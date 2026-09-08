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La forma más rápida de ganar dinero en Internet en 2026: cómo funciona y cuánto puedes ganar

Para la mayoría de la gente, la forma más rápida de ganar dinero en Internet es vender algo que ya tienes a través de eBay o de un servicio de recompra como Gazelle; cualquiera de las dos opciones puede ingresar dinero en tu cuenta en un plazo de entre 2 y 5 días.

Para quienes no disponen de stock físico, realizar pruebas de usuario, participar en grupos de discusión o utilizar plataformas de recompensas ofrece oportunidades de ganar dinero casi al instante con un proceso de registro mínimo.

Varios de estos métodos pueden ingresar dinero real en tu cuenta en cuestión de días, y esta guía los clasifica según datos reales de rapidez y pagos para que sepas qué esperar antes de empezar.

6 formas reales de ganar dinero en línea ahora mismo

Empezar a generar ingresos adicionales en línea no requiere capital inicial ni meses de preparación: todo se reduce a elegir un método que se adapte a tu disponibilidad y recursos inmediatos. Si buscas la forma más rápida de ganar dinero en Internet, la estrategia adecuada dependerá de si tienes artículos físicos que vender, una habilidad digital que ofrecer o tiempo libre para realizar tareas rápidas en línea.

A continuación, hemos desglosado métodos contrastados, clasificados según la rapidez de pago, el potencial real de ingresos y el esfuerzo necesario, para que puedas descubrir la forma más rápida de ganar dinero en línea en función de tus recursos y tu agenda.

1. Vende cosas que ya tienes

Vender algo que ya tienes es la forma más rápida de ganar dinero en Internet, siempre que tengas artículos que merezca la pena vender. Si tu prioridad es encontrar la forma más rápida de ganar dinero en línea, deshacerte de aparatos electrónicos o ropa que ya no usas puede proporcionarte dinero en efectivo entre 2 y 5 días después de la venta o mediante un único pago por permuta.

Los principales gastos son las comisiones de venta y los materiales de embalaje. También necesitarás una cuenta bancaria verificada para recibir el dinero. Antes de poner un artículo a la venta, comprueba a qué precio se han vendido realmente productos similares, en lugar de adivinar el precio. Si vendes aparatos electrónicos, restablece los ajustes de fábrica antes de enviárselos al comprador.

Servicios como eBay y Gazelle pueden ayudarte a vender los artículos que ya no quieres. eBay te permite publicar productos para que los compren los usuarios, mientras que Gazelle ofrece presupuestos de permuta para aparatos electrónicos de segunda mano.

Es mejor si ya tienes cosas que valga la pena vender eBay 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tu colección en dinero sin tener que comprar stock, ya que puedes ganar dinero en Internet con eBay. Vender en eBay

2. Pruebas de usabilidad y de sitios web

Las pruebas de usabilidad consisten en grabar la pantalla y expresar en voz alta tus pensamientos mientras navegas por nuevas páginas web, aplicaciones móviles o prototipos de software. Las marcas utilizan estas plataformas para recabar opiniones sinceras sobre la navegación por la web y la claridad de las funciones antes de lanzar los productos al público.

Dado que las pruebas se pueden completar en cuanto se aprueba un breve vídeo de muestra, sigue siendo una opción atractiva a la hora de buscar la forma más rápida de ganar dinero en Internet sin necesidad de tener stock ni conocimientos técnicos. Las pruebas estándar sin moderador suelen pagar una tarifa fija de 10 dólares por 20 minutos de grabación, mientras que las sesiones en directo con moderador pagan entre 30 y 60 dólares por 30 a 60 minutos.

Los costes iniciales son totalmente gratuitos. Solo necesitas un ordenador o un smartphone, una conexión a Internet fiable y un micrófono con buena calidad de sonido. Si quieres empezar a realizar pruebas de inmediato, registrarte en UserTesting te ofrece una plataforma directa para compartir tus opiniones y experimentar de primera mano la forma más rápida de ganar dinero en Internet.

Ideal para recabar opiniones sobre páginas web y aplicaciones UserTesting 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comenta en voz alta tus impresiones mientras pruebas nuevas páginas web y aplicaciones para descubrir la forma más rápida de ganar dinero en Internet. Prueba UserTesting

3. Estudios de mercado bajo demanda y grupos focales

Los estudios de mercado bajo demanda y los grupos focales digitales conectan a los investigadores de mercado de las empresas directamente con consumidores habituales, profesionales del sector y usuarios de tecnología para recabar opiniones sobre productos, campañas de marketing o tendencias del sector.

