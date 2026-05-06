Los 20 mejores juegos de terror independientes de 2025: títulos que dan auténtico miedo

Si alguna vez has intentado encontrar los mejores juegos de terror independientes de verdad, ya sabes lo difícil que es: buscas algo atmosférico y agobiante, algo que se te meta bajo la piel. Y, en cambio, acabas lanzando otro «juego de terror» más que se convierte en un título de acción con montones de sustos repentinos y cero tensión.

Los estudios AAA llevan mucho tiempo dando prioridad a la dinámica trepidante frente a esa atmósfera opresiva y agobiante, la verdadera razón por la que jugamos a los videojuegos de terror.

Así que he elaborado una lista de 20 Los mejores juegos de terror independientes de todos los tiempos: nuevos, clásicos, infravalorados y, sencillamente, aquellos que realmente dan miedo. Para PC, para consolas… todo lo que merece tu tiempo y pone a prueba tus nervios. Si has estado buscando juegos que te agarren por el cuello de principio a fin, adelante, ponte cómodo.

Nuestra selección de los mejores juegos de terror independientes

Bueno, empecemos por lo mejor: el los 3 primeros Juegos independientes que, sin duda, no te recomiendo que te pierdas. Si eres fan del terror, estos títulos no pueden faltar en tu lista: son esos juegos que te enganchan, te sumergen en su atmósfera y se te quedan grabados en la memoria durante mucho tiempo. Empezamos directamente por el principio, sin preámbulos.

Amnesia: El descenso a la oscuridad (2010) – el punto de referencia de la supervivencia psicológica, en el que uno se siente completamente indefenso y el miedo se convierte en su único compañero. Leer (2015) – Una potente película de terror y ciencia ficción con temas filosóficos que te hace reflexionar y te mantiene en vilo hasta el final. Superar (2013) – uno de los juegos de terror y supervivencia más intensos, en el que no tienes armas ni posibilidades: solo una cámara y la adrenalina a tope.

Estos son los tres títulos que siempre coloco en lo más alto de cualquier lista de terror, probados por el tiempo, la atmósfera y los nervios. Y ahora sigue bajando; a continuación encontrarás la lista completa de 20 juegos indie de terror populares, donde todo el mundo encontrará un título que se adapte a su forma particular de sentir miedo.

Los 20 mejores juegos indie de terror que no te puedes perder: la lista definitiva para pasar miedo

A continuación comienza la gran clasificación de 20 Títulos de primera categoría: novedosos, evocadores, inquietantes y sencillamente excepcionales para aquellos a quienes les encanta que un juego los mantenga en vilo hasta el último segundo. Aquí encontrarás thrillers psicológicos, juegos de supervivencia, historias surrealistas… en definitiva, todo aquello por lo que admiramos al panorama indie.

¿Cuántos de ellos crees que ya has jugado? A continuación te presentamos la lista más completa de juegos de terror independientes que no te puedes perder.

1. Amnesia: El descenso a la oscuridad [Uno de los mejores juegos independientes de terror psicológico y supervivencia]

Nuestra puntuación 10.0

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Tipo de juego Terror psicológico de supervivencia Plataformas PC, PS4, Xbox One, Interruptor Año de estreno 2010 Creadores Desarrollador y editor: Frictional Games Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; mecánica de cordura, supervivencia sigilosa, tensión generada por el sonido Ideal para Jugadores que buscan el terror en estado puro sin combates Lo que me gustó Una atmósfera opresiva y un innovador sistema de cordura

Amnesia: El descenso a la oscuridad te sumerge en los oscuros y espeluznantes pasillos del castillo de Brennenburg sin apenas recuerdos. En el papel de Daniel, explorarás pasillos laberínticos, resolverás acertijos basados en la física e intentarás no perder la cabeza.

El verdadero terror proviene de esquivar a los monstruos; no puedes defenderte, así que tu única opción es esconderte o huir. La oscuridad te hace perder la cordura, provocándote alucinaciones y dificultando aún más la supervivencia. El diseño visual y sonoro del castillo es perfecto; cada crujido y cada sombra te mantienen en vilo.

La verdad es que lo he vuelto a jugar varias veces. La tensión nunca pasa de moda, y esos momentos en los que avanzas a tientas en la oscuridad, con el corazón a mil, todavía me hacen dar un respingo. Los acertijos son ingeniosos y la atmósfera es sencillamente inolvidable.

Por qué lo elegimos Amnesia es uno de esos pocos juegos de terror que utiliza tu propia imaginación en tu contra. Te obliga a temer lo que no puedes ver, y pocos juegos han logrado recrear este nivel de presión psicológica.

Mi veredicto: Una obra maestra atemporal que redefinió todo el panorama del terror independiente, perfecta para aquellos jugadores que buscan una tensión profunda y asfixiante en lugar de sustos fáciles.

