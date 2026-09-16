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Nebenjobs im Sommer: So funktionieren sie – und wie viel man 2026 damit verdienen kann

Sommer-Nebenjobs können lange Tage und saisonale Nachfrage in nützliches Einkommen verwandeln, doch die richtige Wahl hängt von Ihrer Ausrüstung, Ihrem Standort, Ihrem Zeitplan und Ihrer Bereitschaft zu Vorabkosten ab. Die folgenden Ideen für Sommer-Nebenjobs umfassen lokale Dienstleistungen, kurzfristige Beschäftigungen, flexible Schichten, Online-Nachhilfe und Direktverkauf – mit jeweils einer konkreten Plattform für jeden Bereich.

Die besten Nebenjobs im Sommer sind nicht einfach nur gewöhnliche Gelegenheitsjobs mit einem sommerlichen Etikett. Es handelt sich um Sommerjobs für zusätzliches Geld, die von wachsendem Rasen, geöffneten Schwimmbädern, Ferienlagern, Tourismus, Veranstaltungen im Freien, Schulferien und Wochenendmärkten profitieren. Einige sind saisonale Jobs, die über einen Arbeitgeber gut bezahlt werden. Andere sind saisonale Nebenjobs, bei denen Sie den Preis festlegen und das unternehmerische Risiko tragen.

Jede Bewertung unterscheidet zwischen Brutto- und Nettoverdienst, erläutert die Startkosten und zeigt, wann die erste Zahlung realistisch zu erwarten ist. Nutze dies als Vorauswahl und kläre dann den aktuellen Tarif, die örtlichen Vorschriften und die Verfügbarkeit, bevor du dich festlegst. Dieser kleine Scheck ist wichtig, denn Sommer-Nebenjobs können online identisch aussehen, während sie von Stadt zu Stadt sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern.

Sind Sommer-Nebenjobs tatsächlich realistisch?

Ja. Sommer-Nebenjobs sind realistisch, wenn an deinem Wohnort Nachfrage besteht und die Zahlen auch nach Abzug von Gebühren, Materialkosten, Fahrtkosten und Steuern noch stimmen. Ein Rasenmäh-Einsatz kann schon mit einem einzigen Kunden beginnen. Stellen in Ferienlagern und Resorts lassen sich zwar erst nach längerer Suche finden, bieten aber oft Unterkunft oder Verpflegung mit. Online-Nachhilfe lässt sich mit einem Laptop starten, auch wenn der Aufbau eines Schülerpools Geduld erfordert.

Deshalb sind die besten Nebenjobs im Sommer für jeden Leser anders. Ein Schüler, der in der Nähe eines Schwimmbads wohnt, zieht vielleicht die Arbeit als Rettungsschwimmer vor, während jemand, der einen Rasenmäher besitzt, durch Rasenpflege schneller Geld verdienen kann. Gute Ideen für Nebenjobs im Sommer passen zu den Ressourcen, die du bereits hast. Bei zuverlässigen Sommerjobs für zusätzliches Geld wird der Zahlungsplan bereits vor deinem ersten Arbeitseinsatz festgelegt.

Was Sommerarbeitgeber und Plattformen tatsächlich zahlen

Das Amt für Arbeitsstatistik gibt einen Medianlohn von 19,27 US-Dollar pro Stunde für Mitarbeiter in der Grundstückspflege und 18,82 US-Dollar für Mitarbeiter im Landschaftsbau und in der Gartenpflege an . Aktuelle Daten von Indeed beziffern den Durchschnittslohn für Rettungsschwimmer in den USA auf 16,72 US-Dollar pro Stunde, wobei die Spanne zwischen 12,25 und 22,83 US-Dollar liegt. Wenn es dein Ziel ist, 1.000 US-Dollar pro Woche zu verdienen, nutze den Stundensatz, um ein realistisches Wochenziel zu berechnen, anstatt einen kurzen Saisonjob auf das Jahr hochzurechnen.

Selbstständige Tätigkeiten haben keinen festen Lohn. Ihr tatsächlicher Stundenverdienst ergibt sich aus den Einnahmen abzüglich Plattformgebühren, Zahlungsabwicklungsgebühren, Kosten für Kundenakquise, Material, Fahrtkosten und unbezahlter Verwaltungszeit. Gut bezahlte Saisonjobs können dennoch enttäuschend sein, wenn die Wohnkosten hoch sind oder die Arbeitszeiten unregelmäßig sind. Saisonale Nebenjobs können lukrativ erscheinen, bis die Kosten für Chemikalien, Kraftstoff oder Lagerbestände einkalkuliert werden. Die besten Sommer-Nebenjobs bieten auch nach all diesen Abzügen noch lohnende Einnahmen.

Wie schnell die erste Zahlung tatsächlich eingeht

Die schnellsten Sommerjobs für etwas Taschengeld werden in der Regel nach Abschluss eines lokalen Auftrags oder im wöchentlichen Rhythmus der Gig-Plattform ausgezahlt. Bei herkömmlichen Jobs erfolgt die Bezahlung normalerweise über die Gehaltsabrechnung des Arbeitgebers. GreenPal leitet Kundenzahlungen über Stripe weiter, sodass der Zeitpunkt eher von Stripe und Ihrem Konto abhängt als von einer pauschalen 48-Stunden-Zusage. Instawork bietet eine gebührenfreie wöchentliche Auszahlung an, während berechtigte Arbeitnehmer gegen eine Gebühr die schnellere Instapay-Option wählen können.

