Cómo ganar dinero desde casa: 7 formas reales de obtener ingresos en 2026

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Descubrir cómo ganar dinero desde casa resulta más fácil cuando dejas de considerar cada idea como un trabajo a distancia. Esta guía se centra en cosas prácticas que puedes vender, alquilar, crear o gestionar desde casa. Algunas son actividades complementarias desde casa que puedes empezar con lo que ya tienes, mientras que otras pueden convertirse en pequeños negocios. Si quieres ganar dinero desde casa sin tener que solicitar un sinfín de ofertas de trabajo a distancia, estas siete opciones son un buen punto de partida.

Hay muchas formas de ganar dinero desde casa, desde alquilar espacios que no utilizas y ceder fotos bajo licencia hasta revender ropa y vender productos digitales. Estas formas legítimas de ganar dinero ofrecen más variedad que otra lista de puestos de trabajo a distancia. Si quieres ganar un dinero extra desde casa, empieza con una opción de bajo coste, comprueba qué funciona y añade más adelante otros trabajos secundarios desde casa. Echa un vistazo al resumen rápido que aparece a continuación antes de ver exactamente cómo puedes ganar dinero desde casa con cada método.

¿Es realmente factible ganar dinero desde casa?

Sí. La forma realista de ganar dinero desde casa depende de lo que ya tengas a tu disposición: espacio libre, artículos que se puedan vender, fotos útiles, ideas de diseño o incluso espacio para alojar a una mascota. A diferencia de los trabajos tradicionales desde casa, la mayoría de estos métodos no ofrecen unos ingresos predecibles. Son actividades complementarias flexibles que se pueden realizar desde casa, pero los ingresos pueden variar de un mes a otro en función de las ventas, las reservas o la demanda.

Las formas más rápidas de ganar dinero desde casa suelen partir de algo que ya tienes. Vender ropa en Poshmark puede reportar ingresos antes que crear un catálogo en Etsy, mientras que alquilar espacio de almacenamiento a través de Neighbor puede generar ingresos recurrentes con relativamente poco trabajo continuo. Printify, Shutterstock y Gumroad suelen requerir más trabajo de configuración y tiempo para ganar visibilidad.

Si quieres ganar un dinero extra desde casa, elige la opción que mejor se adapte a lo que puedes hacer ahora mismo, en lugar de perseguir la promesa de mayores ingresos. Esa es una de las formas legítimas más sencillas de ganar dinero sin añadir otra jornada a tiempo completo a tu semana.

Si buscas específicamente trabajos desde casa con salario fijo o por encargo de clientes, «Cómo ganar dinero rápido» es una opción más adecuada. Los métodos que se describen a continuación adoptan un enfoque diferente y muestran cómo puedes ganar dinero desde casa aprovechando el espacio, tus pertenencias, el trabajo creativo y productos sencillos. Esto te ofrece más formas de ganar dinero desde casa, más allá del trabajo autónomo o las clases particulares por Internet.

7 formas reales de ganar dinero desde casa

Si estás comparando formas de ganar dinero desde casa, estas siete opciones te ofrecen una combinación de ideas económicas, flexibles y escalables. Algunas funcionan como actividades complementarias desde casa, mientras que otras pueden convertirse en fuentes de ingresos más sólidas y ayudarte a ganar dinero desde casa según tus propios términos.

Alquila tu espacio de almacenamiento sobrante en Neighbor

Neighbor te permite publicar gratis garajes, entradas de coche, cobertizos, habitaciones y otros espacios de almacenamiento que no utilices. Los anfitriones fijan su propio precio, mientras que Neighbor deduce una comisión de tramitación del 4,9 % + 0,30 $ de cada pago. En una reserva de 100 $, eso deja unos 94,80 $ antes de impuestos u otros gastos. Es un ejemplo sencillo de cómo puedes ganar dinero desde casa con un espacio que no utilizas y una de las formas más pasivas de obtener ingresos desde casa una vez que tienes un inquilino.

Cómo empezar: Añade fotos nítidas, dimensiones, horario de acceso y normas de almacenamiento a tu anuncio. Los pagos se cobran a los inquilinos al inicio de cada periodo de alquiler y se envían a los anfitriones al final. La demanda depende en gran medida de la ubicación, pero para alguien que quiera ganar dinero desde casa sin asumir más trabajo a distancia, la puesta en marcha es relativamente sencilla. Este es otro ejemplo práctico de cómo se puede ganar dinero desde casa sin vender tu tiempo por horas.