2. Leer [El mejor juego indie de terror psicológico y ciencia ficción con temas existenciales]

Nuestra puntuación 10.0

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Tipo de juego Terror psicológico de ciencia ficción Plataformas Linux, macOS, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creadores Desarrollador y editor: Frictional Games, Abylight Studios (Switch) Duración media de la partida / Características únicas 7-10 horas; temas existenciales, ciencia ficción submarina, sigilo limitado Ideal para Jugadores a los que les encanta el terror con una trama bien desarrollada Lo que me gustó Cuestiones filosóficas que perduran mucho tiempo después de terminar

Leer te sumerge en las profundidades del mar, en unas inquietantes instalaciones de investigación abandonadas llamadas PATHOS-II. Encarnas a Simon, quien despierta en un cuerpo que no es realmente el suyo, rodeado de máquinas que se comportan de una forma inquietantemente humana. Explora, resuelve acertijos y esquiva a los monstruos, mientras poco a poco voy atando cabos para entender qué diablos está pasando.

El terror aquí es silencioso y psicológico. El recinto está a oscuras, los sonidos son inquietantes y el juego te mantiene en vilo sin recurrir a sustos fáciles. Se trata más bien de la tensión, el aislamiento y ese temor existencial, la idea de que quizá lo que nos hace humanos pueda ser copiado o perdido.

Personalmente, la historia me cautivó. Caminar por pasillos inundados, escuchar los susurros de máquinas que no deberían existir… todo eso simplemente te llega al alma. Los rompecabezas y las secuencias de sigilo están muy bien logrados, y el final te llega de verdad al corazón.

Por qué lo elegimos PorqueLeer No solo da miedo, sino que es emocionalmente devastadora. Combina la ciencia ficción y el terror en una historia que pone a prueba tu concepción de la humanidad, la identidad y la conciencia.

Mi veredicto: Una experiencia de terror excepcionalmente profunda que sustituye los sustos bruscos por una gran carga psicológica, perfecta para aquellos jugadores que buscan un juego que les marque durante años.

3. Superar [Uno de los mejores juegos indie de terror y supervivencia con una tensión extrema]

Nuestra puntuación 10.0

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Tipo de juego Terror de supervivencia (en primera persona) Plataformas PC, PS4, Xbox One, Interruptor Año de estreno 2013 Creadores Desarrollador y editor: Red Barrels Duración media de la partida / Características únicas 4-7 horas; cámara de visión nocturna, juego basado en persecuciones Ideal para Amantes de la adrenalina y aficionados a la tensión extrema Lo que me gustó Un ritmo trepidante y secuencias de persecución implacables

Superar te sumerge de lleno en el Manicomio Mount Massive, un hospital psiquiátrico en ruinas repleto de pacientes con trastornos mentales, pasillos inquietantes y puro terror. En el juego encarnas al periodista de investigación Miles Upshur, armado únicamente con una videocámara. Escóndete, corre y espía con la visión nocturna de tu cámara, porque luchar no es una opción.

El terror aquí golpea fuerte y rápido. El manicomio es inquietante, los sonidos te hielan la sangre y en cada rincón podría haber un monstruo listo para hacerte pedazos. La tensión es sin parar, te lo juro, se me aceleraba el corazón en casi todas las escenas de persecución.

La mecánica de cámara voyeurista del juego te hace sentir como si estuvieras siempre al límite, presenciando horrores que apenas puedes soportar.

Por qué lo elegimos Outlast ofrece algunas de las secuencias más intensas y angustiosas de los videojuegos de terror, sumiendo a los jugadores en un pánico constante de «lucha o huida» sin posibilidad alguna de defenderse.

Mi veredicto: Todo un hito del terror indie de alta intensidad, perfecto para los jugadores que buscan una montaña rusa de sustos que no da tregua en ningún momento.

4. Capas de miedo [El mejor juego indie de terror psicológico por su narrativa basada en el arte]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Terror psicológico narrativo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Interruptor Año de estreno 2016 Creadores Desarrollador: Bloober Team; Editor: Aspyr Duración media de la partida / Características únicas 3-5 horas; entornos cambiantes, al estilo del cine de terror artístico Ideal para Aficionados a las historias psicológicas con un gran componente visual Lo que me gustó Habitaciones en constante transformación y un escenario surrealista

Capas de miedo te sumerge en la retorcida mente de un pintor obsesionado con terminar su obra maestra. Deambulas por una mansión victoriana que literalmente se transforma y se deforma a tu alrededor, desvelando secretos sobre el oscuro pasado del artista. La mayor parte del juego consiste en exploración y acertijos, haciendo especial hincapié en la atmósfera más que en el combate.

El horror aquí es psicológico: cada puerta, cada cuadro y cada sombra parecen cobrar vida. La mansión cambia constantemente, lo que te mantiene en vilo, y la puesta en escena de cine de autor te hace sentir como si estuvieras atravesando una pesadilla viviente.

La verdad es que me encontré revisar minuciosamente cada pasillo, porque al juego le encanta jugar con tu percepción. Una de las entregas más envolventes de la serie Los mejores juegos de terror para Xbox.

Por qué lo elegimos Dado que el juego te mantiene constantemente desorientado, las habitaciones que cambian de forma, las paredes que se derriten y las transformaciones surrealistas crean una sensación de pérdida de contacto con la realidad.

