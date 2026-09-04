So verkaufst du auf Amazon: 8 seriöse Geschäftsmodelle im Jahr 2026

Um zu verstehen, wie man auf Amazon verkauft, muss man sich bewusst machen, dass es mehrere unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt, aus denen man wählen kann. Einige lassen sich innerhalb weniger Tage einfach einrichten, wie beispielsweise der Verkauf eines selbst veröffentlichten Kindle-Buches. Andere erfordern Monate und erhebliches Kapital für den Start, darunter der Aufbau einer Eigenmarke.

Dieser Leitfaden stellt acht Möglichkeiten vor, auf Amazon zu verkaufen, mit Details zu Kosten, Zeitrahmen und den jeweils erforderlichen Fähigkeiten. Die Methoden sind nicht nach Geschwindigkeit , sondern nach dem Aufwand geordnet – von geringem Aufwand bis hin zu hohem Investitionsaufwand.

Keine der hier aufgeführten Methoden ist ein Schnellreich-Konzept, das zu gut klingt, um wahr zu sein. Gestützt auf Marktplatzdaten sieht die ehrliche Realität beim Verkaufen auf Amazon so aus, dass die Plattform in letzter Zeit wettbewerbsintensiver und kapitalintensiver geworden ist, obwohl es nach wie vor tragfähige, kostengünstige Optionen gibt.

KURZURTEIL Realistisch? Ja, aber die Bandbreite ist bewusst groß gehalten. Kreativwege ohne Kapitalaufwand (KDP, Merch auf Abruf, das Amazon-Influencer-Programm) sind die zugänglichen Einstiegsmöglichkeiten mit geringem Risiko. Bestandsbasierte Wege (Eigenmarken, Großhandel, Arbitrage) können sich besser auszahlen, erfordern jedoch echtes Kapital, eine mehrmonatige Finanzreserve sowie Toleranz gegenüber steigenden Gebühren und schrumpfenden Margen.

Lohnt sich der Verkauf auf Amazon im Jahr noch2026?

Drittanbieter erzielten im Jahr 2025 weltweit einen Umsatz von rund 575 Milliarden US-Dollar, davon etwa 305 Milliarden US-Dollar in den USA. Doch die Kosten für die Verkäufer steigen schneller als deren Einnahmen: Vermittlungsgebühren, Fulfillment-Gebühren, Versandkosten und Werbekosten beliefen sich im Jahr 2025 zusammen auf 172 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr und mittlerweile rund 24 % des gesamten Nettoumsatzes von Amazon, wie Marktüberblick berichtet.

Die Verkäuferzahlen bestätigen diesen Trend. Die Zahl der aktiven Verkäufer auf Amazon.com sank von 584.000 im Januar 2025 auf 500.000 im März 2026. Nur 165.000 neue Verkäufer schalteten im Jahr 2025 ein Angebot – die niedrigste Jahreszahl, die Marktüberblick seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 verzeichnet hat, was einem Rückgang von 44 % gegenüber 2024 entspricht.

Der Markt konsolidiert sich zudem: Weniger als 8.000 Verkäufer erwirtschaften mittlerweile die Hälfte von Amazons rund 300 Milliarden US-Dollar an Drittanbieterumsätzen in den USA – vor nur drei Jahren waren es noch 15.000 Verkäufer. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass sich die Plattform zunehmend auf kapitalstarke, etablierte Anbieter konzentriert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Verkauf auf Amazon eine Sackgasse ist. Es bedeutet lediglich, dass der Hype um „Heute anfangen, morgen Gewinn machen“ nicht der Realität entspricht, während die unten aufgeführten Wege für Creator ohne Lagerbestand nach wie vor echte kostengünstige und risikoarme Einstiegsmöglichkeiten darstellen.

8 konkrete Wege, um mit dem Verkauf auf Amazon zu beginnen

Jede der folgenden Methoden folgt dem gleichen Aufbau: Wie man konkret anfängt, eine ehrliche Einschätzung der Einnahmen und Kosten sowie ein direkter Link zum offiziellen Programm.

1. Einzelhandel / Online-Arbitrage

Arbitrage im Einzelhandel und im Online-Handel bedeutet, reduzierte Produkte (aus Ausverkaufsregalen oder Online-Angeboten) zu kaufen und sie mit einem Aufschlag auf Amazon weiterzuverkaufen. Das ist eine großartige Geschäftsidee für Kleinunternehmer, da sie einfach über ein normales Verkäuferkonto abläuft und kein spezielles Amazon-Programm erfordert – man muss also nicht auf eine besondere Zulassung warten.

