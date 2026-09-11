So können Sie von zu Hause aus Geld verdienen: 7 konkrete Möglichkeiten, im Jahr 2026 Geld zu verdienen

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Es wird einfacher herauszufinden, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, sobald man aufhört, jede Idee wie einen Remote-Job zu betrachten. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf praktische Dinge, die man von zu Hause aus verkaufen, vermieten, herstellen oder verwalten kann. Manche davon sind Nebenjobs von zu Hause aus, die du mit dem starten kannst, was du bereits hast, während andere sich zu kleinen Unternehmen entwickeln können. Wenn du von zu Hause aus Geld verdienen möchtest, ohne dich auf endlose Stellenangebote für Heimarbeit zu bewerben, sind diese sieben Optionen ein guter Ausgangspunkt.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen – von der Vermietung ungenutzter Flächen über die Lizenzierung von Fotos bis hin zum Weiterverkauf von Kleidung und dem Verkauf digitaler Produkte. Diese seriösen Verdienstmöglichkeiten bieten mehr Abwechslung als eine weitere Liste von Remote-Stellen. Wenn du dir von zu Hause aus etwas dazuverdienen möchtest, beginne mit einer kostengünstigen Option, schau, was funktioniert, und füge später weitere Nebenjobs von zu Hause aus hinzu. Schau dir die kurze Zusammenfassung unten an, bevor du dir genauer ansiehst, wie du mit jeder Methode von zu Hause aus Geld verdienen kannst.

Ist es tatsächlich realistisch, von zu Hause aus Geld zu verdienen?

Ja. Wie du zu Hause realistisch Geld verdienen kannst, hängt davon ab, womit du bereits arbeiten kannst – freier Platz, verkaufsfähige Gegenstände, nützliche Fotos, Designideen oder sogar Platz, um ein Haustier unterzubringen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Jobs von zu Hause aus bieten die meisten dieser Methoden kein vorhersehbares Einkommen. Es handelt sich um flexible Nebenjobs von zu Hause aus, doch die Einnahmen können je nach Umsatz, Buchungen oder Nachfrage von Monat zu Monat schwanken.

Die schnellsten Wege, von zu Hause aus Geld zu verdienen, beginnen in der Regel mit etwas, das Sie bereits besitzen. Der Verkauf von Kleidung auf Poshmark kann schneller Geld einbringen als der Aufbau eines Etsy-Katalogs, während die Vermietung von Lagerraum über Neighbor mit relativ geringem Aufwand ein regelmäßiges Einkommen schaffen kann. Printify, Shutterstock und Gumroad erfordern in der Regel mehr Vorbereitungsaufwand und Zeit, um Sichtbarkeit zu erlangen.

Wenn Sie von zu Hause aus etwas dazuverdienen möchten, wählen Sie die Option, die am besten zu Ihren aktuellen Möglichkeiten passt, anstatt dem Versprechen der höchsten Verdienstmöglichkeiten hinterherzulaufen. Das ist eine der einfachsten seriösen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne Ihre Woche um eine weitere Vollzeitbeschäftigung zu erweitern.

Wenn Sie speziell nach festangestellten oder kundenorientierten Jobs suchen, die Sie von zu Hause aus erledigen können, ist „Wie man schnell Geld verdient“ die bessere Wahl. Die folgenden Methoden verfolgen einen anderen Ansatz und zeigen, wie Sie zu Hause mit Platz, Besitztümern, kreativer Arbeit und einfachen Produkten Geld verdienen können. So stehen Ihnen über freiberufliche Tätigkeiten oder Online-Nachhilfe hinaus weitere Möglichkeiten zur Verfügung, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

7 echte Möglichkeiten, wie du von zu Hause aus Geld verdienen kannst

Wenn du verschiedene Möglichkeiten zum Geldverdienen von zu Hause aus vergleichst, bieten dir diese sieben Optionen eine Mischung aus kostengünstigen, flexiblen und skalierbaren Ideen. Einige eignen sich als Nebenjob von zu Hause aus, während andere zu ernstzunehmenden Einnahmequellen auswachsen können und dir helfen, von zu Hause aus nach deinen eigenen Vorstellungen Geld zu verdienen.