Mi veredicto: Un viaje de terror visualmente hipnótico que destaca por su narrativa atmosférica y resulta perfecto para los jugadores a los que les gustan las experiencias inquietantes y artísticas.

5. Pequeñas pesadillas [El mejor juego indie de plataformas de terror con un ambiente de cuento de hadas oscuro]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de plataformas de terror atmosférico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Interruptor Año de estreno 2017 Creadores Desarrollador: Tarsier Studios; Editor: Bandai Namco Duración media de la partida / Características únicas 6-7 horas; estética de cuento de hadas oscuro, narración centrada en el entorno Ideal para Jugadores que prefieren los mundos inquietantes a los sustos repentinos Lo que me gustó Imágenes inquietantes y un diseño de criaturas muy característico

Pequeñas pesadillas te sumerge en un mundo de cuento de hadas oscuro y retorcido en el papel de Six, una niña diminuta que intenta escapar de la espeluznante Maw. Te mueves a escondidas, te escondes y resuelves acertijos de plataformas mientras adultos enormes y grotescos acechan en cada esquina. El estilo artístico es inquietante, como una mezcla entre Tim Burton y una pesadilla, y cada habitación cuenta una historia sin una sola línea de diálogo.

Pequeñas pesadillasdestaca como unjuego de plataformas con un ambiente evocador, donde la tensión surge del entorno y no solo de los enemigos. Cada acertijo y cada secuencia de sigilo te mantienen en vilo, y la narración silenciosa hace que la experiencia resulte inquietantemente personal.

Su corta duración lo hace perfecto para una sesión trepidante, pero las imágenes y la atmósfera te siguen acompañando mucho tiempo después. A diferencia de los complejos juegos de rol de terror, la mecánica de este título es bastante sencilla, por lo que resulta adecuado incluso para principiantes.

Por qué lo elegimos Pocos juegos logran plasmar tan bien ese miedo infantil a la energía como Pequeñas pesadillas, todo me resulta familiar y, sin embargo, aterrador, como un sueño que ha tomado un giro inesperado.

Mi veredicto: Un clásico inquietante y evocador, ideal para aquellos jugadores que prefieren los mundos inquietantes al combate directo o al terror sensacionalista.

6. Detención [El mejor juego independiente taiwanés de terror psicológico inspirado en la historia y el folclore]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Aventura de terror psicológico Plataformas PC, PS4, Interruptormóvil Año de estreno 2017 Creadores Desarrollador y editor: Red Candle Games Duración media de la partida / Características únicas 3-5 horas; folclore de Asia Oriental, terror político Ideal para Aficionados al cine de terror emotivo y con gran riqueza cultural Lo que me gustó Un simbolismo potente y un tono opresivo

Detención te transporta al Taiwán de los años 60, bajo la ley marcial, donde los estudiantes Wei y Ray se ven atrapados en el instituto Greenwood, un lugar embrujado. Explorarás aulas inquietantes, resolverás ingeniosos acertijos y esquivarás a los espíritus maliciosos conocidos como los «lingered». Los gráficos de pixel art y la banda sonora melancólica crean una atmósfera tensa y opresiva que realmente te deja marcado.

Esto es unun fascinante juego de apuntar y hacer clic donde la historia combina el folclore taiwanés con hechos históricos reales. Cada encuentro con lo sobrenatural resulta significativo, y los múltiples finales dan importancia a cada decisión. Es breve, pero emocionalmente impactante: una experiencia de terror que se va desarrollando poco a poco y que perdura mucho tiempo después de terminarla.

Por qué lo elegimos Detención combina el trauma personal, el folclore y el miedo político en una narrativa única que resulta realista, humana y verdaderamente conmovedora.

Mi veredicto: Un juego de terror poco común, centrado en la historia, que deja una huella emocional duradera, perfecto para aquellos jugadores que buscan un significado más allá del susto.

7. Fran Bow [El mejor juego indie de terror psicológico de apuntar y hacer clic con un toque de fantasía oscura]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de terror psicológico de apuntar y hacer clic Plataformas Microsoft Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creadores Desarrollador y editor: Killmonday Games Duración media de la partida / Características únicas 6-8 horas; ilustraciones a mano, realidades paralelas Ideal para Amantes de las historias emotivas y las aventuras de puzles Lo que me gustó Un estilo artístico inquietante y una ambientación surrealista y perturbadora

Fran Bow narra la historia de una niña de diez años que queda atrapada en el manicomio Oswald tras presenciar el brutal asesinato de sus padres. Los jugadores exploran entornos inquietantes dibujados a mano, resuelven acertijos e interactúan con criaturas extrañas y grotescas mientras desentrañan una oscura historia psicológica sobre el trauma, el duelo y la percepción.

El mundo oscila entre inquietantes pasillos de un centro de acogida y reinos fantásticos y de pesadilla, lo que hace que la experiencia sea impredecible y cautivadora.

Esto es unun juego de puzles que te pone los pelos de punta con un toque de fantasía oscura. Su mezcla de fantasía retorcida, acertijos ingeniosos y una narrativa emotiva lo convierten en una aventura independiente memorable que perdura en la memoria mucho después de que terminen los créditos.

