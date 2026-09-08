7 Geschäftsideen für Frauen: Ein Unternehmen gründen im Jahr 2026

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Zu den besten Geschäftsideen für Frauen zählen eine Agentur für virtuelle Assistenz, eine Textagentur und eine Nischen-E-Commerce-Boutique. Diese Optionen unterscheiden sich hinsichtlich der Startkosten und der Wachstumsaussichten, sodass die beste Wahl von Ihren Fähigkeiten, Ihrem Budget und Ihren Geschäftszielen abhängt.

Wenn Sie als Frau lernen möchten, wie man ein Kleinunternehmen gründet, weisen dienstleistungsorientierte Unternehmen oft die niedrigsten Startkosten auf, da Sie hier bereits vorhandene Fähigkeiten nutzen können, anstatt einen Warenbestand zu benötigen. Viele davon lassen sich zudem aus der Ferne betreiben, darunter virtuelle Assistenz, Content-Erstellung, Social-Media-Beratung und Online-Coaching.

Dieser Leitfaden stellt die besten Ideen für Kleinunternehmen für Frauen vor und enthält Details dazu, wie die einzelnen Unternehmen funktionieren, welche Plattform für den Einstieg am besten geeignet ist und was der Betrieb und das Wachstum mit sich bringen.

Ist es realistisch, ein Kleinunternehmen als Frau zu gründen?

Ja, die Umsetzung von Ideen für Kleinunternehmen für Frauen ist realistisch für diejenigen, die über marktfähige Fähigkeiten, überschaubare Kosten oder vorhandene Ressourcen verfügen. Laut dem „Wells Fargo 2026 Impact of Women-Owned Business Report“ befinden sich mehr als 40 % der US-Unternehmen im Besitz von Frauen, und die Zahl der von Frauen geführten Unternehmen stieg von 2022 bis 2025 um 12 %.

Wenn Sie daran interessiert sind, wie Sie als Frau ein kleines Unternehmen gründen können, hängt die beste Option von Ihren Fähigkeiten, Ihrem Budget und Ihrem Arbeitsstil ab. Dienstleistungsunternehmen haben in der Regel geringere Startkosten, da Sie Ihre Fähigkeiten verkaufen können, ohne Lagerbestände anzuschaffen, während produktbasierte Geschäftsideen für Unternehmerinnen mehr Planung erfordern, da Sie Produkte sowie Systeme für den Verkauf und die Auftragsabwicklung benötigen.

Kein Unternehmen garantiert schnelle Einnahmen. Ihre Ergebnisse können je nach Nachfrage, Preisgestaltung, Fähigkeiten und investierter Zeit variieren; daher kann der Start mit einem Unternehmen, das zu Ihren Fähigkeiten passt , die Lernkurve verkürzen.

7 Geschäftsideen für Frauen, die wirklich funktionieren

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie als Frau ein Kleinunternehmen gründen können, finden Sie in den folgenden sieben Optionen Beispiele für Dienstleistungs-, digitale und produktbasierte Unternehmen. Diese Ideen für Unternehmerinnen unterscheiden sich hinsichtlich der Höhe der erforderlichen Investition, der Art der Kundenakquise und der Art und Weise, wie Sie Ihre Dienstleistungen oder Produkte anbieten.

1. Agentur für virtuelle Assistenz

Eine Agentur für virtuelle Assistenten bietet Unternehmen Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen an, darunter Terminplanung, E-Mail-Management, Kundenkommunikation und Dateneingabe. Dies ist eine kostengünstige Option unter den Ideen für Kleinunternehmen für Frauen, da Sie mit vorhandenen Fähigkeiten, einem Computer, einer zuverlässigen Internetverbindung und grundlegender Unternehmenssoftware starten können.

