Combinación de trabajos secundarios: 7 formas de maximizar tus ingresos en 2026

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Una «combinación de trabajos secundarios» es una estrategia que consiste en combinar dos o más trabajos secundarios para crear múltiples fuentes de ingresos. En lugar de depender de un solo trabajo, repartes tu tiempo disponible entre diferentes métodos que se adapten a tus habilidades, horario y objetivos de ingresos.

Con varias actividades complementarias, las mejores combinaciones son aquellas que equilibran el trabajo activo y el trabajo flexible. Por ejemplo, podrías combinar un trabajo basado en la prestación de servicios con una actividad que te permita obtener ingresos a partir de un trabajo que ya hayas creado. Este enfoque te ofrece más formas de ganar dinero sin depender de una única plataforma.

Esta guía compara diferentes trabajos secundarios, con detalles que te ayudarán a ver cómo encaja cada método en una «pila de trabajos secundarios» y qué combinaciones tienen sentido para el tiempo del que dispones.

¿Es realmente factible tener un conjunto de trabajos secundarios?

Sí, una combinación de trabajos secundarios es realista cuando se combinan métodos que se adaptan a tu tiempo, habilidades y recursos. Los métodos de esta guía utilizan diferentes modelos de ingresos, desde la contabilidad para clientes y los repartos en coche hasta el cuidado de mascotas, la reventa, el coche compartido, la fotografía de stock y las ventas de impresión bajo demanda.

El potencial de ingresos varía según estos métodos. Por ejemplo, Turo informa de unos ingresos medios de 874 dólares al mes por coche en EE. UU., mientras que Adobe Stock paga a los colaboradores un 33 % por fotos, vectores e ilustraciones, y un 35 % por vídeos. Combinar métodos con diferentes modelos de ingresos te ofrece más de una forma de generar ingresos.

Aunque tengas varios trabajos secundarios, la cantidad que ganes seguirá dependiendo de factores como el trabajo que realices, los recursos de los que dispongas y la demanda de tus servicios o productos. Un cliente de contabilidad, una entrega con DoorDash, una venta en Poshmark y una reserva en Rover aportan ingresos de formas diferentes.

Un enfoque práctico consiste en empezar con un método y ver cómo encaja en tu horario. Añadir una segunda actividad complementaria una vez que hayas consolidado la primera te permite ir ampliando tu cartera de actividades poco a poco, sin que la carga de trabajo se te haga insoportable.

7 formas de crear un conjunto de actividades complementarias

Cada una de las opciones que se enumeran a continuación desempeña un papel diferente en un conjunto de actividades complementarias. Compara sus modelos de ingresos, requisitos de puesta en marcha y plazos de pago para encontrar combinaciones de varias actividades complementarias que se adapten al trabajo que ya realizas.

1. Añade la contabilidad autónoma a tu conjunto de actividades complementarias

La contabilidad autónoma aporta a tu conjunto de actividades complementarias una fuente de ingresos basada en clientes que resulta ideal para cualquiera que busque un trabajo flexible, especialmente para quienes viajan con frecuencia y para las madres que trabajan desde casa. QuickBooks ofrece formación y certificación como ProAdvisor, junto con herramientas y recursos diseñados para ayudar a los profesionales de la contabilidad a hacer crecer su negocio.

Puedes aprovechar la formación de QuickBooks para desarrollar tus habilidades con el software y, a continuación, utilizar el programa ProAdvisor para respaldar tu trabajo con los clientes. Los ProAdvisors certificados pueden mostrar sus credenciales, y los profesionales que cumplan los requisitos pueden incluir sus empresas en el directorio «Find-a-ProAdvisor» para ayudar a los posibles clientes a encontrarlos.

Los principales costes dependen de las herramientas y los servicios que elijas para tu negocio. QuickBooks Online para contables te da acceso al programa ProAdvisor, a formación y a certificaciones, mientras que los clientes pueden tener sus propias suscripciones a QuickBooks. La formación puede ayudarte a desarrollar tus habilidades de contabilidad a medida que amplías tu cartera de clientes.

MÁXIMO POTENCIAL POR HORA QuickBooks ProAdvisor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar actividades complementarias? Ofrece servicios de contabilidad y genera ingresos recurrentes procedentes de clientes empresariales. Empezar

2. Añade el cuidado de mascotas y el paseo de perros a tu lista de trabajos extra

Rover añade el cuidado de mascotas a tu cartera de actividades complementarias a través de paseos de perros, alojamiento y otros servicios. Los cuidadores fijan sus propias tarifas, por lo que los ingresos varían según el servicio, la ubicación y la demanda. Rover suele cobrar una comisión del 20 %, lo que deja a los cuidadores con el 80 % de los ingresos por reserva.

