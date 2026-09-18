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Die 7 besten Jobs für 16-Jährige, die sich 2026 wirklich lohnen

Jobs für 16-Jährige lassen sich viel leichter finden, wenn man weiß, welche Arbeitgeber Jugendliche einstellen, wie viel die Arbeit tatsächlich einbringt und welche Vorschriften in deinem Bundesland gelten. Dieser Leitfaden vergleicht sieben realistische Optionen hinsichtlich des typischen Verdienstes, der Einstiegskosten, der Arbeitszeiten, der Altersvorschriften und der Frage, wie schnell man anfangen kann.

Nach Bundesrecht dürfen 16- und 17-Jährige unbegrenzt viele Stunden in ungefährlichen, nicht landwirtschaftlichen Tätigkeiten arbeiten, doch Landesgesetze können strengere Beschränkungen vorsehen oder Arbeitsgenehmigungen vorschreiben. Daher solltest du dich vor der Bewerbung um Teilzeitjobs für 16-Jährige zunächst über die örtlichen Vorschriften informieren.

Kurz gesagt: Jobs im Einzelhandel, in Fast-Food-Restaurants und im Lebensmittelhandel sind für 16-Jährige in der Regel am schnellsten zu bekommen. Rettungsschwimmer- und Camp-Jobs können besser bezahlt sein, erfordern jedoch Vorbereitung und sind oft saisonabhängig. Babysitten bietet Flexibilität, während „Freecash“ eher ein zusätzliches Online-Einkommen darstellt als einen Ersatz für ein festes Gehalt.

Unter den Teilzeitjobs für 16-Jährige ist in der Regel der Arbeitgeber die beste Wahl, der sichere Aufgaben, einen klaren Lohnsatz und Arbeitszeiten bietet, die sich während der Schulzeit einhalten lassen.

Ist es tatsächlich realistisch, mit 16 einen Job zu finden?

Ja. Jobs für 16-Jährige sind realistisch, aber „heute beworben“ bedeutet selten „diese Woche bezahlt“. Ein lokaler Arbeitgeber führt vielleicht innerhalb weniger Tage ein Vorstellungsgespräch mit dir durch, dann folgen noch eine Einweisung, eine erste Schicht und der normale Abrechnungszyklus, bevor das Geld auf deinem Konto eingeht.

Hier ist ein realistischer Zeitplan:

Am schnellsten zu beantragen: Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittelgeschäfte stellen oft das ganze Jahr über ein und schulen Anfänger.

Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittelgeschäfte stellen oft das ganze Jahr über ein und schulen Anfänger. Am schnellsten selbstständig loslegen: Als Babysitter kann man sofort anfangen, sobald eine Familie einen engagiert, auch wenn es Zeit braucht, Vertrauen aufzubauen.

Als Babysitter kann man sofort anfangen, sobald eine Familie einen engagiert, auch wenn es Zeit braucht, Vertrauen aufzubauen. Mehr Vorbereitung: Für den Rettungsschwimmerdienst sind ein Schwimmtest und eine vom Arbeitgeber genehmigte Ausbildung erforderlich.

den Rettungsschwimmerdienst sind ein Schwimmtest und eine vom Arbeitgeber genehmigte Ausbildung erforderlich. Online-Zusatzverdienst: Mit Freecash können berechtigte Nutzer schnell mit Angeboten beginnen, aber es ist nicht garantiert, dass das erste Mindestauszahlungslimit von 20 Dollar bereits am ersten Tag erreicht wird.

Bei einem Stundenlohn von 13 bis 17 Dollar würdest du bei einer 10-Stunden-Woche etwa 130 bis 170 Dollar vor Steuern verdienen, bei einer 15-Stunden-Woche 195 bis 255 Dollar. Dies sind Beispielberechnungen und keine landesweiten Durchschnittswerte für Jugendliche. Dein tatsächliches Einkommen hängt von deinem Wohnort, deinem Arbeitgeber, deinem Arbeitsplan, deiner Erfahrung und dem örtlichen Mindestlohn ab.

Für die meisten Schüler sind die besten Jobs für 16-Jährige diejenigen, bei denen die Schule an erster Stelle steht. Bevor du Spätschichten annimmst, kläre deine Heimfahrt und eventuelle staatliche Beschränkungen ab. Falls Formalitäten den Arbeitsbeginn vor Ort verzögern, können dir diese Online-Nebenjobs für Jugendliche weitere Ideen liefern – überprüfe jedoch die Alters- und Auszahlungsregeln jeder Plattform.