Por qué lo elegimos El juego combina inocencia y terror, manteniéndote en constante inquietud mientras alterna entre momentos encantadores y otros profundamente inquietantes.

Mi veredicto: Una experiencia extraña, melancólica e inolvidable para los jugadores a los que les gustan las historias psicológicas con un toque surrealista.

8. Darkwood [El mejor juego indie de terror y supervivencia, con una atmósfera de terror vista desde arriba y sin que te lleven de la mano]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia con perspectiva cenital Plataformas PC, PS4, Xbox One, Interruptor Año de estreno 2017 Creadores Desarrollador y editor: Acid Wizard Studio Duración media de la partida / Características únicas 7-15 horas; sin sustos repentinos, supervivencia nocturna, exploración no lineal Ideal para Los aficionados incondicionales a los juegos de supervivencia que buscan una atmósfera envolvente Lo que me gustó Ciclos nocturnos llenos de tensión y un diseño del mundo opresivo

Darkwood te sumerge en un misterioso bosque de Europa del Este en 1987, donde la supervivencia depende del ingenio, una planificación minuciosa y la exploración. Durante el día, los jugadores buscan provisiones, construyen barricadas y fabrican objetos; por la noche, deben soportar tensas veladas defendiendo su escondite de criaturas terroríficas.

Su perspectiva cenital sustituye los sustos fáciles por un terror que va creciendo poco a poco, mientras que las imágenes inquietantes y una banda sonora opresiva hacen que cada noche resulte peligrosa e impredecible.

Esto es realmente el mejor juego de terror con sistemas emergentes y decisiones significativas que hacen que cada partida sea única. Si te gusta el terror tenso, estratégico e inquietante, Darkwood cumple en cada rincón oscuro.

Por qué lo elegimos Darkwood genera miedo a través de la incertidumbre y la vulnerabilidad; cada paso que se da en la niebla se percibe como un riesgo, y cada noche es una lucha desesperada por la supervivencia.

Mi veredicto: Una de las películas de terror independientes con más atmósfera que se han hecho nunca, ideal para los jugadores que buscan un terror que se va acumulando poco a poco, combinado con una jugabilidad exigente.

9. Pesadillas sin fin [El mejor juego indie de terror psicológico sobre las enfermedades mentales]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Terror psicológico Plataformas PC, PS4, Vida, Interruptormóvil Año de estreno 2014 Creadores Desarrollador y editor: Infinitap Games Duración media de la partida / Características únicas 2-4 horas; ilustraciones en blanco y negro dibujadas a mano, temas relacionados con la salud mental Ideal para Aficionados a las historias de terror simbólicas e íntimas Lo que me gustó Imágenes impactantes y una narración llena de emotividad

Pesadillas sin fin sumerge a los jugadores en la mente sombría e inquietante de Thomas, un hombre atrapado en un ciclo de visiones de pesadilla alimentadas por la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo.

Los jugadores se adentran en entornos monocromáticos dibujados a mano, como mansiones encantadas, manicomios y bosques, resolviendo sencillos acertijos mientras esquivan grotescas manifestaciones del miedo y la desesperación. Cada muerte o paso en falso sumerge a Thomas en otra pesadilla, creando un inquietante bucle de tensión psicológica.

Con sus imágenes crudas, su interfaz minimalista y sus escalofriantes efectos de sonido, el juego prima la atmósfera y el terror psicológico por encima de las mecánicas tradicionales. La experiencia es breve, pero profundamente conmovedora, y explora la enfermedad mental y el trauma personal a través de paisajes oníricos surrealistas y opresivos.

Por qué lo elegimos El juego toma conflictos mentales reales y los transforma en pesadillas surrealistas y recurrentes que resultan a la vez dolorosas y cautivadoras.

Mi veredicto: Una experiencia de terror profundamente personal, perfecta para los jugadores a los que les gusta la narrativa basada en metáforas y el minimalismo inquietante.

10. Inicio [El mejor juego indie de terror con gráficos pixelados y múltiples finales]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego de terror narrativo con gráficos pixelados Plataformas PC, PS4, Vida, iOS Año de estreno 2012 Creadores Autor: Benjamin Rivers Duración media de la partida / Características únicas 1-2 horas; narrativa ramificada, diseño orientado a la rejugabilidad Ideal para Aficionados al cine de terror y misterio, con historias breves y atmosféricas Lo que me gustó Una ambigüedad ingeniosa y una interpretación personal

Inicio es minimalista Juego de terror para PS5 con gráficos pixel art que sumerge a los jugadores en un misterioso mundo pixelado donde cada elección da forma al desarrollo de la historia. Al despertar durante una tormenta en una casa extraña y oscura, los jugadores exploran, interactúan con objetos y toman decisiones que determinan el rumbo de la narrativa y los múltiples finales posibles.

Sus gráficos pixelados y los sutiles cambios en el entorno crean una atmósfera inquietante y envolvente que mantiene la tensión al máximo a pesar de la brevedad del juego.