El alojamiento se cobra por noche, mientras que los paseos de perros se facturan por cada paseo de 30 o 60 minutos. Ofrecer varios servicios te brinda más formas de ganar dinero desde la misma plataforma y te permite adaptar las reservas al tiempo y el espacio de que dispones.

Empezar cuesta entre 49 y 79 dólares por la revisión del perfil de Rover, dependiendo de tu ubicación, y los nuevos cuidadores deben someterse a una verificación de antecedentes. Los proveedores deben tener al menos 18 años, y los pagos de las reservas completadas están disponibles dos días después de que finalice el servicio, tras lo cual se inicia el proceso de transferencia bancaria.

EL PRIMER PAGO MÁS RÁPIDO Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar varios trabajos extra? Pasea perros u ofrece servicios de cuidado de mascotas para ganar dinero con las reservas. Solicitar ahora

3. Añade los repartos a tu lista de trabajos extra

DoorDash aporta unos ingresos activos flexibles a tu cartera de trabajos secundarios. En EE. UU., los Dashers reciben un salario base, el 100 % de las propinas de los clientes y promociones aplicables. El salario base suele oscilar entre 2 y 10 dólares o más por entrega, y su importe depende de factores como el tiempo, la distancia y la demanda.

Puedes elegir cuándo y dónde realizar tus entregas, lo que hace que este trabajo resulte útil para cubrir los huecos entre otros trabajos. DoorDash también permite a los «Dashers» aceptar o rechazar ofertas, de modo que puedes decidir qué entregas se ajustan mejor a tu horario y ubicación.

DoorDash envía las ganancias semanales mediante transferencia bancaria, mientras que los repartidores que cumplan los requisitos pueden utilizar Fast Pay por una comisión de 1,99 dólares. Fast Pay ofrece una opción de pago anticipado una vez que cumples los requisitos de la plataforma, lo que aporta a tu combinación de trabajos una forma más de generar liquidez.

IDEAL PARA OBTENER INGRESOS RÁPIDOS DoorDash 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar varios trabajos extra? Realiza repartos locales y gana dinero gracias al salario base, las propinas y las promociones. Regístrate ahora

4. Añade la reventa de artículos de tu armario a tu conjunto de trabajos extra

Poshmark funciona bien como parte de tu conjunto de trabajos secundarios cuando tienes artículos sin usar que puedes convertir en dinero. En EE. UU., los vendedores pagan 2,95 dólares en ventas inferiores a 15 dólares y un 20 % en ventas de 15 dólares o más, por lo que una venta de 43 dólares te deja 34,40 dólares antes de descontar el coste del artículo y otros gastos. Poshmark no cobra comisiones por publicar anuncios ni cuotas mensuales.

Tu beneficio depende de cuánto hayas pagado por cada artículo. Vender artículos que ya tienes en el armario te ofrece una estructura de costes diferente a la de comprar stock específicamente para revenderlo, por lo que una misma venta de 43 dólares puede generar beneficios muy distintos.

Tras la entrega, Poshmark libera los fondos del vendedor en un plazo de tres días, y los ingresos directos suelen tardar otros dos o tres días laborables. Basta con un smartphone y artículos que vender para empezar a publicar anuncios, lo que convierte a Poshmark en una opción de bajo coste que se suma a una cartera más amplia de actividades complementarias.

LO MEJOR PARA VENDER ARTÍCULOS SIN USAR Poshmark 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar los trabajos extra? Pon a la venta ropa y accesorios que ya no quieras para obtener ingresos mediante las ventas por Internet. Empieza a vender

5. Añade ingresos por el uso compartido de coches a tu conjunto de actividades complementarias

Un coche que no se utiliza puede convertirse en una fuente de ingresos basada en activos para tu conjunto de actividades secundarias a través de Turo. La plataforma afirma que los coches de su mercado estadounidense generaban una media de 874 dólares al mes, según los datos de ingresos publicados en el momento de redactar este artículo. Se trata de ingresos brutos antes de deducir costes como el mantenimiento, la limpieza, la depreciación y otros gastos relacionados con el vehículo.

Turo ofrece diferentes planes de ingresos para los anfitriones que intercambian una mayor participación en los ingresos por viaje a cambio de una mayor responsabilidad financiera. El plan del 70 % ofrece la menor responsabilidad por daños, mientras que los planes del 80 % y el 90 % permiten a los anfitriones quedarse con una mayor parte del precio del viaje, asumiendo a cambio una mayor responsabilidad por los daños que cumplan los requisitos.

Tu vehículo debe cumplir los requisitos de elegibilidad vigentes de Turo, que varían en función del tipo de alquiler y del mercado. Anunciar un coche que ya tienes te permite añadir un activo existente a tus fuentes de ingresos, mientras que los consejos para ahorrar dinero, como mantener al día el mantenimiento rutinario, pueden ayudarte a controlar algunos de los costes que conlleva el alquiler.