Auch Steuern spielen eine Rolle. Die US–Steuerbehörde IRS erklärt, dass die Selbstständigensteuer im Allgemeinen für Nettoeinkünfte aus selbstständiger Tätigkeit von 400 Dollar oder mehr gilt. Führen Sie Buch und legen Sie einen Teil Ihrer Marktplatz-Einnahmen für Steuern zurück. Die besten Sommer-Nebenjobs machen viel mehr Spaß, wenn der Stichtag für die Steuererklärung bereits im Budget eingeplant ist, und diese Ideen für Sommer-Nebenjobs sollten eher anhand des Nettoeinkommens als anhand des Bruttosatzes verglichen werden.

8 echte Sommer-Nebenjobs, die sich wirklich lohnen

Diese acht Nebenjobs für den Sommer haben alle einen praktischen Einstieg. Einige sind klassische saisonale Nebenjobs, während andere kurzfristige Saisonjobs sind, die gut bezahlt werden und bei denen es einen Arbeitgeber, einen Arbeitsplan und eine Gehaltsabrechnung gibt. Zusammen stellen sie einige der besten Nebenjobs für den Sommer dar, die für unterschiedliche Fähigkeiten, Budgets und Zeitpläne geeignet sind.

Die Rasenpflege ist eine der besten Nebenbeschäftigungen im Sommer , wenn Sie bereits über zuverlässige Ausrüstung verfügen und Gärten in der Nähe bündeln können. Auf GreenPal veröffentlichen Kunden Rasenpflegeaufträge und Anbieter reichen ihre Preise ein. Zu den jüngsten Aufträgen, die auf der offiziellen Anbieterseite angezeigt werden , gehören einzelne Mäharbeiten im Wert von etwa 30 bis 65 US-Dollar, doch diese Beispiele stellen keine Verdienstgarantie dar.

Die Anmeldung bei GreenPal ist kostenlos, es fallen keine Gebotsgebühren oder monatlichen Abonnementgebühren an. Die Plattform berechnet 5 %, sobald eine Kundenzahlung erfolgreich abgewickelt wurde; die Bearbeitungsgebühren von Stripe fallen separat an. Bei dem derzeit von GreenPal angezeigten Stripe-Tarif für Inlandszahlungen bleiben bei einem Auftrag über 50 $ etwa 45,75 $ vor Steuern, Kraftstoffkosten, Wartungskosten, Rückerstattungen oder Streitfällen. Die Auszahlungsgeschwindigkeit wird von Stripe gesteuert.

Unter den Ideen für Sommer-Nebenjobs zahlt sich Rasenmähen besonders bei einer dichten Route aus. Fünf Gärten à 50 Dollar bringen 250 Dollar Brutto ein, aber fünf weit verstreute Adressen können den ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Erstellen Sie sorgfältige Angebote, prüfen Sie die Zugänglichkeit, beachten Sie Steigungen und Tore und fragen Sie zufriedene Kunden, ob sie einen festen Termin wünschen. Das sind Sommerjobs für zusätzliches Geld, die zu einer festen Route werden können, wenn die Dienstleistung konsistent erbracht wird.

Fotografieren Sie Ihre Ausrüstung und einige echte Vorher-Nachher-Ergebnisse.

Berechnen Sie den Preis für den gesamten Auftrag, einschließlich Kanten schneiden, Aufräumen und Entsorgung, falls erforderlich.

Fassen Sie Kunden aus der näheren Umgebung zu einer Route zusammen, um Kraftstoff und Fahrzeit zu sparen.

Erfassen Sie die Kosten für Mähmesser, Trimmer, Kraftstoff und Reparaturen, bevor Sie den Differenzbetrag als Gewinn verbuchen.

Eine kompakte, wiederkehrende Route ist der zuverlässigere Weg, um monatlich 2.000 Dollar zu verdienen, als eine Reihe von unterpreisigen Einzelaufträgen.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Personen, die bereits einen Rasenmäher besitzen und körperliche Arbeit im Freien bewältigen können.



Startkosten: 0 $ für die Anmeldung, zuzüglich Ausrüstung, Kraftstoff, Transport sowie etwaiger lokaler Betriebs- oder Versicherungskosten.



Gebühren: 5 % an GreenPal, zuzüglich separater Stripe-Bearbeitungsgebühren.



Auszahlung: Stripe bestimmt den Zeitpunkt, überprüfen Sie daher Ihr verknüpftes Konto, bevor Sie sich selbst ein Datum versprechen.

Am schnellsten einsatzbereit GreenPal 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, es fallen eine Plattformgebühr von 5 % sowie separate Stripe-Bearbeitungsgebühren an. Werden Sie Rasenmäher

Die Poolreinigung ist einer der am stärksten standortabhängigen Nebenjobs im Sommer. Sie funktioniert am besten in Gegenden mit vielen privaten Pools, einer langen Badesaison und Kunden, die nah genug beieinander liegen, um eine effiziente Route zu planen. In der richtigen Nachbarschaft kann dies einer der besten Sommer-Nebenjobs sein, um sich einen wöchentlichen Stammjob aufzubauen.

Bei Thumbtack können Fachleute ihre eigenen Preise festlegen und entscheiden, wie viel sie bereit sind, für Kundenkontakte zu zahlen. Die Kosten für Kundenkontakte variieren je nach Auftragspräferenzen; überprüfe daher den angezeigten Preis und vergleiche die Gesamtausgaben für Kundenkontakte mit der Anzahl der Buchungen, die du tatsächlich erhältst.

Beispielsweise würden drei wöchentliche Kunden, die 120 Dollar pro Besuch zahlen, einen Bruttoertrag von 360 Dollar pro Runde generieren. Von diesem Betrag müssen noch Kosten für Chemikalien, Testmaterialien, Fahrtkosten, Versicherungen und Lead-Kosten abgezogen werden. Saisonale Nebenjobs, bei denen Poolchemikalien zum Einsatz kommen, erfordern zudem eine sorgfältige Lagerung und Buchführung.

