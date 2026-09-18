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15 echte Jobs für Mütter, die von zu Hause aus arbeiten können und 2026 tatsächlich gut bezahlt werden

Es gibt echte Jobs für Mütter, die von zu Hause aus erledigt werden können. Am schnellsten lässt sich mit der virtuellen Buchhaltung über QuickBooks Live beginnen, für die Intuit selbst einen Durchschnittsstundenlohn von 31 Dollar angibt. Diese Zahl ist realistisch, wenn Sie regelmäßig Zeit investieren und die Tätigkeit wie einen richtigen Job behandeln – und nicht wie ein Lottolos, das Sie einmal pro Woche überprüfen.

Diese Liste vereint zwei Arten von Arbeit: qualifikationsbasierte Aufträge, bei denen man direkt für geleistete Arbeitsstunden bezahlt wird, wie Buchhaltung, Schreiben, Nachhilfe und Nähen, sowie vermögensbasierte Tätigkeiten, die sich erst langsam auszahlen, wie ein Etsy-Shop, ein digitaler Produktkatalog oder ein Blog. Sie brauchen weder Geld für eine Kindertagesstätte noch einen vierjährigen Hochschulabschluss, um noch in diesem Monat von Ihrem Küchentisch aus ein echtes, nachverfolgbares Einkommen zu erzielen.

Einige davon eignen sich gut als Online-Jobs für Mütter von zu Hause aus, da man lediglich einen Laptop benötigt. Andere, wie die Kinderbetreuung zu Hause oder Änderungsnäharbeiten, lassen sich am besten in Teilzeit rund um die Kinder erledigen, die man ohnehin schon zu Hause hat. Jeder der unten aufgeführten Jobs für Mütter von zu Hause aus ist anhand realer Vergütungsdaten bewertet, die direkt von den Plattformen stammen – und nicht anhand von Schätzungen.

Ist die Arbeit von zu Hause aus für Mütter tatsächlich realistisch?

Die meisten Anfänger verdienen in den ersten 90 Tagen zwischen 300 und 1.500 Dollar pro Monat. Ein kleinerer Teil, der sich für einen kompetenzbasierten Weg entscheidet, wie Buchhaltung oder Nachhilfe, erreicht innerhalb von 6 bis 12 Monaten 2.000 Dollar oder mehr pro Monat. Wie schnell Sie dieses Ziel erreichen, hängt von Ihrer wöchentlichen freien Zeit ab und davon, ob Sie bereits über vermarktbare Fähigkeiten verfügen oder ganz von Null anfangen. Wenn Sie einen Eindruck von realistischen monatlichen Zielen gewinnen möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar pro Woche die entsprechenden Berechnungen.

Der schnellste realistische Weg für jemanden ohne Erfahrung ist freiberufliches Schreiben oder Nachhilfe, da sich bei beiden innerhalb von ein bis zwei Wochen ein erster bezahlter Auftrag ergeben kann. Bei einem Etsy-Shop oder einem Blog kann es Monate dauern, bis der erste nennenswerte Dollar verdient wird, da beide vom Suchverkehr abhängen, der sich erst aufbauen muss.

Am anderen Ende der Skala steht die Tagespflege zu Hause. Sie bietet eine der höchsten Vergütungsobergrenzen auf dieser Liste, wobei das durchschnittliche Jahreseinkommen der Betreuer laut den Daten von Salary.com für 2026 zwischen 27.911 und 38.072 US-Dollar liegt. Sie ist zudem mit dem höchsten anfänglichen Aufwand verbunden, da in den meisten Bundesstaaten eine Lizenz erforderlich ist, bevor man die erste Familie aufnehmen kann.

Eine Mutter, die auch nur über ein kleines Startkapital und einen funktionierenden Laptop verfügt, kann noch diese Woche eine Tätigkeit auf Basis ihrer Fähigkeiten aufnehmen. Wer ganz von vorne ohne Kapital anfängt, muss damit rechnen, dass die ersten 30 bis 60 Tage der Vorbereitungsphase gewidmet sind: Aufbau eines Portfolios, Bestehen einer Prüfung, Erlangung einer Lizenz – und dabei kein Einkommen. Diese Phase ist normal und der ehrliche Grund, warum die meisten Listen mit Jobs für Mütter von zu Hause aus, die schnelles Geld versprechen, falsch sind.

15 echte Jobs für Mütter von zu Hause aus, nach Rangfolge

Hier sind die fünfzehn Jobs für Mütter von zu Hause aus, die es auf diese Liste geschafft haben, gereiht von der schnellsten realistischen Auszahlung bis zur langsamsten.

1. Virtuelle Buchhaltung über QuickBooks Live

QuickBooks Live-Buchhalter bei Intuit verdienen durchschnittlich 31 US-Dollar pro Stunde oder etwa 65.346 US-Dollar pro Jahr. Buchhalter in der Einstiegsstufe beginnen bei etwa 23 US-Dollar pro Stunde, während erfahrene Buchhaltungsexperten durchschnittlich 45 US-Dollar pro Stunde verdienen.

Es handelt sich um eine der bestbezahlten Remote-Stellen auf dieser Liste, da es sich um eine feste Anstellung oder einen befristeten Vertrag handelt und nicht um Stückarbeit über eine Gig-App, die man jeden Tag neu buchen muss. Genau aus diesem Grund steht diese Stelle an der Spitze dieser Rangliste der Heimarbeit für Mütter.

Sie benötigen grundlegende Buchhaltungskenntnisse, sollten mit QuickBooks vertraut sein und die Einstellungsprüfung von Intuit bestehen. Die Startkosten liegen bei nahezu 0 $, wenn Sie bereits mit Soll und Haben vertraut sind; planen Sie 200 bis 500 $ für einen Zertifikatskurs in Buchhaltung ein, wenn Sie bei Null anfangen. Rechnen Sie mit 2 bis 4 Wochen von der Bewerbung bis zu Ihrem ersten Gehaltsscheck, da dies die Zeit für den Einstufungstest und die Einarbeitung umfasst, bevor der reguläre Zahlungsrhythmus von Intuit greift.

Der häufigste Fehler ist, sich ohne grundlegende Buchhaltungskenntnisse zu bewerben und den Einstufungstest auf Anhieb nicht zu bestehen. Ein zweiter Fehler ist die Unterbewertung von unabhängigen Buchhaltungskunden, die außerhalb von QuickBooks Live gefunden werden. Buchhalter, die direkt mit Kunden arbeiten, berechnen in der Regel 40 bis 80 Dollar pro Stunde – ein anderer Betrag als die 23 bis 45 Dollar pro Stunde, die Intuit seinen eigenen Vertragsbuchhaltern zahlt. Verwechsle diese beiden Beträge also nicht, wenn du später deinen eigenen Stundensatz festlegst.