Este juego de terror experimental, centrado en la historia, prima la interpretación y el tono por encima de la acción, lo que hace que cada partida sea única y dé que pensar. Sus múltiples finales y su narrativa ramificada le confieren un gran valor de rejugabilidad, ideal para los aficionados a las experiencias de terror concisas pero memorables.

Por qué lo elegimos Inicio ofrece un control total sobre cómo se interpreta la historia, convirtiendo incluso las decisiones más insignificantes en cambios fundamentales en lo que el jugador considera real.

Mi veredicto: Un experimento de terror breve pero creativo, perfecto para los jugadores a los que les gusta desentrañar historias ambiguas y explorar múltiples finales.

11. Phasmophobia [El mejor juego indie de terror cooperativo sobre la caza de fantasmas]

Nuestra puntuación 9.0

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Tipo de juego Juego cooperativo de terror y caza de fantasmas / de investigación Plataformas PC (Windows), PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020(acceso anticipado) Creadores Desarrollador y editor: Kinetic Games Duración media de la partida / Características únicas ~25-40+ horas (gran rejugabilidad, comportamientos aleatorios de los fantasmas, potentes herramientas para el modo cooperativo) Ideal para Amigos a los que les guste el terror social y los sustos basados en la investigación Lo que me gustó Interacción por voz, mecánicas de caza de fantasmas, sustos espontáneos

Phasmophobia es un juego cooperativo de terror y caza de fantasmas en el que De 1 a 4 jugadores investigar lugares encantados utilizando diversos equipos paranormales. Los jugadores recopilan pruebas para identificar el tipo de fantasma, sobreviven a las persecuciones y completan objetivos opcionales, todo ello mientras se mueven por mapas aleatorios y se enfrentan a sucesos sobrenaturales.

Su perspectiva en primera persona inmersiva, sus mecánicas de interacción por voz y su sonido cuidadosamente diseñado crean experiencias de terror social llenas de tensión que resultan mucho más emocionantes cuando se disfrutan con amigos.

With 24 fantasmas únicos gracias a los distintos tipos de enemigos, el equipamiento personalizable y un complejo sistema de cordura, cada partida ofrece una gran rejugabilidad y sustos espontáneos. La combinación del modo cooperativo, las mecánicas de investigación y los entornos embrujados dinámicos hace que Phasmophobia una de las mejores opciones en el género del terror social.

Por qué lo elegimos Pocos juegos te permiten cazar fantasmas en compañía de otros, utilizando equipo real y trabajando en equipo; es el miedo social en su máxima expresión, ya que nunca sabes qué fantasma aparecerá ni cómo se comportará.

Mi veredicto: Es un juego lleno de tensión, al que se puede volver a jugar una y otra vez, y que sin duda merece la pena jugar con amigos si lo que buscas es una experiencia de caza de fantasmas que vaya más allá de los sustos de última hora.

12. El bosque [El mejor juego indie de terror y supervivencia con exploración de un mundo abierto en una isla caníbal]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia de mundo abierto Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creadores Desarrollador y editor: Endnight Games Duración media de la partida / Características únicas ~16-30 horas por la historia y los contenidos adicionales. Además, el modo de juego libre puede superar con creces las 100 horas. Ideal para Jugadores a los que les encanta la supervivencia, la construcción de bases y el terror espontáneo, ya sea con amigos o en solitario Lo que me gustó Sistemas de creación, defensa de la base, aterradores mutantes caníbales

El bosquees eljuego de terror y supervivencia de mundo abierto en el que los jugadores se ponen en la piel de Eric LeBlanc, abandonado en una remota península boscosa tras un accidente aéreo. El jugador debe explorar, fabricar objetos y construir refugios mientras se defiende de una tribu de mutantes caníbales y se enfrenta a acontecimientos dinámicos, cuevas y ciclos de día y noche.

El modo cooperativo permite que se unan amigos, lo que convierte los tensos momentos de supervivencia y las incursiones nocturnas en experiencias de terror compartidas y espontáneas.

Con sistemas de creación muy completos, construcción de bases y caníbales impredecibles controlados por la IA, El bosque ofrece una rejugabilidad duradera y encuentros aterradores. La exploración del mundo abierto, combinada con las mecánicas de supervivencia, lo convierte en un título destacado dentro del género de terror y supervivencia, en el que se entremezclan la estrategia, el miedo y una narrativa impulsada por el jugador.

Por qué lo elegimos El bosque combina la mecánica de supervivencia con el terror auténtico; no solo construyes, sino que te persiguen, y cada noche parece que podría ser la última.

Mi veredicto: Una experiencia de terror inmersiva en un mundo abierto que premia la exploración, la creatividad y el valor, ideal para los jugadores a los que les encanta construir y sobrevivir bajo una amenaza constante.

