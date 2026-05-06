Premio a la mejor voz de un jugador en los Game Awards 2025: todos los nominados

The Premio a la mejor voz de jugador 2025 Esta categoría es el único premio que deciden íntegramente los aficionados. La votación de la primera ronda ya ha concluido, pero los finalistas aún no se han dado a conocer. La voz de los jugadores La segunda ronda comienza el 5 de diciembre, y la final Premios «Players’ Voice» Votación (3.ª ronda) a partir del 8 de diciembre.

¿Qué es el Premio «La Voz de los Jugadores»?

The Premio «La Voz de los Jugadores» destaca por ser la única categoría en Los Game Awards que se decide íntegramente mediante votación pública. A diferencia de otros premios que se basan en un panel de expertos del sector o en jurados de los medios de comunicación, este deja el control total en manos de la comunidad.

Eso es lo que lo hace tan importante: los jugadores pueden defender los títulos que más significaron para ellos, independientemente de las críticas o del reconocimiento del gran público.

El proceso de votación se divide en tres fases. En la primera ronda se presentó una selección de 30 partidos y los aficionados votaron por sus favoritos. Esa ronda ya ha concluido y los 10 primeros han pasado a la siguiente fase. La voz de los jugadores La segunda ronda comienza el 5 de diciembre, reduciendo el número de participantes de 10 a 5.

La fase final tendrá lugar en la tercera ronda, que comienza el 8 de diciembre, donde los cinco mejores títulos se enfrentarán entre sí y los jugadores elegirán al ganador. Este proceso hace que el Premios «Players’ Voice» verdaderamente impulsado por la comunidad.

Los 30 nominados a la primera ronda de «La voz de los jugadores»

The Premio a la mejor voz de jugador 2025nominados reflejan una amplia variedad de géneros, estilos y comunidades de aficionados. Estos 30 títulos han sido seleccionados para la primera ronda, y solo los 10 mejores pasarán a la siguiente fase.

ARC Raiders – Un juego de disparos cooperativo de ciencia ficción que hace hincapié en el trabajo en equipo y la supervivencia táctica. Battlefield 6 – La última entrega de la veterana franquicia de videojuegos de disparos en primera persona de temática militar, con un modo multijugador dinámico. Clair Obscur: Expedición 33 – Un juego de rol visualmente impactante que combina la estrategia por turnos con un diseño artístico de ensueño. Death Stranding 2: En la playa – Una secuela centrada en la narrativa que da continuidad al mundo de Hideo Kojima, caracterizado por las frágiles relaciones y la supervivencia. Delta Force – Una versión renovada y moderna del shooter táctico militar con escenarios de combate a gran escala. Envío – Un juego narrativo realista que explora la narración emocional a través de las comunicaciones por radio. Donkey Kong Bananza – El colorido juego de plataformas de Nintendo que renueva a una mascota clásica con mecánicas novedosas. Doom: La Edad Media – Una precuela brutal que sumerge a la emblemática franquicia de videojuegos de disparos en el caos medieval. Elden Ring: Nightreign – Se rumorea que habrá una expansión que mantendrá el impulso en las Tierras Intermedias. Final Fantasy XIV – El MMO de larga trayectoria que sigue creciendo gracias a nuevas expansiones y al apoyo de jugadores de todo el mundo. Fortnite – Un fenómeno cultural que se reinventa constantemente a través de temporadas, eventos y colaboraciones. Genshin Impact – Un juego de rol de mundo abierto con actualizaciones constantes, nuevos personajes y una comunidad global muy activa. El fantasma de Yotei – Un juego de acción y aventuras de samuráis con sólidos sistemas de sigilo y exploración. Hades 2 – La secuela del aclamado juego roguelike, que presenta a una nueva heroína mítica y nuevos poderes. Helldivers 2 – Un caótico juego de disparos cooperativo con misiones de exterminio de alienígenas y un intenso fuego amigo. Hollow Knight: Silksong – Una esperada secuela del género «metroidvania», conocida por su combate fluido y su exploración. Indiana Jones y el Gran Círculo – Un juego de acción y aventuras con exploración cinematográfica y acertijos. Kingdom Come: Deliverance 2 – Un juego de rol medieval realista basado en una narrativa histórica. Mario Kart World – La última entrega de la saga de carreras de karts de Nintendo con circuitos de todo el mundo. Marvel Rivals – Un juego de disparos con héroes centrado en el juego competitivo por equipos con personajes emblemáticos de Marvel. Gracias – Un juego de fiesta alocado y basado en la física, con habilidades de personajes extravagantes y una energía caótica. Ninja Gaiden 4 – Una vuelta a la acción ninja más pura, con combates trepidantes y una mecánica de juego basada en la destreza. No Man’s Sky – El simulador de exploración espacial que no deja de crecer gracias a sus grandes actualizaciones gratuitas. Pico – Un juego de escalada social con retos en la montaña y un diseño minimalista. Descanso – Un juego de cazarrecompensas con una rica trama ambientado en un mundo retrofuturista. Silent Hill f – Una película de terror psicológico ambientada en el Japón de los años 60 con una atmósfera inquietante. Sonic Racing: Crossworlds – Una nueva versión de las carreras de Sonic con zonas de velocidad y potenciadores de equipo. Ficción dividida – Un juego narrativo experimental con ramificaciones en la trama y un estilo visual estilizado. Warframe – Un juego de disparos y saqueo en línea con una larga trayectoria, que ofrece acción trepidante y tramas en constante evolución. Olas embravecidas – Un juego de rol de acción postapocalíptico elogiado por la fluidez de sus combates y su exploración.

¿Cuándo empieza la votación de la segunda ronda?

La voz de los jugadores La segunda ronda comienza oficialmente el 5 de diciembre de 2025. Ese día,Los Game Awards se darán a conocer los 10 finalistas, seleccionados entre los 30 juegos que compitieron en la primera ronda. Una vez anunciados, los aficionados podrán votar de nuevo, esta vez para reducir la lista a solo cinco títulos.

En esta segunda fase, lo que está en juego es aún mayor, ya que solo pasarán a la siguiente ronda los juegos que reciban más votos. Dado que este es el único premio del evento que se decide íntegramente por el voto de los aficionados, cada voto influye directamente en el resultado. Y aunque hay algunos solapamientos entre esta lista y la Juego del Año 2025 nominadosSe prevé que la competencia sea feroz. La segunda ronda durará tres días y concluirá antes de la votación final.

Ronda final: elección del ganador (8 de diciembre)

La fase final de la votación comienza el 8 de diciembre, con los cinco mejores juegos elegidos por la comunidad en la segunda ronda. En esta última ronda es donde cada voto cuenta, ya que los aficionados hacen su elección definitiva para el La voz de los jugadoresganador. El resultado se anunciará en directo durante Los Premios The Game 2025 ceremonia.

De entre todos los Premios de los videojuegos 2025 nominados y categorías, esta sigue siendo la expresión más directa de lo que realmente les gusta y apoyan los jugadores. Es una celebración final de la participación de la comunidad antes de que toda la atención se centre en un partido destacado.

Mi veredicto

Los 30 partidos que figuran en el La voz de los jugadores Las nominaciones de este año ponen de relieve la riqueza, la creatividad y la variedad del sector. Desde secuelas de gran éxito y gigantes de los juegos en línea hasta nuevas y atrevidas propuestas independientes, la selección refleja una amplia gama de gustos y géneros.

Dado que la votación está totalmente abierta al público, el resultado puede cambiar rápidamente en función del entusiasmo de los aficionados y del apoyo que las comunidades en línea brinden a sus favoritos. Con un grupo de participantes tan sólido y variado, predecir el resultado final es casi imposible. Eso es lo que hace que el Premio «La Voz de los Jugadores» una de las más emocionantes de seguir de cara a las últimas jornadas.