7 konkrete Wege, mit 16 einen Job zu finden

Diese Jobs für 16-Jährige decken drei nützliche Wege ab: herkömmliche Beschäftigung, Arbeit für lokale Kunden und kleine Online-Vergütungen. In jeder Bewertung werden die veröffentlichten Durchschnittswerte von realistischen Planungsspannen getrennt, sodass Sie diese vergleichen können, ohne jede ausgeschriebene Zahl als garantiertes Gehalt zu betrachten.

Der Einzelhandel ist eine der breitesten Kategorien von Jobs für 16-Jährige, da Geschäfte regelmäßig Kassierer, Umkleidepersonal, Verkaufsmitarbeiter und Saisonkräfte benötigen. Er eignet sich besonders gut, wenn du Abend- oder Wochenendschichten in der Nähe deines Wohnorts suchst.

Kassierer verdienen auf Indeed durchschnittlich 14,97 $ pro Stunde, alle Altersgruppen zusammengenommen. Für die Planung sind 12–16 $ pro Stunde ein vorsichtigerer Einstiegsbereich, angepasst an den Mindestlohn deines Bundesstaates und den vom Arbeitgeber angegebenen Satz.

Auch im Einzelhandel gibt es viele Kassierer-Stellen für 16-Jährige, doch die Aufgaben sind entscheidend. Minderjährigen kann die Bedienung bestimmter Pressen, Ballenpressen, Schneidemaschinen oder anderer gefährlicher Geräte untersagt sein, selbst wenn Erwachsene im selben Geschäft diese nutzen.

So verbessern Sie Ihre Chancen:

Bewirb dich innerhalb einer Woche bei fünf oder mehr Filialen in deiner Nähe.

Bevorzugen Sie Stellenanzeigen, in denen „keine Erfahrung erforderlich“, „saisonal“ oder „Teilzeit“ steht.

Geben Sie in Ihrer Bewerbung deutlich an, wann Sie aufgrund Ihres Studiums verfügbar sind.

Erkundige dich vor der Zusage nach der tatsächlichen Schließzeit und den Rückfahrmöglichkeiten nach Hause.

Die Suche nach „Teilzeitjobs für 16-Jährige“ liefert bessere Ergebnisse, wenn du deine Postleitzahl und deine bevorzugte Schicht angibst. Wenn du den Suchbegriff „Jobs für 16-Jährige im Einzelhandel“ verwendest, vergleiche die Karriereseite des Arbeitgebers mit der Stellenanzeige, bevor du persönliche Daten weitergibst.

Die Suchergebnisse für „Indeed-Jobs für 16-Jährige“ können auch abgelaufene Stellenanzeigen enthalten; sortiere daher nach Datum und überprüfe die Stellenausschreibung direkt.

💡Wissenswertes Typischer Lohn: Rechne mit etwa 12–16 US-Dollar pro Stunde; 14,97 US-Dollar ist der aktuelle Durchschnitt bei Indeed. Alter und Formalitäten: Die Richtlinien der Geschäfte variieren, und in einigen Bundesstaaten sind Arbeitsgenehmigungen für Minderjährige unter 18 Jahren erforderlich. Wichtigste Einschränkung: Arbeitszeiten im Einzelhandel können Spätabende, Wochenenden und Feiertage umfassen.

Bewirb dich noch diese Woche Indeed 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie kostenlos nach neuen Stellenangeboten im Einzelhandel; überprüfen Sie jedes Angebot auf der Website des Arbeitgebers, bevor Sie sich bewerben. Stellenangebote finden

Fast-Food-Restaurants gehören zu den häufigsten Arbeitgebern für 16-Jährige, da dort Personal für die Theke, zur Bestellannahme, im Service und in der Küche benötigt wird. Die meisten Betriebe bieten eine Einarbeitung an, sodass Berufserfahrung in der Regel nicht erforderlich ist.

Laut Indeed verdienen Fast-Food-Mitarbeiter aller Altersgruppen durchschnittlich 13,52 US-Dollar pro Stunde, wobei die Spanne zwischen 9,53 und 19,20 US-Dollar liegt. Ein realistischer Richtwert für einen ersten Job als Teenager liegt bei etwa 12 bis 17 US-Dollar pro Stunde, in Städten mit hohem Mindestlohn kann die Bezahlung jedoch höher ausfallen.