So fangen Sie an:

Eröffnen Sie ein Verkäuferkonto: Registrieren Sie sich unter sell.amazon.com für ein „Individual“- oder „Professional“-Konto und melden Sie sich für FBA an. Vor dem Kauf scannen: Nutzen Sie eine Barcode-Scan-App im Geschäft oder auf Ausverkaufsseiten, um vor dem Kauf den aktuellen Verkaufspreis, den Verkaufsrang und die Konkurrenzsituation eines Artikels zu überprüfen. Versenden und einstellen: Bereiten Sie geeignete Artikel gemäß den aktuellen Kennzeichnungsvorschriften vor und versenden Sie sie an ein Amazon-Fulfillment-Center; FBA kümmert sich dann um Kommissionierung, Verpackung und Versand.

💡 Realitätscheck: Die Angaben zu den Gewinnspannen im Internet schwanken stark. Einige Ratgeber versprechen 20 % bis 50 % pro Artikel, doch 2026 Quellen warnen, dass realistische Nettogewinnspannen nach Abzug aller Gebühren eher bei 10 % bis 20 % liegen – weit unter den überhöhten Angaben von über 50 %, die in Marketingtexten häufig zu finden sind.

Eine viel zitierte Fallstudie von „Side Hustle Nation“ beschreibt, wie ein Paar innerhalb von 12 Monaten aus 100 Dollar einen Umsatz von 180.000 Dollar erzielte; da der Bericht jedoch aus dem Jahr 2020 stammt, sollten Sie ihn eher als Beispiel denn als aktuellen Maßstab betrachten.

Planen Sie außerdem Zeit für die Zulassungsprüfung ein: In einigen Kategorien wird mittlerweile eine Großhandelsrechnung anstelle eines Einzelhandelsbelegs verlangt, um die Zulassung zu erhalten. Informieren Sie sich daher vor dem Kauf von Warenbestand in Seller Central über die aktuellen Anforderungen.

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2. Amazon Influencer-Programm

Das Amazon Influencer-Programm verwandelt eine bestehende Fangemeinde in sozialen Medien in einen Shop, über den Produkte gekauft werden können, und sorgt für feste Provisionen auf qualifizierte Verkäufe. Die Teilnahme ist kostenlos, doch bei der Zulassung werden in der Praxis Accounts mit echtem Engagement und etwa 1.000+ Followern bevorzugt, auch wenn Amazon keine feste Mindestanzahl angibt.

So fangen Sie an:

Als Influencer registrieren: Gehen Sie auf affiliate-program.amazon.com und verknüpfen Sie ein primäres Social-Media-Konto (Instagram, TikTok, YouTube oder Facebook). Füllen Sie den Steuerfragebogen aus: Reichen Sie ein W-9-Formular und Ihre US-Bankverbindung ein, damit die Auszahlungen nach Ihrer Zulassung an die richtige Stelle überwiesen werden können. Richten Sie Ihren Shop ein: Sobald Sie zugelassen sind, richten Sie Ihre „amazon.com/shop“-Seite ein und beginnen Sie, auf Produktseiten Fotos und Videos mit Einkaufsmöglichkeiten zu veröffentlichen.

💡 Realitätscheck: Die Provisionssätze sind fest und eher bescheiden – je nach Kategorie meist zwischen 3 % und 4,5 %, bei Luxus-Beautyprodukten bis zu 10 %. Die von den Creators selbst angegebenen Einnahmen (keine von Amazon veröffentlichten Daten) variieren stark: Neue Influencer geben üblicherweise 50 bis 300 US-Dollar pro Monat an, etablierte Creators 500 bis 2.000 US-Dollar pro Monat und einige Top-Verdiener über 5.000 US-Dollar.

Eine Gesamtzahl aus dem Jahr 2026 beziffert die durchschnittlichen reinen Affiliate-Provisionen eines Mikro-Creators auf etwa 312 $ pro Monat. Die meisten erfolgreichen Creators verdienen mehr durch Markenkooperationen über „Creator Connections“ als durch die Basisprovisionen allein.

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3. Merchandise auf Abruf

Während manche lieber Spiele spielen, bei denen man schnell Geld verdienen kann, ist der Aufbau eines echten Vermögenswerts der klügere Weg. Mit „Merch auf Abruf““ kannst du eigene Bekleidungsdesigns hochladen, die Amazon erst nach einem Verkauf druckt und versendet – es fallen also keine Lagerkosten und keine Druckkosten im Voraus an. Das Programm basiert auf Einladungen, daher erfolgt die Zulassung nicht sofort.

So fängst du an:

Eine Einladung anfordern: Bewerben Sie sich unter merch.amazon.com mit einem Amazon-Konto und beschreiben Sie Ihre Designideen. Bereiten Sie während der Wartezeit Designs vor: Die Genehmigung kann je nach verfügbarer Kapazität zwischen etwa einer Woche und einigen Monaten dauern. Nutzen Sie die Wartezeit also, um eine Reihe origineller, rechtskonformer Designs zu entwerfen und für jedes Design eine Keyword-Recherche durchzuführen. Hochladen und Preis festlegen: Sobald die Genehmigung vorliegt, laden Sie die Designs für die verfügbaren Produkttypen hoch und legen Sie Preise innerhalb des von Amazon für Ihre Lizenzgebührensstufe zugelassenen Bereichs fest.