Vermiete freien Stauraum auf Neighbor

Mit Neighbor kannst du ungenutzte Garagen, Einfahrten, Schuppen, Zimmer und andere Lagerflächen kostenlos inserieren. Gastgeber legen ihren eigenen Preis fest, während Neighbor von jeder Auszahlung eine Bearbeitungsgebühr von 4,9 % + 0,30 $ abzieht. Bei einer Buchung im Wert von 100 $ bleiben somit etwa 94,80 $ vor Steuern und sonstigen Kosten übrig. Dies ist ein einfaches Beispiel dafür, wie Sie zu Hause mit ungenutztem Platz Geld verdienen können, und eine der eher passiven Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, sobald Sie einen Mieter gefunden haben.

Erste Schritte: Fügen Sie Ihrem Inserat klare Fotos, Abmessungen, Zugangszeiten und Aufbewahrungsregeln hinzu. Die Zahlungen werden zu Beginn jedes Mietzeitraums von den Mietern eingezogen und am Ende an die Gastgeber überwiesen. Die Nachfrage hängt stark vom Standort ab, aber für jemanden, der von zu Hause aus Geld verdienen möchte, ohne sich zusätzliche Arbeit im Homeoffice aufzubürden, ist der Aufwand relativ gering. Das ist ein weiteres praktisches Beispiel dafür, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, ohne seine Zeit stundenweise zu verkaufen.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Dies funktioniert am besten, wenn Sie über sicheren, wirklich ungenutzten Platz verfügen. Informieren Sie sich über die Preise für Lagerräume in der Nähe, bevor Sie Ihren Preis festlegen, und machen Sie genaue Angaben zum Zugang. Unter den Nebenjobs von zu Hause aus ist der Aufwand nach der Einrichtung relativ gering, obwohl Verfügbarkeit und Verdienst je nach Region variieren. Mit dem richtigen Platz ist dies eine der praktischeren, seriösen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und eine einfache Art, sich von zu Hause aus etwas dazuzuverdienen. In diesem Fall kann die Frage, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, so einfach beantwortet werden wie: ungenutzte Quadratmeterfläche sinnvoll nutzen.

Passives Einkommen aus Immobilien Neighbor 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie ungenutzten Lagerraum kostenlos an und verdienen Sie Geld mit wiederkehrenden Buchungen, wenn vor Ort Nachfrage besteht. Ihren Raum eintragen

Fotos und Videos auf Shutterstock lizenzieren

Shutterstock bezahlt seine Mitwirkenden jedes Mal, wenn Kunden Lizenzen für ihre Fotos oder Videos erwerben. Die aktuellen Lizenzgebühren liegen zwischen 15 % und 40 %, je nach Ihrem Mitwirkerstatus und der Art der Inhalte. Es gibt keinen verlässlichen monatlichen Durchschnittswert, da die Einnahmen von Downloads und Lizenzen abhängen. Wenn du bereits brauchbare Fotos oder Filmmaterial hast, kannst du auf diese Weise von zu Hause aus mit bestehenden kreativen Arbeiten Geld verdienen, anstatt traditionelle Heimarbeit anzunehmen. Hier hängt es mehr von deinem Portfolio ab, wie du von zu Hause aus Geld verdienen kannst, als von der Anzahl der Arbeitsstunden.

Erste Schritte: Laden Sie originelle, kommerziell nutzbare Inhalte hoch und fügen Sie treffende Titel und Stichwörter hinzu, damit Käufer diese finden können. Die anrechenbaren Einnahmen werden monatlich berechnet und im folgenden Monat ausgezahlt. Es ist zwar nicht eine der schnellsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, aber ein gutes Portfolio kann im Laufe der Zeit kontinuierlich Lizenzen generieren. Unter den Nebenjobs von zu Hause aus erfordert diese Tätigkeit zudem weniger laufende Kommunikation mit Kunden oder Auftragsabwicklung.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Shutterstock ist am sinnvollsten, wenn Sie bereits technisch hochwertige Fotos oder Videos erstellen. Erwarten Sie nicht, dass eine Handvoll zufälliger Urlaubsaufnahmen nennenswerte Einnahmen generieren – kommerzielle Verwertbarkeit und durchsuchbare Metadaten sind entscheidend.

Wenn dir die Fotografie ohnehin Spaß macht, ist die Lizenzierung von Bildmaterial eine Möglichkeit, mit deinem Hobby Geld zu verdienen und gleichzeitig ein Portfolio aufzubauen, das dir im Laufe der Zeit ein zusätzliches Einkommen sichern kann. Das ist die realistische Variante, wie du zu Hause mit Bildmaterial Geld verdienen kannst – und für Fotografen eine Möglichkeit, zu Hause Geld zu verdienen, ohne Kunden zu buchen.

Am besten geeignet für Fotodatenbanken Shutterstock 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Originalfotos und -videos hoch und verdienen Sie Lizenzgebühren, sobald Kunden Ihre Inhalte lizenzieren. Werden Sie Mitwirkender

Verkaufe digitale Produkte auf Gumroad

Mit Gumroad können Sie Vorlagen, Anleitungen, Downloads, Mitgliedschaften und andere digitale Produkte ohne monatliche Plattformgebühr verkaufen. Für Direktverkäufe fällt derzeit eine Transaktionsgebühr von 10 % + 0,50 $ zuzüglich der Kosten für die Zahlungsabwicklung an, während Verkäufe über Discover teurer sind. Wenn du über eine nützliche digitale Ressource verfügst, kannst du auf diese Weise von zu Hause aus Geld verdienen, indem du eine Datei einmal erstellst und sie dann wiederholt verkaufst. Das zeigt auch, wie du von zu Hause aus Geld verdienen kannst, indem du dein Wissen in ein Produkt verpackst, anstatt deine Zeit zu verkaufen.

Erste Schritte: Erstelle ein fokussiertes Produkt, das ein klares Problem löst, verfasse eine einfache Verkaufsseite und bringe nach Möglichkeit deine eigene Zielgruppe mit. Die Auszahlungen erfolgen nach dem Zeitplan von Gumroad, ein Verkauf bedeutet also nicht, dass sofort Geld auf Ihrem Konto eingeht. Im Vergleich zu Jobs, die man von zu Hause aus erledigt, hängt Ihr Einkommen von den verkauften Produkten ab und nicht von den geleisteten Arbeitsstunden. Deshalb sind digitale Produkte nach wie vor beliebte Nebentätigkeiten von zu Hause aus für Menschen, die bereits nützliche Ressourcen erstellen.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Gumroad funktioniert am besten, wenn du eine bestimmte Zielgruppe oder ein bestimmtes Problem kennst. Vermeide es, wochenlang an einem breit angelegten „ultimativen Leitfaden“ zu arbeiten, bevor du die Nachfrage überprüft hast. Für Menschen, die nach Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus Geld zu verdienen, kann ein auf eine Nische ausgerichtetes digitales Produkt eine der flexibleren, seriösen Möglichkeiten sein, Geld zu verdienen – und ein realistischer Weg, um sich von zu Hause aus etwas dazuzuverdienen. Es zeigt auch, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, ohne physischen Lagerbestand zu benötigen. Mit einer klaren Nische wird die Frage, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, eher zu einer Produktfrage als zu einer Frage der Jobsuche.

Am besten geeignet für digitale Produkte Gumroad 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Vorlagen, Anleitungen, Downloads und andere digitale Produkte, ohne eine monatliche Plattformgebühr zu zahlen. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Gumroad

Starte einen Print-on-Demand-Shop mit Printify

Printify bietet einen kostenlosen Tarif an und berechnet Produktionskosten erst bei Eingang einer Bestellung, sodass Sie kein Lager vorrätig halten müssen. Ihr Gewinn ist der Betrag, der nach Abzug der Kosten für Auftragsabwicklung, Versand, Shop-Gebühren, Steuern, Werbung und sonstige Ausgaben übrig bleibt. Für alle, die herausfinden möchten, wie man zu Hause mit Produkten Geld verdienen kann, ist Print-on-Demand eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ohne Kartons voller Lagerware lagern zu müssen. Es ist zudem ein gutes Beispiel dafür, wie man zu Hause durch E-Commerce Geld verdienen kann, ohne sich um den eigenen Lagerbestand kümmern zu müssen.

Erste Schritte: Wähle eine bestimmte Zielgruppe aus, erstelle eine kleine Auswahl an eigenen Designs, verbinde Printify mit einem Online-Shop und bestelle ein Muster, bevor du Werbung machst. Wenn du neu auf der Plattform bist, erklärt unser Testbericht „Ist Printify seriös?“ genauer, wie das Ganze funktioniert. Der erste Verkauf kann Tage oder Monate dauern, verlasse dich also nicht auf einen garantierten Zeitrahmen. Wenn du von zu Hause aus mit E-Commerce Geld verdienen möchtest, ist dies eine der einfacheren Nebenbeschäftigungen, die du ausprobieren kannst, ohne in große Lagerbestände investieren zu müssen.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Print-on-Demand eignet sich für Menschen, die Spaß an Design, Nischen und Produkttests haben. Der größte Fehler ist es, den Preis allein anhand des Verkaufspreises festzulegen, anstatt alle Kosten pro Verkauf zu kalkulieren. Im Vergleich zu Jobs, die man von zu Hause aus erledigen kann, handelt es sich hierbei eher um ein Kleinunternehmensmodell als um eine bezahlte Anstellung. Es kann dennoch eine der seriösen Möglichkeiten sein, Geld zu verdienen, und eine praktische Art, sich von zu Hause aus etwas dazuzuverdienen – allerdings nur, wenn die Margen stimmen. Das ist die weniger glamouröse Realität darüber, wie man von zu Hause aus nachhaltig Geld verdienen kann.

Kein Lagerbestand erforderlich Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung für den Print-on-Demand-Service ist kostenlos; Sie zahlen die Produktionsgrundkosten erst, sobald eine Bestellung eingeht. Starten Sie Printify kostenlos

Verkaufe Secondhand-Artikel auf Poshmark

Poshmark ist eine der schnellsten Möglichkeiten, Dinge, die Sie bereits in Ihrem Kleiderschrank haben , zu Bargeld zu machen. Inserate in den USA sind kostenlos; bei Verkäufen unter 15 US-Dollar fällt eine Verkäufergebühr von 2,95 US-Dollar an, während bei Verkäufen ab 15 US-Dollar eine Provision von 20 % erhoben wird. Bei einem Verkauf von 40 US-Dollar bleiben Ihnen also 32 US-Dollar vor optionalen Ausgaben. Wenn Sie ein einfaches Beispiel dafür suchen, wie Sie von zu Hause aus Geld verdienen können: Der Wiederverkauf erfordert nur sehr wenig Vorarbeit. Es ist zudem eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, da Sie die Artikel möglicherweise bereits besitzen. Für Anfänger: So können Sie von zu Hause aus Geld verdienen, indem Sie den Wert nutzen, der bereits in Ihrem Kleiderschrank steckt.

Erste Schritte: Machen Sie klare Fotos, weisen Sie auf Mängel hin, geben Sie Maße an und prüfen Sie verkaufte Angebote, bevor Sie den Preis festlegen. Manche Artikel verkaufen sich schnell, andere bleiben vielleicht wochenlang liegen. Anders als bei Jobs im Homeoffice wandelst du hier deine Besitztümer in Bargeld um, anstatt nach Stunden bezahlt zu werden. Das macht den Wiederverkauf sinnvoll, wenn du schnell von zu Hause aus Geld verdienen möchtest, und er gehört zudem zu den einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, wenn du bereits Dinge hast, die du verkaufen kannst.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Beginne mit sauberer, begehrter Kleidung, Accessoires oder anderen geeigneten Artikeln, die du nicht mehr benutzt. Vermeide es, den Preis zu niedrig anzusetzen, bevor du vergleichbare Verkäufe überprüft hast, und denke daran, die Verkäufergebühren zu berücksichtigen. Unter den Nebenjobs von zu Hause aus ist der Wiederverkauf einfach und relativ risikoarm, auch wenn die gezielte Beschaffung von Artikeln zum Weiterverkauf zusätzlichen Aufwand bedeutet. Für Anfänger, die von zu Hause aus etwas dazuverdienen möchten, ist dies eine der unkompliziertesten seriösen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und eine praktische Antwort auf die Frage, wie man diese Woche von zu Hause aus Geld verdienen kann.

Am schnellsten loslegen Poshmark 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie Kleidung und andere zulässige Artikel, die Sie bereits besitzen, in den USA ohne Vorabgebühr ein. Auf Poshmark einstellen

Haustierbetreuung oder Hundepension über Rover

Bei Rover können Tierbetreuer ihre Preise selbst festlegen, daher gibt es keine pauschale monatliche Verdienstsumme. Die Standard-Servicegebühr beträgt derzeit in vielen Märkten 20 % pro Buchung, was bedeutet, dass bei einer Buchung im Wert von 50 $ etwa 40 $ vor Steuern und sonstigen Ausgaben übrig bleiben. Die Tierpension ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, da die Dienstleistung in den eigenen vier Wänden und nicht online erbracht wird. Unter den Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ist dies auch deshalb ungewöhnlich, weil Platz und praktische Betreuung wichtiger sind als digitale Kompetenzen. Mit der richtigen Vorbereitung kannst du so von zu Hause aus Geld verdienen – durch eine Dienstleistung statt durch Bildschirmarbeit.

Erste Schritte: Vervollständigen Sie Ihr Profil, legen Sie klare Dienstleistungen und Preise fest, richten Sie einen wirklich tiergerechten Raum ein und wickeln Sie Buchungen und Kommunikation über die Plattform ab. Wie lange es bis zur ersten Buchung dauert, hängt vom Standort, den Preisen, der Verfügbarkeit und den Bewertungen ab. Dies ist kein passives Einkommen und auch keiner der einfachen Jobs von zu Hause aus – du trägst die Verantwortung für ein anderes Tier. Wenn dir die Tierbetreuung jedoch bereits Spaß macht, kann dies eine sinnvolle Möglichkeit sein, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ohne Produkte herstellen oder freiberufliche Kunden suchen zu müssen.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Biete Tierpension nur an, wenn dein Zuhause, dein Mietvertrag, dein Haushalt, deine eigenen Haustiere und die örtlichen Vorschriften dies zulassen. Nimm niemals mehr Tiere oder anspruchsvollere Betreuungsaufgaben an, als du sicher bewältigen kannst. Von allen hier vorgestellten Nebenjobs von zu Hause aus bringt Rover die größte alltägliche Verantwortung mit sich. Für die richtige Person ist es jedoch nach wie vor eine seriöse Möglichkeit, Geld zu verdienen, und eine flexible Art, sich von zu Hause aus etwas dazuzuverdienen. Sicherheit und realistische Kapazitäten sollten an erster Stelle stehen, wenn du entscheidest, wie du mit der Tierbetreuung von zu Hause aus Geld verdienen kannst.

Ideal für die Haustierpflege zu Hause Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihre eigenen Preise für die Tierpension und andere Betreuungsleistungen fest; die Buchungen werden über die Plattform abgewickelt. Werden Sie Sitter

Verkaufe Druckvorlagen auf Etsy

Etsy eignet sich für Planer, Tracker, Einladungen, Arbeitsblätter, Vorlagen und andere digitale Downloads. Die Standard-Einstellgebühr beträgt 0,20 US-Dollar zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 6,5 %, während die Kosten für die Zahlungsabwicklung vom Land des Bankkontos des Verkäufers abhängen. Einige neue Shops müssen möglicherweise auch eine standortabhängige Einrichtungsgebühr entrichten. Diese Kosten spielen eine Rolle, wenn du berechnest, wie du mit preisgünstigen Downloads von zu Hause aus Geld verdienen kannst.

Digitale Produkte sind nach wie vor eine attraktive Möglichkeit, von zu Hause aus Geld zu verdienen, da kein physischer Lagerbestand und kein Versand erforderlich sind. Das Verständnis der Gebührenstruktur ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, wie Sie mit preiswerten digitalen Produkten von zu Hause aus Geld verdienen können.

Der Einstieg: Erstellen Sie eine fokussierte Produktgruppe für ein bestimmtes Käuferbedürfnis, nutzen Sie aussagekräftige Vorschauen und recherchieren Sie die Suchbegriffe, nach denen Käufer tatsächlich suchen. Es gibt keinen garantierten Zeitrahmen bis zum ersten Verkauf. Anders als bei Jobs von zu Hause aus baust du zunächst einen Katalog auf und verdienst erst dann Geld, wenn Kunden kaufen. Wenn du von zu Hause aus mit digitalen Produkten Geld verdienen möchtest, kann Etsy eine der skalierbareren Nebenbeschäftigungen von zu Hause aus sein, aber ein paar allgemeine Angebote reichen in der Regel nicht aus, um die Idee richtig zu testen.

Am besten geeignet & zu vermeidende Fehler: Etsy eignet sich am besten für Menschen, die nützliche Informationen oder ansprechende Designs in wiederholbare Downloads umwandeln können. Vermeiden Sie es, überlaufene Produktideen zu kopieren und davon auszugehen, dass mehr Angebote allein eine schwache Nachfrage beheben werden. Für Kreative, die von zu Hause aus zusätzliches Geld verdienen möchten, können Druckvorlagen eine der seriösen Möglichkeiten sein, mit relativ geringem Aufwand Geld zu verdienen. Die sinnvolle Antwort auf die Frage, wie man auf Etsy von zu Hause aus Geld verdienen kann, lautet nicht „einfach irgendetwas hochladen“ – sondern ein kleines, suchbares Problem gut zu lösen.

Kostengünstiger digitaler Verkauf Etsy 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Druckvorlagen und andere digitale Downloads mit geringen Einstellgebühren und ohne physischen Lagerbestand, den Sie verwalten müssen. Eröffne einen Shop

Vergleichen Sie Startkosten, Auszahlungen und Einnahmen

Hier sehen Sie, wie sich die Startkosten, die erste Auszahlung und die realistische monatliche Spanne tatsächlich darstellen, wenn es darum geht, wie Sie mit allen sieben Methoden von zu Hause aus Geld verdienen können.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische monatliche Spanne Nachbarlagerung Kostenlos Ende jedes Mietzeitraums Variiert je nach Lagerraum und Standort; bei einer Buchung im Wert von 100 $ bleiben vor Steuern etwa 94,80 $ übrig Shutterstock-Lizenzierung Kostenlos Monatlicher Auszahlungszyklus Kein fester Zeitraum; hängt von den lizenzierten Downloads, der Lizenzart und der Höhe der Lizenzgebühren ab Digitale Produkte auf Gumroad Kostenlose Einlistung Nach Erreichen des Mindestguthabens und gemäß Auszahlungsplan Kein fester Bereich; hängt vom Produktpreis, der Nachfrage und den Besucherzahlen ab Printify – Druck auf Abruf Kostenloses Angebot (Bezahlung pro Bestellung) Nach einer Kundenbestellung und der Auszahlung an den Shop Kein fester Bereich; der Gewinn hängt vom Preis abzüglich der Abwicklungs- und Shop-Kosten ab Poshmark-Wiederverkauf Kostenlose Einstellung Nach Abschluss des Verkaufs Bestandsabhängig; bei einem Verkauf im Wert von 40 US-Dollar verbleiben nach Abzug der Standard-Verkäufergebühr 32 US-Dollar Rover-Tierpension Kostenlose Profilerstellung Nach abgeschlossener Buchung / Zeitpunkt der Auszahlung durch die Plattform Preisabhängig; bei einer Buchung im Wert von 50 US-Dollar verbleiben bei einer Gebühr von 20 % etwa 40 US-Dollar vor Steuern und Kosten Etsy-Druckvorlagen 0,20 $ pro Angebot + eventuelle Einrichtungsgebühr Zeitplan für Nachverkauf und Etsy-Zahlungen Kein fester Rahmen; hängt vom Verkaufsvolumen, dem Preis und länderspezifischen Gebühren ab

Steigern Sie Ihren Umsatz mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Prämien-Apps sind eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ohne dass dafür große Vorbereitungen nötig sind. Sie können jedoch keine der sieben oben genannten Methoden ersetzen; sie sind eine wirklich kostenlose Möglichkeit, monatlich 10 bis 50 Dollar in Form von Geschenkgutscheinen oder Bargeld für Aufgaben zu verdienen, die man ohnehin schon auf dem Smartphone erledigt, wie Umfragen oder das Testen von Apps. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer echten Methode, nicht anstelle einer solchen – ein weiterer einfacher Ansatz, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, ohne Startkapital zu benötigen.

Eine vollständige Übersicht über Belohnungs-Apps, die über die drei unten aufgeführten hinausgehen, findest du auf dem „Play-to-Earn“-Hub von Eneba. Jede App in der folgenden Tabelle ist derzeit aktiv und kostenlos nutzbar, einschließlich BigCash, das sowohl auf bigcashweb.com als auch auf bigcashapp.com als aktiv bestätigt wurde.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

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Was funktioniert nicht, wenn man versucht, von zu Hause aus Geld zu verdienen?

Nicht jedes Versprechen, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, ist seriös. Die größten Warnsignale sind garantiertes Einkommen, Druck, erst zu zahlen, bevor man Geld verdienen kann, vage „Aufgaben“ ohne klaren Kunden oder ein klares Produkt sowie Aufforderungen, Zahlungen außerhalb einer Plattform abzuwickeln.

Die FTC warnt immer wieder davor, dass seriöse Arbeitgeber nicht verlangen, dass man für das Versprechen eines Jobs bezahlt. Das ist wichtig, wenn man Jobs von zu Hause aus, Nebenjobs von zu Hause aus und andere Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, vergleicht: Ein echtes Unternehmen kann normale Kosten haben, aber einem Fremden Geld zu zahlen, nur um vermeintliche Einnahmen freizuschalten, ist etwas anderes.

„Homeoffice-Jobs“, bei denen man zunächst bezahlen muss: Ein Personalvermittler oder eine Jobbörse verlangt Geld für den Zugang, die Ausrüstung, eine Zertifizierung oder eine garantierte Vermittlung, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben. Dies ist keine seriöse Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wenn in dem Angebot steht, dass Sie zuerst Geld überweisen müssen, um von zu Hause aus Geld zu verdienen, überprüfen Sie den Arbeitgeber unabhängig und lehnen Sie das Angebot ab, wenn die Zahlung eine Voraussetzung für die Stelle ist.

Ein Personalvermittler oder eine Jobbörse verlangt Geld für den Zugang, die Ausrüstung, eine Zertifizierung oder eine garantierte Vermittlung, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben. Dies ist keine seriöse Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wenn in dem Angebot steht, dass Sie zuerst Geld überweisen müssen, um von zu Hause aus Geld zu verdienen, überprüfen Sie den Arbeitgeber unabhängig und lehnen Sie das Angebot ab, wenn die Zahlung eine Voraussetzung für die Stelle ist. E-Commerce-Kurse mit Umsatzgarantie: Ein Anbieter verspricht Ihnen einen festen monatlichen Ertrag durch Print-on-Demand, Etsy, Gumroad oder einen anderen Shop, noch bevor Sie ein Produkt getestet haben. Keine Plattform kann die Kundennachfrage garantieren. Lernmaterialien können nützlich sein, sollten aber nicht mit einer garantierten Antwort darauf verwechselt werden, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann. Die sichereren Wege, von zu Hause aus Geld zu verdienen, beginnen mit kleinen Tests und echten Verkaufsdaten.

Ein Anbieter verspricht Ihnen einen festen monatlichen Ertrag durch Print-on-Demand, Etsy, Gumroad oder einen anderen Shop, noch bevor Sie ein Produkt getestet haben. Keine Plattform kann die Kundennachfrage garantieren. Lernmaterialien können nützlich sein, sollten aber nicht mit einer garantierten Antwort darauf verwechselt werden, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann. Die sichereren Wege, von zu Hause aus Geld zu verdienen, beginnen mit kleinen Tests und echten Verkaufsdaten. Überzahlungen für Tierbetreuung oder Lagerung außerhalb der Plattform : Ein „Kunde“ überweist zu viel, bittet dich, einen Scheck einzulösen, und verlangt die Rückerstattung der Differenz. Die FTC stuft Muster mit gefälschten Schecks und Überzahlungen als gängige Betrugsmaschen ein. Wickeln Sie Zahlungen für Rover und Neighbor ausschließlich über die Plattform ab. Sich selbst zu schützen ist Teil der Entscheidung für seriöse Verdienstmöglichkeiten, insbesondere wenn Sie versuchen, von zu Hause aus zusätzliches Geld zu verdienen, indem Fremde auf einen Dienst oder einen Raum zugreifen.

: Ein „Kunde“ überweist zu viel, bittet dich, einen Scheck einzulösen, und verlangt die Rückerstattung der Differenz. Die FTC stuft Muster mit gefälschten Schecks und Überzahlungen als gängige Betrugsmaschen ein. Wickeln Sie Zahlungen für Rover und Neighbor ausschließlich über die Plattform ab. Sich selbst zu schützen ist Teil der Entscheidung für seriöse Verdienstmöglichkeiten, insbesondere wenn Sie versuchen, von zu Hause aus zusätzliches Geld zu verdienen, indem Fremde auf einen Dienst oder einen Raum zugreifen. Bezahlte „kostenlose Warenbestände“ oder Mystery-Versand-Kits: Ein Angebot besagt, dass Produkte kostenlos sind, verlangt jedoch eine Bearbeitungs-, Versicherungs- oder Versandgebühr, bevor etwas Nachprüfbares geschieht. So funktionieren Printify oder Poshmark nicht. Echte Nebenjobs von zu Hause aus sollten ein klares Produkt, klare Kunden, eine klare Gebührenstruktur und einen klaren Auszahlungsprozess haben. Wenn diese Grundlagen fehlen, solltest du das nicht als Abkürzung betrachten, um von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Abschließendes Fazit dazu, wie du von zu Hause aus Geld verdienen kannst

Die beste Antwort auf die Frage, wie man von zu Hause aus Geld verdienen kann, lautet: Fangen Sie mit etwas an, das Sie bereits haben. Bei einer Buchung über „Neighbor“ im Wert von 100 Dollar bleiben dir vor Steuern etwa 94,80 Dollar, während bei einem Verkauf über „Poshmark“ im Wert von 40 Dollar nach Abzug der üblichen Verkäufergebühr 32 Dollar übrig bleiben. Diese Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, unterscheiden sich von typischen Heimjobs, da du nicht durch ein Gehalt, sondern durch Platz, Produkte, Verkäufe oder Buchungen verdienst.

Wenn du von zu Hause aus mit geringem finanziellen Risiko Geld verdienen möchtest, beginne mit dem Weiterverkauf, ungenutztem Platz oder einer kostenlosen Plattform, bevor du für Anzeigen oder Tools bezahlst. Entscheide dich für eine Hauptmethode, anstatt zu viele Nebenjobs von zu Hause aus gleichzeitig zu betreiben. Für einen kleinen Zusatzverdienst lässt sich Snakzy auch in freie Momente einbauen, ohne deine Haupteinkommensquelle zu ersetzen. Das ist eine der nachhaltigeren, seriösen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wenn du einfach nur von zu Hause aus etwas dazuverdienen möchtest.

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Häufig gestellte Fragen