, y la remuneración varía en función de la tarea y los conocimientos requeridos. La empresa también indica que los ingresos mensuales pueden variar mucho, ya que los proyectos disponibles cambian.

A modo de ejemplo sencillo de planificación, completar tareas adecuadas por valor de 25 dólares cada semana te reportaría unos 100 dólares en cuatro semanas. A 50 dólares a la semana, el total sería de 200 dólares. Estas cifras son ejemplos de volumen de trabajo, ya que Clickworker no publica una media mensual fiable.

Si quieres ganar dinero desde casa en sesiones cortas, esa flexibilidad resulta útil. Sin embargo, como trabajo extra desde casa, Clickworker requiere paciencia con su proceso de pago. Los pagos se realizan semanalmente, pero los trabajos completados pueden tardar entre 7 y 30 días en hacerse efectivos. El trabajo en UHRS tarda actualmente 39 días.

El error más común es dedicar demasiado tiempo no remunerado a actualizar la página en busca de nuevos trabajos. Utiliza Clickworker cuando aparezcan tareas que merezcan la pena. Ese enfoque lo convierte en una de las formas legítimas más flexibles de ganar dinero desde casa, siempre que las expectativas sean realistas. Si la disponibilidad de tareas te parece demasiado impredecible, compara nuestras mejores opciones de trabajos extra online.

Ideal para microtareas Clickworker 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Realiza pequeñas tareas remuneradas cuando te venga bien. Prueba Clickworker

Comparativa de los 7 trabajos secundarios

La tarifa por hora por sí sola no te indica cuál es la mejor opción. Los mejores trabajos secundarios desde casa combinan una remuneración interesante con suficiente volumen de trabajo como para que esa tarifa sea relevante.

Un trabajo extra desde casa con pagos semanales también puede ser más fácil de planificar que uno en el que hay que esperar varias semanas para recibir los ingresos. Si quieres ganar dinero desde casa con un horario predecible, comprueba tanto la tarifa como la periodicidad de los pagos.

¿Cuánto puedes ganar desde casa con cada opción? La tabla siguiente compara la tarifa o el modelo de ingresos más claro que tenemos publicado para cada plataforma.

Método Coste inicial Cómo se ganan Pago Valor atípico 0 $ Hasta 15 $/hora en la oportunidad de generalista Semanal Ingresos 0 Entre 0,40 $ y 1,10 $ por minuto de audio o vídeo Semanal Encuestado 0 75 $ de media por una sesión típica Unas 48 horas después de una sesión verificada ACX El perfil es gratuito, el equipo puede suponer un coste adicional Se negocia por hora de trabajo finalizado o mediante regalías Depende del acuerdo Liveops 25 $ por la verificación de antecedentes; el equipo puede suponer un coste adicional Varía según el programa del cliente y el tiempo productivo Dos veces al mes UserTesting 0 $ Varía según la prueba y se indica antes de aceptarla 14 días después de completar una prueba Clickworker 0 Varía según la tarea Semanalmente, una vez alcanzado el mínimo de pago

Si los pagos semanales te siguen pareciendo demasiado lentos, nuestra guía de trabajos extra que pagan a diario incluye opciones diseñadas para que puedas acceder más rápido a tus ganancias.

Para el trabajo habitual en proyectos, yo empezaría con Outlier o Rev. Respondent tiene más sentido como una actividad extra ocasional de alto valor, ya que ser seleccionado depende en gran medida de tu perfil.

Convierte tu tiempo libre en dinero extra con las aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas se sitúan por debajo de las mejores actividades complementarias que se pueden realizar desde casa, ya que su límite máximo de ingresos es mucho menor. No obstante, pueden servir para cubrir pequeños huecos de tiempo cuando no te apetece iniciar otra sesión de trabajo completa.

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En caso de que tu trabajo extra desde casa tenga una semana floja, una aplicación de recompensas puede ofrecerte otra forma de ganar un poco de dinero desde casa. Comprueba los requisitos de retirada de fondos antes de dedicarle mucho tiempo, ya que un mínimo elevado puede hacer que las pequeñas ganancias se queden bloqueadas en la cuenta.

Si lo que más te importa es la rapidez, nuestra guía sobre cómo ganar dinero rápido en un solo día recoge opciones pensadas para obtener ingresos más rápidamente.

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Lo que no funciona

Las formas legítimas de ganar dinero desde casa explican en qué consiste el trabajo y cómo se cobra. Ten cuidado cuando una oferta prometa dinero fácil pero sea imprecisa sobre el trabajo real.

Pagar para acceder a un trabajo poco claro. Un gasto empresarial declarado puede ser legítimo, como la verificación de antecedentes de Liveops. Que un desconocido te pida cientos de dólares antes de darte acceso a tareas básicas es una señal de alerta grave.

Un gasto empresarial declarado puede ser legítimo, como la verificación de antecedentes de Liveops. Que un desconocido te pida cientos de dólares antes de darte acceso a tareas básicas es una señal de alerta grave. Ingresos garantizados por el entrenamiento de IA. Plataformas como Outlier dependen de la demanda de proyectos. Un reclutador no puede garantizar un trabajo semanal constante antes incluso de que te hayas cualificado para un proyecto.

Plataformas como Outlier dependen de la demanda de proyectos. Un reclutador no puede garantizar un trabajo semanal constante antes incluso de que te hayas cualificado para un proyecto. Cheques falsos por equipo. Nunca ingreses un cheque de un supuesto empleador ni le devuelvas parte del dinero para «equipo».

Nunca ingreses un cheque de un supuesto empleador ni le devuelvas parte del dinero para «equipo». Pagar por participar en un estudio de investigación. Las plataformas de investigación legítimas pagan a los participantes. No deberías tener que pagar para acceder a un estudio.

Si una oferta te promete que puedes ganar dinero desde casa casi sin esfuerzo y te pide que pagues primero, verifica la oportunidad a través de la página web oficial de la plataforma antes de facilitar información personal o bancaria.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios desde casa

Los mejores trabajos secundarios desde casa se ajustan a una habilidad que ya posees y te proporcionan suficiente trabajo remunerado como para que la tarifa anunciada resulte rentable. Yo seguiría situando a Outlier en primer lugar para los candidatos cualificados, ya que su oportunidad actual de trabajo generalista combina horarios flexibles con pagos semanales.

Si quieres ganar dinero desde casa de forma constante, empieza con una plataforma principal y comprueba con qué frecuencia recibes realmente trabajos remunerados. Añade una opción de respaldo solo cuando tu opción principal tenga suficientes períodos de inactividad que lo justifiquen.

Un buen trabajo extra desde casa debe adaptarse a tu horario y tener una estructura de pagos fácil de entender. Evalúa la oportunidad en función del dinero que puedas ganar de forma realista cada mes, no de la tarifa máxima anunciada.

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