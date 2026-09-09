7 ideas de negocio que los adolescentes pueden poner en marcha en 2026

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¿Sabías que las habilidades que utilizas por diversión pueden convertirse en auténticas ideas de negocio para adolescentes? Los videojuegos, el arte digital, la música y otras habilidades creativas pueden transformarse en productos de pago, encargos o ingresos como creador. Las siete ideas que te presentamos aquí se centran en cosas que quizá ya sepas hacer.

Muchas ideas de negocio online para adolescentes pueden ponerse en marcha con poco dinero, pero hay que tener en cuenta las restricciones de edad y los requisitos de pago. Las buenas ideas de negocio para adolescentes deben tener un público objetivo claro y una forma real de cobrar. Las ideas de negocio sencillas para adolescentes de esta lista reducen las barreras de entrada y, al mismo tiempo, te dan margen para mejorar tus habilidades, atraer clientes y ganar más con el tiempo.

¿Son realmente viables estas ideas de negocio para adolescentes?

Sí. Estas ideas de negocio para adolescentes pueden generar ingresos reales, pero tu primera venta suele depender de tus habilidades, del acceso a la plataforma y de encontrar al comprador adecuado. Las plataformas en línea pueden ayudar con la promoción y los pagos, aunque los adolescentes más jóvenes pueden necesitar el consentimiento de sus padres o ayuda para configurar los cobros.

Las buenas ideas de negocio para adolescentes también necesitan un modelo de ingresos claro. Una comisión, un producto digital, un juego o un servicio local deben tener una forma evidente de convertir tu trabajo en dinero.

Los límites de edad son importantes. Las ideas de negocio online para adolescentes pueden tener diferentes normas en cuanto al acceso a las cuentas y a los pagos, así que comprueba ambos aspectos antes de desarrollar tu proyecto en torno a una plataforma.

Las ideas de negocio online para adolescentes pueden tener diferentes normas en cuanto al acceso a las cuentas y a los pagos, así que comprueba ambos aspectos antes de desarrollar tu proyecto en torno a una plataforma. Un bajo coste inicial ayuda. Las ideas de negocio sencillas para adolescentes te permiten comprobar la demanda antes de realizar un gran gasto en software, equipamiento o inventario.

Las ideas de negocio sencillas para adolescentes te permiten comprobar la demanda antes de realizar un gran gasto en software, equipamiento o inventario. La primera venta es la más importante. Un solo cliente que pague demuestra que la idea tiene una demanda real y te da una base sobre la que mejorar a partir de ahí.

Un negocio realista para adolescentes empieza poco a poco, demuestra que la gente está dispuesta a pagar y, a continuación, crece gracias a un mejor trabajo y a la fidelidad de los clientes.

7 ideas de negocio reales para adolescentes que puedes poner en marcha

Estas ideas de negocio para adolescentes se centran en habilidades y plataformas que ya resultan adecuadas para los creadores más jóvenes. Cada opción ofrece una forma clara de encontrar clientes o vender lo que creas, lo que las diferencia de ideas que suenan bien pero que no tienen una vía real de obtener ingresos.

Compararemos cuánto cuesta empezar, cómo se gana dinero, los requisitos para recibir los pagos y las normas de edad que pueden afectar al acceso.

1. Crear juegos para Roblox o contenido generado por los usuarios (UGC)

Si ya pasas tiempo en Roblox, crear tu propia experiencia puede convertir esa familiaridad en un negocio real. Roblox Studio es gratuito, y los creadores pueden ganar Robux a través de pases de juego, productos para desarrolladores, suscripciones, acceso de pago y las «Creator Rewards». La tasa estándar de DevEx valora actualmente 30 000 Robux ganados en 114 dólares.

Los creadores mayores de 13 años pueden retirar sus ganancias una vez que tengan al menos 30 000 Robux ganados y cumplan los demás requisitos de DevEx. Esto convierte a Roblox en una de las mejores ideas de negocio para adolescentes que ya conocen sus juegos y están dispuestos a aprender a desarrollar.

El contenido generado por los usuarios (UGC) tiene requisitos adicionales. Para publicar artículos para avatares, actualmente se requiere una verificación de identidad o una cuenta parental vinculada, además de una suscripción válida a Roblox Plus o Premium. Yo empezaría primero con un pequeño juego o una experiencia jugable y, una vez que comprendas la economía de creadores de la plataforma, exploraría el UGC de pago.

El mejor en general Roblox 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea experiencias, gana Robux y cobra a través de DevEx. Empieza a crear

2. Vende encargos artísticos en VGen

VGen pone en contacto directamente a los artistas con clientes que buscan encargos, como ilustraciones de personajes, emoticonos, recursos para VTuber y otros trabajos digitales. Los artistas pueden establecer sus propios servicios y precios, y luego aceptar solicitudes personalizadas o «pedidos instantáneos» a precio fijo. No hay cuotas iniciales ni mensuales por el uso de la plataforma.

