Lista de juegos de Mistplay: los 10 mejores juegos gratuitos para Android con los que ganar recompensas en dinero real

La lista de juegos de Mistplay es el punto de partida para cualquiera que quiera ganar tarjetas regalo o dinero en PayPal jugando a juegos gratuitos para Android. La lista de juegos de Mistplay forma parte de una aplicación de recompensas por fidelidad que te paga en «Unidades» por cada minuto que pasas jugando a determinados títulos para móviles; esas Unidades se pueden canjear por recompensas reales una vez que alcances el umbral mínimo. Descubrir si Mistplay es de fiar Es lo primero que consultan la mayoría de los nuevos usuarios, y la respuesta corta es que sí, sale a cuenta.

Esta guía recoge los 10 mejores títulos de la lista actual de juegos de Mistplay, que son gratuitos y están disponibles en la aplicación, además de explicar cómo funciona el sistema de ganancias, cuáles son las expectativas realistas de ingresos y qué hacer si la tasa de ganancias te parece demasiado lenta.

Mistplay solo está disponible en Android, y la lista completa de juegos de Mistplay varía según la región. Los 10 juegos que se indican a continuación se encuentran entre los títulos más disponibles y con mayor rentabilidad en los mercados compatibles de la lista de juegos de Mistplay, pero es posible que tu catálogo de juegos concreto difiera ligeramente.

Lista completa de juegos de Mistplay: los 10 mejores juegos gratuitos para Android clasificados según su potencial de ganancias

Los juegos de esta lista de Mistplay se han seleccionado en función de cuatro factores: la tasa de ganancias por sesión, la frecuencia de los potenciadores (la frecuencia con la que el título obtiene un multiplicador de entre 2x y 16x), el tiempo que se tarda en alcanzar el límite de ganancias del nivel 20 y la participación general de los jugadores. La lista de Mistplay incluye opciones gratuitas que alcanzan el nivel 20 rápidamente, y que pueden aparecer aquí si su tasa de ganancias durante el periodo de actividad es lo suficientemente alta como para justificar su corta duración.

Cada entrada de la siguiente lista de juegos de Mistplay incluye información detallada sobre cuándo jugar, cuánto tiempo tienes antes de alcanzar el límite del nivel 20 y si el juego permite ganar puntos sin necesidad de estar conectado. Utiliza esta lista de juegos de Mistplay para crear la rotación diaria más eficiente posible.

Mistplay: ventajas y desventajas rápidas antes de empezar

Antes de entrar en detalle sobre los juegos individuales de la lista de Mistplay, aquí tienes una descripción general sincera de lo que te vas a encontrar al registrarte.

Ventajas Contras Más de 400 juegos entre los que elegir Solo para Android, no hay versión para iOS No es necesario tener una tarjeta de crédito para registrarse Límite diario de ganancias de 2 horas por partida Experiencia sin anuncios dentro de la aplicación Las unidades caducan tras 180 días de inactividad Canje de dinero en efectivo y tarjetas regalo de PayPal Límite de ganancias por partida en el nivel 20 Funciona de forma pasiva mientras el juego está en pausa El catálogo de juegos y los multiplicadores varían según la región Descarga y uso totalmente gratuitos La tarifa habitual oscila entre 0,50 y 1,50 dólares por hora de actividad

Mistplay está disponible en unos 12 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Singapur y Nueva Zelanda. Si tu país no aparece en esa lista, la aplicación te lo indicará al instalarla.

1. Coin Master: multiplicadores altos y una de las acumulaciones de unidades más rápidas de la lista de juegos de Mistplay

Coin Master es un híbrido entre máquina tragaperras y juego de construcción de pueblos que se sitúa constantemente entre los más rentables de la lista de juegos de Mistplay.