13. Inscryption [El mejor juego de cartas indie de terror con una narrativa retorcida]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de cartas / Puzle de terror al estilo roguelike Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, PS5, Switch, Xbox One / Series Año de estreno 2021 Creadores Desarrollador: Daniel Mullins Games; Editor: Devolver Digital Duración media de la partida / Características únicas ~12-15 horas basada en la historia original de TrueSteamAchievements. Cuenta con una estructura de metaactos, acertijos tipo «escape room» y mecánicas de cartas. Ideal para Jugadores que buscan mecánica, narrativa y misterio, todo en un solo juego Lo que me gustó Sorpresas constantes, una ingeniosa construcción de mazos y números en constante evolución

Inscryption es un juego indie de terror que traspasa los límites del género y combina mecánicas de construcción de mazos, acertijos propios de las salas de escape y terror metapsicológico. Los jugadores se encuentran atrapados en una misteriosa cabaña, obligados a participar en un siniestro juego de cartas contra el enigmático maestro de juego Leshy, y cada derrota los convierte en una «carta de la muerte».

A medida que avanza el juego, va pasando por varios actos, combinando elementos roguelike, exploración con gráficos pixelados en vista cenital y capas narrativas que se reescriben constantemente, lo que mantiene a los jugadores en vilo.

Las ingeniosas mecánicas del juego, sus sorpresas en múltiples niveles y su intensa atmósfera convierten cada partida en una experiencia llena de tensión e imprevisible. Los aficionados tanto al terror como a la estrategia sabrán apreciar los combates de cartas con gran sensación de tacto, los acertijos al estilo de las salas de escape y la narrativa profunda y metaficcional que hace que Inscryption una de las experiencias de terror independiente más originales de los últimos años.

Por qué lo elegimos Inscryption No se parece a nada: en un momento estás jugando a las cartas y al siguiente estás resolviendo acertijos, y cada giro resulta profundamente extraño e ingenioso.

Mi veredicto: Una película de terror independiente atrevida y transgresora que te atrapa no solo por los sustos, sino también por su narrativa y su diseño.

14. Mundaun [El mejor juego indie de terror folclórico dibujado a mano de los Alpes]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de terror y exploración de estilo folclórico con gráficos dibujados a mano Plataformas PC, Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2021 Creadores Desarrollador: Hidden Fields Duración media de la partida / Características únicas ~7-8 horas (completionist.me indica unas 7 h 47 m); gráficos de bocetos a lápiz, acertijos populares y un valle abierto para explorar. Ideal para Jugadores que buscan una exploración llena de atmósfera y un misterio que se va desvelando poco a poco Lo que me gustó Un estilo único dibujado a mano y un folclore alpino profundamente inquietante

Mundaun es una aventura de terror en primera persona ambientada en un remoto pueblo alpino, en la que encarnas a Curdin, quien regresa para investigar la misteriosa muerte de su abuelo. A medida que exploras la montaña y el pueblo, vas descubriendo oscuros secretos a través de acertijos ambientales, notas ocultas y encuentros inquietantes.

El característico estilo artístico del juego, dibujado a mano, confiere a cada escena una estética inquietante, similar a la de un cuaderno de bocetos, mientras que la exploración pausada y el terror sutil crean una experiencia llena de tensión y atmósfera. Los jugadores pueden optar por el sigilo, el combate o la evasión a la hora de enfrentarse a los enemigos, y la historia cuenta con múltiples finales que dependen de tus acciones.

Por qué lo elegimos Mundaun Es como adentrarse en un cuento de hadas siniestro: cada sombra, cada cabaña de montaña en ruinas esconde algo extraño, y nunca estás del todo seguro de qué es real.

Mi veredicto: Un viaje de terror inquietante y magníficamente elaborado, perfecto para ver de una sola vez si lo que buscas son sustos que te hagan reflexionar.

15. Madison [El mejor juego indie de terror psicológico en primera persona centrado en la posesión]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Juego de terror psicológico en primera persona con mecánica de cámara Plataformas PC, PS4 / PS5, Xbox Series, Switch (según la versión) Año de estreno 2022 Creadores Desarrollador: BLOODIOUS GAMES Duración media de la partida / Características únicas ~4-8 horas (campaña breve, escenas espectaculares, juego de posesión basado en la cámara y sustos) Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de terror compacta y cinematográfica, llena de tensión y con unos gráficos espectaculares Lo que me gustó Mecánicas de posesión, diseño visual, ritmo eficaz

MADiSON es un juego de terror en primera persona en el que encarnas a Luca, un adolescente que hereda una cámara instantánea maldita que perteneció a un asesino en serie. Con la ayuda de la cámara, Luca descubre secretos ocultos, resuelve intrincados acertijos e interactúa con el mundo de los espíritus para sobrevivir a un ritual mortal.

El juego hace hincapié en la tensión atmosférica, con un escenario de casa encantada, entidades demoníacas y mecánicas de fotografía paranormal que conectan a los vivos con los muertos. Los jugadores deben explorar con cuidado, recopilar pruebas y utilizar la cámara de forma estratégica para sobrevivir.

Por qué lo elegimos Madison utiliza la cámara como algo más que una herramienta; se convierte en tu ventana a la locura, difuminando la línea entre lo que filmas y lo que te persigue.

Mi veredicto: Una experiencia de terror compacta pero impactante: lo suficientemente breve como para jugársela de un tirón, pero lo suficientemente intensa como para aterrorizarte y dejarte huella.