Para los artistas estadounidenses que utilizan VGen Payments, la estructura de comisiones actual consiste en una comisión de servicio de VGen del 5 %, más un 2,9 % + 0,30 dólares en concepto de procesamiento. Una comisión de 100 dólares dejaría unos 91,80 dólares antes de aplicar cualquier otro coste. Las retiradas de efectivo requieren un mínimo de 50 dólares. El primer pago de VGen Payments puede tardar entre 7 y 10 días laborables, mientras que los pagos posteriores suelen tardar entre 3 y 5 días laborables.

Esta es una de las mejores ideas de negocio online para adolescentes que ya dibujan de forma habitual. Los usuarios de entre 13 años y la mayoría de edad pueden utilizar VGen con el consentimiento y la supervisión de sus padres o tutores. Actualmente, para acceder como artista se necesita un código de invitación gratuito de Artist+, por lo que es importante contar con muestras de calidad antes de poder empezar a recibir comisiones en la plataforma.

Ideal para artistas VGen 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica encargos digitales y acepta solicitudes de pago de clientes de arte. Abrir VGen

3. Publica juegos independientes o recursos en itch.io

itch.io te permite publicar juegos independientes, recursos para juegos, herramientas y otros proyectos descargables a través de tu propia página de tienda. Abrir una cuenta de creador no cuesta nada, y tú decides el precio mínimo que pagan los clientes. Los editores también pueden elegir el porcentaje de cada venta que se destina a itch.io a través de su sistema Open Revenue Sharing.

El propio ejemplo de la plataforma ilustra claramente los ingresos. En una venta de 10 dólares, con el reparto de ingresos predeterminado del 10 % y las comisiones habituales por procesamiento de pagos, el creador se queda con unos 8,41 dólares. Su sistema de pagos acumulados te permite actualmente solicitar los ingresos una vez que haya un saldo disponible de al menos 5 dólares, y cada transacción pasa a ser elegible tras siete días.

Entre las ideas de negocios online para adolescentes, esta presenta una mayor dificultad, ya que necesitas algo que merezca la pena descargar. Se permite a los menores de 18 años publicar contenido siempre que cuenten con el consentimiento legal de sus padres o tutores. Yo empezaría con un pequeño paquete de recursos o un juego corto que realmente puedas terminar, y luego utilizaría los datos de ventas para evaluar qué es lo que los jugadores quieren a continuación.

El mejor creador de videojuegos itch.io 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica juegos o recursos digitales y fija tu propio precio de venta. Publica en itch

4. Vende ritmos y licencias musicales en BeatStars

La producción de ritmos se convierte en un negocio cuando los artistas pueden conceder licencias de la música que crean. BeatStars ofrece a los productores un mercado en el que los compradores pueden adquirir ritmos, kits de sonido y otros productos musicales. Tú eliges tus propios precios y condiciones de licencia.

BeatStars no cobra ningún porcentaje de los ingresos por la venta de ritmos al productor, pero para vender es necesario contratar un plan de pago. El plan Starter cuesta actualmente 4,99 $ al mes o 19,99 $ al año, aunque pueden aplicarse comisiones del procesador de pagos. El mercado también añade una comisión de servicio del 12 % a las compras que cumplan los requisitos, a menos que el vendedor decida asumir ese coste por el comprador.

Esto convierte la concesión de licencias de ritmos en una de las buenas ideas de negocio para adolescentes que ya producen música original. Los menores pueden participar con el consentimiento adecuado de sus padres o tutores, pero la configuración de los pagos puede implicar el suministro de datos de identidad, fiscales y de la cuenta de pago. Lo más difícil es crear música que la gente quiera licenciar de forma constante, por lo que suele ser más útil contar con un catálogo amplio que depender de un solo ritmo.

Ideal para productores BeatStars 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Otorga licencias de ritmos originales a artistas a través de un mercado especializado. Vender Beats

5. Crea una cartera de clientes para el cuidado de niños con Bambino

Bambino es la opción local de esta lista, ya que pone en contacto directamente a los cuidadores con las familias que buscan contratar servicios de cuidado infantil. Crea un perfil, establece tu propia tarifa por hora, recopila recomendaciones y recibe solicitudes de reserva a través de la aplicación. Se puede registrar como cuidador a partir de los 13 años.