Este título de la lista de juegos de Mistplay suele aparecer en eventos de bonificación, a veces con multiplicadores que disparan la velocidad de ganancia muy por encima de cualquier otro juego. Las sesiones habituales alcanzan el límite diario de 2 horas antes de que te des cuenta, así que dale prioridad Coin Master siempre que haya un potenciador activo. Los juegos de Mistplay, como Coin Master, ofrecen las mayores recompensas de Mistplay por jugar cuando hay un potenciador multiplicador activo, lo que los convierte en títulos imprescindibles en cualquier día de sesión.

El mejor momento para jugar: Durante los eventos de bonificación activa (consulta la aplicación para ver el multiplicador actual)

Durante los eventos de bonificación activa (consulta la aplicación para ver el multiplicador actual) Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 3 a 5 días de uso habitual

De 3 a 5 días de uso habitual Apto para el modo de espera: En parte, durante los tiempos de espera de mejora de los edificios

2. Candy Crush Soda Saga: unidades diarias fijas para jugadores que juegan en sesiones cortas

Candy Crush Soda Saga ofrece ganancias por unidad constantes y predecibles, sin la volatilidad de las sesiones que pueden presentar los juegos de estrategia. El formato de niveles cortos se adapta bien al límite diario de 2 horas, ya que puedes completar varios niveles en una sola sesión sin mucho tiempo de inactividad entre acciones. Es una de las mejores opciones de la lista de juegos de Mistplay para obtener recompensas por jugar si tu tiempo diario es limitado, ya que incluso una sesión de 20 minutos genera un número significativo de unidades. Esta entrada del catálogo gratuito de la lista de juegos de Mistplay es una apuesta segura para los jugadores que prefieren los juegos de puzles.

El mejor momento para jugar: A diario, como parte de una rutina constante de cultivo por unidades

A diario, como parte de una rutina constante de cultivo por unidades Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 7 a 10 días

De 7 a 10 días Apto para el modo de espera: No, requiere una intervención activa en cada nivel

3. Merge Dragons: importantes ingresos pasivos en sesiones más largas

Fusiona dragones es un relajante juego de puzles de fusionar y coleccionar que combina mecánicas de juego pasivo con estrategia activa. Dado que el juego ejecuta procesos en segundo plano mientras estás ausente, puede acumular GXP con una intervención mínima por tu parte durante las pausas de tu sesión. La tasa de ganancia por minuto es inferior a la de los títulos potenciados de la lista de juegos de Mistplay, pero el componente inactivo te permite ejecutarlo junto con otra aplicación y seguir acumulando unidades a lo largo del día. Entre los títulos gratuitos de la lista de juegos de Mistplay, Merge Dragons ofrece una de las mejores configuraciones de ganancias pasivas y una forma fiable de acumular recompensas de Mistplay por jugar durante los momentos de inactividad.

El mejor momento para jugar: Como juego de fondo que se ejecuta mientras juegas activamente a un título optimizado

Como juego de fondo que se ejecuta mientras juegas activamente a un título optimizado Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 10 a 14 días

De 10 a 14 días Apto para el modo de espera: Yes

4. Board Kings: gran tasa de ganancias durante los periodos de bonificación en la lista de juegos de Mistplay

Board Kings Es una adaptación de un juego de mesa con mecánicas competitivas multijugador de incursiones. Ofrece buenas ganancias durante los eventos de bonificación y cuenta con una base de jugadores activos lo suficientemente amplia como para que los elementos multijugador sigan resultando novedosos en cada sesión. Fuera de los periodos de bonificación, la tasa de ganancias desciende a un nivel moderado, por lo que solo debes considerarlo un juego prioritario en la lista de Mistplay cuando haya un multiplicador activo. Esta entrada de la lista de juegos de Mistplay es ideal para jugadores competitivos a los que les guste la jugabilidad al estilo de las incursiones.

