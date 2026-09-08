7 ideas de negocios para mujeres: pon en marcha tu propio negocio en 2026

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Entre las mejores ideas de pequeños negocios para mujeres se encuentran una agencia de asistentes virtuales, una agencia de redacción y una tienda de comercio electrónico especializada. Estas opciones tienen diferentes costes iniciales y trayectorias de crecimiento, por lo que la mejor elección depende de tus habilidades, tu presupuesto y tus objetivos empresariales.

Si estás aprendiendo a poner en marcha una pequeña empresa como mujer, los negocios basados en servicios suelen tener los costes iniciales más bajos, ya que pueden aprovechar las habilidades que ya posees en lugar de requerir un stock de productos. Muchos de ellos también se pueden gestionar a distancia, como la asistencia virtual, la redacción de contenidos, la consultoría en redes sociales y el coaching online.

Esta guía desglosa las mejores ideas de pequeñas empresas para mujeres, con detalles sobre cómo funciona cada negocio, la plataforma más adecuada para dar los primeros pasos y lo que implica gestionarlo y hacerlo crecer.

¿Es realista poner en marcha ideas de pequeñas empresas para mujeres?

Sí, poner en marcha ideas de pequeñas empresas para mujeres es realista para aquellas que cuentan con una habilidad comercializable, unos costes asumibles o recursos ya disponibles. Las mujeres son propietarias de más del 40 % de las empresas de EE. UU., según el informe «Wells Fargo 2026 Impact of Women-Owned Business Report», y las empresas propiedad de mujeres crecieron un 12 % entre 2022 y 2025.

Si te interesa saber cómo poner en marcha un pequeño negocio como mujer, la mejor opción depende de tus habilidades, tu presupuesto y tu estilo de trabajo. Los negocios basados en servicios suelen tener unos costes iniciales más bajos, ya que puedes vender tus habilidades sin necesidad de comprar inventario, mientras que las ideas de emprendimiento femenino basadas en productos requieren más planificación, ya que necesitas productos y sistemas para la venta y la gestión de pedidos.

Ningún negocio garantiza ingresos rápidos. Tus resultados pueden variar en función de la demanda, los precios, tus habilidades y el tiempo invertido, por lo que empezar con un negocio que se adapte a tus habilidades puede reducir la curva de aprendizaje.

7 ideas de negocios para mujeres que realmente funcionan

Si quieres saber cómo poner en marcha un pequeño negocio siendo mujer, las siete opciones que te presentamos a continuación abarcan negocios de servicios, digitales y basados en productos. Estas ideas para mujeres emprendedoras difieren en cuanto a la inversión necesaria, la forma de captar clientes y el modo de ofrecer tus servicios o productos.

1. Agencia de asistentes virtuales

Una agencia de asistentes virtuales ofrece servicios administrativos y de apoyo a las empresas, como la gestión de agendas, la gestión del correo electrónico, la comunicación con los clientes y la introducción de datos. Es una opción de bajo coste entre las ideas de pequeños negocios para mujeres, ya que puedes empezar con las habilidades que ya tienes, un ordenador, una conexión a Internet fiable y un software empresarial básico.

Puedes empezar como asistente virtual autónoma y contratar a otros profesionales a medida que crezca tu cartera de clientes, lo que permitirá a la agencia asumir más trabajo sin tener que encargarte tú misma de todas las tareas. Esto también te da margen para prestar servicio a varias empresas en lugar de depender de un único cliente.

LinkedIn puede ayudarte a encontrar clientes empresariales y a consolidar la presencia de tu agencia a través de una página de servicios gratuita. Crea una ficha de servicios, describe tu experiencia y utiliza tu página de servicios para presentar tu oferta y conectar con clientes potenciales. Tus primeros ingresos pueden tardar varias semanas o incluso más en llegar, mientras generas contactos y consigues tu primer contrato.

