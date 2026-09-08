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Die 10 besten Plattformen für Freiberufler jenseits von Upwork und Fiverr 2026

Die besten Plattformen für Freiberufler sind nicht immer die riesigen Marktplätze, die jeder bereits kennt. Upwork und Fiverr decken zwar ein riesiges Spektrum an Aufgaben ab, doch ein Designer, ein erfahrener Entwickler, ein Unternehmensberater oder ein wissenschaftlicher Experte findet möglicherweise passendere Angebote auf einer Plattform, die speziell auf sein Fachgebiet zugeschnitten ist.

Hier kommen Alternativen wie Toptal, Malt, YunoJuno und Kolabtree ins Spiel. Toptal nimmt weniger als 3 % der Bewerber auf, Malt bezeichnet sich selbst als Europas größten Freiberufler-Marktplatz mit mehr als 800.000 Freiberuflern, und Kolabtree konzentriert sich eher auf wissenschaftliche und technische Experten als auf allgemeine Gelegenheitsaufträge.

Dieser Leitfaden vergleicht die besten Freiberufler-Plattformen jenseits der üblichen Diskussion um Upwork und Fiverr. Diese Freiberufler-Websites und Talentnetzwerke decken unterschiedliche Berufe, Regionen, Zugangsbarrieren, Gebührenstrukturen und Kundentypen ab ; das Ziel ist es daher, das Netzwerk zu finden, das zu der Arbeit passt, die Sie bereits ausführen können.

Lohnt es sich tatsächlich, alternative Freiberufler-Plattformen zu nutzen?

Ja, insbesondere wenn ein breiter Marktplatz zu viel irrelevante Konkurrenz hervorbringt. Unter den Freiberufler-Websites heben sich die besten Plattformen abseits der größten Namen in der Regel durch Spezialisierung und eine bessere Abstimmung auf die Kundenbedürfnisse ab.

Das kann auf verschiedene Weise funktionieren:

99designs konzentriert sich auf Designarbeit.

Lemon.io und Gun.io richten sich vor allem an erfahrene Entwickler.

Catalant richtet sich an unabhängige Berater, die mit größeren Unternehmen zusammenarbeiten.

Kolabtree geht noch einen Schritt weiter und vermittelt wissenschaftliche und technische Experten an Unternehmen, die Fachwissen benötigen.

Ein kleineres Netzwerk kann auch die Art und Weise verändern, wie Sie im Wettbewerb bestehen. Malt gibt an, dass Kunden Projektvorschläge senden, die den Profilen der Freiberufler entsprechen, während YunoJuno die Projektsuche mit Vertragsabwicklung, Compliance und Zahlungsmanagement kombiniert. Das ist eine andere Erfahrung als bei jedem neuen Projekt wiederholt gegen einen großen Pool von Freiberuflern zu bieten.

Der Kompromiss liegt im Zugang. Die besten Freelancer-Plattformen für Einsteiger haben in der Regel eine niedrigere Eintrittsbarriere, während spezialisierte Netzwerke oft ein überzeugenderes Portfolio, einen beruflichen Werdegang oder nachgewiesene Fachkenntnisse erwarten, bevor sich bessere Möglichkeiten ergeben. Die Aufnahmequote von Toptal ist das deutlichste Beispiel dafür.

Die 10 besten Freelancer-Plattformen jenseits der üblichen Marktplätze

Diese zehn Freiberufler-Websites und Talentnetzwerke gehen die freiberufliche Arbeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Welche Freiberufler-Plattformen für Ihre Situation am besten geeignet sind , hängt davon ab, welche Dienstleistungen Sie anbieten, wo Sie ansässig sind, wie viel Erfahrung Sie bereits haben und ob Sie einen offenen Marktplatz oder ein kuratiertes Netzwerk bevorzugen.

In jedem Eintrag wird detailliert beschrieben, für wen die Plattform geeignet ist, wie schwierig der Einstieg ist, wie viel Freiberufler verdienen, wie die Aufträge von Kunden organisiert werden und welche wesentlichen Einschränkungen Sie vor der Anmeldung kennen sollten.

1. Toptal [Am besten für geprüfte Experten]

Toptal ist die Plattform auf dieser Liste, bei der der Einstieg am schwierigsten ist – was auch der Grund dafür ist, dass erfahrene Freiberufler sie ernst nehmen. Das Netzwerk deckt die Bereiche Softwareentwicklung, Design, Marketing, Produkt- und Projektmanagement, Vertrieb sowie Unternehmensberatung ab, was Toptal einen glaubwürdigen Platz unter den besten Freelancer-Plattformen für erfahrene Fachkräfte sichert. Laut den eigenen Auswahlkriterien von Toptal werden weniger als 3 % der Bewerber angenommen.

Für etablierte US-Fachkräfte, die die besten Freelancer-Plattformen vergleichen, liegt der eigentliche Reiz in der Qualität der Kunden. Das Auswahlverfahren umfasst Kommunikations- und Persönlichkeitschecks, Kompetenzbewertungen, Live-Übungen und ein Testprojekt. Der gesamte Prozess kann drei bis acht Wochen dauern; daher ist dies kein geeigneter Ausgangspunkt, wenn Sie bereits nächste Woche Ihren ersten Freelancer-Kunden benötigen.

