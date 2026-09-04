8 konkrete Möglichkeiten, im Jahr 2026 zusätzliches Geld zu verdienen

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Um herauszufinden, wie man zusätzliches Geld verdienen kann, muss man weder seinen Job kündigen, noch in Kryptowährungen investieren oder auf ein „Schnell reich werden“-Konzept setzen. Meistens bedeutet es, sich eine oder zwei echte, legale Methoden auszusuchen, die zu dem passen, was man bereits hat – sei es Freizeit, ein Auto, ungenutzte Gegenstände oder eine Fähigkeit, die man ohnehin schon bei der Arbeit einsetzt.

Dieser Leitfaden behandelt acht seriöse, aktuelle Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, sowie eine Bonusmethode für die Freizeit, mit der man kleine Lücken dazwischen füllen kann. Im Gegensatz zu einem rein onlinebasierten Leitfaden behandelt er auch reale und hybride Nebenverdienstmöglichkeiten wie Fahrdienste, die Vermietung von Immobilien und die Betreuung von Haustieren.

EIN BLICK AUF DAS WESENTLICHE Realistisch? Ja, aber die Bandbreite der Methoden, um zusätzliches Geld zu verdienen, ist bewusst breit gefächert und hängt davon ab, welche Ressourcen Ihnen bereits zur Verfügung stehen.



Der Verkauf eigener Gegenstände und Fahrdienste bringen am schnellsten Geld ein; freiberufliche Tätigkeiten und Nachhilfe brauchen länger, bis sie richtig in Gang kommen, bieten aber das größte Verdienstpotenzial, sobald sie etabliert sind.

Keine der genannten Methoden verspricht, über Nacht reich zu werden. Wie viel du tatsächlich verdienst, hängt stark von deinem Einsatz, den Fähigkeiten oder Ressourcen ab, über die du bereits verfügst, sowie davon, wie viele Stunden du realistisch gesehen pro Woche aufbringen kannst – es gibt keinen festen Geldbetrag oder Zeitrahmen, der für alle gleichermaßen gilt.

Die folgenden 8 Methoden folgen alle dem gleichen Aufbau: wie man konkret anfängt, eine ehrliche Einschätzung dessen, was man tatsächlich verdienen kann, und ein direkter Link zur jeweiligen Plattform.

Ist es tatsächlich realistisch, zusätzliches Geld zu verdienen?

Ja, zu verstehen, wie man effektiv zusätzliches Geld verdient, hängt fast ausschließlich von der Zeit und den Ressourcen ab, die man einsetzt. Wer nach Möglichkeiten sucht, durch schnelle Methoden wie den Verkauf ungenutzter Gegenstände oder Lieferdienste ein paar Stunden pro Woche zu verdienen, kann sein Einkommen realistisch gesehen um 50 bis 500 Dollar pro Monat aufbessern.

Wer 10 oder mehr Stunden pro Woche für freiberufliche Tätigkeiten, Nachhilfe oder eine Vermietungsanzeige aufwendet, kann realistischerweise 1.000 bis 3.000 Dollar oder mehr verdienen, sobald er Bewertungen und wiederkehrende Buchungen hat – allerdings dauert es Wochen bis Monate, bis man dieses Ziel erreicht, nicht Tage.

Was Sie nicht zuverlässig ans Ziel bringt: „Fertigpakete“ zur Automatisierung, die gegen eine Vorabgebühr eine passive Einnahmequelle versprechen, Krypto- oder Forex-Signalgruppen mit garantierter Rendite sowie alle Angebote, bei denen Sie zahlen müssen, bevor Sie anfangen können, Geld zu verdienen. Für keines dieser Angebote gibt es echte Auszahlungsdaten.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie dauerhaft zusätzliches Geld verdienen können, funktioniert dies realistisch gesehen am besten für Menschen mit einem freien Kapital, einer marktfähigen Fähigkeit oder wirklich freien Zeit – es ist möglich, zu lernen, wie man von Null an zusätzliches Geld verdient.

8 echte Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen

Hier erfährst du, wie du mit 8 realistischen, aktuellen Methoden zusätzliches Geld verdienen kannst, grob geordnet danach, wie schnell du damit Geld in die Tasche bekommst – wobei Freiberuflichkeit und Nachhilfe, zwei Optionen mit höherem Aufwand, aber auch höherem Verdienstpotenzial, später hinzugefügt werden, da sie mehr Vorbereitungszeit erfordern.