💡 Realitätscheck: Die Lizenzgebühren wurden im Juni 2026 in Stufen umstrukturiert, basierend darauf, wie viel Traffic Sie selbst generieren, laut dem eigenen Dashboard von Merch auf Abruf: Ein T-Shirt für 19,99 $ bringt in der Standard-Stufe „Creator“ (nur organischer Traffic von Amazon) etwa 2,44 $ ein; dieser Betrag steigt auf etwa 4,88 $ bis 5,27 $, wenn 15 % oder mehr Ihres Traffics von außerhalb von Amazon stammt.

Ein Verkäufer verkaufte sein Merch-Geschäft für 93.077 US-Dollar und erzielte nach Abzug der Provision einen Reinerlös von 79.116 US-Dollar. Ein anderer Einkommensbericht nennt einen Durchschnitt von lediglich 652,55 US-Dollar pro Monat über einen Zeitraum von sechs Monaten – eine große Diskrepanz, die man im Auge behalten sollte.

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4. Kindle Direct Publishing (KDP)

Mit Kindle Direct Publishing kann jeder ein E-Book oder Taschenbuch direkt bei Amazon selbst veröffentlichen – und das schon ab 0 $, wenn man Lektorat und Covergestaltung selbst übernimmt. Laut Amazons eigener KDP-Seite ist ein veröffentlichtes Buch in etwa 72 Stunden verfügbar. Wenn man bereits professionell schreibt, ist diese Methode eine gute Alternative zu freiberuflichen Online-Aufträgen.

So fängst du an:

Erstelle ein kostenloses Konto: Melde dich unter kdp.amazon.com an – die Anmeldung ist kostenlos. Formatieren und gestalten: Verfassen oder konvertieren Sie ein Manuskript mit den kostenlosen Tools von KDP oder Kindle Create und entwerfen Sie anschließend ein Cover oder beauftragen Sie jemanden damit. Tantiemen wählen und veröffentlichen: Entscheiden Sie sich für den 35-%- oder 70-%-Tantiemenplan, legen Sie fest, ob Sie am KDP Select- Programm teilnehmen möchten, und veröffentlichen Sie das Buch.

💡 Realitätscheck: Die 70-Prozent-Tantiemenstufe gilt nur für Bücher mit einem Preis zwischen 2,99 und 9,99 US-Dollar in berechtigten Regionen (ansonsten 35 Prozent). Die 70-Prozent-Tantiemen bei KDP Select sind an eine 90-tägige Exklusivitätsverpflichtung geknüpft, sodass das Buch nicht gleichzeitig bei Kobo oder Apple Books verkauft werden darf.

Die Tantiemenauszahlung erfolgt etwa 60 Tage nach Ablauf des Verkaufsmonats – ein weithin bekannter Standard, der auf der KDP-Hilfeseite zum Thema Zahlungen bestätigt werden sollte. Eine sekundäre Zusammenfassung einer Umfrage unter Indie-Autoren aus dem Jahr 2025 berichtet, dass rund 44 % der Autoren 100 $ pro Monat oder weniger verdienen, während aktive Autoren mit einem echten Katalog und einem Marketingplan einen Median von 12.000 bis 15.000 $ pro Jahr erzielen.

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5. Dropshipping über Amazon (vorschriftsmäßig durchgeführt)

Dropshipping auf Amazon ist nur in einer bestimmten Form legal: Sie müssen der eingetragene Verkäufer sein, was bedeutet, dass auf Lieferscheinen, Rechnungen und Verpackungen ausschließlich Ihr Firmenname erscheint. Der Einkauf bei einem Einzelhändler oder einem anderen Verkäufer und der direkte Versand unter dem Markennamen eines Dritten verstößt ausdrücklich gegen die Richtlinien von Amazon und stellt keine Grauzone dar.

So fangen Sie an:

Schließen Sie eine konforme Lieferantenvereinbarung ab: Unterzeichnen Sie eine schriftliche Vereinbarung mit einem seriösen Lieferanten oder 3PL, in der bestätigt wird, dass auf allen Lieferscheinen, Rechnungen und Verpackungen ausschließlich Ihr Firmenname erscheint. Registrieren Sie sich und listen Sie Ihre Produkte sorgfältig ein: Eröffnen Sie ein „Professional“-Verkäuferkonto und listen Sie Produkte nur dort ein, wo eine vorschriftsmäßige Abwicklung tatsächlich gewährleistet werden kann. Testen Sie Ihre eigenen Angebote: Geben Sie vor der Skalierung eine Testbestellung für Ihr eigenes Produkt auf, um sicherzustellen, dass Verpackung und Begleitpapiere tatsächlich den Drop-Shipping-Richtlinien von Amazon entsprechen.