En comparación con otras ideas de negocio de bajo coste para mujeres, las nuevas agencias de asistentes virtuales no tienen un nivel de ingresos estándar, ya que los precios y el volumen de clientes varían. El potencial de ingresos puede aumentar a medida que se incorporan clientes y se delega trabajo, pero dirigir una agencia también requiere una labor continua de captación, gestión de proyectos, control de calidad y coordinación del equipo.

IDEAL PARA CLIENTES B2B LinkedIn 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Necesitas ideas de negocios para mujeres? Empieza con unos costes iniciales reducidos y acceso directo a clientes profesionales a través de LinkedIn. Regístrate

2. Agencia de redacción y creación de contenidos

Si te interesa saber cómo poner en marcha una pequeña empresa siendo mujer, puedes crear una agencia de redacción especializada en artículos de SEO, campañas de correo electrónico, contenido web y textos de ventas para diversas empresas. Los costes iniciales son bajos, ya que los requisitos principales son un ordenador, conexión a Internet, software de redacción y un portafolio. A medida que crezca tu cartera de clientes, podrás incorporar redactores o editores para ampliar la capacidad.

Upwork te ofrece un mercado para encontrar clientes empresariales. Crea un perfil de agencia, muestra ejemplos relevantes y envía propuestas para proyectos que se ajusten a tus servicios. La tarifa «Agency Basic» no tiene coste mensual y te permite trabajar en proyectos existentes. La tarifa «Agency Plus» cuesta 19,99 dólares al mes e incluye la posibilidad de pujar por nuevos proyectos, compras de «Connects», mayor visibilidad y herramientas de gestión de equipos.

A medida que la agencia crece, Upwork te permite reunir a varios profesionales bajo una misma cuenta de agencia, con herramientas para gestionar a los miembros del equipo, las propuestas, los contratos y las finanzas de la agencia. Tu agencia puede fijar sus propias tarifas de servicio y utilizar la plataforma para gestionar el trabajo de los clientes a medida que amplías tu equipo.

En comparación con la redacción autónoma y otras ideas de negocio de bajo coste para mujeres, dirigir la agencia requiere captar clientes, gestionar proyectos, editar, controlar la calidad y coordinar a los redactores y otros colaboradores a medida que vas asumiendo más cuentas.

UNA FORMA ECONÓMICA DE EMPEZAR Upwork 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Necesitas ideas de negocios para mujeres? Con Upwork, puedes llegar a empresas que ya están buscando servicios de redacción especializados. Crear perfil

3. Consultoría en redes sociales y contenido generado por los usuarios (UGC)

Las marcas necesitan un flujo constante de contenido para redes sociales, lo que supone una oportunidad para crear un negocio de consultoría en torno a la estrategia de contenido, el contenido generado por los usuarios (UGC) y los vídeos de formato corto. Tu servicio puede incluir calendarios de contenido, conceptos de campaña o asistencia a cuentas, dependiendo de lo que mejor se te dé.

Si estás aprendiendo a poner en marcha una pequeña empresa como mujer, Instagram te ofrece un espacio para mostrar tu trabajo mientras estableces relaciones con clientes potenciales. Su Creator Marketplace permite a los creadores que cumplan los requisitos crear carteras de trabajos, y las marcas pueden descubrir a los creadores, revisar su trabajo y enviarles oportunidades de colaboración a través de la plataforma.

Esta es una de las ideas de pequeños negocios para mujeres que se pueden poner en marcha sin necesidad de inventario ni local comercial. Tus principales gastos iniciales se destinarán a equipos y software, lo que la convierte en una opción ideal si buscas ideas de negocio de bajo coste para mujeres.

Una vez que llegan los clientes, el trabajo puede incluir grabar o revisar contenidos, desarrollar estrategias, gestionar campañas y comunicarte con las marcas. Hacer crecer el negocio puede implicar cuentas de clientes recurrentes y más creadores, pero tu carga de trabajo dependerá de los servicios y del número de clientes que aceptes.