Cashback-Apps schließen die Liste als kleiner Tipp zum Kombinieren von Boni ab – sie sind jedoch keine Hauptverdienstquelle.

1. Verkaufe Dinge, die du nicht mehr benutzt

Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie schnell zusätzliches Geld verdienen können, ist der Verkauf von Dingen, die Sie bereits besitzen, die schnellste der hier vorgestellten acht Methoden, da sich die Artikel bereits in Ihrem Kleiderschrank oder in Ihrer Garage befinden.

Für alle, die ausprobieren möchten, wie man durch den Weiterverkauf zusätzliches Geld verdienen kann: eBay, Facebook-Marktplatz und Poshmark eignen sich jeweils für unterschiedliche Arten von Artikeln, daher ist es sehr empfehlenswert, die Artikel auf mehreren Plattformen einzustellen.

So fängst du an:

Machen Sie eine Bestandsaufnahme in Ihrem Kleiderschrank und in der Garage: Sammeln Sie Kleidung und Accessoires für Poshmark, Elektronik und Sammlerstücke für eBay sowie sperrige Artikel zur Abholung vor Ort, wie z. B. Möbel, für auf dem Facebook-Marktplatz. Fotografiere die Artikel bei gutem Licht und lege den Preis anhand verkaufter Vergleichsartikel fest: Nutze den Filter für verkaufte Angebote bei eBay oder die Suche nach ähnlichen Artikeln bei Poshmark, anstatt den Preis zu schätzen. Stellen Sie die Artikel auf der passenden Plattform ein: Versenden Sie über eBay und Poshmark oder vereinbaren Sie über auf dem Facebook-Marktplatz eine lokale Abholung und Barzahlung für einen Verkauf noch am selben Tag.

Während lokale Verkäufe schnelles Geld bieten, verschafft dir der Online-Verkauf Zugang zu einem globalen Käuferkreis. Für Standard-Konsumgüter, Elektronik und einzigartige Fundstücke bleibt eBay der unangefochtene Marktplatz-Gigant. Die Einrichtung eines Verkäuferkontos ist völlig kostenlos, und für Ihre ersten 250 Angebote pro Monat fallen keine Einstellgebühren an – damit ist eBay eine ideale, risikofreie Startrampe, um überflüssigen Krempel in echtes Einkommen zu verwandeln.

250 KOSTENLOSE ANZEIGEN PRO MONAT • ERREICHEN SIE ÜBER 130 MILLIONEN KÄUFER eBay 2.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eröffnen Sie ein eBay-Verkäuferkonto, um Millionen von Käufern weltweit zu erreichen. Verkaufen Sie auf eBay

2. Vermiete, was du bereits besitzt

Wenn Ihnen ein Verkauf zu endgültig erscheint, können Sie durch die Vermietung eines Vermögensgegenstands, den Sie bereits besitzen, statt einer einmaligen Auszahlung ein regelmäßiges Einkommen erzielen.

Eine weitere großartige Möglichkeit, passiv zusätzliches Geld zu verdienen, ist die Nutzung von Plattformen wie Turo für Autos, Neighbor für Lagerräume und Hygglo für Kameras oder Elektrowerkzeuge.

So fangen Sie an:

Wählen Sie den Gegenstand aus, der zu Ihrem Besitz passt: Stellen Sie ein geeignetes Auto bei Turo, eine Garage oder einen Lagerraum bei Neighbor oder ungenutzte Ausrüstung bei Hygglo ein. Führen Sie die Identitätsprüfung durch und wählen Sie eine Schutzstufe aus: Bei Turo müssen Sie einen Fahrzeugschutzplan auswählen, der Ihre Umsatzbeteiligung festlegt; Neighbor und Hygglo überprüfen sowohl den Mieter als auch den Anbieter, bevor eine Buchung bestätigt wird. Legen Sie Ihren Preis fest und nehmen Sie Ihre erste Buchung an: Nutzen Sie das von der jeweiligen Plattform vorgeschlagene Preisberechnungstool, anstatt zu raten, und warten Sie dann auf einen passenden Mieter.

Realitätscheck: „Neighbor“-Gastgeber verdienen in der Regel 50 bis 600 Dollar im Monat, je nach Größe und Lage der Räumlichkeiten, wobei Top-Gastgeber, die mehrere Räumlichkeiten verwalten, bis zu 20.000 Dollar im Jahr erzielen. „Neighbor“ gab bereits 2023 in seinem Unternehmensblog an, dass seine Gastgeber im Durchschnitt 294 Dollar pro Stunde aktiver Arbeit verdienen.

