10 formas sencillas de ganar dinero por Internet en 2026

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Aviso legal: La información que aparece en esta página tiene únicamente fines informativos y educativos. Los métodos para obtener ingresos conllevan riesgos y esfuerzo, y Eneba no garantiza ningún ingreso ni resultado concreto. Las cifras citadas son estimaciones procedentes de fuentes externas, y los resultados pueden variar en cada caso. Infórmate por tu cuenta antes de registrarte o invertir en cualquier plataforma.

Si has estado buscando formas fáciles de ganar dinero por Internet, las cifras confirman que no eres el único. El 36 % de los adultos estadounidenses tenía un trabajo extra en 2024, con el que ganaban una media de 891 dólares al mes, según BankrateEncuesta sobre actividades complementarias de 2024. La Generación Z lidera la participación con un 48 %, y aproximadamente uno de cada cuatro estadounidenses con empleo trabaja a distancia cada semana.

Esta guía recoge 10 métodos – trabajo autónomo, encuestas, trabajo como asistente virtual, clases particulares, productos digitales, marketing de afiliación, YouTube, pruebas de sitios web, impresión bajo demanda y transcripción, con plataformas reales, rangos de ingresos y costes iniciales. Desde trabajos sencillos en línea hasta ingresos pasivos, elige el método que mejor se adapte a tu horario para descubrir las formas más fáciles de ganar dinero en línea que mejor se ajusten a ti.

Empieza a ganar dinero por Internet hoy mismo mientras tu estrategia a largo plazo va dando sus frutos

15 $ o más el primer día, pagos inmediatos

Con todos los métodos de esta lista, hay que esperar semanas o meses hasta que se abone el primer pago. Snakzy es una de las pocas formas sencillas de ganar dinero por Internet sin gastos iniciales, sin necesidad de tener conocimientos específicos y sin periodo de espera.

Snakzy es una plataforma de videojuegos del tipo «jugar para ganar»: supera retos de juego basados en la habilidad, gana monedas y canjéalas por PayPalen efectivo oTejo tarjetas regalo. Es posible ganar más de 15 dólares en la primera sesión. La plataforma cuenta con más de 100 juegos, no tiene anuncios obligatorios, está disponible en más de 100 países, ofrece un bono de bienvenida de 10 dólares al registrarse y PayPal transferencias instantáneas canjeables por Tejo monedero y tarjetas regalo. Según los datos citados en el Los mejores trabajos extra en línea, Snakzy Los usuarios han retirado en conjunto más de 1,2 millones de dólares en todo el mundo. Piensa en ello como unos ingresos puente: algo real que puedes ganar hoy mismo mientras se consolida el método a largo plazo.

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10 formas sencillas de ganar dinero por Internet en 2026

Los 10 métodos que se enumeran a continuación están ordenados según su potencial de ingresos, empezando por los trabajos en línea más accesibles y sencillos. Los plazos varían: las encuestas se pagan el mismo día, el trabajo autónomo se paga en unas semanas y el marketing de afiliación tarda meses. Siete de estas formas sencillas de ganar dinero en línea no suponen ningún coste inicial. Todas las cifras proceden de datos contrastados, no de textos publicitarios.

1. Trabajo autónomo

Empezar a trabajar por cuenta propia es una de las formas más sencillas de ganar dinero por Internet si ya tienes una habilidad que se pueda comercializar – y el listón está más bajo de lo que la mayoría de la gente espera. La redacción, la introducción de datos, el diseño gráfico y la edición básica de vídeo son tareas que se necesitan desde el primer día.

Rango salarial: Entre 10 y 25 dólares por hora para principiantes; una media de unos 39 dólares por hora para los que tienen experiencia Upwork autónomos; los mejores desarrolladores y diseñadores web ganan entre 75 y 150 dólares por hora, dependiendo de su especialización. Los autónomos cualificados de EE. UU. que trabajan a tiempo completo por cuenta propia declararon unos ingresos medios de casi 85 000 dólares en 2024, según el Índice de la Fuerza Laboral del Futuro del Instituto de Investigación de Upwork (nota: esta cifra se refiere a los trabajadores cualificados del conocimiento que se dedican exclusivamente al trabajo autónomo, no a todos los usuarios de la plataforma).

Coste inicial: €0. Upwork and Fiverr La inscripción es gratuita. Upwork ocupa hasta un 10 %; Fiverr se lleva el 20 %. Cabe destacar que la mayoría de Fiverr Los vendedores ganan menos de 500 dólares al mes si no cuentan con un nicho bien definido, lo que hace que la elección de ese nicho sea fundamental.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 1 y 4 semanas para conseguir el primer cliente tras crear el perfil.

