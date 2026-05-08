Mistplay-Spiele-Liste: Die 10 besten kostenlosen Android-Spiele, mit denen man echte Geldprämien verdienen kann

Die Mistplay-Spielleiste ist der ideale Ausgangspunkt für alle, die durch das Spielen kostenloser Android-Spiele Geschenkkarten oder PayPal-Guthaben verdienen möchten. Die Mistplay-Spielleiste umfasst eine Treueprämien-App, die dir für jede Minute, die du mit dem Spielen ausgewählter Handyspiele verbringst, „Units“ gutschreibt. Diese „Units“ kannst du gegen reale Prämien einlösen, sobald du die Mindestschwelle erreicht hast. Mehr erfahren Ob Mistplay seriös ist Das ist das Erste, was die meisten neuen Nutzer überprüfen, und die kurze Antwort lautet: Ja, es lohnt sich.

Dieser Leitfaden stellt die 10 besten Titel aus der aktuellen Mistplay-Spielleiste vor, die kostenlos und in der App verfügbar sind. Außerdem erfährst du, wie das Verdienstsystem funktioniert, welche realistischen Auszahlungserwartungen du haben kannst und was du tun kannst, wenn dir die Verdienstgeschwindigkeit zu langsam erscheint.

Mistplay ist nur für Android verfügbar, und die vollständige Mistplay-Spieleliste variiert je nach Region. Die folgenden 10 Spiele gehören zu den Titeln, die in den unterstützten Märkten auf der Mistplay-Spieleliste am häufigsten verfügbar sind und die höchsten Einnahmen erzielen; Ihr individueller Spielekatalog kann jedoch geringfügig davon abweichen.

Die vollständige Mistplay-Spielleiste – Die Top 10 der kostenlosen Android-Spiele, sortiert nach Verdienstpotenzial

Die Spiele auf dieser Mistplay-Liste wurden anhand von vier Faktoren ausgewählt: der Grundverdienstrate pro Sitzung, der Häufigkeit von Boosts (wie oft der Titel einen Multiplikator von 2x bis 16x erhält), der Zeit bis zum Erreichen der Verdienstobergrenze auf Level 20 und der allgemeinen Spieleraktivität. Die Mistplay-Liste enthält kostenlose Spiele, die Level 20 schnell erreichen, und die dennoch hier aufgeführt werden können, wenn ihre Verdienstrate während des aktiven Zeitfensters hoch genug ist, um die kurze Spielzeit zu rechtfertigen.

Jeder Eintrag in der untenstehenden Mistplay-Spielleiste enthält Angaben dazu, wann man spielen sollte, wie viel Zeit man hat, bevor die Level-20-Obergrenze erreicht ist, und ob sich das Spiel als „Idle-Earn“-Spiel eignet. Nutze diese Mistplay-Spielleiste, um eine möglichst effiziente tägliche Spielrotation zusammenzustellen.

Mistplay – Kurze Vor- und Nachteile, bevor du loslegst

Bevor wir uns die einzelnen Spiele auf der Mistplay-Spieleliste genauer ansehen, hier ein ehrlicher Überblick darüber, worauf Sie sich einlassen.

Vorteile Nachteile Über 400 Spiele zur Auswahl Nur für Android, keine iOS-Version Für die Anmeldung ist keine Kreditkarte erforderlich Tägliche Verdienstgrenze von 2 Stunden pro Spiel Werbefreies Erlebnis innerhalb der App Einheiten verfallen nach 180 Tagen Inaktivität Einlösung von PayPal-Guthaben und Geschenkkarten Verdienstobergrenze der Stufe 20 pro Spiel Funktioniert passiv im Leerlauf Das Spielangebot und die Multiplikatoren variieren je nach Region Der Download und die Nutzung sind völlig kostenlos Der übliche Verdienst liegt zwischen 0,50 und 1,50 Dollar pro aktiver Stunde

Mistplay ist in etwa 12 Ländern verfügbar, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland, Frankreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Singapur und Neuseeland. Sollte Ihr Land nicht auf dieser Liste stehen, werden Sie bei der Installation von der App darauf hingewiesen.

1. Coin Master – Hohe Multiplikatoren und eine der schnellsten Sammelraten auf der Mistplay-Spielleiste

Coin Master ist eine Mischung aus Spielautomat und Dorfaufbau-Spiel, das in der Mistplay-Spieleliste regelmäßig zu den umsatzstärksten Titeln zählt.

Dieser Titel aus der Mistplay-Spieleliste taucht häufig bei Boost-Events auf, manchmal mit Multiplikatoren, die die Verdienstgeschwindigkeit weit über die aller anderen Titel hinaus steigern. Typische Spielsitzungen erreichen das tägliche 2-Stunden-Limit, bevor man es überhaupt bemerkt, also sollte man diesem Titel Vorrang einräumen Coin Master an jedem Tag, an dem ein Boost aktiv ist. Mistplay-Spiele wie „Coin Master“ bieten die höchsten Mistplay-Belohnungen, wenn beim Spielen ein Multiplikator-Boost aktiv ist, weshalb dieses Spiel an jedem Spieltag unbedingt Priorität haben sollte.