IDEAL PARA ACTIVOS INACTIVOS Turo 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar actividades complementarias? Comparte tu vehículo con viajeros y obtén ingresos por las reservas realizadas. Añadir coche

6. Añade la venta de fotografías de archivo a tus fuentes de ingresos complementarias

Si estás explorando varias fuentes de ingresos adicionales, las fotos, los vídeos y los diseños que ya tengas pueden convertirse en una fuente de ingresos a largo plazo a través de Adobe Stock. Los colaboradores ganan un 33 % por las fotos, los vectores y las ilustraciones, y un 35 % por los vídeos. Las regalías mínimas publicadas por Adobe para las licencias estándar oscilan entre 0,33 y 0,38 dólares para fotos, vectores e ilustraciones, dependiendo del nivel de licencia de por vida del colaborador.

No hay que pagar ninguna cuota para registrarse como colaborador. El contenido aprobado puede seguir generando regalías cada vez que los clientes adquieran una licencia, lo que te permite obtener ingresos a partir de trabajos que ya has creado. Adobe acepta fotos, vídeos, vectores, ilustraciones y otro contenido válido que cumpla con sus estándares técnicos y de calidad.

Necesitas al menos 25 dólares en derechos de autor para solicitar un pago, y tu primera venta debe haberse realizado hace al menos 45 días. Para los pagos se puede utilizar PayPal, Payoneer o Skrill, dependiendo de la disponibilidad en tu país. Los colaboradores deben tener 18 años o más y enviar contenido original sobre el que posean los derechos necesarios.

IDEAL PARA CONTENIDO YA EXISTENTE Adobe Stock 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar actividades complementarias? Otorga licencias de fotos, imágenes vectoriales, ilustraciones y vídeos a los clientes a través de la plataforma. Enviar trabajo

7. Añade las ventas de impresión bajo demanda a tu lista de actividades complementarias

Añadir Redbubble a tu lista de actividades complementarias te permite ganar dinero con diseños originales sin tener que comprar ni almacenar stock. Es una buena forma de ganar dinero en Internet. Tú fijas el margen de beneficio de cada producto, siendo el 20 % el valor por defecto.

Las cuentas estándar pagan una comisión de plataforma del 50 % sobre los ingresos mensuales; las cuentas Premium, del 20 %; y las cuentas Pro, del 0 %. Las cuentas estándar y Premium también pagan una comisión del 50 % sobre los ingresos procedentes de un margen superior al 20 %.

Las ventas dependen de que los compradores encuentren y compren tus diseños, por lo que crear un catálogo más amplio te ofrece más productos que promocionar. Redbubble recomienda utilizar títulos y etiquetas descriptivos para ayudar a los clientes a encontrar tu trabajo a través de la búsqueda. Crear una cuenta y abrir una tienda es gratuito, mientras que empresas externas se encargan de la impresión y el envío.

Debes tener al menos 18 años y subir obras de arte originales que cumplan con las políticas de Redbubble. Se requieren cinco obras de arte públicas para que tu tienda sea visible para los clientes. Los pagos se procesan mensualmente, con un umbral mínimo de 10 dólares tras deducir las comisiones aplicables.

IDEAL PARA VENTAS SIN STOCK Redbubble 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo combinar actividades complementarias? Sube diseños originales y gana dinero cuando los clientes compren productos que los incluyan. Pruébalo ahora

Comparación de los mejores métodos para combinar trabajos secundarios

Cada actividad complementaria aporta un tipo de ingresos, unos requisitos de recursos y un papel diferentes a tu combinación de actividades complementarias. Utiliza la tabla siguiente para comparar cómo funcionan estos métodos en conjunto y dónde encaja mejor cada uno a la hora de combinar actividades complementarias.

Método Tipo de ingresos Lo que necesitas Cómo encaja en un conjunto Contabilidad autónoma con QuickBooks Basado en el cliente Conocimientos de contabilidad + software de contabilidad Genera ingresos recurrentes de los clientes Cuidado y paseo de mascotas con Rover Basado en servicios Tiempo + disponibilidad para el cuidado de mascotas Aporta reservas locales flexibles Reparto con DoorDash Activo Vehículo + tiempo libre Cubre huecos con ingresos rápidos Reventa en Poshmark Reventa Artículos para vender Convierte los artículos que no se usan en dinero Compartir coche con Turo Basado en activos Vehículo apto Monetiza un activo ya existente Fotografía de Adobe Stock Basado en regalías Contenido original Permite monetizar trabajos creativos ya existentes Impresión bajo demanda de Redbubble Regalías por productos Diseños originales Añade ventas sin necesidad de stock

Potencia tus ingresos extra con aplicaciones de recompensas y reembolsos

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos funcionan como una pequeña fuente de ingresos adicional, junto con los múltiples trabajos secundarios mencionados anteriormente. Las encuestas, el escaneo de tickets de compra y las ofertas de reembolso permiten obtener ingresos sin requerir la misma dedicación de tiempo que los trabajos activos, lo que las hace muy útiles para aprovechar el tiempo entre otras tareas. A continuación, te ofrecemos una breve lista de algunas de las mejores aplicaciones de recompensas por juegos que pagan dinero real.