Los cuidadores de entre 13 y 17 años necesitan que uno de sus padres o su tutor legal complete la configuración de pagos a través de Stripe. Una vez completada la reserva, el pago suele llegar a la cuenta bancaria vinculada en un plazo de dos a tres días laborables. El cuidador elige la tarifa por hora que se muestra a los padres antes de que estos soliciten una reserva.

El servicio de cuidado de niños es una de las ideas de negocio más sencillas para adolescentes, ya que no es necesario disponer de stock ni de un local comercial que se tenga que alquilar. La confianza es el verdadero obstáculo. Una recomendación sólida y un servicio fiable pueden convertir una sola reserva en un trabajo local recurrente, lo que hace que Bambino sea una opción más adecuada para desarrollar un negocio que una bolsa de empleo genérica.

Mejor empresa local Bambino 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu tarifa y recibe solicitudes de cuidado de niños de familias de la zona. Únete a Bambino

6. Vender productos impresos personalizados en Zazzle

Zazzle te permite subir diseños originales y colocarlos en productos que se venden a través de su mercado. La plataforma se encarga de la producción y la gestión de los pedidos una vez que el cliente realiza una compra, por lo que puedes centrarte en los diseños y en la tienda online. Esto la convierte en una de las ideas de negocio más sencillas para adolescentes que quieran probar con productos físicos sin tener que comprar stock previamente.

Actualmente, los creadores fijan regalías a partir del 5 % sobre los productos físicos, con porcentajes que pueden llegar hasta el 50 %. Un producto de 20 dólares con la regalía estándar del 5 % generaría aproximadamente 1 dólar en regalías brutas antes de los ajustes aplicables. Las regalías superiores al 10 % también están sujetas a una tasa por exceso de regalías.

El pago es el principal inconveniente. El umbral habitual es de 50 dólares a través de PayPal o de 100 dólares mediante cheque, y los pagos que cumplan los requisitos pueden tardar hasta 45 días en llegar tras finalizar el mes correspondiente. Los adolescentes menores de 18 años también necesitan la supervisión directa de sus padres para utilizar Zazzle. Esto se adapta mejor a los creadores pacientes que a quienes necesitan dinero rápido.

El producto más sencillo Zazzle 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube diseños y gana regalías cada vez que se vendan productos personalizados. Vende en Zazzle

7. Crear mods y complementos para CurseForge

El modding puede convertirse en un negocio remunerado para los creadores cuando tu proyecto atraiga a suficientes jugadores. CurseForge recompensa a los autores que cumplan los requisitos basándose, en parte, en la popularidad del proyecto en su página web y en su cliente, por lo que los mods y complementos populares pueden generar puntos de recompensa con el tiempo. Cada punto de recompensa tiene actualmente un valor de 0,05 dólares.

La restricción de edad es fundamental en este caso. El Programa de Recompensas para Autores exige que los participantes tengan al menos 18 años, por lo que esta entrada está dirigida específicamente a jóvenes de 18 y 19 años. Los desarrolladores más jóvenes pueden seguir desarrollando sus habilidades en el modding, pero no pueden inscribirse en este programa de monetización según las normas actuales.

El canje por dinero en efectivo comienza a partir de 100 puntos, lo que equivale a 5 dólares, a través de opciones compatibles como PayPal o Payoneer. No existe una conversión fija entre descargas e ingresos, ya que el fondo mensual de recompensas y la popularidad de los proyectos varían. Para los adolescentes de más edad, la creación de mods es una de las buenas ideas de negocio para adolescentes si ya conoces la comunidad de un juego y eres capaz de mantener un proyecto que la gente siga utilizando.

Ideal para personas de entre 18 y 19 años CurseForge 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea mods populares y gana puntos de recompensa cuando cumplas los 18 años. Abrir CurseForge

Comparativa de las 7 ideas de negocio

Las buenas ideas de negocio para adolescentes necesitan una forma clara de llegar a los compradores y un sistema de pagos que se pueda utilizar realmente. La tabla siguiente compara el coste de la plataforma y las principales normas relativas a la edad o a los pagos asociadas a cada opción.

Idea de negocio Plataforma Coste de la plataforma Edad mínima o norma de pago Crear juegos o contenido generado por los usuarios Roblox Studio es gratuito; el contenido generado por los usuarios (UGC) conlleva cuotas de suscripción y de Robux DevEx es a partir de 13 años y requiere 30 000 Robux ganados Vender encargos artísticos VGen Gratis A partir de 13 años con consentimiento de los tutores; retiro mínimo de 50 $ Publica juegos independientes o recursos itch.io Gratis Los menores necesitan el consentimiento de un tutor; mínimo de 5 $ para recibir el pago Vender ritmos y licencias musicales BeatStars 4,99 $ al mes o 19,99 $ al año Es posible que los menores necesiten ayuda de sus tutores para gestionar los pagos y la declaración de impuestos Crea una cartera de clientes para el servicio de cuidado de niños Bambino Gratis Los cuidadores pueden registrarse a partir de los 13 años; para los menores, la configuración de los pagos la realiza el tutor Vende productos impresos personalizados Zazzle Gratis Los creadores menores de 18 años necesitan supervisión parental Crea mods y complementos CurseForge Gratis El programa de recompensas para autores está limitado a mayores de 18 años

Las ideas de negocios online para adolescentes suelen cambiar pagos rápidos por una base de clientes potencial más amplia. La opción más adecuada depende de las habilidades que ya tengas y de las normas de la plataforma que puedas cumplir en este momento.