Höchster verifizierter Stundensatz QuickBooks Live 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 23 bis 45 Dollar pro Stunde; die Bewerbung ist kostenlos, wenn Sie bereits über Grundkenntnisse in der Buchhaltung verfügen. Bei QuickBooks Live bewerben

2. Freiberufliches Schreiben über die ProBlogger-Jobbörse

Autoren auf der ProBlogger-Jobbörse verdienen in der Regel 3 bis 10 Cent pro Wort oder 50 bis 500 Dollar pro Beitrag, je nach Umfang. Erfahrene SEO-Autoren verlangen anderswo 0,15 bis 0,30 Dollar pro Wort, sobald sie sich ein Portfolio aufgebaut haben.

Dies ist ein realistischer Ausgangspunkt, da ProBlogger von Arbeitgebern eine echte Einstellgebühr verlangt – derzeit 80 Dollar für ein Standardinserat –, wodurch die Anzeigen ohne Budget, die offene Marktplätze überschwemmen, herausgefiltert werden. Es ist zudem einer der zuverlässigeren Jobs von zu Hause aus für Mütter, die bereits in irgendeiner Form schreiben: Ein persönlicher Blog, ein Newsletter oder jahrelange E-Mails aus einem früheren Job zählen alle als erste Arbeitsproben.

Sie benötigen eine Handvoll Schreibproben; selbst unbezahlte Blogbeiträge zählen am Anfang, und Sie sollten sich daran gewöhnen, per E-Mail Angebote zu unterbreiten. Die Startkosten betragen 0 $. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Wochen von Ihrem ersten Angebot bis zur bezahlten Rechnung, da die meisten Kunden einen Zahlungsplan von „net-15“ oder „net-30“ vereinbaren.

Nach 3 bis 5 bezahlten Beiträgen solltest du die Einsteigertarife hinter dir lassen und dich auf besser bezahlte SEO-Textaufträge konzentrieren. Beginne mit diesen Schritten:

Schreib zwei oder drei Beispielbeiträge in einer Nische, in der du dich auskennst, wie zum Beispiel Elternschaft, Haushaltsplanung oder ein Hobby

Erstellen Sie ein einseitiges Portfolio; ein kostenloser Google-Docs-Link reicht für den Anfang aus

Richte dir Jobbenachrichtigungen auf der ProBlogger- Jobb ör se ein und reiche täglich Angebote ein

Geben Sie einen Pauschalpreis pro Beitrag an, keinen Stundensatz, bis Sie Ihre Schreibgeschwindigkeit kennen

Bisher ist kein Portfolio erforderlich ProBlogger Job Board 2.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 50 bis 500 US-Dollar pro Beitrag; das Stöbern und Einreichen von Vorschlägen ist kostenlos. Stellenangebote im Bereich Schreiben durchsuchen

3. Online-Sprachunterricht auf Preply

Nach Angaben der Plattform selbst verdienen Preply-Lehrer durchschnittlich 18,30 US-Dollar pro Stunde, wobei die Stundensätze von etwa 10 US-Dollar für ganz neue Lehrer bis zu 38,90 US-Dollar und mehr für spezialisierte, erfahrene Lehrer reichen. Ihr angegebener Stundensatz entspricht nicht Ihrem gesamten Nettoverdienst, da Preply eine Provision einbehält, die mit steigender Gesamtzahl der Unterrichtsstunden sinkt. Dennoch ist dies einer der guten Online-Jobs für Mütter, die von zu Hause aus arbeiten und eine Sprache unterrichten können.

Wie die meisten Online-Jobs für Mütter von zu Hause aus auf dieser Liste erfordert auch dieser fließende Kenntnisse in einer unterrichtbaren Sprache (Englisch ist dabei am gefragtesten), eine Webcam und ein kurzes Bewerbungsvideo. Die Startkosten betragen 0 $. Rechne mit etwa 1 bis 2 Wochen, bis du zugelassen wirst und deine erste Unterrichtsstunde gebucht ist; danach zahlt Preply in der Regel alle zwei Wochen aus.

Wo die meisten neuen Tutoren ins Stocken geraten, ist die Entscheidung, sich aus Angst vor Buchungsverlusten auf unbestimmte Zeit mit der 10-Dollar-Preisstufe zufrieden zu geben. Tatsächlich zeigen Preplys eigene Kennzahlen, dass die mittlere Preisstufe von 15 bis 25 Dollar die am häufigsten gebuchte Preisspanne für Muttersprachler mit durchschnittlicher Erfahrung ist. Wenn Sie auf der Suche nach seriösen Jobs von zu Hause aus für Mütter sind, für die keine Erfahrung erforderlich ist, ist dieser Weg ideal, da für Konversationsunterricht kein formelles Lehrzertifikat benötigt wird.

Kein Zertifikat erforderlich Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Stundenlohn beträgt durchschnittlich 18,30 $; die Bewerbung ist kostenlos, die Auszahlung erfolgt alle zwei Wochen. Als Nachhilfelehrer bewerben

4. Pinterest- und Social-Media-Management für kleine Unternehmen

Freiberufliche Social-Media-Manager berechnen kleinen Unternehmen monatlich 300 bis 1.500 Dollar pro Kunde für ein Basispaket mit 8 bis 20 Beiträgen auf 2 bis 4 Plattformen oder 15 bis 50 Dollar pro Stunde, je nach Erfahrung. Ein oder zwei Festkunden können realistisch gesehen ein Teilzeitgehalt ersetzen, weshalb dieser Job zu den gut bezahlten Heimjobs für Mütter zählt, die sich bereits mit sozialen Plattformen auskennen.

Sie benötigen ein aktives, gut organisiertes persönliches Pinterest- oder Instagram-Profil, das Sie als Portfolio vorweisen können, sowie speziell für Pinterest eine Planungssoftware wie Tailwind. Die Startkosten für das Planungsprogramm liegen zwischen 0 und etwa 20 Dollar pro Monat. Rechne mit 2 bis 6 Wochen, um über lokale Facebook-Gruppen oder Empfehlungen einen ersten Kunden zu gewinnen – ein realistischer Zeitrahmen für Jobs von zu Hause aus für Mütter, die auf lokale Empfehlungen statt auf einen offenen Marktplatz angewiesen sind.