💡 Realitätscheck: Dies ist das Modell mit der schwächsten Datenbasis in diesem Leitfaden. Die online verfügbaren Daten zu Kosten, Margen und Belegzahlen beziehen sich fast immer auf die verbotene Variante des Direktversands durch den Händler und nicht auf die vorschriftsmäßige. Behandeln Sie daher konkrete Dollarbeträge, die Sie anderswo finden, mit großer Skepsis.

Rechnen Sie mit geringen Margen, sobald Vermittlungsgebühren und 3PL-/Lieferantenkosten eingerechnet sind, und lesen Sie Amazons offizielle Drop-Shipping-Richtlinie, bevor Sie einen Lieferantenvertrag unterzeichnen.

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6. Großhandel

Unter „Großhandel“ versteht man den Kauf eines bereits bewährten Produkts in großen Mengen direkt beim Hersteller oder einem autorisierten Händler und dessen anschließenden Weiterverkauf auf Amazon. Da für das Produkt bereits eine Nachfrage besteht, lässt es sich schneller absetzen, als wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen würde.

So fangen Sie an:

Finden Sie ein bewährtes Produkt: Suchen Sie ein etabliertes, frei zugängliches Produkt mit bestehender Nachfrage auf Amazon und kontaktieren Sie anschließend den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Großhandelspreise zu erfragen. Besorgen Sie sich einen echten Nachweis der Autorisierung: Besorgen Sie sich eine Großhandelsrechnung oder eine Vollmacht, da Amazons Freischaltprozess einen Nachweis erfordert, dass Sie ein autorisierter Wiederverkäufer sind. Einstellung und Abwicklung: Registrieren Sie ein „Professional“-Verkäuferkonto, lassen Sie sich die Genehmigung zum Verkauf des Artikels erteilen und versenden Sie den Lagerbestand an FBA oder wickeln Sie die Bestellungen selbst ab.

💡 Realitätscheck: Rechne damit, dass du mindestens 1.000 bis 2.000 US-Dollar benötigst, um klein anzufangen; typischerweise sind 2.000 bis 10.000 US-Dollar erforderlich, um die Mindestbestellmengen der Vertriebspartner zu erfüllen.

Die Schätzungen zur Marge weichen je nach Quelle erheblich voneinander ab. Einige nennen 10 % bis 25 %, andere bis zu 50 %, wieder andere beschreiben den Großhandel als stabiler mit 8 % bis 15 %; grob 10 % bis 20 % Netto nach Abzug der Gebühren ist der plausibelste Bereich.

Überprüfen Sie jeden Lieferanten genauso, wie Sie eine Großhandelsrechnung überprüfen würden: Ein echter Großhändler verfügt über ein physisches Lager und eine Telefonleitung, nicht nur über eine E-Mail-Adresse oder einen Telegram-Namen.

Verkaufen Sie bewährte Produkte in großem Umfang Amazon Seller Central 5.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bauen Sie Ihr E-Commerce-Geschäft auf Amazon auf, verwalten Sie es und skalieren Sie es. Konto eröffnen

7. Eigenmarken über Amazon FBA

Eigenmarken bedeuten, ein generisches Produkt von einem Hersteller zu beziehen, es unter eigenem Markennamen zu vermarkten und über FBA zu verkaufen. Dies ist der kapital- und zeitaufwendigste Weg in diesem Leitfaden; in der Regel vergehen zwei bis vier Monate von der Produktauswahl bis zum ersten Verkauf, wenn man die Beschaffung, Muster und den Versand berücksichtigt.

So fangen Sie an:

Recherchiere das Produkt: Nutze ein Recherche-Tool wie Jungle Scout (ab 29 $/Monat), um ein kleines, leichtes Produkt im Preisbereich von 20 bis 80 $ zu finden, das bereits 100 bis 500 Bewertungen hat und für das eine klare, noch nicht gesättigte Nachfrage besteht. Beschaffung und Muster: Finden Sie einen Hersteller – häufig über Alibaba – und bestellen Sie Muster von mehr als einem Lieferanten, bevor Sie sich auf eine Mindestbestellmenge für Großbestellungen festlegen. Registrieren und starten: Eröffnen Sie ein „Professional“-Verkäuferkonto, melden Sie sich bei FBA an, erstellen Sie das Angebot und registrieren Sie Ihre Marke bei der Amazon Brand Registry, sobald diese verfügbar ist.

Bestellen Sie Muster von mindestens zwei verschiedenen Herstellern, bevor Sie sich auf eine Großbestellung festlegen. Das kostet zwar zunächst etwas mehr, aber ein einziger schlechter Lieferant kann sonst Ihr gesamtes Einführungsbudget zunichte machen.