Sie können als selbstständige virtuelle Assistentin beginnen und mit wachsendem Kundenstamm Mitarbeiter einstellen, sodass die Agentur mehr Aufträge annehmen kann, ohne dass Sie jede Aufgabe selbst erledigen müssen. Dies gibt Ihnen zudem die Möglichkeit, mehrere Unternehmen zu betreuen, anstatt sich auf einen einzigen Kunden zu verlassen.

LinkedIn kann dir dabei helfen, Geschäftskunden zu finden und die Präsenz deiner Agentur über eine kostenlose Dienstleistungsseite zu etablieren. Erstelle ein Dienstleistungsangebot, beschreibe dein Fachwissen und nutze deine Dienstleistungsseite, um deine Dienstleistungen zu präsentieren und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Es kann mehrere Wochen oder länger dauern, bis du dein erstes Einkommen erzielst, während du Kontakte knüpfst und deinen ersten Auftrag sicherst.

Im Vergleich zu anderen kostengünstigen Geschäftsideen für Frauen gibt es bei neuen VA-Agenturen kein festes Einkommensniveau, da die Preisgestaltung und das Kundenaufkommen variieren. Das Verdienstpotenzial kann steigen, wenn Sie neue Kunden gewinnen und Aufgaben delegieren, doch der Betrieb einer Agentur erfordert auch kontinuierliche Kundenakquise, Projektmanagement, Qualitätskontrolle und Teamkoordination.

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2. Agentur für Texterstellung und Copywriting

Wenn Sie daran interessiert sind, wie Sie als Frau ein kleines Unternehmen gründen können, können Sie eine Schreibagentur aufbauen, die sich auf SEO-Artikel, E-Mail-Kampagnen, Website-Inhalte und Verkaufstexte für verschiedene Unternehmen spezialisiert. Die Startkosten sind gering; ein Computer, eine Internetverbindung, Schreibsoftware und ein Portfolio sind die wichtigsten Voraussetzungen. Wenn Ihr Kundenstamm wächst, können Sie Autoren oder Lektoren einstellen, um Ihre Kapazitäten zu erweitern.

Upwork bietet dir einen Marktplatz, auf dem du Geschäftskunden finden kannst. Erstelle ein Agenturprofil, präsentiere relevante Arbeitsproben und reiche Angebote für Projekte ein, die zu deinen Dienstleistungen passen. „Agency Basic“ verursacht keine monatlichen Kosten und ermöglicht es dir, an bestehenden Projekten zu arbeiten. „Agency Plus“ kostet 19,99 $ pro Monat und bietet zusätzlich die Teilnahme an Ausschreibungen für neue Projekte, den Kauf von „Connects“, eine höhere Sichtbarkeit sowie Tools für das Teammanagement.

Wenn die Agentur wächst, können Sie bei Upwork mehrere Fachkräfte unter einem Agenturkonto zusammenführen – mit Tools zur Verwaltung von Teammitgliedern, Angeboten, Verträgen und den Finanzen der Agentur. Ihre Agentur kann ihre eigenen Dienstleistungspreise festlegen und die Plattform nutzen, um Kundenaufträge zu verwalten, während Sie Ihr Team erweitern.

Im Vergleich zum freiberuflichen Schreiben und anderen kostengünstigen Geschäftsideen für Frauen erfordert die Führung einer Agentur die Akquise von Kunden, das Projektmanagement, das Lektorat, die Qualitätskontrolle sowie die Koordination von Autoren und anderen Auftragnehmern, je mehr Kunden Sie betreuen.

EIN KOSTENGÜNSTIGER WEG FÜR DEN EINSTIEG Upwork 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Geschäftsideen für Frauen? Mit Upwork können Sie Unternehmen erreichen, die bereits auf der Suche nach spezialisierten Schreibdienstleistungen sind. Profil erstellen

3. Beratung zu Social Media und nutzergenerierten Inhalten (UGC)

Marken benötigen einen stetigen Fluss an Social-Media-Inhalten, was die Möglichkeit bietet, ein Beratungsunternehmen rund um Content-Strategie, nutzergenerierte Inhalte (UGC) und Kurzvideos aufzubauen. Ihre Dienstleistungen können Content-Kalender, Kampagnenkonzepte oder Kundenbetreuung umfassen, je nachdem, womit Sie sich am besten auskennen.