El mejor momento para jugar: Durante los eventos de impulso

Durante los eventos de impulso Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 7 a 10 días

De 7 a 10 días Apto para el modo de espera: No

5. Mafia City: tasa de ganancias de nivel medio con un gran potencial en sesiones largas

Mafia City Es un juego de estrategia basado en la construcción de un imperio criminal y la gestión de recursos. No es el que genera ingresos más rápidamente de esta lista de juegos de Mistplay, pero su completo sistema de progresión hace que la mayoría de los jugadores puedan alcanzar el límite diario de 2 horas sin quedarse sin cosas que hacer. El juego rara vez ofrece eventos con multiplicadores altos, así que espera una acumulación de unidades constante, pero no espectacular, si te basas en él. Entre las opciones gratuitas de la lista de juegos de Mistplay con una estrategia profunda, Mafia City es una excelente elección para los jugadores que disfrutan de la progresión a largo plazo.

El mejor momento para jugar: Los días en que no se promocionan los títulos que generan ingresos más rápidamente

Los días en que no se promocionan los títulos que generan ingresos más rápidamente Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 14 a 21 días

De 14 a 21 días Apto para el modo de espera: En parte, durante los temporizadores de construcción y mejora

Si el pago mínimo de 5 $ en Mistplay parece algo muy lejano cuando acabas de empezar, Freecash merece la pena incluirla en tu lista actual de juegos de Mistplay, ya que es una plataforma que no tiene un umbral mínimo de ganancias antes de poder realizar tu primer retiro.

Freecash es una plataforma de recompensas en la que se ganan puntos al completar ofertas de juegos, descargas de aplicaciones, encuestas y pequeñas tareas en Android. A diferencia de Mistplay, lo que requiere 1.800 unidades antes de poder canjear nada, Freecash te permite retirar dinero a partir de tan solo 1 $ a través de PayPal, tarjetas regalo o criptomonedas. La plataforma cuenta con más de 3.000 ofertas de juegos y aplicaciones en todo momento, por lo que, cuando se agota una oferta concreta, puedes pasar a otra sin perder el ritmo.

CorrerFreecash Incluirla en tu rotación de juegos de Mistplay resulta especialmente útil cuando los juegos se acercan al límite de GXP del nivel 20, ya que esos títulos dejan de generar Mistplay pero aún así puede sumar puntos en Freecash durante la misma sesión.

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6. El auge de los reinos: alto nivel de interacción y tasa de ganancias constante en todas las sesiones de la lista de juegos de Mistplay

El auge de los reinos Es un juego de estrategia de construcción de civilizaciones en tiempo real con una comunidad de jugadores activos bastante numerosa. La tasa de ganancias es moderada, y el juego tiene suficiente profundidad como para mantener las sesiones productivas durante las dos horas diarias completas sin caer en la monotonía. No aparece con frecuencia en eventos de bonificación con multiplicadores altos, pero genera ganancias de forma constante en cada sesión. Para los jugadores que están creando una lista de juegos de Mistplay con rotación gratuita basada en títulos de estrategia, El auge de los reinos es una fuente fiable de ingresos diarios y una fuente constante de recompensas de Mistplay por jugar a largo plazo.

El mejor momento para jugar: A diario, como juego de sesión habitual

A diario, como juego de sesión habitual Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 21 a 28 días

De 21 a 28 días Apto para el modo de espera: En parte, durante los temporizadores de construcción e investigación

7. Harry Potter: El misterio de Hogwarts — Sólidos ingresos por unidad impulsados por el avance de la historia

Harry Potter: El misterio de Hogwarts Es un juego de rol narrativo ambientado en el universo de Harry Potter. El formato de desarrollo de la historia proporciona a cada sesión un objetivo claro, lo que mantiene a los jugadores interesados durante todo el periodo de ganancias, en lugar de limitarse a repetir mecánicamente las mismas acciones. El sistema de recarga de energía crea puntos de pausa naturales que pueden ayudarte a incluir este juego en una rotación diaria de varios juegos de la lista de Mistplay. Entre los juegos narrativos del catálogo gratuito de Mistplay, este título destaca por su capacidad para mantener el interés de los jugadores.

El mejor momento para jugar: Durante los ciclos de recarga de energía

Durante los ciclos de recarga de energía Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 14 a 21 días

De 14 a 21 días Apto para el modo de espera: En parte, durante los tiempos de recarga de energía

8. Monopoly GO: ganancias rápidas con una alta frecuencia de bonificaciones en la lista de juegos de Mistplay

Monopoly GO es una trepidante adaptación para móviles del clásico juego de mesa de compraventa de propiedades, y se encuentra entre los títulos que más se potencian en la lista de juegos de Mistplay. Las sesiones se llenan rápidamente y la acumulación de unidades es considerable en los días de potenciación, lo que lo convierte en un pilar fiable para cualquier rotación diaria de la lista de juegos de Mistplay. Las recompensas de Mistplay por jugar a títulos como Monopoly GO se acumulan más rápido que en la mayoría de los demás juegos debido a la elevada frecuencia de los multiplicadores.

Si también estás buscando juegos como Monopoly GO en otras plataformas de recompensas, los mejores juegos de Swagbucks La guía también lo sitúa entre los que más ingresos generan allí, por lo que jugar en ambas plataformas a la vez es una opción viable. Otros juegos similares a Monopoly GO en aplicaciones de recompensas de la competencia son Coin Master y Board Kings, que también figuran en esta lista de juegos de Mistplay y ofrecen buenas ganancias en plataformas alternativas.

El mejor momento para jugar: En cualquier momento, pero sobre todo durante los periodos de impulso

En cualquier momento, pero sobre todo durante los periodos de impulso Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 5 a 7 días

De 5 a 7 días Apto para el modo de espera: No

9. King’s Throne: Royal Delights — Sesiones de larga duración con uno de los mejores plazos para alcanzar el nivel máximo de la lista de juegos de Mistplay

El trono del rey: delicias reales Es un juego de gestión de reinos medievales que integra mecánicas de romance y progresión política. Su complejo sistema de progresión hace que se tarde mucho más en alcanzar el límite de ganancias del nivel 20 que en la mayoría de los títulos de la lista de juegos de Mistplay, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para obtener ingresos a largo plazo. Si buscas un juego gratuito de la lista de Mistplay que te permita ganar dinero durante semanas sin tener que reiniciar tu rotación, esta es la mejor opción. Las recompensas de Mistplay por jugar a juegos como King’s Throne se acumulan de forma constante a lo largo de semanas de juego.

El mejor momento para jugar: Durante los temporizadores de construcción en modo inactivo, como un juego de sesión siempre activa

Durante los temporizadores de construcción en modo inactivo, como un juego de sesión siempre activa Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 21 a 30 días

De 21 a 30 días Apto para el modo de espera: Yes

10. Control de multitudes: sesiones rápidas para completar al final de tu franja horaria diaria

Control de multitudes Es un juego casual de estilo arcade en el que los jugadores deben guiar a multitudes cada vez más numerosas a través de circuitos de obstáculos. Las partidas son breves e independientes, lo que lo convierte en un juego ideal para rellenar los últimos 20 o 30 minutos de una sesión diaria, cuando ya has alcanzado el límite de los títulos de tu lista principal de juegos de Mistplay. No genera ganancias tan rápido como los juegos potenciados, pero aprovecha eficazmente el tiempo restante sin necesidad de configuración. Como opción gratuita de la lista de juegos de Mistplay para jugadores ocasionales, Mob Control es una incorporación fácil a cualquier rotación diaria.

El mejor momento para jugar: Al final de las sesiones diarias, para aprovechar el tiempo restante acumulado

Al final de las sesiones diarias, para aprovechar el tiempo restante acumulado Tiempo necesario para alcanzar el nivel máximo 20: De 5 a 7 días

De 5 a 7 días Apto para el modo de espera: No

Cómo funcionan las recompensas de Mistplay: unidades, límites de ganancias y cuánto se puede ganar realmente

Comprender el Mistplay El sistema de recompensas es lo que distingue a los usuarios que cobran de forma constante de aquellos que lo dejan tras la primera semana. Los juegos de Mistplay, entre los que se incluyen opciones gratuitas en la aplicación, te pagan en «unidades», y esas unidades son la moneda que utilizas para canjear tus recompensas. Si analizamos con realismo las recompensas que ofrece Mistplay por jugar, vemos que las ganancias son modestas pero reales, y que la mayoría de los usuarios obtienen entre 0,50 $ y 1,50 $ por hora de actividad, dependiendo del juego y de si hay algún potenciador activo. Las recompensas de Mistplay varían según el título, por lo que es importante elegir los juegos adecuados de esta lista de juegos de Mistplay.

Así es como funcionan realmente las mecánicas básicas:

Tasa de ganancia de la unidad base: Cada juego de la lista de Mistplay te permite ganar GXP en función del tiempo de juego activo, que se convierte en Unidades. La tasa varía según el juego y según el progreso que hayas logrado en ese título.

Cada juego de la lista de Mistplay te permite ganar GXP en función del tiempo de juego activo, que se convierte en Unidades. La tasa varía según el juego y según el progreso que hayas logrado en ese título. Límite diario de ganancias de 2 horas por partida: Este es el aspecto que más a menudo se malinterpreta de Mistplay. Cada juego deja de otorgar GXP tras 2 horas de juego en un mismo día. La aplicación sigue registrando tu tiempo de juego, pero tu saldo de unidades deja de aumentar una vez superado ese límite. Alternar entre 3 y 4 juegos de la lista de Mistplay cada día es la forma en que los usuarios experimentados siguen ganando más allá del límite por juego.

Este es el aspecto que más a menudo se malinterpreta de Mistplay. Cada juego deja de otorgar GXP tras 2 horas de juego en un mismo día. La aplicación sigue registrando tu tiempo de juego, pero tu saldo de unidades deja de aumentar una vez superado ese límite. Alternar entre 3 y 4 juegos de la lista de Mistplay cada día es la forma en que los usuarios experimentados siguen ganando más allá del límite por juego. Límite de ganancias en el nivel 20: Aparte del límite diario, cada juego tiene un límite máximo de ganancias de GXP a lo largo de toda la partida, que se alcanza al llegar al nivel 20. Una vez que alcances el nivel 20 en un título, ese juego dejará de contribuir a tu saldo de unidades. La única forma de mantener el ritmo de ganancias a lo largo del tiempo es ir probando regularmente nuevos juegos de la lista de Mistplay.

Aparte del límite diario, cada juego tiene un límite máximo de ganancias de GXP a lo largo de toda la partida, que se alcanza al llegar al nivel 20. Una vez que alcances el nivel 20 en un título, ese juego dejará de contribuir a tu saldo de unidades. La única forma de mantener el ritmo de ganancias a lo largo del tiempo es ir probando regularmente nuevos juegos de la lista de Mistplay. Multiplicadores de potencia: Mistplay Ofrece periódicamente bonificaciones multiplicadoras en títulos seleccionados de la lista de juegos de Mistplay. Se trata de eventos promocionales, no de una función garantizada, lo que significa que es posible que pases varias sesiones sin ver ningún multiplicador en un juego concreto. Cuando haya una bonificación activa en un título que te guste, dale prioridad ese día.

Mistplay Ofrece periódicamente bonificaciones multiplicadoras en títulos seleccionados de la lista de juegos de Mistplay. Se trata de eventos promocionales, no de una función garantizada, lo que significa que es posible que pases varias sesiones sin ver ningún multiplicador en un juego concreto. Cuando haya una bonificación activa en un título que te guste, dale prioridad ese día. Bonificación por racha diaria: Si inicias sesión y juegas cada día, acumularás una racha que aumentará progresivamente la tasa de obtención de recompensas en Mistplay. Las rachas se reinician si te saltas un solo día.

Niveles de Mistplay: cómo los niveles de fidelidad aumentan tu tasa de ganancias

Mistplay cuenta con un sistema de niveles de estatus que la mayoría de los usuarios descubre solo tras semanas de juego: Bronce, Plata, Oro y Platino. Los niveles superiores desbloquean multiplicadores de ganancias (1,1x en Plata, hasta 1,25x en Platino), que se suman a cualquier multiplicador de bonificación activo que se aplique a un juego de la lista de juegos de Mistplay. Los niveles se alcanzan mediante el juego continuado y la actividad dentro de la aplicación a lo largo del tiempo, no a través de compras. Los usuarios diarios suelen alcanzar el nivel Plata en sus primeras semanas, lo que aumenta significativamente las recompensas de Mistplay por jugar a los títulos de todo el catálogo gratuito de la lista de juegos de Mistplay.

Cómo funciona el programa de recomendación de Mistplay

Mistplay cuenta con un programa de recomendación en el que ganas unidades de bonificación cuando un amigo al que hayas recomendado alcanza el punto de control 5 en cualquier juego. Comparte tu enlace de recomendación desde los ajustes de la aplicación. El usuario recomendado debe alcanzar ese punto de control para que tú recibas la bonificación, así que indícale que elija uno de los juegos en los que se ganan puntos más rápido de la lista de juegos de Mistplay que aparece arriba para acelerar su progreso y asegurarte la bonificación de recompensas de Mistplay.

Ganancias realistas en Mistplay: comparativas objetivas

Ganar dinero conMistplay Es real, pero no es rápido. Las recompensas de Mistplay por jugar a videojuegos se acumulan a lo largo de las sesiones, y esto es lo que puedes esperar según los datos documentados de los usuarios:

Tarjeta regalo de 5 $ (1.800 unidades): Entre 6 y 12 horas de juego activo, dependiendo de los potenciadores

Entre 6 y 12 horas de juego activo, dependiendo de los potenciadores Tarjeta regalo de 10 $ (3.000 unidades): Normalmente, entre 12 y 20 horas repartidas en sesiones regulares de entre 3 y 7 días

Normalmente, entre 12 y 20 horas repartidas en sesiones regulares de entre 3 y 7 días Tarifa por hora: Entre 0,50 y 1,50 dólares por hora, aproximadamente, aunque las sesiones con bonificación pueden alcanzar el límite superior

Para estrategias que apunten al extremo superior de ese rango, Cómo ganar dinero en Mistplay trata en detalle técnicas avanzadas de sesión. También puedes consultar ¿Cuánto tiempo se tarda en ganar 10 dólares en Mistplay? para ver un desglose completo de la línea temporal por estilo de juego.

Si elEntre 0,50 y 1,50 dólarestarifa por hora deMistplay es inferior a lo que esperabas, Snakzy merece la pena jugar a este juego como complemento más rentable a tus sesiones habituales de la lista de juegos de Mistplay. Snakzy es una aplicación de reembolsos y recompensas que te paga por completar ofertas de juegos e instalaciones de aplicaciones, normalmente a tarifas que superan con creces lo que Mistplay a cuánto equivalen esas unidades en dólares reales.

Los nuevos usuarios reciben un Bono de bienvenida de 10 $ al registrarte, y según los datos documentados de la plataforma, el primer pago medio asciende a 27,70 dólares, que se alcanza tras aproximadamente 6,5 días de uso activo. Los pagos se procesan a través de PayPal, tarjetas regalo y transferencia bancaria, sin ningún mínimo de unidades que se interponga entre tus ganancias y tu monedero.

Lo más práctico es dejar en marcha la rotación de tu lista actual de juegos de Mistplay con los títulos que te gustan y añadir Snakzy por sus ofertas de juegos de mayor valor adicionales. Las dos plataformas funcionan de forma independiente y no compiten por el mismo tiempo de sesión cuando distribuyes tus ganancias diarias entre ambas.

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Cómo elegir los mejores juegos de Mistplay para alcanzar tus objetivos de ganancias

No todos los juegos de la lista de Mistplay generan los mismos ingresos para todos los usuarios. Tu mejor combinación diaria depende del tiempo del que dispongas cada día, de los géneros que te mantengan entretenido el tiempo suficiente para alcanzar el límite de 2 horas y de los títulos que estén actualmente en promoción. La lista de juegos gratuitos de Mistplay en la aplicación supera los 400, por lo que reducir tu selección con esta guía te ahorrará horas de prueba y error.

Las recompensas de Mistplay por jugar a los juegos son mayores cuando adaptas tu rotación a tu horario. Sigue estos pasos para crear la rotación más eficiente a partir de las opciones gratuitas de la lista de juegos de Mistplay disponibles en la aplicación:

Comprueba primero la placa de sobrealimentación:AbrirMistplay y comprueba qué juegos de la lista de Mistplay tienen multiplicadores activos antes de empezar cualquier sesión. Un multiplicador de 4x en un título de la lista de Mistplay que normalmente es lento supera a tu juego favorito con un multiplicador de 1x. Juega primero a los juegos con bonificación: Los periodos de bonificación de Windows caducan, así que prioriza los títulos de la lista de juegos potenciados de Mistplay al inicio de tu sesión, cuando tu nivel de atención es mayor. Juega entre 3 y 4 partidos al día: El límite diario de dos horas significa que jugar a varios juegos de la lista de Mistplay te permite mantener abierta la posibilidad de ganar dinero durante mucho más tiempo que si te centras en uno solo. Elige juegos a los que realmente vayas a jugar durante dos horas: La tasa de ganancias no sirve de nada si abandonas un juego de la lista de Mistplay al cabo de 20 minutos. Elige títulos que se ajusten a tus gustos en cuanto a videojuegos. Evita subir demasiado rápido a nivel 20 un solo título de la lista de juegos de Mistplay: Combina los títulos que generan ingresos rápidamente con los juegos de progreso más lento, que siguen siendo rentables durante más tiempo antes de alcanzar el límite. Inicia sesión todos los días para conseguir bonificaciones por racha: Las rachas se acumulan, y cada día que se pierde cuesta cada vez más a medida que la racha se alarga. Iniciar sesión de forma constante permite maximizar las recompensas de Mistplay por jugar a lo largo del tiempo. Consulta la aplicación para ver los eventos de duración limitada: Los eventos de temporada y los desafíos especiales otorgan unidades de bonificación independientes del recuento estándar de GXP en toda la lista de juegos de Mistplay.

Si quieres una segunda plataforma para ganar dinero que requiera aún menos compromiso que la lista de juegos de Mistplay para alcanzar tu primer pago, Una gran suma de dinero es una de las opciones más accesibles para los usuarios de Android.

Una gran suma de dinero es una aplicación de recompensas con más de 3.000 ofertas de juegos y aplicaciones disponibles en todo momento, que abarca juegos casuales, versiones de prueba de aplicaciones y ofertas de vídeos cortos. La diferencia principal con respecto a Mistplay es el límite mínimo de retirada: Una gran suma de dinero te permite retirar dinero a partir de tan solo €1, en comparación conMistplay‘s€5 un mínimo equivalente. Ese umbral tan bajo la convierte en una plataforma de prueba práctica para cualquiera que quiera comprobar que los pagos se reciben realmente antes de dedicarle más tiempo. La aplicación es compatible tanto con Android como con iOS, por lo que funciona independientemente de los dispositivos que utilices a diario.

CorrerUna gran suma de dinero Cuando en una sesión ya hayas alcanzado el límite diario de 2 horas con los títulos de tu lista principal de juegos de Mistplay, esto te permite seguir ganando sin tener que esperar a que el límite se reinicie al día siguiente.

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Cómo canjear las recompensas de Mistplay: tarjetas regalo, PayPal y la regla de caducidad de 180 días

Cuando hayas acumulado suficientes unidades, canjéalas Mistplay El sistema de recompensas es muy sencillo. Las recompensas de Mistplay están disponibles en varios formatos, y los niveles de canje que se indican a continuación muestran exactamente cuántas unidades necesitas para cada nivel de pago.

Estos son los niveles de canje estándar:

Unidades necesarias Valor de la recompensa Disponible en 1.800 unidades €5 Tarjetas regalo, PayPal 3.000 unidades €10 Tarjetas regalo, PayPal 6.500 unidades €25 Tarjetas regalo, PayPal 11 000 unidades €50 Tarjetas regalo, PayPal

Las opciones de canje incluyen Amazon, Google Play, PlayStation, Xbox, Walmart, Target, Starbucks, Spotify, GameStop, eBay, Visa tarjetas de prepago, y PayPal transferencias de efectivo. La mayoría de las recompensas de Mistplay se envían en un plazo de 48 horas, aunque PayPal En ocasiones, las transferencias pueden tardar hasta 5 días laborables.

La norma de los 180 días: Si no consigues ninguna unidad durante 180 días consecutivos, Mistplay puede borrar todo el saldo de tus unidades. Esta política figura en las condiciones del servicio y no se indica de forma destacada dentro de la aplicación. Si tienes pensado tomarte un descanso prolongado, canjea tus recompensas de Mistplay antes de dejar de jugar o inicia sesión para ganar al menos una unidad antes de que finalice el plazo de 180 días.

¿Merece la pena Mistplay? — Comparación con las mejores aplicaciones de recompensas para Android

La lista de juegos de Mistplay es bastante completa, pero Mistplay no es la única aplicación que te paga por jugar a videojuegos en Android. A continuación te mostramos cómo se compara con las principales alternativas:

App Plataforma Importe mínimo de pago Tarifa media por hora Ideal para Mistplay Solo para Android 5 $ (1 800 unidades) Entre 0,50 y 1,50 dólares Jugadores de Android que buscan una configuración sencilla Snakzy Android, iOS, web €35 Mayor por sesión activa Jugadores que quieren dinero en efectivo rápido Freecash Android, web €1 De 1 a 5 dólares con ofertas de juegos Trabajadores ocasionales en distintos tipos de ofertas Una gran suma de dinero Android, iOS €1 Entre 0,50 y 2 dólares Retiros de efectivo con requisitos mínimos para personas con ingresos modestos

Para ver una comparación completa de más de 13 aplicaciones, consulta nuestra guía sobre aplicaciones como Mistplay ofrece un repaso de las mejores alternativas con comparativas detalladas de las tasas de ganancia. Si quieres ver cómo encaja la lista de juegos de Mistplay en el panorama general de las aplicaciones móviles para ganar dinero, aplicaciones de juegos con las que se gana dinero de verdad compara las principales plataformas una al lado de otra.

¿Qué juegos de Mistplay merecen realmente la pena?

Los mejores juegos de la lista de Mistplay son aquellos que se adaptan a tu horario diario y te mantienen entretenido durante las dos horas completas en las que puedes ganar puntos. La lista de juegos de Mistplay incluye títulos con los que se ganan puntos rápidamente, como Monopoly GO and Coin Master que rinden mejor cuando se potencian. La lista de juegos de Mistplay también incluye títulos que generan ingresos pasivos a largo plazo, como Fusiona dragones and El Trono del Rey. Los jugadores que apuestan a corto plazo encontrarán Candy Crush Soda Saga and Control de multitudes de la lista de juegos de Mistplay que mejor se adapten a su horario. La clave está en crear una rotación diaria de entre 3 y 4 juegos de la lista de Mistplay, consultar el tablero de bonificaciones antes de cada sesión y ir sustituyendo los juegos a medida que te acerques al nivel 20.

Las recompensas de Mistplay son reales, pero modestas. Las recompensas que ofrece Mistplay por jugar oscilan entre 0,50 y 1,50 dólares por hora, lo que lo convierte en un ingresos extra que no requieren mucho compromiso ideal para jugadores ocasionales que disponen de tiempo libre. Las recompensas de Mistplay por jugar aumentan si te centras en los títulos destacados del catálogo gratuito de Mistplay. Si quieres obtener ganancias más sustanciales por el mismo tiempo de juego, Snakzy merece la pena hacerlo al mismo tiempo Mistplay, ya que te ofrece un bono de bienvenida de 10 $ y el importe medio del primer retiro de fondos es de 27,70 $ en unos 6,5 días de juego.

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