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Si te gusta jugar en tu tiempo libre, Snakzy añade una opción basada en los videojuegos a tu conjunto de trabajos extra como ingreso complementario, lo que te permite ganar recompensas adicionales mientras juegas.

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Lo que no funciona en una combinación de trabajos extra

Combinar actividades complementarias se basa en trabajo real, habilidades o activos, no en promesas de ingresos garantizados con poco esfuerzo. Los mayores problemas de tener varias actividades complementarias provienen de métodos que conllevan comisiones elevadas, riesgos innecesarios o expectativas de ingresos poco realistas.

Argumentos de captación : ten cuidado con las oportunidades que se centran más en captar personas que en vender productos o prestar servicios reales. La FTC advierte de que las oportunidades legítimas de marketing multinivel deben remunerar en función de las ventas a clientes reales, y no principalmente por la captación de personas.

: ten cuidado con las oportunidades que se centran más en captar personas que en vender productos o prestar servicios reales. La FTC advierte de que las oportunidades legítimas de marketing multinivel deben remunerar en función de las ventas a clientes reales, y no principalmente por la captación de personas. Alquileres fuera de plataforma : alquilar un vehículo a través de anuncios clasificados o acuerdos informales conlleva riesgos adicionales en materia de seguros y responsabilidad civil. Utilizar una plataforma consolidada como Turo ofrece un proceso de reserva estructurado y programas de protección que no están disponibles en un alquiler privado aleatorio.

: alquilar un vehículo a través de anuncios clasificados o acuerdos informales conlleva riesgos adicionales en materia de seguros y responsabilidad civil. Utilizar una plataforma consolidada como Turo ofrece un proceso de reserva estructurado y programas de protección que no están disponibles en un alquiler privado aleatorio. Certificaciones de pago : desconfía de los programas que cobran cuotas elevadas a la vez que prometen clientes garantizados o trabajo asegurado. Una certificación por sí sola no genera una cartera de clientes, así que investiga al proveedor de la formación y sus afirmaciones antes de pagar.

: desconfía de los programas que cobran cuotas elevadas a la vez que prometen clientes garantizados o trabajo asegurado. Una certificación por sí sola no genera una cartera de clientes, así que investiga al proveedor de la formación y sus afirmaciones antes de pagar. Seguimiento fiscal deficiente – El trabajo de reparto genera gastos que afectan a tus beneficios reales. Lleva un registro del kilometraje por motivos de trabajo y otros gastos deducibles, para tener una visión precisa de tus ingresos y la información necesaria para la declaración de impuestos.

– El trabajo de reparto genera gastos que afectan a tus beneficios reales. Lleva un registro del kilometraje por motivos de trabajo y otros gastos deducibles, para tener una visión precisa de tus ingresos y la información necesaria para la declaración de impuestos. Subidas puntuales: tanto Redbubble como Adobe Stock dependen de que los clientes descubran tus trabajos y adquieran licencias o los compren. Un portafolio más amplio y relevante genera más oportunidades de venta que subir unos pocos diseños y no añadir nunca más.

Además, es necesario contar con un colchón para los periodos de menor actividad. Elabora tu presupuesto en función de tus ingresos reales con varios trabajos secundarios, en lugar de dar por sentado que todas las semanas generarás los mismos ingresos.

Veredicto final sobre Side Hustles Stack

Combinar varios trabajos secundarios es una forma práctica de generar múltiples fuentes de ingresos. La mejor estrategia a la hora de combinar trabajos secundarios es empezar con un método que se adapte a tu horario, conseguir unos ingresos constantes y, a continuación, añadir un segundo o tercer método que lo complemente.

Rover y DoorDash son buenas opciones para obtener ingresos activos más rápidamente, mientras que la contabilidad por cuenta propia ofrece un gran potencial de ingresos a largo plazo. Turo, Adobe Stock y Redbubble pueden aportar ingresos basados en activos o en regalías una vez que hayas consolidado tu primer método.

La clave está en construir tu combinación de actividades secundarias de forma gradual, en lugar de abordar varios métodos a la vez. Empieza con el método que mejor se adapte a tu situación y, a continuación, añade fuentes de ingresos a medida que tu tiempo y tus ganancias te lo permitan. De este modo, la combinación de actividades secundarias resulta más manejable y tiene más probabilidades de convertirse en una fuente constante de ingresos adicionales.

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