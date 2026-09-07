Significado de «side hustles»: cómo funcionan y cuánto puedes ganar con 7 formas reales en 2026

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El término «side hustles», dicho en lenguaje sencillo, se refiere a cualquier forma legítima de ganar dinero extra al margen del trabajo principal. Obtener ingresos adicionales de esta forma es factible, y repartir comida con DoorDash es el método más rápido de los siete que se analizan a continuación, ya que suele pagar a los pocos días de registrarse.

Conseguir ingresos reales más allá de ese primer pago depende del método elegido, de su coste inicial y de las horas que se le dediquen, lo que favorece a cualquiera que esté dispuesto a esforzarse para obtener resultados en lugar de buscar atajos. Esta guía ha seleccionado siete métodos que combinan ingresos basados en activos —un coche, una habitación libre, una cámara— con trabajos basados en habilidades, como la contabilidad, las tareas de asistente virtual y la transcripción, cada uno de ellos respaldado por un rango salarial contrastado .

La verdadera ventaja aquí es la flexibilidad, y es una parte importante para comprender el significado de los trabajos secundarios en la práctica: se puede probar un método flexible y de bajo coste durante unas semanas sin dejar nada ni arriesgar dinero real.

El significado de los «side hustles»: qué son en realidad

El significado de los «side hustles», despojado de la jerga, se reduce a una idea sencilla: cualquier forma legítima de ganar dinero al margen del trabajo principal, realizada según tu propio horario. No requiere dejar nada ni elaborar un plan de negocio desde el primer día.

Esa definición abarca más de lo que la mayoría de la gente espera. Alquilar un coche, repartir comida, ofrecer servicios autónomos como la contabilidad o vender fotos de archivo encajan todos bajo el mismo paraguas, aunque el esfuerzo y la remuneración parezcan completamente diferentes de uno a otro.

Para entender cómo funcionan en la práctica los trabajos secundarios, hay que empezar por clasificarlos en dos categorías. Los métodos basados en activos se apoyan en algo que ya se posee: un coche, una habitación libre, una cámara. Los métodos basados en habilidades, en cambio, se basan en el tiempo y la capacidad, como la velocidad de mecanografía, la experiencia administrativa o la facilidad para manejar una plataforma de contabilidad.

Los tipos de trabajos secundarios que merece la pena realizar suelen encajar en una de esas dos categorías, y la elección entre ellas depende de lo que realmente tengas a tu disposición: más horas libres o un activo infrautilizado que ya tienes por ahí.

Lo que se puede ganar con un trabajo extra depende en gran medida del grupo al que pertenezca cada método. Las opciones basadas en activos suelen reportar mayores ingresos por hora de trabajo, ya que el activo se encarga de la mayor parte del esfuerzo, mientras que el trabajo basado en habilidades se escala en función de las horas dedicadas y las tarifas cobradas a lo largo del tiempo. Para tener una visión más amplia de las opciones válidas, el artículo «Los mejores trabajos secundarios en línea» recoge más formatos que merece la pena comparar.

¿Es realmente factible obtener unos ingresos extra?

Sí, tener un trabajo extra es realista, aunque el rango real es amplio. La mayoría de la gente se queda más cerca de unos modestos doscientos dólares al mes que de las medias más llamativas que se citan, ya que una pequeña proporción de personas con ingresos elevados hace que esas cifras suban.

Lo que puedas ganar con un trabajo extra d epende mucho más del método elegido y del número de horas que le dediques que de cualquier truco concreto. Ese es, en realidad, el quid de la cuestión de los trabajos extra: cuando la teoría se convierte en un mes real de esfuerzo.

La mayoría de los métodos ofrecen ingresos modestos al principio: la primera reserva en Airbnb, la primera muestra aprobada en Rev, el primer viaje en Turo, y los ingresos se van acumulando a medida que crece el activo o la cartera de clientes. Los trabajos basados en habilidades, como la contabilidad o la transcripción, suelen crecer de forma constante a medida que se acumulan horas, mientras que un coche que cumpla los requisitos o una habitación libre pueden generar un aumento más rápido, ya que el activo hace la mayor parte del trabajo en lugar de la persona.

7 trabajos secundarios reales que puedes empezar hoy mismo

Todos los métodos que se indican a continuación proceden de una plataforma real, con un rango salarial contrastado y un camino claro hasta el primer pago. Estos siete ejemplos muestran cómo son en la práctica los trabajos secundarios, desde los que generan dinero más rápido hasta los que se desarrollan más lentamente y de forma más pasiva.

1. Alquila tu coche en Turo

Alquilar un coche a través de Turo es uno de los ejemplos más claros de lo que significa tener un trabajo extra en la práctica , ya que el activo genera más ingresos que la propia persona. En 2025, los anfitriones estadounidenses ganaban de media unos 874 dólares al mes brutos por coche, antes de la comisión de Turo y antes de descontar la gasolina, la limpieza y el desgaste.

Los requisitos son específicos. El coche debe tener menos de 12 años y menos de 130 000 millas; el anfitrión debe tener al menos 21 años en EE. UU., y el seguro de automóvil personal debe cumplir los mínimos estatales, ya que Turo no cubre el coche cuando no está en un viaje.

El coste inicial para publicar un anuncio es de cero, y el primer pago suele recibirse entre 6 y 10 días laborables tras la finalización de un viaje. El error más común es considerar esto como una actividad totalmente pasiva. Limpiar, preparar y fotografiar el coche antes y después de cada viaje es un trabajo real y recurrente, y supone una buena lección inicial sobre cómo funcionan los trabajos secundarios cuando entra en juego un activo.

Para tener una visión más amplia de qué opciones generan ingresos más rápidamente, merece la pena echar un vistazo a los trabajos secundarios que pagan semanalmente antes de decantarse por un método concreto.

Convierte tu coche en una fuente de ingresos Turo 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los anfitriones estadounidenses, con una media de 874 dólares al mes en ingresos brutos por coche, convierten a este en uno de los ejemplos más claros de lo que significa tener un «trabajo extra». Anuncia tu coche

2. Ofrecer servicios de contabilidad virtual por cuenta propia

La contabilidad por cuenta propia es uno de los ejemplos más claros de cómo funcionan los trabajos secundarios, ya que una habilidad se traduce casi directamente en horas facturables. Los clientes directos suelen pagar entre 17 y 28 dólares la hora, mientras que un puesto a través de una plataforma como QuickBooks Live fija la tarifa a cambio de un flujo de clientes más estable.

Esa disyuntiva —negociar una tarifa o cambiar algo de control por consistencia— es una respuesta real a cómo funcionan los trabajos secundarios una vez que entra en juego una habilidad. Lo realmente necesario aquí es sentirse cómodo con los conceptos básicos de contabilidad y con una plataforma como QuickBooks o Xero.

La certificación gratuita de QuickBooks Online ProAdvisor es la forma más rápida de demostrar credibilidad para conseguir clientes directos, ya que solo se tarda unas pocas horas en completarla. El primer cliente de pago suele llegar entre 2 y 4 semanas después de haberte puesto en contacto con ellos.

Un hábito que vale la pena adquirir desde el principio es definir claramente el alcance del trabajo en lugar de facturar por horas sin límite máximo. Muchos servicios de contabilidad han optado por paquetes mensuales fijos, ya que la facturación por horas indefinida tiende a generar disputas con los clientes a largo plazo. Ese cambio es una parte pequeña, pero real, de los trabajos secundarios que supone madurar hacia algo más predecible.

Encuentra clientes para tus servicios de contabilidad QuickBooks Live (Intuit) 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los contables que cobran entre 17 y 28 dólares la hora son un claro ejemplo de lo que significa tener un «trabajo extra» cuando una habilidad se traduce casi directamente en ingresos. Aplicar

3. Conviértete en asistente virtual con Belay

El trabajo como asistente virtual a través de Belay es una de las opciones más estables basadas en habilidades dentro de los trabajos secundarios, siempre y cuando se te asigne un cliente. La experiencia administrativa se remunera aquí entre 19 y 22 dólares la hora, y el colaborador se queda con la totalidad de esa cantidad neta, ya que Belay paga directamente en lugar de hacerlo a través de una plataforma de subastas.

La asignación de un cliente no es inmediata, y ahí radica la clave de cuánto se puede ganar con un trabajo extra como este. Lo primero es contar con varios años de experiencia en administración o apoyo ejecutivo, disponer de una oficina en casa dedicada a ello y superar la solicitud de Belay, además de las evaluaciones de competencias; todo ello sin ningún coste de inscripción.

Los pagos se realizan mensualmente por las horas registradas del mes anterior, por lo que el primer pago puede llegar entre 4 y 8 semanas después, dependiendo de la rapidez con la que se produzca la asignación. Vale la pena planificar en función de ese periodo de espera en lugar de resistirse a él.

El hábito que ayuda a mantener unas expectativas realistas es no dar por sentado que, una vez aceptado, se garantizan unas horas de trabajo fijas. Belay no promete horas ni clientes constantes, por lo que los ingresos pueden ser irregulares durante los primeros meses, algo normal en los trabajos secundarios, lo que implica ir encontrando algo estable con el tiempo.

Trabajo por contrato estable desde casa Belay 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un trabajo estable con una remuneración de entre 19 y 22 dólares la hora una vez que se ha establecido el contacto con un cliente, un claro ejemplo de lo que pueden significar los trabajos secundarios para los profesionales administrativos. Aplicar

4. Reparte comida con DoorDash

La entrega de comida a través de DoorDash es la forma más rápida de estas siete de convertir un registro en dinero en efectivo, y suele ser la primera puerta de entrada real a los trabajos extra para alguien que empieza desde cero. El salario neto real se sitúa entre los 12 y los 20 dólares por hora, una vez descontados la gasolina y el desgaste del vehículo, muy por debajo de la cifra anunciada.

Esa diferencia es una buena forma de hacerse una idea de cuánto se puede ganar con un trabajo extra antes de contabilizar los gastos de forma realista. Para empezar, se necesita un carné de conducir válido, haber superado una verificación de antecedentes y disponer de un vehículo o una bicicleta en buen estado; no hay ningún otro obstáculo entre el registro y la primera entrega.

Más allá de eso, el coste inicial es nulo y, una vez activo, los pagos se reciben el mismo día a cambio de una pequeña comisión o mediante un ingreso semanal estándar. La verificación de antecedentes tarda entre 3 y 10 días, lo que supone lo más lento que puede llegar a ser este método.

El hábito que distingue a quienes ganan mucho de los que ganan de media es ser selectivo. Trabajar en las horas punta de las cenas de fin de semana y rechazar los encargos mal remunerados aumenta significativamente los ingresos reales, lo que demuestra que, para que un trabajo extra se traduzca en una buena remuneración, a menudo depende tanto de la estrategia como de la propia plataforma.

Cobra esa misma semana DoorDash 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es la opción más rápida de esta lista, con ganancias de entre 12 y 20 dólares por hora, y un buen punto de partida para entender en qué consisten los trabajos extra. Regístrate

5. Alquilar una habitación libre en Airbnb

Alquilar una habitación libre a través de Airbnb es la contrapartida basada en activos, dentro de los trabajos secundarios, del modelo de coche completo de Turo, solo que con un techo de ingresos más bajo. Los anfitriones de habitaciones libres suelen obtener entre 300 y 1.200 dólares al mes, una cifra muy por debajo de la media de los anfitriones que alquilan un coche completo, ya que una habitación compartida rara vez se reserva con tanta frecuencia ni a un precio tan alto como un espacio privado.

Esa diferencia entre ambas configuraciones nos recuerda que los tipos de actividades complementarias que se desarrollan en la misma plataforma pueden reportar ingresos muy distintos en función de lo que realmente se ofrezca.

Publicar un anuncio no cuesta nada más allá de la verificación de identidad y una foto de perfil, aunque los servicios básicos, como la ropa de cama y una cerradura en la puerta, pueden suponer unos cientos de dólares. Airbnb cobra una comisión por el servicio al anfitrión de aproximadamente el 15,5 % del subtotal de la reserva, un coste real que conviene tener en cuenta desde el principio.

El pago se recibe aproximadamente 24 horas después de que el huésped se registre, aunque la verdadera espera es el tiempo que tarda el anuncio en conseguir su primer huésped. Un error que conviene evitar es fijar el mismo precio para una habitación compartida que para un anuncio de casa completa, ya que los huéspedes que pagan por menos privacidad esperan un precio más bajo, y aquí es donde realmente se nota la diferencia entre un trabajo extra y unos ingresos realistas.

Convierte el espacio sobrante en ingresos Airbnb 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los anfitriones que alquilan habitaciones libres ganan entre 300 y 1.200 dólares al mes, lo que supone una forma de obtener ingresos extra basada en los activos, con un techo máximo inferior al de un anuncio completo. Publica tu alojamiento

6. Vender fotos y vídeos de archivo en Adobe Stock

Vender fotos y vídeos de archivo a través de Adobe Stock es el más lento de estos siete tipos de trabajos extra a la hora de ponerlo en marcha, y el más pasivo una vez que ya está en marcha. Las regalías se pagan por licencia en lugar de por subida, por lo que los ingresos reales solo aparecen cuando el portafolio cuenta con decenas o cientos de imágenes aceptadas y localizables en las búsquedas.

Esa exigencia de paciencia es un buen ejemplo de cómo los trabajos extra pueden significar cosas diferentes según el método elegido. Los colaboradores deben tener 18 años o más, aceptar el Acuerdo de Colaborador y enviar fotos con una resolución adecuada; las primeras fotos enviadas se someten a una revisión manual más minuciosa antes de que las comprobaciones automáticas tomen el relevo.

El coste inicial es nulo, salvo por una cámara o un teléfono que ya se tenga, además de un software básico de edición. Para recibir el primer pago, es necesario alcanzar un saldo mínimo de derechos de autor de 25 dólares y que hayan transcurrido al menos 45 días desde la primera venta; el pago se abona en un plazo de entre 7 y 10 días laborables una vez solicitado.

Un error que conviene evitar es subir unas pocas imágenes y esperar obtener ingresos reales de inmediato. Para conseguir ingresos mensuales constantes suele ser necesario subir contenido de forma continuada durante varios meses, no un único lote, y precisamente por eso este tipo de actividad complementaria premia la paciencia por encima de la rapidez.

Gana dinero con las fotos que ya haces Adobe Stock 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es la opción más lenta, pero también la más pasiva, ya que supone pagar un 33 % de derechos de autor por licencia, y constituye un buen contraste con los trabajos secundarios, ya que se trata de una idea que se crea una sola vez. Conviértete en colaborador

7. Transcribir audio con Rev

La transcripción de audio a través de Rev completa la lista de trabajos secundarios basados en habilidades, y es uno de los más rápidos de poner en marcha. La remuneración oscila entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio, y la velocidad de escritura es tan importante como la tarifa en sí.

Un principiante que trabaje a una velocidad cercana a la de tiempo real gana unos 7 dólares por hora, mientras que un mecanógrafo con experiencia que procese más audio por hora puede llegar a ganar cerca de 20 dólares. Ese rango es un claro ejemplo de que los trabajos secundarios pueden suponer algo muy diferente dependiendo únicamente del nivel de habilidad, y no solo de la plataforma elegida.

Para ser aprobado, se requiere un buen dominio de la gramática inglesa, superar un test de gramática y presentar una muestra evaluada; el coste inicial es nulo, salvo el de un ordenador. La solicitud en sí lleva menos de una hora, y a los autónomos aprobados se les paga semanalmente.

Un hábito al que hay que prestar especial atención es subestimar el audio de mala calidad. Transcribir con precisión una grabación sin editar de unos 60 minutos puede llevar entre 3 y 4 horas, lo que merma silenciosamente la tarifa horaria efectiva; y es precisamente en esa diferencia entre el trabajo «limpio» y el de mala calidad donde se hace más evidente el potencial de los trabajos secundarios que generan ingresos reales y sostenibles.

Convierte tu velocidad al teclear en ingresos Rev 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Con una remuneración de entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio transcrito, es un ejemplo de trabajo extra de inicio rápido ideal para personas que escriban con precisión y rapidez. Aplicar

Comparación de estos 7 métodos

Estos siete métodos abarcan costes y plazos muy diferentes, y precisamente por eso es más fácil evaluar el potencial de los trabajos secundarios comparándolos entre sí que analizando cada método por separado. Comparar de una vez cuánto se puede ganar con un trabajo secundario en los siete métodos a la vez hace que las ventajas e inconvenientes resulten mucho más claras que si se leen uno por uno.

Método Ideal para Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista Alquiler de coches en Turo Tener un coche que cumpla los requisitos 0 $ Entre 6 y 10 días laborables tras el primer viaje Entre 634 y 874 dólares por coche (dos estimaciones diferentes de Turo; no se trata de la diferencia entre el importe neto y el bruto de la misma cifra) Contabilidad por cuenta propia Lectores con conocimientos de contabilidad 0-300 $ De 2 a 4 semanas hasta el primer cliente Entre 17 y 28 dólares por hora facturada Asistente virtual (Belay) Experiencia en administración/asistente ejecutivo 0 De 4 a 8 semanas hasta el primer pago 19-22 $/hora Repartidor de DoorDash Inicio más rápido 0 De 3 a 10 días (verificación de antecedentes) 12-20 $/hora netos Habitación libre en Airbnb Disponer de espacio extra De 0 a unos cientos de dólares Varía hasta la primera reserva 300-1 200 $ al mes Fotos de Adobe Stock Acumulación lenta y pasiva 0 Más de 45 días hasta el primer pago Aumenta con el tamaño de la cartera Transcripción de Rev Mecanógrafos rápidos y precisos 0 $ Menos de una semana 7-20 $/hora

Si te parece interesante la idea de obtener un extra sin mucho esfuerzo, independientemente del método que elijas, merece la pena considerar la posibilidad de combinar una fuente de ingresos pasivos con un trabajo extra antes de lanzarte a las aplicaciones de recompensas que te presentamos a continuación. Si buscas un abanico más amplio de opciones que paguen según un calendario predecible, merece la pena echar un vistazo a los trabajos extra que pagan a diario. Se trata de un complemento opcional para comprender el significado de los trabajos extra, no de un paso obligatorio.

Aumenta tus ingresos extra con aplicaciones de «jugar para ganar»

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy no sustituirán a los ingresos de un trabajo extra, pero añaden entre 20 y 50 dólares al mes, totalmente gratis, a cambio de unos minutos de uso diario, además de lo que ya se gane con el trabajo extra. Probarla no cuesta nada, lo que hace que combinarla sea una decisión fácil, independientemente del método que se elija.

La inscripción en Snakzy es gratuita y el pago mínimo es de 35 dólares. Es una opción entre muchas otras aplicaciones de recompensas, que conviene considerar como un pequeño complemento a los verdaderos motores que permiten comprender el significado de los «side hustles», y no como un plan en sí mismo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona

La mayoría de las decepciones con los trabajos extra se deben a unos pocos errores recurrentes, no a que los métodos en sí mismos sean falsos. Entender el significado de los trabajos extra también implica saber qué hay que evitar, ya que pasar por alto esa parte cuesta más de lo que se ahorra con cualquiera de los consejos para ganar dinero mencionados anteriormente.

Ofertas falsas de trabajo desde casa que exigen un pago por adelantado: los trabajos legítimos nunca cobran por la formación ni por los gastos antes de empezar a trabajar; se trata de una señal de alarma habitual en las ofertas falsas de reenvío de paquetes y de introducción de datos que se envían por mensaje de texto o a través de las redes sociales.

los trabajos legítimos nunca cobran por la formación ni por los gastos antes de empezar a trabajar; se trata de una señal de alarma habitual en las ofertas falsas de reenvío de paquetes y de introducción de datos que se envían por mensaje de texto o a través de las redes sociales. Prescindir del seguro en un anuncio de coche compartido: ofrecer un coche en Turo sin el plan de protección adecuado y sin un seguro personal deja al anfitrión expuesto a disputas por el desgaste que las propias condiciones de la plataforma no cubren por completo.

ofrecer un coche en Turo sin el plan de protección adecuado y sin un seguro personal deja al anfitrión expuesto a disputas por el desgaste que las propias condiciones de la plataforma no cubren por completo. Pagar por un curso de «clientes de contabilidad garantizados»: la certificación gratuita de QuickBooks ProAdvisor aporta la misma credibilidad que muchos programas de pago que afirman poner en contacto a contables con clientes.

la certificación gratuita de QuickBooks ProAdvisor aporta la misma credibilidad que muchos programas de pago que afirman poner en contacto a contables con clientes. «Trabajos» de reparto o mensajería que prescinden por completo de una verificación de antecedentes: las plataformas de trabajos esporádicos legítimas verifican la identidad y realizan una verificación de antecedentes real, por lo que cualquier aplicación de reparto hiperlocal que se salte este paso es una señal de alarma.

las plataformas de trabajos esporádicos legítimas verifican la identidad y realizan una verificación de antecedentes real, por lo que cualquier aplicación de reparto hiperlocal que se salte este paso es una señal de alarma. Esperar obtener ingresos por fotos de archivo con solo unas pocas subidas: las estructuras de pago por licencia implican que los ingresos reales requieren un portfolio amplio y continuo, no un lote único de fotos.

las estructuras de pago por licencia implican que los ingresos reales requieren un portfolio amplio y continuo, no un lote único de fotos. «Trabajos» de transcripción o de asistente virtual que exigen comprar software por adelantado: una plataforma legítima como Rev o Belay nunca cobra a un solicitante por empezar a trabajar.

Evitar estas trampas es tan importante como elegir el método adecuado, y saber cómo funcionan los trabajos secundarios en su versión legítima hace que los falsos sean más fáciles de detectar a primera vista. Para conocer más formatos contrastados que vale la pena comparar antes de comprometerse con uno, merece la pena echar un vistazo a cómo obtener ingresos extra.

Veredicto final sobre el significado de los «side hustles»

El significado de los «trabajos secundarios», una vez que se deja de lado la teoría, se reduce a encontrar un método que se adapte a lo que realmente se tiene a disposición: tiempo, una habilidad o un activo ocioso. La mayoría de la gente se queda más cerca de unos modestos doscientos dólares al mes que de las medias más llamativas que se citan, y los siete tipos de trabajos secundarios mencionados anteriormente abarcan ambos extremos de ese espectro, desde los ingresos basados en activos de Turo hasta los ingresos de Rev, basados en habilidades y más rápidos de poner en marcha.

Añadir una aplicación de recompensas como Snakzy en segundo plano aporta un pequeño extra a cualquier método que se elija, sin ningún coste adicional. Una vez que se ha adaptado un método a lo que realmente se tiene a mano, el aspecto práctico de los trabajos secundarios se reduce a elegir uno, llevar un control honesto de las cifras y darle un mes completo antes de valorar el resultado.

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