Nivel de dificultad: Se requiere una habilidad previa. Los nichos de mercado más accesibles para empezar: redacción (10-50 $/hora), diseño gráfico (15-50 $/hora) e introducción de datos (10-20 $/hora).

Limitaciones: La competencia en las plataformas es muy dura. Los perfiles nuevos sin valoraciones quedan relegados a un segundo plano, a menos que el servicio sea muy específico. La búsqueda «redactor de descripciones de productos en Shopify» supera con creces a la de «redactor publicitario» en cuanto a visibilidad en los resultados de búsqueda.

Pasos del día 1:

Elige una habilidad que ya tengas. Crear unUpwork or Fiverr perfil con una muestra de tu trabajo. Presenta tu candidatura a entre 5 y 10 puestos de trabajo para principiantes o publica tres anuncios de trabajos especializados. Fija unas tarifas un 20 % por debajo de la media del mercado para conseguir rápidamente esa primera valoración y, después, súbelas.

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2. Encuestas en línea y microtareas

Sitios web de encuestas que pagan son una de las formas más sencillas de ganar dinero por Internet, ya que no requieren ninguna habilidad ni ningún coste inicial. La curva de aprendizaje es plana: Rellena tu perfil por completo, conéctate a diario y los ingresos llegarán solos.

Rango salarial: Survey Junkie los usuarios ganan entre 30 y 150 dólares al mes, aproximadamente, con un esfuerzo diario moderado; Swagbucks Los usuarios ganan entre 30 y 200 dólares al mes combinando encuestas, vídeos y ofertas de juegos. Prolífico (encuestas de investigación académica) tienen una remuneración media de unos 12 dólares por hora, con índices de exclusión significativamente más bajos que los de los paneles de consumidores. Clickworker paga entre 3 y 5 dólares por hora por tareas de clasificación y de datos.

Coste inicial: 0 $. No se necesitan conocimientos previos. Survey Junkie El importe mínimo de retirada es de 5 $ a través de PayPal o tarjeta regalo; Swagbucks El importe mínimo es de 25 dólares.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Desde el mismo día hasta 48 horas después de registrarse.

Nivel de dificultad:Ninguna.

Limitaciones: Entre el 50 % y el 80 % de las preguntas de preselección descartan a los participantes en función de sus datos demográficos. La rentabilidad real por hora de los paneles de encuestas a consumidores se reduce a entre 1 y 3 dólares por hora si se tiene en cuenta el tiempo dedicado a los descartes. Prolífico Esto lo reduce considerablemente, ya que los criterios de selección se pueden consultar antes de iniciar un estudio.

Pasos del día 1:

Regístrate enSurvey Junkie and Prolífico al mismo tiempo. Rellena los perfiles demográficos en su totalidad para mejorar la tasa de correspondencia de la encuesta. ComprobarProlífico A diario: los estudios se publican y se reclaman a los pocos minutos de su publicación. Use Swagbucks Reembolso por las compras que ya realizas.

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3. Trabajo como asistente virtual

El trabajo de asistente virtual es un empleo en línea fácil de empezar, ya que las tareas —gestión del correo electrónico, organización de la agenda, búsqueda de información— son cosas que la mayoría de la gente ya hace. La distancia entre el «puedo hacerlo» y conseguir el primer cliente que te paga es menor que con casi cualquier otro método de esta lista.

Rango salarial: Los principiantes ganan entre 5 y 15 dólares por hora. Los asistentes virtuales con experiencia ganan entre 25 y 40 dólares por hora. Los asistentes virtuales especializados en redes sociales, contabilidad o asistencia técnica ganan más de 50 dólares por hora. Glassdoor Los datos indican que el salario medio anual para los puestos de VA anunciados a través de plataformas como Upwork (2025). Los asistentes virtuales especializados ganan siempre más que los generalistas.

Coste inicial: 0 $. Solo se necesita acceso al correo electrónico y un ordenador portátil.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: De 2 a 6 semanas hasta conseguir el primer cliente de pago.

Nivel de dificultad: Conocimientos básicos de administración. Muchos asistentes virtuales cobran por horas, con tarifas medias que oscilan entre unos 20 dólares/hora para los generalistas y 29 dólares/hora o más para trabajos por proyectos o especializados.

Limitaciones: Los perfiles genéricos de «asistente virtual» compiten con miles de otros. Una lista de servicios bien definida —que, a ser posible, se centre en un tipo concreto de negocio— permite reducir rápidamente esa diferencia.

Pasos del día 1:

Enumera tres servicios concretos: gestión del correo electrónico, gestión de la agenda o búsqueda de información. Crear unUpwork perfil dirigido a un tipo de negocio. Presenta tu candidatura a 10 ofertas de trabajo de VA con un salario inferior a 20 $/hora para conseguir tus primeras valoraciones. Aumenta tu tarifa en 5 $/hora una vez que hayas recibido cinco valoraciones.

4. Clases particulares en línea

Las clases particulares por Internet son uno de los trabajos en línea más sencillos a los que puede acceder cualquier persona que conozca bien una materia: no hace falta tener un título de profesor, solo conocimientos demostrados y la capacidad de explicarlos con claridad.

Rango salarial: Entre 18 y 35 dólares por hora para materias generales. Plataformas con tarifa fija como Tutor.com and Varsity Tutors te asignan alumnos y pagan a los principiantes entre 12 y 20 dólares por hora, aproximadamente. En Bizancio and Preply, donde los tutores fijan su propia tarifa; las tarifas por hora suelen oscilar entre 25 y 60 dólares/hora antes de la comisión, y los especialistas en STEM pueden llegar a cobrar entre 40 y 80 dólares/hora. Quienes trabajan a tiempo parcial, entre 10 y 15 horas a la semana, pueden ganar entre 600 y 1 800 dólares al mes; con una agenda completa en una plataforma en la que se fijan las propias tarifas, se pueden llegar a ganar 4 000 dólares al mes.

Coste inicial:€0 esBizancio, Preply, yTutor.com. Bizancio Revisa los perfiles de los nuevos profesores en un plazo que va desde unos días hasta unas dos semanas, dependiendo de la asignatura.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 1 y 3 semanas a partir de la aprobación de la solicitud.

Nivel de dificultad: Sólidos conocimientos en al menos un ámbito temático.

Limitaciones: Las comisiones reducen la tasa nominal. Bizancio se mantiene en un 25 % fijo. Preply se queda con el 100 % de tu primera clase con cada nuevo alumno y, a partir de ahí, entre el 18 % y el 33 %. Las plataformas de tarifa fija como Tutor.com proporcionar el material a los alumnos, pero fijar la tarifa por hora sin margen para negociar al alza.

Pasos del día 1:

SolicitarBizancio and Preply con la asignatura que mejor se te da. Fija tu tarifa inicial entre 25 y 30 dólares por hora para conseguir tus primeras reservas y valoraciones. Aumenta el salario en 5 dólares por hora cada vez que se completen 10 sesiones. Añade una plataforma de tipo fijo como Tutor.com para cubrir los huecos cuando hay pocas reservas.

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5. Venta de productos digitales

La venta de productos digitales es una de las formas más atractivas y sencillas de ganar dinero en Internet, ya que basta con crear el archivo una sola vez y venderlo tantas veces como permita la plataforma: Sin stock, sin envíos, márgenes del 70-95 %.

Rango salarial:Principiantes enAquí Gana entre 50 y 500 dólares al mes durante los tres primeros meses si publicas anuncios de forma constante. Los vendedores activos con más de 200 productos afirman ganar entre 2.000 y 7.000 dólares al mes. Dicho esto, el 65 % de Aquí Los vendedores ganan menos de 100 dólares al año sin una estrategia activa de SEO ni promoción del tráfico: la plataforma cuenta con unos 90 millones de compradores activos, pero hacerse visible requiere un esfuerzo.

Coste inicial:0,20 $ porAquíanuncio.Gumroad cobra un 10 % por cada venta, sin comisión por publicación. Payhipcobra un 5 %.Canva El plan gratuito cubre la mayoría de las necesidades de diseño.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 30 y 60 días hasta la primera venta en Aquípor lo general.

Nivel de dificultad: Conocimientos básicos de diseño. Canva Las plantillas reducen considerablemente el nivel de exigencia.

Limitaciones: Los ingresos pasivos requieren un trabajo activo de SEO y promoción. Publicar un anuncio y quedarse a la espera rara vez da resultado sin tráfico externo.

Pasos del día 1:

Elige un tipo de producto: imprimibles, Canva plantillas, agendas digitales o ajustes preestablecidos de Lightroom. Crea 10 diseños utilizando Canvaplan gratuito. Abrir unAquí Busca y optimiza los títulos con los términos de búsqueda de los compradores. Enumera los productos con descripciones ricas en palabras clave dirigidas a casos de uso específicos.

6. Marketing de afiliados

El marketing de afiliación es una de las ideas para obtener ingresos en línea con mayor potencial de crecimiento a largo plazo, y es fácil empezar, ya que Amazon Associates y la mayoría de los programas basados en redes sociales son La inscripción es gratuita y no es necesario tener audiencia previa..

Rango salarial: Los principiantes que consiguen generar ingresos durante su primer año declaran una media de unos 636 dólares al mes (encuestas del sector, diversas fuentes). Los profesionales del marketing con un nivel intermedio, con una experiencia de entre 1 y 3 años, ganan entre 1.000 y 10.000 dólares al mes. Los programas de afiliados de SaaS pagan comisiones recurrentes del 20 al 50 %; Amazon Associates suele pagar entre el 1 y el 10 %, dependiendo de la categoría del producto, situándose la mayoría de las categorías estándar en un rango del 1 al 4,5 %.

Coste inicial: 0 $ a través de las redes sociales o un blog gratuito. Entre 3 y 15 $ al mes en concepto de dominio y alojamiento web si se crea una web especializada. La aprobación de Amazon Associates es prácticamente instantánea; la mayoría de las demás redes exigen contar ya con una audiencia.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 6 y 12 meses hasta obtener la primera comisión constante de una web de contenidos. Es posible conseguirlo en menos de 30 días publicando enlaces de afiliación en las redes sociales que ya tengas.

Nivel de dificultad: Capacidad para crear contenidos.

Limitaciones: Según las encuestas del sector, alrededor del 59 % de los creadores principiantes en el ámbito del marketing de afiliación no han obtenido ninguna comisión tras su primer año. Se trata de una inversión de entre 6 y 24 meses, no de un método para obtener beneficios rápidos.

Pasos del día 1:

Elige un sector en el que ya gastes dinero. Únete a Amazon Associates o a algún programa de ese sector. Crea entre 3 y 5 artículos de comparación o reseñas. Pon enlaces solo a productos que hayas utilizado realmente o que puedas recomendar con total confianza.

7. YouTube

YouTube Es más difícil empezar a ganar dinero con esto que con la mayoría de las otras formas fáciles de ganar dinero en Internet, pero es una de las pocas opciones cuyo techo puede alcanzar unos ingresos equivalentes a un trabajo a tiempo completo solo con los ingresos publicitarios. La curva de aprendizaje es moderada – Es necesario tener conocimientos de producción de vídeo y sentirse cómodo ante la cámara o grabando la pantalla, pero para ninguna de las dos cosas se necesita un equipo caro.

Rango salarial: YouTube paga entre 5 y 15 dólares por cada 1.000 visualizaciones a través de AdSense, y la mayoría de los creadores de todo el mundo ganan entre 3 y 5 dólares por cada 1.000 visualizaciones. Los canales de videojuegos tienen un CPM medio de 1,40 dólares; los canales de finanzas, de 12,00 dólares. YouTube se queda con el 45 % de los ingresos publicitarios y destina el 55 % a los creadores.

Coste inicial: 0 $ con un smartphone. El Programa de socios de YouTube exige tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización antes de AdSense se activa. Los patrocinios de canales pueden comenzar a partir de entre 1.000 y 5.000 suscriptores.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 6 y 18 meses para alcanzar el umbral del Programa de socios en la mayoría de los nuevos canales. Los enlaces de afiliados en las descripciones de los vídeos pueden generar comisiones desde el primer día, antes de que se active la monetización.

Nivel de dificultad: Producción de vídeos y soltura ante la cámara o grabando la pantalla.

Limitaciones: Los canales de videojuegos obtienen el CPM más bajo de todos los nichos principales, con 1,40 dólares. Los canales de finanzas y educación ganan aproximadamente ocho veces más por visualización. La diferencia es lo suficientemente grande como para tenerla en cuenta a la hora de elegir un nicho.

Pasos del día 1:

Elige un nicho con un CPM superior a 5 dólares: finanzas, reseñas tecnológicas o educación. Publica un vídeo a la semana de forma constante durante seis meses. Añade enlaces de afiliado en todas las descripciones desde el primer día. Optimiza los títulos para la búsqueda en YouTube, no para atraer clics de forma engañosa.

8. Pruebas de sitios web y aplicaciones

Las pruebas de sitios web son una de las formas más sencillas de ganar dinero en Internet, sin necesidad de tener conocimientos previos y con ingresos desde el mismo día. Si eres capaz de expresar en voz alta lo que piensas mientras navegas por una página web, cumples los requisitos..

Rango salarial: UserTesting Paga entre 4 y 10 dólares por cada prueba estándar de entre 5 y 20 minutos, y entre 30 y 60 dólares por cada sesión de investigación en directo de entre 30 y 60 minutos. La mayoría de los participantes ganan entre 40 y 200 dólares al mes, dependiendo de su perfil demográfico y de su disponibilidad. Encuestado paga entre 50 y 200 dólares por cada estudio de investigación.

Coste inicial: 0 $. Se necesita un ordenador con micrófono. La prueba de selección inicial dura entre 15 y 20 minutos.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 1 y 7 días después de superar la prueba de aptitud.

Nivel de dificultad: Ninguna. Capacidad básica para expresar opiniones de forma oral.

Limitaciones: Entre el 50 % y el 80 % de las preguntas del cuestionario de selección descartan a los participantes. Registrarse en varias plataformas es la única forma fiable de mantener un volumen constante de pruebas.

Pasos del día 1:

Regístrate enUserTesting y realizar la prueba de aptitud. Regístrate enEncuestado para estudios de investigación mejor remunerados. Consulta ambas plataformas a diario: las pruebas se reclaman a los pocos minutos de su publicación. Regístrate enTrymata para aumentar la disponibilidad total de pruebas.

9. Impresión bajo demanda

La impresión bajo demanda es una de las opciones con menos barreras de entrada, Formas sencillas de ganar dinero por Internet para cualquier persona con conocimientos básicos de diseño gráfico – Sin stock, sin gastos iniciales y la plataforma se encarga de la gestión de los pedidos.

Rango salarial: New Redbubble Los vendedores ganan entre 0 y 50 dólares en los tres primeros meses sin tráfico externo. Los vendedores consolidados, con más de 200 diseños, declaran ingresos de entre 200 y 800 dólares al mes. Los que más ganan, gracias al tráfico procedente de las redes sociales, obtienen ingresos de más de 2.000 dólares al mes. Redbubble Las comisiones pueden llegar a alcanzar hasta el 50 % de los ingresos en el nivel estándar.

Coste inicial:€0 esRedbubble y Merch by Amazon (con lista de espera). Printful solo cobra el coste del producto básico tras la venta. Canva El plan Pro, a 13 dólares al mes, es útil, pero el plan gratuito cubre las tareas básicas de diseño.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 4 y 12 semanas para realizar la primera venta en el marketplace. El proceso es más rápido si se utiliza la promoción en Pinterest o Instagram para atraer tráfico externo.

Nivel de dificultad: Diseño gráfico básico utilizando Canva.

Limitaciones: Los vendedores que operan exclusivamente en la plataforma se enfrentan a un crecimiento orgánico lento. El tráfico externo procedente de Pinterest marca una diferencia apreciable en los primeros meses.

Pasos del día 1:

Abrir unRedbubble cuenta (gratuita, inmediata). Crea entre 10 y 15 diseños relacionados con un nicho de tendencia en Canva. Sube los archivos con títulos y etiquetas optimizados con palabras clave. Publica diseños en Pinterest con enlaces a la ficha del producto.

10. Transcripción y subtitulado

La transcripción es uno de los trabajos en línea más sencillos que no requiere experiencia previa y ofrece uno de los plazos más cortos hasta el primer pago de cualquier método de esta lista – Rev paga semanalmente a través de PayPal.

Rango salarial: Rev Los transcriptores ganan entre 0,30 y 1,10 dólares por minuto de audio. La media Rev Un trabajador gana unos 245 dólares al mes; el 5 % con mayores ingresos gana alrededor de 900 dólares al mes. Los subtituladores ganan entre 0,54 y 1,10 dólares por minuto de vídeo, una tarifa superior a las tarifas estándar de transcripción, según Revdatos oficiales.

Coste inicial: 0 $. Un pedal (entre 30 y 80 $) es opcional, pero aumenta notablemente la velocidad de escritura. RevLa solicitud incluye una prueba de gramática y de precisión.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 3 y 7 días después de superar el Rev prueba. El pago se realiza semanalmente a través de PayPal.

Nivel de dificultad: Precisión al escribir y buena gramática. No se requiere experiencia previa.

Limitaciones:La mediaRev Un trabajador gana 245 dólares al mes. Para situarse entre el 5 % con mayores ingresos, es necesario mantener un volumen constante y obtener puntuaciones de precisión elevadas, algo que lleva tiempo conseguir.

Pasos del día 1:

Presentar la solicitud enRev y realiza la prueba de precisión. Intenta completar 15 trabajos durante el primer mes para alcanzar la media de 156 dólares de los nuevos trabajadores. Solicita subtítulos en Rev Una vez aprobada, paga hasta tres veces más por minuto que la transcripción estándar. Plantéate añadir Escribir como segunda plataforma una vez que hayas conseguido tu puntuación de precisión.

¿Qué método para ganar dinero por Internet se adapta mejor a tu presupuesto, tus habilidades y tu horario?

Elegir la forma más sencilla y adecuada de ganar dinero por Internet depende de tres factores: cuánto tiempo tienes a la semana, si tienes alguna habilidad que ofrecer y cuánto tiempo puedes esperar hasta recibir el primer pago.

Menos de 5 horas a la semana: Las encuestas y las pruebas de sitios web son las únicas opciones realistas en este plazo. Ambas ofrecen una remuneración en cuestión de días y ninguna de ellas requiere conocimientos específicos.

Entre 10 y 20 horas a la semana: El trabajo de asistente virtual y las clases particulares generan unos ingresos considerables aquí. Ambos pueden alcanzar los 500 dólares al mes a partir del segundo o tercer mes, si se mantienen unos horarios constantes.

Entre 15 y 20 horas o más a la semana, a largo plazo: El marketing de afiliación y YouTube requieren un esfuerzo constante durante más de seis meses antes de que se obtenga algún beneficio. Alrededor del 59 % de los creadores principiantes en el ámbito del marketing de afiliación no han obtenido ninguna comisión tras su primer año, lo que hace que estas opciones no sean las más adecuadas como primera fuente de ingresos en línea si el objetivo es obtener ingresos rápidamente.

Prueba de deficiencias en las competencias:

Hoy en día no hay ninguna habilidad que se pueda comercializar: las encuestas y las pruebas son lo primero con lo que se gana dinero.

Puede impartir una asignatura: las clases particulares se inician en un plazo de dos semanas.

Puede escribir o diseñar a cualquier nivel: Fiverr El trabajo autónomo permite obtener ingresos más rápidamente que cualquier método pasivo.

Contar con una audiencia ya existente: el marketing de afiliación o YouTube son opciones viables desde el primer día.

Un error habitual es repartir los esfuerzos entre cinco plataformas a la vez. Las plataformas premian la información completa del perfil y la actividad constante con más ofertas de empleo adecuadas y mayor visibilidad en los algoritmos. Centrarse en un método durante 90 días Esperar antes de añadir una segunda fuente de ingresos es la estrategia que mejor se ajusta a la obtención de ingresos constantes procedentes de una actividad complementaria. Los datos de Bankrate de 2024 muestran que el 52 % de las personas que tienen una actividad complementaria llevan dos años o menos dedicándose a ella, lo que sugiere que la mayoría la abandona antes de que los ingresos se acumulen.

¿Cuánto tiempo tardará tu negocio extra online en alcanzar los 500 dólares al mes?

Las formas sencillas de ganar dinero por Internet que figuran en esta lista varían mucho en cuanto a lo que pagan. La mediana de los ingresos de estos trabajos secundarios, considerando todos los métodos, ronda los 400 dólares al mes. Alrededor del 28 % de las personas con un trabajo extra ganan más de 500 dólares al mes, siendo los millennials los que lideran la lista con una media de aproximadamente 1.129 dólares al mes, frente a los 958 dólares al mes de la Generación Z (datos de Bankrate y LendingTree de 2025).

Cronología por método:

Encuestas: se pueden ganar 50 dólares al mes ya desde la primera semana

Transcripción: Entre 100 y 245 dólares al mes, a partir del primer mes

Asistencia a la universidad y clases particulares: 500 $ al mes, de dos a tres meses, con un horario fijo

Trabajo autónomo (redacción, diseño): 500 $ al mes durante los primeros tres meses, con uno o dos clientes habituales

Marketing de afiliación: 500 dólares al mes en un plazo de 12 a 18 meses con contenido optimizado para SEO

Blogs: puede llevar más de un año ganar el primer dólar

La realidad de las comisiones de las plataformas: Upwork se mantiene en un máximo del 10 %; Fiverrse queda con el 20 %;Aquí cobra 0,20 $ por publicación + 6,5 % por transacción + 3 % por procesamiento de pagos; YouTube se queda con el 45 % de los ingresos de AdSense. Un autónomo que factura 800 $ al mes brutos en Fiverr se lleva a casa unos 640 dólares al mes netos.

Aceleradores: Pasar de trabajar a través de una plataforma a atender directamente a los clientes al cabo de seis meses permite aumentar la tarifa por hora entre un 20 % y un 40 %, al eliminar las comisiones de la plataforma. Crear una lista de correo electrónico para los compradores de productos digitales genera tasas de recompra significativamente más altas en comparación con Aquí solo el tráfico del mercado.

Advertencia: El 52 % de quienes tienen un trabajo extra llevan dos años o menos dedicándose a ello (Bankrate, 2024), lo que significa que la mayoría lo deja antes de que los ingresos se multipliquen. El hito de los 500 dólares al mes solo lo alcanzan de forma constante aquellas personas que se ciñen a un mismo método durante más de 90 días sin cambiar.

5 obstáculos reales que impiden a la gente ganar dinero por Internet

Todos y cada uno de estos trabajos fáciles por Internet tienen un punto débil común. A continuación te explicamos cuáles son y cómo evitarlos.

1. Saturación de la plataforma en Upwork and Fiverr. Más de 18 millones de autónomos compiten en Upwork. Los perfiles nuevos sin reseñas quedan relegados a un segundo plano, a menos que el servicio sea muy específico. «Redactor de descripciones de productos para Shopify» supera a «redactor publicitario» en visibilidad en las búsquedas en una proporción de aproximadamente 10 a 1. Solución: elige un micronicho y envía tu candidatura a 20 ofertas de trabajo durante la primera semana antes de perfeccionar tu perfil.

2. Analizar las tasas de exclusión. Entre el 50 % y el 80 % de las preguntas de preselección excluyen a los participantes en función de sus características demográficas. La rentabilidad real por hora de Survey Junkie baja a entre 1 y 3 dólares por hora cuando se tiene en cuenta el tiempo de descalificación. Solución: cambia tu plataforma principal de encuestas a Prolífico, que paga una media de unos 12 dólares por hora y cuenta con criterios de elegibilidad transparentes.

3. La brecha de los ingresos pasivos. La impresión bajo demanda, el marketing de afiliación y YouTube requieren, cada uno, entre 6 y 18 meses de trabajo activo no remunerado antes de generar ingresos pasivos. El 65 % de Aquí Los vendedores ganan menos de 100 dólares al año porque publican los productos una sola vez y esperan un tráfico que nunca llega.

4. Obstáculos relacionados con el umbral de pago. UserTesting se requiere un saldo mínimo de 10 dólares antes de poder realizar un retiro; Swagbucks requiere 25 dólares; algunas plataformas retienen el primer pago durante 30 días. Solución: da prioridad a las plataformas con mínimos bajos durante los primeros meses (Survey Junkiea 5 dólares,Rev (con pagos semanales a través de PayPal) para mantener el impulso.

5. La desviación del alcance en los proyectos de autónomos. Los escritores y diseñadores que aceptan a cualquier cliente a cualquier precio durante el primer mes suelen verse obligados a trabajar a tarifas inferiores a las del mercado y con revisiones ilimitadas. Establecer una tarifa mínima (15 $/hora en Upwork, trabajo con un mínimo de 5 $ en Fiverr) y un límite de revisiones por escrito acordado con el primer cliente garantiza unos ingresos por horas a largo plazo.

Lo que debes al IRS cuando empiezas a percibir ingresos por Internet

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es una de las sorpresas más habituales para cualquiera que busque formas fáciles de ganar dinero por Internet por primera vez, así que planifícalo antes de que llegue el dinero.

Tipo impositivo para los trabajadores autónomos: El 15,3 % (Seguridad Social: 12,4 % + Medicare: 2,9 %) se aplica a todos los ingresos por trabajo autónomo, clases particulares, trabajo virtual, transcripción y trabajos esporádicos que superen los 400 dólares al año en EE. UU., además del impuesto federal sobre la renta habitual (Publicación 334 del IRS, 2024).

Umbral del impuesto estimado trimestral: Si prevés que tu deuda será de 1.000 dólares o más a lo largo del año, el IRS exige que se realicen pagos trimestrales (con vencimiento el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero). El incumplimiento de un pago trimestral conlleva una multa del 0,5 % mensual sobre el importe adeudado.

Gastos de trabajo en línea deducibles: Oficina en casa (5 dólares por pie cuadrado según el método simplificado; máximo 300 pies cuadrados = deducción de 1.500 dólares de la base imponible); factura de Internet (porcentaje de uso profesional); Canva Suscripción Pro (156 $ al año); Upwork and Fiverr gastos de gestión; cualquier software o curso adquirido para realizar el trabajo.

Declaración 1099-K: Aplicaciones de pago y plataformas de comercio electrónico como PayPal, Venmo, Aquí, yUpwork Solo deben enviarte un formulario 1099-K si recibes más de 20 000 dólares Y más de 200 transacciones al año. La ley «One Big Beautiful Bill Act» restableció este umbral en 2025 y derogó los límites más bajos de 5 000 y 600 dólares que se habían previsto anteriormente. Lo más importante: todos los ingresos están sujetos a impuestos, independientemente de si se emite un formulario 1099-K, así que lleva un registro de cada pago recibido y de cada gasto empresarial desde el primer día.

Herramientas gratuitas para la gestión de registros: Wave Accounting (gratuito, permite gestionar varias fuentes de ingresos); Google Sheets (gratuito, sirve para un seguimiento sencillo); QuickBooks para autónomos (15 $ al mes, clasifica automáticamente los gastos). Ola es el punto de partida para que los principiantes ganen dinero en tres o más plataformas diferentes al mismo tiempo.

Cómo convertir unos ingresos online de 200 dólares al mes en 2.000 dólares al mes

El camino para pasar de 200 a 2.000 dólares al mes mediante formas sencillas de ganar dinero por Internet rara vez consiste en hacer más de lo mismo. Se trata de cambiar las estructuras de costes.

Aumento de la tarifa: Los autónomos que alcanzan los 500 dólares al mes en el tercer mes suelen llegar a los 2.000 dólares al mes en el duodécimo mes si aumentan sus tarifas en 5 dólares por hora cada 90 días y pasan a trabajar fuera de la plataforma con clientes directos, ahorrándose así entre un 10 % y un 20 % en comisiones de la plataforma.

Acumulación de ingresos: Combina un método activo con uno pasivo. Un asistente virtual que gana 800 dólares al mes mientras desarrolla un negocio de impresión bajo demanda Aquí La tienda puede aumentar sus ingresos entre 200 y 500 dólares al mes entre el sexto y el noveno mes, sin que ello suponga una inversión de tiempo adicional más allá del trabajo de diseño inicial.

Ejemplo real: Un profesor a tiempo parcial que trabaja 12 horas a la semana a 25 dólares la hora gana 1.200 dólares al mes a partir del tercer mes. Tras recibir 10 valoraciones verificadas, pasa a Bizancio (tarifa fija) de 45 dólares por hora, lo que supone 2.160 dólares al mes por esas mismas 12 horas. Esta es una de las vías más claras en el ámbito de los trabajos fáciles por Internet para pasar de un nivel inicial a unos ingresos con los que se pueda vivir.

YouTube + efecto acumulativo de los programas de afiliados: Un canal de videojuegos que alcance los 5.000 suscriptores (lo que suele tardar entre 12 y 18 meses a razón de un vídeo por semana) gana entre 100 y 300 dólares al mes con AdSense, además de entre 300 y 800 dólares al mes en comisiones de afiliados por los enlaces a reseñas de productos, lo que supone un total de entre 400 y 1.100 dólares al mes procedentes de un único flujo de trabajo de contenido. Si prefieres obtener ingresos de los videojuegos de forma más directa, existen aplicaciones de juegos con las que se gana dinero que puedan servir de complemento a esto.

Salida de la plataforma: Después de ganar más de 2.000 dólares al mes a través de Upwork or Fiverr, crear una página web personal y captar cinco clientes directos al mes permite evitar la comisión de la plataforma, que oscila entre el 10 % y el 20 %. Con unos ingresos brutos de 2.000 dólares al mes, eso supone entre 200 y 400 dólares al mes de ingresos netos adicionales sin ningún esfuerzo extra.

Empieza a ganar dinero por Internet: ¿qué método para ganar dinero fácilmente te conviene más?

Las formas sencillas de ganar dinero por Internet que figuran en esta lista no son pasivas ni instantáneas, pero son reales, y los diez métodos han proporcionado ingresos de forma constante a principiantes de entre decenas de millones de usuarios.

En cuanto a la accesibilidad, destacan tres puntos de partida para principiantes absolutos:

Puntos de partida sin conocimientos ni presupuesto:

Encuestas y microtareas sobre Prolífico and Survey Junkie : No requiere ninguna habilidad, pago el mismo día, entre 20 y 150 dólares al mes. Ideal para cualquiera que tenga menos de cinco horas libres a la semana.

No requiere ninguna habilidad, pago el mismo día, entre 20 y 150 dólares al mes. Ideal para cualquiera que tenga menos de cinco horas libres a la semana. Transcripción activada Rev: No se necesita experiencia previa; el salario medio para los nuevos trabajadores es de unos 156 dólares al mes, con pago semanal a través de PayPal. Rev comprueba la precisión antes de darte el visto bueno, lo que significa que los trabajos disponibles son más fiables que los que aparecen en los tablones de tareas sin filtrar.

¿Tienes alguna habilidad que puedas vender?

Trabajar como autónomo enFiverr: Se requiere una habilidad previa; entre 200 y 800 dólares al mes a partir del segundo o tercer mes, si se envían solicitudes de forma constante. La vía más rápida para obtener ingresos reales para cualquiera que sepa escribir, diseñar o introducir datos.

¿Quieres ir más allá?

Echa un vistazo amejorSwagbucksjuegos and Cómo ganar dinero jugando a videojuegos para plataformas que pagan precisamente por eso: una forma sencilla y eficaz de ganar dinero en línea que se puede combinar con cualquiera de los métodos anteriores.

Elige una de estas opciones Formas sencillas de ganar dinero por Internet, regístrate hoy mismo y dedica dos horas a completar tu perfil. Las personas que dan el paso desde el primer día tienen más probabilidades de empezar a ganar dinero en el tercer mes que aquellas que siguen buscando trabajos fáciles por Internet. Snakzy cubre esa necesidad: pago el mismo día, sin necesidad de crear un perfil.

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