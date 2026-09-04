Cómo ganar dinero rápido en un día (2026): 7 formas reales que funcionan

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Si te interesa saber cómo ganar dinero rápido en un solo día, la forma más rápida es vender cosas que ya tienes a cambio de dinero en efectivo el mismo día en tu zona a través de Facebook Marketplace. Esto funciona bien si tienes un móvil, algunos artículos que no utilizas o unas horas libres hoy, pero no sustituirá a un sueldo completo. Piensa en cantidades de entre 20 y 300 dólares, no en 2.000 dólares.

Los métodos más rápidos que te presentamos aquí pueden ponerte el dinero en la mano en menos de una hora, mientras que los más lentos simplemente pagan mejor una vez que se completan. Los siete métodos para ganar dinero en un día que se indican a continuación están clasificados según la velocidad real de pago, no solo por su potencial de ingresos, y también se incluye una opción de «jugar para ganar» que requiere menos esfuerzo, para cualquiera que quiera un plan B sencillo además de todo lo demás.

VEREDICTO RÁPIDO La mejor opción a la hora de explorar cómo ganar dinero rápido en un día es vender artículos que no utilices en Facebook Marketplace. Las ventas locales en efectivo pueden reportarte entre 20 y 300 dólares o más, utilizando solo un teléfono y artículos que ya tienes, con un coste inicial mínimo o nulo si quieres ganar dinero en un día.

¿Es realmente factible ganar dinero rápido?

Sí, es realista ganar entre 20 y 300 dólares en un solo día utilizando los métodos que se describen a continuación sobre cómo ganar dinero rápido en un día. Pero ningún método legítimo convierte 0 dólares en 1.000 dólares en un solo día sin disponer de un artículo de valor que vender o empeñar, o sin dedicar varias horas de trabajo activo.

Esto es factible si quieres dinero rápido hoy mismo y tienes objetos vendibles en casa, un vehículo que cumpla los requisitos para trabajar como conductor en plataformas de transporte, una habilidad comercializable o unas cuantas horas libres hoy. No es realista si quieres ganar dinero en un día, pero partes literalmente de la nada, sin pertenencias que vender y sin tiempo para dedicarte a trabajos esporádicos.

Algunos de los trabajos secundarios legales que se enumeran aquí ofrecen un enfoque diferente si quieres ganar dinero en un día. Fiverr, TaskRabbit y Rover son formas rápidas de ganar dinero que te permiten conseguir encargos o trabajos, completarlos y cobrar el mismo día. Sin embargo, el pago en sí no llega hasta varios días después debido al proceso de tramitación de pagos de cada plataforma.

Por eso figuran al final de esta lista sobre cómo ganar dinero rápido en un día, por detrás de formas más rápidas y fiables de ganar dinero rápidamente.

7 formas reales de ganar dinero rápido en un día

Estos métodos para ganar dinero rápido en un día están clasificados según la rapidez real con la que se obtiene el dinero en efectivo, no solo por la cantidad que pueden llegar a pagar, por lo que las opciones más rápidas y que requieren menos esfuerzo aparecen en primer lugar.

1. Vende artículos que no uses a cambio de dinero en efectivo el mismo día (Facebook Marketplace)

Si quieres dinero rápido hoy mismo, las ventas con recogida local en Facebook Marketplace no tienen comisiones y pueden proporcionarte entre 20 y más de 300 dólares en efectivo el mismo día que publicas el anuncio, a menudo en tan solo unas horas. Facebook Marketplace lo utiliza aproximadamente una de cada tres personas en EE. UU. cada mes, más que eBay, Craigslist y OfferUp juntos.

Todo lo que necesitas es una cuenta de Facebook, unas cuantas fotos nítidas y un lugar público seguro para quedar. Muchas comisarías locales ofrecen ahora una zona de intercambio segura específica para este tipo de transacciones y otras formas rápidas similares de ganar dinero.

Al explorar este método para ganar dinero rápido en un día, ten en cuenta que aceptar cualquier cosa que no sea dinero en efectivo, como un cheque o una solicitud de Venmo de un comprador que paga de más, abre la puerta a la estafa de los cheques falsos sobre la que la FTC lleva años advirtiendo a los vendedores. Nunca aceptes más de lo que pides y nunca devuelvas dinero mediante transferencia.