Beste Spielzeit: Während aktiver Boost-Aktionen (den aktuellen Multiplikator findest du in der App)

Während aktiver Boost-Aktionen (den aktuellen Multiplikator findest du in der App) Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 3 bis 5 Tage bei normalem Gebrauch

3 bis 5 Tage bei normalem Gebrauch Leerlauf-freundlich: Teilweise während der Abklingzeiten von Gebäudeverbesserungen

2. Candy Crush Soda Saga – Tägliche Einheiten für Spieler mit kurzen Spielsitzungen

Candy Crush Soda Saga bietet konstante, vorhersehbare Erträge pro Einheit, ohne die Schwankungen, die bei Strategiespielen auftreten können. Das Format mit kurzen Levels passt gut zum täglichen 2-Stunden-Limit, da man mehrere Levels in einer Sitzung absolvieren kann, ohne dass es zu langen Wartezeiten zwischen den Aktionen kommt. Es ist eine der besseren Optionen auf der Mistplay-Spiele-Liste für Mistplay-Belohnungen, wenn man nur wenig Zeit pro Tag zum Spielen hat, denn selbst eine 20-minütige Sitzung bringt eine beachtliche Stückzahl ein. Dieser Eintrag im kostenlosen Katalog der Mistplay-Spiele-Liste ist eine zuverlässige Wahl für Spieler, die Puzzlespiele bevorzugen.

Beste Spielzeit: Täglich, als fester Bestandteil der landwirtschaftlichen Routine

Täglich, als fester Bestandteil der landwirtschaftlichen Routine Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 7 bis 10 Tage

7 bis 10 Tage Leerlauf-freundlich: Nein, erfordert aktive Eingabe pro Level

3. Merge Dragons – Hohe passiven Einnahmen bei längeren Spielsitzungen

Merge Dragons ist ein entspannendes Merge-and-Collect-Puzzlespiel, das Idle-Mechaniken mit aktiver Strategie verbindet. Da das Spiel im Hintergrund weiterläuft, während du dich anderweitig beschäftigst, kannst du auch während Pausen in deiner Spielsitzung mit minimalem Aufwand GXP sammeln. Die Verdienstrate pro Minute ist zwar niedriger als bei den Titeln mit Boost auf der Mistplay-Spielleiste, aber dank der Idle-Komponente kannst du es neben einer anderen App laufen lassen und trotzdem den ganzen Tag über Einheiten sammeln. Unter den kostenlosen Titeln auf der Mistplay-Spielleiste bietet Merge Dragons eine der besten passiven Verdienstmöglichkeiten und eine zuverlässige Methode, um Mistplay-Belohnungen für das Spielen während der Wartezeiten zu sammeln.

Beste Spielzeit: Als Hintergrundspiel, das läuft, während du aktiv einen optimierten Titel spielst

Als Hintergrundspiel, das läuft, während du aktiv einen optimierten Titel spielst Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 10 bis 14 Tage

10 bis 14 Tage Leerlauf-freundlich: Yes

4. Board Kings – Hohe Verdienstchancen während der Boost-Fenster auf der Mistplay-Spielleiste

Board Kings ist eine Brettspiel-Adaption mit kompetitiven Multiplayer-Raid-Mechaniken. Es bringt während Boost-Events gute Erträge und verfügt über eine ausreichend große aktive Spielerbasis, sodass die Multiplayer-Elemente über mehrere Spielsitzungen hinweg abwechslungsreich bleiben. Außerhalb der Boost-Fenster sinkt die Ertragsrate auf ein moderates Niveau; betrachten Sie es daher nur dann als Priorität auf der Mistplay-Spielleiste, wenn ein Multiplikator aktiv ist. Dieser Eintrag in der Mistplay-Spielleiste eignet sich am besten für kompetitive Spieler, die Spielabläufe im Raid-Stil mögen.

Beste Spielzeit: Während Boost-Veranstaltungen

Während Boost-Veranstaltungen Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 7 bis 10 Tage

7 bis 10 Tage Leerlauf-freundlich: No

5. Mafia City – Durchschnittliche Verdienstrate mit großem Potenzial bei langen Spielsitzungen

Mafia City ist ein Strategiespiel, bei dem es um den Aufbau eines kriminellen Imperiums und das Ressourcenmanagement geht. Es ist zwar nicht das Spiel auf dieser Mistplay-Liste, mit dem man am schnellsten Geld verdienen kann, aber dank seines umfangreichen Fortschrittssystems erreichen die meisten Spieler das tägliche 2-Stunden-Limit, ohne dass ihnen die Aufgaben ausgehen. Das Spiel bietet selten Events mit hohen Multiplikatoren, daher solltest du mit einem stetigen, aber nicht spektakulären Zuwachs an Einheiten rechnen, wenn du dich darauf verlässt. Unter den kostenlosen Optionen der Mistplay-Spiele mit tiefgehender Strategie ist Mafia City eine gute Wahl für Spieler, die Spaß an langfristigem Fortschritt haben.

Beste Spielzeit: An Tagen, an denen Titel mit höherem Verdienstpotenzial nicht besonders gefördert werden

An Tagen, an denen Titel mit höherem Verdienstpotenzial nicht besonders gefördert werden Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 14 bis 21 Tage

14 bis 21 Tage Leerlauf-freundlich: Teilweise während der Bau- und Aufwertungszeiten

Wenn die Mindestauszahlung von 5 $ bei Mistplay erscheint einem am Anfang viel zu weit entfernt, Freecash Es lohnt sich, diese Plattform parallel zu Ihrer aktuellen Mistplay-Spieleliste zu nutzen, da es hier keine Mindestverdienstgrenze vor der ersten Auszahlung gibt.

Freecash ist eine Prämienplattform, auf der du Punkte sammelst, indem du Spielangebote, App-Downloads, Umfragen und kurze Aufgaben auf Android-Geräten absolvierst. Im Gegensatz zu Mistplay, wofür man 1.800 Einheiten benötigt, bevor man etwas einlösen kann, Freecash Hier kannst du dir schon ab 1 $ über PayPal, Geschenkkarten oder Kryptowährung Geld auszahlen lassen. Die Plattform bietet jederzeit über 3.000 Spiel- und App-Angebote an. Wenn also ein bestimmtes Angebot ausläuft, kannst du zu einem anderen wechseln, ohne den Schwung zu verlieren.

LaufenFreecash neben deiner Mistplay-Spieleliste ist dies besonders nützlich, sobald sich Spiele der GXP-Obergrenze von Level 20 nähern, da man bei diesen Titeln keine Punkte mehr sammelt Mistplay aber dennoch Punkte erzielen Freecash während derselben Sitzung.

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6. Der Aufstieg der Königreiche – Hohe Nutzeraktivität und zuverlässige Verdienstmöglichkeiten in jeder Spielsitzung auf der Mistplay-Spielleiste

Der Aufstieg der Königreiche ist ein Echtzeit-Strategiespiel zum Aufbau einer Zivilisation mit einer großen aktiven Spielergemeinschaft. Die Verdienstrate ist moderat, und das Spiel bietet genügend Tiefe, um die Spielsitzungen während des gesamten täglichen 2-Stunden-Fensters produktiv zu gestalten, ohne dass Monotonie aufkommt. Es taucht nicht häufig in Events mit hohen Multiplikatoren auf, aber es bringt in jeder einzelnen Sitzung beständig Einnahmen. Für Spieler, die eine Mistplay-Spielleiste mit freier Rotation aufbauen, deren Schwerpunkt auf Strategiespielen liegt, ist „Der Aufstieg der Königreiche“ eine verlässliche tägliche Einnahmequelle und eine beständige Quelle für Mistplay-Belohnungen beim langfristigen Spielen.

Beste Spielzeit: Täglich, als regelmäßiges Spiel

Täglich, als regelmäßiges Spiel Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 21 bis 28 Tage

21 bis 28 Tage Leerlauf-freundlich: Teilweise während der Bau- und Forschungszeiten

7. Harry Potter: Hogwarts Mystery – Solide Umsatzzahlen dank fortschreitender Handlung

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein narratives Rollenspiel, das im Harry-Potter-Universum spielt. Durch den aufgeschlüsselten Handlungsverlauf erhält jede Spielsitzung ein klares Ziel, wodurch die Spieler während des gesamten Verdienstzeitraums motiviert bleiben, anstatt sich mit mechanischem Grinden aufzuhalten. Das System zum Auffüllen der Energie sorgt für natürliche Pausenpunkte, die es dir erleichtern, dieses Spiel in die tägliche Rotation einer Liste mit mehreren Mistplay-Spielen einzubauen. Unter den narrativen Spielen im kostenlosen Katalog von Mistplay sticht dieser Titel durch seine anhaltende Faszination hervor.

Beste Spielzeit: Während der Ladezyklen

Während der Ladezyklen Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 14 bis 21 Tage

14 bis 21 Tage Leerlauf-freundlich: Teilweise während der Abklingzeiten der Energieauffüllung

8. Monopoly GO – Schnelles Geldverdienen mit hoher Boost-Häufigkeit auf der Mistplay-Spielleiste

„Monopoly GO“ ist eine rasante Mobilversion des klassischen Brettspiels rund um den Immobilienhandel und gehört zu den am häufigsten gepushten Titeln in der Mistplay-Spielleiste. Die Spielrunden füllen sich schnell, und an den gepushten Tagen lassen sich besonders viele Punkte sammeln, was das Spiel zu einem zuverlässigen Ankerpunkt für die tägliche Rotation jeder Mistplay-Spielleiste macht. Die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Titeln wie „Monopoly GO“ summieren sich aufgrund der hohen Multiplikatorhäufigkeit schneller als bei den meisten anderen Titeln.

Falls Sie sich auch auf anderen Prämienplattformen Spiele wie „Monopoly GO“ ansehen, die besten Swagbucks-Spiele Der Leitfaden stuft es auch dort als eines der umsatzstärksten Spiele ein, sodass das gleichzeitige Spielen auf beiden Plattformen eine echte Option darstellt. Zu den weiteren Spielen wie „Monopoly GO“ auf konkurrierenden Prämien-Apps gehören „Coin Master“ und „Board Kings“, die beide ebenfalls auf dieser Mistplay-Spielleiste aufgeführt sind und auf alternativen Plattformen gut vergütet werden.

Beste Spielzeit: Jederzeit, aber besonders während aktiver Boosts

Jederzeit, aber besonders während aktiver Boosts Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 5 bis 7 Tage

5 bis 7 Tage Leerlauf-freundlich: No

9. King’s Throne: Royal Delights – Lange Spielzeit mit einer der besten Level-Cap-Zeitpläne auf der Mistplay-Spielleiste

Königsthron: Königliche Köstlichkeiten ist ein mittelalterliches Königreichs-Management-Spiel mit integrierten Mechaniken für Romantik und politische Entwicklung. Aufgrund seines tiefgehenden Fortschrittssystems dauert es deutlich länger, die Verdienstgrenze von Level 20 zu erreichen, als bei den meisten Titeln auf der Mistplay-Spielleiste, was dem Spiel eine der besten langfristigen Verdienstmöglichkeiten verschafft. Wenn Sie ein kostenloses Spiel aus der Mistplay-Liste suchen, das wochenlang produktiv bleibt, ohne dass Sie Ihre Rotation zurücksetzen müssen, ist dies die beste Wahl. Die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Spielen wie King’s Throne sammeln sich über Wochen hinweg stetig an.

Beste Spielzeit: Während der Timer im Leerlauf, als Spiel mit ständig aktiver Sitzung

Während der Timer im Leerlauf, als Spiel mit ständig aktiver Sitzung Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 21 bis 30 Tage

21 bis 30 Tage Leerlauf-freundlich: Yes

10. Mob-Kontrolle – Kurze Füll-Sessions zum Abschluss Ihres täglichen Verdienstfensters

Massenkontrolle ist ein lockeres Spiel im Arcade-Stil, bei dem die Spieler wachsende Menschenmengen durch Hindernisparcours lenken. Die Spielrunden sind kurz und in sich abgeschlossen, was es zu einem praktischen Spiel für die letzten 20 bis 30 Minuten einer täglichen Spielsitzung macht, wenn man die Obergrenze der Titel auf der primären Mistplay-Spielleiste bereits erreicht hat. Man verdient zwar nicht so schnell wie bei „Boosted“-Spielen, aber es füllt die verbleibende Spielzeit effektiv aus, ohne dass eine Einrichtung erforderlich ist. Als kostenlose Option auf der Mistplay-Spielleiste für Gelegenheitsspieler lässt sich Mob Control leicht in jede tägliche Spielrotation integrieren.

Beste Spielzeit: Am Ende der täglichen Sitzungen, um die verbleibende Spielzeit zu nutzen

Am Ende der täglichen Sitzungen, um die verbleibende Spielzeit zu nutzen Zeit bis zur Erreichung der Stufe 20: 5 bis 7 Tage

5 bis 7 Tage Leerlauf-freundlich: No

So funktionieren die Belohnungen bei Mistplay – Einheiten, Verdienstgrenzen und was man realistisch gesehen verdienen kann

Das Verständnis der Mistplay Das Belohnungssystem ist es, was Nutzer, die regelmäßig Auszahlungen vornehmen, von denen unterscheidet, die nach der ersten Woche aufgeben. Die Mistplay-Spiele, die in der App als kostenlose Optionen aufgeführt sind, werden alle in „Units“ vergütet, und diese „Units“ sind deine Währung für Einlösungen. Ein realistischer Blick auf die Mistplay-Belohnungen für das Spielen zeigt, dass die Verdienste zwar bescheiden, aber real sind, wobei die meisten Nutzer zwischen 0,50 $ und 1,50 $ pro aktiver Stunde, je nach Spiel und je nachdem, ob ein Boost aktiv ist. Die Mistplay-Belohnungen variieren je nach Titel, weshalb es wichtig ist, die richtigen Spiele aus dieser Mistplay-Spielleiste auszuwählen.

So funktionieren die Kernmechaniken im Einzelnen:

Grundvergütung: Für jedes Spiel auf der Mistplay-Spielleiste erhältst du GXP basierend auf der aktiven Spielzeit, die in Einheiten umgewandelt wird. Der Umrechnungskurs hängt vom jeweiligen Spiel ab und davon, wie weit du in diesem Titel bereits fortgeschritten bist.

Für jedes Spiel auf der Mistplay-Spielleiste erhältst du GXP basierend auf der aktiven Spielzeit, die in Einheiten umgewandelt wird. Der Umrechnungskurs hängt vom jeweiligen Spiel ab und davon, wie weit du in diesem Titel bereits fortgeschritten bist. Tägliche Verdienstobergrenze von 2 Stunden pro Spiel: Dies ist der Aspekt, der am häufigsten missverstanden wird Mistplay. Bei jedem Spiel werden nach zwei Stunden Spielzeit an einem Tag keine GXP mehr gutgeschrieben. Die App erfasst zwar weiterhin deine Spielzeit, aber dein GXP-Guthaben steigt nach Erreichen dieser Schwelle nicht mehr an. Erfahrene Nutzer wechseln täglich zwischen drei bis vier Spielen aus der Mistplay-Spieleliste hin und her, um auch über die Obergrenze pro Spiel hinaus weiter GXP zu sammeln.

Dies ist der Aspekt, der am häufigsten missverstanden wird Mistplay. Bei jedem Spiel werden nach zwei Stunden Spielzeit an einem Tag keine GXP mehr gutgeschrieben. Die App erfasst zwar weiterhin deine Spielzeit, aber dein GXP-Guthaben steigt nach Erreichen dieser Schwelle nicht mehr an. Erfahrene Nutzer wechseln täglich zwischen drei bis vier Spielen aus der Mistplay-Spieleliste hin und her, um auch über die Obergrenze pro Spiel hinaus weiter GXP zu sammeln. Verdienstobergrenze auf Stufe 20: Unabhängig vom Tageslimit gibt es für jedes Spiel eine Obergrenze für die GXP-Verdienste auf Stufe 20. Sobald du in einem Titel Stufe 20 erreicht hast, trägt dieses Spiel praktisch nicht mehr zu deinem GXP-Guthaben bei. Nur wenn du regelmäßig neue Spiele aus der Mistplay-Spieleliste auswählst, kannst du deine Verdienstdynamik langfristig aufrechterhalten.

Unabhängig vom Tageslimit gibt es für jedes Spiel eine Obergrenze für die GXP-Verdienste auf Stufe 20. Sobald du in einem Titel Stufe 20 erreicht hast, trägt dieses Spiel praktisch nicht mehr zu deinem GXP-Guthaben bei. Nur wenn du regelmäßig neue Spiele aus der Mistplay-Spieleliste auswählst, kannst du deine Verdienstdynamik langfristig aufrechterhalten. Boost-Multiplikatoren: Mistplay bietet regelmäßig Multiplikator-Boosts für ausgewählte Titel aus der Mistplay-Spieleliste an. Dabei handelt es sich um Werbeaktionen und nicht um eine garantierte Funktion, was bedeutet, dass es vorkommen kann, dass Sie mehrere Spielsitzungen absolvieren, ohne bei einem bestimmten Spiel einen Multiplikator zu erhalten. Wenn für einen Titel, der Ihnen gefällt, ein Boost aktiv ist, sollten Sie diesem an diesem Tag Vorrang einräumen.

Mistplay bietet regelmäßig Multiplikator-Boosts für ausgewählte Titel aus der Mistplay-Spieleliste an. Dabei handelt es sich um Werbeaktionen und nicht um eine garantierte Funktion, was bedeutet, dass es vorkommen kann, dass Sie mehrere Spielsitzungen absolvieren, ohne bei einem bestimmten Spiel einen Multiplikator zu erhalten. Wenn für einen Titel, der Ihnen gefällt, ein Boost aktiv ist, sollten Sie diesem an diesem Tag Vorrang einräumen. Täglicher Serienbonus: Wenn du dich täglich einloggst und spielst, baust du eine Serie auf, die deine Mistplay-Belohnungsrate um einen sich kumulierenden Bonus erhöht. Die Serie wird zurückgesetzt, wenn du auch nur einen Tag auslässt.

Mistplay-Statusstufen – Wie Treuestufen Ihre Verdienstchancen steigern

Mistplay verfügt über ein Status-Stufensystem, das die meisten Nutzer erst nach wochenlangem Spielen entdecken: Bronze, Silber, Gold und Platin. Höhere Stufen schalten Verdienstmultiplikatoren frei (1,1-fach bei Silber, bis zu 1,25-fach bei Platin), die sich mit allen aktiven Boost-Multiplikatoren addieren, die für ein Spiel aus der Mistplay-Spieleliste gelten. Die Stufen werden durch regelmäßiges Spielen und In-App-Aktivitäten im Laufe der Zeit erreicht, nicht durch Käufe. Tägliche Nutzer erreichen in der Regel innerhalb der ersten Wochen die Stufe Silber, was die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Spielen aus dem gesamten kostenlosen Mistplay-Spielekatalog deutlich erhöht.

So funktioniert das Mistplay-Empfehlungsprogramm

Mistplay bietet ein Empfehlungsprogramm, bei dem du Bonuspunkte erhältst, sobald ein von dir geworbener Freund in einem beliebigen Spiel Checkpoint 5 erreicht. Teile deinen Empfehlungslink über die App-Einstellungen. Der geworbene Nutzer muss diesen Checkpoint erreichen, damit du den Bonus erhältst. Leite ihn daher zu einem der Spiele aus der obigen Mistplay-Liste weiter, in denen sich Punkte schneller sammeln lassen, um seinen Fortschritt zu beschleunigen und dir deinen Mistplay-Bonus zu sichern.

Realistische Verdienstmöglichkeiten bei Mistplay – Ehrliche Vergleichswerte

Verdienen mitMistplay Das stimmt zwar, aber es geht nicht schnell. Die Mistplay-Prämien für das Spielen von Spielen summieren sich über mehrere Sitzungen hinweg, und hier ist, was man laut dokumentierten Nutzerdaten erwarten kann:

Geschenkgutschein im Wert von 5 $ (1.800 Stück): Etwa 6 bis 12 Stunden aktives Spielvergnügen, je nach Boosts

Etwa 6 bis 12 Stunden aktives Spielvergnügen, je nach Boosts Geschenkgutschein im Wert von 10 $ (3.000 Stück): In der Regel 12 bis 20 Stunden, verteilt auf 3 bis 7 Tage mit regelmäßigen Sitzungen

In der Regel 12 bis 20 Stunden, verteilt auf 3 bis 7 Tage mit regelmäßigen Sitzungen Stundensatz: Etwa 0,50 bis 1,50 Dollar pro Stunde, wobei bei Sessions mit Boost das obere Ende der Spanne erreicht wird

Für Strategien, die auf das obere Ende dieses Bereichs abzielen, Wie man bei Mistplay Geld verdienen kann behandelt fortgeschrittene Sitzungstechniken ausführlich. Sie können auch nachsehen Wie lange dauert es, bis man bei Mistplay 10 Dollar verdient? für eine vollständige Aufschlüsselung der Zeitachse nach Spielstil.

Wenn die0,50 bis 1,50 DollarStundensatz fürMistplay ist niedriger, als du erwartet hast, Snakzy Es lohnt sich, dies als lukrative Ergänzung zu Ihren bestehenden Mistplay-Spielsitzungen zu nutzen. Snakzy ist eine Cashback- und Prämien-App, die dich für das Absolvieren von Spielangeboten und App-Installationen bezahlt, und zwar in der Regel zu Sätzen, die deutlich über dem liegen, was Mistplay in wie viel Dollar das umgerechnet entspricht.

Neue Nutzer erhalten ein 10 $ Willkommensbonus bei der Anmeldung, und laut den dokumentierten Plattformdaten liegt die durchschnittliche erste Auszahlung bei 27,70 $, die nach etwa 6,5 Tagen aktiver Nutzung erreicht wird. Auszahlungen werden über PayPal, Geschenkkarten und Direktüberweisung – ohne Mindestbestellmenge, die zwischen Ihren Einnahmen und Ihrem Geldbeutel steht.

Am praktischsten ist es, die Rotation deiner bestehenden Mistplay-Spiele-Liste für Titel, die dir gefallen, weiterlaufen zu lassen und Snakzy wegen der hochwertigeren Spielangebote, die es zusätzlich bietet. Die beiden Plattformen werden unabhängig voneinander betrieben und konkurrieren nicht um die gleiche Spielzeit, wenn Sie Ihre täglichen Gewinne auf beide verteilen.

★ 10 $ WILLKOMMENSBONUS (DURCHSCHNITTLICHE ERSTE AUSZAHLUNG 27,70 $ IN CA. 6,5 TAGEN) Snakzy Verdiene Geld mit Snakzy

So wählst du die besten Mistplay-Spiele für deine Verdienstziele aus

Nicht jedes Spiel auf der Mistplay-Spielleiste bringt jedem Nutzer die gleichen Punkte ein. Deine optimale tägliche Spielauswahl hängt davon ab, wie viel Zeit du täglich zur Verfügung hast, welche Genres dich lange genug fesseln, um die 2-Stunden-Obergrenze zu erreichen, und welche Titel gerade besonders gut punkten. Die Liste der kostenlosen Spiele in der Mistplay-App umfasst über 400 Titel – wenn du deine Auswahl also mithilfe dieses Leitfadens eingrenzt, sparst du dir stundenlanges Ausprobieren.

Die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Spielen sind am höchsten, wenn du deine Spielrotation an deinen Zeitplan anpasst. Befolge diese Schritte, um aus den kostenlosen Optionen der Mistplay-Spielleiste in der App die effizienteste Spielrotation zusammenzustellen:

Überprüfe zuerst die Boost-Platine:ÖffnenMistplay und schau dir vor Beginn einer Sitzung an, welche Spiele auf der Mistplay-Spielleiste aktive Multiplikatoren haben. Ein 4-facher Multiplikator bei einem normalerweise eher langsamen Titel auf der Mistplay-Spielleiste ist besser als dein Lieblingsspiel mit einem 1-fachen Multiplikator. Spiele zuerst die Spiele mit Boost: Boost-Fenster laufen ab, daher solltest du die Titel aus der Liste der geboosteten Mistplay-Spiele gleich zu Beginn deiner Sitzung spielen, wenn deine Aufmerksamkeit am größten ist. Wechseln Sie täglich zwischen 3 bis 4 Spielen ab: Durch die tägliche Obergrenze von zwei Stunden bleibt Ihr Gesamtverdienstfenster viel länger offen, wenn Sie mehrere Spiele aus der Mistplay-Spieleliste nutzen, anstatt sich nur auf ein einziges zu konzentrieren. Wähle Spiele aus, die du auch wirklich zwei Stunden lang spielen wirst: Die Verdienstquote ist bedeutungslos, wenn du ein Spiel aus der Mistplay-Liste nach 20 Minuten beendest. Wähle Titel aus, die deinem Spielgeschmack entsprechen. Vermeide es, einen einzelnen Titel aus der Mistplay-Spielleiste zu schnell auf Level 20 hochzuspielen: Schaffe ein Gleichgewicht zwischen Titeln, die schnell Gewinne abwerfen, und Spielen, in denen der Fortschritt langsamer voranschreitet, die aber länger rentabel bleiben, bevor sie ihre Umsatzgrenze erreichen. Melde dich jeden Tag an, um Serienboni zu erhalten: Die Serien summieren sich, und je länger deine Serie bereits läuft, desto mehr kostet dich ein verpasster Tag. Regelmäßige Anmeldungen maximieren die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Spielen im Laufe der Zeit. Schau in der App nach zeitlich begrenzten Aktionen: Bei saisonalen Events und besonderen Herausforderungen werden Bonuspunkte vergeben, die unabhängig von der regulären GXP-Erfassung in der Mistplay-Spieleliste sind.

Wenn Sie nach einer zweiten Verdienstmöglichkeit suchen, die noch weniger Zeitaufwand erfordert als die Mistplay-Spiele, um Ihre erste Auszahlung zu erhalten, Eine Menge Geld ist eine der benutzerfreundlichsten Optionen für Android-Nutzer.

Eine Menge Geld ist eine Prämien-App mit über 3.000 Spiele- und App-Angebote jederzeit verfügbar, darunter Casual Games, App-Testversionen und kurze Videoangebote. Der wesentliche Unterschied zu Mistplay ist die Mindestauszahlungsgrenze: Eine Menge Geld ermöglicht dir Auszahlungen bereits ab €1im Vergleich zuMistplay‘s€5 ein Mindestbetrag. Dank dieser niedrigen Schwelle eignet sich die App als praktische Testplattform für alle, die zunächst überprüfen möchten, ob tatsächlich Gewinne ausgezahlt werden, bevor sie mehr Zeit in das Spiel investieren. Die App unterstützt sowohl Android als auch iOS und funktioniert somit unabhängig davon, welche Geräte Sie im Alltag nutzen.

LaufenEine Menge Geld Wenn du in einer Sitzung spielst, in der die Titel auf deiner primären Mistplay-Spielleiste bereits das tägliche 2-Stunden-Limit erreicht haben, kannst du so weiter Punkte sammeln, ohne darauf warten zu müssen, dass das Limit am nächsten Tag zurückgesetzt wird.

★ Auszahlung ab 1 $, kein Mindestgewinn, über 3.000 Spiel- und App-Angebote verfügbar Eine Menge Geld Bei Bigcash anmelden

So löst du Mistplay-Prämien ein – Geschenkkarten, PayPal und die 180-Tage-Verfallsregel

Sobald Sie genügend Punkte gesammelt haben, können Sie diese einlösen Mistplay Das Prämienprogramm ist ganz einfach. Mistplay-Prämien gibt es in verschiedenen Formen, und die unten aufgeführten Einlösestufen zeigen genau, wie viele Einheiten Sie für jede Auszahlungsstufe benötigen.

Hier sind die üblichen Einlösestufen:

Erforderliche Einheiten Prämienwert Erhältlich als 1.800 Einheiten €5 Geschenkkarten, PayPal 3.000 Stück €10 Geschenkkarten, PayPal 6.500 Stück €25 Geschenkkarten, PayPal 11.000 Stück €50 Geschenkkarten, PayPal

Zu den Rückkaufoptionen gehören Amazon, Google Play, PlayStation, Xbox, Walmart, Target, Starbucks, Spotify, GameStop, eBay, Visa Prepaid-Karten und PayPal Geldüberweisungen. Die meisten Mistplay-Prämien werden innerhalb von 48 Stunden ausgezahlt, allerdings PayPal Überweisungen können gelegentlich bis zu 5 Werktage dauern.

Die 180-Tage-Regel: Wenn Sie 180 Tage in Folge keine Einheiten sammeln, Mistplay kann Ihr gesamtes Guthaben löschen. Diese Regelung ist in den Nutzungsbedingungen enthalten und wird innerhalb der App nicht besonders hervorgehoben. Wenn Sie eine längere Pause einlegen möchten, lösen Sie Ihre Mistplay-Prämien vor der Unterbrechung ein oder melden Sie sich an, um mindestens eine Einheit zu sammeln, bevor das 180-Tage-Fenster abläuft.

Lohnt sich Mistplay? – Ein Vergleich mit den besten Android-Prämien-Apps

Die Spielauswahl bei Mistplay ist gut, aber Mistplay ist nicht die einzige App, bei der man für das Spielen von Spielen auf Android Geld bekommt. Hier ist ein Vergleich mit den besten Alternativen:

App Plattform Mindestauszahlung Durchschnittlicher Stundensatz Am besten geeignet für Mistplay Nur für Android 5 $ (1.800 Stück) 0,50 bis 1,50 Dollar Android-Spieler, die eine einfache Einrichtung wünschen Snakzy Android, iOS, Web €35 Höher pro aktiver Sitzung Grinder, die schnell echtes Geld wollen Freecash Android, Web €1 1 bis 5 Dollar mit Spielangeboten Gelegenheitsverdiener über verschiedene Angebotsarten hinweg Eine Menge Geld Android, iOS €1 0,50 bis 2 Dollar Auszahlungen mit niedrigen Mindestbeträgen für Geringverdiener

Einen umfassenden Vergleich von mehr als 13 Apps finden Sie in unserem Leitfaden unter Apps wie Mistplay bietet einen Überblick über die besten Alternativen mit detaillierten Vergleichen der Verdienstmöglichkeiten. Wenn Sie sehen möchten, wie sich die Mistplay-Spiele in das Gesamtbild der mobilen Verdienst-Apps einfügen, Spiel-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann stellt die führenden Plattformen nebeneinander gegenüber.

Welche Mistplay-Spiele sind deine Zeit tatsächlich wert?

Die besten Spiele auf der Mistplay-Spielleiste sind diejenigen, die sich gut in deinen Tagesablauf einfügen und dich während des gesamten zweistündigen Verdienstzeitraums bei Laune halten. Die Mistplay-Spielleiste umfasst Spiele, mit denen man schnell Punkte sammeln kann, wie zum Beispiel Monopoly GO and Coin Master die am besten abschneiden, wenn sie geboostet werden. Die Mistplay-Spieleliste umfasst auch Spiele, mit denen man langfristig im Leerlauf Geld verdienen kann, wie zum Beispiel Merge Dragons and Königsthron. Spieler, die nur kurze Spielrunden bevorzugen, werden feststellen, dass Candy Crush Soda Saga and Massenkontrolle aus der Mistplay-Spielleiste am besten in ihren Zeitplan passen. Der Schlüssel liegt darin, eine tägliche Rotation von 3 bis 4 Spielen aus der Mistplay-Spielleiste zusammenzustellen, vor jeder Spielsitzung das Boost-Board zu überprüfen und Spiele aus dem Rotationszyklus zu nehmen, sobald man sich Level 20 nähert.

Die Belohnungen bei Mistplay sind echt, aber eher bescheiden. Die Belohnungen für das Spielen von Spielen liegen bei Mistplay zwischen 0,50 und 1,50 Dollar pro Stunde, was es zu einem Nebenverdienst mit geringem Zeitaufwand das eignet sich für Gelegenheitsspieler, die etwas Zeit übrig haben. Die Mistplay-Belohnungen für das Spielen von Spielen steigen, wenn du dich auf die hervorgehobenen Titel aus dem kostenlosen Mistplay-Spielekatalog konzentrierst. Wenn du bei gleicher Spielzeit höhere Einnahmen erzielen möchtest, Snakzy ist es wert, parallel dazu durchgeführt zu werden Mistplay, da man dort mit einem Willkommensbonus von 10 $ startet und die durchschnittliche erste Auszahlung bei 27,70 $ in etwa 6,5 Spieltagen.

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