IDEAL PARA EL MARKETING VISUAL Instagram 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Necesitas ideas de negocios para mujeres? Crea un portafolio visual y conecta con posibles clientes de marca a través de Instagram. Crear cuenta

4. Asesoramiento en salud y bienestar

El coaching de salud y bienestar te permite convertir tus conocimientos especializados en áreas como el fitness, el yoga o los hábitos de vida en un negocio orientado a los clientes. Los costes iniciales son relativamente bajos, sobre todo si ya dispones del equipamiento y la formación necesarios para el servicio que hayas elegido.

Zoom proporciona la plataforma para las sesiones a distancia. El plan básico gratuito permite reuniones de hasta 100 participantes, aunque las reuniones con varios participantes tienen una duración máxima de 40 minutos. Los planes de pago amplían la duración de las reuniones hasta un máximo de 30 horas.

Entre las ideas de pequeños negocios para mujeres, este modelo funciona bien para sesiones individuales, clases en grupo y programas de coaching recurrentes. Tus ingresos dependen de tus tarifas y de tu cartera de clientes.

Desarrollar el negocio implica encontrar clientes, preparar sesiones, realizar un seguimiento del progreso y mantener relaciones continuadas. Puedes ampliar tu oferta más allá de las sesiones individuales ofreciendo programas en grupo o incorporando a otros coaches a medida que crezca tu cartera de clientes.

PRESTACIÓN SENCILLA DE SERVICIOS A DISTANCIA Zoom 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas ideas de negocios para mujeres? El coaching a distancia es más fácil de impartir con Zoom, ya que no requiere un lugar físico. Únete a Zoom

5. Asesoramiento y consultoría en línea

Convierte tus conocimientos especializados en un negocio ofreciendo asesoramiento personalizado, programas en grupo, cursos o suscripciones. Si quieres aprender a poner en marcha una pequeña empresa como mujer, puedes presentar esa misma experiencia de varias formas, lo que le da a tu negocio margen para crecer más allá de las sesiones de asesoramiento individuales.

Kajabi está diseñado para este modelo y cuenta con herramientas para programas de coaching, cursos en línea, suscripciones, comunidades, pagos, páginas de destino y marketing por correo electrónico. Sus herramientas de coaching también incluyen la gestión de citas, la gestión de clientes y la impartición de programas, lo que te permite gestionar mejor la experiencia del cliente desde una única plataforma.

En comparación con otras ideas de pequeños negocios para mujeres, esta opción requiere una inversión inicial mayor que una herramienta de comunicación gratuita. El plan Básico de Kajabi cuesta 179 dólares al mes si se factura mensualmente o 143 dólares al mes si se factura anualmente, con una prueba gratuita de 14 días.

El tiempo que tardes en obtener tus primeros ingresos depende de la rapidez con la que consigas clientes o vendas tu primera oferta. En comparación con los trabajos secundarios semanales, el trabajo aquí también puede ir cambiando a medida que tu negocio crezca, pasando de impartir sesiones individuales a crear material didáctico, gestionar una comunidad, comercializar ofertas y atender a los clientes.

DISEÑADO PARA PRODUCTOS DIGITALES Kajabi 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas ideas de negocios para mujeres? Convierte tu experiencia en cursos, suscripciones y programas de coaching con Kajabi. Empezar

6. Negocio de artículos de segunda mano y reventa

El denim vintage, las marcas de diseño, la moda urbana y otras prendas de segunda mano pueden constituir la base de una marca de reventa si estás buscando ideas para emprendedoras. Un nicho bien definido te ayuda a decidir qué productos adquirir, y una plataforma como Depop te ofrece un mercado en el que puedes presentar esas prendas a compradores que buscan moda de segunda mano.