Lo más adecuado y errores que hay que evitar: Esto funciona mejor si dispones de un espacio seguro y que realmente no utilices. Consulta los precios de los trasteros cercanos antes de fijar tu tarifa y sé específico en cuanto al acceso. Entre los trabajos secundarios desde casa, requiere bastante poco esfuerzo una vez configurado, aunque la disponibilidad y los ingresos varían según la zona. Con el espacio adecuado, es una de las formas legales más prácticas de ganar dinero y una manera fácil de obtener ingresos extra desde casa. En este caso, ganar dinero desde casa puede ser tan sencillo como aprovechar los metros cuadrados que no utilizas.

Ingresos pasivos por espacio Neighbor 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Anuncia tu espacio de almacenamiento sin usar de forma gratuita y gana dinero con reservas recurrentes cuando haya demanda local. Anuncia tu espacio

Ceder fotos y vídeos en Shutterstock

Shutterstock paga a los colaboradores cada vez que los clientes adquieren una licencia de sus fotos o vídeos. Los niveles actuales de regalías oscilan entre el 15 % y el 40 %, dependiendo de tu nivel de colaborador y del tipo de contenido. No hay una media mensual fiable, ya que los ingresos dependen de las descargas y las licencias. Si ya dispones de fotos o material de vídeo útiles, esta es una forma de ganar dinero desde casa a partir de tu trabajo creativo ya existente, en lugar de dedicarte a los trabajos tradicionales desde casa. En este caso, la forma de ganar dinero desde casa depende más de tu portfolio que del número de horas que trabajes.

Cómo empezar: Sube contenido original y de utilidad comercial, y añádele títulos y palabras clave precisos para que los compradores puedan encontrarlo. Los ingresos elegibles se calculan mensualmente y se abonan durante el mes siguiente. No es una de las formas más rápidas de ganar dinero desde casa, pero un buen portafolio puede seguir generando licencias con el paso del tiempo. Entre los trabajos secundarios que se pueden realizar desde casa, también es uno de los que requiere menos comunicación continua con los clientes o gestión de pedidos.

Para quién es más adecuado y errores que hay que evitar: Shutterstock es la opción más adecuada si ya creas fotos o vídeos de gran calidad técnica. No esperes que unas cuantas fotos aleatorias de tus vacaciones generen ingresos significativos: la utilidad comercial y los metadatos que faciliten la búsqueda son fundamentales.

Si la fotografía ya es algo que te gusta, las licencias de imágenes de archivo son una forma de ganar dinero con una afición mientras construyes un portafolio que pueda generar ingresos adicionales con el tiempo. Esa es la versión realista de cómo puedes ganar dinero desde casa con contenido de archivo y, para los fotógrafos, cómo puedes ganar dinero desde casa sin tener que concertar citas con clientes.

Ideal para bibliotecas de fotos Shutterstock 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube fotos y vídeos originales y gana regalías cada vez que los clientes adquieran una licencia de tu contenido. Conviértete en colaborador

Vende productos digitales en Gumroad

Gumroad te permite vender plantillas, guías, archivos descargables, suscripciones y otros productos digitales sin tener que pagar una cuota mensual por el uso de la plataforma. Las ventas directas tienen actualmente una comisión por transacción del 10 % + 0,50 $, más los costes de procesamiento del pago, mientras que las ventas a través de Discover tienen un coste mayor. Si dispones de un recurso digital útil, así es como puedes ganar dinero desde casa creando un archivo una sola vez y vendiéndolo repetidamente. También muestra cómo puedes ganar dinero desde casa convirtiendo tus conocimientos en un producto, en lugar de vender tu tiempo.

Cómo empezar: Crea un producto específico que resuelva un problema concreto, redacta una página de ventas sencilla y atrae a tu propia audiencia siempre que sea posible. Los pagos se realizan según el calendario de Gumroad, por lo que una venta no significa dinero al instante en tu cuenta bancaria. En comparación con los trabajos desde casa, tus ingresos dependen de los productos vendidos y no de las horas trabajadas. Por eso los productos digitales siguen siendo una fuente de ingresos extra muy popular desde casa para quienes ya crean recursos útiles.

Para quién es más adecuado y qué errores hay que evitar: Gumroad funciona mejor cuando conoces bien a un público específico o un problema concreto. Evita dedicar semanas a crear una «guía definitiva» muy general antes de confirmar que existe demanda. Para quienes comparan formas de ganar dinero desde casa, un producto digital especializado puede ser una de las formas legítimas más flexibles de obtener ingresos y una manera realista de ganar un dinero extra desde casa. También demuestra cómo se puede ganar dinero desde casa sin necesidad de tener stock físico. Con un nicho claro, la forma de ganar dinero desde casa se convierte en una cuestión de producto, en lugar de una cuestión de búsqueda de empleo.

Ideal para productos digitales Gumroad 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende plantillas, guías, archivos descargables y otros productos digitales sin tener que pagar una cuota mensual por el uso de la plataforma. Empieza a vender en Gumroad

Lanza una tienda de impresión bajo demanda con Printify

Printify ofrece un plan gratuito y solo cobra los costes de producción cuando se recibe un pedido, por lo que no es necesario comprar stock por adelantado. Tu beneficio es lo que queda después de deducir los gastos de preparación del pedido, envío, comisiones de la tienda online, impuestos, publicidad y otros costes. Para cualquiera que esté aprendiendo a ganar dinero desde casa con productos, la impresión bajo demanda es una de las formas más claras de obtener ingresos sin tener que almacenar cajas de stock. También es un buen ejemplo de cómo se puede ganar dinero desde casa a través del comercio electrónico sin tener que gestionar tu propio stock.

Cómo empezar: elige un público específico, crea un pequeño conjunto de diseños originales, conecta Printify a una tienda online y pide una muestra antes de promocionar nada. Si eres nuevo en la plataforma, nuestra reseña «¿Es fiable Printify?» explica cómo funciona con más detalle. La primera venta puede tardar días o meses, así que no cuentes con un plazo garantizado. Si quieres ganar dinero desde casa a través del comercio electrónico, es una de las actividades complementarias más fáciles de probar sin tener que invertir en un gran volumen de existencias.

Para quién es más adecuado y qué errores hay que evitar: La impresión bajo demanda es ideal para personas a las que les gusta el diseño, los nichos de mercado y probar productos. El mayor error es fijar el precio basándose únicamente en el precio de venta al público, en lugar de calcular todos los costes por venta. En comparación con los trabajos desde casa, se trata de un modelo de pequeña empresa más que de un empleo remunerado. Puede seguir siendo una de las formas legítimas de ganar dinero y una manera práctica de obtener ingresos extra desde casa, pero solo cuando los márgenes sean razonables. Esa es la realidad menos glamurosa de cómo se puede ganar dinero desde casa de forma sostenible.

No hay que comprar existencias Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Inscripción gratuita al servicio de impresión bajo demanda; solo pagas el coste básico de producción una vez que se recibe un pedido. Empieza a usar Printify gratis

Revender artículos de segunda mano en Poshmark

Poshmark es una de las formas más rápidas de convertir en dinero las cosas que ya tienes en el armario. Los anuncios en EE. UU. son gratuitos; las ventas inferiores a 15 dólares tienen una tarifa de vendedor de 2,95 dólares, mientras que las ventas de 15 dólares o más conllevan una comisión del 20 %. Por lo tanto, una venta de 40 dólares te deja 32 dólares antes de los gastos opcionales. Si quieres un ejemplo sencillo de cómo puedes ganar dinero desde casa, la reventa requiere muy poca preparación. También es una de las formas más fáciles de ganar dinero desde casa, ya que es posible que ya dispongas del stock. Para los principiantes, así es como puedes ganar dinero desde casa aprovechando el valor que ya tienes en tu armario.

Cómo empezar: haz fotos nítidas, indica los defectos, incluye las medidas y consulta los anuncios vendidos antes de fijar el precio. Algunos artículos se venden rápidamente; otros pueden quedarse sin venderse durante semanas. A diferencia de los trabajos desde casa, estás convirtiendo tus pertenencias en dinero en efectivo en lugar de ganar por horas. Eso hace que la reventa sea útil si quieres ganar dinero desde casa rápidamente, y también es una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra cuando ya tienes cosas que puedes vender.

Lo más adecuado y los errores que hay que evitar: Empieza con ropa, accesorios u otros artículos en buen estado que ya no uses y que sean atractivos para los compradores. Evita fijar un precio demasiado bajo antes de consultar ventas comparables, y recuerda tener en cuenta las comisiones del vendedor. Entre los trabajos secundarios desde casa, la reventa es sencilla y presenta un riesgo relativamente bajo, aunque buscar artículos específicamente para revenderlos supone más trabajo. Para los principiantes que quieran ganar un dinero extra desde casa, es una de las formas legítimas más sencillas de ganar dinero y una respuesta práctica a la pregunta de cómo puedes ganar dinero desde casa esta semana.

La forma más rápida de empezar Poshmark 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pone a la venta ropa y otros artículos que ya tengas y que cumplan los requisitos, sin cuota inicial de publicación en EE. UU. Publica en Poshmark

Cuidar mascotas o alojar perros a través de Rover

Rover permite a los cuidadores de mascotas fijar sus propias tarifas, por lo que no hay una cifra mensual de ingresos fija. La comisión estándar por servicio es actualmente del 20 % por reserva en muchos mercados, lo que significa que una reserva de 50 dólares deja unos 40 dólares antes de impuestos u otros gastos. El servicio de acogida es un ejemplo muy claro de cómo se puede ganar dinero desde casa, ya que el servicio se presta en tu propio hogar y no a través de Internet. Entre las formas de ganar dinero desde casa, también resulta inusual porque el espacio y el cuidado presencial son más importantes que las habilidades digitales. Con la configuración adecuada, así es como puedes ganar dinero desde casa a través de un servicio en lugar de un trabajo frente a la pantalla.

Cómo empezar: completa tu perfil, establece claramente los servicios y las tarifas, prepara un espacio que sea realmente seguro para las mascotas y gestiona las reservas y la comunicación a través de la plataforma. El tiempo que tardas en conseguir la primera reserva depende de la ubicación, los precios, la disponibilidad y las valoraciones. No se trata de ingresos pasivos ni de uno de esos trabajos fáciles desde casa: eres responsable de otro animal. Pero si ya te gusta cuidar de mascotas, puede ser una forma significativa de ganar dinero desde casa sin tener que crear productos ni buscar clientes como autónomo.

Lo más adecuado y errores que hay que evitar: Ofrece alojamiento solo si tu vivienda, tu contrato de alquiler, tu hogar, tus mascotas y la normativa local lo permiten. Nunca aceptes más animales ni cuidados más exigentes de los que puedas gestionar de forma segura. De todos los trabajos extra desde casa que se mencionan aquí, Rover es el que conlleva mayor responsabilidad en el día a día. Sin embargo, para la persona adecuada, sigue siendo una de las formas legítimas de ganar dinero y una manera flexible de obtener ingresos adicionales desde casa. La seguridad y la capacidad realista deben ser lo primero a la hora de decidir cómo ganar dinero desde casa cuidando de mascotas.

Ideal para el cuidado de mascotas en casa Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tus propias tarifas para el alojamiento de mascotas y otros servicios de cuidado, y gestiona las reservas a través de la plataforma. Hazte cuidador

Vender archivos imprimibles en Etsy

Etsy es una buena opción para agendas, hojas de seguimiento, invitaciones, fichas de trabajo, plantillas y otras descargas digitales. La tarifa estándar por publicación es de 0,20 dólares, más una comisión por transacción del 6,5 %, mientras que los costes de procesamiento de pagos dependen del país en el que se encuentre la cuenta bancaria del vendedor. Algunas tiendas nuevas también pueden tener que pagar una cuota de alta que varía según la ubicación. Estos costes son importantes a la hora de calcular cómo puedes ganar dinero desde casa con descargas a bajo precio.

Los productos digitales siguen siendo una forma atractiva de ganar dinero desde casa, ya que no requieren stock físico ni gastos de envío. Comprender la estructura de comisiones es fundamental a la hora de decidir cómo puedes ganar dinero desde casa con productos digitales económicos.

Para empezar: crea un grupo de productos específico que responda a una necesidad concreta de los compradores, utiliza vistas previas llamativas e investiga las frases que los compradores buscan realmente. No hay un plazo garantizado para la primera venta. A diferencia de los trabajos desde casa, primero hay que crear un catálogo y solo se gana dinero cuando los clientes compran. Si quieres ganar dinero desde casa con productos digitales, Etsy puede ser una de las actividades complementarias más escalables que se pueden realizar desde casa, pero unos pocos anuncios genéricos no suelen bastar para poner a prueba la idea adecuadamente.

A quién va dirigido y errores que hay que evitar: Etsy es ideal para personas que pueden convertir información útil o diseños atractivos en descargas recurrentes. Evita copiar ideas de productos muy saturadas y dar por sentado que el simple hecho de publicar más anuncios solucionará una demanda débil. Para los creadores que quieren ganar un dinero extra desde casa, los imprimibles pueden ser una de las formas legítimas de ganar dinero con relativamente poco trabajo de gestión de pedidos. La respuesta útil a cómo se puede ganar dinero desde casa en Etsy no es «subir cualquier cosa», sino resolver bien un problema concreto y fácil de buscar.

Venta digital a bajo coste Etsy 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende archivos imprimibles y otras descargas digitales con bajos costes de publicación y sin necesidad de gestionar un stock físico. Abrir una tienda

Compara los costes iniciales, los pagos y los ingresos

A continuación te mostramos cómo se comparan realmente los costes iniciales, el primer pago y el rango mensual realista en función de cómo puedes ganar dinero desde casa con los siete métodos.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista Almacenamiento para vecinos Gratis Al final de cada periodo de alquiler Varía según el espacio y la ubicación; una reserva de 100 $ reporta unos 94,80 $ antes de impuestos Licencias de Shutterstock Gratis Ciclo de pago mensual Sin intervalo fijo; depende de las descargas con licencia, el tipo de licencia y el nivel de regalías Productos digitales de Gumroad Publicación gratuita Una vez alcanzado el saldo mínimo y según el calendario de pagos Sin rango fijo; depende del precio del producto, la demanda y el tráfico Printify: impresión bajo demanda Plan gratuito (pago por pedido) Tras el pedido de un cliente y el pago de la tienda Sin rango fijo; el beneficio depende del precio menos los costes de gestión y de la tienda online Reventa en Poshmark Publicación gratuita Tras la finalización de la venta Depende del stock; una venta de 40 dólares estadounidenses deja 32 dólares tras aplicar la comisión estándar del vendedor Residencia canina Rover Creación de perfil gratuita Tras completar la reserva / en el momento del pago por parte de la plataforma Depende de la tarifa; una reserva de 50 $ deja unos 40 $ antes de impuestos y gastos, con una comisión del 20 % Impresos de Etsy 0,20 $ por anuncio + posible tarifa de configuración Calendario de pagos tras la venta y de Etsy Payments Sin rango fijo; depende del volumen de ventas, el precio y las comisiones específicas de cada país

Poténcialo con aplicaciones de recompensas «play-to-earn»

Las aplicaciones de recompensas son una de las formas más sencillas de ganar dinero desde casa sin necesidad de ninguna preparación especial, pero no sustituyen a ninguno de los siete métodos anteriores; son una forma totalmente gratuita de ganar entre 10 y 50 dólares al mes en tarjetas regalo o en efectivo por tareas que ya se realizan con el móvil, como encuestas o pruebas de aplicaciones. Funcionan mejor si se combinan con un método «de verdad», no en lugar de uno; es otra forma sencilla de ganar dinero desde casa sin necesidad de dinero inicial.

Para ver el resumen completo de aplicaciones de recompensas, además de las tres que se indican a continuación, consulta el centro «Play-to-Earn» de Eneba. Todas las aplicaciones de la tabla siguiente están actualmente en funcionamiento y es gratuito registrarse en ellas, incluida BigCash, cuya disponibilidad está confirmada tanto en bigcashweb.com como en bigcashapp.com.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona cuando intentas ganar dinero desde casa

No todas las promesas sobre cómo ganar dinero desde casa son legítimas. Las señales de alerta más importantes son los ingresos garantizados, la presión para pagar antes de poder ganar dinero, las «tareas» vagas sin un cliente o producto claro, y las peticiones de realizar los pagos fuera de la plataforma.

La FTC advierte repetidamente que los empleadores honrados no te piden que pagues a cambio de la promesa de un trabajo. Esto es importante a la hora de comparar trabajos desde casa, actividades complementarias desde casa y otras formas de ganar dinero en casa: una empresa real puede tener gastos normales, pero pagar a un desconocido simplemente para desbloquear supuestas ganancias es algo distinto.

«Trabajos desde casa» en los que hay que pagar para empezar: una agencia de selección de personal o una plataforma de empleo te exige dinero para acceder al puesto, adquirir el equipo, obtener una certificación o garantizar la contratación antes de que hayas ganado nada. Esta no es una forma legítima de ganar dinero. Si la oferta indica que debes enviar dinero primero para poder ganar dinero desde casa, comprueba por tu cuenta la fiabilidad del empleador y descarta la oferta si el pago es una condición para conseguir el trabajo.

una agencia de selección de personal o una plataforma de empleo te exige dinero para acceder al puesto, adquirir el equipo, obtener una certificación o garantizar la contratación antes de que hayas ganado nada. Esta no es una forma legítima de ganar dinero. Si la oferta indica que debes enviar dinero primero para poder ganar dinero desde casa, comprueba por tu cuenta la fiabilidad del empleador y descarta la oferta si el pago es una condición para conseguir el trabajo. Cursos de comercio electrónico con «ventas garantizadas»: un vendedor promete unos ingresos mensuales fijos a través de la impresión bajo demanda, Etsy, Gumroad u otra tienda antes de que hayas probado el producto. Ninguna plataforma puede garantizar la demanda de los clientes. Los recursos de aprendizaje pueden ser útiles, pero no deben confundirse con una respuesta garantizada sobre cómo ganar dinero desde casa. Las formas más seguras de ganar dinero desde casa comienzan con pequeñas pruebas y datos de ventas reales.

un vendedor promete unos ingresos mensuales fijos a través de la impresión bajo demanda, Etsy, Gumroad u otra tienda antes de que hayas probado el producto. Ninguna plataforma puede garantizar la demanda de los clientes. Los recursos de aprendizaje pueden ser útiles, pero no deben confundirse con una respuesta garantizada sobre cómo ganar dinero desde casa. Las formas más seguras de ganar dinero desde casa comienzan con pequeñas pruebas y datos de ventas reales. Pagos excesivos fuera de la plataforma por cuidados de mascotas o almacenamiento : un «cliente» envía más dinero del debido, te pide que ingreses un cheque y quiere que le devuelvas la diferencia. La FTC identifica los patrones de cheques falsos y pagos excesivos como estafas habituales. Mantén los pagos de Rover y Neighbor dentro de la plataforma. Protegerte forma parte de elegir formas legítimas de ganar dinero, especialmente cuando intentas ganar un dinero extra desde casa con personas desconocidas que acceden a un servicio o espacio.

: un «cliente» envía más dinero del debido, te pide que ingreses un cheque y quiere que le devuelvas la diferencia. La FTC identifica los patrones de cheques falsos y pagos excesivos como estafas habituales. Mantén los pagos de Rover y Neighbor dentro de la plataforma. Protegerte forma parte de elegir formas legítimas de ganar dinero, especialmente cuando intentas ganar un dinero extra desde casa con personas desconocidas que acceden a un servicio o espacio. «Inventario gratuito» de pago o kits de envío misteriosos: una oferta afirma que los productos son gratuitos, pero exige un pago por tramitación, seguro o envío antes de que ocurra nada verificable. Así no es como funcionan Printify o Poshmark. Los verdaderos trabajos secundarios desde casa deben tener un producto, una clientela, una estructura de tarifas y un proceso de pago claros. Si faltan esos elementos básicos, no lo consideres un atajo para ganar dinero desde casa.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero desde casa

La mejor respuesta a la pregunta de cómo puedes ganar dinero desde casa es empezar con algo que ya tengas. Una reserva de 100 dólares en Neighbor puede dejarte unos 94,80 dólares antes de impuestos, mientras que una venta de 40 dólares en Poshmark te deja 32 dólares tras deducir la comisión estándar del vendedor. Estas formas de ganar dinero desde casa se diferencian de los típicos trabajos a distancia porque se gana a partir del espacio, los productos, las ventas o las reservas, en lugar de con un sueldo.

Si quieres ganar dinero desde casa con menos riesgo financiero, empieza por la reventa, el espacio que no utilizas o una plataforma gratuita antes de pagar por anuncios o herramientas. Elige un método principal en lugar de acumular demasiados trabajos secundarios desde casa a la vez. Para obtener un pequeño extra, Snakzy también puede encajar en tus ratos libres sin sustituir tu fuente de ingresos principal. Esa es una de las formas legítimas y más sostenibles de ganar dinero cuando simplemente quieres obtener unos ingresos adicionales desde casa.

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