Die örtlichen Vorschriften variieren, und die Zertifizierung als „Certified Pool and Spa Operator“ ist keine allgemeingültige Lizenz. Informieren Sie sich über die örtlichen Anforderungen hinsichtlich Registrierung, Versicherung, Umgang mit Chemikalien, Reparaturen und Steuern. Die sichersten Ideen für einen Sommer-Nebenjob beginnen mit Dienstleistungen, die Ihrer Ausbildung entsprechen und bei denen klar angegeben ist, was jeder Besuch umfasst.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Sorgfältige Dienstleister in Wohngebieten mit vielen Pools.



Startkosten: Kostenlose Profilerstellung sowie variable Preise für Kundenkontakte, Testausrüstung, Chemikalien, Transport und Versicherung.



Bezahlung: Sie legen den Kostenvoranschlag fest und vereinbaren die Zahlungsbedingungen direkt mit dem Kunden.



Vorsicht vor: Der Bezahlung vieler Kundenkontakte, ohne zu messen, wie viele davon zu zahlenden Kunden werden.

Kontrollieren Sie Ihre Ausgaben für Lead-Generierung Thumbtack 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihre Preise und Ihr Lead-Budget fest und verfolgen Sie anschließend die Konversionsrate, bevor Sie die Kampagne ausweiten. Anmelden

Die Arbeit im Sommercamp kann einer der unvergesslichsten Nebenjobs im Sommer sein, besonders wenn du gerne mit Kindern arbeitest und nichts gegen feste Arbeitszeiten hast. Zu den verfügbaren Stellen gehören beispielsweise Betreuer in den Unterkünften, Aktivitätsleiter, Mitarbeiter am Wasser, Koch, Fahrer, Krankenpfleger oder Wartungsmitarbeiter.

GreatCampJobs vermittelt Bewerber an Tages- und Übernachtungscamps im privaten CampGroup-Netzwerk. Du füllst eine Bewerbung aus, die von den teilnehmenden Camp-Leitern geprüft werden kann, aber die Plattform legt weder die Bezahlung fest noch garantiert sie eine Vermittlung.

Vergleichen Sie das gesamte Beschäftigungsangebot, bevor Sie ein Angebot annehmen:

Gesamtvergütung und Zahlungsplan

Beginn und Ende

Voraussichtliche Arbeitszeiten und freie Tage

Unterkunft und Verpflegung

Reisekosten und Erstattungen

Erforderliche Überprüfungen und Bescheinigungen

Vergleichen Sie diese Stellen nicht anhand des Jahresgehalts. Ein Vertrag über 4.000 Dollar mit einer Laufzeit von acht Wochen entspricht beispielsweise 500 Dollar pro Woche vor Steuern und Abzügen. Kostenlose Unterkunft und Verpflegung könnten dieses Angebot attraktiver machen, doch diese Leistungen sind nicht garantiert und sollten schriftlich bestätigt werden.

Diese Sommerjobs zum Geldverdienen erfordern in der Regel eine Verpflichtung für die gesamte Saison und nicht nur ein paar flexible Schichten. Für Studierende und Lehrkräfte können sie dennoch zu den besten Nebenjobs im Sommer gehören, da sich der Zeitplan gut in die Schulferien einfügen lässt.

Die Arbeit in einem Feriencamp ähnelt eher einer befristeten Anstellung als den meisten saisonalen Nebenjobs. Dennoch verdient sie einen Platz unter den praktischen Ideen für Sommer-Nebenjobs, wenn Sie strukturierte Arbeit, einen festgelegten Vertrag und die Möglichkeit suchen, dort zu wohnen, wo Sie arbeiten.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Bewerber, die sich für eine komplette Camp-Saison verpflichten können.



Kosten: Die Bewerbung ist kostenlos, aber Reise- oder Zertifizierungskosten können zusätzlich anfallen.



Bezahlung: Wird von jedem Camp individuell festgelegt und kann Unterkunft oder Verpflegung beinhalten.



Zu beachten: Die Vermittlung und die enthaltenen Leistungen sind nicht garantiert.

Bezahlte Arbeit in Ferienlagern GreatCampJobs 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Jobbörse für Stellenangebote in Ferienlagern, Lebensläufe und Benachrichtigungen; die Vorteile variieren je nach Eintrag. Stellenangebote durchsuchen

CoolWorks konzentriert sich auf Saisonarbeit in Ferienanlagen, Parks, Camps, Ranches und Outdoor-Destinationen. Mit den Suchfunktionen kannst du nach Saison, Standort, Kategorie und Unterkunft filtern. Das macht die Plattform nützlicher als eine allgemeine Jobbörse, wenn du gut bezahlte Saisonjobs an Orten suchst, an denen der Sommer selbst für einen Ansturm auf Arbeitskräfte sorgt.

Aktuelle offizielle Stellenanzeigen zeigen, wie breit das Spektrum sein kann: Beispiele sind Tätigkeiten im Gästeservice für etwa 15 Dollar pro Stunde, Stellen als Koch in der Küche für etwa 18 bis 21 Dollar und spezialisierte Fahrertätigkeiten für etwa 25 Dollar. Dabei handelt es sich um einzelne Stellenanzeigen, nicht um garantierte Durchschnittswerte der Plattform. Arbeitszeiten, Trinkgelder, Abzüge für Unterkunft und Überstundenregelungen können den endgültigen Verdienst beeinflussen.