Die Hauptanforderungen sind klar, aber anspruchsvoll:

Eine beeindruckende berufliche Laufbahn

Durch Ihr Portfolio belegte Fachkompetenz in Ihrem Bereich

Hervorragende Englischkenntnisse

Ausreichende Verfügbarkeit, um den Auswahlprozess abzuschließen

Die Fähigkeit, bei der Bewertung live zu überzeugen

Toptal veröffentlicht auf seinen öffentlichen Talentseiten keinen einfachen Prozentsatz für die Freiberufler-Provision, sodass die Selektivität der Plattform ein stärkerer, nachweisbarer Vorteil ist als eine angegebene Freiberufler-Gebühr von 0 %. Diese Zugangsbarriere macht Toptal zudem zu einer der besten Plattformen für die Einstellung von Freiberuflern, wenn ein Unternehmen vorab geprüfte Spezialisten sucht.

Kunden zahlen für einen streng gefilterten Talentpool, der den zugelassenen Freiberuflern ein ganz anderes Umfeld bietet als offene Freiberufler-Websites, die auf einem Bieterverfahren basieren. Toptal gehört nicht zu den besten Freiberufler-Plattformen für Einsteiger, da fundierte Berufserfahrung Teil der Auswahlkriterien des Netzwerks ist.

Am besten geeignet für geprüfte Experten Toptal 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Weniger als 3 % der Bewerber werden aufgenommen; der Zugang richtet sich an erfahrene Fachkräfte. Bei Toptal bewerben

2. Malt [Am besten geeignet für US-Freiberufler, die europäische Kunden ansprechen möchten]

Malt ist für US-Freiberufler, die Kontakte zu europäischen Unternehmen knüpfen möchten, sinnvoller als für diejenigen, die nach einer vorrangig auf den US-Markt ausgerichteten Alternative zu Upwork suchen. Der Marktplatz verzeichnet rund 850.000 Freiberufler und mehr als 90.000 Kundenunternehmen mit einer starken Präsenz in den Bereichen Technologie, Marketing, Design, Finanzen und Wirtschaft.

Diese internationale Reichweite sichert Malt einen Platz unter den besten Freelancer-Plattformen hier ein. Auftraggeber durchsuchen Freelancer-Profile und können passende Fachkräfte direkt kontaktieren, sodass Sie nicht vollständig auf ein offenes Ausschreibungsverfahren angewiesen sind. Honorare und Bewertungen sind einsehbar, und Verträge, Rechnungsstellung sowie die Zahlungsabwicklung können über die Plattform abgewickelt werden.

Ein Detail erfordert besondere Aufmerksamkeit für US-Leser. Auf der aktuellen Preisseite von Malt wird die Plattform als kostenlos für Freiberufler beschrieben, während auf einer anderen, an Freiberufler gerichteten Seite weiterhin von Servicegebühren die Rede ist. Da die Produkte und Bedingungen je nach Markt variieren, sollten Sie die für Ihr US-Konto angezeigte Gebührenstruktur überprüfen, bevor Sie einen angegebenen Tarif als Ihren endgültigen Nettoverdienst betrachten.

Die Plattform ist besonders interessant, wenn sich Ihre Erfahrung gut über Grenzen hinweg übertragen lässt. Marketing ist einer der eindeutigeren grenzüberschreitenden Anwendungsbereiche, was Malt einen natürlichen Platz unter den besten Marketing-Plattformen für US-Freiberufler verschafft, die europäische Kunden suchen.

Ich würde Malt als Möglichkeit zur Erschließung europäischer Kunden betrachten, nicht als den ersten Marktplatz, dem ein US-Anfänger beitreten sollte. Der Vorteil besteht darin, über den gleichen inländischen Kundenpool hinauszukommen, um den Sie möglicherweise bereits anderswo konkurrieren.

Am besten geeignet für europäische Kunden Malt 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine hervorragende Option für US-amerikanische Freiberufler, die Zugang zu einem großen europäischen Kundennetzwerk suchen. Entdecken Sie Malt

3. YunoJuno [Am besten für gebührenfreie Vertragsabschlüsse geeignet]

Unter den besten Freelancer-Plattformen liegt der größte Vorteil von YunoJuno in der gebührenfreien Auftragsvergabe. Auftragnehmer zahlen keine Plattformgebühr; diese wird dem Kunden separat zusätzlich zum vereinbarten Honorar in Rechnung gestellt. Die Profile werden individuell geprüft, und die Freigabe kann bis zu sieben Tage dauern.

Dies ist nicht mehr ausschließlich eine Option für Großbritannien. YunoJuno bietet spezielle Unterstützung bei der Einstufung von Arbeitskräften in den USA und wickelt über sein „Employer-of-Record“-Modell sowohl Aufträge für unabhängige Auftragnehmer als auch US-W-2-Vereinbarungen ab. Unter den besten Freelancer-Marketing-Plattformen in dieser Liste ist YunoJuno eine der wenigen, die veröffentlichte Tarifdaten für den US-Markt bereitstellt. Die angegebenen Durchschnittswerte liegen bei etwa 63 US-Dollar pro Stunde für Designer, 69 US-Dollar für Kreative und Marketingfachleute, 88 US-Dollar für Softwareentwicklung und 93 US-Dollar für Cloud- und Infrastrukturarbeiten.