Completar una sola sesión de investigación de una hora suele reportar entre 50 y 150 dólares, lo que lo convierte en un trabajo extra realmente lucrativo si quieres obtener ingresos complementarios rápidamente. Empezar no requiere ningún coste inicial, siempre que dispongas de una cámara web que funcione, un entorno tranquilo y un perfil profesional verificado para cumplir los requisitos de los filtros demográficos.

Los pagos suelen tramitarse a través de monederos electrónicos en un plazo de entre tres y diez días laborables tras la aprobación de la sesión. Para empezar a presentar solicitudes para estudios activos y encontrar oportunidades de investigación corporativa que se ajusten a tu perfil, descubre cómo Respondent pone en contacto a usuarios verificados con grupos de discusión bien remunerados.

Ideal para estudios de investigación bien remunerados Respondent 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en estudios de investigación profesionales y grupos de discusión para ganar dinero en Internet de la forma más rápida. Únete a Respondent

4. Clases particulares en línea

La tutoría en línea permite a las personas con conocimientos especializados en una materia o con dominio nativo de un idioma convertir sus conocimientos en ingresos directos a distancia. Los tutores imparten clases individuales por videoconferencia para ayudar a los estudiantes a dominar materias académicas, prepararse para exámenes estandarizados o practicar sus habilidades de conversación.

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Dado que la configuración de la plataforma es rápida y la demanda de aprendizaje a distancia se mantiene constante, crear un perfil de profesor particular es la forma más rápida de ganar dinero en Internet utilizando las habilidades especializadas que ya posees. Para empezar, no se necesita capital inicial, solo una cámara web que funcione, una conexión a Internet estable y buenas habilidades de comunicación.

Los tutores fijan sus propias tarifas por hora, que se ajustan dinámicamente a medida que van acumulando valoraciones positivas de los alumnos y completando los niveles de enseñanza de la plataforma. El proceso de solicitud es rápido: la mayoría de los perfiles de tutores se revisan en un plazo de 1 a 7 días y aproximadamente el 60 % se aprueba a la primera. Para convertir tus conocimientos en ingresos directos y establecer tu propio horario de clases, descubre cómo Preply pone en contacto a tutores independientes con estudiantes de todo el mundo.

Lo mejor para dar clases particulares en línea Preply 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de idiomas o materias especializadas por Internet: es la forma más rápida de ganar dinero en la red gracias a tus conocimientos. Solicita empleo en Preply

5. Trabajos esporádicos como autónomo

Las plataformas de trabajos esporádicos como autónomo te permiten convertir tus habilidades creativas, técnicas o administrativas en una fuente de ingresos online flexible. Ya sea escribiendo, diseñando logotipos, editando vídeos o programando, ofrecer servicios especializados online suele ser la forma más rápida de ganar dinero en Internet cuando se dispone de una habilidad comercializable lista para poner en práctica.

En lugar de esperar semanas a las entrevistas de trabajo tradicionales o a los procesos de incorporación de las agencias, el trabajo autónomo por proyectos te permite tomar el control total de tu potencial de ingresos de forma inmediata. El atractivo del trabajo autónomo digital radica en su bajísima barrera de entrada y en su total autonomía. No necesitas invertir miles de dólares en software ni tener un título universitario; basta con un buen portfolio y unas habilidades bien definidas para empezar a conseguir clientes reales.

Tú fijas tus propios precios, eliges tu horario y amplías tu negocio a medida que crece tu reputación, convirtiendo tu tiempo libre en ingresos directos sin jefes intermedios ni horarios fijos. Para convertir tus habilidades cotidianas en unos ingresos a distancia escalables, crea un perfil en Fiverr y empieza hoy mismo a ofrecer tus servicios a millones de compradores de todo el mundo.

Ideal para servicios autónomos Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ofrece servicios como autónomo y trabajos puntuales como la forma más rápida de ganar dinero en Internet con tus habilidades actuales. Servicio en Fiverr

6. Trabajo directo como microasistente virtual

La forma más rápida de ganar dinero en Internet utilizando tus habilidades cotidianas es ofreciendo servicios directos de microasistente virtual (VA). En lugar de comprometerte con contratos a largo plazo con clientes, puedes realizar tareas rápidas y breves —como limpiar el buzón de entrada, gestionar la agenda, introducir datos y realizar búsquedas básicas en línea— para profesionales ocupados que necesitan ayuda inmediata.