16. Señalización [El mejor juego indie de terror y supervivencia de ciencia ficción inspirado en los clásicos de la era de la PS1]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia retro / Puzles Plataformas PC, PS4 / PS5, Switch, Xbox Año de estreno 2022 Creadores Desarrollador: rose‑engine; Editor: Humble Games Duración media de la partida / Características únicas ~7-10 horas (estimación basada en partidas completadas); gráficos inspirados en la PS1, con gran cantidad de acertijos, ciencia ficción melancólica. Ideal para Jugadores a los que les encanta el survival horror clásico con un toque moderno Lo que me gustó Estética retro, historia inquietante, acertijos ingeniosos

Señalización es una experiencia de terror y supervivencia en la que controlas a Elster, una ginoide que despierta en unas instalaciones mineras hostiles para desentrañar una misteriosa plaga y recuperar recuerdos perdidos. Combinando una estética retro de la quinta generación inspirada en Silent Hill and Resident Evil, el juego combina la mecánica de los shooters en 2,5D con vista aérea con acertijos ambientales y una gestión cuidadosa de los recursos.

Los jugadores exploran lugares inquietantes y evocadores, resuelven intrincados acertijos y se enfrentan a mortíferos enemigos «corrupto», todo ello mientras van desentrañando una historia que gira en torno a la memoria, la pérdida y el amor.

Sus gráficos retro, su narrativa cinematográfica y su jugabilidad llena de suspense lo convierten en un título destacado tanto para los aficionados al terror clásico como para los del moderno.

Por qué lo elegimos Señalización capta a la perfección esa atmósfera de survival horror clásico: tensión pixelada, recursos limitados y una historia que es a la vez de ciencia ficción y profundamente inquietante.

Mi veredicto: Una magnífica obra que nos transporta al pasado y que tiene un gran impacto emocional, ideal tanto para los aficionados al terror clásico como a las historias de ciencia ficción.

17. Rostro [El mejor juego indie de terror psicológico de casas encantadas inspirado en P.T.]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de terror psicológico en primera persona ambientado en una casa encantada Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Año de estreno 2020 Creadores Desarrollador y editor: SadSquare Studio Duración media de la partida / Características únicas ~10-20 horas (música house no lineal, sistema de cordura, terror prolongado) Ideal para Jugadores que buscan un terror psicológico lento y profundamente opresivo Lo que me gustó Entornos realistas, un ritmo bien medido y una sensación de terror verdaderamente envolvente

Rostro es un juego de terror psicológico y suspense en el que los jugadores, en el papel de Dwayne Anderson, exploran una enorme casa suburbana encantada y descubren las oscuras historias de sus antiguos residentes.

En un juego en el que hay que encontrar el equilibrio entre la luz, la cordura y unos recursos limitados, los jugadores se enfrentan a fenómenos paranormales, resuelven acertijos ambientales y descubren cintas VHS ocultas, todo ello mientras se adentran en una atmósfera de terror y tensión psicológica inspirada en P.T.

Por qué lo elegimos Rostro No recurre a sustos repentinos, sino que va creando el terror poco a poco, habitación tras habitación, a medida que la propia casa se convierte en tu peor enemigo.

Mi veredicto: Una obra maestra del terror atmosférico, para quienes desean sentirse perdidos y perseguidos, y no solo sobresaltados.

18. Paratópico [El mejor juego indie de terror experimental al estilo VHS]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Terror surrealista experimental / Simulador de paseos Plataformas Windows, macOS, Linux, Switch, Xbox One / Series Año de estreno 2018 Creadores Desarrollador y editor: Arbitrary Metric Duración media de la partida / Características únicas ~0,5-1 hora; gráficos retro de 32 bits basados en viñetas, narrativa surrealista Ideal para Jugadores a los que les encanta el terror extraño, atmosférico y al estilo de los «art-games» Lo que me gustó Imágenes granuladas, estructura onírica, narrativa poco convencional

Paratópico es una experiencia de terror surrealista en primera persona en la que los jugadores se adentran en historias fragmentadas en la piel de un contrabandista, un asesino y un observador de aves, desentrañar una serie de sucesos enigmáticos relacionados con cintas de vídeo misteriosas, criaturas oscuras y un mundo opresivo y en decadenciad.

Its inspirado-en-los-32-bits Las imágenes, el ritmo trepidante y el audio inquietante crean una atmósfera desorientadora de terror, en la que se mezclan el horror, el misterio y una narrativa abstracta en segmentos de juego breves y abruptos.

Por qué lo elegimos En solo unos minutos, Paratópico te sumerge en un mundo extraño y lleno de fallos que parece un sueño febril: inquietante, extraño y totalmente único.

Mi veredicto: Breve, extraño e inquietante: una experiencia de terror perfecta y concisa para los aficionados a los juegos experimentales.

19. El asistente de tanatorio [El mejor juego indie de terror y simulación de embalsamamiento con encuentros demoníacos]

Nuestra puntuación 7.0

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Tipo de juego Terror en primera persona / Simulación Plataformas PC, Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series Año de estreno 2022 (Windows); consolas posteriores Creadores Desarrollador: DarkStone Digital; Editor: DreadXP Duración media de la partida / Características únicas ~25-30 horas para completar todos los logros y explorar a fondo. Rituales, mecánicas de embalsamamiento, morgue encantada. Ideal para Jugadores que busquen un juego de terror extraño, ritualista y procedural con momentos de calma Lo que me gustó Una mecánica de juego única basada en el embalsamamiento, una historia inquietante y gran variedad de partidas

El asistente de tanatorio El juego pone a los jugadores en la piel de Rebecca Owens, una nueva asistente en una funeraria encantada de Connecticut. Mientras compagina tareas realistas de embalsamamiento con amenazas sobrenaturales, debe identificar cadáveres poseídos, llevar a cabo rituales de contención y sobrevivir a las interferencias demoníacas.

El juego combina el suspense del terror en primera persona, segmentos de historia generados proceduralmente, múltiples finales y sustos repentinamente inquietantes, todo ello realzado por visiones alucinatorias y una atmósfera oscura y envolvente.

Por qué lo elegimos El asistente de tanatorio Hace que el embalsamamiento forme parte del terror; no es solo horror, sino algo tangible, metódico y profundamente inquietante.

Mi veredicto: Un juego de terror original y envolvente que te convierte en un funerario y hace que todo el mundo se sienta en peligro.

20. Entre el sueño [El mejor juego indie de terror psicológico desde la perspectiva de un niño]

Nuestra puntuación 7.0

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Tipo de juego Terror psicológico en primera persona (desde la perspectiva de un niño pequeño) Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2014 (original), Edición mejorada en 2017 Creadores Desarrollador y editor: Krillbite Studio Duración media de la partida / Características únicas ~3-5 horas (un relato de terror breve, emotivo y inquietante, visto a través de los ojos de un niño) Ideal para Jugadores interesados en el terror narrativo, emocional y basado en la perspectiva Lo que me gustó Un punto de vista único, entornos surrealistas, matices emotivos

Entre el sueño es una aventura de terror en primera persona en la que los jugadores exploran entornos surrealistas a través de los ojos de un niño de dos años. Acompañados por un osito de peluche con conciencia propia, los jugadores se adentran en una casa oscura y retorcida, resuelven acertijos y esquivan a seres monstruosos mientras desentierran recuerdos fragmentados de su madre.

Su perspectiva única, su narrativa cargada de emoción y sus escenarios oníricos y de pesadilla crean una experiencia tensa e inquietante que combina el terror psicológico con el asombro infantil.

Por qué lo elegimos Entre el sueño le da la vuelta al género de terror al convertirte en un ser diminuto; ver un mundo monstruoso a través de los ojos de un niño pequeño lo hace profundamente inquietante y conmovedor.

Mi veredicto: Un juego de terror valiente y conmovedor que se centra más en las pesadillas que en los sustos repentinos: perfecto para una experiencia introspectiva y inquietante.

Mi opinión general sobre los mejores juegos indie de terror

El terror independiente es un género en el que la creatividad se desata, ofreciendo experiencias que perduran mucho después de dejar el mando.

Tanto si te apetece sentir tensión psicológica, resolver acertijos que te hagan devanarte los sesos o sumergirte en mundos llenos de atmósfera, hay un juego indie de terror para cada tipo de jugador. Estas son mis principales recomendaciones para empezar:

Para los que se inician en el cine de terror → Pesadillas sin fin. Un viaje conciso y evocador que explora las enfermedades mentales a través de imágenes crudas y un audio inquietante.

→ Pesadillas sin fin. Un viaje conciso y evocador que explora las enfermedades mentales a través de imágenes crudas y un audio inquietante. Para los amantes de los rompecabezas → Inscryption. Un juego de cartas que trasciende los géneros, con una narrativa metanarrativa y mecánicas ingeniosas que te mantienen en vilo en todo momento.

→ Inscryption. Un juego de cartas que trasciende los géneros, con una narrativa metanarrativa y mecánicas ingeniosas que te mantienen en vilo en todo momento. Para los aficionados a la supervivencia → El bosque. Un juego de supervivencia en una isla caníbal de mundo abierto con creación de objetos, modo cooperativo y momentos de terror espontáneos que garantizan una rejugabilidad infinita.

→ El bosque. Un juego de supervivencia en una isla caníbal de mundo abierto con creación de objetos, modo cooperativo y momentos de terror espontáneos que garantizan una rejugabilidad infinita. Para los amantes del terror psicológico s → Señalización. Un juego de terror y supervivencia de inspiración retro con una narrativa que va ganando intensidad poco a poco y múltiples finales.

s → Señalización. Un juego de terror y supervivencia de inspiración retro con una narrativa que va ganando intensidad poco a poco y múltiples finales. Para los aficionados al cine de terror con estilo → Mundaun. Las ilustraciones dibujadas a mano y el folclore alpino crean una experiencia única, envolvente y misteriosa.

Sean cuales sean tus gustos, estas películas son el punto de partida perfecto para adentrarte en el mundo del terror independiente y vivir momentos de miedo que no olvidarás.

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