Für Unternehmen, die die besten Plattformen für die Beauftragung von Freiberuflern vergleichen, ist die Zahlungsabwicklung eine der größten Stärken von YunoJuno. Marktplatz-Freiberufler werden innerhalb von 14 Tagen nach Genehmigung des Stundennachweises und der Rechnung bezahlt, wobei bei direkt eingeladenen Kundenvereinbarungen andere Zahlungsbedingungen gelten können. Zahlungen an internationale Freiberufler können zudem über Wise abgewickelt werden.

Das macht YunoJuno besonders nützlich, wenn Ihnen Folgendes wichtig ist:

Die vollständige Einhaltung des vereinbarten Honorars

Strukturierte Verträge und Stundenzettel

Eine vorhersehbare Zahlungsabwicklung

Arbeit in den Bereichen Kreativ, Marketing, Produktentwicklung, Technik oder Projektmanagement

Verwechseln Sie eine Provision von 0 % nicht mit einer einfachen Kundenakquise. Auch ein schwaches Profil muss um Aufmerksamkeit konkurrieren, und die Plattform prüft die Bewerber vor der Freigabe. Das Gebührenmodell hilft vor allem dann, wenn Sie bereits einen Tarif haben, den es sich zu verteidigen lohnt.

Die besten gebührenfreien Verträge YunoJuno 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Freiberufler zahlen keine Plattformgebühr, und Verträge, Stundennachweise und Zahlungen werden an einem Ort abgewickelt. Werden Sie Mitglied bei YunoJuno

4. 99designs [Am besten geeignet für Grafikdesigner]

Designer erhalten hier etwas, das breite Marktplätze selten bieten. 99designs ist speziell auf visuelles Design ausgerichtet und bietet sowohl direkte 1:1-Projekte als auch Designwettbewerbe an. Diese engere Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse ist der Grund, warum die besten Freelancer-Plattformen nicht immer Dutzende von Berufen abdecken müssen.

Die Gebührenstruktur spielt eine wichtige Rolle. Designer zahlen eine Plattformgebühr, die sich nach ihrem Level richtet:

Einstiegsstufe: 15 %

Mittlere Stufe: 10 %

Top-Stufe: 5 %

Eine separate Vermittlungsgebühr für Neukunden kann zudem bis zu 100 $ betragen, die auf die ersten 500 $ angerechnet wird, die diesem Kunden in Rechnung gestellt werden. In bestimmten Fällen kann auf die Vermittlungsgebühr verzichtet werden, beispielsweise bei qualifizierten Wettbewerbsbeziehungen oder wenn Sie selbst einen neuen Kunden auf die Plattform bringen.

Auszahlungen erfolgen nun über Hyperwallet, dessen Nutzung für Designer seit 2026 verpflichtend ist. Sobald ein Kunde die Zahlung freigibt, folgt eine Prüfungsfrist von fünf Werktagen, bevor die Überweisung erfolgt. 99designs gibt die Gesamtdauer je nach Auszahlungsmethode und Standort mit etwa sechs bis zehn oder mehr Werktagen an, wobei der Mindestauszahlungsbetrag bei 25 US-Dollar liegt.

Der größte Nachteil besteht darin, dass Einsteiger unter den Designern einen erheblichen Teil ihres Honorars einbüßen, gerade dann, wenn sie die geringste Preisgestaltungsmacht haben.

Für Designer, die die besten Freelancer-Plattformen für Einsteiger vergleichen, ist 99designs zugänglicher als streng geprüfte Netzwerke, da seine Gebührenstruktur eine Einstiegsstufe umfasst. Ein fokussiertes Portfolio hat hier immer noch einen viel höheren Wert als ein Profil, das versucht, nicht themenbezogene kreative Dienstleistungen zu verkaufen.

Ideal für Grafikdesigner 99designs 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein reiner Design-Marktplatz mit Direktprojekten, Wettbewerben und niedrigeren Gebühren bei höheren Preisstufen. Design-Arbeiten finden

5. Lemon.io [Am besten für geprüfte Entwickler]

Unter den besten Freelancer-Plattformen für geprüfte Entwickler richtet sich Lemon.io an Personen, die das Auswahlverfahren einmal durchlaufen und dann mit Projekten zusammengebracht werden möchten, wodurch sich ein Großteil der wiederholten Angebotsabgaben, wie sie auf offenen Marktplätzen üblich sind, erspart bleibt.

Der derzeitige Überprüfungsprozess filtert Kandidaten anhand einer Profilprüfung, einer Kommunikationsprüfung, technischer Aufgaben und eines technischen Live-Interviews. Etwa 1 % der Bewerber schafft es letztendlich auf die Plattform. Diese Selektivität macht Lemon.io auch zu einer der besten Plattformen für die Beauftragung von Freiberuflern, wenn Unternehmen vorab geprüfte Entwickler suchen.

Diese Schwelle wird durch aussagekräftigere Gehaltsdaten untermauert. Aktuelle Vertragsdaten von Lemon.io beziffern das Gehalt von Full-Stack-Entwicklern auf:

Mittelstufe bei 15 bis 60 US-Dollar pro Stunde

Senior-Entwickler: 20 bis 73 US-Dollar pro Stunde

„Strong Senior“-Entwickler bei 20 bis 95 US-Dollar pro Stunde

Bei nordamerikanischen Entwicklern liegen die Vergütungen deutlich höher. Die Plattform gibt einen Median von rund 61 US-Dollar pro Stunde für erfahrene nordamerikanische Full-Stack-Entwickler an, wobei bestimmte Spezialisierungen im Senior-Bereich das obere Ende der Spanne erreichen.