💡 Realitätscheck: Es gibt keine einzige maßgebliche Quelle, die einen bestimmten Betrag für die Startkosten bestätigt. Fachquellen nennen üblicherweise 2.000 bis 10.000 US-Dollar für Muster, den Anfangslagerbestand und ein PPC-Startbudget.

Eine häufig zitierte Fallstudie berichtet von einem Verkäufer, der in einem einzigen Monat 75.762 US-Dollar erwirtschaftete und nach Abzug der Gebühren einen Nettogewinn von 57.033 US-Dollar erzielte. Da diese Angaben jedoch aus der eigenen Community des Verkäufers stammen und nicht unabhängig geprüft wurden, sollten sie als auffälliger Ausreißer und nicht als typisches Ergebnis betrachtet werden.

Eine sekundäre Aggregator-Zusammenstellung (keine eigenen Daten von Amazon) beziffert den durchschnittlichen FBA-Verkäuferumsatz auf etwa 160.000 US-Dollar pro Jahr, wobei der Median näher bei 35.000 US-Dollar pro Jahr liegt.

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8. Amazon Handmade

Amazon Handmade ist für wirklich handgefertigte, von Hand bearbeitete oder von Hand zusammengesetzte Waren gedacht, die von einem Team aus höchstens 20 Personen mit Handwerkzeugen oder einfachen Maschinen hergestellt werden – keine Massenware, keine Fabrikprodukte und keine weiterverkauften Artikel. Bei einer Zulassung entfällt die Gebühr für den Professional-Tarif in Höhe von 39,99 $ pro Monat, was eine Ersparnis von etwa 480 $ pro Jahr bedeutet, wie direkt auf Amazons eigener Handmade- Seite bestätigt wird.

So fangen Sie an:

Eröffnen Sie ein Professional-Konto: Registrieren Sie sich für ein Professional-Verkäuferkonto oder führen Sie ein Upgrade darauf durch. Bewerben Sie sich bei Handmade: Bewerben Sie sich unter sell.amazon.com/programs/handmade und beschreiben Sie dabei Ihre Produkte und Ihren Herstellungsprozess ausführlich. Stellen Sie Ihre Artikel ein und erstellen Sie Ihr Profil: Sobald Ihre Bewerbung genehmigt wurde, fügen Sie Ihren Angeboten die „Handmade“-Kategorie hinzu und erstellen Sie ein Herstellerprofil, in dem Sie Ihren kreativen Prozess beschreiben.

💡 Realitätscheck: Die Freigabe dauert in der Regel bis zu zwei Wochen, manchmal auch nur wenige Tage. Die Vermittlungsgebühr beträgt 15 % des Verkaufspreises oder 0,30 US-Dollar – je nachdem, welcher Betrag höher ist –, wie auf der Handmade-Seite von Amazon bestätigt wird.

Diese Recherche ergab keine stichhaltigen, nachprüfbaren Belege für die Einnahmen von „Handmade“-Verkäufern. Anstatt also eine schwache Anekdote zu erzwingen, lautet die ehrliche Schlussfolgerung: Die Nettomarge hängt vollständig von Ihren eigenen Materialien und Ihrer Produktionszeit ab und nicht von einem plattformweiten Durchschnitt.

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Die richtigen Tools können den Verkauf auf Amazon erheblich vereinfachen, insbesondere wenn Sie gerade erst anfangen. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht sofort Hunderte von Dollar für Software ausgeben müssen.

Mehrere bewährte Plattformen bieten kostenlose Tarife oder nützliche kostenlose Funktionen an, die dir helfen, Produkte zu recherchieren, Gewinne zu schätzen, Angebote zu optimieren und dein Geschäft zu verwalten. Wenn deine Umsätze steigen, kannst du jederzeit auf kostenpflichtige Tarife mit erweiterten Funktionen umsteigen.

Amazon Seller App (kostenlos) – Mit der offiziellen Amazon-App können Sie Produkt-Barcodes scannen, aktuelle Preise vergleichen, die Rentabilität abschätzen, Ihren Lagerbestand verwalten und Bestellungen über Ihr Smartphone verfolgen. Sie ist ein unverzichtbares Tool für Einsteiger, insbesondere für diejenigen, die sich für den Einzelhandel oder Online-Arbitrage interessieren.