Diese Stellen können schnell besetzt werden, doch der erste Lohn wird dennoch nach dem Lohnzahlungsplan des Restaurants ausgezahlt. Frag nach, ob der Standort wöchentlich oder alle zwei Wochen zahlt und ob die Einarbeitungszeit bezahlt wird. Frag auch nach, welche Küchenaufgaben Minderjährige nicht ausführen dürfen.

Zu Ihren üblichen Aufgaben gehören:

Bestellungen entgegennehmen und Zahlungen abwickeln.

Speisen verpacken und Vorräte auffüllen.

Reinigung der Gastraum- und Thekenbereiche.

Als Teil eines Teams kurze, hektische Stoßzeiten bewältigen.

Wenn bei der Suche nach „Indeed-Stellenangebote für 16-Jährige“ Stellen im Gastronomiebereich angezeigt werden, öffne die Stellenanzeige und überprüfe das angegebene Mindestalter. Einige Standorte derselben Kette stellen bereits 16-Jährige ein, während ein anderes Franchise-Unternehmen ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreibt.

💡Wissenswertes Typischer Lohn: Indeed gibt einen landesweiten Durchschnittslohn von 13,52 $ für Fast-Food-Mitarbeiter aller Altersgruppen an.



Auszahlung: In der Regel per Direktüberweisung oder auf eine Lohnkarte, je nach wöchentlichem oder zweiwöchentlichem Zahlungsrhythmus des Arbeitgebers.



Wichtigste Einschränkung: Es kann erwartet werden, dass man abends und am Wochenende verfügbar sein muss, und der Umgang mit gefährlichen Geräten ist untersagt.

Schnelleingabe Indeed 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Vergleichen Sie die ortsüblichen Löhne und Schichtzeiten und klären Sie anschließend die Stelle mit dem Restaurant ab. Stellenangebote anzeigen

Lebensmittelgeschäfte bieten Jobs für 16-Jährige an, beispielsweise als Einpacker, Kundenbetreuer, Kassierer, Einkaufswagenbetreuer und Regalauffüller. Die Kombination aus kurzen Schichten und einer ganzjährig konstanten Nachfrage lässt sich besser mit der Schule vereinbaren als saisonale Tätigkeiten im Einzelhandel.

Die Bezahlung hängt stark von der genauen Stellenbezeichnung ab. Indeed gibt derzeit einen Stundenlohn von 17,54 US-Dollar für Mitarbeiter im Lebensmittelhandel aller Altersgruppen an, doch diese Kategorie umfasst Aufgaben, die über die eines Einsteiger-Einkäufers hinausgehen. Für eine erste Stelle solltest du dich an den vom Arbeitgeber angegebenen Lohn orientieren und vorsichtiger mit 12 bis 17 US-Dollar pro Stunde rechnen.

Lebensmittelgeschäfte sind eine weitere wichtige Quelle für Kassiererstellen für 16-Jährige. Allerdings verbieten Bundesvorschriften Minderjährigen nach wie vor die Bedienung oder Reinigung bestimmter Aufschnittmaschinen, Bäckereimaschinen, Müllpressen und Ballenpressen. Ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber wird dir altersgerechte Aufgaben zuweisen, anstatt dich zu bitten, „nur einmal kurz auszuhelfen“.

Bevor du zusagst:

Frage nach, wie lange eine Schicht nach der Schule normalerweise dauert.

Prüfen Sie, ob Einkaufswagen nach Einbruch der Dunkelheit eingesammelt werden und wie die Mitarbeiter sichtbar bleiben.

Vergewissere dich, dass die Einweisung und erforderliche Schulungen bezahlt werden.

Frage nach, welche Aufgaben für Arbeitnehmer unter 18 Jahren verboten sind.

Der Suchbegriff „Jobs für 16-Jährige auf Indeed“ wird oft als Schnellsuche verwendet, aber eine präzisere Suchanfrage liefert bessere Ergebnisse: Fügen Sie „Lebensmittel“, Ihren Wohnort und „Teilzeit“ hinzu. Dadurch werden irrelevante Stellenangebote, die nur für Erwachsene gelten, herausgefiltert.

Du kannst auch nach „Jobs für 16-Jährige im Einzelhandel“ suchen und nach Arbeitgebern im Lebensmittelhandel filtern, falls die allgemeine Suche nach „Lebensmittelhandel“ zu weit gefasst ist.

💡Wissenswertes Typischer Lohn: Rechne mit etwa 12–17 Dollar pro Stunde für Einstiegsjobs.