Auch auf Seiten der Freiberufler entfällt eine Marktplatzprovision. Lemon.io gibt an, seine Marge auf den Kundenpreis aufzuschlagen, anstatt einen Prozentsatz vom vereinbarten Stundensatz des Entwicklers abzuziehen. Kunden zahlen die erste Woche im Voraus, was dem Freiberufler eine gewisse Zahlungssicherheit bietet, bevor das Projekt anläuft.

Für Junior-Programmierer, die noch dabei sind, ihr erstes Portfolio aufzubauen, ist dies jedoch weniger geeignet. Berufserfahrung, gute Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, technische Entscheidungen zu erläutern, spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Aufgrund dieser Auswahlkriterien taucht Lemon.io auf den meisten Listen der besten Freelancer-Plattformen für Einsteiger nicht auf, da man ausreichend Berufserfahrung benötigt, um den Überprüfungsprozess zu bestehen.

Für stärker auf Entwickler ausgerichtete Optionen bietet der Leitfaden zu IT-Freelancer-Plattformen von Eneba weitere technische Netzwerke.

Am besten geeignet für geprüfte Entwickler Lemon.io 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Hochselektive Vermittlung von Entwicklern ohne Marktplatzprovision für Freiberufler. Bei Lemon bewerben

6. Gun.io [Am besten geeignet für erfahrene Entwickler]

Unter den besten Freelancer-Plattformen für erfahrene Entwickler eignet sich Gun.io besonders gut für Entwickler, die keinen Preiswettbewerb wünschen. Entwickler legen ihren eigenen Stundensatz fest und behalten 100 % dieses geforderten Stundensatzes, während die Plattform den Kunden die Kosten separat in Rechnung stellt. Gun.io übernimmt außerdem die Erfassung der Arbeitsstunden, die Rechnungsstellung und die Zahlungsabwicklung, sobald der Vertrag beginnt.

Das Netzwerk ist bewusst selektiv. Jeden Monat bewerben sich rund 1.000 Entwickler, von denen etwa 100 zugelassen werden. Das Auswahlverfahren umfasst eine erste Einschätzung, die Prüfung des beruflichen Werdegangs, die Bewertung des Profils sowie ein technisches Vorstellungsgespräch mit einem Senior-Ingenieur. Noch aussagekräftiger ist, dass laut Gun.io 70 % der derzeit tätigen Entwickler über mindestens 10 Jahre Erfahrung verfügen.

Für US-Entwickler ist die Verdienstobergrenze beträchtlich. Die aktuellen Preisdaten von Gun.io für die USA schätzen:

Entwickler der mittleren Ebene etwa 105 bis 132 US-Dollar pro Stunde

Senior-Entwickler etwa 140 bis 158 US-Dollar pro Stunde

Technische Leiter: etwa 167 bis 185 US-Dollar pro Stunde

Diese Zahlen stellen geschätzte Kundenpreise nach Erfahrungsstufen dar; die individuellen Honorare der Freiberufler können jedoch variieren.

Die Zahlungsfristen sind anfangs etwas länger. Die pro Woche erfassten Arbeitsstunden werden mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen netto vergütet, was bedeutet, dass die erste Zahlung etwa einen Monat nach der jeweiligen Abrechnungswoche eingeht. Nach dieser anfänglichen Verzögerung erfolgen die Zahlungen wöchentlich.

Ich würde Gun.io nur dann in Betracht ziehen, wenn Sie bereits selbstständig anspruchsvolle technische Aufgaben bewältigen können. Aufgrund dieses Erfahrungsprofils taucht die Plattform auf den meisten Listen der besten Freelancer-Plattformen für Einsteiger nicht auf.

Am besten geeignet für leitende Ingenieure Gun.io 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erfahrene Ingenieure legen ihre Honorare selbst fest, wobei die Abrechnung mit den Kunden über die Plattform erfolgt. Bei Gun.io anmelden

7. Arc [Am besten für technische Remote-Arbeit]

Unter den Freelancer-Websites liegt Arc zwischen einem Talentnetzwerk und einer Plattform für Remote-Jobs. Die Plattform bietet neben Vollzeitstellen auch Freelancer-Verträge an; die aktuellen Angebote in den USA umfassen Softwareentwicklung, Design, Marketing, Produktmanagement und andere professionelle Remote-Tätigkeiten. Diese breitere Jobauswahl sichert Arc zudem einen Platz unter den besten Freelancer-Plattformen für erfahrene Remote-Fachkräfte.

Für erfahrene Tech-Fachkräfte, die die besten Freiberufler-Plattformen vergleichen, ist der größte Vorteil von Arc, dass die Fachkräfte für die Nutzung nichts bezahlen müssen. Es fallen keine Anmeldegebühren an und es wird keine Freiberufler-Gebühr erhoben, wenn man über die Plattform einen Auftrag erhält.

Der Haken liegt in der Vorauswahl. Arc bewertet Kommunikationsfähigkeiten und Fachkenntnisse und stellt fest, dass Kandidaten mit fünf oder mehr Jahren Branchenerfahrung im Auswahlverfahren in der Regel am besten abschneiden. Nach erfolgreicher Vorauswahl erhalten die Kandidaten passende Angebote und können direkt Vorstellungsgespräche mit den Personalverantwortlichen führen.