– Mit der offiziellen Amazon-App können Sie Produkt-Barcodes scannen, aktuelle Preise vergleichen, die Rentabilität abschätzen, Ihren Lagerbestand verwalten und Bestellungen über Ihr Smartphone verfolgen. Sie ist ein unverzichtbares Tool für Einsteiger, insbesondere für diejenigen, die sich für den Einzelhandel oder Online-Arbitrage interessieren. Amazon-Umsatzrechner (kostenlos) – Bevor Sie Waren einkaufen, nutzen Sie den kostenlosen Rechner von Amazon, um Fulfillment-Gebühren, Vermittlungsgebühren, Versandkosten und potenzielle Gewinnspannen abzuschätzen. Er vergleicht außerdem „Fulfillment by Amazon“ (FBA) mit „Versand durch den Händler“ (FBM), um Ihnen bei der Auswahl der besten Fulfillment-Option zu helfen.

– Bevor Sie Waren einkaufen, nutzen Sie den kostenlosen Rechner von Amazon, um Fulfillment-Gebühren, Vermittlungsgebühren, Versandkosten und potenzielle Gewinnspannen abzuschätzen. Er vergleicht außerdem „Fulfillment by Amazon“ (FBA) mit „Versand durch den Händler“ (FBM), um Ihnen bei der Auswahl der besten Fulfillment-Option zu helfen. Keepa (kostenlose Funktionen) – Keepa verfolgt historische Preisentwicklungen, den Bestseller-Rank (BSR) und die Lagerverfügbarkeit. Anstatt ein Produkt nur anhand des heutigen Preises zu beurteilen, können Sie langfristige Verkaufs- und Preistrends einsehen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

– Keepa verfolgt historische Preisentwicklungen, den Bestseller-Rank (BSR) und die Lagerverfügbarkeit. Anstatt ein Produkt nur anhand des heutigen Preises zu beurteilen, können Sie langfristige Verkaufs- und Preistrends einsehen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Helium 10 Free Plan – Helium 10 bietet eingeschränkten Zugriff auf Tools für Produktrecherche, Keyword-Recherche, Listing-Optimierung und Gewinnschätzung. Der kostenlose Tarif unterliegt zwar Nutzungsbeschränkungen, ist aber ein hervorragender Einstieg in die Plattform und die Tools, die viele erfahrene Amazon-Verkäufer täglich nutzen.

– Helium 10 bietet eingeschränkten Zugriff auf Tools für Produktrecherche, Keyword-Recherche, Listing-Optimierung und Gewinnschätzung. Der kostenlose Tarif unterliegt zwar Nutzungsbeschränkungen, ist aber ein hervorragender Einstieg in die Plattform und die Tools, die viele erfahrene Amazon-Verkäufer täglich nutzen. Google Trends (kostenlos) – Vergleichen Sie das Suchinteresse im Zeitverlauf, um saisonale Produkte und wachsende Nischen zu identifizieren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, die Nachfrage zu überprüfen, bevor Sie in Lagerbestände investieren.

– Vergleichen Sie das Suchinteresse im Zeitverlauf, um saisonale Produkte und wachsende Nischen zu identifizieren. Dies ist eine einfache Möglichkeit, die Nachfrage zu überprüfen, bevor Sie in Lagerbestände investieren. Canva (kostenlos) – Erstellen Sie Produktbilder, Grafiken für soziale Medien und Werbeinhalte, ohne über professionelle Designkenntnisse zu verfügen. Das ist besonders nützlich für KDP-, Merch-on-Demand-, Handmade- und Influencer und Content-Ersteller.

Wenn Sie mit diesen kostenlosen Tools beginnen, können Sie sich die Grundlagen aneignen und gleichzeitig die Kosten niedrig halten. Sobald Ihr Unternehmen Gewinne abwirft, fällt die Entscheidung für ein Upgrade auf Premium-Software viel leichter.

Die besten Amazon-Kurse zur Verbesserung Ihrer Verkaufskompetenzen

Ein strukturierter Kurs kann Ihnen helfen, die richtigen Fähigkeiten schneller zu erwerben, als wenn Sie sich alles nur durch Ausprobieren aneignen. Im Gegensatz zu vielen teuren Coaching- oder Mentorenprogrammen folgen diese Kurse einem Lehrplan, den Sie in Ihrem eigenen Tempo absolvieren können, mit gut strukturierten Lektionen und praktischen Übungen. Beginnen Sie mit den kostenlosen Angeboten, um die Grundlagen zu erlernen, und wählen Sie dann einen kostenpflichtigen Kurs, der zu Ihren Zielen passt.

Kostenlose & Freemium-Kurse

Amazon Seller University – Die offizielle Schulungsplattform von Amazon mit Kursen zu den Themen Kontoeinrichtung, Produktlistings, FBA, Werbung, Bestandsmanagement, Preisgestaltung, Kontostatus und Seller Central. Sie ist der beste Ausgangspunkt, um sich über die neuesten Richtlinien von Amazon, die Funktionen von Seller Central und empfohlene Best Practices zu informieren.

– Die offizielle Schulungsplattform von Amazon mit Kursen zu den Themen Kontoeinrichtung, Produktlistings, FBA, Werbung, Bestandsmanagement, Preisgestaltung, Kontostatus und Seller Central. Sie ist der beste Ausgangspunkt, um sich über die neuesten Richtlinien von Amazon, die Funktionen von Seller Central und empfohlene Best Practices zu informieren. Amazon E-Commerce-Marketing & Vertrieb: SEO & Werbung (Coursera) – Ein Kurs zum Selbststudium, der sich mit Amazon-SEO, Keyword-Recherche, Listing-Optimierung, gesponserten Anzeigen und Strategien zur Steigerung der Produktsichtbarkeit befasst. Sie können den Kurs kostenlos als Gasthörer besuchen oder gegen eine Gebühr ein Zertifikat erwerben.

– Ein Kurs zum Selbststudium, der sich mit Amazon-SEO, Keyword-Recherche, Listing-Optimierung, gesponserten Anzeigen und Strategien zur Steigerung der Produktsichtbarkeit befasst. Sie können den Kurs kostenlos als Gasthörer besuchen oder gegen eine Gebühr ein Zertifikat erwerben. Amazon-Dropshipping und Einzelhandelsarbitrage mit KI (Coursera) – Ein für Anfänger geeigneter Kurs, der sich mit Amazon-Dropshipping und Einzelhandelsarbitrage befasst, wobei der Schwerpunkt auf den Dropshipping-Richtlinien von Amazon und konformen Verkaufspraktiken liegt. Außerdem werden Produktrecherche, Lieferantenakquise und die Grundlagen von FBM behandelt.

– Ein für Anfänger geeigneter Kurs, der sich mit Amazon-Dropshipping und Einzelhandelsarbitrage befasst, wobei der Schwerpunkt auf den Dropshipping-Richtlinien von Amazon und konformen Verkaufspraktiken liegt. Außerdem werden Produktrecherche, Lieferantenakquise und die Grundlagen von FBM behandelt. Als unabhängiger Autor zum Bestseller auf Amazon werden (Coursera) – Ein auf KDP ausgerichteter Kurs, der Amazon-SEO für Bücher, Keyword-Recherche, Kategorieauswahl und Marketingstrategien zur Verbesserung der Auffindbarkeit vermittelt.

Kostenpflichtige Kurse

Diese Kurse zum Thema „Verkaufen auf Amazon“ bieten einen strukturierteren Lernpfad als das Lernen ausschließlich anhand einzelner YouTube-Videos und sind dabei erschwinglicher als viele Premium-Coaching-Programme.

Sorgen Sie für kontinuierliche Einnahmen, während Ihr Amazon-Shop an Fahrt gewinnt

Selbst die oben genannten schnellsten Wege zahlen sich selten sofort aus. KDP-Tantiemen werden in der Regel etwa 60 Tage nach Ablauf des Verkaufsmonats ausgezahlt; Influencer-Provisionen folgen einem ähnlichen 60-Tage-Zyklus; und die Standardauszahlungen für Amazon-Verkäufer erfolgen etwa alle 14 Tage nach Ihrem ersten Verkauf, nicht nach Ihrer ersten Listung.

Während die erste Auszahlung noch auf dem Weg ist, lohnt es sich, eine mit geringem Aufwand verbundene Zusatzquelle zu haben, die sich früher auszahlt. Enebas Leitfaden zu den 27 besten Online-Nebenjobs ist ein guter Ausgangspunkt, um nach etwas zu suchen, das Sie neben Ihrem Amazon-Shop betreiben können – nicht an dessen Stelle.

Was nicht funktioniert: Amazon-Verkaufsbetrug, den Sie vermeiden sollten

„Done-for-you“-Agenturen für Amazon-Automatisierung: In dem Verfahren der FTC gegen Click Profit (auch tätig unter den Namen FBALaunch, Automatisierungsbranche, PortfolioLaunch) wirft dem Unternehmen vor, mindestens 14 Millionen Dollar von Verbrauchern entzogen zu haben, die im Voraus 45.000 bis 75.000 Dollar sowie etwa 10.000 Dollar zusätzlich für Lagerbestände gezahlt hatten – mit dem Versprechen eines Amazon-Shops, der passives Einkommen generiert.

Amazon selbst hat 95 % der Shops von Click Profit wegen Verstößen gegen die Richtlinien gesperrt oder geschlossen. Die endgültigen Urteile beliefen sich auf insgesamt 13,6 Millionen US-Dollar bzw. 7,3 Millionen US-Dollar gegen die Betreiber. Quelle: Pressemitteilung der FTC.