Wenn Sie als Frau lernen möchten, wie man ein kleines Unternehmen gründet, bietet Ihnen Instagram eine Plattform, auf der Sie Ihre Arbeit präsentieren und gleichzeitig Beziehungen zu potenziellen Kunden aufbauen können. Über den „Creator Marketplace“ können berechtigte Creator Portfolios erstellen, und Marken können über die Plattform Creator entdecken, deren Arbeit begutachten und Kooperationsangebote unterbreiten.

Dies ist eine der Ideen für Kleinunternehmen für Frauen, die ohne Lagerbestand oder Ladengeschäft gestartet werden können. Ihre wichtigsten Startkosten entfallen auf Ausrüstung und Software, was dies zu einer großartigen Option macht, wenn Sie nach kostengünstigen Geschäftsideen für Frauen suchen.

Sobald Kunden hinzukommen, kann die Arbeit das Filmen oder Überprüfen von Inhalten, die Entwicklung von Strategien, die Verwaltung von Kampagnen und die Kommunikation mit Marken umfassen. Zum Ausbau des Unternehmens können wiederkehrende Kundenkonten und zusätzliche Kreative gehören, doch Ihr Arbeitsaufwand hängt von den Dienstleistungen und der Anzahl der Kunden ab, die Sie übernehmen.

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4. Gesundheits- und Wellness-Coaching

Mit Gesundheits- und Wellness-Coaching können Sie Ihr Fachwissen in Bereichen wie Fitness, Yoga oder Lebensgewohnheiten in ein kundenorientiertes Geschäft verwandeln. Ihre Startkosten sind relativ gering, insbesondere wenn Sie bereits über die für Ihre gewählte Dienstleistung erforderliche Ausrüstung und Ausbildung verfügen.

Zoom bietet die Plattform für Remote-Sitzungen. Der kostenlose Basic-Tarif unterstützt Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern, wobei Meetings mit mehreren Teilnehmern auf 40 Minuten begrenzt sind. Bei kostenpflichtigen Tarifen verlängert sich die Meeting-Dauer auf bis zu 30 Stunden.

Unter den Geschäftsideen für Frauen eignet sich dieses Modell besonders gut für Einzelsitzungen, Gruppenkurse und wiederkehrende Coaching-Programme. Ihr Einkommen hängt von Ihrer Preisgestaltung und Ihrem Kundenstamm ab.

Zum Aufbau des Unternehmens gehören die Kundenakquise, die Vorbereitung der Sitzungen, die Nachverfolgung der Fortschritte und die Pflege langfristiger Beziehungen. Sie können über Einzelsitzungen hinaus expandieren, indem Sie Gruppenprogramme anbieten oder weitere Coaches hinzuziehen, sobald Ihr Kundenstamm wächst.

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5. Online-Coaching und -Beratung

Verwandeln Sie Ihr Fachwissen in ein Geschäft, indem Sie Einzelberatung, Gruppenprogramme, Kurse oder Mitgliedschaften anbieten. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie als Frau ein kleines Unternehmen gründen können, lassen sich Ihre Fachkenntnisse auf verschiedene Arten vermarkten – das gibt Ihrem Unternehmen Raum, über einzelne Beratungssitzungen hinaus zu wachsen.

Kajabi ist speziell auf dieses Modell zugeschnitten und bietet Tools für Coaching-Programme, Online-Kurse, Mitgliedschaften, Communities, Zahlungsabwicklung, Landingpages und E-Mail-Marketing. Zu den Coaching-Tools gehören außerdem Terminplanung, Kundenmanagement und Programmdurchführung, sodass Sie einen Großteil des Kundenerlebnisses von einer einzigen Plattform aus verwalten können.