Puedes empezar con prendas de tu propio armario o hacer pequeñas compras en tiendas de segunda mano y mercadillos. En Depop, fotografiarás y publicarás cada prenda, fijarás su precio, te comunicarás con los compradores y organizarás el envío tras la venta. Las comisiones de la plataforma varían según la ubicación del vendedor.

A diferencia de otras ideas de emprendimiento para mujeres, esta ofrece un modelo basado en productos sin necesidad de una tienda física, y el principal coste es el stock. Puedes utilizar las estadísticas de la tienda, junto con herramientas de gestión de stock y pedidos, para supervisar tu negocio.

A medida que tu catálogo crezca, también lo hará el trabajo de búsqueda de productos, fotografía, publicación de anuncios, gestión de pedidos y seguimiento de existencias. Una selección bien definida puede ayudarte a convertir las ventas individuales en una marca de reventa reconocible, construida en torno al nicho que elijas.

IDEAL PARA LA REVENTA DE ROPA Depop 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Buscas ideas de negocios para mujeres? Accede a un mercado dedicado a la moda de segunda mano con Depop. Empieza hoy mismo

7. Tienda de comercio electrónico especializada

Crear una tienda de comercio electrónico especializada te ofrece la oportunidad de desarrollar una marca minorista centrada en un tipo de cliente y una categoría de productos concretos. Puedes vender una selección de productos bajo tu propia marca, como artículos para el hogar sostenibles, accesorios especializados o productos personalizados.

Shopify proporciona el escaparate y las herramientas necesarias para poner en marcha ideas de emprendedoras como esta. Puedes añadir productos, gestionar el inventario, tramitar pedidos y vender a través de tu tienda de Shopify, además de conectarla a las redes sociales y a otros canales de venta.

Los costes iniciales dependen de cómo te abastezcas de productos y los distribuyas, y el uso de un software de gestión presupuestaria para pequeñas empresas puede ayudarte a llevar un control de ellos. El inventario puede ser tu mayor gasto, aunque la impresión bajo demanda o el dropshipping pueden reducir la necesidad de mantener existencias. El plan Básico de Shopify cuesta 29 dólares al mes con facturación anual o 39 dólares al mes con facturación mensual.

La gestión del negocio implica marketing, atención al cliente, gestión de pedidos, planificación de inventario y selección de productos. Una tienda de éxito puede ampliar su línea de productos y su base de clientes a medida que aprendes qué es lo que se vende.

DISEÑADO PARA TIENDAS ONLINE Shopify 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Necesitas ideas de negocios para mujeres? Crea una tienda online con tu propia marca que puedas gestionar tú misma con Shopify, en lugar de depender de un mercado online. Empieza a vender

Comparativa de las mejores ideas de negocios para mujeres

Utiliza esta comparación lado a lado para ver rápidamente qué ideas de pequeños negocios para mujeres se adaptan mejor a tus habilidades, recursos y forma preferida de crear un negocio.

Idea de negocio Modelo de negocio Lo que necesitas Plataforma recomendada Agencia de asistentes virtuales Servicio Habilidades administrativas, software empresarial LinkedIn Agencia de redacción y copywriting Servicios Habilidades de redacción, portfolio Upwork Asesoramiento en redes sociales y contenido generado por los usuarios Servicio Habilidades de creación de contenidos, cámara o teléfono, portafolio Instagram Asesoramiento en salud y bienestar Servicio Experiencia relevante, equipo, configuración de vídeo Zoom Asesoramiento y consultoría en línea Digital Conocimientos especializados, contenido de cursos o coaching Kajabi Negocio de artículos de segunda mano y reventa Producto Stock de reventa, teléfonos móviles, material de envío Depop Tienda de comercio electrónico especializada Producto Productos, configuración del servicio de logística, contenido de la tienda Shopify

Aumenta tus ingresos extra con aplicaciones de recompensas «play-to-earn»