Hygglo-Nebenverdiener, die ein paar Ausrüstungsgegenstände vermieten, können realistisch gesehen mit 200 bis 1.000 Dollar im Monat rechnen, allerdings sollte man sich bei der Einstellung eines Angebots vergewissern, dass die Versicherung der Plattform in Höhe von 1 Million Dollar pro Vermietung auch unter dem neuen Markenauftritt noch gilt, da die Umstellung erst Ende 2025 abgeschlossen wurde.

VERSICHERUNGSSCHUTZ • LEGEN SIE IHRE EIGENEN PREISE FEST Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Vermieten Sie Ihr Auto an vertrauenswürdige Fahrer in Ihrer Umgebung und verdienen Sie passives Einkommen, wann immer Sie es nicht selbst nutzen. Probieren Sie Turo noch heute aus

3. Lieferdienste & Fahrdienst

Wenn Sie überlegen, wie Sie mit flexiblen Arbeitszeiten zusätzliches Geld verdienen können, ist das Fahren für Uber, DoorDash oder Instacart nach wie vor eine der schnellsten Möglichkeiten, freie Zeit in Bargeld umzuwandeln.

Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, da die meisten Fahrer bereits innerhalb weniger Tage nach der Bewerbung Geld verdienen.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich bei einer oder mehreren Plattformen: Registrieren Sie sich über den Fahrer-Hub von Uber, DoorDash oder Instacart und bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung. Prüfen Sie, ob Ihr Fahrzeug die Voraussetzungen erfüllt: Uber hat die strengsten Anforderungen hinsichtlich Fahrzeugalter und Türen; DoorDash und Instacart sind flexibler und akzeptieren auch einige Liefermethoden, bei denen kein Auto zum Einsatz kommt. Schließen Sie vor Ihrer ersten Schicht eine spezielle Lieferversicherung ab: Die meisten privaten Kfz-Versicherungen schließen die gewerbliche Nutzung für Lieferfahrten aus, daher lohnt es sich, einen Zusatz für Mitfahrdienste oder Lieferfahrten abzuschließen, der etwa 15 bis 50 Dollar pro Monat zusätzlich kostet.

Realitätscheck: Die Daten von Gridwise zu den Fahrereinkünften im Jahr 2025, die auf Hunderttausenden von erfassten Fahrern basieren und nicht auf Marketingangaben der Unternehmen, beziffern den Median der Fahrvergütung auf 21,18 $ pro Stunde bei Uber, 11,26 $ pro Stunde bei DoorDash (steigt mit Trinkgeldern auf etwa 11,63 $) und 12,21 $ pro Stunde bei Instacart.

Alle drei Medianwerte sind im Jahresvergleich gesunken, und keine dieser Zahlen berücksichtigt Benzinkosten, Fahrzeugabschreibungen oder den oben erwähnten Versicherungszuschlag, sodass der tatsächliche Nettoverdienst deutlich unter den beworbenen Bruttobeträgen liegt.

FLEXIBLER ARBEITSZEITPLAN • SOFORTIGE AUSZAHLUNGEN Uber 2.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld nach Ihrem eigenen Zeitplan, indem Sie Fahrgäste befördern oder Bestellungen in Ihrer Stadt ausliefern. Fahren Sie mit Uber

4. Bezahlte Marktforschungsstudien und Fokusgruppen

Für Berufstätige, die sich fragen, wie sie ohne körperliche Arbeit zusätzliches Geld verdienen können, bieten bezahlte Marktforschungsstudien und Fokusgruppen einen deutlich höheren Stundenlohn als typische Mikroaufgaben-Websites.

Auf Nutzerbefragungen und Respondent.io, den beiden größten Plattformen, die normale Bürger mit bezahlten Studien zusammenbringen, ist es ganz einfach, herauszufinden, wie man durch Verbraucherfeedback zusätzliches Geld verdienen kann.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein kostenloses Teilnehmerprofil: Geben Sie auf Nutzerbefragungen und Respondent.io Ihre demografischen Daten, Ihren Beruf und Ihre Interessen an, damit Studien Ihrem Profil zugeordnet werden können. Bewerben Sie sich ehrlich für passende Studien: Füllen Sie kurze Vorauswahl-Umfragen aus; wenn Sie falsche Angaben machen, um sich zu qualifizieren, kann Ihr Konto gesperrt werden. Schließe die Sitzung ab und erhalte deine Bezahlung: Beende das Interview, den Usability-Test oder die Tagebuchstudie und rechne dann innerhalb weniger Tage bis zu einigen Wochen mit einer Auszahlung per PayPal oder per Überweisung.