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2. Cambia tus aparatos electrónicos viejos por dinero en efectivo al instante (ecoATM)

Si quieres dinero rápido hoy mismo, un quiosco de ecoATM te paga al instante en efectivo o a través de PayPal por un teléfono, una tableta o un reproductor de MP3, ya sea que funcione o esté estropeado; todo el proceso dura unos 7 minutos, según la propia página web actual de ecoATM.

En este método para ganar dinero rápido en un solo día, la cantidad que se recibe depende en gran medida del dispositivo. Un iPhone reciente en buen estado puede alcanzar varios cientos de dólares, mientras que un modelo más antiguo, como un iPhone 8, puede que solo rinda 100 dólares o menos.

En comparación con otras formas de ganar dinero en un día, ecoATM sacrifica la rapidez a cambio de un mayor valor. Es la opción adecuada cuando necesitas dinero en efectivo en cuestión de minutos, pero no la mejor si puedes esperar unos días a cambio de una cantidad mayor. Si en lugar de un dispositivo tienes una tarjeta regalo sin usar, cambiarla puede ser una opción más adecuada si quieres dinero rápido hoy mismo.

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3. Empeñar un objeto de valor a cambio de dinero en efectivo inmediato

Si quieres ganar dinero en un día o conseguir 500 dólares rápidamente, una casa de empeños autorizada puede darte dinero en efectivo en cuestión de minutos a cambio de joyas, herramientas, instrumentos o aparatos electrónicos, aunque el préstamo medio por empeño a nivel nacional es inferior a 180 dólares, según datos de la Asociación Nacional de Empeñadores. Todo lo que necesitas es un documento de identidad oficial válido y un objeto que la casa de empeños esté dispuesta a tasar en el acto.

A diferencia de otros métodos para ganar dinero rápido en un día, se trata de un préstamo garantizado por tu objeto, no de una venta. Normalmente se obtiene entre el 15 % y el 60 % del valor de reventa del artículo, y alrededor del 85 % de los prestatarios devuelven el préstamo y recuperan su artículo, con plazos de devolución que suelen oscilar entre 30 y 90 días, dependiendo de la legislación estatal.

Las tasas de interés anuales (APR) de los préstamos de empeño pueden oscilar entre el 60 % y el 240 % aproximadamente, dependiendo del estado, por lo que no cumplir el plazo de devolución convierte un pequeño préstamo en el mismo día en la pérdida definitiva del artículo. Si quieres ganar dinero hoy, solo empeña algo que puedas permitirte devolver o que puedas permitirte perder.

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4. Trabaja como repartidor para una app de reparto con pago inmediato (DoorDash)

Los repartidores de DoorDash pueden cobrar el mismo día a través de Fast Pay por una comisión de 1,99 dólares, o al instante y sin coste alguno con DoorDash Crimson, la tarjeta de débito de pago inmediato que sustituyó a la tarjeta DasherDirect, retirada en 2025. Esto la convierte en una opción estupenda si quieres ganar dinero hoy mismo.

La mayoría de los repartidores de DoorDash declaran entre 15 y 30 dólares brutos por hora antes de gastos, pero los análisis actuales de 2026 sobre los ingresos de los repartidores sitúan el salario neto más cerca de los 10 a 18 dólares por hora una vez que se tienen en cuenta la gasolina y el desgaste del vehículo. Esa cifra bruta no es lo que realmente llega a tu cuenta bancaria si necesitas dinero rápido hoy mismo.

Tus ingresos por hora pueden variar significativamente en función del mercado, la demanda, las propinas y la eficiencia con la que realices las entregas. Un periodo de mucha actividad puede aumentar tu tarifa bruta, pero las horas de menor actividad pueden hacer que el mismo horario resulte mucho menos rentable si buscas formas rápidas de ganar dinero.

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5. Acepta encargos para el mismo día o trabajos de manitas (TaskRabbit)

Una vez aprobados en este método para ganar dinero rápido en un solo día, los «Taskers» pueden indicarse como disponibles ese mismo día para hacer recados, ayudar en mudanzas o realizar trabajos de mantenimiento. Muchos indican tarifas de entre 20 y 50 dólares la hora, y los especialistas en categorías como la instalación de televisores cobran más. Se trata de cifras facilitadas por los propios usuarios, no de datos oficiales de TaskRabbit.

Los clientes pagan la tarifa indicada por el «Tasker», más una comisión por «Confianza y Asistencia» que, según TaskRabbit, suele oscilar entre el 5 % y el 15 % del precio total del servicio. Esa comisión se suma a lo que paga el cliente; no se deduce de lo que se queda el «Tasker», lo cual es ventajoso si buscas formas rápidas de ganar dinero.

Para convertirte en «Tasker», debes tener 18 años o más, superar una verificación de antecedentes y tener un perfil aprobado. Pero ten en cuenta que, si quieres ganar dinero en un día, TaskRabbit no es una opción que ofrezca dinero al instante. Incluso si completas un trabajo el mismo día, el pago tiene que procesarse a través de la plataforma antes de que puedas acceder a tus ganancias, lo que lo hace más lento que los servicios que pagan de inmediato.

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6. Acepta trabajos de cuidado de mascotas o paseo de perros para el mismo día (Rover)

Los cuidadores de Rover homologados pueden aceptar paseos y visitas sin cita previa el mismo día, y suelen ganar entre 15 y 25 dólares netos por paseo y entre 25 y 75 dólares netos por noche de alojamiento, una vez deducida la comisión de Rover. Los cuidadores de Rover se quedan con el 80 % del precio de la reserva en la mayoría de los estados de EE. UU., ya que Rover se queda con una comisión del 20 % (del 25 % en California y en RoverGO).

Para utilizar este método de cómo ganar dinero rápido en un día, tendrás que superar una verificación de antecedentes, completar un perfil con fotos y sentirte cómodo tratando con animales. Rover ofrece cobertura de seguro para las reservas aprobadas.

Al igual que TaskRabbit, Rover no te permite recibir el dinero de forma inmediata. Aunque puede ayudarte a ganar dinero con reservas completadas en el mismo día y a ganar 100 dólares rápidamente, el dinero no está disponible de inmediato. Los pagos están sujetos al calendario de pagos de Rover, lo que lo hace menos útil cuando necesitas formas rápidas de ganar dinero.

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7. Acepta un encargo urgente como autónomo (Fiverr)

Puedes conseguir y completar un encargo remunerado en Fiverr por habilidades como el diseño, la redacción o la locución en un solo día. Es una de las mejores formas de ganar dinero extra, pero completar el trabajo rápidamente no significa que vayas a recibir el dinero ese mismo día.

Para la mayoría de los vendedores, Fiverr retiene los ingresos durante un periodo de liquidación de 14 días antes de que estén disponibles para su retirada. Los vendedores mejor valorados tienen un periodo de liquidación más corto, pero las retiradas pueden tardar más tiempo en procesarse.

Los vendedores reciben el 80 % del precio del pedido tras deducir la comisión del 20 % de Fiverr. Los pequeños servicios suelen oscilar entre 20 y 100 dólares o más, dependiendo del servicio. Fiverr no es la mejor opción si quieres ganar dinero rápido, a diferencia de los otros métodos mencionados al principio.

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Comparación de todos los métodos para ganar dinero rápido en un día

Estos siete métodos para ganar dinero rápido en un día difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazo y pago, por lo que una rápida comparación lado a lado te facilitará elegir el más adecuado para tu situación.

Método Coste inicial Plazo hasta el cobro Rango neto realista Facebook Marketplace 0 $ El mismo día, a menudo en la misma hora Entre 20 y 300 $ o más por venta ecoATM 0 Unos 7 minutos en el quiosco Entre 20 y 100 dólares aproximadamente por los teléfonos más antiguos; varios cientos por los modelos más nuevos Préstamo en una casa de empeños 0 $ (a cambio de tu artículo) Unos minutos, en la misma visita Préstamo medio inferior a 180 dólares DoorDash 0 El mismo día (Fast Pay, comisión de 1,99 $) Entre 10 y 18 dólares por hora netos TaskRabbit 25 $ de cuota de inscripción Trabajos para el mismo día; el pago se tramita más tarde Entre 20 y 50 $/hora (tarifa fijada por el usuario) Rover Cuota de revisión de perfil de 49 a 79 dólares Servicios el mismo día; el pago se libera más tarde Entre 15 y 75 dólares netos por reserva Fiverr 0 Trabajo en el mismo día; los ingresos se liberan más tarde Entre 20 y más de 100 dólares por encargo (te quedas con el 80 %)

Aplicaciones «Play-to-Earn» y de recompensas: una alternativa que requiere menos esfuerzo

Las mejores aplicaciones de recompensas no sustituirán a ninguno de los métodos para ganar dinero rápido en un día que se han mencionado anteriormente, pero pueden aportar entre 5 y 50 dólares además de los ingresos del mismo día, sin ningún coste inicial, y algunas pagan el mismo día una vez que se alcanza el umbral mínimo. El umbral mínimo de pago y el coste de inscripción varían de una aplicación a otra, por lo que merece la pena comprobar ambos antes de empezar.

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Combinar diferentes métodos para cobrar en un solo día

Combinar dos o tres de los métodos más rápidos en un mismo día, en lugar de apostar por uno solo, es la forma en que la mayoría de la gente consigue realmente entre 100 y 300 dólares rápidamente.

Si buscas formas rápidas de ganar dinero, una secuencia realista para conseguirlo en un solo día sería la siguiente: por la mañana, pones a la venta entre tres y cuatro artículos en Facebook Marketplace; a la hora de comer, dejas un móvil viejo en un quiosco ecoATM; y, por la tarde, si aún necesitas más dinero, haces unas cuantas horas con DoorDash.

Esto funciona bien si necesitas dinero rápido hoy mismo, no para pagar el alquiler completo ni para una emergencia que suponga miles de dólares. Esas situaciones requieren un tipo de ayuda diferente al de un trabajo extra en el que se gana dinero el mismo día.

Lo que no funciona

Las oportunidades de obtener dinero en efectivo el mismo día también pueden atraer estafas, sobre todo cuando prometen ganancias inusualmente altas. A continuación, te indicamos algunas señales de alerta comunes a las que debes prestar atención al explorar métodos para ganar dinero rápido en un solo día.

Estafas de pago excesivo con cheques falsos. Un comprador en una aplicación de mercado online paga de más mediante un cheque y te pide que le devuelvas la diferencia mediante transferencia antes de que el cheque sea rechazado. La FTC advierte a los vendedores que nunca acepten un cheque por un importe superior al precio de venta ni accedan a devolver fondos mediante transferencia.

Un comprador en una aplicación de mercado online paga de más mediante un cheque y te pide que le devuelvas la diferencia mediante transferencia antes de que el cheque sea rechazado. La FTC advierte a los vendedores que nunca acepten un cheque por un importe superior al precio de venta ni accedan a devolver fondos mediante transferencia. Ofertas de trabajo como «cliente misterioso» o de reenvío de paquetes. La BBB advierte de que las ofertas para ingresar un cheque y devolver parte del importe mediante transferencia o reenviar paquetes utilizando tu propio dinero están sistemáticamente relacionadas con redes de fraude, no con trabajos reales.

La BBB advierte de que las ofertas para ingresar un cheque y devolver parte del importe mediante transferencia o reenviar paquetes utilizando tu propio dinero están sistemáticamente relacionadas con redes de fraude, no con trabajos reales. Promesas ridículas de encuestas y aplicaciones. Cualquier aplicación de recompensas que prometa grandes pagos el mismo día a cambio de unos minutos de pulsar en la pantalla está exagerando la realidad. Considera esas afirmaciones como una señal de alarma, no como un atajo.

Cualquier aplicación de recompensas que prometa grandes pagos el mismo día a cambio de unos minutos de pulsar en la pantalla está exagerando la realidad. Considera esas afirmaciones como una señal de alarma, no como un atajo. Trampas de los préstamos rápidos y de las casas de empeño. Un préstamo de casa de empeño legítimo es una transacción vinculada y respaldada por una garantía. Renovarlo repetidamente con tasas de interés anuales (APR) que pueden superar el 200 % convierte una solución para el mismo día en una deuda a largo plazo.

Las opciones más seguras para ganar dinero rápido en un día implican un trabajo claro, compradores reales y la ausencia de pagos por adelantado.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero rápido en un día

Sí, ganar dinero rápido en un día es factible: puedes ganar entre 20 y más de 300 dólares en un día vendiendo artículos a nivel local, intercambiando productos electrónicos, empeñando un objeto de valor o realizando trabajos esporádicos.

Pero recuerda que, si quieres dinero rápido hoy mismo, algunos métodos no son auténticas opciones de pago en el mismo día. Fiverr te permite ganar dinero el mismo día, pero su plazo de liquidación retrasa el pago. TaskRabbit y Rover también pueden ofrecerte trabajo para el mismo día tras la aprobación, pero los pagos se realizan más tarde.

Para tener más posibilidades de ganar dinero rápido, combina dos o tres métodos en lugar de depender de uno solo. Si buscas formas rápidas de ganar dinero y necesitas dinero hoy mismo, da prioridad a las opciones de dinero al instante cuando busques cómo ganar dinero rápido en un solo día.

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