Die Unterkunft ist oft der entscheidende Faktor. Manche Arbeitgeber stellen sie zur Verfügung, manche verlangen Miete, und manche bieten gar keine Unterkunft an. Erkundigen Sie sich nach der Adresse, der Zimmerart, der Miete, der Kaution, den Lohnabzügen, den Regeln für Mitbewohner und danach, was mit der Unterkunft passiert, wenn der Job vorzeitig endet. Unter den Ideen für Sommer-Nebenjobs ist dies diejenige, bei der ein kleines Detail zur Unterkunft das gesamte Budget grundlegend verändern kann.

In der Regel handelt es sich dabei um Sommerjobs bei einem seriösen Arbeitgeber, mit denen man sich etwas dazuverdienen kann – und nicht um Jobs, die man nur für einen Nachmittag annimmt. Bewirb dich frühzeitig, um eine größere Auswahl zu haben, aber schau regelmäßig vorbei, denn Arbeitgeber veröffentlichen auch Ersatzstellen und nachträglich frei gewordene Stellen. Die besten Nebenjobs im Sommer sind nicht immer diejenigen mit dem höchsten Stundenlohn; ein gut organisierter Saisonjob mit erschwinglicher Unterkunft kann dir unter Umständen mehr einbringen.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Personen, die bereit sind, vorübergehend umzuziehen und nach einem vom Arbeitgeber festgelegten Zeitplan zu arbeiten.



Startkosten: Die Suche ist kostenlos; Kosten für Anreise, Arbeitskleidung, Kautionen und Wohnbedingungen variieren.



Bezahlung: Wird von jedem Arbeitgeber festgelegt und ist in vielen Stellenanzeigen ersichtlich; vergleiche den Stundenlohn mit den Wohnkosten.



Auszahlung: Entsprechend dem Lohnabrechnungszyklus des Arbeitgebers, nicht von CoolWorks.

Saisonaler Suchspezialist CoolWorks 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose saisonale Jobsuche mit Filtern für Sommerjobs und Unterkünfte. Stellenangebote finden

Festivals, Hochzeiten, Hotels, Stadien und Veranstaltungen im Freien können einen zusätzlichen Bedarf im Gastgewerbe schaffen. Instawork vermittelt geeignete Arbeitskräfte an verfügbare Schichten in unterstützten Märkten, und du siehst die Schichtdetails und die Bezahlung, bevor du buchst. Zu den Aufgaben gehören unter anderem Eventpersonal, Kellner*innen, Verkaufsstände, Catering, Lagerunterstützung und Aufbauarbeiten. Für Arbeitskräfte in den unterstützten Märkten können dies einige der besten Sommer-Nebenjobs sein, um freie Tage auszufüllen, ohne sich für eine ganze Saison verpflichten zu müssen.

Dies ist einer der flexibleren Nebenjobs für den Sommer im Angebot, wobei die Flexibilität jedoch von Ihrer Stadt, Ihren verifizierten Fähigkeiten, Ihrem Onboarding-Status, Ihren Bewertungen und den verfügbaren Schichten abhängt. Ein lebhafter Veranstaltungsmarkt bietet oft eine große Auswahl. In einem kleineren Markt gibt es möglicherweise nur wenig Arbeit – überprüfen Sie daher die App, bevor Sie sich ein wöchentliches Ziel setzen.

Die gebührenfreie wöchentliche Auszahlung ist die Grundregel. Berechtigte 1099-Mitarbeiter können Instapay sieben Tage nach Abschluss einer zweiten Schicht freischalten; der Dienst zieht in der Regel 5 % ab. Der Zeitpunkt der Auszahlung hängt davon ab, ob du eine Debitkarte oder ein Bankkonto verwendest. Für W-2-Instapay gelten separate Regeln, und der Service ist nicht für jede Schicht oder jeden Standort verfügbar.

Betrachten Sie den angezeigten Schichtbetrag als Bruttoverdienst. Fahrtkosten, Parkgebühren, vorgeschriebene Arbeitskleidung und steuerliche Behandlung können diesen Betrag verringern. Diese saisonalen Nebenjobs funktionieren am besten, wenn du Schichten in der Nähe mit klaren Startzeiten und Stornierungsbedingungen auswählst. Was Sommerjobs zum Geldverdienen angeht, kann eine 120-Dollar-Schicht in der Nähe besser sein als eine 145-Dollar-Schicht mit teuren Parkgebühren und einer langen Heimfahrt.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Arbeitnehmer in unterstützten Städten, die einzelne Schichten im Gastgewerbe oder bei Veranstaltungen auswählen möchten.



Startkosten: Keine Anmeldegebühr; möglicherweise benötigst du Arbeitskleidung, Transportmittel oder berufsspezifische Qualifikationen.



Auszahlung: Die wöchentliche Auszahlung ist gebührenfrei; berechtigte Schnellauszahlungen kosten in der Regel 5 %.



Zu beachten: Regeln zu Stornierungen, Nichterscheinen und Leistung können den Zugang zu zukünftigen Schichten beeinträchtigen.

Einzelne Schichten auswählen Instawork 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Informieren Sie sich vor der Buchung über die Schichtdetails und die Bezahlung; eine gebührenfreie wöchentliche Auszahlung ist möglich. Schichten suchen

Die Tätigkeit als Rettungsschwimmer ist einer der offensichtlichsten Saisonjobs, der qualifizierten Bewerbern in der Nähe von Schwimmbädern, Stränden, Ferienlagern und Wasserparks eine gute Vergütung bietet. „Indeed“ ist eine Plattform für die Jobsuche in diesem Bereich, während das Amerikanische Rote Kreuz eine weithin anerkannte Quelle für Ausbildung und Zertifizierung ist.