Los ingresos dependen de la complejidad del proyecto: las tareas sencillas se pagan entre 3 y 10 dólares cada una, mientras que los puestos administrativos por horas oscilan entre 15 y más de 30 dólares la hora. Conseguir trabajos administrativos inmediatos suele ser la forma más rápida de ganar dinero en línea para los trabajadores que buscan una rápida aceptación por parte de los clientes.

Puedes enviar propuestas directamente a clientes que necesiten ayuda urgente, conseguir que te contraten en cuestión de horas y recibir pagos rápidos a través de PayPal o por transferencia bancaria tan pronto como se apruebe tu trabajo.

Los costes iniciales son totalmente gratuitos; solo necesitas un ordenador, una conexión a Internet estable y buenas habilidades de comunicación. Crea hoy mismo tu perfil gratuito en Upwork para empezar a ofrecer servicios de micro-asistente virtual y conseguir tu primer cliente de pago.

Ideal para trabajos de autónomos y asistentes virtuales Upwork 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Conéctate directamente con clientes para realizar tareas de asistente virtual (VA) a pequeña escala, la forma más rápida de ganar dinero en Internet si tienes habilidades administrativas. Presenta tu candidatura en Upwork

Aumenta tus ingresos con las aplicaciones «play-to-earn»

Las aplicaciones de recompensas y «play-to-earn» no sustituirán a unos ingresos a tiempo completo, pero suelen ser la forma más rápida de ganar dinero en Internet para obtener un extra genuino y gratuito, además de cualquier otra actividad que realices.

Snakzy, BigCash y KashKick son opciones gratuitas que merece la pena probar en tu tiempo libre. Si quieres aprender a ganar dinero con tu móvil, utilizar aplicaciones de recompensas es un buen punto de partida inmediato.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Aunque no sustituye al sueldo, utilizar aplicaciones de recompensas es la forma más rápida de ganar dinero por Internet durante los ratos libres del día a día. Utilizar las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real puede generar entre 20 y 100 dólares al mes en ingresos extra, lo que ayuda a cubrir gastos personales inmediatos o pequeñas cuotas de software.

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¿Es realmente viable la forma más rápida de ganar dinero en Internet?

Sí, vender objetos personales que ya no utilizas, completar pruebas de usabilidad digital o utilizar aplicaciones de recompensas es la forma más rápida de ganar dinero en Internet con cantidades rápidas y manejables, que a menudo te permiten recibir dinero real en tu cuenta en cuestión de días.

Sin embargo, el llamativo eslogan «500 dólares en tu cuenta para mañana», que se ve a menudo en los anuncios, solo es realista para aquellas personas que ya poseen un inventario vendible de gran valor o una cartera de clientes consolidada como autónomos. Lo que tengas para empezar —bienes físicos, una habilidad comercializable o, simplemente, tiempo libre— determina, en última instancia, la rapidez con la que llegará realmente ese primer pago.

Las plataformas de recompensas y microtareas ofrecen un acceso casi instantáneo sin ningún tipo de complicación inicial, lo que las convierte en la forma más rápida de ganar dinero en línea para obtener liquidez inmediata, aunque su límite máximo de ganancias global siga siendo relativamente modesto.

Sin embargo, las vías basadas en habilidades, como las clases particulares en línea, los trabajos esporádicos como autónomo o los servicios de asistente virtual, pagan bastante más por hora, aunque requieren un breve periodo de puesta en marcha para crear perfiles, conseguir los primeros clientes y superar los controles de seguridad de las plataformas.

Necesidad inmediata (20–100 $): Si necesitas averiguar cómo ganar dinero rápido en un solo día, vender un dispositivo que no utilizas en una plataforma de intercambio como eBay o utilizar una aplicación de recompensas como Snakzy supone la menor barrera de entrada.

Si necesitas averiguar cómo ganar dinero rápido en un solo día, vender un dispositivo que no utilizas en una plataforma de intercambio como eBay o utilizar una aplicación de recompensas como Snakzy supone la menor barrera de entrada. Crecimiento sostenible (entre 500 y 2.000 $ o más): si tu objetivo es crear una fuente de ingresos mensual recurrente, publicar un servicio como autónomo en Fiverr o dar clases particulares en Preply te ofrece un rendimiento mucho mayor por el tiempo invertido.