Im Vergleich zu anderen Geschäftsideen für Frauen erfordert diese Option eine höhere Anfangsinvestition als ein kostenloses Kommunikationstool. Der „Basic“-Tarif von Kajabi kostet 179 US-Dollar pro Monat bei monatlicher Abrechnung oder 143 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung, inklusive einer 14-tägigen kostenlosen Testphase.

Wie lange es dauert, bis du deine ersten Einnahmen erzielst, hängt davon ab, wie schnell du Kunden gewinnst oder dein erstes Angebot verkaufst. Im Vergleich zu wöchentlichen Nebenjobs kann sich der Arbeitsaufwand hier mit dem Wachstum deines Unternehmens ebenfalls verändern – von der Durchführung einzelner Sitzungen bis hin zur Erstellung von Kursmaterialien, der Verwaltung einer Community, der Vermarktung von Angeboten und der Betreuung von Kunden.

FÜR DIGITALE PRODUKTE ENTWICKELT Kajabi 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Geschäftsideen für Frauen? Verwandeln Sie Ihr Fachwissen mit Kajabi in Kurse, Mitgliedschaften und Coaching-Programme. Los geht’s

6. Second-Hand- und Wiederverkaufsgeschäft

Vintage-Jeans, Designer-Labels, Streetwear und andere Secondhand-Mode können die Grundlage für eine Wiederverkaufsmarke bilden, wenn Sie nach Geschäftsideen für Unternehmerinnen suchen. Eine klare Nische hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Artikel Sie einkaufen sollten, und eine Plattform wie Depop bietet Ihnen einen Marktplatz, auf dem Sie diese Stücke Käufern präsentieren können, die nach Secondhand-Mode suchen.

Du kannst mit Artikeln aus deinem eigenen Kleiderschrank beginnen oder kleine Einkäufe in Secondhand-Läden und auf Märkten tätigen. Auf Depop fotografierst und listest du jedes Stück, legst den Preis fest, kommunizierst mit Käufern und organisierst den Versand nach einem Verkauf. Die Plattformgebühren variieren je nach Standort des Verkäufers.

Im Gegensatz zu anderen Geschäftsideen für Unternehmerinnen bietet diese ein produktbasiertes Modell, das keinen physischen Laden benötigt, und die Hauptkosten entstehen durch den Lagerbestand. Du kannst Shop-Analysen sowie Tools zur Bestands- und Auftragsverwaltung nutzen, um dein Geschäft zu überwachen.

Je größer Ihr Sortiment wird, desto mehr Arbeit fällt für die Beschaffung, das Fotografieren, das Einstellen der Artikel, die Auftragsabwicklung und die Bestandsverfolgung an. Eine fokussierte Auswahl kann dazu beitragen, aus einzelnen Verkäufen eine wiedererkennbare Wiederverkaufsmarke zu machen, die auf Ihrer gewählten Nische aufbaut.

IDEAL FÜR DEN MODE-WIEDERVERKAUF Depop 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie Geschäftsideen für Frauen? Erreichen Sie mit Depop einen Marktplatz rund um Secondhand-Mode. Fangen Sie noch heute an

7. Nischen-E-Commerce-Boutique

Die Gründung einer Nischen-E-Commerce-Boutique bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Einzelhandelsmarke rund um eine bestimmte Kunden- und Produktkategorie aufzubauen. Sie können ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment unter Ihrer eigenen Marke verkaufen, beispielsweise nachhaltige Haushaltswaren, ausgefallene Accessoires oder maßgeschneiderte Artikel.

Shopify stellt die Shop-Oberfläche und die Tools bereit, um solche Ideen von Unternehmerinnen umzusetzen. Du kannst Produkte hinzufügen, den Lagerbestand verwalten, Bestellungen bearbeiten und über deinen Shopify-Shop verkaufen, während du ihn gleichzeitig mit sozialen Medien und anderen Vertriebskanälen verknüpfst.

Ihre Startkosten hängen davon ab, wie Sie Produkte beschaffen und versenden; die Verwendung einer Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen kann Ihnen dabei helfen, diese im Blick zu behalten. Der Lagerbestand kann Ihren größten Kostenfaktor darstellen, obwohl Print-on-Demand oder Dropshipping den Bedarf an Lagerbeständen verringern können. Der Basic-Tarif von Shopify kostet 29 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung oder 39 US-Dollar pro Monat bei monatlicher Abrechnung.

Zum Betrieb des Unternehmens gehören Marketing, Kundenservice, Auftragsabwicklung, Bestandsplanung und Produktauswahl. Ein erfolgreicher Shop kann sein Sortiment und seinen Kundenstamm erweitern, sobald du lernst, was sich gut verkauft.

FÜR ONLINE-SHOPS ENTWICKELT Shopify 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie Geschäftsideen für Frauen? Erstellen Sie mit Shopify einen eigenen Online-Shop, den Sie selbst verwalten, anstatt sich auf einen Marktplatz zu verlassen. Mit dem Verkauf beginnen

Vergleich der besten Geschäftsideen für Frauen

Nutzen Sie diesen Gegenvergleich, um schnell zu erkennen, welche Geschäftsideen für Frauen am besten zu Ihren Fähigkeiten, Ressourcen und Ihrer bevorzugten Art des Unternehmensaufbaus passen.

Geschäftsidee Geschäftsmodell Was Sie benötigen Empfohlene Plattform Agentur für virtuelle Assistenten Dienstleistung Verwaltungsfähigkeiten, Unternehmenssoftware LinkedIn Agentur für Texterstellung und Copywriting Leistungen Schreibkompetenzen, Portfolio Upwork Beratung zu Social Media und nutzergenerierten Inhalten Leistungen Erstellung von Inhalten, Kamera oder Smartphone, Portfolio Instagram Gesundheits- und Wellness-Coaching Leistung Relevantes Fachwissen, Ausrüstung, Videoaufbau Zoom Online-Coaching und -Beratung Digital Fachwissen, Kurs- oder Coaching-Inhalte Kajabi Secondhand- und Wiederverkaufsgeschäft Produkt Wiederverkaufsartikel, Smartphones, Versandmaterialien Depop Nischen-E-Commerce-Boutique Produkt Produkte, Einrichtung des Fulfillments, Shop-Inhalte Shopify

Steigern Sie Ihr Nebeneinkommen mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

„Play-to-Earn“-Apps können kleine Geschäftsideen von Frauen zwar nicht allein finanzieren, bieten jedoch die Möglichkeit, zusätzliches Geld für kleinere Geschäftsausgaben wie Software oder Versandmaterialien zu verdienen. Sie eignen sich am besten als zusätzliche Einnahmequelle und nicht als Ersatz für den Aufbau des Unternehmens selbst. Die folgenden Optionen gehören zu den besten Belohnungs-Apps, die Sie in Betracht ziehen sollten, um sich etwas dazuzuverdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Belohnung) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Unter den Optionen sticht Snakzy durch seinen eher auf Spiele ausgerichteten Ansatz hervor, mit dem man über Handyspiele Belohnungen verdienen kann. Es ist eine gute Wahl für alle, die auf einfache Weise in ihrer Freizeit etwas dazuverdienen möchten und gleichzeitig nach Ideen für Nebenjobs für Frauen suchen.

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Was nicht funktioniert

Nicht alle Angebote, die als Kleinunternehmensideen für Frauen vermarktet werden, sind echte Geschäftsmodelle. Ein vager Plan, das Versprechen eines leichten Verdienstes oder die Forderung nach einer Vorauszahlung können auf einen Betrug hinweisen, anstatt auf seriöse Nebenbeschäftigungsideen für Frauen.

Geschäftsmöglichkeiten mit Starter-Kits – Seien Sie vorsichtig bei Programmen, bei denen Sie vor dem Start ein Kit kaufen müssen. Die Federal Trade Commission (FTC) warnt vor Angeboten, die hohe Verdienste bei geringem Aufwand versprechen, dabei aber kaum Details darüber preisgeben, wie das Unternehmen Geld verdient.

– Seien Sie vorsichtig bei Programmen, bei denen Sie vor dem Start ein Kit kaufen müssen. Die Federal Trade Commission (FTC) warnt vor Angeboten, die hohe Verdienste bei geringem Aufwand versprechen, dabei aber kaum Details darüber preisgeben, wie das Unternehmen Geld verdient. Einkünfte durch Anwerbung – Ein echtes Unternehmen erzielt Einnahmen durch Kunden, die für seine Produkte oder Dienstleistungen bezahlen. Einkünfte, die hauptsächlich von der Anwerbung anderer Verkäufer abhängen, sind ein deutliches Warnsignal.

– Ein echtes Unternehmen erzielt Einnahmen durch Kunden, die für seine Produkte oder Dienstleistungen bezahlen. Einkünfte, die hauptsächlich von der Anwerbung anderer Verkäufer abhängen, sind ein deutliches Warnsignal. Kurse mit Einkommensgarantie – Kurse und Coaching-Programme können nützliche Fähigkeiten vermitteln, aber kein seriöses Geschäftskonzept für Unternehmerinnen kann ein bestimmtes Einkommen garantieren. Seien Sie skeptisch gegenüber Versprechungen, die feste Einnahmen aus einem Kurs oder Coaching-Programm versprechen.

– Kurse und Coaching-Programme können nützliche Fähigkeiten vermitteln, aber kein seriöses Geschäftskonzept für Unternehmerinnen kann ein bestimmtes Einkommen garantieren. Seien Sie skeptisch gegenüber Versprechungen, die feste Einnahmen aus einem Kurs oder Coaching-Programm versprechen. Geschäftskosten außer Acht lassen – Umsatz ist nicht dasselbe wie Gewinn. Wenn Sie kostengünstige Geschäftsideen für Frauen prüfen, sollten Sie Plattformgebühren, Material, Lagerbestand, Software und Marketing einkalkulieren, bevor Sie abschätzen, wie viel ein Unternehmen erwirtschaften kann.

Behalten Sie diese Punkte im Hinterkopf, wenn Sie Geschäftsideen für Frauen bewerten und Angebote vergleichen, die schnelles oder einfaches Einkommen versprechen.

Abschließendes Fazit zu Geschäftsideen für Frauen

Für die meisten Anfängerinnen, die nach kostengünstigen Geschäftsideen für Frauen suchen, ist eine Agentur für virtuelle Assistenz auf LinkedIn die beste Wahl, da sie niedrige Startkosten mit direktem Zugang zu Geschäftskunden verbindet. Eine Schreibagentur auf Upwork ist eine weitere gute Option für erfahrene Autorinnen, die Zugang zu einer aktiven Projektnachfrage suchen.

Was produktbasierte Ideen für Nebenbeschäftigungen für Frauen angeht, eignet sich Depop am besten, um eine fokussierte Nische im Wiederverkauf mit geringem Aufwand zu testen, während Shopify besser dafür geeignet ist, einen Markenshop mit größerer Kontrolle und mehr Raum für Skalierung aufzubauen. Kajabi zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es Fachwissen in Kurse, Mitgliedschaften und Coaching-Programme umwandelt.

Die besten Ideen für Kleinunternehmen für Frauen hängen davon ab , welchen Kompromiss Sie zwischen niedrigen Startkosten, einfacher Kundenakquise und größerem Wachstumspotenzial eingehen möchten.

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Häufig gestellte Fragen