Las aplicaciones de «jugar para ganar» no financiarán por sí solas las ideas de pequeñas empresas de mujeres, pero pueden aportar dinero extra para gastos menores del negocio, como software o material de envío. Funcionan mejor como fuente complementaria de fondos, no como sustituto de la creación del negocio en sí. Las opciones que se indican a continuación son algunas de las mejores aplicaciones de recompensas que puedes tener en cuenta para ganar dinero extra.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Entre las opciones, Snakzy destaca por su enfoque más centrado en los videojuegos a la hora de ganar recompensas a través de juegos para móvil. Es una buena opción para cualquiera que busque una forma sencilla de ganar dinero extra en su tiempo libre mientras explora ideas de negocios complementarios para mujeres.

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Lo que no funciona

No todas las oportunidades que se promocionan como ideas de pequeños negocios para mujeres son modelos de negocio reales. Un plan impreciso, la promesa de ingresos fáciles o la exigencia de un pago por adelantado pueden indicar que se trata de una estafa en lugar de ideas legítimas de negocios complementarios para mujeres.

Oportunidades de negocio con «kits de inicio »: ten cuidado con los programas que te obliguen a comprar un kit antes de empezar. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte sobre las oportunidades que prometen grandes ganancias con poco esfuerzo, pero que ofrecen pocos detalles sobre cómo genera ingresos el negocio.

»: ten cuidado con los programas que te obliguen a comprar un kit antes de empezar. La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte sobre las oportunidades que prometen grandes ganancias con poco esfuerzo, pero que ofrecen pocos detalles sobre cómo genera ingresos el negocio. Ingresos basados en el reclutamiento : un negocio auténtico obtiene ingresos de los clientes que pagan por sus productos o servicios. Los ingresos que dependen principalmente del reclutamiento de otros vendedores son una señal de alerta importante.

: un negocio auténtico obtiene ingresos de los clientes que pagan por sus productos o servicios. Los ingresos que dependen principalmente del reclutamiento de otros vendedores son una señal de alerta importante. Cursos de ingresos garantizados : los cursos y programas de formación pueden enseñar habilidades útiles, pero ninguna idea empresarial legítima para mujeres puede garantizar unos ingresos específicos. Desconfía de las afirmaciones que prometen ganancias fijas a partir de un curso o programa de formación.

: los cursos y programas de formación pueden enseñar habilidades útiles, pero ninguna idea empresarial legítima para mujeres puede garantizar unos ingresos específicos. Desconfía de las afirmaciones que prometen ganancias fijas a partir de un curso o programa de formación. Ignorar los costes del negocio: los ingresos no son lo mismo que los beneficios. Al explorar ideas de negocio de bajo coste para mujeres, hay que tener en cuenta las comisiones de las plataformas, los suministros, el inventario, el software y el marketing antes de estimar cuánto puede generar un negocio.

Ten en cuenta estos puntos a la hora de evaluar ideas de pequeñas empresas para mujeres y comparar oportunidades que prometan ingresos rápidos o fáciles.

Veredicto final sobre ideas de pequeñas empresas para mujeres

Para la mayoría de las principiantes que buscan ideas de negocio de bajo coste para mujeres, una agencia de asistentes virtuales en LinkedIn es la mejor opción, ya que combina unos bajos costes iniciales con acceso directo a clientes empresariales. Una agencia de redacción en Upwork es otra opción muy válida para escritoras cualificadas que desean acceder a una demanda activa de proyectos.

En cuanto a ideas de negocios secundarios basados en productos para mujeres, Depop es la mejor opción para probar un nicho de reventa específico con menor complejidad, mientras que Shopify es más adecuado para crear una tienda de marca con mayor control y margen de crecimiento. Kajabi también destaca por convertir conocimientos especializados en cursos, suscripciones y programas de coaching.

Las mejores ideas de pequeños negocios para mujeres dependen del equilibrio que estés dispuesta a encontrar entre unos bajos costes iniciales, una captación de clientes más sencilla y un mayor potencial de crecimiento.

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