Las ideas de negocio sencillas para adolescentes también deberían permitirte comprobar la demanda a bajo coste. Una plataforma gratuita reduce el riesgo financiero, pero aún así necesitas ofrecer un trabajo que los compradores, jugadores o clientes valoren.

Convierte el tiempo libre en dinero extra con las aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas no entran dentro de las siete ideas de negocio anteriores, ya que pagan por actividades completadas en lugar de por algo que poseas o cultives. No obstante, pueden ofrecer pequeñas recompensas adicionales durante los momentos de inactividad si cumples con los requisitos de la plataforma y de pago.

App Pago mínimo Coste de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Las ideas de negocio sencillas para adolescentes deben seguir siendo la prioridad si tu objetivo es generar ingresos recurrentes. Las aplicaciones de recompensas tienen más sentido como opción adicional mientras trabajas en tu producto o servicio principal.

La edad mínima requerida puede variar entre la plataforma de recompensas y su proveedor de pagos. Comprueba ambas antes de crear una cuenta o dedicar tiempo a completar ofertas.

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Lo que no funciona

Las buenas ideas de negocio para adolescentes cuentan con un cliente real, un producto o servicio útil y unas normas claras de la plataforma. Evita invertir tiempo o dinero en un modelo de ingresos que no puedas utilizar o verificar legalmente.

Copiar obras protegidas por derechos de autor. Subir personajes, música, recursos de videojuegos o diseños de los que no seas propietario puede dar lugar a la eliminación de contenidos o a sanciones en tu cuenta. Crea obras originales o utiliza material para cuya venta tengas permiso.

Subir personajes, música, recursos de videojuegos o diseños de los que no seas propietario puede dar lugar a la eliminación de contenidos o a sanciones en tu cuenta. Crea obras originales o utiliza material para cuya venta tengas permiso. Pagos falsos por encargos. Un comprador que envíe un pago en exceso y te pida que le devuelvas parte del importe podría estar llevando a cabo una estafa con cheques falsos o pagos fraudulentos. Confirma que el dinero se haya ingresado antes de entregar el trabajo o enviar fondos.

Un comprador que envíe un pago en exceso y te pida que le devuelvas parte del importe podría estar llevando a cabo una estafa con cheques falsos o pagos fraudulentos. Confirma que el dinero se haya ingresado antes de entregar el trabajo o enviar fondos. Ignorar las restricciones de edad. El programa CurseForge Author Rewards exige que los participantes tengan al menos 18 años. Un creador menor de edad no debería basar su plan de ingresos en un programa de monetización al que aún no puede unirse.

El programa CurseForge Author Rewards exige que los participantes tengan al menos 18 años. Un creador menor de edad no debería basar su plan de ingresos en un programa de monetización al que aún no puede unirse. Gastar mucho antes de la primera venta. El software de pago, la publicidad o el equipo pueden esperar hasta que tengas pruebas de que los clientes realmente quieren lo que ofreces.

Tu primer cliente que paga es una prueba más sólida que los «me gusta», las visualizaciones o los elogios. Valida primero la demanda y, después, invierte en mejorar el negocio.

Veredicto final sobre ideas de negocio para adolescentes

Las mejores ideas de negocio para adolescentes convierten las habilidades que ya te gustan en algo por lo que otra persona esté dispuesta a pagar. Roblox destaca para los creadores centrados en los videojuegos porque la plataforma proporciona tanto las herramientas de creación como una vía para cobrar los Robux ganados.

Las ideas de negocio online para adolescentes también pueden funcionar bien si el arte, la música o el desarrollo de videojuegos ya forman parte de tus intereses. Empieza por la plataforma que mejor se adapte a tu habilidad principal y, a continuación, céntrate en terminar un trabajo que la gente realmente pueda comprar.

Las ideas de negocio sencillas para adolescentes siguen requiriendo paciencia. Un bajo coste inicial hace que probar una idea sea más seguro, pero el verdadero objetivo es conseguir un primer cliente y seguir creciendo a partir de ahí.

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