„KI-gestützte“ E-Commerce-Geschäftsmöglichkeiten: Die FTC hat den Betreibern von „E-Commerce-Imperienbauer“ im Mai 2025 ein dauerhaftes Verbot auferlegt, nachdem Schulungsprogramme im Wert von rund 2.000 US-Dollar und „fertig eingerichtete“ Online-Shops im Wert von bis zu 35.000 US-Dollar mit unbegründeten Versprechungen von monatlichen Einnahmen in Höhe von 10.000 US-Dollar vermarktet worden waren. Quelle: Pressemitteilung der FTC.

Die FTC hat den Betreibern von „E-Commerce-Imperienbauer“ im Mai 2025 ein dauerhaftes Verbot auferlegt, nachdem Schulungsprogramme im Wert von rund 2.000 US-Dollar und „fertig eingerichtete“ Online-Shops im Wert von bis zu 35.000 US-Dollar mit unbegründeten Versprechungen von monatlichen Einnahmen in Höhe von 10.000 US-Dollar vermarktet worden waren. Quelle: Pressemitteilung der FTC. Beratungsangebote mit garantierten „100.000 US-Dollar pro Monat“: Ecom Genie Consulting entzog Verbrauchern mehr als 12 Millionen US-Dollar mit Versprechungen von Amazon- und Walmart-Shops mit „über 100.000 US-Dollar pro Monat“, bevor ein Vergleich aus dem Jahr 2025 dem Betreiber mit einem Urteil in Höhe von fast 14 Millionen US-Dollar den Zugang zur Branche für Geschäftsmöglichkeiten untersagte. Quelle: Pressemitteilung der FTC.

Ecom Genie Consulting entzog Verbrauchern mehr als 12 Millionen US-Dollar mit Versprechungen von Amazon- und Walmart-Shops mit „über 100.000 US-Dollar pro Monat“, bevor ein Vergleich aus dem Jahr 2025 dem Betreiber mit einem Urteil in Höhe von fast 14 Millionen US-Dollar den Zugang zur Branche für Geschäftsmöglichkeiten untersagte. Quelle: Pressemitteilung der FTC. Gefälschte Listen „geprüfter Großhandelslieferanten“: Zu den Warnsignalen gehören Lieferanten, die nur per E-Mail oder Telegram erreichbar sind und keine nachprüfbare Lageradresse haben, Preise, die 30 % oder mehr unter dem Marktpreis liegen, sowie Verzeichnisse von „Großhandelsclubs“, die wiederkehrende Zugangsgebühren erheben. Ein echter Großhändler verdient sein Geld mit der Marge, nicht mit Mitgliedsbeiträgen.

Zu den Warnsignalen gehören Lieferanten, die nur per E-Mail oder Telegram erreichbar sind und keine nachprüfbare Lageradresse haben, Preise, die 30 % oder mehr unter dem Marktpreis liegen, sowie Verzeichnisse von „Großhandelsclubs“, die wiederkehrende Zugangsgebühren erheben. Ein echter Großhändler verdient sein Geld mit der Marge, nicht mit Mitgliedsbeiträgen. Bezahlte Bewertungen und Manipulationen von Bewertungen: Amazon verklagte AMZ Mastery im Mai 2024 wegen des Verkaufs gefälschter Bewertungen und Verkäuferbewertungen sowie wegen betrügerischer Verkäuferkonten. Und im August 2025 ordnete ein Gericht in King County die Übertragung von mehr als 75 betrügerischen Domains an, die mit einem Netzwerk von Bewertungsvermittlern in Verbindung standen.

Amazon gibt an, allein im Jahr 2024 über 275 Millionen mutmaßlich gefälschte Bewertungen blockiert zu haben, und hat etablierte, millionenschwere Marken wegen Manipulation von Bewertungen dauerhaft gesperrt. Quelle: Angaben von Amazon.

Fazit zum Thema „Verkaufen auf Amazon“

Zu lernen, wie man auf Amazon verkauft, ist nach wie vor eine echte Chance, aber es handelt sich dabei um eine Auswahl von acht wirklich unterschiedlichen Geschäftsmodellen – nicht um eine einzige Abkürzung. Die Wege für Kreative ohne Startkapital – KDP, Merch auf Abruf und das Influencer-Programm – bleiben auch heute noch der zugänglichste Einstieg für alle, die bei Null anfangen.

Die lagerbestandsbasierten Wege – Arbitrage, Großhandel und Eigenmarken – können bei entsprechender Größe höhere Erträge bringen, erfordern jedoch echtes Kapital, Zeit und die Bereitschaft, Gebühren in Kauf zu nehmen, die schneller steigen als die Verkäufereinnahmen – und das in einem Markt, der sich zunehmend auf kapitalstarke Verkäufer konzentriert.

Beginnen Sie mit der Methode, die zu dem passt, was Sie derzeit tatsächlich haben: eine Fangemeinde, eine Fähigkeit, etwas Kapital oder Freizeit – anstatt der Methode hinterherzujagen, die im Internet am schnellsten erscheint.

Häufig gestellte Fragen