Eine große Falle, die es zu vermeiden gilt, ist die Preisgestaltung Ihrer Pakete nach dem Umfang der Leistungen (wie viele Beiträge Sie gestalten) statt nach dem geschäftlichen Nutzen (Leads, Website-Traffic oder Umsatz). Wenn Sie Beiträge statt Ergebnisse verkaufen, begrenzen Sie ungewollt Ihre Einnahmen. Um schnell Schwung aufzubauen, befolgen Sie diese praktischen Schritte:

Entscheiden Sie sich zunächst für eine Plattform, auf die Sie sich spezialisieren möchten; Pinterest ist eine gute Wahl, da Planungstools dort den Großteil der Arbeit übernehmen

Bieten Sie zwei lokalen Unternehmen eine kostenlose einwöchige Analyse an, um Fallstudien zu erstellen

Legen Sie einen pauschalen monatlichen Retainer fest, keinen Stundensatz, sobald Sie einen wiederholbaren Prozess etabliert haben

Einkünfte aus Festverträgen, kein Akkordlohn Tailwind 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kunden zahlen zwischen 300 und 1.500 Dollar pro Monat; das Tool selbst kostet etwa 20 Dollar pro Monat. Probieren Sie Tailwind aus

Das realistische Einstiegseinkommen bei Voices.com liegt bei etwa 20 Dollar pro Stunde und steigt mit zunehmender Erfahrung und einem Kundenstamm auf 50 bis 100 Dollar pro Stunde, wobei die Projektpauschalen bei größeren kommerziellen Aufträgen zwischen 50 Dollar und mehreren tausend Dollar liegen. Da du erst bezahlt wirst, wenn du ein Vorsprechen gewonnen hast, geht es in den ersten Monaten vor allem darum, ein Demo aufzubauen, und nicht um ein regelmäßiges Einkommen. Diese Tätigkeit rangiert in dieser Rangliste der Jobs für Mütter von zu Hause aus weiter unten, da es länger dauert, bis das Einkommen vorhersehbar wird.

Du benötigst einen ruhigen Aufnahmeraum – ein Kleiderschrank reicht aus, bevor du dir eine Aufnahmekabine zulegst –, ein ordentliches USB-Mikrofon sowie ein oder zwei Demo-Reels. Die Startkosten belaufen sich insgesamt auf etwa 50 bis 200 Dollar für das Mikrofon und eine einfache Bearbeitungssoftware. Die Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck ist sehr unterschiedlich, beträgt in der Regel 1 bis 3 Monate, solange dein Profil noch neu ist, und Voices.com gibt die Zahlung über PayPal frei, sobald ein Projekt abgeschlossen ist.

Anstatt auf jede offene Ausschreibung zu bieten, sollten Sie Ihren Fokus frühzeitig eingrenzen. Nischenkategorien wie E-Learning-Sprecher und Erklärvideos für Unternehmen bieten für Anfänger deutlich höhere Erfolgsquoten als Werbespots, bei denen der Wettbewerb sehr intensiv ist. Der Kauf eines Voices. com-Premium-Abonnements ist erst dann sinnvoll, wenn Sie bereits einige abgeschlossene Projekte vorweisen können, um Ihre Qualität zu belegen.

Skalierbar mit zunehmender Erfahrung Voices.com 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beginnt bei etwa 20 Dollar pro Stunde; die Erstellung eines Profils und das Vorsprechen sind kostenlos. Erstellen Sie ein Talentprofil

Laut den Zahlen von Salary.com für das Jahr 2026 verdienen zugelassene Tagesmütter und -väter im Durchschnitt zwischen 27.911 und 38.072 US-Dollar pro Jahr, was etwa 13 bis 18 US-Dollar pro Stunde entspricht. Das ist zwar eine hohe Obergrenze, aber die virtuelle Buchhaltung mit QuickBooks Live bringt pro Jahr noch mehr ein, sodass dieser Beruf zwar zu den Gutverdienern zählt, aber nicht den höchsten Verdienst auf dieser Liste bietet.

Die eigentliche Hürde ist hier der Einstieg, nicht die Bezahlung. In den meisten Bundesstaaten darf man erst dann eine zahlende Familie betreuen, wenn man eine Lizenz besitzt, weshalb dieser Beruf trotz des hohen Einkommens, sobald man diese Hürde genommen hat, im Mittelfeld rangiert.

Wie bei den meisten lizenzierten Jobs für Mütter von zu Hause aus variieren die Anforderungen je nach Bundesstaat, umfassen jedoch in der Regel eine Hintergrundüberprüfung, eine Sicherheitsinspektion des Wohnraums, einen Nachweis über Reanimations- und Erste-Hilfe-Kenntnisse sowie eine Begrenzung der Anzahl der Kinder pro Erwachsenem. Die Startkosten liegen je nach Bundesstaat oft zwischen 200 und 1.000 US-Dollar oder mehr für Lizenzgebühren, Sicherheitsausrüstung und Versicherung. Bis zum ersten Gehaltsscheck vergehen 1 bis 3 Monate, da allein die Lizenzierung mehrere Wochen dauern kann, bevor sich Ihre erste Familie anmeldet.

Wenn Sie Ihre Tarife im Vergleich zu kommerziellen Einrichtungen zu niedrig ansetzen, verlieren neue Anbieter Einnahmen. Da die Betreuung zu Hause bereits mit einem Preisnachlass von 20 % bis 30 % gegenüber institutionellen Einrichtungen angeboten wird, untergräbt ein Preiswettbewerb mit lokalen Anbietern Ihre Gewinnspanne zusätzlich.

Prüfen Sie die Zulassungsvoraussetzungen Ihres Bundeslandes und die Vorgaben zum Betreuungsverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen

Führen Sie die erforderlichen Hintergrundüberprüfungen sowie eine CPR- und Erste-Hilfe-Ausbildung durch

Lassen Sie eine Sicherheitsinspektion Ihres Zuhauses durchführen und schließen Sie eine grundlegende Haftpflichtversicherung ab

Legen Sie die Tarife für Vollzeit- und Teilzeitplätze auf der Grundlage anderer zugelassener Anbieter in der Nähe fest, nicht anhand der Preise von Kindertagesstätten

Hohe Obergrenze, hohe Hürde Child Care Licensing 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nach Erhalt der Zulassung liegen die Jahreseinkünfte im Durchschnitt zwischen 27.911 und 38.072 US-Dollar; die Kosten für die Zulassung betragen 200 bis 1.000 US-Dollar oder mehr. Prüfen Sie die Vorschriften Ihres Bundeslandes

7. Verkauf handgefertigter Produkte auf Etsy

Etsy-Verkäufer behalten nach Abzug der Gebühren etwa 78 bis 89 % jedes Verkaufserlöses, da Etsy gemäß der eigenen Gebührenordnung für 2026 eine Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie eine Zahlungsabwicklungsgebühr erhebt. Diese Gebührenstruktur macht handgefertigte Waren mit einer echten Gewinnspanne, wie Schmuck oder Wohnaccessoires, weitaus rentabler als Artikel mit geringer Gewinnspanne, sobald sich die Gebühren summieren. Dies ist eine der beliebtesten Tätigkeiten von zu Hause aus für Mütter mit handwerklichem Geschick, da sich so ein Hobby in einen echten Online-Shop verwandeln lässt.