Indeed gibt derzeit einen US-Durchschnitt von 16,72 US-Dollar pro Stunde für Rettungsschwimmer an , wobei die Spanne zwischen 12,25 und 22,83 US-Dollar liegt. Die tatsächlichen Vergütungssätze werden von den lokalen Arbeitgebern festgelegt. Die Suchergebnisse können Vollzeit-, Teilzeit- und Saisonstellen umfassen; achten Sie daher auf die Arbeitszeiten und den Standort, anstatt davon auszugehen, dass es sich bei jeder Anzeige um eine Sommerstelle handelt.

Für Rettungsschwimmerkurse des Roten Kreuzes musst du in der Regel bis zum letzten geplanten Unterrichtstag mindestens 15 Jahre alt sein und die erforderlichen Schwimmkenntnisse nachweisen. Die Zertifizierung ist zwei Jahre lang gültig. Kursdauer und Preis variieren je nach Anbieter und Format.

Diese Ideen für Sommer-Nebenjobs erfordern mehr Verantwortung als die meisten Gig-Apps. Du benötigst eine Ausbildung, Konzentration und die Bereitschaft, Sicherheitsvorschriften durchzusetzen. Dennoch kann der Job als Rettungsschwimmer einer der besten Sommer-Nebenjobs für Teenager oder Studierende sein, die sich vorhersehbare Arbeitszeiten und eine Qualifikation wünschen, die über mehr als eine Saison hinweg nützlich ist.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Gute Schwimmer, die die Kursvoraussetzungen erfüllen und feste Arbeitszeiten wünschen.



Bezahlung: 16,72 US-Dollar pro Stunde im US-Durchschnitt auf Indeed, mit einer angegebenen Spanne von 12,25 bis 22,83 US-Dollar.



Einstiegskosten: Die Jobsuche ist kostenlos; die Kosten für die Zertifizierung variieren je nach Anbieter und Standort.



Auszahlung: Entsprechend dem Abrechnungszyklus des Arbeitgebers.

Lokale Stellenangebote suchen Indeed 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Stellensuche; Rettungsschwimmer verdienen in den USA durchschnittlich 16,72 US-Dollar pro Stunde. Stellenangebote finden

In den Schulferien bietet sich die Gelegenheit für Nachhilfe – ganz gleich, ob Schüler Nachholunterricht, Prüfungsvorbereitung oder Sprachübungen benötigen. Auch Lehrer und Studenten haben in dieser Zeit möglicherweise mehr Zeit zum Unterrichten. Preply ist das ganze Jahr über aktiv, sodass der Vorteil dieser Nebenjobs im Sommer darin besteht, dass Sie Ihre Verfügbarkeit mit den Zielen der Schüler abstimmen können.

Sie legen Ihren Unterrichtspreis selbst fest, sollten dabei jedoch die Provision berücksichtigen:

Probestunden: Preply behält 100 % des Preises jeder Probestunde mit einem neuen Schüler ein.

Preply behält 100 % des Preises jeder Probestunde mit einem neuen Schüler ein. Folgestunden: Die Provision beginnt bei 33 % und sinkt auf 18 %, je mehr Unterrichtsstunden du absolvierst.

Die Provision beginnt bei 33 % und sinkt auf 18 %, je mehr Unterrichtsstunden du absolvierst. Beispiel: Bei vier regulären Unterrichtsstunden à 20 $ mit einer Provision von 33 % bleiben dir 53,60 $ vor Steuern.

Um loszulegen, erstelle ein aussagekräftiges Profil, nimm ein kurzes Vorstellungsvideo auf und halte deinen Kalender auf dem neuesten Stand. Biete ein konkretes Lernziel an, zum Beispiel acht Wochen Konversationstraining oder eine Wiederholung der Algebra vor Schulbeginn. Ideen für Sommer-Nebenjobs lassen sich leichter verkaufen, wenn die Schüler wissen, was sie lernen werden und wie viele Sitzungen sie buchen sollen.

Prüfen Sie die Auszahlungsoptionen, bevor Sie Ihren Tarif festlegen. Die Methoden variieren je nach Region: Bei PayPal gibt es keinen angegebenen Mindestbetrag, während Banküberweisungen und Wise ihre eigenen Limits und Gebühren haben. Die aktuellen Details finden Sie auf Ihrer Auszahlungsseite.

Wenn du dir im Sommer mit einem Remote-Job etwas dazuverdienen möchtest, lässt sich Nachhilfe gut in deinen Zeitplan integrieren. Denk aber daran, auch Zeit für die Unterrichtsvorbereitung einzuplanen. Die besten Nebenjobs im Sommer lohnen sich in Bezug auf den Zeitaufwand.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Personen, die die Sprache fließend beherrschen, und Fachlehrer, die per Video klar und verständlich unterrichten können.



Startkosten: Kostenlose Bewerbung sowie eine zuverlässige Internetverbindung, eine Kamera, ein Mikrofon und Unterrichtsmaterialien.



Vergütung: 100 % der Probestunden, danach 33 % bis hinunter auf 18 %, je nach zunehmender Unterrichtsstundenzahl.



Auszahlung: Methode und Zeitpunkt variieren; bei PayPal gibt es keinen angegebenen Mindestbetrag, während andere Zahlungsmethoden Limits haben.

Unterrichten Sie von zu Hause aus Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest. Probestunden werden mit 0 $ vergütet; die Provision liegt später zwischen 33 % und 18 %, je nachdem, wie viele Unterrichtsstunden Sie absolvieren. Mit dem Nachhilfeunterricht beginnen

Der Verkauf von Obst und Gemüse, Blumen, Backwaren oder Kunsthandwerk auf lokalen Märkten kann ein bestehendes Produkt zu einem der praktischsten Nebenjobs im Sommer machen. Marketspread ist eine kommerzielle Plattform, auf der Landwirte, Handwerker, Lebensmittelhändler und andere Verkäufer teilnehmende Märkte finden, Profile erstellen und sich online bewerben können.

Ein Standard-Verkäuferprofil ist kostenlos und ermöglicht es Ihnen, Produkte zu veröffentlichen und sich für Veranstaltungen zu bewerben. Der optionale Premium-Tarif kostet 1,50 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (18 $). Er bietet ein erweitertes Profil, Shop-Links, Auswertungswerkzeuge und eine bessere Platzierung in der Plattform-Suche.

Vor der Bewerbung:

Fügen Sie klare Produktfotos hinzu und beschreiben Sie, wie die einzelnen Artikel hergestellt werden.

Informieren Sie sich über die Markttage, die Anmeldefrist, die Standgebühr und die Rückerstattungsbedingungen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften bezüglich Genehmigungen, Versicherungen, Steuern, Lebensmittelzubereitung und Kennzeichnung.

Schätzen Sie, wie viel Ware Sie realistisch verkaufen können, ohne übermäßigen Abfall zu verursachen.

Jeder Veranstalter verwaltet seine eigenen Anmeldungen, Zulassungsentscheidungen und Verkäufergebühren selbst. MarketSpread hilft Ihnen dabei, Möglichkeiten zu finden und den Prozess zu verwalten, doch die Registrierung auf der Plattform garantiert keine Zulassung zu einem Markt. Zu diesen saisonalen Nebenjobs können auch Verpackungskosten, Gebühren für Kartenzahlungen, Reisekosten, Standausstattung und unverkaufte Ware gehören.

Wenn Sie beispielsweise 40 Artikel zu je 8 $ verkaufen, ergibt dies einen Bruttoumsatz von 320 $. Wenn Zutaten oder Materialien, Verpackung, Anfahrt und die Standmiete 140 $ kosten, beträgt Ihr geschätzter Gewinn vor Steuern 180 $.

Unter den Ideen für Sommer-Nebenjobs eignet sich der Verkauf auf Bauernmärkten am besten für Menschen, die bereits ein konformes Produkt herstellen oder anbauen. Diese Sommerjobs für zusätzliches Geld können Ihrem Unternehmen Stammkunden verschaffen, doch die besten Sommer-Nebenjobs beginnen in der Regel mit einem einzigen, gezielten Produkt und einer sorgfältig getesteten Charge.

💡Wissenswertes Am besten geeignet für: Verkäufer mit konformen Produkten und einem für den Markttag ausreichenden Lagerbestand.



Startkosten: Kostenloses Profil; Kosten für Marktplatz, Genehmigung, Versicherung, Ausrüstung und Lagerbestand variieren.



Vergütung: Produktumsatz abzüglich der Ausgaben am Markttag.



Zu beachten: Die Organisatoren genehmigen die Anträge, nicht Marketspread.

Marktöffnungen finden Marketspread 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie ein kostenloses Anbieterprofil, suchen Sie nach teilnehmenden Märkten und bewerben Sie sich online. Märkte finden

Vergleiche die besten Sommer-Nebenjobs

Die Tabelle stellt alle acht Sommer-Nebenjobs nebeneinander. Nutze die Spalte „Bezahlung“ als Planungshilfe, nicht als Versprechen. Gut bezahlte Saisonjobs tauschen in der Regel Flexibilität gegen den Zeitplan des Arbeitgebers ein, während saisonale Nebenjobs dir mehr Kontrolle und höhere Kosten bieten.

Insgesamt umfassen diese Sommer-Nebenjobs sowohl fest geplante Arbeit als auch selbstständige Dienstleistungen. Bei den Ideen für Sommer-Nebenjobs sind die besten Optionen diejenigen, bei denen die Vergütung und der Zahlungsweg leicht zu überprüfen sind. Das ist auch der Grund, warum gut bezahlte Saisonjobs und saisonale Nebenjobs unterschiedliche Berechnungen des Nettoeinkommens erfordern, wenn man Sommer-Nebenjobs vergleicht.

Stelle Plattform Vergütungsreferenz Hauptkosten Rasenpflege GreenPal 30–65 $ pro Auftrag Ausrüstung + Gebühren Poolreinigung Thumbtack Sie legen den Preis fest Anfragen + Verbrauchsmaterialien Arbeit im Ferienlager GreatCampJobs Wird von jedem Camp festgelegt Reisen + Zertifikate Arbeit im Resort CoolWorks 15–25 $/Stunde Unterkunft + Reise Einsätze bei Veranstaltungen Instawork Angabe pro Schicht Reisekosten + Kleidung Rettungsschwimmer Indeed Durchschnittlich 16,72 $/Stunde Zertifizierung Nachhilfe Preply Sie legen den Tarif fest 100 % Probestunden; 18 %–33 % nach Marktverkauf Markt-Spread Basierend auf dem Umsatz Bestand + Marktgebühren

Wie wir diese Nebenjobs für den Sommer ausgewählt haben

Jede Methode musste einen echten saisonalen Bedarf decken, eine konkrete Plattform oder ein Verzeichnis bereitstellen und einen Weg aufzeigen, den ein Leser einschlagen kann. Da unsere „Play-to-Earn“-Ratgeber bereits das ganzjährige digitale Geldverdienen abdecken, konzentriert sich die Hauptliste auf Tätigkeiten, die von der Nachfrage in der warmen Jahreszeit, vom Tourismus, von Veranstaltungen und von Schulkalendern geprägt sind.

Außerdem haben wir Marktplätze von Jobbörsen unterschieden. GreenPal und Thumbtack helfen selbstständigen Anbietern dabei, Kunden zu finden. ACA Camp Jobs, CoolWorks und Indeed vermitteln Arbeitgeber, während Instawork buchbare Schichten anbietet. Preply vermittelt Nachhilfe, und Marketspread hilft Verkäufern dabei, teilnehmende Märkte zu finden und Bewerbungen einzureichen. Diese Unterscheidung erleichtert einen objektiven Vergleich der Sommer-Nebenjobs.

Was jede Methode nachweisen musste

Sechs Kriterien entschieden darüber, welche Sommer-Nebenjobs es in die Endauswahl schafften. Sie sorgen auch dafür, dass die Liste der besten Sommer-Nebenjobs nützlich bleibt, anstatt sie zu einer Ansammlung bekannter App-Namen zu machen.

Saisonale Logik. Die Arbeit muss von der sommerlichen Nachfrage, der Verfügbarkeit oder den Zeitplänen profitieren.

Die Arbeit muss von der sommerlichen Nachfrage, der Verfügbarkeit oder den Zeitplänen profitieren. Offizielle Bestätigung. Angaben zu Vergütung, Gebühren, Teilnahmebedingungen und Auszahlungen stammen aus offiziellen Quellen.

Angaben zu Vergütung, Gebühren, Teilnahmebedingungen und Auszahlungen stammen aus offiziellen Quellen. Eine echte Startseite. Jede Bewertung enthält einen Link zu einer Seite, auf der man sich registrieren, suchen oder bewerben kann.

Jede Bewertung enthält einen Link zu einer Seite, auf der man sich registrieren, suchen oder bewerben kann. Transparente Kosten. Die Kundenpreise werden niemals als Nettoeinkommen dargestellt.

Die Kundenpreise werden niemals als Nettoeinkommen dargestellt. Rechtlicher Hinweis. Lokale Genehmigungen, Steuern, Versicherungen und Zertifizierungen werden nicht als allgemeingültig behandelt.

Lokale Genehmigungen, Steuern, Versicherungen und Zertifizierungen werden nicht als allgemeingültig behandelt. Praktische Zeitplanung. Die Bewertung gibt an, wer zahlt und welcher Auszahlungsplan gilt.

Diese Überlegungen sind wichtig, da gut bezahlte Saisonjobs mit Umzugskosten verbunden sein können, während saisonale Nebenjobs Betriebskosten mit sich bringen können. Die nützlichsten Ideen für Sommer-Nebenjobs berücksichtigen beides. Die besten Sommerjobs für zusätzliches Geld passen zudem zum tatsächlichen Kalender und zum Wohnort des Arbeitnehmers.

Was wir ausgelassen haben

Nicht jeder beliebte Nebenjob gehört auf eine Liste mit Sommer-Nebenjobs. Ganzjährig verfügbare Optionen wie Lieferdienste, freiberufliche Tätigkeiten und der Wiederverkauf können zwar ebenfalls Sommerjobs für zusätzliches Geld bieten, doch ihre Nachfrage ist nicht eng an die Jahreszeit gebunden. Wir haben auch Ideen wie den Betrieb eines Eiswagens ausgeschlossen, da der Kauf eines Fahrzeugs, die Einholung von Genehmigungen und die Versicherungskosten bereits vor dem ersten Verkauf Tausende kosten können.

Die besten Sommernebenjobs sollten eine praktische Möglichkeit bieten, ohne großes finanzielles Risiko einzusteigen. Deshalb konzentrieren sich diese Ideen für Sommernebenjobs auf lokale Dienstleistungen, flexible Arbeitszeiten und gut bezahlte Saisonjobs.

Können Belohnungs-Apps dein Sommer-Einkommen aufbessern?

[Bildplatzhalter: summer-side-hustles-reward-app-payout-screen | ALT-TEXT: Ein Smartphone, auf dem der Kontostand einer Belohnungs-App neben einem Badetuch angezeigt wird]

Belohnungs-Apps können Ihren Sommer-Nebenjobs ein kleines Extra einbringen, ohne Ihren Hauptzeitplan zu verändern. Sie eignen sich besonders gut für den Weg zur Arbeit, ruhige Abende oder Pausen zwischen saisonalen Nebenjobs. Prüfen Sie einfach die Altersvoraussetzungen, die verfügbaren Belohnungen und die Auszahlungsgrenze, bevor Sie loslegen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn du nach Apps suchst, die echtes Geld zahlen, ist Snakzy eine einfache Möglichkeit, neben Sommerjobs zusätzliches Geld zu verdienen. Die Anmeldung ist kostenlos, es ist keine Einzahlung erforderlich und du kannst in deiner Freizeit auf spielbasierte Belohnungen hinarbeiten. Es wird zwar nicht die besten Nebenjobs im Sommer ersetzen, aber es kann dafür sorgen, dass sich sonst ungenutzte Minuten lohnender anfühlen.

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Was nicht funktioniert

[Bildplatzhalter: summer-side-hustles-warning-signs-checklist | ALT-TEXT: Eine Checkliste mit Warnzeichen auf einem ausgedruckten Sommerjob-Angebot]

Eine seriöse Plattform kann dennoch ungeeignet sein, und ein überzeugendes Angebot kann dennoch ein Betrug sein. Seid bei Sommer-Nebenjobs genauso skeptisch wie bei jedem anderen Job, Kauf oder jeder anderen Geschäftsmöglichkeit.

