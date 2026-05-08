Clasificación de los mejores juegos de Swagbucks: las 10 mejores opciones para ganar más recompensas mientras juegas

Los mejores juegos de Swagbucks convierten las sesiones de juego habituales en ganancias reales sin necesidad de ser un experto ni de dedicarle mucho tiempo. He pasado un tiempo jugando a Swagbucks El juego te propone averiguar cuáles vale la pena empezar y cuáles se alargan más de lo que justifica la ganancia.

Swagbucks te recompensa por alcanzar hitos específicos dentro de los juegos para móvil, y la plataforma abarca de todo, desde juegos de cartas y de construcción de ciudades hasta tragaperras y títulos de estrategia. Explorar la variedad de juegos de la aplicación Swagbucks en todos los géneros es parte de lo que hace que merezca la pena utilizar la plataforma. Esta guía recoge los 10 mejores juegos de Swagbucks del momento, clasificados según el equilibrio que ofrecen entre el potencial de ganancias, el esfuerzo y la diversión. Esta guía está pensada para ayudarte a encontrar los mejores juegos de Swagbucks disponibles en este momento entre todas esas opciones.

Los mejores juegos de Swagbucks disponibles en este momento, clasificados según el potencial de ganancias y el esfuerzo requerido

Esta lista incluye 10 juegos disponibles a través de Swagbucks ofertas de juegos. Cada una de ellas se ha seleccionado en función de lo realista que es su sistema de recompensas, la rapidez con la que se pueden alcanzar los hitos y si la jugabilidad resulta realmente entretenida.

A continuación, te ofrecemos un breve resumen antes de entrar en detalles:

Juego Tipo Ideal para Monopoly Go Juego de mesa Jugadores que participan a diario Solitaire Smash Juego de cartas Ganas dinero rápido La era de las monedas Informal Progreso en modo inactivo Tragaperras de Juego de Tronos Tragaperras Aficionados al tema Swagbucks Mahjong Rompecabezas Un juego relajado y sin presiones La llamada de los dragones Estrategia Aficionados a los juegos con una mecánica profunda Ciudad helada Juego de construcción de ciudades Mezcla de estrategia y supervivencia Siempre la Legión RPG de gestión pasiva Jugadores con un mínimo de participaciones Bingo Blitz Bingo Usuarios que completan las sesiones rápidamente Farmville 3 Sí, claro Charlas informales y habituales

Antes de empezar, puedes registrarte directamente a través de la Swagbucks Haz clic en el enlace que aparece a continuación para asegurarte de que tu actividad en el juego se registra correctamente desde el principio:

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1. Monopoly Go [Ideal para quienes quieren ganar dinero de forma flexible y odian estar atados a un horario]

Monopoly Go lleva el clásico juego de compraventa de propiedades al móvil con retos diarios, construcción de edificios emblemáticos y eventos especiales que se suman a la mecánica habitual del juego de mesa. Tiras los dados, adquieres propiedades y amplías tu tablero igual que en el original, pero la versión para móvil te ofrece más motivos para conectarte cada día.

The Swagbucks ofertas de juegos relacionadas con Monopoly Go se adaptan de forma natural al desarrollo del juego. Ganas puntos por completar tareas como caer en determinadas casillas, construir monumentos o alcanzar hitos en eventos, todo lo cual ocurre mientras juegas con normalidad. Gracias al sistema de progresión, rara vez tienes la sensación de estar jugando sin más con el único objetivo de alcanzar una meta arbitraria.

Los jugadores ocasionales pueden jugar unos minutos cada vez y seguir avanzando hacia los umbrales de pago. El juego no te penaliza por tomarte descansos, lo que lo convierte en una de las opciones menos estresantes para quienes ganan dinero de forma constante. Es uno de los mejores juegos de Swagbucks para los jugadores que necesitan flexibilidad en lugar de requisitos diarios rígidos.

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2. Solitaire Smash [Ideal para sacar partido a los ratos libres de 5 minutos]

Solitaire Smash toma el solitario tradicional y le añade un modo multijugador en tiempo real en el que compites contra otros jugadores en partidas cronometradas. Esto cambia la forma de abordar cada mano, ya que debes encontrar el equilibrio entre la rapidez y la precisión mientras tu oponente se apresura a jugar las mismas cartas.

El sistema de ganancias recompensa tanto las victorias como la participación, lo que significa que sigues avanzando incluso durante las rachas de derrotas. Cada partida completada cuenta para Swagbucks hitos, y su ritmo trepidante te permite completar varias partidas de una sola vez.

Para cualquiera que busque Swagbucks juegos gratuitos que se completan rápidamente, Solitaire Smash es una de las mejores opciones de la plataforma. Las partidas duran solo unos minutos, lo que permite jugar fácilmente durante los descansos o los desplazamientos. Esa facilidad de acceso es precisamente lo que convierte a Solitaire Smash en uno de los mejores juegos de Swagbucks para personas con poco tiempo libre.

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3. Age of Coins [Ideal para avanzar sin esfuerzo]

La era de las monedas se centra en coleccionar monedas y construir aldeas a lo largo de diferentes épocas históricas. Gira la ruleta para conseguir monedas, asalta otras aldeas, completa colecciones y desbloquea nuevas zonas a medida que avanzas en el juego.

El avance se produce a un ritmo constante, sin obligarte a pasar por largas sesiones de repetición. The Swagbucks los hitos coinciden con los puntos de progresión naturales como alcanzar ciertos niveles o completar colecciones específicas, para que no tengas que pasar por pruebas que parezcan ajenas al juego en sí.

La mecánica de los giros añade un elemento de azar sin arriesgar dinero real. Giras la ruleta para conseguir monedas, escudos y ataques que te ayudan a avanzar, al tiempo que evitan que la dinámica de juego resulte repetitiva. Estas mecánicas convierten a Age of Coins en uno de los mejores juegos de Swagbucks para aquellos jugadores que buscan un progreso diario sin complicaciones y sin estrategias complejas. Además, es uno de los mejores juegos gratuitos de Swagbucks de la plataforma, ya que no requiere compras para alcanzar los hitos de ganancias.

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4. Tragaperras de Juego de Tronos [Ideal para los fans que buscan recompensas temáticas sin arriesgar dinero real]

Tragaperras de Juego de Tronos combina el juego de las tragaperras temáticas con el universo de la popular serie de fantasía. Girarás los rodillos con personajes, escenarios y símbolos de la serie, a la vez que desbloqueas nuevas tragaperras temáticas basadas en las diferentes casas y escenarios.

Cada opción de la gama de tragaperras cuenta con funciones de bonificación y botes únicos que aportan variedad a medida que vas avanzando por los distintos niveles de ingresos. El Swagbucks Las recompensas del juego están vinculadas a alcanzar determinados niveles o a acumular cantidades específicas de monedas, por lo que los resultados dependen en parte de la suerte, pero las funciones de bonificación ayudan a mantener el impulso.

Una nota importante: se trata de tragaperras digitales dentro de un juego para móvil, no de nada físico. Las bonificaciones y las funciones de giros gratis forman parte de la mecánica del juego, lo que significa que el progreso es constante incluso en las rachas de mala suerte. Si te gusta el Juego de Tronos Tanto para los amantes del universo Swagbucks como para quienes buscan un juego de tragaperras sin complicaciones, esta es una opción muy rentable. Esa combinación de temática y logros la sitúa entre los mejores juegos de Swagbucks para los fans de la franquicia.

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5. Swagbucks Mahjong [Ideal para ganar dinero a tu propio ritmo y sin ninguna presión]

Swagbucks Mahjong es la versión propia de la plataforma del clásico juego de emparejar fichas, que ofrece cientos de niveles de dificultad creciente y una interfaz sencilla y relajante. El objetivo es emparejar las fichas para despejar el tablero, y los diseños se van volviendo más complejos a medida que avanzas.

Cada nivel completado cuenta para Swagbucks hitos, y la progresión constante del contenido hace que siempre estés avanzando hacia la siguiente recompensa. Esta es una de las mejores opciones de juegos de Swagbucks de la plataforma para quienes prefieren un ritmo más pausado.

Lo que distingue a este juego de otras opciones informales es cómo logra equilibrar la relajación con el desafío suficiente para mantener el interés. Puedes tomarte tu tiempo en los tableros más complicados sin preocuparte por los temporizadores ni por los oponentes. Ese formato sin prisas sitúa a Swagbucks Mahjong entre los mejores juegos de Swagbucks para aquellos usuarios que prefieren jugar de forma relajada y sin presiones. Además, Swagbucks Mahjong es totalmente gratuito, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos gratuitos de Swagbucks para los aficionados a los rompecabezas.

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6. La llamada de los dragones [Ideal para jugadores que buscan ganar mucho dinero y quieren el límite máximo de ganancias más alto]

La llamada de los dragones te pone al mando de un ejército de fantasía en el que construyes bases, entrenas tropas y te enfrentas a otros jugadores en combates estratégicos. El juego exige una participación más activa que los títulos más sencillos de esta lista, pero una mayor complejidad suele implicar un mayor potencial de ganancias para los jugadores dispuestos a dedicarle tiempo.

Swagbucks Los hitos suelen consistir en alcanzar determinados niveles de poder, completar misiones específicas o alcanzar rangos concretos. Estos objetivos se ajustan a la progresión natural del juego, pero requieren jugar a diario de forma constante durante varios días o semanas.

Los aficionados a los juegos de estrategia que busquen una experiencia de juego más profunda encontrarán este título más gratificante que los juegos de puzles ocasionales. La inversión de tiempo es considerable, pero las ganancias reflejan ese compromiso. Para quienes buscan ganar dinero en serio, La llamada de los dragones destaca como uno de los mejores juegos de Swagbucks en cuanto a potencial de ganancias.

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7. Frozen City [Ideal para los aficionados a los juegos de estrategia que buscan algo más que un simple simulador de granja]

Ciudad helada es un juego de construcción de ciudades y supervivencia ambientado en un páramo helado en el que debes gestionar recursos, construir edificios y mantener con vida a los ciudadanos en condiciones extremadamente duras. Debes encontrar el equilibrio entre la expansión y las necesidades de los supervivientes, decidir a qué estructuras dar prioridad y cómo utilizar los recursos limitados de manera eficaz.

Los requisitos para obtener recompensas suelen consistir en alcanzar determinados niveles de desarrollo de la ciudad, construir edificios específicos o alcanzar hitos de población. El tutorial del juego te guía hacia estos objetivos de forma natural, lo que facilita la decisión de en qué centrarse primero.

Los jugadores a los que les guste construir ciudades con un toque de supervivencia encontrarán este juego más atractivo que los simuladores habituales de granja o construcción. Hay muchos formas de ganar dinero desde casa a través de los videojuegos, y Ciudad helada constituye una opción sólida para los usuarios que buscan juegos de estrategia. Su combinación de mecánicas de construcción y supervivencia garantiza a Frozen City un lugar entre los mejores juegos de Swagbucks para aquellos jugadores que disfrutan de una progresión compleja.

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8. Ever Legion [Ideal para jugadores ocupados que quieren obtener recompensas sin tener que estar pegados a la pantalla]

Siempre la Legión combina elementos de los juegos de rol con la mecánica de los juegos «idle», lo que te permite formar un equipo de héroes que luchan automáticamente mientras tú te encargas de las mejoras y el equipamiento. La mecánica de juego en segundo plano hace que el progreso continúe incluso cuando no estás jugando activamente, lo que reduce la presión del tiempo en comparación con los juegos que exigen una atención constante.

Entras para conseguir recompensas, mejorar a tus héroes y avanzar por nuevas fases, y esto hace que Siempre la Legión una de las opciones más relajadas para ganar dinero a través de Juegos de la app Swagbucks. Swagbucks Los hitos de progreso suelen consistir en alcanzar determinadas fases, alcanzar niveles de poder específicos o desbloquear héroes concretos.

Los aficionados a los juegos de rol que no dispongan de tiempo para dedicarse a subir de nivel de forma intensiva encontrarán que este formato se adapta perfectamente a su agenda. La combinación de estrategia activa durante las sesiones de juego y el progreso pasivo entre ellas crea una forma de avanzar realmente sencilla. Esa estructura hace que Siempre la Legión uno de los mejores juegos de Swagbucks para aquellos jugadores que quieran ganar dinero de forma pasiva entre cada inicio de sesión.

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9. Bingo Blitz [Ideal para acumular puntos rápidamente sin necesidad de un compromiso a largo plazo]

Bingo Blitz lleva la experiencia clásica de las salas de bingo al móvil con salas temáticas llenas de color, funciones sociales y varias cartillas simultáneas en cada ronda. Las partidas son rápidas y duran solo unos minutos, y Jugar con varias cartillas de bingo a la vez aumenta tus posibilidades de conseguir combinaciones ganadoras más rápido.

Los requisitos para ganar suelen consistir en completar un número determinado de partidas, conseguir combinaciones específicas de bingo o reunir conjuntos de objetos temáticos. Gracias a su ritmo trepidante, podrás completar Swagbucks Este juego se termina con relativa rapidez en comparación con los juegos de estrategia, que requieren semanas de juego continuado.

Esto resulta especialmente útil para los jugadores que buscan sesiones rápidas que, aun así, contribuyan de forma significativa a alcanzar sus objetivos. Los elementos sociales aportan una dimensión comunitaria sin exigir coordinación ni una gran dedicación de tiempo. Esto convierte a Bingo Blitz en uno de los mejores juegos de Swagbucks para aquellos jugadores que buscan sesiones rápidas y gratificantes para ganar puntos.

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10. Farmville 3 [Ideal para rutinas ocasionales que te reportan beneficios sin exigir tu atención]

Farmville 3 continúa la popular serie de simulación agrícola con gráficos renovados y mecánicas ampliadas. Plantarás cultivos, criarás animales y ampliarás tu granja mientras completas pedidos y participas en eventos de temporada. Los temporizadores regulan el crecimiento de los cultivos y la producción ganadera, así que el progreso se produce de forma natural siempre y cuando te mantengas al día gestionando tu granja.

Swagbucks Los hitos suelen consistir en alcanzar determinados niveles en la granja, completar un número concreto de pedidos o desbloquear funciones específicas. Estos objetivos se integran a la perfección en la progresión normal del juego, lo que significa que no tienes que hacer nada fuera de lo habitual para ganar puntos.

Los aficionados a los simuladores de granja que prefieran una jugabilidad relajada con un progreso visible y tangible descubrirán que este juego encaja a la perfección en su rutina diaria. Ese ritmo relajado convierte a Farmville 3 en uno de los mejores juegos de Swagbucks para aquellos jugadores que prefieren las visitas rutinarias en lugar de jugar sin descanso.

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Cómo elegir los mejores juegos de Swagbucks para ti

Para elegir los juegos adecuados de la aplicación Swagbucks, debes tener en cuenta el tipo de juego y adaptarlo a tu tiempo libre y tus preferencias. Utiliza la tabla de decisión que aparece a continuación para encontrar tu punto de partida:

Tu situación Mejor coincidencia Why Entre 15 y 30 minutos al día, a un ritmo tranquilo Bingo Blitz, Solitaire Smash Sesiones ágiles, hitos rápidos Entre 30 y 60 minutos al día, como los rompecabezas Swagbucks Mahjong, Solitaire Smash Ritmo tranquilo, sin rivales Más de una hora al día, me encanta la estrategia La llamada de los dragones, La ciudad helada Límite máximo de pago más alto ¿Quieres progresar sin esfuerzo? Ever Legion, La era de las monedas Mecánica de inactividad, poca presión para registrarse ¿Eres nuevo en las ofertas de juegos de Swagbucks? Bingo Blitz, Monopoly Go Reglas sencillas, objetivos adaptados a los principiantes

Potencial de ingresos depende del tiempo que le dediques y del tipo de juego. A la hora de evaluar los mejores juegos de Swagbucks, ten esto en cuenta:

Juegos de estrategia como La llamada de los dragones cuestan más, pero requieren semanas de juego constante

Juegos casuales como Bingo Blitz pagar menos, pero te permite alcanzar tus objetivos en cuestión de días

Calcula una tarifa por hora aproximada dividiendo el importe de la oferta entre el tiempo estimado para completar el trabajo

La adecuación al género es más importante de lo que crees. Si te obligas a seguir jugando a un juego que no te gusta, resulta casi imposible aguantar el tiempo suficiente como para poder cobrar.

Aquí tienes una breve guía de géneros y juegos:

Rompecabezas → Solitaire Smash, Swagbucks Mahjong

→ Solitaire Smash, Swagbucks Mahjong Estrategia → La llamada de los dragones, La ciudad helada

→ La llamada de los dragones, La ciudad helada Casual / de espera → La era de las monedas, Ever Legion

→ La era de las monedas, Ever Legion Sesiones breves → Bingo Blitz, Monopoly Go

Antes de instalar nada, comprueba estas tres cosas:

Requisitos de los hitos — Incluso los mejores Swagbucks Los juegos tienen requisitos específicos para cada oferta, así que compruébalos antes de empezar, ya que en algunos hay que alcanzar niveles altos o pasar semanas jugando. Disponibilidad regional — Comprueba también tu ubicación con respecto a la Swagbucks lista de países admitidos, ya que la disponibilidad de los juegos depende de tu región. Antes de comprometerte con cualquier juego, consulta la Swagbucks Consulta la lista de países disponibles para comprobar si tu región ofrece las promociones concretas que te interesan. Requisitos de gasto — La mayoría de los títulos funcionan como Swagbucks Juegos gratuitos en los que no es necesario realizar ninguna compra para desbloquear objetivos, pero compruébalo antes de instalarlos.

Si quieres una lista específica de opciones más sencillas, consulta nuestra guía sobre el Los juegos más fáciles de Swagbucks indica cuáles son los que ofrecen pagos más rápidos con el menor esfuerzo. Identificar los más fáciles Swagbucks Empezar por juegos que se adapten a tu nivel te ayuda a ganar confianza antes de lanzarte a partidas más largas.

Lista de países en los que Swagbucks está disponible – Dónde se puede utilizar la plataforma

Swagbucks opera en un número limitado de países. Comprender el Swagbucks Consultar la lista de países disponibles antes de registrarte te ayuda a evitar sorpresas en cuanto a la disponibilidad de las ofertas o los métodos de pago.

Países en los que Swagbucks está totalmente disponible:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Australia

Irlanda

Alemania

Francia

India (ofertas limitadas)

La disponibilidad de la oferta de New Zealand Game puede variar incluso dentro de los países en los que está disponible, dependiendo de tu dispositivo y tu región.

The Swagbucks La lista de países en los que se ofrecen promociones específicas para cada juego es más reducida que la disponibilidad general de la plataforma; por lo general, Estados Unidos y el Reino Unido cuentan con la mayor variedad. Si te encuentras fuera de estas regiones, consulta la sección «Descubrir» tras registrarte para comprobar qué ofertas de juegos están disponibles en tu zona.

Pasos necesarios y consejos para empezar a aprovechar las ofertas de juegos de Swagbucks

A continuación te indicamos los pasos que debes seguir y los mejores consejos para empezar a aprovechar las ofertas de juegos de Swagbucks.

Paso 1: Crea tu cuenta

Regístrate a través de la Swagbucks sitio web o aplicación móvil utilizando tu dirección de correo electrónico. El proceso dura unos minutos y no requiere datos de pago. Antes de registrarte, comprueba que tu país aparece en la Swagbucks Lista de países admitidos para asegurarte de que puedes acceder a las ofertas de juegos.

Paso 2: Encuentra las ofertas adecuadas

Una vez que hayas iniciado sesión, ve a la sección «Descubrir» y echa un vistazo a las opciones disponibles Swagbucks Juegos para móviles por categoría.

Antes de instalar nada, comprueba que cada oferta cumpla con lo siguiente:

Fecha límite —cuánto tiempo tienes para terminarlo

—cuánto tiempo tienes para terminarlo Requisitos de nivel — el hito exacto necesario para obtener la recompensa

— el hito exacto necesario para obtener la recompensa Requisito de gasto — si se requieren compras dentro de la aplicación

— si se requieren compras dentro de la aplicación Disponibilidad regional — No todas las ofertas están disponibles en todos los países

Paso 3: Empieza con los juegos adecuados

Empieza con opciones aptas para principiantes, como Solitaire Smash or Bingo Blitz para entender cómo Swagbucks Hay ofertas de trabajo relacionadas con los videojuegos. Estas se encuentran entre las más fáciles Swagbucks juegos que completar y que te dan un una buena base antes de pasar a ofertas más largas. Empezar por estas también te ayuda a comprender qué es lo que distingue a las mejores Swagbucks juegos de ofertas que no merecen la pena.

Juego ¿Por qué empezar por aquí? Solitaire Smash Sesiones breves, estructura de hitos sencilla Bingo Blitz Rondas rápidas, requisitos mínimos Swagbucks Mahjong Sin rivales, ritmo relajado

Si quieres conocer más a fondo el juego por dinero, consulta nuestra guía sobre el las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real.

Paso 4: Instálalo correctamente (este es el paso más importante)

InstalarSwagbucks juegos para móviles a través de la enlaces a la aplicación oficial o al sitio web en lugar de hacerlo directamente desde las tiendas de aplicaciones. Utilizar un método de instalación incorrecto es la razón más habitual por la que a los usuarios no se les reconocen los hitos completados.

Paso 5: Protege tus avances

Lleva un seguimiento de tu progreso manualmente mediante hacer capturas de pantalla de tu nivel actual y compararlo con los requisitos de la oferta. Esto te servirá como prueba en caso de que Swagbucks no abone automáticamente los puntos en tu cuenta al completar un hito.

Paso 6: Evita los gastos innecesarios

La mayoría de los títulos funcionan como Swagbucks juegos gratuitos, así que evita gastar dinero real a menos que una oferta lo exija específicamente y la ganancia supere claramente tu inversión. La mayoría Swagbucks Las ofertas de juegos de esta lista incluyen una ruta gratuita si sigues al pie de la letra los requisitos de los hitos.

Cuando estés listo para retirar tus fondos, nuestra guía sobre Cómo retirar dinero de Swagbucks incluye todos los métodos de pago, los importes mínimos y los plazos de tramitación.

Alternativas a Swagbucks que vale la pena tener en cuenta

Si quieres ganar recompensas jugando más allá de Swagbucks, hay algunas plataformas que destacan por diferentes motivos.

Snakzy es una plataforma «play-to-earn» diseñada específicamente en torno a retos de videojuegos y recompensas en dinero real. Funciona de forma diferente a Swagbucks en el sentido de que se compite en pruebas de habilidad en lugar de alcanzar hitos en el juego, y el importe medio del primer retiro de fondos entre los usuarios es €27.70 en un plazo aproximado de 6,5 días de instalación. La plataforma realiza los pagos a través de Más de 100 paísesy ofrece un bono de bienvenida de 10 dólares al registrarte.

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Agitado te permite ganar dinero al alcanzar hitos en más de 150 juegos para móvil con un Retirada mínima de 1 $ y retiradas inmediatas. Funciona bien junto con Swagbucks ofertas de juegos, ya que puedes publicar ofertas desde ambas plataformas al mismo tiempo en diferentes juegos.

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Para ver una comparación completa de plataformas similares a Swagbucks, consulta nuestra guía sobre aplicaciones como Swagbucks para comparar los porcentajes de pago, la oferta de juegos y las opciones de retirada de fondos en las principales aplicaciones de recompensas.

¿Qué juegos de Swagbucks merecen la pena en este momento?

Los 10 mejoresSwagbucks Los juegos de esta lista abarcan un abanico tan amplio que la mayoría de los jugadores podrán encontrar varias opciones que se adapten a sus intereses y horarios. Opciones para jugar de forma ocasional como Bingo Blitz and Solitaire Smash recibir el pago más rápido y con menos esfuerzo, mientras que títulos más profundos como La llamada de los dragones and Ciudad helada pagar más, pero exigir un compromiso constante a lo largo del tiempo.

Empieza con uno o dos juegos en lugar de aceptar varias ofertas a la vez. Una vez que comprendas cómo funciona el sistema de seguimiento y hitos, podrás ampliar a otros títulos sin perder de vista los requisitos. Céntrate en los juegos que realmente te gustaría jugar, independientemente de la recompensa, ya que jugar de forma constante es lo que te permite cobrar. Lo mejor Swagbucks Los juegos que realmente captan tu atención el tiempo suficiente como para conseguir un premio no son solo los que, sobre el papel, ofrecen mayores ganancias.

Swagbucks añade nuevas ofertas de juegos con regularidad, por lo que echar un vistazo a la sección «Descubrir» cada pocas semanas te permite encontrar nuevas oportunidades. La plataforma lleva años funcionando de forma fiable, lo que la convierte en una base de confianza para cualquiera que quiera generar ingresos adicionales a través de los videojuegos. Visitarla con regularidad te ayuda a encontrar las mejores Swagbucks juegos disponibles en este momento, incluidas ofertas de temporada con premios más elevados. A lo largo del año aparecen nuevas ofertas de juegos de Swagbucks de diferentes géneros, por lo que siempre hay algo nuevo que merece la pena probar.

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