Wie bei den meisten handwerklichen Jobs für Mütter von zu Hause aus benötigst du ein Produkt, das du regelmäßig herstellen und zuverlässig versenden kannst, sowie einfache Fotos; ein Smartphone reicht für den Einstieg aus. Die Startkosten setzen sich aus der Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar sowie den Materialkosten zusammen, die für die Herstellung einer kleinen ersten Charge oft zwischen 20 und 100 US-Dollar liegen. Rechne mit 4 bis 8 Wochen bis zum ersten Verkauf, während dein Shop seine Sichtbarkeit in den Suchergebnissen aufbaut.

Sich ausschließlich auf die kostenpflichtigen Offsite-Anzeigen von Etsy zu verlassen, ohne die native Suchoptimierung zu beherrschen, ist eine teure Abkürzung. Diese Anzeigen verursachen zusätzlich zu den üblichen Transaktionskosten weitere Gebühren in Höhe von 12 % bis 15 % und schmälern die Margen erheblich – Margen, die durch eine sorgfältige Recherche der Titel und Tag-Schlüsselwörter erhalten bleiben würden.

Wählen Sie eine Produktlinie mit einer echten Gewinnspanne nach Abzug von Materialkosten und Gebühren aus

Erstellen Sie Angebote mit suchbegriffreichen Titeln, die den tatsächlichen Suchbegriffen der Käufer entsprechen

Legen Sie den Preis so fest, dass er die gesamten Gebühren abdeckt, nicht nur die Materialkosten

Investieren Sie die ersten Umsätze in bessere Fotos, bevor Sie Geld für Werbung ausgeben

Behalten Sie bis zu 89 % pro Verkauf Etsy 2.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behält 78 bis 89 % jedes Verkaufserlöses ein; die Einstellgebühr beträgt 0,20 $, die meisten Shops starten mit einem Startkapital von 20 bis 100 $. Eröffne einen Etsy-Shop

8. Verkauf von digitalen Druckvorlagen und Planern auf Etsy

Digitale Produkte auf Etsy unterliegen derselben Gebührenstruktur wie physische Waren: eine Einstellgebühr von 0,20 $ plus eine Transaktionsgebühr von 6,5 %, jedoch ohne Versandkosten, ohne Lagerbestand und ohne Arbeitsaufwand pro Bestellung, sobald eine Datei erstellt ist. Das macht es zu einer der wirklich passiven Tätigkeiten für Mütter von zu Hause aus, die vollständig online abgewickelt werden kann, da sich ein einzelnes Design hunderte Male verkaufen lässt.

Du benötigst Designkenntnisse im Umgang mit einem kostenlosen Tool wie Canva und eine klare Nische: Budgetplaner, Hochzeitsvorlagen und Ausdruckvorlagen für den Unterricht verkaufen sich zuverlässig. Die Startkosten liegen zwischen 0 und 50 US-Dollar, wenn du dich an kostenlose Design-Tools hältst. Der Aufbau einer ausreichenden Anzahl von Angeboten für echten Suchverkehr dauert in der Regel 1 bis 3 Monate, da sich ein einzelnes neues Angebot selten von selbst schnell verkauft.

Wenn Sie nach der Veröffentlichung von nur einem oder zwei Angeboten aufhören, wird Ihr Shop ins Stocken geraten, bevor er richtig in Schwung kommt. Der Suchalgorithmus von Etsy bevorzugt aktiv betriebene Shops mit einem breiteren Sortiment und einer konstanten Verkaufshistorie, weshalb ein Katalog mit 5 bis 10 Artikeln für den ersten Erfolg unerlässlich ist.

Erste Schritte: Recherchiere mithilfe der Etsy-Suchleiste eine Nische mit nachweislicher Nachfrage und entwirf vor dem Start 5 bis 10 passende Produkte. Setze die Preise für digitale Dateien niedriger an als für physische Waren; typisch sind 3 bis 15 Dollar, da die Marge pro Verkauf nach Abzug der Gebühren bei fast 100 % liegt.

Eine Datei hunderte Male verkaufen Etsy 2.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fast 100 % Marge pro Verkauf nach Abzug der Gebühren; kostenlose Design-Tools decken den Großteil der Startkosten ab. Einen digitalen Shop einrichten

9. Verkauf von Notion-Vorlagen und digitalen Planern auf Gumroad

Gumroad berechnet 10 % plus 0,50 $ pro Direktverkauf zusätzlich zu den üblichen Kreditkartengebühren – das ist einfacher als die gestaffelten Gebühren bei Etsy, bietet jedoch keinen integrierten Kundenverkehr, sodass jeder Verkauf von der eigenen Zielgruppe des Verkäufers abhängt. Dieser Weg eignet sich eher für eine Mutter, die bereits eine gewisse Fangemeinde in den sozialen Medien oder einen Nischenblog hat, als für jemanden, der bei Null anfängt.

Betrachte es als einen der Online-Jobs für Mütter von zu Hause aus, der dir für die Follower, die du bereits anderswo aufgebaut hast, eine Belohnung bietet. Wie bei vielen anderen Online-Jobs für Mütter von zu Hause aus mit digitalen Produkten auf dieser Liste benötigst du eine Notion- oder Tabellenkalkulationsvorlage, einen Planer oder Leitfaden sowie eine Möglichkeit, Käufer zu erreichen: Pinterest, Instagram oder eine E-Mail-Liste – all das funktioniert.

Die Startkosten betragen 0 $. Die Zeit bis zum ersten Verdienst ist sehr variabel und im ersten Monat oft länger als bei Etsy, da Gumroad außerhalb seines „Discover“-Feeds keinen eigenen Suchmarktplatz hat.