Angebote, bei denen Sie zuerst bezahlen müssen

Seien Sie vorsichtig, wenn bei Sommerjobs zum Geldverdienen eine hohe Zahlung verlangt wird, bevor Sie einen Arbeitgeber, einen Kunden oder einen schriftlichen Vertrag zu Gesicht bekommen. Bei einigen seriösen Angeboten fallen tatsächlich Kosten an, wie zum Beispiel für einen Rettungsschwimmerkurs oder eine Marktgenehmigung, aber der Anbieter sollte Ihnen genau erklären, was Sie dafür erhalten.

Garantierte Vermittlung. Eine Gebühr garantiert nicht, dass ein Ferienlager, ein Resort oder ein Veranstaltungsort dich einstellt.

Eine Gebühr garantiert nicht, dass ein Ferienlager, ein Resort oder ein Veranstaltungsort dich einstellt. Vorausbezahlte Kundenlisten. Kaufen Sie keine Rasen- oder Pool-Route, ohne jeden Kunden und jeden Vertrag zu überprüfen.

Kaufen Sie keine Rasen- oder Pool-Route, ohne jeden Kunden und jeden Vertrag zu überprüfen. Gefälschte Schecks. Lösen Sie niemals einen Scheck Ihres Arbeitgebers ein und überweisen Sie einen Teil des Geldes an einen Lieferanten oder Koordinator.

Lösen Sie niemals einen Scheck Ihres Arbeitgebers ein und überweisen Sie einen Teil des Geldes an einen Lieferanten oder Koordinator. Sofortige Qualifikationsnachweise. Ein Kurs, der erforderliche Fähigkeiten oder Prüfungen auslässt, erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen eines Arbeitgebers.

Die besten Nebenjobs im Sommer brauchen kein vages, auf Druck ausgerichtetes Paket, um attraktiv zu wirken.

Fallstricke innerhalb seriöser Angebote

Die versteckten Risiken liegen oft in der einfachen Mathematik. Bei saisonalen Nebenjobs kann durch zu niedrige Preise, weite Anfahrtswege, Ausgaben für Kundenakquise oder verschwendete Lagerbestände Geld verloren gehen. Gut bezahlte Saisonjobs können nach Abzug von Wohnkosten, Parkgebühren, Uniformen oder unregelmäßigen Arbeitszeiten an Attraktivität verlieren.

Die Nutzungsbedingungen der Plattform ignorieren. Gebühren, Stornierungsbedingungen und Auszahlungsvoraussetzungen können sich auf den Betrag auswirken, den Sie erhalten.

Gebühren, Stornierungsbedingungen und Auszahlungsvoraussetzungen können sich auf den Betrag auswirken, den Sie erhalten. Den Bruttobetrag als Gewinn betrachten. Ziehen Sie Materialkosten, Fahrtkosten, Gebühren, Steuern und unbezahlte Arbeitszeit ab.

Ziehen Sie Materialkosten, Fahrtkosten, Gebühren, Steuern und unbezahlte Arbeitszeit ab. Unschriftliche Wohnvereinbarungen akzeptieren. Informieren Sie sich vor dem Umzug über Adresse, Preis, Belegung und Auszugsbedingungen.

Informieren Sie sich vor dem Umzug über Adresse, Preis, Belegung und Auszugsbedingungen. Lokale Vorschriften außer Acht lassen. Poolchemikalien, Fertiggerichte und geschäftliche Aktivitäten können lokale Auflagen nach sich ziehen.

Ein einfacher Test hilft: Notieren Sie, wer Sie bezahlt, wie viel gezahlt wird, alle zu erwartenden Kosten und das genaue Auszahlungsdatum. Wenn ein Veranstalter diese vier Fragen nicht beantworten kann, streichen Sie ihn von Ihrer Liste mit Ideen für Sommer-Nebenjobs.

Fazit zu Nebenjobs im Sommer

Die besten Nebenjobs im Sommer bauen auf Fähigkeiten, Ausrüstung oder Zeitressourcen auf, die Sie bereits haben. Hier ist der Einstieg:

Besitzt du eigene Gartengeräte? Probier doch mal GreenPal aus.

Probier doch mal GreenPal aus. Hast du Zeit für Jobs in deiner Nähe? Schau mal bei Instawork vorbei.

Schau mal bei Instawork vorbei. Können Sie online unterrichten? Entdecken Sie Preply.

Entdecken Sie Preply. Möchten Sie eine ganze Saison lang arbeiten? Stöbern Sie bei GreatCampJobs oder CoolWorks.

Stöbern Sie bei GreatCampJobs oder CoolWorks. Interessierst du dich für den Rettungsschwimmerdienst? Suche bei Indeed und prüfe, welche Zertifizierung der Arbeitgeber akzeptiert.

Achte beim Vergleich von Ideen für Sommer-Nebenjobs darauf, dass die Vorlaufkosten überschaubar bleiben. Prüfe die Nachfrage, bevor du Arbeitsmaterialien kaufst, und lass dir Bezahlung, Unterkunft und Termine schriftlich bestätigen, bevor du losreist. Selbst gut bezahlte Saisonjobs müssen dir nach Abzug der Ausgaben genug übrig lassen, damit sich das Engagement lohnt.

Stelle deinen Plan auf der Grundlage einer der acht oben genannten saisonalen Nebenjobs zusammen und nutze dann deine Freizeit mit Snakzy, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Es ist eine einfache Belohnungs-App, die du mit Sommerjobs kombinieren kannst, um zusätzliches Geld zu verdienen – egal, ob du einen ruhigen Abend hast oder ein paar freie Minuten zwischen den Schichten.

PLAY-TO-EARN Füge Snakzy zwischen den Sommerschichten hinzu Die Teilnahme ist kostenlos, und du kannst dir während der Fahrt zur Arbeit oder in ruhigen Pausen Spielbelohnungen verdienen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen