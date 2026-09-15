Automatisierte Nebenjobs im Jahr 2026

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Nach zwei bis vier Monaten der eigentlichen Einrichtung ist es realistisch, Einnahmen aus einem automatisierten Nebenjob zu erzielen. Der schnellste Weg dorthin ist ein automatisierter Print-on-Demand-Shop. Die Automatisierung übernimmt die sich wiederholenden Aufgaben wie die Auftragsabwicklung, geplante Beiträge und Folge-E-Mails, sobald Sie die Automatisierungssoftware selbst eingerichtet haben.

Die Software übernimmt die sich wiederholenden, laufenden Aufgaben in jeder der unten aufgeführten automatisierten Einnahmequellen, aber den Shop, die Inhalte oder den Verkaufstrichter müssen Sie zunächst selbst aufbauen.

Ist ein automatisiertes Nebengeschäft tatsächlich realistisch?

Ja, ein automatisiertes Nebengeschäft ist realistisch. Die meisten, die aufgeben, tun dies während dieser ein- bis zweimonatigen Einrichtungsphase, bevor die Automatisierung durch das softwaregesteuerte Nebengeschäft überhaupt in Gang kommt.

Neue Shopify-Shops erzielen im ersten Jahr durchschnittlich einen Umsatz von rund 44.000 US-Dollar. Werbeausgaben, App-Gebühren und Produktkosten werden zuerst von diesem Betrag abgezogen. Vergleiche dies mit einem schnelleren, nicht automatisierten Weg in unserer wöchentlichen Aufschlüsselung der Einnahmen, bevor du dich dazu verpflichtest, ein System aufzubauen.

6 Möglichkeiten, ein Nebengeschäft zu automatisieren

Wir haben sechs Optionen zusammengestellt, geordnet danach, wie viel der laufenden Arbeit die Software für das automatisierte Online-Geschäft tatsächlich übernimmt, beginnend mit der Methode, die nach dem Start den geringsten Zeitaufwand erfordert.

Ein Print-on-Demand-Shop auf Printify gibt an, dass er einem durchschnittlichen Verkäufer monatlich rund 574 US-Dollar an Bruttoumsatz auszahlt.

Einsteiger, die 25 bis 100 Designs anbieten, erzielen in der Regel 50 bis 600 US-Dollar pro Monat, während Vollzeitverkäufer mit einem umfangreichen Sortiment mit dieser automatisierten Einnahmequelle 2.000 bis 7.000 US-Dollar pro Monat erreichen . Eine kleine Gruppe an der Spitze verdient weitaus mehr.

Die Automatisierung von Printify übernimmt den Teil, der früher den größten Arbeitsaufwand verursachte. Man lädt ein Design einmal hoch, dann leitet die Plattform jede Bestellung an einen Druckpartner weiter – so funktioniert dieses softwaregesteuerte Nebengeschäft. Der Druck, der Versand und die Umsetzung etwaiger Kundenwünsche erfolgen automatisch, sodass man sich nie um Lagerbestände oder Versandetiketten kümmern muss.

Einige Dinge, die du beachten solltest, wenn du ein solches Nebengeschäft automatisierst:

Entscheide dich für eine Nische statt für einen allgemeinen Shop.

Verbinde ein kostenloses Printify-Konto mit Etsy oder Shopify.

Lade mehrere Designs hoch, deren Preise eine Marge von mindestens 30 % vorsehen.

Lass Bestellungen automatisch an die Produktion weiterleiten und schau wöchentlich statt täglich nach.

Kostenloser Einstieg Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eröffnung eines Shops ist kostenlos; alle Bestellungen werden automatisch abgewickelt. Printify herunterladen

Ein auf Shopify aufgebauter und über AutoDS betriebener Dropshipping-Shop kann in diesem automatisierten Online-Geschäft echte Einnahmen generieren, doch die Realität sieht so aus, dass 80 bis 90 % der neuen Shops im ersten Jahr nie nachhaltig profitabel werden. Nur 5 bis 10 % entwickeln sich langfristig zu einem dauerhaften Geschäft, sodass diese Methode eher die Beharrlichkeit belohnt als den eigentlichen Aufbau des Shops.

Shops, die länger als drei Jahre bestehen, erzielen im Durchschnitt etwa 151.000 US-Dollar pro Jahr – was verdeutlicht, wie stark sich dies für die Minderheit auszahlt, die auch nach einem schwachen ersten Quartal durchhält.

AutoDS verfolgt Preis- und Bestandsänderungen bei Lieferanten, führt Nachbestellungen selbstständig durch und sendet Sendungsverfolgungs-Updates an die Kunden. Die Tarife beginnen bei etwa 9,90 US-Dollar pro Monat, nachdem man das System im Rahmen einer dreitägigen Testphase für 0,99 US-Dollar zunächst ausprobieren kann.

Wenn Sie heute Bargeld wollen, statt auf ein System zu warten, das sich erst nach Monaten auszahlt, finden Sie in unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar den schnelleren, nicht automatisierten Weg.

Um ein solches Nebengeschäft zu automatisieren, sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

> Prüfen Sie eine Nische und einen Lieferanten, bevor Sie etwas aufbauen.

> Richten Sie den Shopify-Shop ein und verbinden Sie ihn mit AutoDS.

> Importieren und bepreisen Sie 20 bis 50 Produkte mit echtem Margenpotenzial.

> Aktivieren Sie automatische Nachbestell- und Nachverfolgungsregeln und überprüfen Sie diese wöchentlich.

3-Tage-Testversion AutoDS 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Automatisiert die Bestellung bei Lieferanten und die Bestandsverfolgung ab etwa 9,90 $ pro Monat. Probieren Sie AutoDS aus

Verlage, die einen Katalog mit 50 oder mehr Titeln mit geringem Inhalt auf Amazon KDP betreiben, geben in der Regel Tantiemen in Höhe von 500 bis 3.000 US-Dollar pro Monat an. Eine kleinere Gruppe, die dies als echtes Kataloggeschäft betreibt, gibt monatliche Einnahmen von 5.000 bis 15.000 US-Dollar für dieses softwaregestützte Nebengeschäft an.

KDP automatisiert den gesamten Fulfillment-Prozess. Sie laden einen Titel einmal hoch, dann übernimmt Amazon den Druck, den Versand und den Kundenservice für jeden Verkauf. Das Veröffentlichen selbst ist kostenlos; die eigentlichen Kosten entstehen durch die Zeit, die Sie für die Gestaltung des Layouts aufwenden.

Einige Tipps, die Sie bei diesem automatisierten Online-Geschäft beachten sollten:

> Wählen Sie eine Nische mit geringem Inhaltsaufwand, wie z. B. Planer, Tagebücher, Logbücher oder Rätselbücher.

> Gestalten Sie die Innenseiten in Stapeln statt einzeln.

> Gestalte ein Cover und lege einen Preis mit einer realistischen Marge fest.

> Laden Sie regelmäßig Titel hoch und überlassen Sie der Plattform die Abwicklung jeder Bestellung.

KDP zahlt etwa 60 Tage nach dem Monat, in dem ein Verkauf stattgefunden hat.

Kostenlos veröffentlichen Amazon KDP 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Veröffentlichung ist kostenlos; die Plattform übernimmt den Druck, den Versand und den Kundenservice für jedes verkaufte Exemplar. Beginnen Sie mit KDP

Ein kleiner, neu automatisierter Kanal bringt 100 bis 500 Dollar im Monat ein. Ein starker Kanal in einer hochbezahlten Nische erzielt 2.000 bis 15.000 Dollar im Monat, wenn man Werbeeinnahmen, Affiliate-Links und Sponsoring zusammenrechnet.

Die Einnahmen pro tausend Aufrufe liegen in lukrativen Kategorien wie Finanzen und Technik bei 15 bis 25 US-Dollar. Daher ist die Nische wichtiger als die Plattform, auf der du postest, wenn du versuchst, einen Nebenverdienst wie diesen zu automatisieren.

Ein Planungstool wie Buffer übernimmt die Automatisierung, nachdem du die Inhalte für einen Monat einmalig im Voraus erstellt hast. Sobald die Inhalte in die Warteschlange hochgeladen sind, veröffentlicht das Tool sie planmäßig auf allen Plattformen.

Für diesen automatisierten Nebenjob müssen Sie folgende Schritte befolgen:

> Wähle eine Nische mit hohen Ertragsraten aus.

> Erstellen Sie die Inhalte für einen Monat im Voraus.

> Laden Sie die Inhalte in ein Planungstool und lassen Sie sie automatisch veröffentlichen.

> Füge Affiliate-Links hinzu, sobald der Kanal eine echte Zuschauerschaft hat.

Um mit einer solchen automatisierten Einnahmequelle 1.000 Dollar pro Monat zu erreichen, sind realistisch gesehen 12 bis 18 Monate konsequenter Arbeit erforderlich, nicht nur Wochen.

Kostenlose Nutzungsstufe verfügbar Buffer 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlos für drei Konten. Testen Sie Buffer kostenlos

E-Mail-Marketing bringt etwa 36 bis 42 $ pro ausgegebenem Dollar ein. Das ist eine echte Rendite für dieses automatisierte Online-Geschäft, allerdings nur, wenn bereits eine Mailingliste und eine E-Mail-Sequenz vorhanden sind.

Ein Tool wie Kit automatisiert den Prozess, indem es selbstständig eine Begrüßungssequenz und anschließende Affiliate-Empfehlungen versendet, sodass Sie nicht jede E-Mail von Hand verfassen und versenden müssen. Kit ist für bis zu 10.000 Abonnenten kostenlos. Für die Automatisierung selbst ist der „Creator“-Tarif erforderlich, der 33 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung oder 39 $ monatlich kostet.

Denken Sie daran, die folgenden Schritte zu befolgen, um diese automatisierte Einnahmequelle zu nutzen.

> Wähle zwei oder drei Affiliate-Angebote aus, die wirklich zu deiner Zielgruppe passen.

> Verfassen Sie eine Willkommenssequenz mit vier bis sechs E-Mails.

> Richten Sie die Sequenz als Automatisierung in Kit ein, anstatt die E-Mails manuell zu versenden.

> Generieren Sie Anmeldungen über den oben genannten Content-Kanal, sobald dieser Besucher verzeichnet.

Der Aufbau eines funktionierenden Trichters mit einer ausreichend großen Zielgruppe, die zu Konversionen führt, dauert zwei bis sechs Monate.

Kostenlos für bis zu 10.000 Abonnenten Kit 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlos für bis zu 10.000 Abonnenten; Automatisierung für 33 US-Dollar pro Monat. Start-Kit

Wenn es um softwaregesteuerte Nebenverdienste geht, führt ein Bot wie 3Commas rund um die Uhr eine voreingestellte Strategie an mehr als 15 Börsen durch – damit ist dies die am stärksten automatisierte Methode auf dieser Liste, da ein konfigurierter Bot handelt, ohne dass Sie zusehen müssen. Allerdings ist sie auch die risikoreichste. Die Federal Trade Commission (FTC) verzeichnete im Jahr 2025 Verluste durch Anlagebetrug in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar bei 144.041 Verbrauchern, wobei ein Großteil davon mit dem Bot-Handel in Verbindung stand.

Kein seriöser Bot kann eine Rendite garantieren. 3Commas selbst hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,4 von 5 Punkten und verbindet sich mit großen Börsen, um voreingestellte Strategien auszuführen, anstatt ein bestimmtes Ergebnis zu versprechen.

Wenn Sie vorhaben, diesen Schritt zu gehen und ein solches Nebengeschäft zu automatisieren, sollten Sie diese Hinweise beachten.

Beginnen Sie mit einem kleinen Betrag, dessen vollständiger Verlust für Sie verkraftbar ist.

Verwenden Sie eine einfache, gut dokumentierte Strategie.

Überprüfen Sie den Bot wöchentlich und passen Sie die Einstellungen an.

Halten Sie sich von jedem Dienst fern, der eine garantierte monatliche Rendite verspricht.

Läuft rund um die Uhr 3Commas 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bot-Handel auf Abonnementbasis; eine Rendite wird niemals garantiert. 3Commas-Tarife

Ein Vergleich der Methoden

Stellt man diese sechs automatisierten Online-Geschäfte nebeneinander, wird der Kompromiss deutlich. Die Methoden, die den größten Teil eurer Zeit automatisieren, bieten die am wenigsten vorhersehbaren Erträge. Die softwaregesteuerten Nebentätigkeiten, die mehr eigenes Urteilsvermögen erfordern, wie beispielsweise Print-on-Demand, zahlen sich zuverlässiger aus.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische monatliche Spanne Wie passiv Print-on-Demand Kostenlos bis 39 $/Monat ca. 165 Tage bis 1.000 $ 50 $ bis 7.000 $+ Größtenteils passiv Dropshipping 9,90 $ bis 79,90 $/Monat Wochen bis Monate 0 bis 44.000 $/Jahr Teilweise passiv Bücher mit geringem Inhalt Kostenlos ca. 60 Tage nach dem Verkauf 500 bis 15.000 Dollar Größtenteils passiv Planung der Inhalte Kostenlos bis 5 $/Monat 12 bis 18 Monate 100 bis 15.000 Dollar Teilweise passiv E-Mail-/Affiliate-Trichter Kostenlos bis 33 $/Monat 2 bis 6 Monate Variiert je nach Zielgruppe Größtenteils passiv Trading-Bot Abonnementbasiert Unvorhersehbar Keine garantierte Spanne Vollautomatisch, hohes Risiko

Wie diese Liste entstanden ist

Jede der hier aufgeführten automatisierten Einnahmequellen musste einen Teil des laufenden Betriebs automatisieren, und jede Methode musste zudem konkrete, überprüfbare Kosten- und Auszahlungszahlen vorweisen können, anstatt vage Versprechungen zu machen. Damit schieden alle vorgeschlagenen, softwaregesteuerten Nebenverdienste aus, für die ein Publikum oder Kapital erforderlich ist, über das die meisten Leser noch nicht verfügen, ebenso wie alle Angebote, die mit dem Wort „garantiert“ werben.

Auf Rekrutierung basierende Modelle, Angebote mit garantierter Rendite und alles, was als von Tag eins an völlig „hands-off“ beworben wurde, wurden von vornherein ausgeschlossen. Keines dieser Modelle hält einer genauen Prüfung stand, wie diese Plattformen tatsächlich funktionieren. Falls keines dieser sechs automatisierten Online-Geschäfte zu Ihrem Zeitplan passt, zeigt unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 $ einen schnelleren Weg auf.

Empfehlenswerte Prämien-Apps

Eine Belohnungs-App wird keine der oben genannten automatisierten Einnahmequellen ersetzen, aber sie bringt dir ohne großen Aufwand ein paar Dollar zusätzlich ein. Bei den meisten Belohnungs-Apps, einschließlich der beiden unten aufgeführten, musst du über 18 Jahre alt sein, bevor du dir Geld auszahlen lassen kannst. Überprüfe daher die jeweiligen Nutzungsbedingungen, bevor du dich anmeldest.

Snakzy und BigCash laufen nach der Installation automatisch im Hintergrund. Sie erfassen einfache Aktivitäten und zahlen nach ihrem eigenen Zeitplan aus. Die Anmeldung bei beiden ist kostenlos, sodass das Ausprobieren nur ein paar Minuten Einrichtungszeit kostet.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Freecash 5 Kostenlos

Unser Übersichtsartikel zu den besten Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, bietet weitere Optionen, falls Sie die Auszahlungsgeschwindigkeit vergleichen möchten, bevor Sie sich für eine App entscheiden.

Was nicht funktioniert

Drei Muster tauchen immer wieder im Zusammenhang mit automatisierten Nebenverdienmöglichkeiten auf, und alle drei kosten die Menschen echtes Geld. Sie hier namentlich zu nennen, ist hilfreicher als eine allgemeine Warnung, da jedes Muster ein anderes Gesicht hat.

Trading-Bots und Signalgruppen mit garantierter Rendite: Jedes Werbeversprechen, das eine feste monatliche Rendite verspricht, ist genau das, wovor die Finanzaufsichtsbehörden warnen. Die von der FTC für 2025 geschätzten Verluste durch Anlagebetrug in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar zeigen, wie oft sich dieses Versprechen als falsch herausstellt.

Jedes Werbeversprechen, das eine feste monatliche Rendite verspricht, ist genau das, wovor die Finanzaufsichtsbehörden warnen. Die von der FTC für 2025 geschätzten Verluste durch Anlagebetrug in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar zeigen, wie oft sich dieses Versprechen als falsch herausstellt. Dropshipping-Kurse mit „Erfolgsrezepte“: Diese vermitteln die Vorstellung, dass eine Automatisierungs-App allein Gewinn garantiert, doch die 80- bis 90-prozentige Ausfallquote bei neuen Shops spricht eine andere Sprache.

Diese vermitteln die Vorstellung, dass eine Automatisierungs-App allein Gewinn garantiert, doch die 80- bis 90-prozentige Ausfallquote bei neuen Shops spricht eine andere Sprache. Werbebotschaften nach dem Motto „Die KI erledigt das für Sie“: Bei jeder der oben genannten Methoden ist nach wie vor eine reale Person erforderlich, die sich um die Einrichtung, die Qualitätskontrolle und die Kundenbetreuung kümmert. Nichts auf dieser Liste ist zu Beginn wirklich völlig automatisch.

Abschließendes Urteil zu automatisierten Nebenjobs

Ob Sie ein Nebengeschäft automatisieren sollten oder nicht, hängt davon ab, wie viel Vorarbeit Sie jetzt im Vergleich zu später investieren können. Print-on-Demand und Low-Content-Publishing machen sich im Verhältnis zum erforderlichen Einrichtungsaufwand am schnellsten bezahlt. Die Planung von Inhalten und E-Mail-Funnel dauern länger, zahlen sich aber nach der Einrichtung von selbst aus, und ein Trading-Bot sollte ein kleines, eigenständiges Experiment bleiben und nicht Ihr Hauptplan sein.

Entscheiden Sie sich für eine Methode, nehmen Sie sich die notwendigen Monate für die Einrichtung Zeit und widerstehen Sie der Versuchung, ein zweites automatisiertes Nebengeschäft hinzuzufügen, bis das erste tatsächlich eigenständig läuft.

Verdienen Sie noch heute Geld Snakzy 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos Melden Sie sich kostenlos bei Snakzy an

Häufig gestellte Fragen