Es funktioniert selten, darauf zu setzen, dass Kunden Ihren Gumroad-Shop ohne eine externe Werbestrategie von selbst entdecken. Da Gumroad über seinen internen „Discover“-Feed eine hohe Provision von 30 % einbehält, bleibt bei der Generierung eigener Besucherzahlen über Plattformen wie Pinterest weitaus mehr Gewinn pro Verkauf übrig.

Einfachste Gebührenstruktur Gumroad 3.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Provision beträgt 10 % plus 0,50 $ pro Verkauf; die Eröffnung eines Shops ist kostenlos, am besten geeignet für diejenigen, die bereits über eine bestehende Zielgruppe verfügen. Eröffnen Sie einen Gumroad-Shop

10. Veröffentlichung von Büchern mit geringem Inhalt auf Amazon KDP

Bücher mit geringem Inhalt auf Amazon KDP bringen in der Regel nach Abzug der Druckkosten Tantiemen von 1,00 bis 3,50 US-Dollar pro Exemplar ein. Der aktuelle Tantiemensatz von Amazon für Taschenbücher beträgt 50 % des Listenpreises bei einem Listenpreis unter 9,99 $ und 60 % bei 9,99 $ oder mehr, sodass ein preisgünstiger Planer in die niedrigere Stufe fällt. Hier sind eher grundlegende Designkenntnisse als schriftstellerisches Können gefragt, da die meisten Autoren von Büchern mit geringem Inhalt einfache Layouts mit kostenlosen Tools erstellen.

Die Startkosten betragen 0 $, da KDP auf Abruf druckt und kein Vorab-Lagerbestand gekauft werden muss. Der Aufbau eines Sortiments, das konstante monatliche Umsätze generiert, dauert in der Regel 2 bis 4 Monate, da jeder einzelne neue Titel Zeit benötigt, um in der Suche entdeckt zu werden.

Die Unterpreisung eines einzelnen Planers auf 2,99 $ schränkt Ihre Marge erheblich ein, da die 50-prozentige Tantiemenstufe von Amazon KDP für Artikel unter 9,99 $ nach Abzug der Druckkosten praktisch keinen Gewinn mehr übrig lässt. Um Schwung aufzubauen, ist ein Katalog mit mehreren Titeln erforderlich, deren Preise hoch genug angesetzt sind, um einen nennenswerten Umsatz pro Exemplar zu erzielen.

Kein Lagerbestand, keine Vorabkosten Amazon KDP 3.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlt Tantiemen von 1,00 bis 3,50 US-Dollar pro Exemplar; die Veröffentlichung ist kostenlos, der Druck erfolgt auf Abruf. Auf KDP veröffentlichen

11. Bloggen mit Werbeeinnahmen über Mediavine

Blogs, die über Mediavine monetarisiert werden, erzielen einen durchschnittlichen RPM (Umsatz pro 1.000 Seitenaufrufe) von 20 bis 40 US-Dollar. Ein Blog, der die Zulassungsschwelle von Mediavine – etwa 5.000 US-Dollar pro Jahr an Werbeeinnahmen – erreicht, kann realistischerweise allein durch Werbeeinnahmen 1.000 bis 2.000 US-Dollar pro Monat erwirtschaften.

Dieses Niveau zu erreichen, ist hier der eigentliche Engpass – nicht die Auszahlung der Werbeeinnahmen selbst – und es dauert in der Regel 8 bis 18 Monate konsequenter Veröffentlichungen. Das ist die längste Anlaufzeit aller auf dieser Liste aufgeführten Optionen für Mütter, die von zu Hause aus arbeiten möchten.

Sie benötigen einen selbst gehosteten Blog, keine kostenlose Plattform. Außerdem benötigen Sie regelmäßig SEO-optimierte Inhalte in einer bewährten Nische; Themen wie Elternschaft, Haushaltsplanung und Rezepte lassen sich mit Mediavine gut monetarisieren. Die Startkosten belaufen sich auf etwa 100 bis 300 US-Dollar pro Jahr für Hosting und eine Domain.

Dies ist die langsamste Methode auf dieser gesamten Liste; in der Regel dauert es 6 bis 12 Monate oder länger, bis man die jährliche Mindestumsatzgrenze von Mediavine von etwa 5.000 US-Dollar erreicht oder in das für Websites mit geringerem Traffic gedachte „Journey“-Programm einsteigt, das ab 1.000 Sitzungen beginnt. Ein häufiger Fehler ist es, über zu viele nicht miteinander verbundene Themen zu schreiben, anstatt sich auf eine einzige Nische zu konzentrieren. Dies verlangsamt den SEO-Traffic, den ein Blog benötigt, um überhaupt die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Werbenetzwerk zu erfüllen.

Verbindungen im Zeitverlauf Mediavine 2.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der RPM liegt im Durchschnitt bei 20 bis 40 Dollar; die Kosten für den Betrieb des Blogs selbst belaufen sich auf etwa 100 bis 300 Dollar pro Jahr. Bei Mediavine bewerben

12. Weiterverkauf von Kleidung auf Poshmark

Poshmark erhebt eine Pauschalgebühr von 2,95 US-Dollar für Verkäufe unter 15 US-Dollar und 20 % für Verkäufe ab 15 US-Dollar, wobei diese einmalige Gebühr ein vorfrankiertes Versandetikett und die Zahlungsabwicklung abdeckt. Bei einem typischen Artikel im Wert von 35 $ ergibt sich daraus eine Gebühr von 7 $ und eine Auszahlung von 28 $ vor Abzug der Kosten für den Artikel selbst.

Diese Einheitsgebührenstruktur lässt sich weitaus einfacher einplanen als eine Plattform mit mehreren aufeinander auflaufenden Gebühren. Unter den fünfzehn Jobs für Mütter von zu Hause aus in dieser Rangliste ist dies derjenige, mit dem sich der vorhandene Kleiderschrankbestand am schnellsten in Bargeld umwandeln lässt.

Sie benötigen einen Anfangsbestand; eine Entrümpelung des Kleiderschranks ist der kostenlose Einstieg, während der Kauf von Secondhand-Ware zum Weiterverkauf zusätzliche Kosten verursacht. Die Startkosten betragen 0 $, wenn du deinen eigenen Kleiderschrank nutzt, oder 50 bis 200 $, wenn du beginnst, Secondhand-Ware zu kaufen. Ein erster Verkauf erfolgt oft innerhalb von 1 bis 3 Wochen, wenn die Artikel gut fotografiert und korrekt bepreist sind.

Eine Preisgestaltung, die sich am ursprünglichen Einkaufspreis statt an der aktuellen Nachfrage auf der Plattform orientiert, führt oft dazu, dass Artikel unverkauft bleiben. Ein Blick auf kürzlich verkaufte Angebote auf Poshmark gibt dir eine genaue Marktübersicht, sodass du den Preis 10 % bis 20 % über deinem Selbstkostenpreis ansetzen kannst, um Spielraum für Angebote der Käufer zu lassen.

Fotografieren Sie die Artikel bei natürlichem Licht vor einem einfarbigen Hintergrund

Legen Sie den Preis 10 bis 20 % über Ihrem tatsächlichen Mindestpreis fest, um Spielraum für Angebote zu lassen

Veröffentlichen Sie täglich neue Angebote, da der Algorithmus von Poshmark aktive Verkäufer belohnt

Bündeln Sie Artikel, um dem Käufer Versandkosten zu sparen und Ihren durchschnittlichen Bestellwert zu erhöhen

Der schnellste Weg zum ersten Dollar ohne Startkapital Poshmark 2.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei Artikeln ab 15 US-Dollar behält man etwa 80 % des Erlöses; das Einstellen direkt aus dem eigenen Kleiderschrank ist kostenlos. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Poshmark

13. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge auf Rover

Rover-Betreuer verdienen in der Regel 12 bis 20 US-Dollar pro Spaziergang und 28 bis 60 US-Dollar pro Übernachtung nach Abzug der Plattformgebühr von Rover, die standardmäßig 20 % beträgt und in Kalifornien sowie beim RoverGO-Service von Rover bis zu 25 % beträgt. Teilzeit-Betreuer verdienen in der Regel 300 bis 800 Dollar im Monat.

Dies lässt sich besser mit den Schulzeiten vereinbaren als die meisten anderen Gelegenheitsjobs, da Buchungen im Voraus geplant werden und nicht wie beim Mitfahrdienst auf Abruf erfolgen. Diese Flexibilität bei der Terminplanung ist der Grund, warum die Tierbetreuung immer wieder auf Listen mit Teilzeitjobs für Mütter zu finden ist, die von zu Hause aus arbeiten und nach einer Tätigkeit suchen, die sich mit dem Schulkalender vereinbaren lässt.

Dies ist einer der Jobs von zu Hause aus für Mütter auf dieser Liste, der relativ wenig Einstiegshürden bietet. Voraussetzungen sind der Umgang mit Tieren, eine Hintergrundüberprüfung durch Rover sowie entweder ein Garten oder die Bereitschaft, in der eigenen Nachbarschaft Gassi zu gehen. Die Startkosten betragen 0 $. Es dauert 1 bis 2 Wochen, bis du zugelassen wirst und deine erste Betreuung oder Gassi-Tour gebucht bekommst, und Rover zahlt dir den Betrag innerhalb weniger Tage nach jeder abgeschlossenen Buchung aus.

Wenn Sie Ihren Kalender vom ersten Tag an für alle Dienstleistungsarten öffnen, verursacht dies unnötigen organisatorischen Stress. Wenn Sie zunächst ausschließlich mit Kurzbesuchen und Spaziergängen beginnen, können Sie Kundenbewertungen sammeln und Vertrauen in die Plattform aufbauen, bevor Sie Übernachtungen bei sich zu Hause anbieten.

Im Voraus gebucht, nicht auf Abruf Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlt 12 bis 60 Dollar pro Buchung nach Abzug der Gebühren; die Bewerbung als Betreuer ist kostenlos. Werden Sie Rover-Sitter

14. Haussitting über TrustedHousesitters

TrustedHousesitters ist kein Modell, bei dem man pro Haussitting bar bezahlt wird. Es handelt sich um einen kostenlosen Aufenthaltsaustausch: Haussitter zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag – ab 2026 129 $ für „Basic“, 169 $ für „Standard“ oder 259 $ für „Premium“ – und dürfen im Gegenzug kostenlos im Haus des Eigentümers wohnen, während sie sich um die Haustiere und das Anwesen kümmern. Dies ist eine echte Möglichkeit, Kosten zu sparen, und kein Verdienst, daher eignet es sich am besten, um die eigenen Reise- oder Wohnkosten der Familie zu senken, nicht als Haupteinkommen.

Wie bei vielen anderen Jobs von zu Hause aus für Mütter, bei denen es um die Häuser oder Haustiere von Fremden geht, benötigst du Referenzen, ein vollständiges Profil und – bei vielen Hausbesitzern – eine Videoüberprüfung. Die Startkosten belaufen sich auf eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr von 129 bis 259 US-Dollar sowie eine Gebühr von 12 US-Dollar pro Auftrag, es sei denn, Sie nutzen den 2026 eingeführten Premium-Tarif. Da es sich hierbei um ein Sparmodell und nicht um ein Erwerbseinkommen handelt, ist Ihre erste „Auszahlung“ der Wert der kostenlosen Unterkunft bei einem gebuchten Aufenthalt, der in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Monaten nach Erstellung eines aktiven, vollständigen Profils erreicht werden kann.

Die Wahl des Einstiegstarifs ohne Berücksichtigung der Buchungsgebühren pro Übernachtung kann zu unerwarteten Kosten führen. Wenn Sie wissen, dass bei Mitgliedschaften der unteren Stufen eine Gebühr von 12 $ pro Aufenthalt anfällt, können Sie besser einschätzen, ob ein Upgrade auf eine Stufe ohne diese Gebühren besser zu Ihrem Zeitplan passt.

Kostenlose Unterkunft, kein Gehalt TrustedHousesitters 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es kostet 129 bis 259 Dollar pro Jahr und spart Unterkunftskosten ein, es wird jedoch kein Bargeld gezahlt. Werden Sie Haussitter

Für Änderungsarbeiten werden nach aktuellen Marktpreisen 12 bis 24 Dollar pro Stunde für einfache Arbeiten und bis zu etwa 35 Dollar pro Stunde für komplexe Arbeiten wie die Maßanpassung von Abendgarderobe gezahlt. Änderungsarbeiten werden pro Stunde deutlich besser vergütet als das einfache Nähen von Kleidungsstücken, da sie ein höheres Maß an Geschicklichkeit und Schnelligkeit erfordern und die meisten Menschen diese Arbeiten nicht selbst erledigen können.

Für eine Mutter, die bereits näht, ist dies einer der gut bezahlten Jobs für Mütter von zu Hause aus, bei dem sich ein Hobby in ein lokales Geschäft verwandeln lässt, ohne dass eine einzige Online-Plattform dazwischenkommt.

Wie die anderen hier vorgestellten praktischen Tätigkeiten für Mütter von zu Hause aus benötigt auch diese eine Nähmaschine, grundlegende Schneiderkenntnisse und eine Möglichkeit, Kunden aus der Umgebung zu gewinnen. Ein Eintrag in einer lokalen Dienstleistungs-App oder Mundpropaganda über eine Schul- oder Kirchengemeinde funktionieren beide. Die Startkosten liegen bei 150 bis 500 Dollar für eine ordentliche Maschine, wenn man ganz von vorne anfängt; weniger, wenn man bereits näht. Ein erster zahlender Kunde kommt in der Regel innerhalb von 1 bis 4 Wochen durch lokale Mundpropaganda.

Pauschalpreise für Kleidungsstücke unterschätzen häufig den Zeitaufwand für knifflige Passformen oder empfindliche Stoffe. Eine Preisgestaltung, die sich nach der Komplexität des Auftrags oder der geschätzten Arbeitszeit richtet, stellt sicher, dass aufwendige Projekte wie Abendgarderobe oder der Austausch von Reißverschlüssen rentabel bleiben.

Höchster Stundensatz für qualifizierte Arbeit Thumbtack 2.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für Änderungen fallen Gebühren von 12 bis 35 Dollar pro Stunde an; die Eintragung als lokaler Fachmann ist kostenlos. Listen Sie Ihre Dienstleistungen auf

Vergleich von Jobs für Mütter, die von zu Hause aus arbeiten

In der folgenden Tabelle sind diese fünfzehn Jobs für Mütter von zu Hause aus nebeneinander aufgeführt, damit Sie das tatsächliche Gehalt, die Startkosten, die Zeit bis zur ersten Auszahlung und den Grad der Passivität jedes einzelnen Jobs vergleichen können, bevor Sie sich für einen entscheiden.

Methode Typisches Gehalt Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv QuickBooks Live-Buchhaltung 23 bis 45 US-Dollar pro Stunde 0 bis 500 $ 2 bis 4 Wochen Aktiv Freiberufliches Schreiben (ProBlogger) 0,03 bis 0,10 $ pro Wort (50 bis 500 $ pro Beitrag) 0 1 bis 3 Wochen Aktiv Nachhilfe auf Preply 10 bis 38,90 $ pro Stunde 0 1 bis 2 Wochen Aktiv Social-Media-Management 300 bis 1.500 $ pro Monat und Kunde 0 bis 20 $/Monat 2 bis 6 Wochen Aktiv Voice-Over (Voices.com) 20 bis 100+ Dollar pro Stunde 50 bis 200 Dollar 1 bis 3 Monate Aktiv Zugelassene Kindertagesstätte in Privathaushalten 27.911 bis 38.072 $ pro Jahr 200 bis über 1.000 Dollar 1 bis 3 Monate Aktiv Etsy-Shop für handgefertigte Produkte Variiert, ca. 78 bis 89 % des Verkaufserlöses verbleiben 20 bis 100 Dollar 4 bis 8 Wochen Hybrid Digitale Druckvorlagen bei Etsy Gleiche Gebührenstruktur, keine Versandkosten 0 bis 50 Dollar 1 bis 3 Monate Größtenteils passiv Digitale Produkte auf Gumroad ~89 % verbleiben im Direktverkauf 0 Variiert, abhängig von der Zielgruppe Überwiegend passiv Bücher mit geringem Inhalt (Amazon KDP) 1,00 bis 3,50 $ Tantiemen pro Exemplar 0 2 bis 4 Monate Überwiegend passiv Bloggen (Mediavine) 20 bis 40 $ RPM 100 bis 300 $/Jahr 6 bis 12+ Monate Größtenteils passiv Weiterverkauf über Poshmark ~80 % des Verkaufserlöses bleiben dir (Artikel ab 15 $) 0 bis 200 Dollar 1 bis 3 Wochen Aktiv Haustierbetreuung (Rover) 12 bis 60 $ pro Buchung 0 1 bis 2 Wochen Aktiv Haushüten (TrustedHousesitters) Kostenlose Unterkunft, kein Bargeld 129 bis 259 $/Jahr 1 bis 2 Monate Aktiv Änderungsarbeiten/Nähen 12 bis 35 $ pro Stunde 150 bis 500 Dollar 1 bis 4 Wochen Aktiv

Wie diese Jobs für Mütter von zu Hause aus ausgewählt wurden

Jeder dieser Jobs von zu Hause aus für Mütter musste folgende Kriterien erfüllen: eine konkrete, belegte Vergütung, Startkosten unter 500 US-Dollar sowie keine Vorbedingungen wie ein bestehendes Publikum, einen Hochschulabschluss oder eine hohe Anfangsinvestition. Diese Kriterien schlossen Umfrageportale und Belohnungs-Apps als Haupteinkommensquelle für diese Liste aus; sie werden weiter unten separat als Ergänzung, nicht als Ersatz aufgeführt. Für schnellere kurzfristige Ziele lesen Sie unseren Leitfaden, wie man schnell 200 Dollar verdient.

Bei den kompetenzbasierten Jobs für Mütter von zu Hause aus wurde der Schwerpunkt auf eine schnellere Zeit bis zur ersten Auszahlung gelegt, da eine Mutter, die diesen Monat Einkommen benötigt, mehr Wert auf die zweite Woche als auf das zweite Jahr legt. Vermögensbasierte Optionen wie Etsy, Bloggen und KDP haben es dennoch in die Auswahl geschafft, da sie sich im Laufe der Zeit verzinsen, auch wenn sie langsamer anlaufen – was für alle wichtig ist, die über den ersten Monat hinausdenken.

„Play-to-Earn“- und Prämien-Apps: Eine Ergänzung, kein Ersatz

Belohnungs- und Cashback-Apps wie Snakzy und BigCash zahlen echte, aber geringe Beträge aus, in der Regel ein paar Dollar bis zu einigen Dutzend Dollar im Monat. Sie sollten zusätzlich zu einem der oben genannten 15 Jobs für Mütter von zu Hause aus genutzt werden, nicht anstelle eines solchen. Bei beiden Apps müssen Nutzer gemäß den jeweiligen Nutzungsbedingungen mindestens 18 Jahre alt sein, um sich anzumelden.

Die Auszahlungsobergrenzen sind bewusst festgesetzt; kleine Aufgaben bringen kleine Belohnungen ein, im Gegensatz zu einem kompetenzbasierten Nebenjob, bei dem die Vergütung von den Stunden und dem von dir selbst festgelegten Stundensatz abhängt. Verbinden Sie einmalig ein Bank- oder PayPal-Konto, nehmen Sie sich täglich 10 bis 15 Minuten Zeit und betrachten Sie jede Auszahlung als Bonus für den Lebensmitteleinkauf, nicht als eigenständigen Verdienstplan. Wenn Sie sich für Belohnungs-Apps interessieren, finden Sie in unserer Übersicht über Spiel-Apps, die echtes Geld auszahlen, die besten Optionen.

App Mindestauszahlungsbetrag Zugangskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Swagbucks Ab 3 $ Kostenlos

Bei Snakzy erfolgt die Auszahlung ab einem Mindestbetrag von 35 $, die Anmeldung ist kostenlos, und bei BigCash erfolgt die Auszahlung ab einem Mindestbetrag von 1 $, die Anmeldung ist ebenfalls kostenlos.

Was nicht funktioniert

Die größte Zeitverschwendung bei Heimarbeit für Mütter ist es, bezahlte Umfragen und die meisten MLM-„Geschäftsmöglichkeiten“ als Haupteinkommensquelle zu betrachten, da beide nicht einmal annähernd den Mindestlohn erreichen, wenn man die aufgewendete Zeit mit einberechnet. Beide sind darauf ausgelegt, durch eine große Teilnehmerzahl Geld zu verdienen, und nicht darauf, einen einzelnen Teilnehmer gut zu bezahlen – und genau das ist die Falle, die echte Jobs für Mütter von zu Hause aus vermeiden sollen.

Nicht lizenzierte, entgeltliche Kinderbetreuung zu Hause: Der Betrieb einer entgeltlichen Kindertagesstätte ohne die in Ihrem Bundesstaat vorgeschriebene Lizenz birgt das Risiko von Geldstrafen und führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes der meisten Hausratversicherungen, falls ein Kind verletzt wird; die FTC und die meisten Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten veröffentlichen genau aus diesem Grund die Lizenzierungsanforderungen.

Der Betrieb einer entgeltlichen Kindertagesstätte ohne die in Ihrem Bundesstaat vorgeschriebene Lizenz birgt das Risiko von Geldstrafen und führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes der meisten Hausratversicherungen, falls ein Kind verletzt wird; die FTC und die meisten Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten veröffentlichen genau aus diesem Grund die Lizenzierungsanforderungen. MLM-„Starter-Kits“, die als Geschäftsmöglichkeiten für Hausfrauen und Hausmänner angepriesen werden: Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass die meisten Teilnehmer an Multi-Level-Marketing-Strukturen Geld verlieren, sobald die erforderlichen Lagerbestandskäufe mitgerechnet werden.

Die FTC hat wiederholt davor gewarnt, dass die meisten Teilnehmer an Multi-Level-Marketing-Strukturen Geld verlieren, sobald die erforderlichen Lagerbestandskäufe mitgerechnet werden. Etsy- oder Gumroad-Shops ohne Nische: Das Anbieten von zufälligen, zusammenhanglosen Produkten anstelle eines fokussierten Sortiments ist ein häufiger Grund dafür, dass neue Shops in der Suche nie entdeckt werden.

Das Anbieten von zufälligen, zusammenhanglosen Produkten anstelle eines fokussierten Sortiments ist ein häufiger Grund dafür, dass neue Shops in der Suche nie entdeckt werden. Angebote wie „Verdiene Geld mit Produkttests“, hinter denen kein echtes Unternehmen steht: Die BBB warnt davor, dass seriöse Produkttestprogramme von Testern niemals verlangen, im Voraus eine Gebühr zu zahlen, um teilnahmeberechtigt zu sein.

Behandeln Sie jeden Job von zu Hause aus, bei dem im Voraus Geld verlangt wird, der ein festes, hohes Einkommen ohne Aufwand verspricht oder bei dem kein echtes Unternehmen hinter dem Angebot genannt wird, als Warnsignal, von dem Sie besser die Finger lassen sollten. Wenn Sie sich lieber auf Wege konzentrieren möchten, die sich tatsächlich auszahlen, ist unser Einsteigerleitfaden zum Geldverdienen auf Roblox ein guter Ausgangspunkt.

Abschließendes Fazit zu Jobs von zu Hause aus für Mütter

Von allen Optionen auf dieser Liste schneidet die virtuelle Buchhaltung mit QuickBooks Live in Bezug auf den reinen Stundenlohn und die Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck am besten ab. Da hierfür fundierte Buchhaltungskenntnisse erforderlich sind, sollte eine Mutter, die lieber schreibt oder unterrichtet, stattdessen lieber mit freiberuflichem Schreiben oder Nachhilfeunterricht über Preply beginnen.

Für jemanden, der kein Geld zum Investieren hat, ist der Weiterverkauf über Poshmark aus dem eigenen Kleiderschrank der schnellste realistische Weg, um das erste Geld zu verdienen. Kombiniere eine der fünfzehn Möglichkeiten mit einer kostenlosen Prämien-App wie Snakzy, um nebenbei ein wenig zusätzliches Geld für Lebensmittel zu verdienen – jedoch nicht als eigenständigen Plan.

Die realistische Spanne bei allen hier vorgestellten Methoden liegt zwischen 300 und 2.000 Dollar oder mehr pro Monat, je nach Arbeitszeit und Fähigkeiten – und nicht bei den überhöhten Zahlen von „5.000 Dollar pro Monat von zu Hause aus“, die anderswo kursieren. Wähle eine Methode aus und probiere sie 90 Tage lang aus; das ist besser, als alle fünfzehn auf einmal auszuprobieren. Wenn du erst einmal in Schwung gekommen bist und ein höheres Ziel anstrebst, ist unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 Dollar eine nützliche nächste Lektüre. Wenn du heute nur einen Schritt unternimmst, fang mit dem Ausmisten deines Poshmark-Kleiderschranks oder der oben genannten QuickBooks-Live-App an, da beides zu den realistischen Jobs für Mütter von zu Hause aus gehört, die du noch vor Tagesende in Angriff nehmen kannst.

KOSTENLOSER START Verdiene dir mit deinem Handy etwas dazu Spiele Handyspiele, um Belohnungen zu erhalten, während du auf höhere Einkommensziele hinarbeitest 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Hol dir Snakzy kostenlos Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen