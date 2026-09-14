7 ideas reales para un trabajo extra: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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Las ideas para un trabajo extra abundan, pero solo unas pocas siguen siendo rentables hoy en día sin necesidad de un coche, una habitación libre o un título universitario para empezar. Los siete métodos que se enumeran a continuación no requieren más que un ordenador o un smartphone, y cada uno de ellos sigue generando ingresos reales para personas de a pie en la actualidad.

Para obtener ingresos reales se necesitan horas de trabajo constantes, más que un solo encargo afortunado, y lo que se gana depende mucho más del método y del tiempo dedicado que de cualquier cifra llamativa. La mayoría de la gente se sitúa en un rango mensual modesto, no en las cifras llamativas con las que suelen empezar algunos artículos sobre trabajos extra.

Esta guía clasifica siete ideas para un trabajo extra , con rangos de ingresos reales y costes iniciales sinceros, no es otra lista reciclada de cincuenta ideas de trabajos extra que nadie se ha molestado en comprobar.

¿Es realmente factible tener un trabajo extra?

Sí, pero de forma modesta para la mayoría de la gente. Quien suele dedicarse a un trabajo extra gana más cerca de 200 dólares al mes que las cifras de cuatro dígitos más llamativas con las que empiezan algunas guías, y esa cifra depende en gran medida de las horas dedicadas y de la categoría a la que pertenezca el método. Los métodos basados en habilidades, como el doblaje o la traducción, ofrecen un techo de ingresos más alto pero un inicio más lento, mientras que los métodos basados en tareas, como Clickworker o la evaluación de motores de búsqueda, reportan ingresos más rápidamente pero alcanzan su límite antes si no se invierte tiempo de verdad.

Los trabajos secundarios también han dejado de ser una actividad de nicho. Un tercio de la Generación Z y los millennials declararon tener uno en 2025, lo que dice más sobre lo habitual que se ha vuelto esto que sobre si un grupo demográfico concreto lo está haciendo «bien». El verdadero factor determinante de quién gana más con estas ideas de trabajos secundarios es el número de horas invertidas y la elección del método, no quién realice el trabajo.

Estas ideas para un trabajo extra son factibles en un plazo de entre 30 y 90 días para alguien que disponga de entre 5 y 10 horas libres a la semana y que cuente ya con una habilidad, como la traducción, la locución o la evaluación, o que esté dispuesto a aprender a utilizar una nueva plataforma desde cero.

Ninguna de las siete opciones que se indican a continuación puede sustituir a unos ingresos a tiempo completo sin meses de esfuerzo constante en los métodos con mayor potencial de ingresos —especialmente la locución y la traducción—, pero las siete pueden, de forma realista, aportar una segunda fuente de ingresos significativa a quien esté dispuesto a dedicarle tiempo.

Visto así, estas ideas de ingresos extra funcionan mejor como un complemento deliberado a los ingresos principales, no como un sustituto de los mismos. Algunas de ellas se acercan más a las ideas de ingresos pasivos una vez puestas en marcha, ya que los ingresos siguen llegando con poco esfuerzo continuo una vez realizado el trabajo inicial.

7 ideas reales para un trabajo extra que realmente dan dinero

Estas siete ideas para un trabajo extra están clasificadas desde las más accesibles hasta aquellas con un mayor potencial de ingresos para cualquiera que esté dispuesto a desarrollar una habilidad con el tiempo. Para empezar con cada una de ellas solo se necesita un ordenador o un smartphone; no hace falta coche, ni habitación libre, ni título universitario. A continuación se detallan los costes iniciales reales, los plazos de pago y los rangos de ingresos.

1. Valorar resultados de búsqueda como evaluador de motores de búsqueda

Evaluar la precisión de los resultados de búsqueda y las respuestas generadas por IA es una de las ideas más ignoradas para un trabajo extra, ya que ofrece un salario por hora real en lugar de una tarifa por tarea que varía según la demanda. Plataformas como Appen, TELUS International y Lionbridge contratan a autónomos para que determinen si un resultado de búsqueda responde realmente a la consulta con la que se ha emparejado.

La remuneración suele oscilar entre 14 y 20 dólares por hora, aunque algunos proyectos especializados pueden ofrecer tarifas más elevadas. No se requieren habilidades de redacción ni de diseño, solo prestar mucha atención a los detalles y superar un examen de cualificación que la mayoría de las plataformas exigen antes de asignar trabajo real.

El coste inicial para presentar la solicitud es de 0 dólares, aunque se requiere un ordenador portátil y, a menudo, un smartphone para determinados tipos de tareas. El único obstáculo que conviene tener en cuenta desde el principio es el propio examen de cualificación, que no está remunerado y para el que pueden hacer falta unas horas de estudio antes de que empiecen a llegar los primeros trabajos remunerados.

El hábito que mantiene a los evaluadores en buena posición es seguir al pie de la letra las directrices de evaluación en lugar de confiar en el instinto, ya que las valoraciones inconsistentes se señalan durante los controles de calidad y pueden reducir silenciosamente la cantidad de trabajo que se ofrece en el futuro. Entre las ideas de trabajos extra que premian la paciencia por encima de la rapidez, esta es una de las opciones más estables para empezar.

Esta es una de las respuestas más sencillas a la pregunta de cómo empezar un trabajo extra sin experiencia previa. Para conocer una gama más amplia de rangos de ingresos realistas con otros métodos, también merece la pena echar un vistazo a cómo puedes ganar algo de dinero extra.

Tarifa por hora más constante Appen 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas más sólidas para un trabajo extra: valorar resultados de búsqueda y respuestas generadas por IA a cambio de entre 14 y 20 dólares la hora. Solicita una tarifa para Appen

2. Grabar contenido generado por los usuarios (UGC) para marcas

Grabar reseñas en vídeo breves y sin guion para marcas es una de las ideas más accesibles como actividad complementaria para cualquiera que se sienta cómodo hablando ante la cámara de un móvil, ya que no se necesita tener seguidores ni audiencia. Las marcas pagan por el contenido en sí para incluirlo en sus propios anuncios, no por el alcance, por lo que un creador novato sin ningún seguidor puede conseguir encargos.

Plataformas como Billo y JoinBrands conectan a los creadores directamente con las propuestas de las marcas. Los creadores principiantes suelen ganar entre 50 y 150 dólares por vídeo, mientras que los más experimentados pueden llegar a ganar entre 150 y 500 dólares, o incluso más, una vez que han acumulado un portafolio y un poco de trayectoria.

El coste inicial es de 0 dólares, aparte de la cámara de un smartphone y la edición básica, y para empezar no se necesita más equipo que una iluminación decente y una habitación tranquila. El primer encargo remunerado puede llegar a los pocos días de crear un pequeño vídeo de muestra, ya que las marcas revisan los portafolios rápidamente en comparación con la mayoría de las otras ideas para un trabajo extra de esta lista.

El hábito que distingue a los creadores que consiguen trabajos recurrentes de los que no es seguir al pie de la letra las instrucciones de la marca, hasta el estilo del gancho y el ritmo solicitados, en lugar de enviar un vídeo genérico al estilo de un testimonio que podría aplicarse a cualquier producto. Para cualquiera que aún esté pensando en cómo empezar un trabajo extra sin contar ya con un público fiel, esta es una de las opciones de acceso más accesibles que existen.

No es necesario añadir a la lista de seguidores. Billo 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas más accesibles para un trabajo extra es grabar vídeos promocionales para marcas a un precio de entre 50 y 500 dólares por vídeo. Solicita su creación en Billo

3. Publicar libros con poco contenido en Amazon KDP

Diseñar diarios, agendas y cuadernos para Amazon KDP es una de las ideas que menos trabajo requieren para un negocio secundario, ya que Amazon imprime y envía cada ejemplar bajo demanda una vez que se ha subido el diseño. No hay que mantener stock ni pagar por adelantado ningún coste de impresión.

Los principiantes con entre 10 y 20 productos en venta suelen ganar entre 100 y 500 dólares al mes, y pueden llegar a los 1.000 dólares o más una vez que el catálogo supera los 50 productos y algunos nichos empiezan a posicionarse. El diseño interior de un sencillo diario o agenda se puede crear en un par de horas utilizando herramientas gratuitas como Canva, por lo que no se necesitan conocimientos de diseño para lanzar el primer título.

El coste inicial para abrir una cuenta es de 0 dólares, y las regalías alcanzan hasta el 60 % de las ventas de libros en rústica, una vez deducidos los costes de impresión de Amazon. La contrapartida de no intervenir es la paciencia: un primer título puede tardar semanas en encontrar a su primer comprador, y para obtener ingresos reales suele ser necesario crear un catálogo a lo largo de varios meses, en lugar de contar con un único éxito de ventas fortuito.

El hábito que distingue a los vendedores que obtienen ventas constantes de los que no es centrarse en un nicho muy específico: un «diario de gratitud para enfermeras» se vende siempre mejor que un cuaderno rayado genérico, ya que el algoritmo de Amazon premia los anuncios específicos y bien orientados frente a los genéricos.

Además, es una de las ideas de ingresos pasivos más auténticas de esta lista una vez que se ha creado el catálogo, y uno de los trabajos secundarios que se pueden realizar desde casa con menos esfuerzo diario.

Las mejores ideas que requieren poco esfuerzo para un trabajo extra Amazon KDP 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas más pasivas para un trabajo extra es diseñar diarios y agendas que Amazon imprime bajo demanda. Empieza a publicar en KDP

4. Traducir textos como traductor autónomo de Gengo

Cobrar por palabra por traducir textos de páginas web, descripciones de productos y mensajes de atención al cliente es una de las ideas más flexibles en cuanto a horarios para un trabajo extra, ideal para cualquiera que domine un segundo idioma. No se requiere ningún título ni certificación, solo hay que superar la prueba de traducción de Gengo en el par de idiomas elegido.

La remuneración oscila aproximadamente entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra, dependiendo del par de idiomas, situándose los pares más demandados y los contenidos especializados en el extremo superior de la escala. Los trabajos se seleccionan directamente desde un panel de control, por lo que no hay que hacer propuestas a los clientes ni negociar.

El coste inicial para inscribirse es de 0 dólares, aunque la prueba de acceso puede requerir varios intentos —hasta tres oportunidades cada seis meses— antes de superarla. Una vez aprobado, los pagos se procesan automáticamente dos veces al mes, con un mínimo de 20 dólares para algunos métodos de pago y tan solo 2 dólares para otros.

La clave para que sigan llegando trabajos mejor remunerados es construir una puntuación de calidad sólida desde el principio, ya que las traducciones precisas y consistentes dan acceso a trabajos de mayor valor, mientras que una serie de correcciones puede limitar discretamente los trabajos que aparecen en el panel de control. Para un principiante bilingüe que se pregunte cómo iniciar una actividad extra basada específicamente en sus habilidades lingüísticas, esta es una de las vías más directas para entrar en el mercado.

Las ideas más flexibles en cuanto a horarios para un trabajo extra Gengo 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas más flexibles para un trabajo extra: traducir textos por entre 0,03 y 0,12 dólares por palabra. Solicita un puesto como traductor en Gengo

5. Productos de impresión bajo demanda a través de Printify

Gestionar una tienda en Etsy con el servicio de Printify es una de las ideas que menos trabajo requieren para un negocio secundario en cuanto a la gestión diaria, ya que no hay que mantener stock y no se fabrica nada hasta que el diseño se vende realmente. Los vendedores suelen obtener entre 5 y 8 dólares por camiseta, una vez descontados los costes de producción y las comisiones de la plataforma, y los anuncios bien optimizados pueden generar cerca de 12 dólares de beneficio por venta.

Las comisiones de Etsy se acumulan antes incluso de que entre en juego cualquier gasto en publicidad: una pequeña comisión por anuncio, un porcentaje por transacción y el procesamiento de pagos suman, en conjunto, entre un 9,5 % y un 13 %. Vale la pena tener esto en cuenta a la hora de fijar los precios desde el primer día, en lugar de descubrirlo tras realizar la primera venta.

El coste inicial es prácticamente de 0 dólares con el plan gratuito de Printify, y la primera venta de una tienda nueva suele tardar entre 30 y 60 días en producirse una vez que el diseño se publica. El hábito que mantiene la rentabilidad de una tienda es calcular las comisiones antes de fijar cualquier precio, ya que saltarse ese paso es la forma más rápida de que una camiseta que parece rentable sobre el papel acabe apenas cubriendo gastos una vez que se deducen las comisiones y el gasto en publicidad.

Entre las ideas de negocio paralelo que premian la paciencia frente a una primera venta rápida, esta es una de las que merece la pena mantener más allá de las lentas primeras semanas, y una de las mejores ideas de ingresos pasivos una vez que la tienda está realmente en marcha. Cualquiera que aún esté sopesando la plataforma en sí puede comprobar si Printify es de fiar antes de comprometer un catálogo de diseños con ella. También se encuentra entre los mejores negocios secundarios para ganar dinero extra para cualquiera que prefiera diseñar una sola vez en lugar de gestionar el inventario de forma continua.

Empieza a ganar dinero hoy mismo Printify 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas que menos trabajo requieren para un negocio extra: imprimir y enviar diseños personalizados sin necesidad de mantener stock. Empieza a vender con Printify

6. Realizar microtareas en Clickworker

Realizar pequeñas tareas remuneradas en Clickworker es una de las opciones más accesibles para ganar un dinero extra, ya que no se requiere ninguna habilidad específica para ser aceptado. Las tareas abarcan la clasificación de datos, encuestas breves, redacción de textos e investigación básica en línea, y todas se eligen directamente desde un panel de control siempre que se disponga de tiempo libre.

La remuneración varía según el tipo de tarea, y los ingresos realistas por un uso constante a tiempo parcial rondan los unos cientos de dólares al mes, en lugar de una tarifa fija por hora, ya que las categorías de tareas mejor remuneradas requieren superar primero unas breves pruebas de cualificación. No hay límite en cuanto al número de categorías para las que un trabajador puede cualificarse.

El coste inicial de registro es de 0 dólares, y para empezar solo hay que registrarse, rellenar un perfil y completar un paso de verificación por correo electrónico. Los pagos suelen realizarse semanalmente a través de PayPal una vez que se aprueba el trabajo completado.

El hábito que permite conseguir trabajo más estable es completar cuanto antes las pruebas de cualificación opcionales, en lugar de limitarse a lo que está disponible por defecto, ya que un perfil escaso sin pruebas completadas limita, en primer lugar, las tareas que se muestran. Es, sin duda, una de las mejores formas de ganar un dinero extra para cualquiera que prefiera tareas pequeñas y flexibles en lugar de dedicarse a una única habilidad específica.

Mínima barrera de entrada Clickworker 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las ideas más accesibles para ganar un dinero extra, realizando pequeñas tareas remuneradas que no requieren ninguna habilidad específica. Regístrate en Clickworker

7. Grabación de locuciones en Voice123

Hacer audiciones para trabajos de locución a través de Voice123 es una de las opciones más orientadas a las habilidades para un trabajo extra, ya que valora más la interpretación y la consistencia que cualquier formación formal o titulación. Los clientes publican proyectos para anuncios, narraciones de cursos en línea y vídeos explicativos, y los locutores envían sus audiciones directamente desde un perfil gratuito.

Los locutores noveles suelen ganar entre 100 y 500 dólares por proyecto, aunque las tarifas superan con creces esa cifra una vez que se va acumulando un portafolio y se consiguen clientes habituales. Voice123 no cobra comisión por los trabajos contratados, por lo que la tarifa presupuestada es la cantidad real que te llevas a casa, en lugar de una cifra ajustada tras deducir comisiones.

El coste inicial es de 0 dólares para un perfil estándar, aunque existen niveles de suscripción de pago que permiten recibir invitaciones a audiciones antes. Para conseguir un primer trabajo se necesita un equipo de grabación doméstico decente, una habitación tranquila y un breve vídeo de demostración en el que se muestren un par de lecturas diferentes.

El hábito que distingue a los actores de voz que consiguen trabajos de los que no es presentarse a audiciones de forma constante y adaptar cada lectura a las instrucciones específicas, en lugar de enviar la misma muestra genérica a todas las convocatorias de casting. Entre las ideas para un trabajo extra basado en una habilidad más que en un activo, esta es una de las que ofrece un margen real para convertirse en un trabajo estable con clientes, y una respuesta sólida a la pregunta de cómo iniciar un trabajo extra basado en la voz en lugar de en el número de seguidores. Además, se combina de forma natural con otros trabajos extra que valoran una habilidad específica por encima de un activo ya existente.

¿Cómo se comparan estas 7 ideas para un trabajo extra?

El coste inicial, el plazo de pago y los ingresos mensuales realistas varían considerablemente entre estas siete ideas de trabajo extra, desde microtareas casi instantáneas que pagan pequeñas cantidades rápidamente hasta opciones basadas en habilidades que tardan más en convertirse en ingresos reales. Comparar las cifras una al lado de la otra facilita elegir el método que mejor se adapte al tiempo del que realmente dispones en este momento.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista Evaluación de motores de búsqueda (Appen) 0 $ De días a semanas (tras el examen de aptitud) 200-800 $ o más Creación de contenido generado por los usuarios (Billo) 0 De unos días a la primera reserva Entre 50 y 500 $ o más por vídeo Libros con poco contenido (Amazon KDP) 0 Entre 30 y 60 días hasta la primera venta 100-1.000 $ o más Traducción (Gengo) 0 De 1 a 2 semanas (tras superar la prueba) 200-800 $ o más Microtareas (Clickworker) 0 Días 100-400 $ Trabajo de locución (Voice123) 0 De unos días a unas semanas hasta la primera contratación 200-1 500 $ o más Impresión bajo demanda (Printify) 0–50 Entre 30 y 60 días hasta la primera venta 50–500 $ o más

Esta tabla es la forma más rápida de comparar ideas de ingresos extra que requieren dedicar horas de trabajo con aquellas que se inclinan más hacia los ingresos pasivos.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos?

Las aplicaciones de recompensas no sustituirán a ninguna de las siete ideas de ingresos extra mencionadas anteriormente, pero aportan un pequeño complemento realmente gratuito, normalmente de unos pocos dólares a la semana con un uso moderado. Funcionan mejor si se combinan con una de esas siete ideas de ingresos extra, en lugar de como un plan independiente.

Snakzy, la propia aplicación «play-to-earn» de Eneba, es la única aplicación de recompensas asociada que se presenta aquí. Registrarse es gratis, paga en dinero real una vez que el saldo alcanza los 35 dólares y funciona discretamente en segundo plano, independientemente del trabajo extra que ya estés realizando.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Incluir Snakzy entre las otras siete opciones es una forma sencilla de completar una lista de ideas para ganar un dinero extra sin tener que dedicarle muchas horas, y podría decirse que es una de las mejores formas de ganar dinero extra simplemente porque no hay nada que perder al probarlo. Prueba Snakzy para obtener un complemento gratuito y sin esfuerzo, además de cualquier otra idea de trabajo extra que elijas primero.

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Lo que no funciona

La mayoría de las decepciones relacionadas con los trabajos extra se deben a una de unas pocas trampas específicas, no a estas ideas de trabajo extra en sí mismas. Cada una de las trampas que se indican a continuación corresponde a una advertencia real y verificable, en lugar de a una lista genérica de estafas.

«Oportunidades» en las que hay que pagar para empezar: según la FTC, un trabajo extra legítimo nunca cobra una cuota inicial para «desbloquear» trabajo o clientes, y ninguno de los siete métodos anteriores la exige.

según la FTC, un trabajo extra legítimo nunca cobra una cuota inicial para «desbloquear» trabajo o clientes, y ninguno de los siete métodos anteriores la exige. Ignorar la estructura real de comisiones: considerar el precio de venta de una plataforma como el salario neto, ya se trate de las comisiones combinadas de Etsy en una tienda de Printify, o de las pruebas de selección y las tarifas por palabra que determinan la remuneración real en Gengo y Clickworker.

considerar el precio de venta de una plataforma como el salario neto, ya se trate de las comisiones combinadas de Etsy en una tienda de Printify, o de las pruebas de selección y las tarifas por palabra que determinan la remuneración real en Gengo y Clickworker. Perseguir el número de seguidores que no importa: dar por sentado que el trabajo de contenido generado por los usuarios (UGC) o las audiciones de locución requieren primero una gran audiencia, cuando plataformas como Billo y Voice123 pagan por la calidad y la entrega del contenido, no por el alcance.

dar por sentado que el trabajo de contenido generado por los usuarios (UGC) o las audiciones de locución requieren primero una gran audiencia, cuando plataformas como Billo y Voice123 pagan por la calidad y la entrega del contenido, no por el alcance. Abandonar antes de que se produzca el retraso en el pago: dejar la traducción, la evaluación de búsquedas o la publicación de contenido ligero en las primeras semanas, antes de que se haya cumplido el plazo propio de la plataforma —semanas para que un primer trabajo en Gengo supere la revisión, de 30 a 60 días para una primera venta en Amazon KDP—.

Conocerlas de antemano es tan importante como elegir la opción adecuada entre la docena de ideas de trabajos secundarios que circulan por Internet. También es lo que distingue a los mejores trabajos secundarios para ganar un dinero extra de aquellos que, sin que nos demos cuenta, acaban costando más de lo que reportan.

Veredicto final sobre ideas para un trabajo extra

La mayoría de la gente se queda más cerca de un rango mensual modesto que de cualquier cifra llamativa que se anuncie, y el método importa más que la plataforma en la que se desarrolla. Elige en función de lo que ya tienes a tu disposición, una habilidad, tiempo libre o la voluntad de aprender a usar una nueva herramienta, en lugar de fijarte en cuál de estas ideas para un trabajo extra parece simplemente la más pasiva.

Si ya se cuenta con una habilidad comercializable, el trabajo de locución en Voice123 o la traducción en Gengo ofrecen el mayor potencial a largo plazo de entre las siete opciones. Si se parte de cero en cuanto a habilidades y dinero, lo mejor es optar por Clickworker o la evaluación de motores de búsqueda, ya que ambas opciones no requieren nada más que un ordenador portátil y algo de tiempo libre.

Merece la pena añadir una aplicación gratuita como Snakzy a cualquier método que elijas, sin ningún coste adicional. Sea cual sea la opción que se imponga, las mejores ideas para un trabajo extra son aquellas que realmente se pongan en marcha esta misma semana.

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