Realitätscheck: Typische Studien auf Nutzerbefragungen werden mit 50 bis 150 US-Dollar pro Stunde vergütet, wobei der Durchschnitt laut einer Bewertung von Side Hustle Nation bei etwa 100 US-Dollar pro Stunde liegt; im vergangenen Jahr hat die Plattform Zahlungen an über 90.000 Teilnehmer geleistet.

Studien bei Respondent.io werden in der Regel mit 50 bis 200 Dollar pro Stunde vergütet, wobei der effektive realistische Stundensatz bei Verbraucherstudien eher bei 80 bis 150 Dollar pro Stunde liegt und bei spezialisierten Fach- oder medizinischen Teilnehmerpanels noch deutlich höher ausfällt.

Da Studien sich an eine eng definierte Zielgruppe richten, sind die Ablehnungsquoten bei den Screener-Anfragen auf beiden Plattformen hoch. Betrachten Sie dies daher eher als eine zusätzliche Einnahmequelle, die Sie regelmäßig überprüfen, und nicht als garantiertes wöchentliches Einkommen.

ÜBER 45 $ PRO STUDIE • HOCHBEZAHLTE FORSCHUNG User Interviews 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld, indem Sie Ihre Meinung in Online-Marktforschungsstudien, Nutzertests und Fokusgruppen teilen. Bei User Interviews anmelden

5. Haustierbetreuung & Hundespaziergänge

Tierliebhaber, die nach Möglichkeiten suchen, zusätzliches Geld zu verdienen, können über Rover oder Wag ihre freie Zeit in ein Einkommen pro Besuch umwandeln. Wenn Sie nach praktischen Möglichkeiten suchen, sich etwas dazuzuverdienen, ist für die Tierbetreuung keine formelle Zertifizierung erforderlich, um loszulegen.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich und bestehen Sie eine Hintergrundüberprüfung: Erstellen Sie ein Profil bei Rover oder Wag; bei Wag fällt eine Gebühr für die Hintergrundüberprüfung an. Sammeln Sie Bewertungen durch ein paar Kennenlerngespräche: Beginnen Sie mit Buchungen mit geringem Einsatz, bevor Sie Ihren Tarif erhöhen. Erfassen Sie Besuche über die App und lassen Sie sich automatisch bezahlen: Die Zahlungen erfolgen nach jedem abgeschlossenen Spaziergang, Besuch oder Übernachtung.

Realitätscheck: Rover gibt eine Vergütungsspanne von 20 bis 28 US-Dollar pro Dienstleistung an, und unabhängige Schätzungen gehen davon aus, dass das Gassi gehen mit Hunden umgerechnet etwa 17 bis 22 US-Dollar pro Stunde kostet, während die Übernachtung 35 bis 75 US-Dollar pro Nacht beträgt. Tierbetreuer, die mehrmals pro Woche mehrere Dienstleistungen anbieten, könnten laut der Aufschlüsselung der Rover-Einkünfte durch Gridwise etwa 500 Dollar pro Woche verdienen.

Hundespaziergänger verdienen landesweit etwa 16 bis 27 Dollar pro Stunde, in teuren Ballungsräumen mehr, und behalten 100 % der Trinkgelder. Die Behauptung von Rover, dass einige Top-Betreuer sechsstellige Jahreseinkommen erzielen, ist ein von der Plattform angegebener Ausreißer und kein typisches Ergebnis.

LEGEN SIE IHRE EIGENEN TARIFE FEST • FLEXIBLE ARBEITSZEITEN Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld, indem Sie Hundespaziergänge, Haustierbetreuung und Tierpension für Tierhalter in Ihrer Umgebung anbieten. Bewerben Sie sich bei Rover als Haustierbetreuer

6. Vermarkten Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten als Freiberufler

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, zusätzliches Geld zu einem hohen Stundensatz zu verdienen, übertrifft die freiberufliche Vermarktung einer beruflichen Fähigkeit aus Ihrem Hauptberuf (wie Schreiben, Design oder Programmieren) auf Upwork oder Fiverr in der Regel die meisten einfachen Nebenjobs.

Um als Freiberufler erfolgreich zusätzliches Geld zu verdienen, kommt es im Wesentlichen darauf an, Kundenbewertungen zu sammeln und ein überzeugendes Portfolio aufzubauen.

So fangen Sie an:

Wählen Sie eine Fähigkeit aus, anstatt alles aufzulisten, was Sie können: Ein fokussiertes Profil, das sich auf eine Dienstleistung konzentriert, führt zu besseren Ergebnissen als ein allgemeines Profil. Erstellen Sie ein Portfolio mit zwei bis drei Arbeitsproben: Richten Sie auf Upwork und/oder Fiverr ein Profil ein, das sich auf diese eine Kompetenz konzentriert. Legen Sie den Preis für Ihre ersten Aufträge etwas unter dem Marktpreis fest: Erhöhen Sie Ihren Stundensatz alle drei bis fünf abgeschlossenen Aufträge, sobald Sie Bewertungen erhalten haben.

Realitätscheck: Laut den stundenlohnbezogenen Daten von Upwork selbst liegt der Durchschnittslohn eines Freiberuflers bei etwa 39 US-Dollar pro Stunde, wobei spezialisierte Entwicklungs- und Beratungsarbeiten 75 bis 150 US-Dollar oder mehr pro Stunde erreichen. Der „Future Workforce Index 2025“ von Upwork nennt ein Medianeinkommen von 85.000 US-Dollar pro Jahr für qualifizierte Vollzeit-Freiberufler.

Der Median-Stundensatz bei Fiverr in den Vereinigten Staaten liegt bei 28 US-Dollar, der Durchschnitt bei 47,71 US-Dollar, wobei Spitzenverdiener 119.000 US-Dollar oder mehr im Jahr erzielen. Fiverr erhebt jedoch eine pauschale Provision von 20 % auf jeden Auftrag, sodass ein Bruttojahresverdienst von 80.000 US-Dollar netto eher bei 64.000 US-Dollar liegt. Berücksichtigen Sie die Provision der jeweiligen Plattform in Ihrem Budget, bevor Sie einem Kunden ein Angebot unterbreiten, damit Ihr angebotener Stundensatz auch dem Betrag entspricht, den Sie tatsächlich behalten möchten.

WELTWEITER KUNDENSTAMM • FÜHRENDES FREELANCE-NETZWERK Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie gut bezahlte freiberufliche Aufträge, befristete Tätigkeiten und langfristige Kundenprojekte in den Bereichen Technik, Texterstellung, Design und Verwaltung. Registrieren Sie sich bei Upwork

7. Online-Nachhilfelehrer oder -Coach

Wer sich fragt, wie man durch Unterrichten zusätzliches Geld verdienen kann, kann seine Kenntnisse in einer Sprache oder einem akademischen Fach in bezahlte Unterrichtseinheiten auf Cambly oder Preply umsetzen.

Erfahren Sie, wie Sie sich etwas dazuverdienen können, indem Sie Ihr Fachwissen nach Ihrem eigenen Zeitplan an Schüler aus aller Welt weitergeben.

So fängst du an:

Bewerben Sie sich bei einer oder beiden Plattformen: Cambly bietet eine schnelle Zulassung für Unterricht in ungezwungener Konversation; bei Preply sind ein vollständig ausgefülltes Profil sowie eine Einführungs-Probestunde erforderlich. Legen Sie Ihren Tarif fest oder akzeptieren Sie den Standardtarif: Preply- Lehrer legen ihren eigenen Stundensatz fest; Cambly zahlt einen festen Minutensatz. Buche deine ersten Sitzungen zu einem wettbewerbsfähigen Einführungssatz: Erhöhe deinen Tarif, sobald du einige abgeschlossene Sitzungen und Bewertungen vorweisen kannst.

Realitätscheck: Cambly zahlt 0,17 $ pro Minute für Standard-Nachhilfe für Erwachsene, was etwa 10,20 $ pro Stunde entspricht; bei Cambly Kids steigt der Satz auf 0,20 $ pro Minute. Berücksichtigt man die Selbstständigensteuer und unbezahlte Wartezeiten zwischen den Buchungen, liegt der effektive Nettoverdienst in der Regel eher bei 5,75 bis 8,15 $ pro Stunde.

Preplys eigene Daten zu den Einnahmen von Lehrkräften geben einen durchschnittlichen Stundensatz von 18,30 $ an, während externe Aggregatoren je nach Standort eine breitere Spanne von 18,84 $ bis 26,44 $ pro Stunde angeben. Die Provision von Preply ist bei den ersten Schülern eines Lehrers am höchsten und sinkt mit zunehmender Stundenzahl auf der Plattform.

LEGEN SIE IHRE EIGENEN PREISE FEST • SCHÜLER WELTWEIT Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld, indem Sie online Sprachen unterrichten – ganz nach Ihrem eigenen Zeitplan und mit voller Kontrolle über Ihre Stundensätze. Werden Sie Nachhilfelehrer

8. Cashback- und Prämien-Apps für alltägliche Ausgaben

Wenn Sie überlegen, wie Sie zusätzliches Geld verdienen können, sollten Sie beachten, dass diese letzte Methode die geringste Rendite auf der Liste bietet.

Bei der Nutzung von Cashback-Apps wie Rakuten und Ibotta geht es weniger darum, aggressiv zusätzliches Geld zu verdienen, sondern vielmehr darum, passiv Geld bei Einkäufen zurückzubekommen, die Sie ohnehin getätigt hätten.

So fangen Sie an:

Installieren Sie beide Apps und verknüpfen Sie sie mit Geschäften, die Sie ohnehin nutzen: Fügen Sie die Browser-Erweiterung von Rakuten und die Ibotta- App hinzu. Aktivieren Sie Cashback vor jedem Einkauf: Schalten Sie Rakuten ein, bevor Sie online zur Kasse gehen, und scannen Sie in Ibotta vor oder nach dem Lebensmitteleinkauf Quittungen ein oder sichern Sie sich Angebote. Lassen Sie sich den Betrag monatlich auszahlen, anstatt Guthaben liegen zu lassen: Kombinieren Sie beides mit bestehenden Kreditkartenprämien, sofern das Geschäft dies zulässt.

Realitätscheck: Gelegentliche Rakuten-Käufer verdienen in der Regel 50 bis 100 Dollar pro Jahr, regelmäßige Online-Käufer 180 bis 300 Dollar und Vielnutzer oder Reisebuchende 500 Dollar oder mehr – im Vergleich zu einem Durchschnitt von etwa 101 bis 120 Dollar pro Jahr über alle Nutzer hinweg.

Ibotta gibt an, dass sein durchschnittlicher Nutzer jährlich 256 Dollar an Cashback erhält, wobei an anderer Stelle auf der eigenen Website des Unternehmens ein niedrigerer Durchschnittswert von 218 Dollar genannt wird; das Unternehmen meldete kumulierte Cashback-Auszahlungen in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar bis einschließlich 2025.

Realistische monatliche Beträge liegen für die meisten regelmäßigen Nutzer zwischen 10 und 50 Dollar. Das ist als Zusatz zu den normalen Ausgaben wirklich nützlich, aber niemand sollte erwarten, dass es ein echtes Gehalt ersetzt.

AUTOMATISCHE RÜCKERSTATTUNGEN • DIE BESTE CASHBACK-APP Ibotta 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie echtes Geld zurück bei Ihren täglichen Einkäufen im Supermarkt, beim Kauf von Haushaltsartikeln und bei beliebten Online-Marken. Mit Ibotta Cashback verdienen

Alle 8 Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, auf einen Blick vergleichen

Um Ihnen zu helfen, zu beurteilen, wie Sie je nach Ihrem bevorzugten Zeitplan und Ihren finanziellen Mitteln zusätzliches Geld verdienen können, finden Sie hier einen Vergleich aller acht Methoden anhand der wichtigsten Kennzahlen:

Vorgehensweise (So verdienen Sie zusätzliches Geld) Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung So verdienen Sie Geld Am besten geeignet für Verkaufe Dinge, die du nicht mehr



brauchst (der schnellste Weg, um zusätzliches Geld zu verdienen) 0 $ Tage, sobald ein Artikel verkauft ist Verkaufspreis pro Artikel abzüglich Plattformgebühren Jeder, der ungenutzte Gegenstände herumliegen hat Vermiete, was du bereits besitzt 0 $ für die Anzeige; Versicherung/Schutz kosten bei Turo extra Tage bis Wochen, bis eine Buchung eingeht Mietgebühr pro Fahrt oder pro Monat abzüglich Provision Besitzer von Autos, Lagerräumen oder Ausrüstung Liefer- und Mitfahrdienste 0 $, eigenes Fahrzeug; optionale Zusatzversicherung 15 bis 50 $/Monat Vom selben Tag bis wöchentlich Bezahlung pro Fahrt plus Trinkgeld, Median 11 bis 21 $/Stunde brutto Jeder mit einem geeigneten Fahrzeug und freier Zeit Bezahlte Marktforschungsstudien & Fokusgruppen 0 $ Tage bis zu einigen Wochen Vergütung pro Sitzung, oft 50 bis 150 $ pro Stunde Teilnahme Personen, die bereit sind, gelegentlich vor der Kamera ihre Meinung zu äußern Haustierbetreuung & Gassi gehen 0 $; Gebühr für die Hintergrundüberprüfung auf einigen Plattformen Einige Tage bis zu ein paar Wochen Vergütung pro Spaziergang oder pro Nacht, umgerechnet 16 bis 28 Dollar pro Stunde Tierliebhaber mit flexiblen Arbeitszeiten tagsüber Nutzen Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten



als Freiberufler (der Weg mit dem höchsten Verdienstpotenzial, um zusätzliches Geld zu verdienen) 0 $ für die Anmeldung; Zeit zum Aufbau eines Portfolios Wochen, bis zum Erhalt und Abschluss eines ersten Projekts Projektpauschale oder Stundensatz abzüglich Provision Jeder mit einer marktfähigen beruflichen Qualifikation Online-Nachhilfelehrer oder -Coach 0 $ für die Bewerbung Wochen, bis zur Freischaltung und zum Aufbau eines Teilnehmerstamms Minutenhonorar oder selbst festgelegter Stundensatz abzüglich Provision Jeder, der eine Sprache, ein Fach oder eine Fertigkeit unterrichten kann Cashback- und Prämien-Apps 0 $ Laufend, monatliche Auszahlung Ein kleiner Prozentsatz Rückvergütung auf Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen würden Regelmäßige Online- oder Lebensmitteleinkäufer, die so ihre Ersparnisse steigern

Verdienen Sie Geld, indem Sie in Ihrer Freizeit Spiele spielen und Apps testen

Wenn du noch überlegst, wie du zwischen deinen Hauptaufgaben in kleinen Beträgen zusätzliches Geld verdienen kannst, kann auch die Zeit, die du in deinen Pausen mit dem Scrollen auf deinem Handy verbringst, dazu beitragen (vielleicht bist du ja genau so hier gelandet).

Wenn du dich damit beschäftigst, wie du auf Mobilgeräten zusätzliches Geld verdienen kannst, solltest du bedenken, dass Belohnungs-Apps wie Snakzy eher zum Taschengeldverdienen als zum Vollzeitverdienst geeignet sind – obwohl: Wenn du das zu deinem Hauptberuf machst – wer weiß.

Einen tieferen Einblick, welche Belohnungs-Apps tatsächlich Auszahlungen bieten, findest du in unserer getesteten Übersicht über die besten Spiele-Apps, mit denen du echtes Geld gewinnen kannst.

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Was nicht funktioniert: Betrugsmaschen, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie lernen möchten, wie Sie zusätzliches Geld verdienen können

Der Betrug mit Fahrzeugfolienwerbung: Dieser richtet sich direkt an Mitfahrdienst- und Lieferfahrer. In einer SMS, E-Mail oder einem Social-Media-Anzeige werden 600 bis 700 Dollar pro Woche angeboten, wenn man mit einem Auto herumfährt, das mit der Folie einer bekannten Energydrink-Marke beklebt ist. Man löst einen Scheck ein, den der Absender per Post schickt, und leitet dann einen Teil davon per Postanweisung, Geschenkkarte oder Kryptowährung an einen angeblichen Monteur weiter, der jedoch nie auftaucht.

Der Scheck platzt wenige Tage später, und Sie bleiben auf dem gesamten Betrag sitzen, den Sie Ihrer Bank schulden. Laut der Federal Trade Commission (FTC) ist jeder Folierungsauftrag, bei dem der Fahrer zunächst aus eigener Tasche zahlen soll, ein Betrug.

Gefälschte Stellenangebote als Tierbetreuer: Dies folgt einem dokumentierten Muster, das das Better Business Bureau (BBB) genau verfolgt. Jemand meldet sich über soziale Medien oder eine Jobbörse und gibt vor, umzuziehen und dringend einen Tierbetreuer zu einem großzügigen Honorar zu benötigen, überspringt dann aber das übliche persönliche Vorstellungsgespräch.

Nachdem du zugestimmt hast, schickt er dir per Post einen Scheck über einen höheren Betrag als vereinbart und bittet dich, diesen einzulösen und die Differenz für Materialkosten zurückzuüberweisen – ein klassischer Betrug durch Überzahlung. Überweise niemals Geld von einem eingelösten Scheck, bevor dieser vollständig gutgeschrieben ist, was Wochen dauern kann.

Betrugsmaschen mit Überzahlungen bei Freiberuflern: Die Betrüger geben sich als Zeitschriftenverlage, Marketingfirmen oder andere hochbezahlende Kunden aus und bieten Fotografen, Designern, Autoren oder Marketingfachleuten einen ungewöhnlich großzügigen Auftrag an. Das BBB warnt davor, dass Betrüger eine Zahlung senden, die über das vereinbarte Honorar hinausgeht, und den Freiberufler dann auffordern, den Überschuss an einen Drittanbieter weiterzuleiten.

Die ursprüngliche Zahlung ist betrügerisch, und der Freiberufler überweist letztendlich echtes Geld an den Betrüger. Zu den Warnzeichen zählen unaufgeforderte Angebote mit hoher Vergütung, Druck, noch vor Eingang der Zahlung zu handeln, sowie Kunden, die Telefon- oder Videoanrufe vermeiden.

Turo-Fahrzeugbriefbetrug und gefälschte Inserate: Davon sind sowohl Gastgeber als auch Mieter betroffen. In einem kürzlich von The Drive berichteten Fall aus Kalifornien mieteten zwei Personen Autos über Turo, fälschten anschließend Fahrzeugbriefe, Kennzeichen und Zulassungsunterlagen, die überzeugend genug waren, um einen Bankkreditberater zu täuschen, und verkauften die gemieteten Autos direkt auf Craigslist; ein Käufer zahlte 23.000 Dollar für ein Auto, das ihm eigentlich gar nicht gehörte.

Mieter sollten auf verdächtig günstige Angebote und Fotos achten, die nicht mit dem tatsächlichen Fahrzeug übereinstimmen, während Gastgeber bei Anfragen nach Langzeitbuchungen, die die Kommunikation von der Plattform weg verlagern, vorsichtig sein sollten.

Abschließendes Fazit zum Thema „Wie man zusätzliches Geld verdient“

Der beste Ausgangspunkt, um zu planen, wie man zusätzliches Geld verdienen kann2026, ist die Bestandsaufnahme Ihrer vorhandenen Ressourcen – freie Zeit, ein Fahrzeug, ungenutzte Gegenstände oder vermarktbare Fähigkeiten –, anstatt unrealistischen Versprechungen im Internet hinterherzulaufen. Zu wissen, wie man nachhaltig zusätzliches Geld verdient, bedeutet, eine Methode zu wählen, die zu Ihrem tatsächlichen Zeitplan passt.

Die schnellsten Einstiegsmöglichkeiten sind der Verkauf von Dingen, die Sie bereits besitzen, und das Fahren für Liefer- oder Mitfahr-Apps; bei beiden Möglichkeiten kann innerhalb weniger Tage Geld auf Ihr Konto fließen. Das Vermieten eines Autos oder einer Unterkunft, bezahlte Umfragen und die Betreuung von Haustieren liegen dazwischen und erfordern etwas mehr Vorbereitungsaufwand, bevor die erste Auszahlung erfolgt.

Freiberufliche Tätigkeiten und Nachhilfe benötigen am längsten, bis sie richtig in Gang kommen, da sie vom Aufbau eines Kunden- oder Schülerkreises abhängen, bieten aber auch das größte Verdienstpotenzial aller hier vorgestellten Methoden. Cashback-Apps runden das Ganze als bescheidener Bonus ab, den man zusätzlich zu jeder anderen gewählten Methode nutzen kann, der diese jedoch niemals ersetzen kann.

Um zu erfahren, wie du neben der von dir gewählten Methode zusätzliches Geld verdienen kannst, lohnen sich sowohl Enebas Zusammenstellung der besten Online-Nebenjobs als auch unser umfassenderer „Play-to-Earn“-Hub.

Häufig gestellte Fragen