Am besten geeignet: Schüler, die verlässliche Schichten nach der Schule oder am Wochenende suchen.



Wichtigste Einschränkung: Bestimmte Tätigkeiten am Arbeitsgerät und im Hinterzimmer sind für Personen unter 18 Jahren gesetzlich verboten.

Schulfreundliche Arbeitszeiten Indeed 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suche nach kurzen Schichten vor Ort und informiere dich vor deiner Bewerbung über die Altersrichtlinien des Geschäfts. Stellenangebote suchen

Die Arbeit als Rettungsschwimmer ist einer der besten Jobs für 16-Jährige, die sicher schwimmen können und gerne echte Verantwortung übernehmen. Schwimmbäder, Ferienanlagen, Wasserparks und andere Wasseranlagen benötigen geschultes Personal, auch wenn die Stellen oft nur saisonal verfügbar sind.

Laut Indeed verdienen Rettungsschwimmer aller Altersgruppen durchschnittlich 16,72 US-Dollar pro Stunde, wobei die Spanne zwischen 12,25 und 22,83 US-Dollar liegt. Diese Zahlen beziehen sich nicht speziell auf Jugendliche, und jeder Arbeitgeber legt seinen eigenen Einstiegslohn fest.

Jeff Ellis Management ist ein privates Unternehmen für Wasseranlagenmanagement mit Teilzeit- und Vollzeitstellen für Rettungsschwimmer an ausgewählten Standorten in den USA. Bewerber müssen mindestens 15 Jahre alt sein, sodass diese Stellen als Beschäftigungsmöglichkeiten für 16-Jährige gelten können, sofern vor Ort freie Stellen verfügbar sind.

Sie müssen vor der Bewerbung keinen externen Kurs belegen. JEM vermittelt erfolgreiche Bewerber in sein „Ellis & Associates International Lifeguard Training Program“, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen. Sie müssen bestimmte Schwimmvoraussetzungen erfüllen, zu denen unter anderem gehören können:

Bis zu 200 Yards am Stück im Freistil oder Brustschwimmen schwimmen.

Sich ohne Einsatz der Hände über Wasser halten.

Einen 10-Pfund-Gegenstand vom Boden des Beckens bergen.

Absolvierung einer Ausbildung in Herz-Lungen-Wiederbelebung, Erster Hilfe, Wasserrettung und anlagenspezifischen Maßnahmen.

Die genaue Prüfung hängt von der Einrichtung und der Art der Rettungsschwimmerstelle ab. Nach Abschluss des Grundkurses erhalten neue Mitarbeiter vor ihrem ersten Dienst eine Einweisung in die Einrichtung sowie eine praktische Schulung am Arbeitsplatz.

Eine sinnvolle Vorgehensweise:

Informieren Sie sich über die aktuellen Standorte und Stellenangebote von JEM. Vergewissern Sie sich über das angegebene Gehalt, die Arbeitszeiten und das Mindestalter. Prüfen Sie die Schwimmvoraussetzungen, bevor Sie sich bewerben. Absolvieren Sie das Vorstellungsgespräch und die erforderliche Schwimmprüfung. Schließen Sie die zugewiesene Schulung ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Unter den Teilzeitjobs für 16-Jährige erfordert die Tätigkeit als Rettungsschwimmer mehr Vorbereitung als Jobs im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Außerdem bietet sie einen höheren Stundenlohn, Sicherheitszertifikate und Erfahrungen, die für zukünftige Tätigkeiten im Freizeitbereich oder im Gesundheitswesen von Nutzen sein können.

💡Wissenswertes Alter: JEM akzeptiert Bewerber ab 15 Jahren. Ausbildung: Nach der Einstellung musst du einen Schwimmtest absolvieren und an einer JEM-Schulung teilnehmen. Bezahlung: Rettungsschwimmer verdienen durchschnittlich 16,72 $ pro Stunde, unabhängig vom Alter. Einschränkung: Stellen sind nur an teilnehmenden JEM-Standorten verfügbar.

Schulung inbegriffen Jeff Ellis Management 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bewerben Sie sich zunächst, bestehen Sie den Schwimmtest und schließen Sie Ihre Ausbildung ab, bevor Sie beginnen. Stellenangebote anzeigen

Die Arbeit als Betreuer im Ferienlager gehört zu den eher geselligen Jobs für 16-Jährige. Je nach Ferienlager kannst du Aktivitäten beaufsichtigen, Spiele organisieren, beim Aufbau der Ausrüstung helfen, jüngere Camper betreuen oder in Bereichen wie Sport, Kunst, Wasseraktivitäten oder Gastronomie arbeiten.

CampStaff ist eine Plattform, die sich auf Stellenangebote in Sommercamps in den USA und Kanada spezialisiert hat. Die Registrierung ist für Arbeitssuchende kostenlos, und du kannst ein einziges Profil erstellen, anstatt dich separat über Dutzende von Camp-Websites zu bewerben.

Sobald dein Profil aktiv ist, kannst du die teilnehmenden Camps durchsuchen und deine Bewerbung an diejenigen senden, die dich interessieren. Die Camps können ebenfalls die Bewerberdatenbank durchsuchen und Kandidaten kontaktieren, deren Erfahrung und Verfügbarkeit zu ihren offenen Stellen passen.

CampStaff akzeptiert Bewerber ab 16 Jahren. Tagescamps bieten in der Regel Stellen für 16-Jährige an, während das Mindestalter für die meisten Feriencamps bei 18 Jahren liegt. Suche nach Stellenbezeichnungen wie:

Junior-Campbetreuer

Betreuungsassistent

Aktivitätsassistent

Sport- oder Kunstassistent

Tagescamp-Mitarbeiter

Assistent am Wasser

Camp-Betreuer verdienen laut Indeed über alle Altersgruppen hinweg durchschnittlich 17,29 US-Dollar pro Stunde, während Junior-Camp-Betreuer durchschnittlich 15,69 US-Dollar erhalten. Dies sind marktübliche Richtwerte, keine von CampStaff garantierten Vergütungen. Jedes Camp legt seine eigenen Vergütungen, Arbeitszeiten, Sozialleistungen und Abrechnungszyklen fest. Bei Stellen mit Unterkunft können auch Unterkunft und Verpflegung inbegriffen sein.

Unter den Teilzeitjobs für 16-Jährige erfordert die Arbeit im Camp eine frühzeitige Planung. Viele Camps rekrutieren im Winter und Frühjahr, und die Bewerbungsverfahren können Referenzen, Vorstellungsgespräche, Hintergrundüberprüfungen, Einführungsveranstaltungen oder Erste-Hilfe-Schulungen umfassen.

Das Erstellen eines Profils garantiert keine Vermittlung. Das Stellenangebot für 16-Jährige ist zudem begrenzter als das für Bewerber ab 18 Jahren, insbesondere bei Camps mit Unterkunft.

💡Wissenswertes Alter: CampStaff akzeptiert Bewerber ab 16 Jahren. Kosten: Die Registrierung ist für Arbeitssuchende kostenlos. Bezahlung: Jedes Camp legt seinen eigenen Tarif fest. Altersgrenze: Die meisten Feriencamps stellen erst ab 18 Jahren ein.

Camp-Vermittlung CampStaff 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie ein kostenloses Profil und nehmen Sie Kontakt zu Ferienlagern auf, die Saisonpersonal suchen. Kostenlos anmelden

Babysitten kann einer der flexibelsten Jobs für 16-Jährige sein, da man Aufträge rund um die Schule und andere Verpflichtungen annehmen kann. Lokale Empfehlungen spielen nach wie vor eine Rolle, aber Bambino bietet geeigneten Teenagern eine kommerzielle Plattform, um mit Familien in der Nähe in Kontakt zu treten.

In den meisten Bundesstaaten akzeptiert Bambino Babysitter ab 13 Jahren, obwohl einige Bundesstaaten das Mindestalter auf 14 Jahre festlegen. Wer unter 18 ist , benötigt die Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Der Erwachsene muss außerdem bei der Einrichtung der Stripe-Auszahlung helfen.

Um Anfragen zu erhalten, musst du Folgendes tun:

Erstelle ein Betreuerprofil mit deinen Verfügbarkeiten und deiner Erfahrung. Hol dir mindestens eine Empfehlung, um das Profil zu aktivieren. Bitten Sie einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten, die erforderliche Einwilligung zu erteilen. Schließen Sie die Einrichtung der Stripe-Auszahlung ab. Reagieren Sie auf Buchungsanfragen von Familien in Ihrer Umgebung.

Es gibt keinen verlässlichen landesweiten Durchschnittslohn speziell für jugendliche Babysitter. Zur Planung können 12–20 US-Dollar pro Stunde als vernünftiger Ausgangswert dienen, dies ist jedoch kein von Bambino beworbener oder garantierter Betrag. Dein Stundenlohn hängt von deinem Wohnort, deiner Erfahrung, der Anzahl und dem Alter der Kinder sowie etwaigen zusätzlichen Aufgaben ab.

Nach einer Buchung bestätigt der Elternteil die Details und bezahlt über die App. Laut Bambino gehen Standardauszahlungen über Stripe in der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen auf dem verbundenen Bankkonto ein. Sofortauszahlungen sind unter Umständen möglich, können jedoch mit einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr verbunden sein.

Diese Jobs für 16-Jährige hängen stark von der lokalen Nachfrage ab. Die Erstellung eines Profils garantiert keine Buchungen, und neue Betreuer benötigen möglicherweise Zeit, um Empfehlungen zu sammeln und Vertrauen bei den Familien aufzubauen.

💡Wissenswertes Alter: Bambino akzeptiert in der Regel Babysitter ab 13 Jahren. Zustimmung: Minderjährige unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Auszahlung: Standardauszahlungen über Stripe dauern zwei bis drei Werktage. Mindestanforderung: Du benötigst eine Empfehlung, und Buchungen hängen von der lokalen Nachfrage ab.

Flexible Buchungen Bambino 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie Ihr Profil, sammeln Sie eine Empfehlung und nehmen Sie Buchungen in Ihrer Nähe an. Stellenangebote finden

Freecash ist kein herkömmlicher Job. Es handelt sich um eine Prämienplattform , auf der Nutzer Umfragen, Spiele, App-Tests und andere Angebote absolvieren. Sie gehört nur als flexible Ergänzung zu Jobs für 16-Jährige auf diese Liste, nicht als verlässliche Quelle für ein Stundengehalt.

Die Nutzungsbedingungen der Plattform vom Juli 2026 erlauben die Nutzung ab 16 Jahren. Neue Nutzer benötigen einen amtlichen Ausweis zur Verifizierung, und für die erste Auszahlung sind mindestens 20 $ erforderlich. Danach sinkt der Mindestbetrag auf 5 $. Laut Freecash werden die meisten Auszahlungen nach der Genehmigung in weniger als 17 Minuten bearbeitet, doch die Nachverfolgung von Angeboten, Rückstellungen, Verifizierungen und die gewählte Auszahlungsmethode können die tatsächliche Bearbeitungszeit verlängern.

Zu den Auszahlungsoptionen können je nach Region und Verfügbarkeit Geschenkkarten, PayPal, Banküberweisung, Venmo oder Kryptowährungen gehören. Für ein US-PayPal-Konto muss der Kontoinhaber mindestens 18 Jahre alt oder volljährig sein, daher ist PayPal für einen 16-Jährigen kein Standardweg zur Auszahlung. Prüfen Sie vor dem Abschluss von Angeboten, welche Geschenkkarten oder andere zulässige Methoden verfügbar sind.

Eine detaillierte Übersicht über die Auszahlungen finden Sie unter „Zahlt Freecash echtes Geld aus?“. Die wichtigste Einschränkung ist einfach: Die Verdienste schwanken, Umfragen können zum Ausschluss führen, und hohe, beworbene Angebotssummen erfordern möglicherweise viele Schritte oder Käufe.

Wenn Sie Gaming-Angebote gegenüber Umfragen bevorzugen, informieren Sie sich darüber, wie Online-Spiele, bei denen echtes Geld gewonnen werden kann, mit Belohnungen, Auszahlungslimits und Teilnahmebedingungen umgehen.

💡Wissenswertes Mindestalter: 16 Jahre gemäß den aktuellen Bedingungen. Erste Auszahlung: 20 $ sowie Identitätsnachweis durch einen amtlichen Ausweis; spätere Auszahlungen sind bereits ab 5 $ möglich. Verdienstgrenze: Die Prämien variieren je nach Land und Angebot, betrachten Sie sie daher nicht als Stundenlohn.

Online-Extra Freecash 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist ab 16 Jahren kostenlos; für die erste Auszahlung sind 20 $ sowie eine Identitätsprüfung erforderlich. Kostenlos anmelden



Jobs für 16-Jährige im Vergleich

Diese Tabelle vergleicht die wichtigsten Plattformen, realistische Vergütungen und wie schnell die jeweilige Option zu einer Beschäftigung führen kann. Jobs bei Arbeitgebern werden in der Regel wöchentlich oder alle zwei Wochen ausgezahlt.

Option und Plattform Am besten geeignet für Typisches Gehalt Zeit bis zum Arbeitsbeginn Einzelhandel – Indeed Regelmäßige Schichten Schätzungsweise 12–16 $/Std. Oft 1–3 Wochen Fastfood – Indeed Schneller Einstieg Geschätzte 12–17 $/Std. Meist 1–3 Wochen Lebensmittelhandel – Indeed Schülerfreundliche Arbeitszeiten Geschätzte 12–17 $/Std. Meist 1–3 Wochen Rettungsschwimmer – JEM Gute Schwimmer Durchschnittlich 16,72 $/Std. (alle Altersgruppen) Einstellung + Schulung Camp-Arbeit – CampStaff Saisonarbeit 15,69 $/Std. – Durchschnittslohn für Jugendliche Bewirb dich schon Monate im Voraus Kinderbetreuung – Bambino Flexible Buchungen Geschätzter Verdienst: 12–20 $/Std. Freigabe + Buchungen Prämien – Freecash Verdienst in der Freizeit Kein verlässlicher Stundensatz Beginn noch am selben Tag

Die Gehaltsspannen sind planerische Schätzungen oder altersunabhängige Marktdurchschnitte, keine garantierten Sätze für Jugendliche. CampStaff vermittelt Bewerber an Ferienlager, während Bambino die Zahlungen der Familien abwickelt. Mit Freecash lässt sich Freizeit sinnvoll nutzen, während iOS-Spiele, bei denen echtes Geld verdient wird, weitere Spielmöglichkeiten und die dafür erforderlichen Auszahlungschecks erläutern.

Was die US-Arbeitserlaubnispflichten für den ersten Job eines 16-Jährigen bedeuten

Das Bundesgesetz schreibt keine Arbeitserlaubnis vor, viele Bundesstaaten jedoch schon. Nach Angaben des Arbeitsministeriums dürfen 16- und 17-Jährige gemäß den Bundesvorschriften unbegrenzt viele Stunden in ungefährlichen, nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten arbeiten. Die Bundesstaaten können strengere Arbeitszeitbeschränkungen, Nachtarbeitsbeschränkungen oder Genehmigungsauflagen festlegen, wobei die strengere Regelung gilt.

Das bedeutet, dass zwei Schüler, die sich auf dieselben Stellen für 16-Jährige bewerben, möglicherweise unterschiedliche Formalitäten zu erledigen haben. New York, Maryland, Michigan und Massachusetts sind Beispiele für Bundesstaaten mit Vorschriften für minderjährige Arbeitnehmer unter 18 Jahren, doch die Verfahren unterscheiden sich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer staatlichen Arbeitsbehörde und im Schulsekretariat, anstatt Anweisungen aus einem anderen Bundesstaat zu übernehmen.

Die bundesweiten Vorschriften für gefährliche Tätigkeiten gelten weiterhin bis zum 18. Lebensjahr. Sie beschränken Tätigkeiten im Zusammenhang mit Maschinen und Arbeiten wie beispielsweise:

Die meisten motorbetriebenen Fleischschneidemaschinen und bestimmte Bäckereimaschinen.

Viele Verdichter, Ballenpressen, Gabelstapler, Sägen und Hebevorrichtungen.

Dachdeckerarbeiten, Abbrucharbeiten, Aushubarbeiten und die meisten Fahrarbeiten im Rahmen der beruflichen Tätigkeit.

Andere Tätigkeiten, die unter die 17 Verordnungen des Arbeitsministeriums zu gefährlichen Berufen fallen.

Diese Beschränkungen wirken sich auch auf Suchergebnisse aus, beispielsweise bei der Suche nach „Jobs für 16-Jährige im Einzelhandel“. Eine Anstellung in einem Geschäft bedeutet nicht, dass jede Tätigkeit im Gebäude für Minderjährige zulässig ist. Frag deinen Vorgesetzten, wenn du dir unsicher bist.

Diese Sicherheitsüberprüfung ist bei allen Teilzeitjobs für 16-Jährige wichtig, auch wenn die Tätigkeit routinemäßig erscheint.

Belohnungsplattformen funktionieren nicht wie ein herkömmlicher Teilzeit-Arbeitgeber. Ihre eigenen Regeln bezüglich Alter, Identität, Steuern und Auszahlungen spielen weiterhin eine Rolle, und Online-Verdienst ist nicht automatisch von allen staatlichen Vorschriften oder gesetzlichen Verpflichtungen ausgenommen.

Die besten Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Möglichkeiten für 16-Jährige

Unter den hier vorgestellten Online-Jobs für 16-Jährige ist Freecash die einzige Belohnungs-App, die bereits ab 16 Jahren verfügbar ist. Es handelt sich dabei weder um einen herkömmlichen Job noch um einen Ersatz für Teilzeitjobs für 16-Jährige, aber du kannst dir zusätzliche Belohnungen verdienen, indem du Spiele absolvierst, an Umfragen teilnimmst und Angebote nutzt.

Für die erste Auszahlung bei Freecash sind 20 US-Dollar und eine Identitätsprüfung erforderlich. Spätere Auszahlungen sind bereits ab 5 US-Dollar möglich, wobei die verfügbaren Auszahlungsmethoden und Angebote von deinem Land abhängen.

Online-Extra Freecash 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Melde dich ab 16 Jahren an, schließe Angebote ab und lass dir den Betrag auszahlen, sobald du den erforderlichen Mindestbetrag erreicht hast. Kostenlos anmelden

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Was nicht funktioniert

Nicht jede Stellenanzeige für 16-Jährige ist eine Bewerbung wert. Halte dich von folgenden Mustern fern:

Bezahlen, um sich einen Arbeitsplatz zu sichern: Die Faustregel der FTC ist einfach – zahlen Sie niemals, um bezahlt zu werden. Zertifizierungskosten können zwar eine legitime, separate Ausgabe sein, doch ein Arbeitgeber sollte keine Geschenkkarten, Kryptowährung oder die Einzahlung eines Schecks verlangen, um Ihren Lohn „freizugeben“.

Die Faustregel der FTC ist einfach – zahlen Sie niemals, um bezahlt zu werden. Zertifizierungskosten können zwar eine legitime, separate Ausgabe sein, doch ein Arbeitgeber sollte keine Geschenkkarten, Kryptowährung oder die Einzahlung eines Schecks verlangen, um Ihren Lohn „freizugeben“. Unerbetene SMS von Personalvermittlern: Die FTC warnte im April 2026 vor Nachrichten, in denen die Empfänger aufgefordert werden, mit „JA“ oder „INTERESSIERT“ zu antworten, um ihnen anschließend gefälschte Schecks oder bezahlte Online-Aufträge anzubieten.

Die FTC warnte im April 2026 vor Nachrichten, in denen die Empfänger aufgefordert werden, mit „JA“ oder „INTERESSIERT“ zu antworten, um ihnen anschließend gefälschte Schecks oder bezahlte Online-Aufträge anzubieten. Unbezahlte Probeschichten: Erforderliche produktive Arbeit muss normalerweise bezahlt werden. Fragen Sie nach, ob Einarbeitungs- und Probezeit als Arbeitszeit angerechnet werden.

Erforderliche produktive Arbeit muss normalerweise bezahlt werden. Fragen Sie nach, ob Einarbeitungs- und Probezeit als Arbeitszeit angerechnet werden. Auszahlungsmethoden nur für Erwachsene: Eine Plattform akzeptiert möglicherweise Ihre Anmeldung, während der Auszahlungsanbieter ein Mindestalter von 18 Jahren verlangt.

Eine Plattform akzeptiert möglicherweise Ihre Anmeldung, während der Auszahlungsanbieter ein Mindestalter von 18 Jahren verlangt. Gefährliche Tätigkeiten: Kein Vorgesetzter darf für einen 16-Jährigen von den bundesweiten Vorschriften für gefährliche Tätigkeiten abweichen.

Fazit zu Jobs für 16-Jährige

Die besten Jobs für 16-Jährige sind Tätigkeiten im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel, wenn du regelmäßige Bezahlung wünschst; Rettungsschwimmer- oder Junior-Camp-Arbeit, wenn du dich im Voraus darauf vorbereiten kannst; und Babysitten, wenn Flexibilität am wichtigsten ist. Bewirb dich breit gefächert, vergleiche die angegebenen Vergütungen und rechne damit, dass der erste Gehaltsscheck einem normalen Zahlungszyklus folgt und nicht sofort eintrifft.

Freecash kann kleine Online-Prämien bieten, ist jedoch kein Lohn. Snakzy ist eine Option, die man mit 18 erneut in Betracht ziehen kann, aber kein Ausweg für jüngere Nutzer.

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Häufig gestellte Fragen