Dadurch unterscheidet sich Arc von einem Marktplatz, auf dem Ihre Hauptaufgabe darin besteht, täglich Angebote zu verfassen. Der Arbeitsablauf sieht eher so aus:

Erstellen Sie ein detailliertes berufliches Profil

Bestehen Sie die Kommunikations- und Kompetenzprüfung

Erhalten Sie passende Vorschläge

Führen Sie ein Vorstellungsgespräch mit dem Unternehmen

Nimm einen freiberuflichen oder längerfristigen Remote-Auftrag an

Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, dass „kostenlos nutzbar“ auch gleichbedeutend mit „einsteigerfreundlich“ ist. Arc wird erst dann wirklich attraktiv, wenn Sie über genügend Erfahrung verfügen, um das Auswahlverfahren zu bestehen und sich um professionelle Remote-Aufträge zu bewerben.

Der Leitfaden von Eneba zum Thema „Geld verdienen mit Online-Jobs“ behandelt die breiteren Möglichkeiten der Remote-Arbeit, die über freiberufliche Aufträge hinausgehen.

Ideal für den technischen Fernsupport Arc 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Geprüfte Fachkräfte aus dem Technologiebereich haben Zugang zu freiberuflichen Aufträgen und längerfristigen Remote-Stellen. Bei Arc mitmachen

8. Catalant [Am besten geeignet für unabhängige Berater]

Als eine der besten Freiberufler-Plattformen für unabhängige Berater bietet Catalant Unternehmensberatern einen weitaus passenderen Kundenstamm als ein allgemeiner Marktplatz für Kurzprojekte. Das Netzwerk verbindet unabhängige Experten mit Fortune-1000-Unternehmen, Private-Equity-Firmen und großen Beratungsunternehmen. Durch diese Ausrichtung auf den Unternehmensbereich zählt Catalant zudem zu den besten Plattformen für die Beauftragung von Freiberuflern, wenn ein Unternehmen erfahrene unabhängige Berater benötigt.

Die Nutzung des „Expert Marketplace“ selbst ist kostenlos. Sie und der Kunde vereinbaren Ihr Honorar in der Projektvereinbarung, während etwaige separate Gebühren von Catalant oder Compliance-Gebühren, die dem Kunden angezeigt werden, nicht von dem Ihnen zustehenden Betrag abgezogen werden.

Das klingt attraktiv, doch die Zahlungsbedingungen erfordern Geduld. Die Expertenbedingungen von Catalant sehen eine Zahlung innerhalb von 60 Tagen nach Freigabe des fälligen Betrags durch den Kunden vor, was deutlich langsamer ist als bei Plattformen, die auf schnelle Projekte im Verbraucherbereich ausgerichtet sind.

Der Kundenstamm erklärt diesen Kompromiss. Catalant gibt an, über ein Netzwerk mit erfahrenen Beratern aus großen Unternehmen und mit Fortune-500-Hintergrund zu verfügen, und die Arbeit kann unternehmensweite Strategien umfassen, anstatt nur zweitägige freiberufliche Aufträge.

Für ehemalige Berater, Führungskräfte, Praktiker oder Spezialisten, die bereits wissen, wie man komplexe Geschäftsaufgaben umreißt, würde ich Catalant ganz oben auf die Liste setzen. Für jemanden, dessen Hauptqualifikation darin besteht, ein paar allgemeine freiberufliche Projekte abgeschlossen zu haben, ist die Plattform viel zu anspruchsvoll – aber genau diese Spezialisierung ist der Grund, warum sie hier gehört.

Ideal für Berater Catalant 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Entwickelt für erfahrene Berater, die sich mit Strategie- und Betriebsfragen in größeren Unternehmen befassen. Werden Sie Teil von Catalant

9. Kolabtree [Am besten geeignet für wissenschaftliche Experten]

Wissenschaftliche Fachkenntnisse lassen sich selten nahtlos in einen gängigen Freiberufler-Marktplatz einordnen. Unter den besten Freiberufler-Plattformen für fachspezifische Arbeiten sticht Kolabtree durch seine außergewöhnliche Spezialisierung hervor. Das aktuelle Projektangebot umfasst medizinische Forschung, pharmazeutische Beratung, Produktformulierung, Statistik, systematische Übersichtsarbeiten, Ingenieurwesen, wissenschaftliches Schreiben und andere Aufträge, bei denen Qualifikationen tatsächlich eine Rolle spielen.

Die Plattform ist auch für US-amerikanische Fachleute relevant. Aktuelle Ausschreibungen umfassen Projekte, für die speziell pharmazeutisches Fachwissen aus den USA gesucht wird, während andere Aufträge direkt in US-Dollar vergütet werden und Experten aus internationalen Märkten offenstehen.

Freiberufler können an Projekten auf Stundenbasis oder zum Festpreis arbeiten, doch die Vergütung ist beträchtlich. Die aktuelle Nutzungsvereinbarung von Kolabtree erlaubt es der Plattform, bis zu 20 % als Servicegebühr abzuziehen, bevor der Betrag dem Konto des Freiberuflers gutgeschrieben wird. Je nach gewählter Zahlungsmethode können zusätzlich Gebühren des Zahlungsdienstleisters anfallen.

