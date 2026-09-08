Las 10 mejores plataformas para autónomos, además de Upwork y Fiverr, en 2026

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Las mejores plataformas para autónomos no siempre son los gigantescos mercados que todo el mundo ya conoce. Upwork y Fiverr abarcan una amplia gama de trabajos, pero un diseñador, un desarrollador sénior, un consultor de gestión o un experto científico pueden encontrar oportunidades más relevantes en una plataforma especializada en su campo.

Ahí es donde cobran interés alternativas como Toptal, Malt, YunoJuno y Kolabtree. Toptal acepta a menos del 3 % de los solicitantes, Malt se describe a sí misma como el mayor mercado de autónomos de Europa, con más de 800 000 autónomos, y Kolabtree se centra en expertos científicos y técnicos en lugar de en trabajos esporádicos generales.

Esta guía compara las mejores plataformas para autónomos más allá de las habituales Upwork y Fiverr. Estos sitios web para autónomos y redes de talento abarcan diferentes profesiones, regiones, barreras de acceso, estructuras de tarifas y tipos de clientes , por lo que el objetivo es encontrar la red que se adapte al trabajo que ya sabes realizar.

¿Merece la pena utilizar plataformas alternativas para autónomos?

Sí, sobre todo cuando un mercado generalista empieza a generar demasiada competencia irrelevante. Entre los sitios web para autónomos, las mejores plataformas fuera de las más conocidas suelen destacar por su especialización y por una mejor adecuación a las necesidades de los clientes.

Esto puede funcionar de varias maneras:

99designs se centra en el trabajo de diseño.

Lemon.io y Gun.io se centran principalmente en desarrolladores con experiencia.

Catalant se dirige a consultores independientes que trabajan con grandes empresas.

Kolabtree va aún más allá al poner en contacto a expertos científicos y técnicos con empresas que necesitan conocimientos especializados.

Una red más pequeña también puede cambiar tu forma de competir. Malt afirma que los clientes envían propuestas de proyectos que se ajustan a los perfiles de los autónomos, mientras que YunoJuno combina la búsqueda de proyectos con la gestión de contratos, el cumplimiento normativo y la gestión de pagos. Se trata de una experiencia diferente a la de tener que pujar repetidamente contra un gran número de autónomos por cada nuevo proyecto.

La contrapartida es el acceso. Las mejores plataformas para autónomos principiantes suelen tener una barrera de entrada más baja, mientras que las redes especializadas a menudo exigen un portafolio más sólido, una trayectoria profesional o experiencia demostrada antes de que surjan las mejores oportunidades. La tasa de aceptación de Toptal es el ejemplo más claro.

Las 10 mejores plataformas para autónomos más allá de los mercados habituales

Estas diez páginas web para autónomos y redes de talento abordan el trabajo autónomo desde diferentes ángulos. Las mejores plataformas para tu situación dependen del tipo de trabajo que ofrezcas, de dónde residas, de la experiencia que ya tengas y de si prefieres un mercado abierto o una red seleccionada.

En cada entrada se detallará a quién va dirigida la plataforma, cuál es el nivel de dificultad para registrarse, cuánto cobran los autónomos, cómo se organizan los trabajos de los clientes y la principal limitación que conviene conocer antes de registrarse.

1. Toptal [La mejor para expertos seleccionados]

Toptal es la plataforma de esta lista a la que resulta más difícil acceder, lo que también explica por qué los autónomos con experiencia se la toman muy en serio. La red abarca el desarrollo de software, el diseño, el marketing, la gestión de productos y proyectos, las ventas y la consultoría de gestión, lo que le otorga a Toptal un lugar de prestigio entre las mejores plataformas de marketing para autónomos dirigidas a especialistas con experiencia. Según los propios datos de selección de Toptal, se acepta a menos del 3 % de los solicitantes.

Para los profesionales estadounidenses consolidados que comparan las mejores plataformas de autónomos, el verdadero atractivo es la calidad de los clientes. El proceso de selección incluye evaluaciones de comunicación y personalidad, revisiones de habilidades, ejercicios en directo y un proyecto de prueba. Todo el proceso puede durar entre tres y ocho semanas, por lo que no es la mejor opción si necesitas tu primer cliente como autónomo la semana que viene.

Los requisitos principales son sencillos, pero exigentes:

Una sólida trayectoria profesional

Experiencia en tu campo respaldada por tu cartera de proyectos

Excelente dominio del inglés

Disponibilidad suficiente para completar el proceso de selección

Capacidad para trabajar en directo durante la evaluación

Toptal no publica un simple porcentaje de comisión para los autónomos en sus páginas públicas de talento, por lo que la selectividad de la plataforma es una ventaja verificada más sólida que una supuesta comisión del 0 % para los autónomos. Esa barrera de acceso también sitúa a Toptal entre las mejores plataformas para la contratación de autónomos cuando una empresa busca especialistas previamente seleccionados.

Los clientes pagan por una bolsa de talento altamente filtrada, lo que ofrece a los autónomos aceptados un entorno muy diferente al de las páginas web abiertas de autónomos basadas en licitaciones. Toptal no se encuentra entre las mejores plataformas de autónomos para principiantes, ya que la experiencia profesional sólida forma parte de los criterios de selección de la red.

Ideal para expertos seleccionados Toptal 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Menos del 3 % de los solicitantes son admitidos, ya que está dirigido a profesionales con experiencia. Solicita tu inscripción en Toptal

2. Malt [La mejor para autónomos estadounidenses que buscan clientes europeos]

Malt resulta más adecuada para un autónomo estadounidense que quiera acceder a empresas europeas que para alguien que busque una alternativa a Upwork centrada principalmente en EE. UU. La plataforma cuenta con unos 850 000 autónomos y más de 90 000 empresas clientes, con una amplia cobertura en los ámbitos de la tecnología, el marketing, el diseño, las finanzas y los puestos empresariales.

Ese alcance internacional le valía a Malt un lugar entre las mejores plataformas para autónomos de este país. Los clientes buscan perfiles de autónomos y pueden ponerse en contacto directamente con los profesionales que mejor se ajusten a sus necesidades, por lo que no dependes exclusivamente de un sistema de licitaciones abiertas. Las tarifas y las valoraciones son visibles, y los contratos, la facturación y la gestión de pagos pueden gestionarse a través de la plataforma.

Hay un detalle que los lectores de EE. UU. deben tener en cuenta. La página actual de precios de Malt describe la plataforma como gratuita para los autónomos, mientras que otra página dirigida a los autónomos sigue mencionando comisiones por el servicio. Dado que sus productos y condiciones varían según el mercado, comprueba la estructura de tarifas que se muestra para tu cuenta de EE. UU. antes de considerar cualquier tarifa indicada como tus ingresos netos finales.

La plataforma resulta especialmente interesante cuando tu experiencia se adapta bien a otros países. El marketing es uno de los ámbitos en los que el trabajo transfronterizo encaja con mayor claridad, lo que sitúa a Malt de forma natural entre las mejores plataformas de marketing para autónomos estadounidenses que buscan clientes europeos.

Yo consideraría Malt como una estrategia de expansión hacia clientes europeos, no como el primer mercado al que debería unirse un principiante estadounidense. Su valor reside en salir del mismo grupo de clientes nacionales por el que quizá ya estés compitiendo en otros sitios.

Ideal para clientes europeos Malt 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una opción muy interesante para los autónomos estadounidenses que deseen acceder a una amplia red de clientes europeos. Descubre Malt

3. YunoJuno [La mejor opción para contratos sin comisiones]

Entre las mejores plataformas para autónomos, la ventaja más clara de YunoJuno es la contratación sin comisiones. Los autónomos no pagan ninguna comisión a la plataforma, y al cliente se le cobra por separado, además de la tarifa acordada. Los perfiles se revisan de forma individual y la aprobación puede tardar hasta siete días.

Esta ya no es una opción exclusiva del Reino Unido. YunoJuno cuenta con un servicio específico de asistencia para la clasificación laboral en EE. UU. y gestiona tanto a autónomos como a contratos W-2 estadounidenses a través de su estructura de «empleador oficial». Entre las mejores plataformas de marketing para autónomos de esta lista, YunoJuno es una de las pocas que publica datos sobre las tarifas del mercado estadounidense. Las medias comunicadas rondan los 63 dólares por hora para diseñadores, 69 dólares para creativos y profesionales del marketing, 88 dólares para ingeniería de software y 93 dólares para trabajos relacionados con la nube y la infraestructura.

Para las empresas que comparan las mejores plataformas de contratación de autónomos, la gestión de pagos es uno de los puntos fuertes de YunoJuno. A los autónomos del mercado se les paga en un plazo de 14 días tras la aprobación de la hoja de horas y la factura, aunque los acuerdos con clientes invitados directamente pueden tener condiciones de pago diferentes. Los pagos a autónomos internacionales también pueden realizarse a través de Wise.

Esto hace que YunoJuno resulte especialmente útil si te interesan:

Mantener la tarifa completa acordada

Contratos estructurados y hojas de asistencia

Gestión predecible de los pagos

Trabajo creativo, de marketing, de producto, tecnológico o de proyectos

No confundas la comisión del 0 % con una captación fácil de clientes. Un perfil poco sólido sigue teniendo que competir por llamar la atención, y la plataforma revisa a los solicitantes antes de aprobarlos. El modelo de tarifas resulta más útil cuando ya dispones de una tarifa que merezca la pena proteger.

Las mejores ofertas sin comisiones YunoJuno 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los autónomos no pagan ninguna comisión a la plataforma, y los contratos, las hojas de horas y los pagos se gestionan en un solo lugar. Únete a YunoJuno

4. 99designs [Ideal para diseñadores gráficos]

Aquí los diseñadores obtienen algo que los mercados generales rara vez ofrecen. 99designs está diseñada específicamente en torno al diseño visual, con proyectos directos uno a uno y concursos de diseño. Esa intención más específica de los clientes es la razón por la que las mejores plataformas para autónomos no siempre tienen que abarcar docenas de profesiones.

La estructura de tarifas es importante. Los diseñadores pagan una tarifa a la plataforma en función de su nivel:

Nivel inicial: 15 %

Nivel medio: 10 %

Nivel superior: 5 %

Además, se puede aplicar una comisión por la captación de nuevos clientes de hasta 100 dólares sobre los primeros 500 dólares facturados a dicho cliente. La comisión por captación puede no aplicarse en casos concretos, como en el marco de concursos que cumplan los requisitos o si tú mismo traes un nuevo cliente a la plataforma.

Los pagos se gestionan ahora a través de Hyperwallet, que pasó a ser obligatorio para los diseñadores en 2026. Una vez que el cliente autoriza el pago, hay un periodo de revisión de cinco días laborables, seguido de la transferencia propiamente dicha. 99designs estima que el proceso total dura entre seis y diez días laborables, o más, dependiendo del método de pago y la ubicación, con un pago mínimo de 25 dólares.

La principal desventaja es que los diseñadores principiantes pierden una parte significativa de la factura justo cuando tienen menos poder de negociación en cuanto a precios.

Para los diseñadores que comparan las mejores plataformas de trabajo autónomo para principiantes, 99designs resulta más accesible que las redes con un proceso de selección muy riguroso, ya que su estructura de tarifas incluye un nivel «Entry Level». Un portafolio especializado sigue teniendo mucho más valor aquí que un perfil que intente vender servicios creativos no relacionados.

Ideal para diseñadores gráficos 99designs 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una plataforma dedicada exclusivamente al diseño que ofrece proyectos directos, concursos y tarifas más bajas en los niveles superiores. Buscar trabajos de diseño

5. Lemon.io [La mejor para desarrolladores seleccionados]

Entre las mejores plataformas freelance para desarrolladores seleccionados, Lemon.io está pensada para quienes desean superar el proceso de selección una sola vez y, a continuación, recibir propuestas de proyectos, lo que elimina gran parte de las pujas repetidas que suelen darse en los mercados abiertos.

Su proceso de selección actual filtra a los candidatos mediante la revisión del perfil, la evaluación de la comunicación, pruebas técnicas y una entrevista técnica en directo. Aproximadamente el 1 % de los solicitantes acaba accediendo a la plataforma. Esa selectividad también sitúa a Lemon.io entre las mejores plataformas para la contratación de autónomos cuando las empresas buscan desarrolladores previamente seleccionados.

Esa barrera viene respaldada por datos salariales más útiles. Según los datos actuales de contratos de Lemon.io, los desarrolladores full-stack se sitúan en:

Nivel medio: entre 15 y 60 dólares por hora

Nivel sénior: entre 20 y 73 dólares por hora

Senior con gran experiencia: entre 20 y 95 dólares por hora

Los desarrolladores norteamericanos se sitúan en niveles considerablemente más altos. La plataforma indica una mediana de unos 61 dólares por hora para los desarrolladores full-stack sénior de Norteamérica, y ciertas especializaciones sénior alcanzan los límites superiores de ese rango.

Por su parte, los autónomos también evitan la comisión de la plataforma. Lemon.io afirma que añade su margen al precio que paga el cliente, en lugar de deducir un porcentaje de la tarifa acordada con el desarrollador. Los clientes abonan por adelantado el importe correspondiente a la primera semana, lo que ofrece al autónomo cierta protección de pago antes de que comience el proyecto.

Esto no resulta adecuado para los programadores noveles que aún están creando su primer portafolio. La experiencia comercial, una buena comunicación y la capacidad de explicar decisiones técnicas son factores importantes durante el proceso de selección. Esa selección hace que Lemon.io no figure en la mayoría de las listas de las mejores plataformas de autónomos para principiantes, ya que se necesita suficiente experiencia comercial para superar el proceso de selección.

Si buscas opciones más centradas en los desarrolladores, la guía de plataformas de TI para autónomos de Eneba incluye otras redes técnicas.

Ideal para desarrolladores acreditados Lemon.io 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Selección muy rigurosa de desarrolladores sin comisiones por parte de los autónomos en la plataforma. Solicita el puesto en Lemon

6. Gun.io [La mejor para ingenieros sénior]

Entre las mejores plataformas de autónomos para ingenieros sénior, Gun.io es una opción ideal para los desarrolladores a los que no les gusta competir en precio. Los desarrolladores fijan su propia tarifa y se quedan con el 100 % de la tarifa solicitada, mientras que la plataforma cobra a los clientes por separado. Gun.io también se encarga de la gestión de horas, la facturación y la administración de pagos una vez que comienza el contrato.

La red es deliberadamente selectiva. Cada mes se presentan alrededor de 1.000 desarrolladores y se aprueban aproximadamente 100. El proceso de selección incluye una evaluación inicial, un análisis de la trayectoria profesional, una valoración del perfil y una entrevista técnica con un ingeniero sénior. Y lo que es aún más revelador: según Gun.io, el 70 % de los desarrolladores contratados actualmente cuentan con al menos 10 años de experiencia.

Para los desarrolladores estadounidenses, el límite máximo de ingresos es considerable. Según los datos actuales de Gun.io sobre tarifas en EE. UU., se estima que:

Desarrolladores de nivel medio: entre 105 y 132 dólares por hora

Los desarrolladores sénior, entre 140 y 158 dólares por hora

Los jefes de equipo técnico, entre 167 y 185 dólares la hora

Estas cifras representan estimaciones de tarifas para los clientes según el nivel de experiencia, y las tarifas individuales de los autónomos siguen variando.

Al principio, los pagos tardan más en llegar. Las horas registradas cada semana se pagan con un plazo de pago a 30 días netos, lo que significa que el primer pago llega aproximadamente un mes después de la semana de facturación. Tras este retraso inicial, los pagos pasan a ser semanales.

Solo te recomendaría dar prioridad a Gun.io si ya eres capaz de trabajar de forma independiente en proyectos de ingeniería exigentes. Ese perfil de experiencia hace que no figure en la mayoría de las listas de las mejores plataformas de autónomos para principiantes.

Ideal para ingenieros sénior Gun.io 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los ingenieros sénior fijan sus propias tarifas, y la plataforma se encarga de la facturación a los clientes. Únete a Gun.io

7. Arc [La mejor para trabajos tecnológicos a distancia]

Entre las páginas web para autónomos, Arc se sitúa a medio camino entre una red de talentos y una plataforma de empleo a distancia. Ofrece tanto contratos para autónomos como puestos a tiempo completo; actualmente, sus ofertas en EE. UU. abarcan ingeniería de software, diseño, marketing, desarrollo de productos y otros trabajos profesionales a distancia. Esa amplia variedad de ofertas de empleo también sitúa a Arc entre las mejores plataformas de marketing para autónomos con experiencia que trabajan a distancia.

Para los trabajadores tecnológicos con experiencia que comparan las mejores plataformas para autónomos, la característica más destacada de Arc es que los profesionales no pagan nada por utilizarla. No hay cuota de inscripción ni comisión para el autónomo cuando se consigue un puesto a través de la plataforma.

La clave está en el proceso de selección. Arc evalúa la comunicación y los conocimientos especializados en el sector, y afirma que los candidatos con cinco o más años de experiencia en el sector suelen obtener mejores resultados en su proceso de selección. Una vez seleccionados, los candidatos pueden recibir propuestas y entrevistarse directamente con los responsables de contratación.

Esto diferencia a Arc de un mercado en el que tu tarea principal consiste en redactar propuestas a diario. El flujo de trabajo se asemeja más a:

Crea un perfil profesional detallado

Supera la evaluación de habilidades y comunicación

Recibe propuestas relevantes

Realiza una entrevista con la empresa

Acepta un trabajo como autónomo o un contrato a distancia de larga duración

Un error común es dar por sentado que «de uso gratuito» también significa «apto para principiantes». Arc resulta mucho más atractivo una vez que tienes la experiencia suficiente para superar el proceso de selección y competir por contratos profesionales a distancia.

La guía de Eneba sobre cómo ganar dinero con trabajos en línea abarca una visión más amplia del trabajo a distancia, más allá de los contratos como autónomo.

Ideal para asistencia técnica remota Arc 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los profesionales tecnológicos acreditados pueden acceder a contratos como autónomos y a puestos de trabajo a distancia a largo plazo. Únete a Arc

8. Catalant [Ideal para consultores independientes]

Entre las mejores plataformas para consultores independientes, Catalant ofrece a los consultores de gestión una cartera de clientes mucho más relevante que la de un mercado general de trabajos esporádicos. La red conecta a expertos independientes con empresas de la lista Fortune 1000, firmas de capital riesgo y las principales organizaciones de consultoría. Ese enfoque empresarial también sitúa a Catalant entre las mejores plataformas para la contratación de autónomos cuando una empresa necesita consultores independientes con experiencia.

El uso del «Expert Marketplace» en sí es gratuito. Tú y el cliente acordáis tus honorarios profesionales en el contrato del proyecto, mientras que cualquier cargo adicional de Catalant o de cumplimiento normativo que se muestre al cliente no se deduce del importe que se te debe.

Esto suena atractivo, pero las condiciones de pago requieren paciencia. Las condiciones para expertos de Catalant permiten el pago en un plazo de 60 días tras la aprobación por parte del cliente del importe adeudado, lo cual es mucho más lento que en las plataformas diseñadas para proyectos rápidos a escala de consumo.

La base de clientes explica esta compensación. Catalant cuenta con una red de consultores con experiencia procedentes de grandes empresas y con trayectoria en empresas de la lista Fortune 500, y el trabajo puede implicar estrategias a escala empresarial en lugar de una tarea freelance de dos días.

Yo situaría a Catalant entre las primeras opciones para un antiguo consultor, ejecutivo, gestor o especialista que ya sepa cómo definir el alcance de un trabajo empresarial complejo. Es una plataforma demasiado especializada para alguien cuya principal cualificación sea haber completado unos cuantos proyectos independientes genéricos, pero esa especialización es precisamente la razón por la que debe figurar aquí.

Ideal para consultores Catalant 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Diseñado para consultores con experiencia que se ocupan de tareas de estrategia y operaciones en grandes empresas. Únete a Catalant

9. Kolabtree [Ideal para expertos científicos]

Los conocimientos científicos rara vez encajan a la perfección en un mercado de autónomos convencional. Entre las mejores plataformas de autónomos para trabajos que requieren un profundo conocimiento de la materia, Kolabtree destaca por su singular especialización. Su bolsa de proyectos en activo incluye investigación médica, consultoría farmacéutica, formulación de productos, estadística, revisiones sistemáticas, ingeniería, redacción científica y otros encargos en los que las credenciales realmente importan.

La plataforma también resulta relevante para los especialistas estadounidenses. Las ofertas actuales incluyen proyectos que buscan específicamente experiencia farmacéutica con sede en EE. UU., mientras que otros trabajos se cotizan directamente en dólares estadounidenses y están abiertos a expertos de mercados internacionales.

Los autónomos pueden trabajar en proyectos por horas o a precio fijo, pero los honorarios son considerables. El acuerdo de usuario actual de Kolabtree permite a la plataforma deducir hasta un 20 % en concepto de comisión de servicio antes de abonar el importe en la cuenta del autónomo. Además, pueden aplicarse comisiones de la pasarela de pago en función del método elegido.

La ventaja es el acceso a trabajos que simplemente no se ven mucho en otros sitios. Los proyectos recientes han abarcado desde consultoría científica por horas hasta encargos de desarrollo de productos a precio fijo por valor de miles de dólares. Eso no significa que todas las ofertas sean lucrativas, pero demuestra lo amplio que puede ser el alcance de los proyectos.

Para los especialistas científicos y médicos, Kolabtree es una de las mejores plataformas de redacción freelance de esta lista, ya que las credenciales y la experiencia en la materia son fundamentales para el trabajo. Los títulos universitarios, el historial de investigación, las publicaciones o la experiencia técnica verificable refuerzan el valor que puedes ofrecer.

Ideal para trabajos científicos Kolabtree 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra trabajos especializados en investigación, estadística, redacción médica y consultoría científica. Encuentra trabajo de expertos

10. Workana [La mejor para acceder a clientes latinoamericanos]

Workana amplía esta lista de las mejores plataformas para autónomos más allá del mercado de clientes de EE. UU. y Europa. La plataforma afirma que publica más de 25 000 proyectos al mes, que abarcan trabajos por horas y a precio fijo en múltiples idiomas y categorías profesionales. El registro es gratuito y los pagos están protegidos mediante el sistema de depósito en garantía de la plataforma.

Para un autónomo estadounidense, el principal atractivo es su alcance internacional. Workana goza de un gran reconocimiento en toda Latinoamérica, por lo que a los autónomos bilingües en inglés-español o inglés-portugués les puede resultar útil en ámbitos como el marketing, el diseño, el desarrollo, la asistencia técnica, la redacción y la traducción. Esa combinación de servicios de redacción le otorga un lugar de prestigio entre las mejores plataformas de redacción freelance para trabajos con clientes internacionales.

Las comisiones premian a los clientes habituales. La comisión para los autónomos comienza en:

el 20 % sobre los primeros 300 dólares pagados por un cliente

sobre los primeros 300 dólares pagados por un cliente un 10 % una vez que ese cliente haya pagado más de 300 dólares

una vez que ese cliente haya pagado más de 300 dólares un 5 % una vez que los pagos de ese mismo cliente superen los 3.000 dólares

La tarifa se calcula por separado para cada relación con el cliente, por lo que buscar repetidamente proyectos puntuales te mantiene en el nivel más alto.

Esto hace que Workana resulte más atractiva cuando puedes convertir un proyecto inicial en un trabajo recurrente. La propia plataforma indica que los proyectos provienen de clientes de todo el mundo y pueden aparecer en varios idiomas, lo cual resulta útil si tus habilidades tienen buena acogida en distintos mercados.

Yo consideraría Workana como una opción de expansión regional para los autónomos de EE. UU., especialmente los bilingües. No es la mejor opción si solo quieres clientes con sede en EE. UU., pero precisamente por eso aporta a este artículo algo que las listas habituales de plataformas no ofrecen.

Ideal para Latinoamérica Workana 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Útil para autónomos de EE. UU. que buscan clientes latinoamericanos, especialmente profesionales bilingües. Explora Workana

Comparativa de las 10 plataformas

Las mejores plataformas para autónomos de esta lista resuelven diferentes problemas. Un diseñador estadounidense puede sacar más partido a 99designs, mientras que a un ingeniero con experiencia le puede merecer la pena el proceso de selección de Gun.io o Lemon.io. Malt y Workana tienen más sentido cuando el acceso a clientes internacionales forma parte del objetivo.

Plataforma Ideal para Modelo de acceso Adecuado para lectores de EE. UU. Toptal Expertos seleccionados Red de talentos altamente selectiva Sólida Malt Exposición a clientes europeos Mercado basado en perfiles Dirigido YunoJuno Gestión de contratos Red de profesionales evaluados Sólido 99designs Diseñadores gráficos Mercado de diseño Sólido Lemon.io Desarrolladores seleccionados Emparejamiento selectivo de desarrolladores Sólido Gun.io Ingenieros sénior Red de ingenieros cuidadosamente seleccionada Sólido Arc Trabajo tecnológico a distancia Ofertas de empleo y contratos verificados Strong Catalant Consultores independientes Red de consultoría especializada Sólido Kolabtree Expertos científicos Mercado especializado Sólido Workana Acceso a clientes latinoamericanos Mercado de proyectos abierto Dirigido a un público específico

Esta no es una clasificación de quién paga más. Una red selectiva puede tener clientes excelentes y, aun así, resultar inútil si no cumples con sus criterios de selección. La mejor comparación es si su base de clientes y su modelo de acceso se ajustan al trabajo que ya puedes ofrecer.

Esa distinción es importante en todas las plataformas para autónomos. YunoJuno no cobra actualmente ninguna comisión a los autónomos por registrarse, trabajar o recibir pagos, mientras que Catalant se centra en consultores independientes con experiencia que colaboran con grandes empresas y fondos de capital riesgo. Para los empleadores, las mejores plataformas para contratar autónomos suelen ser aquellas cuyo modelo de selección se ajusta al puesto que se desea cubrir.

Cómo elegir la plataforma de autónomos adecuada

Las mejores plataformas para autónomos en EE. UU. deben ajustarse al tipo de cliente que buscas en la misma medida en que se ajustan a tus habilidades. Para los autónomos más noveles, las mejores plataformas para principiantes son aquellas cuyos requisitos de acceso se ajusten al portafolio y a la experiencia que ya tienes.

Adapta la cartera de clientes a tu ámbito de especialización. 99designs es una buena opción para trabajos específicos de diseño, mientras que Kolabtree se centra en la experiencia científica. Para los escritores, las mejores plataformas de redacción freelance deben tener suficiente demanda activa de redacción que justifique el trabajo del perfil.

99designs es una buena opción para trabajos específicos de diseño, mientras que Kolabtree se centra en la experiencia científica. Para los escritores, las mejores plataformas de redacción freelance deben tener suficiente demanda activa de redacción que justifique el trabajo del perfil. Comprueba primero las barreras de acceso. Toptal, Lemon.io, Gun.io y Arc aplican un proceso de selección riguroso entre la solicitud y el acceso a los clientes. Presentar tu solicitud antes de que tu portafolio esté listo puede suponer una pérdida de semanas.

Toptal, Lemon.io, Gun.io y Arc aplican un proceso de selección riguroso entre la solicitud y el acceso a los clientes. Presentar tu solicitud antes de que tu portafolio esté listo puede suponer una pérdida de semanas. Compara lo que llega a tu cuenta. El valor anunciado del proyecto importa menos que la cantidad que queda tras descontar las comisiones de la plataforma y los gastos de pago. Consulta las condiciones vigentes antes de presentar un presupuesto a un cliente, ya que los modelos de precios pueden cambiar.

El valor anunciado del proyecto importa menos que la cantidad que queda tras descontar las comisiones de la plataforma y los gastos de pago. Consulta las condiciones vigentes antes de presentar un presupuesto a un cliente, ya que los modelos de precios pueden cambiar. Decide si el alcance internacional te resulta útil. Malt ofrece a los autónomos estadounidenses otra vía de acceso al mercado europeo, mientras que Workana resulta más útil cuando el acceso a clientes latinoamericanos se ajusta a tus habilidades lingüísticas o a tus servicios.

Yo seleccionaría como máximo dos de las mejores plataformas para autónomos y, a continuación, crearía un perfil específico para cada una de ellas. Unirse a diez redes a la vez suele dar lugar a diez perfiles a medio terminar y muy poca información útil sobre qué plataforma puede ofrecer realmente clientes potenciales cualificados.

Tu etapa profesional debería reducir aún más la lista de candidatos preseleccionados. Un diseñador gráfico puede sacar partido a 99designs mucho antes de que un consultor pueda beneficiarse de forma realista de Catalant. Catalant verifica a los candidatos y se centra en consultores con una profunda experiencia en la materia, capaces de gestionar trabajos empresariales complejos.

Si el trabajo autónomo es solo una parte de tu plan de ingresos, la guía de Eneba sobre cómo obtener ingresos adicionales aborda otras formas de diversificar tus fuentes de ingresos.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aportar ingresos extra entre proyectos como autónomo?

Sí, pero solo como ingresos complementarios. Las aplicaciones de recompensas pueden cubrir pequeños huecos mientras esperas la respuesta de un cliente o el próximo proyecto. No deben considerarse un sustituto del trabajo autónomo, que puede generar clientes habituales.

Para conocer otras opciones al margen del trabajo con clientes, la guía de Eneba sobre aplicaciones para ganar dinero aborda otras formas de cubrir los huecos entre proyectos.

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Las aplicaciones de recompensas tienen un límite máximo de ingresos mucho más bajo que el trabajo autónomo. Un buen cliente para un autónomo también puede traducirse en proyectos recurrentes, mientras que las recompensas de las aplicaciones dependen de completar ofertas o actividades individuales.

Comprueba los requisitos de elegibilidad y de retirada de fondos antes de utilizar cualquiera de estas aplicaciones, ya que las opciones de pago y las normas de las cuentas pueden cambiar.

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Lo que no funciona

Incluso las mejores plataformas para autónomos se convierten en malas opciones cuando la forma en que las utilizas no se ajusta al funcionamiento de la red.

Enviar solicitudes a todas partes a la vez: tener varios perfiles genéricos es menos eficaz que tener uno o dos perfiles centrados en un servicio y un tipo de cliente concretos.

varios perfiles genéricos es menos eficaz que tener uno o dos perfiles centrados en un servicio y un tipo de cliente concretos. Presentar solicitudes a redes de expertos demasiado pronto: Toptal, Lemon.io, Gun.io y Catalant esperan pruebas de tu profesionalidad. Presentar una solicitud antes de tenerlas es una pérdida de tiempo que podrías dedicar a reforzar tu portfolio.

Toptal, Lemon.io, Gun.io y Catalant esperan pruebas de tu profesionalidad. Presentar una solicitud antes de tenerlas es una pérdida de tiempo que podrías dedicar a reforzar tu portfolio. Ignorar la adecuación regional: Malt y Workana pueden funcionar para autónomos de EE. UU., pero su alcance internacional solo importa cuando los mercados de esos clientes se ajustan a tu servicio.

Malt y Workana pueden funcionar para autónomos de EE. UU., pero su alcance internacional solo importa cuando los mercados de esos clientes se ajustan a tu servicio. Calcular los precios a partir del valor nominal del proyecto: tus ingresos reales son lo que queda después de descontar las comisiones de la plataforma, los costes de pago y el tiempo no remunerado necesario para conseguir el trabajo.

tus ingresos reales son lo que queda después de descontar las comisiones de la plataforma, los costes de pago y el tiempo no remunerado necesario para conseguir el trabajo. Dar por sentado que las plataformas especializadas son más fáciles: una base de talentos más reducida puede reducir la competencia irrelevante, pero los clientes especializados suelen esperar pruebas más sólidas de que puedes resolver su problema.

una base de talentos más reducida puede reducir la competencia irrelevante, pero los clientes especializados suelen esperar pruebas más sólidas de que puedes resolver su problema. Abandonar una plataforma tras una semana sin actividad: un perfil nuevo necesita tiempo suficiente para generar visitas, solicitudes, conversaciones o invitaciones a proyectos antes de que puedas juzgar si la plataforma funciona.

Una nueva plataforma no puede solucionar un servicio poco claro o un portafolio débil. Mejora primero esos aspectos antes de dar por hecho que el problema radica en la propia plataforma.

Veredicto final sobre las mejores plataformas para autónomos

Las mejores plataformas para autónomos, aparte de Upwork y Fiverr, resultan muy útiles cuando te ponen en contacto con clientes a los que es más difícil llegar en un mercado general. Toptal es la mejor opción para profesionales consolidados, mientras que Gun.io destaca para ingenieros sénior de EE. UU. que desean acceder a una red técnica selecta.

Los diseñadores tienen una opción especializada más clara en 99designs. Los profesionales científicos disponen de un mercado excepcionalmente especializado a través de Kolabtree, que también destaca entre las mejores plataformas de redacción freelance para trabajos científicos y médicos. Los consultores con experiencia deberían fijarse en Catalant para proyectos empresariales de mayor envergadura.

Los autónomos estadounidenses interesados en trabajos internacionales también tienen dos opciones útiles. Malt ofrece una mayor exposición en Europa, mientras que Workana resulta más adecuada cuando los clientes latinoamericanos se ajustan a tus habilidades lingüísticas y a tus servicios.

No tiene sentido registrarse en las diez a la vez. Elige la plataforma cuyos clientes se ajusten a tu habilidad mejor remunerada, comprueba sus requisitos actuales de selección y pago, y luego dedica a ese perfil el esfuerzo específico necesario para demostrar si merece un lugar en tu estrategia como autónomo.

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