Si no necesitas dinero esta semana y quieres explorar estrategias con mayor potencial, como crear un negocio completo de dropshipping o lanzar una web de afiliados, centrarte en modelos online escalables te permitirá generar ingresos recurrentes que crecerán con el tiempo.

Aunque las tareas de pago rápido son ideales para cubrir necesidades inmediatas, los modelos de negocio a largo plazo cambian esa rapidez inicial de puesta en marcha por un potencial de ingresos mucho mayor, lo que a la larga te permitirá ganar mucho más de lo que pueden reportar las microtareas aisladas o las horas dedicadas a un cliente.

Matriz de velocidad de pago

Esta matriz clasifica cada método según su velocidad real de pago, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus plazos:

Método Coste inicial Plazo para el ingreso en cuenta Rango mensual realista Vender artículos propios (eBay / Gazelle) 0 $ De 2 a 5 días De 50 $ a más de 300 $ por artículo Pruebas de usabilidad (UserTesting) 0 7 días De 30 a 150 dólares al mes Investigación bajo demanda (Respondent.io) 0 De 3 a 10 días De 50 a 200 dólares al mes Clases particulares en línea (Preply) 0 De 1 a 2 semanas De 12 a 20 $/hora netos Trabajos esporádicos como autónomo (Fiverr) 0 De 1 a 4 semanas De 100 a 500 dólares (primeros 3 meses) Trabajo directo como microasistente virtual (Upwork / directo) 0 De 2 a 3 semanas De 15 a 25 dólares/hora netos

Lo que no funciona

La mayoría de los contratiempos relacionados con la búsqueda de la forma más rápida de ganar dinero en Internet se deben a trampas concretas, más que a que los métodos sean ineficaces.

Cuando busques la forma más rápida de ganar dinero en línea, ten cuidado con estos tres escollos habituales:

Pagar por «kits de inicio» o «cuotas de formación»: Las plataformas legítimas de trabajo autónomo, clases particulares e investigación nunca te cobran por presentar una solicitud o crear un perfil. La FTC advierte de que las cuotas de formación que hay que pagar por adelantado para trabajos desde casa son una señal de alerta de estafa.

Las plataformas legítimas de trabajo autónomo, clases particulares e investigación nunca te cobran por presentar una solicitud o crear un perfil. La FTC advierte de que las cuotas de formación que hay que pagar por adelantado para trabajos desde casa son una señal de alerta de estafa. Intercambiar artículos en sitios web no verificados: La Better Business Bureau advierte de que las plataformas de intercambio poco conocidas suelen ofrecer valoraciones a la baja tras recibir tu artículo o retrasar los pagos indefinidamente. Limítate a plataformas consolidadas como Gazelle o eBay.

La Better Business Bureau advierte de que las plataformas de intercambio poco conocidas suelen ofrecer valoraciones a la baja tras recibir tu artículo o retrasar los pagos indefinidamente. Limítate a plataformas consolidadas como Gazelle o eBay. Depender de las aplicaciones de encuestas como fuente principal de ingresos: A un precio de entre 2 y 4 dólares la hora, considerar las plataformas de encuestas como principal fuente de ingresos conduce al agotamiento. Úsalas únicamente como un complemento económico secundario.

Veredicto final sobre la forma más rápida de ganar dinero en Internet

Encontrar la forma más rápida de ganar dinero en Internet se reduce a aprovechar los recursos, las habilidades o el tiempo libre del que dispongas. Vender artículos que no utilizas es lo más rápido; las pruebas de usabilidad y los grupos de investigación ofrecen pagos rápidos por hora; y el trabajo autónomo o las clases particulares proporcionan un potencial de ingresos sostenible a largo plazo.

Una estrategia práctica consiste en poner a la venta hoy mismo un artículo que no utilices en eBay, al tiempo que envías solicitudes a Preply, UserTesting o Fiverr de forma paralela. Explorar aplicaciones gratuitas y verificadas que pagan dinero real al instante, como Snakzy, puede generar entre 20 y 100 dólares al mes en ingresos por tiempo libre, lo que ayuda a cubrir gastos personales inmediatos o pequeñas cuotas de software.

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