Der Vorteil ist der Zugang zu Aufträgen, die man anderswo einfach kaum findet. Aktuelle Projekte reichten von wissenschaftlicher Beratung auf Stundenbasis bis hin zu Festpreis-Aufträgen zur Produktentwicklung im Wert von mehreren Tausend Dollar. Das bedeutet zwar nicht, dass jede Ausschreibung lukrativ ist, zeigt aber, wie breit das Spektrum der Projekte sein kann.

Für wissenschaftliche und medizinische Fachleute ist Kolabtree eine der besten Plattformen für freiberufliches Schreiben in dieser Liste, da Qualifikationen und Fachkenntnisse für die Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Abschlüsse, Forschungserfahrung, Veröffentlichungen oder nachweisbare fachliche Erfahrung stärken den Wert, den Sie bieten können.

Ideal für wissenschaftliche Arbeit Kolabtree 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Fachjobs in den Bereichen Forschung, Statistik, medizinisches Schreiben und wissenschaftliche Beratung. Experten finden

10. Workana [Am besten geeignet für den Zugang zu lateinamerikanischen Kunden]

Workana erweitert diese Liste der besten Freelancer-Plattformen über den Kundenkreis in den USA und Europa hinaus. Nach Angaben des Marktplatzes werden dort jeden Monat mehr als 25.000 Projekte ausgeschrieben, darunter Aufträge auf Stundenbasis und mit Festpreis in verschiedenen Sprachen und Berufsgruppen. Die Registrierung ist kostenlos, und Zahlungen werden durch das Treuhandsystem der Plattform abgesichert.

Für einen US-Freiberufler ist die internationale Reichweite der größte Vorteil. Workana genießt in ganz Lateinamerika hohes Ansehen, sodass zweisprachige Freiberufler (Englisch-Spanisch oder Englisch-Portugiesisch) die Plattform in den Bereichen Marketing, Design, Entwicklung, Support, Texterstellung und Übersetzung sinnvoll nutzen können. Diese Kombination aus verschiedenen Texterleistungen sichert der Plattform einen glaubwürdigen Platz unter den besten Plattformen für freiberufliche Texter bei grenzüberschreitenden Kundenaufträgen.

Die Gebühren belohnen Stammkunden. Die Freiberufler-Provision beginnt bei:

20 % auf die ersten 300 $, die ein Kunde bezahlt

auf die ersten 300 $, die ein Kunde bezahlt 10 %, sobald dieser Kunde mehr als 300 $ gezahlt hat

sobald dieser Kunde mehr als 300 $ gezahlt hat 5 %, sobald die Zahlungen desselben Kunden 3.000 $ übersteigen

Die Gebühr wird für jede Kundenbeziehung separat berechnet, sodass Sie durch die wiederholte Bearbeitung von Einzelprojekten in der höchsten Stufe verbleiben.

Das macht Workana umso attraktiver, wenn Sie ein erstes Projekt in eine wiederkehrende Zusammenarbeit umwandeln können. Der Marktplatz selbst gibt an, dass die Projekte von Kunden aus aller Welt stammen und in mehreren Sprachen erscheinen können – was nützlich ist, wenn Ihre Fähigkeiten auf verschiedenen Märkten gefragt sind.

Ich würde Workana als Option zur regionalen Expansion für US-Freiberufler betrachten, insbesondere für zweisprachige. Es ist nicht die beste Wahl, wenn Sie ausschließlich Kunden aus den USA ansprechen möchten, aber genau deshalb bietet dieser Artikel etwas, was die üblichen Marktplatzlisten nicht bieten.

Am besten geeignet für Lateinamerika Workana 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nützlich für US-amerikanische Freiberufler, die nach lateinamerikanischen Kunden suchen, insbesondere für zweisprachige Fachkräfte. Workana entdecken

Ein Vergleich der 10 Plattformen

Die besten Freelancer-Plattformen in dieser Liste lösen unterschiedliche Probleme. Ein US-amerikanischer Designer profitiert möglicherweise stärker von 99designs, während ein erfahrener Ingenieur den Auswahlprozess auf Gun.io oder Lemon.io als lohnenswert empfinden könnte. Malt und Workana sind sinnvoller, wenn der Zugang zu internationalen Kunden Teil des Ziels ist.

Plattform Am besten geeignet für Zugangsmodell Geeignet für Leser aus den USA Toptal Geprüfte Experten Hochselektives Talentnetzwerk Stark Malt Zugang zu europäischen Kunden Profilorientierter Marktplatz Zielgerichtet YunoJuno Vertragsmanagement Geprüftes Talentnetzwerk Stark 99designs Grafikdesigner Design-Marktplatz Stark Lemon.io Geprüfte Entwickler Selektive Entwicklervermittlung Stark Gun.io Erfahrene Ingenieure Kuratiertes Entwickler-Netzwerk Stark Arc Technische Arbeit im Homeoffice Geprüfte Stellenangebote und Verträge Stark Catalant Unabhängige Berater Netzwerk aus Fachberatern Stark Kolabtree Wissenschaftliche Experten Fachmarktplatz Stark Workana Zugang zu lateinamerikanischen Kunden Offener Projektmarktplatz Zielgerichtet

Hier geht es nicht darum, wer am besten bezahlt. Ein selektives Netzwerk kann zwar hervorragende Kunden haben, aber dennoch nutzlos sein, wenn Sie die Auswahlkriterien nicht erfüllen. Der bessere Vergleich ist, ob der Kundenstamm und das Zugangsmodell zu den Aufträgen passen, die Sie bereits anbieten können.

Diese Unterscheidung ist bei allen Freelancer-Websites von Bedeutung. YunoJuno erhebt derzeit keine Gebühren für Freiberufler für die Anmeldung, die Arbeit oder den Zahlungseingang, während Catalant auf erfahrene unabhängige Berater ausgerichtet ist, die mit großen Unternehmen und Private-Equity-Firmen zusammenarbeiten. Für Arbeitgeber sind die besten Plattformen für die Beauftragung von Freiberuflern in der Regel diejenigen, deren Auswahlmodell zu der zu besetzenden Stelle passt.

So wählen Sie die richtige Freiberufler-Plattform aus

Die besten Freelancer-Plattformen für einen US-amerikanischen Freiberufler sollten sowohl zu der Art von Kunden passen, die Sie ansprechen möchten, als auch zu Ihren Fähigkeiten. Für Freiberufler, die noch am Anfang stehen, sind diejenigen Plattformen am besten geeignet, deren Zugangsvoraussetzungen zu dem Portfolio und der Erfahrung passen, über die Sie bereits verfügen.

Passen Sie den Kundenstamm an Ihr Fachgebiet an. 99designs eignet sich für spezielle Designaufträge, während Kolabtree auf wissenschaftliche Expertise ausgerichtet ist. Für Autoren müssen die besten Plattformen für freiberufliches Schreiben eine ausreichend hohe Nachfrage nach Texten aufweisen, um den Aufwand für die Profilerstellung zu rechtfertigen.

99designs eignet sich für spezielle Designaufträge, während Kolabtree auf wissenschaftliche Expertise ausgerichtet ist. Für Autoren müssen die besten Plattformen für freiberufliches Schreiben eine ausreichend hohe Nachfrage nach Texten aufweisen, um den Aufwand für die Profilerstellung zu rechtfertigen. Prüfen Sie zunächst die Zugangsbarrieren. Toptal, Lemon.io, Gun.io und Arc sehen alle ein umfangreiches Auswahlverfahren zwischen der Bewerbung und dem Zugang zu Kunden vor. Eine Bewerbung, bevor Ihr Portfolio fertig ist, kann Wochen kosten.

Toptal, Lemon.io, Gun.io und Arc sehen alle ein umfangreiches Auswahlverfahren zwischen der Bewerbung und dem Zugang zu Kunden vor. Eine Bewerbung, bevor Ihr Portfolio fertig ist, kann Wochen kosten. Vergleichen Sie, welche Aufträge auf Ihrem Konto eingehen. Der ausgeschriebene Projektwert ist weniger wichtig als der Betrag, der nach Abzug der Plattformgebühren und Zahlungskosten übrig bleibt. Prüfen Sie die aktuellen Bedingungen, bevor Sie einem Kunden ein Angebot unterbreiten, da sich die Preismodelle ändern können.

Der ausgeschriebene Projektwert ist weniger wichtig als der Betrag, der nach Abzug der Plattformgebühren und Zahlungskosten übrig bleibt. Prüfen Sie die aktuellen Bedingungen, bevor Sie einem Kunden ein Angebot unterbreiten, da sich die Preismodelle ändern können. Entscheiden Sie, ob Ihnen eine internationale Reichweite hilft. Malt bietet US-Freiberuflern einen weiteren Zugang zu Aufträgen in Europa, während Workana nützlicher ist, wenn der Zugang zu lateinamerikanischen Kunden zu Ihren Sprachkenntnissen oder Dienstleistungen passt.

Ich würde höchstens zwei der besten Freelancer-Plattformen in die engere Wahl nehmen und dann für jede davon ein spezifisches Profil erstellen. Wenn man sich bei zehn Netzwerken auf einmal anmeldet, entstehen in der Regel zehn unvollständige Profile und nur sehr wenige nützliche Anhaltspunkte dafür, welche Plattform tatsächlich qualifizierte Anfragen liefern kann.

Ihre Karrierestufe sollte die Auswahlliste weiter eingrenzen. Ein Grafikdesigner kann 99designs schon viel früher nutzen, als ein Berater realistisch gesehen von Catalant profitieren kann. Catalant überprüft Bewerber und konzentriert sich auf Berater mit fundiertem Fachwissen, die komplexe Unternehmensaufgaben bewältigen können.

Wenn die freiberufliche Tätigkeit nur einen Teil Ihres Einkommensplans ausmacht, finden Sie im Leitfaden „So erzielen Sie zusätzliches Einkommen“ von Eneba weitere Möglichkeiten, Ihre Einkünfte zu diversifizieren.

Können Belohnungs-Apps zwischen freiberuflichen Projekten für zusätzliches Einkommen sorgen?

Ja, aber nur als Zusatzverdienst. Belohnungs-Apps können kleine Lücken füllen, während Sie auf die Antwort eines Kunden oder das nächste Projekt warten. Sie sollten nicht als Ersatz für freiberufliche Arbeit betrachtet werden, durch die Sie Stammkunden gewinnen können.

Für Optionen außerhalb der Kundenaufträge behandelt Enebas Leitfaden „Apps zum Geldverdienen“ weitere Möglichkeiten, Lücken zwischen Projekten zu überbrücken.

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Bei Prämien-Apps ist die Verdienstobergrenze deutlich niedriger als bei freiberuflicher Arbeit. Ein guter freiberuflicher Kunde kann auch zu wiederkehrenden Projekten führen, während App-Prämien vom Abschluss einzelner Angebote oder Aktivitäten abhängen.

Prüfen Sie vor der Nutzung dieser Apps die Teilnahmebedingungen und Auszahlungsvoraussetzungen, da sich Auszahlungsoptionen und Kontoregeln ändern können.

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Was nicht funktioniert

Selbst die besten Freiberufler-Plattformen erweisen sich als schlechte Wahl, wenn Ihre Nutzungsweise nicht mit der Funktionsweise des Netzwerks übereinstimmt.

Sich überall gleichzeitig bewerben: Mehrere allgemeine Profile sind weniger aussagekräftig als ein oder zwei Profile, die auf eine klare Dienstleistung und eine bestimmte Kundengruppe zugeschnitten sind.

Mehrere allgemeine Profile sind weniger aussagekräftig als ein oder zwei Profile, die auf eine klare Dienstleistung und eine bestimmte Kundengruppe zugeschnitten sind. Sich zu früh bei Expertennetzwerken bewerben: Toptal, Lemon.io, Gun.io und Catalant erwarten Nachweise Ihrer beruflichen Erfahrung. Sich zu bewerben, bevor Sie diese vorweisen können, verschwendet Zeit, die Sie besser dafür nutzen könnten, Ihr Portfolio zu stärken.

Toptal, Lemon.io, Gun.io und Catalant erwarten Nachweise Ihrer beruflichen Erfahrung. Sich zu bewerben, bevor Sie diese vorweisen können, verschwendet Zeit, die Sie besser dafür nutzen könnten, Ihr Portfolio zu stärken. Die regionale Eignung ignorieren: Malt und Workana können für US-Freiberufler geeignet sein, aber ihre internationale Reichweite spielt nur dann eine Rolle, wenn diese Kundenmärkte zu Ihrer Dienstleistung passen.

Malt und Workana können für US-Freiberufler geeignet sein, aber ihre internationale Reichweite spielt nur dann eine Rolle, wenn diese Kundenmärkte zu Ihrer Dienstleistung passen. Die Preisgestaltung anhand des angegebenen Projektwerts: Ihr tatsächliches Einkommen ist das, was nach Abzug der Marktplatzgebühren, Zahlungskosten und der unbezahlten Zeit, die zur Sicherung des Auftrags erforderlich ist, übrig bleibt.

Ihr tatsächliches Einkommen ist das, was nach Abzug der Marktplatzgebühren, Zahlungskosten und der unbezahlten Zeit, die zur Sicherung des Auftrags erforderlich ist, übrig bleibt. Annahme, dass Nischenplattformen einfacher sind: Ein kleinerer Talentpool kann irrelevante Konkurrenz verringern, aber spezialisierte Kunden erwarten in der Regel überzeugendere Nachweise dafür, dass Sie ihr Problem lösen können.

Ein kleinerer Talentpool kann irrelevante Konkurrenz verringern, aber spezialisierte Kunden erwarten in der Regel überzeugendere Nachweise dafür, dass Sie ihr Problem lösen können. Eine Plattform nach einer ruhigen Woche aufgeben: Ein neues Profil braucht genügend Zeit, um Aufrufe, Bewerbungen, Gespräche oder Projekteinladungen zu generieren, bevor du beurteilen kannst, ob der Marktplatz funktioniert.

Eine neue Plattform kann ein unklares Dienstleistungsangebot oder ein schwaches Portfolio nicht beheben. Verbessern Sie diese Aspekte zuerst, bevor Sie davon ausgehen, dass der Marktplatz selbst das Problem ist.

Abschließendes Urteil zu den besten Freelancer-Plattformen

Die besten Freelancer-Plattformen außerhalb von Upwork und Fiverr sind besonders wertvoll, wenn sie Sie mit Kunden zusammenbringen, die auf einem allgemeinen Marktplatz schwerer zu erreichen sind. Toptal ist die beste Wahl für etablierte Fachkräfte, während Gun.io sich besonders für erfahrene US-Ingenieure eignet, die Zugang zu einem kuratierten technischen Netzwerk suchen.

Für Designer bietet 99designs eine klarer definierte Spezialisierungsmöglichkeit. Wissenschaftler finden in Kolabtree einen ungewöhnlich fokussierten Marktplatz, der sich zudem als eine der besten Freiberufler-Plattformen für wissenschaftliche und medizinische Texte hervorhebt. Erfahrene Berater sollten Catalant für größere Unternehmensprojekte genauer unter die Lupe nehmen.

US-Freiberufler, die an internationalen Aufträgen interessiert sind, haben zudem zwei nützliche Optionen. Malt bietet eine stärkere Präsenz in Europa, während Workana sinnvoller ist, wenn lateinamerikanische Kunden zu Ihren Sprachkenntnissen und Dienstleistungen passen.

Es bringt keinen Vorteil, sich bei allen zehn Plattformen gleichzeitig anzumelden. Wählen Sie die Plattform, deren Kunden zu Ihrer stärksten bezahlten Kompetenz passen, prüfen Sie die aktuellen Auswahl- und Zahlungsbedingungen und widmen Sie diesem Profil dann ausreichend gezielte Aufmerksamkeit, um herauszufinden, ob es einen Platz in Ihrem Freiberufler-Portfolio verdient.

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Häufig gestellte Fragen